كيفية استخدام NotebookLM للمبيعات

أنت تستعد لعرض ترويجي كبير للعميل عندما تدرك أن لديك خمس علامات تبويب مفتوحة، ودفاتر ملاحظات وبطاقات معركة مبعثرة على مكتبك، ولا توجد طريقة سريعة لتجميع كل ذلك معًا.

قد يكون NotebookLM هو الحليف الذي تحتاجه. فهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI)، ويساعد فرق المبيعات على إدارة الموارد، واستخلاص الرؤى الرئيسية، وتبسيط سير العمل دون زيادة الفوضى.

في منشور المدونة هذا، سوف نستكشف كيفية استخدام NotebookLM في المبيعات، وننظر في فوائده وقيوده و(بعض البدائل الأكثر قوة). 💁

ما هو NotebookLM؟

عبر دفتر الملاحظات NotebookLM من Google Lab هو مساعد للبحث وتدوين الملاحظات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يستخدم نموذج اللغة الكبير من Google، Gemini، لتخصيص استجاباته لمتطلبات المستخدم المحددة.

تؤسس المنصة بحثها على المواد التي تقدمها، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو هلوسات. يمكنك طرح أسئلة حول المحتوى الموجود أو الحصول على ملخصات للمعلومات التي تقدمها.

صُممت منصة Notebook LM في الأصل للباحثين والطلاب، لكنها أصبحت شائعة لدى العديد من المحترفين الذين يديرون مجموعات بيانات كبيرة. فهو يساعد على تفكيك المعلومات المعقدة وإنشاء رؤى ذات مغزى بناءً على المعلومات التي جمعتها.

الميزات الرئيسية لـ NotebookLM

الخلط بين كيفية استخدام NotebookLM ? دعنا نستكشف ميزاته بالتفصيل حتى تتمكن من الاستفادة منها بفعالية. 👀

الميزة رقم 1: تدوين الملاحظات والإجراءات المقترحة

يساعد NotebookLM في إنشاء الملاحظات وتنظيمها وإدارتها. يمكنك تحويل ملاحظة واحدة أو أكثر إلى مخطط تفصيلي أو دليل دراسة أو ملخص للحفاظ على كل شيء مصنفًا بدقة ويسهل الوصول إليه.

تمكّنك الأداة أيضًا من إنشاء دفتر ملاحظات جديد لمشاريع مختلفة، مع الحفاظ على تسلسل هرمي واضح للتنظيم.

الميزة رقم 2: تكامل المصادر والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتيح لك NotebookLM إضافة محتوى من مصادر مختلفة، مثل مستندات Google، وملفات PDF، ومقاطع فيديو YouTube، وأوراق البحث، وحتى عناوين URL. وبمجرد تحميل المواد، تقوم المنصة بتحليلها وإنشاء ملخصات وتسليط الضوء على الموضوعات الرئيسية واقتراح الأسئلة. وهذا يجعل من السهل التعامل مع المعلومات المعقدة وفهمها.

عبر NotebookLM

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به على ربط المفاهيم ذات الصلة، ونقد الأفكار، ودمج الملاحظات، مما يسهل تحليل المحتوى الخاص بك والبناء عليه.

⚙️ مكافأة: جرّبقوالب تدوين الملاحظاتلضمان تسجيل جميع النقاط المهمة من الاجتماعات والمناقشات والعروض التقديمية.

الميزة رقم 4: فهم الصورة والملخصات الصوتية

يجعل NotebookLM العمل مع الصور أمرًا بسيطًا. حيث يمكنه تفسير الصور في مستنداتك والرجوع إليها في ملاحظاتك، مما يضمن إمكانية الوصول إلى التفاصيل الأساسية دائمًا.

وتوفر الملخصات الصوتية بنمط البودكاست طريقة سهلة لمراجعة المحتوى أثناء البقاء نشطاً. يتيح لك الاستماع إلى النقاط الرئيسية أثناء التنقل أو أثناء التعامل مع المهام الروتينية الاستفادة القصوى من وقتك والبقاء على رأس الأولويات دون أن تفوتك أي شيء.

تسعير NotebookLM

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كيفية استخدام NotebookLM للمبيعات تعزيز إنتاجية المبيعات يتضمن الحفاظ على التنظيم، وفهم عملائك، وتقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب. يمكن أن يساعدك NotebookLM على تبسيط هذه المهام، مما يجعل سير عملك أكثر كفاءة وتركيزًا.

دعنا نستكشف كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة به لإتمام الصفقات بشكل أسرع. 🎯

تنظيم مستندات المبيعات والوصول إليها

NotebookLM هو برنامج إدارة الأبحاث يتيح لك الاحتفاظ بجميع مستندات المبيعات الخاصة بك في مكان واحد. يمكنك تحميل الملفات النصية، وملفات PDF، ومحرّر مستندات Google وتنظيمها في نماذج دفاتر ملاحظات.

يضمن هذا التنظيم تجميع جميع المعلومات ذات الصلة معًا، مما يسهل تحديد موقع ما هو مطلوب بالضبط دون إضاعة الوقت في البحث في مستندات غير ذات صلة.

📌 📌مثال: يمكن لأخصائي المبيعات إنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة لاحتياجات محددة، مثل دفتر ملاحظات لمواد العرض التقديمي، وآخر لتقارير المبيعات، وثالث للتواصل مع العملاء.

التحضير لاجتماعات العميل

يساعدك NotebookLM على التحضير للاجتماعات من خلال تنظيم المستندات الرئيسية مثل رسائل البريد الإلكتروني السابقة وملاحظات الاجتماعات ومعلومات المنتج. يمكنك أن تطلب منه تلخيص هذه المواد أو إنشاء أسئلة ذات صلة لتوجيه مناقشتك.

عبر NotebookLM

مع وجود كل شيء في متناول يدك، ستدخل إلى الاجتماعات واثقًا ومستعدًا لبناء علاقات أقوى مع العملاء.

📌 مثال: قد يسأل مندوب المبيعات الذي يستعد للتفاوض، _"ما هي الاعتراضات الرئيسية للعميل من الاجتماعات السابقة؟

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### إنشاء عروض تقديمية مخصصة

يمكن أن يساعدك NotebookLM في تخصيص عروض المبيعات الخاصة بك لمختلف العملاء. فهو يحلل التفاعلات السابقة والتفضيلات واتجاهات السوق لاقتراح أفضل نهج.

تزيد العروض الترويجية الأكثر تخصيصًا من فرصك في تحويل عميل محتمل باستخدام الذكاء الاصطناعي .

📌مثال: بالنسبة للعميل المهتم بالاستدامة، تسلط أداة الذكاء الاصطناعي الضوء على ميزات المنتج الصديق للبيئة، وتخصيص العرض الترويجي لتحقيق أقصى تأثير ممكن.

🔍 هل تعلم؟ نشأ مصطلح "عرض المصعد" في هوليوود. حيث كان كتاب السيناريو بحاجة إلى عرض الأفكار على المنتجين خلال جولات المصعد القصيرة، والتي كانت في الغالب فرصتهم الوحيدة لبيع النصوص.

تتبع اتجاهات المبيعات وتحليلها

يمكنك تحميل تقارير المبيعات السابقة إلى NotebookLM لاكتشاف الاتجاهات والأنماط. سيساعدك الذكاء الاصطناعي على معرفة الاستراتيجيات الناجحة وأين يمكنك تحسينها. يتيح لك ذلك البقاء في الطليعة وتعديل نهجك بناءً على رؤى حقيقية، مما يساعدك على تحسين أساليب المبيعات بمرور الوقت.

📌 📌مثال: تحدد NotebookLM ارتفاعًا ثابتًا في المبيعات خلال الربع الرابع وتقترح تضخيم جهود التسويق لتلك الفترة.

التدريب والتأهيل

يُعد NotebookLM أداة موثوقة لتدريب أعضاء الفريق الجدد. قم بتحميل جميع المواد التدريبية وأفضل الممارسات ودراسات الحالة في دفتر ملاحظات مخصص لتبسيط حياتك كمدير مبيعات .

عبر NotebookLM

يمكن للذكاء الاصطناعي الخاص به تلخيص النقاط الرئيسية، مما يسهل على الموظفين الجدد التعرّف على الأمور بسرعة.

📌 📌مثال:يمكن لعضو جديد في الفريق الوصول بسرعة إلى تفاصيل المنتج والميزات الرئيسية والردود على استفسارات العملاء الشائعة، مما يسمح لهم بالتعامل مع العملاء بسرعة أكبر والتعامل مع تفاعلات العملاء بثقة منذ البداية.

تحليل المنافسين

يمكن أن يساعدك NotebookLM في تحليل المنافسين من خلال تنظيم وتلخيص المعلومات الأساسية من المواقع الإلكترونية للمنافسين وأوصاف المنتجات وتقارير السوق.

اطلب من الذكاء الاصطناعي تحديد الاتجاهات والاستراتيجيات والمجالات التي ينجح فيها المنافسون أو يتأخرون فيها. يساعدك هذا على تحسين أهداف المبيعات وتعديل الاستراتيجيات استنادًا إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يضمن استعدادك الدائم للحفاظ على قدرتك التنافسية.

📌 📌مثال: يقوم فريق المبيعات بتحميل أسعار المنافسين وميزات المنتج ومراجعات العملاء إلى NotebookLM. يلخص الذكاء الاصطناعي نقاط القوة والضعف في عروض كل منافس. استنادًا إلى هذا التحليل، يركز الفريق على إبراز الميزات الفريدة لمنتجهم وتقديم أسعار تنافسية خلال العروض التقديمية للعملاء.

إدارة المتابعة

يمكنك تسجيل تفاصيل اتصالاتك - رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات وملاحظات الاجتماعات - في NotebookLM. يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتنظيم هذه المعلومات، مما يسهل مراجعة التفاعلات السابقة وتحديد وقت الحاجة إلى المتابعة.

بعد ذلك، يمكنك تعيين مهام المتابعة استناداً إلى المعلومات المخزنة، مما يساعدك على البقاء على اطلاع دائم على اتصالات العملاء.

📌 📌مثال: يقوم مندوب مبيعات بتسجيل مكالمة عميل في NotebookLM، مشيرًا إلى أن العميل يريد مناقشة عرض الأسبوع المقبل. ينظم الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات إلى جانب الاتصالات السابقة، مما يسهل على المندوب تتبعها.

تقارير مبسطة

بدلاً من قضاء ساعات في إنشاء تقارير المبيعات، يمكن لـ NotebookLM إنشاء ملخصات تلقائيًا من بياناتك عبر مصادر مختلفة. سواء كانت مقاييس الأداء، أو ملاحظات العملاء، أو اتجاهات المبيعات، يقوم الذكاء الاصطناعي بتجميع هذه المعلومات بسرعة في تقارير واضحة وسهلة القراءة.

📌 📌مثال: يقوم NotebookLM بتجميع بيانات المبيعات الفصلية في تقرير سهل القراءة للعروض التقديمية، مما يوفر الوقت ل التخطيط الاستراتيجي للمبيعات .

🧠 حقيقة ممتعة: يعود مفهوم المبيعات إلى بلاد ما بين النهرين القديمة، حيث كانت المقايضة هي "استراتيجية البيع" الأصلية حيث كان التجار يتاجرون بالسلع مثل الحبوب والمنسوجات، دون استخدام أي عملة، بل باستخدام مهارات التفاوض فقط.

## إيجابيات استخدام NotebookLM للمبيعات

يوفر NotebookLM العديد من المزايا لمحترفي المبيعات الذين يتطلعون إلى تعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم. وتشمل هذه المزايا ما يلي:

كفاءة أفضل: يلخص المستندات الطويلة ويساعد فرق المبيعات على فهم النقاط الرئيسية لاتخاذ قرارات أسرع

يلخص المستندات الطويلة ويساعد فرق المبيعات على فهم النقاط الرئيسية لاتخاذ قرارات أسرع إنتاجية محسّنة: الإجابة على الاستفسارات بسرعة، مما يساعد مندوبي المبيعات على التركيز بشكل أكبر على التفاعل مع العملاء

الإجابة على الاستفسارات بسرعة، مما يساعد مندوبي المبيعات على التركيز بشكل أكبر على التفاعل مع العملاء تحسين التعاون: يضمن مواءمة الفريق مع استراتيجيات المبيعات من خلال رؤى وتحديثات في الوقت الفعلي

يضمن مواءمة الفريق مع استراتيجيات المبيعات من خلال رؤى وتحديثات في الوقت الفعلي رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي: توليد ملخصات ورؤى ذات صلة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم لتقديم عروض مبيعات أكثر فعالية

توليد ملخصات ورؤى ذات صلة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم لتقديم عروض مبيعات أكثر فعالية تنظيم المحتوى: ينظم الملاحظات والمستندات لتسهيل العثور على كل شيء أثناء اجتماعات العملاء

🧠 حقيقة ممتعة: "مبدأ المعاملة بالمثل" هو أحد أكثر أساليب المبيعات شيوعًا. عندما يقدم مندوبو المبيعات شيئًا مجانيًا (مثل عرض تجريبي أو تجريبي)، يشعر العملاء بأنهم ملزمون برد الجميل، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق الشراء.

## نقاط الألم الشائعة مع NotebookLM

يقدم NotebookLM ميزات مبتكرة لإنشاء المحتوى، خاصةً في البودكاست. ومع ذلك، فإنه يقدم أيضًا العديد من القيود التي يمكن أن تؤثر على فائدته لمحترفي المبيعات والتسويق.

فيما يلي بعض القيود الشائعة لاستخدام NotebookLM كـ أداة الذكاء الاصطناعي للمبيعات :

التخصيص المحدود: لا يسمح للمستخدمين بتنظيم الملاحظات عبر دفاتر ملاحظات متعددة، مما يجعل من الصعب إدارة المعلومات

لا يسمح للمستخدمين بتنظيم الملاحظات عبر دفاتر ملاحظات متعددة، مما يجعل من الصعب إدارة المعلومات مخاوف بشأن جودة المحتوى: تعمل الأداة على إنشاء المحتوى تلقائيًا دون إشراف بشري، وعادةً ما تنتج معلومات منخفضة الجودة

تعمل الأداة على إنشاء المحتوى تلقائيًا دون إشراف بشري، وعادةً ما تنتج معلومات منخفضة الجودة عدم وجود تحرير تعاوني: لا يدعم التعاون في الوقت الحقيقي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا

لا يدعم التعاون في الوقت الحقيقي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا يفتقر إلى إمكانات إدارة المشاريع: على الرغم من أن NotebookLM مساعد جيد لتدوين الملاحظات، إلا أنه لا يساعد في إدارة المهام والجدولة وتتبع الوقت وغير ذلك

🔍 هل كنت تعلم؟ باع جو جيرارد، المعترف به من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره "أعظم بائع في العالم"، 13,001 سيارة على مدار 15 عامًا. سره؟ بطاقات عيد الميلاد الشخصية والمتابعة المستمرة مع كل عميل.

أدوات بديلة لفرق المبيعات لاستخدامها بدلاً من دفتر الملاحظات

إذا كنت تفكر في بعض البدائل لـ NotebookLM للمبيعات، فإليك بعض أدوات تدوين الملاحظات و أنظمة إدارة المعرفة للاستكشاف:

Obsidian: تهدف هذه الأداة في المقام الأول إلى إدارة قواعد المعرفة، وتدعم الأداة تخفيض السعر والربط الخلفي وتكامل المكونات الإضافية لربط الملاحظات

تهدف هذه الأداة في المقام الأول إلى إدارة قواعد المعرفة، وتدعم الأداة تخفيض السعر والربط الخلفي وتكامل المكونات الإضافية لربط الملاحظات Roam Research: تشتهر هذه الأداة بالربط ثنائي الاتجاه والبنية القائمة على الرسم البياني، وهي مناسبة لرسم العلاقات المعقدة عبر العملاء والصفقات وغيرها

تشتهر هذه الأداة بالربط ثنائي الاتجاه والبنية القائمة على الرسم البياني، وهي مناسبة لرسم العلاقات المعقدة عبر العملاء والصفقات وغيرها النقل: يدمج قواعد البيانات والمهام وتدوين الملاحظات في منصة واحدة، مما يتيح لفرق المبيعات إدارة خطوط الأنابيب وملاحظات الاجتماعات بكل بساطة

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن منصة شاملة تجعل فريق المبيعات لديك أكثر إنتاجية وفعالية، فجرّب ClickUp لفرق المبيعات ! 🤩

إنه تطبيق كل شيء للعمل، حيث يوفر مركزاً تعاونياً قابلاً للتخصيص لتصور خط أنابيب المبيعات وتتبع الأنشطة والتواصل داخلياً وخارجياً.

دعنا نستكشف ميزاته بمزيد من التفصيل. 👇

### ClickUp Brain ClickUp Brain وهو مساعد الأداة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد الفرق على العمل بكفاءة أكبر من خلال تبسيط المهام وتسهيل إدارة المعلومات.

احصل على إجابات سريعة للأسئلة السياقية باستخدام ClickUp Brain

يعمل مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي كمستودع مركزي للمعلومات. يمكن لفرق المبيعات طرح أسئلة مثل: "ما هي حالة العرض التقديمي للعميل في الربع الرابع؟" أو "من المسؤول عن المتابعة مع العميل X؟" _ وتلقي إجابات فورية وسياقية من مساحة عمل ClickUp الخاصة بهم.

احصل على رؤى موجزة مع ClickUp Brain

يعمل Brain أيضًا على تبسيط عملية التلخيص من خلال تقسيم المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني أو الملاحظات الطويلة إلى نقاط موجزة وسهلة الفهم.

إنه مثالي لمراجعة تحديثات العميل أو التحضير للاجتماعات أو متابعة التفاصيل الرئيسية بسرعة دون إضاعة الوقت. فمع تلخيص كل شيء في متناول يدك، يصبح البقاء على اطلاع وتركيز دون عناء.

اكتب عروضًا احترافية عبر البريد الإلكتروني من خلال مطالبة ClickUp Brain بلغة طبيعية

التواصل المخصص هو مفتاح نجاح المبيعات، وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل من ClickUp Brain يجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى. فبمجرد إدخال القليل من المدخلات، يمكنه صياغة رسائل بريد إلكتروني مخصصة، ومجموعات العروض التقديمية، والملخصات بسرعة.

لنفترض أن مسؤول مبيعات تنفيذي يحتاج إلى رسالة بريد إلكتروني مخصصة لعميل في مجال الرعاية الصحية. يطلبون المساعدة من Brain، فيقوم بتحليل تفضيلات العميل وتفاعلاته السابقة لإنشاء مسودة أولى مصقولة وموجهة. لا مزيد من البدء من الصفر!

هل تحتاج إلى أفكار لحملة مبيعاتك القادمة؟ يوفر لك Brain ما تحتاج إليه في هذا المجال أيضًا. يمكنه إطلاق أفكار جديدة، وصقل استراتيجياتك، وحتى تلخيص رؤى السوق للحصول على بداية قوية لتخطيطك.

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ClickUp Clips

سجّل عرض مبيعات توضيحي لتدريب فريقك باستخدام ClickUp Clips كليب ClickUp Clips اجعل إنشاء مقاطع فيديو توضيحية للمبيعات وإدارة عمليات المتابعة سلسة.

سجّل عرضك التوضيحي، وسيقوم ClickUp Brain تلقائيًا بإنشاء نسخة مكتوبة تحتوي على النقاط الرئيسية وعناصر الإجراءات والخطوات التالية.

بعد تسجيل العرض التوضيحي، يفحص الذكاء الاصطناعي الفيديو لاستخراج التفاصيل الأساسية مثل أسئلة العميل أو اهتمامات المنتج. ثم يقوم بعد ذلك بإنشاء قائمة واضحة بإجراءات المتابعة، مما يساعدك على البقاء منظماً ويضمن عدم تفويت أي تفاصيل مهمة عند التواصل مع العملاء المحتملين أو عند تأهيل أعضاء الفريق الجدد.

لتزويد أعضاء فريقك الجدد بالسرعة اللازمة لتهيئة أعضاء فريقك الجدد بسرعة من أجل تأهيل أكثر سلاسة، جرّب قالب تأهيل المبيعات في ClickUp .

### ClickUp CRM

أبعد من ذلك برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بـ ClickUp يساعدك على متابعة تفاعلات العملاء، وإدارة العملاء المحتملين، وتنظيم خط أنابيب المبيعات الخاص بك دون عناء. مع ميزات مثل تتبع العملاء المحتملين، وتخصيص المهام، و طرق العرض المخصصة في ClickUp يمكنك تحديد أولويات الفرص والحفاظ على رؤية واضحة عبر عملية المبيعات بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد إمكانات مثل الأتمتة المخصصة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية فرق المبيعات على تقديم عروض عمل مشغولة في وقت مبكر، بينما توفر لوحات المعلومات التفصيلية رؤى في الوقت الفعلي حول صحة خط الأنابيب ومعدلات التحويل وأداء الفريق، مما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات والإدارة الاستباقية. الأتمتة

أتمتة المهام المتكررة في خط أنابيب المبيعات باستخدام أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp Automations تخلص من المهام المتكررة من سير عملك، حتى يتمكن فريقك من التركيز على أفضل ما يفعلونه: إتمام الصفقات. باستخدام الأتمتة، يمكنك إعداد المشغلات التي تنفذ الإجراءات تلقائيًا بناءً على شروط محددة.

على سبيل المثال، عندما تتم إضافة عميل محتمل جديد إلى خط سير العمل لديك، يمكنك أتمتة إجراءات مثل إرسال رسالة بريد إلكتروني ترحيبية، وتعيين العميل المحتمل إلى مندوب مبيعات، وجدولة مهمة المتابعة. وهذا يضمن استجابة متسقة وفي الوقت المناسب لكل عميل محتمل دون أن يضطر أي شخص إلى تعيين تذكيرات أو مواعيد متابعة يدوياً.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل استخدام برامج إدارة علاقات العملاء الرقمية، كان مندوبو المبيعات يستخدمون ملفات البطاقات الدوارة لتتبع جهات اتصال العملاء والعملاء المحتملين. كانت ملفات البطاقات الدوارة هذه عنصراً أساسياً على مكتب كل مندوب مبيعات.

لوحات المعلومات

تصور مسار المبيعات الخاص بك باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards توفر لفرق المبيعات مركزًا مركزيًا لتتبع الأداء وتصور المقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي. فهي تتيح لك مراقبة خطوط المبيعات وأهداف الإيرادات ومقاييس الأداء الفردي في لمحة سريعة.

يمكنك استخدام لوحات المعلومات لمقارنة نتائج المبيعات الفعلية بالتوقعات لتعديل الاستراتيجيات بشكل استباقي. على سبيل المثال، إذا لاحظت انخفاضًا في معدلات التحويل، يمكنك تحديد الاختناقات بسرعة واتخاذ إجراءات تصحيحية.

يمكنك أيضًا التحقق من نموذج تعقب مبيعات ClickUp لإنشاء عمليات مبيعات منظمة بشكل أفضل.

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## هل اشتريت على ClickUp بعد؟

يوفر NotebookLM طريقة ديناميكية لالتقاط وتنظيم ومراجعة معارف المبيعات، مما يجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى البقاء على استعداد وتركيز. ولكن لماذا تعتمد على أداة بسيطة لتدوين الملاحظات بينما يمكنك زيادة إمكانات مبيعاتك إلى أقصى حد بدلاً من ذلك؟

يوفر ClickUp ميزات قوية تبسّط حتى أكثر عمليات سير عمل المبيعات تعقيدًا. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد! فمع ميزات مثل لوحات المعلومات والأتمتة والمقاطع والمزيد، ستقضي وقتًا أقل في إدارة خط سير المبيعات ووقتًا أطول في إتمام الصفقات. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅