قوالب صور مصغرة مجانية وقابلة للتخصيص على اليوتيوب

تخيل قضاء ساعات في إنشاء محتوى مذهل على YouTube فقط لمشاهدته يختفي في زحام اليوتيوب. 💔

بدون صور مصغرة جذابة، فإن الضياع في بحر محتوى اليوتيوب أمر سهل للغاية. يتخطى المشاهدون حتى أفضل ما لديك من محتوى لمجرد أنهم لا يجدونه مقنعًا أو لا يتعرفون على قناتك.

هذا هو المكان الذي تساعد فيه قوالب الصور المصغرة على YouTube.

تتيح لك هذه القوالب إنشاء صور مصغرة ذات مظهر احترافي بسرعة، دون عناء البدء من الصفر. كما أنها تضمن اتساق التصميم عبر مقاطع الفيديو، مما يؤثر بشكل إيجابي على التعرف على العلامة التجارية، ويتيح لك التركيز على إنشاء محتوى رائع.

في هذه القائمة، قمنا بتغطية أفضل 20 قالبًا للصور المصغرة على اليوتيوب التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل.

ما هي قوالب الصور المصغرة على يوتيوب؟

قوالب الصور المصغرة على YouTube عبارة عن تصميمات مصممة مسبقًا وقابلة للتحرير لإنشاء صور مصغرة جذابة بصريًا لمقاطع فيديو YouTube لنشرها عبر المنصات الاجتماعية ومواقع الويب. وتتضمن هذه القوالب مساحات نصية وعناصر نائبة للصور ورسومات تتوافق مع التنسيق القياسي ليوتيوب.

تعمل قوالب الصور المصغرة على YouTube كأطر عمل توفر الوقت والجهد من خلال توفير البنية الأساسية للصور المصغرة. يمكنك بعد ذلك تخصيص هذه القوالب لتتناسب مع نمط منتجك أو مقاطع الفيديو المخصصة.

ما الذي يجعل قالب مصغر اليوتيوب جيدًا؟

يجب أن يتمتع قالب الصورة المصغرة الجيدة على اليوتيوب بالسمات التالية:

خيارات التخصيص : اختر القوالب التي توفر المرونة لتعديل الخطوط والألوان والصور والعناصر الأخرى لتتماشى مع علامتك التجارية مع الحفاظ على هيكل واضح

إطار عمل متسق : اختر القوالب التي تنشئ بنية قابلة للتكرار يمكن أن تساعد في الحفاظ على الاتساق المرئي عبر محتوى قناتك على YouTube مع السماح بتخصيصات محددة

مواضع استراتيجية للنصوص والصور : ابحث عن القوالب التي توفر مواضع مناسبة للصور والعناوين والعناوين الفرعية وما إلى ذلك. تأكد من أن حجم خط العنوان الفرعي مقروء مع الحفاظ على جماليات الصورة المصغرة

البساطة وسهولة الاستخدام: ابحث عن قوالب يسهل تخصيصها من أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة. يجب أن تكون نظيفة مع إمكانات السحب والإفلات التي يمكن أن تساعدك على تحريرها دون أي متاعب

📖 اقرأ المزيد: قوالب تقويم المحتوى المجانية

قوالب صور يوتيوب المصغرة المجانية

الآن، دعنا نستكشف أفضل قوالب الصور المصغرة على يوتيوب وكيف يمكنك استخدامها لزيادة المشاهدات.

1. قالب مصغرات اليوتيوب ClickUp YouTube المصغرة

احصل على قالب مجاني تصميم وتنظيم وتتبع الصور المصغرة المخصصة على اليوتيوب باستخدام قالب ClickUp YouTube Thumbnail Template

هل تحاول الحصول على المزيد من المشاهدات؟ يمكن أن يساعدك قالب ClickUp YouTube Thumbnail Template في إنشاء تصميمات مصغرة لافتة للنظر.

يمكن أن يساعدك هذا القالب الجاهز والمحسّن على YouTube في الحصول على المزيد من النقرات من المشاهدين المحتملين. إنه يوفر إمكانات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية وميزات أخرى لتحسين تتبع الصور المصغرة للفيديو. الجزء الأفضل؟ يحتوي على عرض لوحة الإنتاج الذي يتيح لك الاحتفاظ بجميع معلوماتك المصغرة في مكان واحد يسهل الوصول إليه.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

إنشاء صور مصغرة مخصصة تتماشى مع إرشادات العلامة التجارية

تنظيم وتتبع مسودات الصور المصغرة

ابق على اطلاع دائم على تقدم كل صورة من الصور المصغرة

🌟 مثالية لـ: تصميم وتتبع الصور المصغرة المخصصة على YouTube.

2. قالب خطة محتوى يوتيوب ClickUp YouTube

احصل على قالب مجاني قم بتخطيط مقاطع فيديو YouTube وتنظيمها وتتبعها باستخدام قالب ClickUp YouTube Content Planner

سواء كنت مسوقًا تنشر مقاطع فيديو لمنتجات أو منشئ محتوى للصحة واللياقة البدنية تنشر مقاطع فيديو لليوغا، يحتوي قالب مخطط محتوى اليوتيوب على كل ما تحتاجه لتبسيط عملية إنتاج المحتوى على اليوتيوب.

أهم ما يميز هذا القالب هو عرض المخطط الزمني لركيزة المحتوى، والذي يساعدك على تنظيم المحتوى حول الموضوعات الأساسية أو "الركائز". فهو يستخدم المخطط الزمني أو عرض المخطط الزمني لتخطيط وقت إنشاء الفيديو وتحريره ونشره.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

التعاون على الأفكار باستخدام عرض اللوحة البيضاء

مركزية تخطيط المحتوى

تنظيم أفكار المحتوى ومهام المحتوى والمواعيد النهائية

تتبع المحتوى الخاص بك خلال مراحل الإنتاج المختلفة

🌟مثالي لـ: إدارة عملية إنتاج المحتوى بالكامل - من العصف الذهني إلى النشر - في مكان واحد.

📖 اقرأ المزيد: قوالب استراتيجية تسويق المحتوى المجانية للتخطيط

3. قالب إنتاج فيديو يوتيوب ClickUp YouTube

احصل على قالب مجاني قم بإدارة إنتاج الفيديو بكفاءة مع قالب إنتاج الفيديو على يوتيوب ClickUp YouTube

يساعدك قالب إنتاج فيديو YouTube على YouTube على تخطيط وتنظيم عملية إنتاج الفيديو بالكامل في مكان مركزي. يمنحك هذا القالب عرضًا شاملاً لجميع المهام - من التخطيط إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

أفضل جزء هو أنه يمكنك إنشاء حقول مخصصة وإضافة سمات إلى فئات الفيديو لإدارة إنتاج الفيديو بكفاءة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة حقول للتعليقات التوضيحية للفيديو، وكتاب السيناريو، والمدة، وقنوات النشر، والمزيد.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

التخطيط والتعاون في مقاطع الفيديو

تتبع التقدم المحرز وحدد تواريخ الاستحقاق

نظّم النصوص واللقطات واللوحات المصغّرة

🌟مثالية لـ: تبسيط وإدارة إنتاج الفيديو.

📖 اقرأ المزيد: قوالب مجانية للصور المصغرة في Word و PDF و ClickUp

4. قالب تخطيط وإنتاج يوتيوب ClickUp YouTube

احصل على قالب مجاني قم بإدارة سير العمل على يوتيوب باستخدام قالب تخطيط وإنتاج يوتيوب ClickUp YouTube

هل تشعر بالفوضى في التخطيط الإعلامي والإنتاج على اليوتيوب؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يمكن لهذا القالب أن يضفي النظام على الفوضى. يمكن أن يساعدك قالب ClickUp YouTube للتخطيط والإنتاج على YouTube من Nate Black في تبسيط عملية إنشاء المحتوى على YouTube بشكل عام.

ما يلفت الانتباه هو أن هذا القالب يحتوي على قسم "الشركات التابعة والرعاة" حيث يمكنك تتبع رعاة الفيديو الخاص بك باستخدام حالات مخصصة مثل "صفقة محتملة" و"طلب وارد" و"مستمر" و"في التواصل". '

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على صفحة "التوجيه" حيث يمكنك البدء في التخطيط على YouTube من خلال الإجابة على أسئلة مثل ما تريد فعله على YouTube، ومعايير علامتك التجارية وأعدائك، وموقعك في الشركة، والمزيد.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

صقل عملية إنشاء محتوى اليوتيوب

أنتج مقاطع فيديو عالية الجودة وانشرها

طرح الأفكار، وتنظيم أصول الفيديو، وتتبع الأداء

🌟مثالي لـ: تنظيم وإدارة سير عمل إنتاج مقاطع فيديو YouTube وإدارتها.

تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق!

5. قالب يوتيوب ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتنمية قناتك على يوتيوب باستخدام قالب ClickUp YouTube

إذا كنت تشعر بصعوبة في تنمية قناتك على YouTube، فجرّب استخدام قالب النقر على YouTube. يساعدك هذا القالب على تحديد كل شيء بدءًا من أفكار الفيديو إلى إدارة الحملات التسويقية.

طرق العرض الفريدة للقالب مثل "2. 0. 0 فيديو" و"جدول التحميل" لتسهيل تتبع محتوى YouTube الخاص بك حتى لا ينزلق أي شيء من خلال الشقوق. باستخدام 2. 0 مقاطع فيديو، يمكنك تصنيف كل مقطع فيديو في قوائم تشغيل وإرفاق عناوين URL لسهولة الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاحتفاظ بجدول زمني للتحميل وأتمتة مشاركة مقاطع الفيديو مع الجمهور عبر القنوات الاجتماعية باستخدام "أتمتة ClickUp Automations".

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

وضع أفكار لمحتوى الفيديو وتنظيمه وإدارته في مكان واحد

تعاون مع أعضاء الفريق في المشاريع ومقاطع الفيديو والحملات التسويقية

تتبع تقدم كل فيديو من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى مرحلة ما بعد الإنتاج

🌟مثالي لـ: منشئو المحتوى الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة الفيديو وتنمية قناتهم على YouTube.

📖 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين

تصوّر هذا: أنت على وشك إطلاق "مشروع نوفا"، حملة إعلانية واسعة الانتشار - ولكن عبر ClickUp للتسويق. انسَ جداول البيانات المبعثرة، حيث يتيح لك ClickUp الحقول المخصصة من ClickUp تتبع كل التفاصيل، بدءًا من ميزانية الحملة إلى مشاركة المؤثرين، داخل كل مهمة مباشرةً. هل تحتاج إلى وضوح مرئي؟ لوحات كانبان تحوّل إنتاج المحتوى إلى تدفق سلس مع وظيفة السحب والإفلات. أصبح التعاون سهلاً للغاية مع التحرير في الوقت الحقيقي على مستندات ClickUp Docs وتدقيق التعليقات المضافة مباشرةً على الصور، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة. قم بأتمتة الأمور الشاقة باستخدام أتمتة ClickUp Automations؛ قم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني عند الموافقة على المحتوى، أو تعيين المهام بناءً على تواريخ الاستحقاق. ولإبقاء إصبعك على النبض؟ لوحات معلومات ClickUp Dashboards مع بطاقات قابلة للتخصيص تعرض تحليلات في الوقت الفعلي، وتوضح لك القنوات التي تعمل وأين يجب تعديلها. أهم ما يميزها؟ ClickUp Brain، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp، يمكنه المساعدة في طرح أفكار الحملات الإبداعية وصياغة المحتوى. مع سير عمل التسويق المنظم من ClickUp، يتدفق المحتوى الخاص بك بسلاسة من سير عمل إلى آخر.

تبادل الأفكار التسويقية وصياغة المحتوى باستخدام ClickUp Brain

6. قالب خارطة طريق ClickUp UX UX

احصل على قالب مجاني حقق مستوى أعلى من رضا المستخدمين مع قالب خريطة طريق ClickUp UX

إذا كنت مصممًا أو مستخدم يوتيوب تبحث عن قالب مصغر مثالي قابل للتخصيص على اليوتيوب يساعد في إنشاء تجربة مستخدم مذهلة، فإن بحثك ينتهي هنا.

يتيح لك قالب ClickUp UX Roadmap تصورًا كاملاً لمشروع تصميم الصور المصغرة على YouTube. باستخدام هذا القالب، يمكنك رسم خريطة لتطور تصميمات الصور المصغرة الخاصة بك، وتتبع الإصدارات المختلفة، وجمع الملاحظات، وضمان التحسين المستمر.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

تتبع تقدم تصميمات الصور المصغرة الخاصة بك

حدد أولويات الأفكار بناءً على أهداف العمل واحتياجات المستخدم

قم بإنشاء خارطة طريق لمهام تجربة المستخدم، مثل اختبار المستخدم والبحث وتكرار تصميم الصور المصغرة

احصل على رؤية واضحة للتقدم المحرز والمراحل الرئيسية لمشاريعك

يساعد هذا القالب على مواءمة فريقك على الصورة الأكبر ويضع نظامًا متينًا لتتبع المهام والإنجازات والإنجازات والعقبات المحتملة وما إلى ذلك. في مكان واحد.

🌟مثالي لـ: بناء نظام لتصور وتخطيط وتصميم الصور المصغرة على YouTube.

7. قالب التصميم الجرافيكي ClickUp

احصل على قالب مجاني نظّم مشاريع التصميم وتتبعها باستخدام قالب التصميم الجرافيكي ClickUp

يمكن أن يكون سير عمل التصميم فوضويًا: طلبات ضائعة في البريد الإلكتروني، ومراجعات لا نهاية لها مع مجلدات مزدحمة من ملفات jpg المنقحة، وجداول زمنية غامضة، وتواريخ استحقاق فائتة، مما يؤدي إلى عملية تصميم غير فعالة.

أدخل قالب ClickUp Graphic Design Template - لديك ملفات منظمة وجداول زمنية محدّثة ومهام ذات أولوية وسير عمل تصميم منهجي. يساعدك هذا القالب على أتمتة سير عملك ومهامك ومواعيدك النهائية لإنتاج مقاطع فيديو YouTube ويتيح لك التركيز أكثر على تصميم الصور المصغرة والرسومات الأخرى لمقاطع الفيديو الخاصة بك.

يمكن لقالب عرض التضمين استيراد العمل من تطبيقات التصميم المستندة إلى الويب وأدوات التحرير والتخزين السحابي. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم الحقول المخصصة، والتي تتيح لك إضافة تفاصيل إلى المشاريع، بما في ذلك تقييمات الجودة، وروابط النماذج، ومراحل المسودة، والمزيد.

🌻 لماذا سيعجبك هذا القالب:

تصور مهام التصميم وتحديد أولوياتها

الوصول إلى جميع ملفات التصميم بسهولة

وضع تقديرات زمنية للمهام والمشروعات

🌟مثالي لـ: مصممو الجرافيك الذين يتطلعون إلى تنظيم عمليات التصميم وسير العمل.

📮 ClickUp Insight: 74% من الموظفين يستخدمون أداتين أو أكثر فقط للعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها - أثناء التنقل بين رسائل البريد الإلكتروني والدردشة والملاحظات وأدوات إدارة المشاريع والوثائق. هذا التنقل المستمر بين السياقات يضيع الوقت ويبطئ الإنتاجية. وباعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يعمل ClickUp على توحيد جميع أعمالك - البريد الإلكتروني والدردشة والمستندات والمهام والملاحظات - في مساحة عمل واحدة قابلة للبحث، بحيث يكون كل شيء في المكان الذي تريده بالضبط.

8. قالب إدارة المحتوى ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة أنواع المحتوى المختلفة باستخدام قالب إدارة المحتوى الشامل من ClickUp

قد تكون إدارة المحتوى صعبة، خاصة عندما تقوم بتوسيع نطاق إنتاج المحتوى. فهناك التعامل مع القنوات الاجتماعية، والتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة، وتتبع الجداول الزمنية، وغير ذلك الكثير. وهنا يأتي دور قالب إدارة المحتوى من ClickUp . فهو يساعد في تخطيط وتنظيم وتتبع محتوى اليوتيوب الخاص بك.

يمكنك استخدام أكثر من 8 طرق عرض للقوالب لتصور العمل بالطريقة التي تريدها. على سبيل المثال، تساعدك طريقة عرض لوحة النقرات على تتبع جميع المهام وتقدمها والمواعيد النهائية في لمحة سريعة. يمكنك أيضًا استخدام طريقة عرض مخطط جانت لتعيين الجداول الزمنية وتحديد المشكلات المحتملة وضمان التسليم في الوقت المحدد.

الجزء الأفضل؟ يمكن لأنواع مختلفة من منشئي المحتوى استخدام هذا القالب لإدارة أنواع مختلفة من المحتوى بكفاءة - رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات المدونات ومواقع الويب ومقاطع الفيديو والبودكاست.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

احصل على رؤية واضحة لإنتاج المحتوى وتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

توحيد تنسيق المحتوى وتصميمه

تسريع مراجعة المحتوى ونشره

قياس الأداء مقابل الأهداف المحددة

🌟مثالية لـ: إدارة أنواع مختلفة من المحتوى في منصة واحدة.

9. قالب خطة مشروع ClickUp الإبداعية

احصل على قالب مجاني تعامل مع المشاريع الإبداعية بشكل لم يسبق له مثيل مع قالب خطة المشروع الإبداعي ClickUp Creative Project Plan

يمكن أن يساعدك قالب خطة المشروع الإبداعي ClickUp Creative Project Plan على تنظيم وتنسيق وإدارة مشاريعك الإبداعية بفعالية.

يوفر القالب خارطة طريق للمشروع ويضمن إنجاز كل شيء بسلاسة دون تجاوز الميزانيات. كما أنه يمكّنك من تقسيم المهام المعقدة وتحديد أولوياتها وإنجازها في الوقت المحدد.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

أبقِ أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بأهداف المشروع وجداوله الزمنية

قم بإجراء تعديلات سريعة على المشاريع

إدارة المهام لمساعدة الفرق في الحفاظ على التركيز

احصل على رؤية واضحة للمهام التي عليك القيام بها حتى لا يفوتك أي شيء

🌟مثالية لـ: الفرق الإبداعية لتخطيط المشاريع وتنظيمها ومراقبتها.

10. قالب دليل نمط النقرات

احصل على قالب مجاني تأكد من الاتساق وحسن التعرف على العلامة التجارية مع قالب دليل نمط ClickUp

بدون نمط العلامة التجارية، فإنك تخاطر بفقدان عملك في بحر من المجهولية. لا يمكن تمييزك وتصبح غير قابل للتمييز وتعاني من الاتساق الذي يؤثر بشكل مباشر على الوعي بالعلامة التجارية والتعرف عليها.

مع قالب دليل أنماط ClickUp، لا داعي للقلق بعد الآن بشأن الحفاظ على تماسك علامتك التجارية. يساعدك هذا القالب على توثيق دليل نمط علامتك التجارية باستخدام مستندات ClickUp Docs ويجعله متاحًا بحيث يمكن للفرق الرجوع إلى عناصر التصميم كلما احتاجوا إلى ذلك.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

تنظيم عناصر العلامة التجارية في مكان واحد

تأكد من أن فرقك تستخدم نفس نمط العلامة التجارية عبر مختلف المنصات

ضع معايير يجب اتباعها وتجنب المراجعات المتكررة

🌟 مثالية لـ: إنشاء إرشادات نمط العلامة التجارية وضمان الاتساق عبر الأصول التسويقية.

📖 اقرأ المزيد: أمثلة لمجموعة العلامات التجارية لإلهامك

11. قالب الصور المصغرة لمدونات السفر على اليوتيوب من Canva

هل تريد تصميم صورة مصغرة لمدونة فيديو للسفر تصرخ بالمغامرة؟ يمكن أن يساعدك قالب الصور المصغرة لمدونة فيديو السفر على YouTube من Canva في إنشاء صور مصغرة مخصصة وجذابة دون تصميمها من الصفر.

يمكنك ببساطة سحب وإسقاط لقطات السفر المفضلة لديك وإضافة نص مخصص مع عنوان مدونة فيديو والكلمات الرئيسية الضرورية.

🌻 لماذا سيعجبك هذا القالب:

أضف عناصر أو رسومات مختلفة إلى الصورة المصغرة لجعلها أكثر جاذبية للجمهور

أضف شعارات العلامة التجارية ولوحة الألوان

قم بتعديل ألوان الصور المصغرة (وهي الأبيض والأزرق والأصفر افتراضيًا) لتتناسب مع نمط علامتك التجارية

🌟 مثالية لـ: مدونو مقاطع الفيديو الخاصة بالسفر الذين يبحثون عن طرق سريعة لتصميم صور مصغرة على YouTube.

12. دورة التصميم الجرافيكي قالب الصور المصغرة لليوتيوب من Canva

عبر كانفا

إذا كنت قد بدأت تسويق الفيديو لدورة التصميم الجرافيكي التي أطلقتها حديثًا، يمكن أن يساعدك قالب الصور المصغرة لدورة التصميم الجرافيكي على اليوتيوب من كانفا في إنشاء صور مصغرة لافتة للنظر دون بذل جهد كبير.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

استخدم هذه الصورة المصغرة الحديثة ذات الطابع الأصفر والأسود للدورة التدريبية الحديثة للترويج لدوراتك التدريبية من خلال مقاطع فيديو اليوتيوب

انشر مقتطفات من مقررك الدراسي لتوصيل أبرز ما في مقررك الدراسي

قم بتخصيص القالب بعنوان الدورة التدريبية والصور وألوان العلامة التجارية والشعار والعناصر المرئية الأخرى مثل الخطوط والتخطيطات والرسومات لجعلها مميزة

🌟مثالية لـ: إطلاق الدورات التدريبية أو الترويج لها على YouTube.

13. قالب صور يوتيوب المصغرة للأخبار العاجلة من كانفا

عبر كانفا

قالب الصور المصغرة للأخبار العاجلة على يوتيوب من كانفا مصمم لجذب الانتباه، حرفيًا. يمكن لنظام الألوان الأحمر الجريء الخاص به أن يوقف المشاهدين على الفيديو الخاص بك أثناء تصفحهم لمعرض محتوى اليوتيوب.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتخصيص القالب بسهولة لنشر الأخبار الكبيرة للجمهور، مثل عمليات الدمج أو تحديثات المنتجات أو إطلاق المنتجات الجديدة أو أي أحداث كبيرة

قم بتخصيص التصميم العام وتغيير العنوان لتناسب القالب مع المزيد من الفئات

قم بمواءمتها مع نمط العلامة التجارية لقناتك

🌟مثالية لـ: إصدار إعلانات الشركات الكبيرة ومشاركة التحديثات المهمة.

14. قالب الصور المصغرة للموسيقى الهادئة على اليوتيوب من Canva

عبر كانفا

قالب كانفا للصور المصغرة للموسيقى الهادئة على اليوتيوب مخصص للقنوات الموسيقية التي ترغب في مساعدة المشاهدين على الاسترخاء بعد يوم طويل في العمل. تجعل اللوحة الزرقاء الهادئة والصورة المرئية الهادئة والمناظر الطبيعية، مقترنة بخطوط واضحة، الصورة المصغرة مميزة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتوصيل عنصر الاسترخاء بصريًا، مما يجعل الفيديو جديرًا بالنقر عليه للمشاهدين

اجعل موسيقاك مسموعة مع خلفية هذا القالب الزين

خصص النص والتصميم العام بعناصر مرئية

🌟مثالية لـ: قنوات الموسيقى التي تبحث عن صور مصغرة نظيفة ومريحة على YouTube.

🧠 هل تعلم؟ تعد مقاطع الفيديو الموسيقية المريحة على YouTube من أقدم الأنواع في تاريخ YouTube. تم إطلاق المنصة في عام 2005، وبحلول عام 2007، شهد YouTube الكثير من مقاطع الفيديو الموسيقية ذات الموضوعات الهادئة والمريحة.

15. قالب صورة مصغرة بسيطة للأعمال على اليوتيوب من Canva

عبر كانفا

مع قالب كانفا للصور المصغرة البسيطة للأعمال التجارية على اليوتيوب، يمكنك تجنب الضياع في ضوضاء اليوتيوب. يمكن أن يساعدك هذا القالب البسيط ذو اللونين الأسود والأخضر في إنشاء صور مصغرة احترافية لمقاطع الفيديو الخاصة بشركتك.

يتميز القالب بجماليته الاحترافية وتصميمه البسيط الذي يتسم بالاحترافية ويختصر كل ما يحتاج الجمهور إلى معرفته فقط. إنه مثالي للدروس التعليمية وعرض المنتجات ومشاركة رؤى الأعمال دون إرباك المشاهدين.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

إنشاء صور مصغرة لمقاطع الفيديو التوضيحية أو التعليمية

قم بتخصيص لون الخلفية لتتناسب مع جماليات قناتك

أضف أيقونات العلامة التجارية والعناصر المرئية الأخرى

🌟مثالية لـ: مقاطع الفيديو الخاصة بالشركات، بما في ذلك البرامج التعليمية والرؤى التجارية والنصائح وغيرها.

📖 اقرأ المزيد: ما هو الفيديو التوضيحي؟

16. قالب مصغر بودكاست يوتيوب من كانفا

عبر كانفا

هل تريد تعزيز ظهور البودكاست الخاص بك على يوتيوب؟ يمكن أن يساعدك قالب الصور المصغرة للبودكاست على يوتيوب من كانفا من خلال لوحة الألوان الجذابة والاستخدام الاستراتيجي للمرئيات والتخطيط والخطوط الديناميكية.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتوصيل أجواء البودكاست الخاص بك على الفور مع تفاصيل مهمة مثل رقم الحلقة والضيف والمضيف وعنوان البودكاست

أضف شعار قناتك لتعزيز التعرف على علامتك التجارية

قم بتخصيص النص والمرئيات بسهولة

🌟مثالية لـ: الترويج لحلقات البودكاست على YouTube.

17. قالب الصورة المصغرة لدروس الرياضة على اليوتيوب من Freepik

عبر Freepik

يتميز قالب الصور المصغرة لصفوف الرياضة على اليوتيوب من فريبيك بتصميم مرئي قوي يمكن أن يحفز المشاهدين على اتخاذ خطوتهم الأولى نحو اللياقة البدنية. إنه يسلط الضوء على إنسان في العمل بخطوط قوية وتخطيط واضح حتى تتمكن من توصيل المعلومات الأساسية في ثوانٍ.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

خصص القالب باستخدام Photoshop وقم بتبديل الصور

قم بتعديل العناوين والعناوين الفرعية لتتناسب مع موضوع جلستك الرياضية

قم بمحاذاة التصميم الكامل مع قناتك للياقة البدنية

🌟مثالية لـ: قنوات اللياقة البدنية للترويج لجلسات التمرين الخاصة بهم.

18. قالب الصورة المصغرة لقناة الطعام على اليوتيوب من Freepik

عبر Freepik

هل تبحث عن صورة مصغرة بسيطة لقناتك على اليوتيوب لقناتك للطعام؟ يقدم قالب الصور المصغرة لقناة الطعام على يوتيوب من Freepik قالب مصغر قناة الطعام على يوتيوب تصميمًا جماليًا نظيفًا ونابضًا بالحياة يمكن أن يجعل قناتك الغذائية مميزة.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

استبدل الصور الفوضوية للأطباق الشهية لجذب المزيد من المشاهدات

قم بتخصيص العنوان باسم وصفتك أو اسم قناتك لتوصيل النقاط الرئيسية للفيديو

قم بتنزيل القالب بتنسيقات ai و eps و jpg وحتى كملف مضغوط

🌟مثالية لـ: إنشاء صور مصغرة بسيطة لقنوات الطعام على YouTube.

19. قالب الصور المصغرة لوصفات الطعام على اليوتيوب من Adobe

عبر Adobe

هل تريد أن يتوقف المشاهدون عن التمرير ومشاهدة الوصفات الكاملة على قناتك على YouTube؟ يمكن أن يجذب قالب وصفات الطعام من Adobe's Food Recipes YouTube Thumbnail Template المشاهدين للنقر.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

اعرض طبقك وأبرز المكونات الرئيسية

قم بتخصيص النص لإضافة عناوين أو نصائح للطهي أو اسم قناتك

استخدم أدوات Adobe المدمجة لإضافة رسومات وتراكبات وتغيير نظام الألوان لإبراز الصورة المصغرة

🌟مثالية ل: الطهاة أو مدونو الطعام أو قنوات الطهي لعرض الوصفات.

20. قالب الصور المصغرة للبودكاست على اليوتيوب من VistaCreate

عبر VistaCreate

إذا كنت ترغب في إنشاء انطباع أولي رائع للبودكاست الخاص بك، فإن قالب الصور المصغرة للبودكاست على اليوتيوب من VistaCreate's Podcast's YouTube Thumbnail Template يمكن أن يساعدك في تخصيص عنوان البودكاست أو أسماء الضيوف أو أرقام الحلقات. يمكنك تنزيل هذا القالب بتنسيقات png و jpg و pdf و gif.

🌻 لماذا ستحب هذا القالب:

قم بتبديل الصور المخزنة بشعارات العلامة التجارية أو صور رئيسية أو صور خاصة بالحلقة

اضبط الخطوط والألوان لتتناسب مع قناتك

ادمج الأيقونات والأشكال والعناصر المرئية الأخرى

🌟مثالية لـ: إنشاء صور مصغرة للبودكاست.

قم بتنمية قناتك باستخدام أفضل قوالب الصور المصغرة على يوتيوب

لا يمكن إنكار أن خوارزمية YouTube تعتمد على عدة عوامل. ومع ذلك ، تظل الصور المصغرة الجذابة واحدة من أكثر الأدوات التي لا تحظى بالتقدير الكافي لزيادة عدد المشاهدين ونسب النقر إلى الظهور.

تغطي القوالب التي أدرجناها مجموعة واسعة من المحتوى. هناك ما يناسب الجميع - من العلامات التجارية والمصممين إلى منشئي محتوى اليوتيوب الذين يشاركون أنواعًا متنوعة من المحتوى. كل ما عليك فعله هو اختيار ما تحتاجه والبدء في بذل جهد لضمان اتساق العلامة التجارية.

بينما يمكن أن تساعدك قوالب Canva و Freepik في تصميم الصور المصغرة، يمكن أن تساعدك قوالب ClickUp في تبسيط عملية إنشاء المحتوى بالكامل. يمكنك إنشاء صور مصغرة وتنظيمها وتتبع الجداول الزمنية وجدولة نشر المحتوى وغير ذلك الكثير باستخدام هذه القوالب.

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