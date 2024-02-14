إنشاء عرض تقديمي ناجح للعملاء: النصائح والحيل والاستراتيجيات

قد يكون تقديم العروض التقديمية للعملاء تجربة شاقة.

عليك أن تقنع العملاء بأنك ستكون مناسباً لعلامتهم التجارية وأن لديك الحل الأفضل لمشاكلهم. وأن منتجك أو خدمتك يمكن أن تساعدهم على تحقيق أهدافهم.

وفي ظل وجود عناصر متعددة في هذا المزيج، يصبح تقديم عروض تقديمية جذابة وذات صلة بالموضوع أمراً صعباً.

تعرّف على كيفية تقديم عرض تقديمي ناجح للعملاء باستخدام الاستراتيجيات الواردة في هذا الدليل.

## أهمية العرض التقديمي للعميل

يهدف العرض التقديمي للعميل إلى إعطاء العملاء المحتملين فكرة جيدة عن خبرتك المتخصصة. فهو يساعدهم على معرفة كيف يمكن أن يكون العمل معك وكيف يمكنك إضافة قيمة لهم.

إذا تم تخطيطه وتقديمه بشكل جيد، يمكن أن يساعدك العرض التقديمي للعملاء في تقديم عرض تقديمي للعملاء:

التحدث عن عملك في شكل قصة مقنعة

توضيح قيمتك للعملاء المحتملين

توصيل التقدم الذي أحرزته إلى عميل حالي

اختتام المشاريع وتشريح ما تم إنجازه بشكل جيد وما لم يتم إنجازه بشكل جيد التواصل الفعال مع العميل هي واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها محترف المبيعات أو الأعمال التجارية اليوم.

## 5 خطوات أساسية لتقديم عرض تقديمي ناجح للعميل

يعد إنشاء عروض تقديمية جذابة للعملاء عملاً شاقاً، سواء كنت على وشك تقديم عرض تقديمي للمبيعات أو عرض شرائح إبداعي.

استخدم هذه القائمة المرجعية المكونة من خمس خطوات عند إنشاء العروض التقديمية وأضف قيمة إلى وقت عميلك:

الخطوة 1. البحث والتخطيط للعرض التقديمي

قد تكون على دراية تامة بعملك، ولكن عميلك المحتمل لم يتحمس بعد للشراكة معك.

لهذا السبب يبدأ الجزء الأكثر أهمية في العرض التقديمي الفعال للعميل بالبحث والتخطيط.

ابحث في:

من هم جمهورك المستهدف (للعرض التقديمي) وما هي أهدافهم

كل ما يتعلق بعميلك المحتمل، بما في ذلك مشاكله ومصادر إلهامه واهتماماته وغير ذلك

كيف تجيب على أكبر أهداف عميلك وعوائق الطريق والمشاكل التي تواجهه

أعمالهم وحجم فريقهم ومجال عملهم (وكيف سيدعم منتجك/خدماتك رؤيتهم)

السؤال الآن هو، أين تجد هذه البيانات؟

تأكد من البحث عما يلي:

صفحة العميل على موقع LinkedIn وموقعه الإلكتروني للحصول على معلومات عن عروضه الحالية

عروضك السابقة للحصول على الإلهام - خاصةً إذا كنت قد قدمت عروضاً لعملاء في نفس المجال

صفحة "نبذة عن العميل" ومقاطع الفيديو الخاصة بالعميل على الإنترنت للحصول على فهم أفضل لنبرة الصوت والمواضيع المثالية لعرضك التقديمي

اجمع معلومات العميل باستخدام قالب مستند اكتشاف الوكالة/العميل من ClickUp

بمجرد حصولك على جميع المعلومات حول ما يجعل عملاءك يتفاعلون معك، ساعدهم على فهم بنية البيانات وتنسيق النقاط الرئيسية التي تخطط لتقديمها باستخدام ClickUp AI. استفد من هذا المساعد الذكي لإنشاء عرض تقديمي لمساعدتك في الوصول إلى أهداف عملائك المحتملين بشكل أسرع.

استخدم مطالبات ClickUp AI لكتابة عروض تقديمية جذابة للعملاء في نقاط

بعد ذلك، ستحتاج إلى استخدام اجتماع العميل للتحدث عن سبب ملاءمة علامتك التجارية له:

ابدأ بالاعتراف بمشاكلهم، وأظهر لهم أنك تفهمهم، وقم ببناء الثقة في هذه العملية

انتقل إلى طرح الأسئلة ومعرفة ما إذا كان لديهم أي مشاكل ملحة تحتاج إلى حلها

قدِّم عرضك كحل نهائي لمشاكل عميلك واربط منتجك باحتياجاته المباشرة

الخطوة 2 . قم بإنشاء قمع تسويقي من عرضك التقديمي

يحتاج عرضك التقديمي إلى هدف نهائي ملموس لضمان التركيز والتوجيه. هل تريد أن يوقع العميل على العقد؟ أو ربما تريد منهم التسجيل للحصول على عرض توضيحي.

في كلتا الحالتين، يجب أن تعرف بوضوح ما هو الإجراء الذي ترغب في إلهامهم للقيام به.

إليك بعض النصائح حول كيفية تحويل عرضك التقديمي إلى مسار تسويقي:

قم ببناء سردك باستخدام قصة مقنعة لجذب الجمهور

لا تثقل على العميل المحتمل بالكثير من المعلومات

احرص على أن يكون عرضك التقديمي في صلب الموضوع وتجنب الثرثرة

تولى مسؤولية اجتماعك واجعل عملاءك يركزون على المحادثة التي بين يديك

صمم مجموعة الشرائح الخاصة بك بطريقة مناسبة: البداية: تقديم ما يتم تقديمه، وسبب تقديمك، وما يجب أن يتوقعه العميل عند العمل معًا الوسط: أضف العناصر المرئية إلى قصتك وأضف قيمة جمالية النهاية: أخبر العميل عن الخطوات التالية وأضف عبارة تحثه على اتخاذ إجراء ذي صلة



استخدم ما سبق إعداده قالب العرض التقديمي ClickUp وتخصيصه حسب رغبتك.

قالب العرض التقديمي من ClickUp رائع للمبتدئين

يمكّنك هذا القالب من:

تنظيم أقسام عرضك التقديمي بسهولة، مع هيكل واضح من البداية إلى النهاية

جمع الملاحظات من أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل العرض التقديمي النهائي

تتبّع جميع المهام المتعلقة بالعرض التقديمي في مكان واحد

الخطوة 3. استخدم المحتوى الجذاب بصريًا لتوصيل قصتك

إن كثرة النصوص على شرائحك تجعلها مملة وستربك جمهورك.

لذا، عند التقديم، ضع في اعتبارك الوسائل البصرية مثل الرسوم البيانية والمخططات الدائرية والرسوم البيانية الشريطية والصور والرسوم التوضيحية المرسومة باليد وما إلى ذلك، كصديق موثوق به.

تقدم هذه المرئيات مزايا مثل:

جذب انتباه العميل والحفاظ عليه

مواءمة احتياجات العميل مع منتج/خدمة العلامة التجارية - بصريًا

تفتيت الشرائح النصية الثقيلة من أجل تركيز أفضل

تحويل المعلومات المعقدة إلى بيانات سهلة الاستيعاب

استخدام ClickUp Whiteboards كلوحة لإنشاء عرض تقديمي مرئي لاجتماعك وإظهار قيمتك لعملائك.

اللعب بمرئيات العرض التقديمي باستخدام ClickUp Whiteboard

الخطوة 4. شجع المحادثات ثنائية الاتجاه

سواءً كان عرضًا تقديميًا للمبيعات أو اجتماعًا تعريفيًا، من الضروري أن تحافظ على تفاعل جمهورك. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن يكون عرضك التقديمي عبارة عن مونولوج.

لذلك، عند الانتهاء من العرض التقديمي، من الضروري تشجيع التفاعل ثنائي الاتجاه.

إليك كيفية القيام بذلك:

تجنب الحديث الجانبي وبدلاً من ذلك قم بتكرار سبب أهمية حساب العميل بالنسبة لك

اجمع التعليقات من خلال طرح أسئلة مثل

هل لديك أي أسئلة لنا؟ هل ترى منتجنا/خدمتنا حلاً مرضياً لاحتياجاتك؟ كيف نعمل معاً كشركاء ونمضي قدماً في هذا المشروع؟

قم بتحفيز جمهورك على طرح الأسئلة وتقديم الدعم لاستفساراتهم - سواء كانت متعلقة بالنطاق والتكاليف والجداول الزمنية وما إلى ذلك

الخطوة 5 . ضع خطوات تالية واضحة لاختتام عرضك التقديمي الإدارة الفعالة للعميل تتعلق بوضع خطوات تالية واضحة في نهاية الاجتماع.

إذا تركت الاجتماع مفتوحاً، فقد لا تتلقى رداً من جمهورك.

إليك كيفية تحديد التوقعات الصحيحة لعميلك أثناء اختتام العرض التقديمي:

حدد ما تريد منهم القيام به بعد ذلك

كن صريحًا ومباشرًا بشأن كيفية وموعد إجراء مكالمات المتابعة

امنح العميل موعداً نهائياً محدداً وأبقِه على اطلاع دائم

عناصر أساسية يجب تضمينها في العرض التقديمي للعميل

حسّن مهاراتك في العرض التقديمي للعميل وجهّز عرضك التقديمي للنجاح من خلال هذه العناصر التي لا بد من توفرها:

1. بحث مفصل عن العميل

استخدم طرق البحث الأولية والثانوية لجمع المعلومات حول نقاط الألم لدى عميلك.

احصل على إجابات لهذه الأسئلة أثناء بحثك:

ما هي أهداف العميل على المدى القصير والطويل؟

ما هي المشاكل التي يواجهونها حالياً في مجال عملهم؟

كيف يقيس العميل نجاحه؟

نصيحة احترافية: استفد من مصادر مثل المواقع الإلكترونية للشركات، والتقارير السنوية، والمنشورات الخاصة بالصناعة، ومنصات التواصل الاجتماعي للحصول على تفاصيل دقيقة.

استثمر في برنامج تأهيل العملاء لتنظيم بحثك وتقديمه بكفاءة.

2. نقاط ألم العميل

إن معالجة التحديات الحالية لعميلك تُظهر فهمك لاحتياجاته المباشرة، وبالتالي تثبت أهميتك.

قم بواجبك حول الأنشطة الأخيرة لعميلك لتحديد التحديات الحالية التي قد يواجهها. شارك أيضًا في مناقشات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للحصول على آرائهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام نماذج انطلاق المشروع لالتقاط معلومات عن عملائك منذ البداية.

يوفر نموذج ClickUp Project KickUp Project Kickoff قالباً لتحديد التوقعات، وتوضيح الأدوار، وتفويض المهام، وفهم الجداول الزمنية للمشروع.

3. نقاط الإثبات

تثبت نقاط الإثبات صحة ادعاءاتك وتبني مصداقيتك من خلال تسليط الضوء على سجلك الحافل وقصص نجاحك. لعرضها:

اجمع دراسات الحالة والشهادات وبيانات الأداء التي تثبت فعالية حلولك في مجال عملك

نظّم عرضك التقديمي لدمج نقاط الإثبات هذه بشكل استراتيجي، مع تسليط الضوء عليها في اللحظات الرئيسية لتعزيز المصداقية

استخدم المرئيات، مثل المخططات أو الرسوم البيانية، لتمثيل نقاط الإثبات الخاصة بك وجعلها أكثر تأثيراً

4. دعوة إلى العمل

إن الدعوة الواضحة لاتخاذ إجراء توجه عميلك إلى الخطوات التالية التي يجب أن يتخذها بعد العرض التقديمي وتوجهه نحو اتخاذ قرار.

لتسهيل هذه العملية عليهم:

حدد بوضوح النتيجة المرجوة، سواء كانت جدولة اجتماع، أو توقيع عقد، أو بدء تجربة

توفير قنوات متعددة للعميل لاتخاذ الإجراء المطلوب وجعله ملائمًا قدر الإمكان للمضي قدمًا

تواصل معهم على الفور بعد ذلك لتعزيز الدعوة إلى اتخاذ إجراء وتقديم دعم إضافي حسب الحاجة

5. الاستثمار المتوقع والجدول الزمني

قدم تفصيلاً مفصلاً للاستثمار المطلوب لحلولك، بما في ذلك التكاليف, شروط الدفع والعائد المحتمل على الاستثمار

للحصول على تقدير دقيق لمتطلبات الميزانية والجدول الزمني لعميلك، اطرح هذه الأسئلة:

ما هو الحد الأقصى لميزانية المشروع؟

هل هناك أي قيود محددة للميزانية يجب أن تكون على دراية بها؟

ما مدى مرونة ميزانية العميل؟ هل هم منفتحون على المناقشات حول تعديلات التكلفة؟

ما هو الجدول الزمني الذي لديهم لبدء المشروع وتشغيله؟

ما الذي سيحدث للموعد النهائي والتكاليف في حالة حدوث زحف في النطاق؟

## 4 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء العرض التقديمي للعميل

اعثر على النقطة المثالية في مهاراتك في العرض التقديمي من خلال تجنب هذه الأخطاء الشائعة:

1. عدم تهيئة المسرح بشكل صحيح

يؤدي الفشل في تحديد السياق المناسب في بداية عرضك التقديمي إلى سوء الفهم وعدم تفاعل العميل معك. إدارة توقعات العميل وتوضيح ما يجب أن يتوقعه الجمهور.

إذا شعر عملاؤك بالارتباك بشأن الغرض من العرض التقديمي، فلن يتمكنوا أبدًا من فهم قيمة عروضك بشكل كامل.

لـ تهيئة المسرح بشكل صحيح، اتبع هذه النصائح القليلة:

فهم خلفية جمهورك ومواءمة مقدمتك لتتناسب مع احتياجاتهم

اذكر بوضوح أهداف عرضك التقديمي ودع عملاءك يعرفون ما الذي سيستفيدونه من عرضك التقديمي

ابدأ بمقدمة مقنعة تجذب انتباههم وتحدد مسار بقية العرض التقديمي

2. اتخاذ موقف دفاعي

إن إظهار لغة الجسد الدفاعية، مثل عقد الذراعين أو تجنب التواصل بالعينين أو الظهور بمظهر المتوتر، يشير إلى عدم ارتياح عملائك.

يمكن أن يؤدي ذلك على الفور إلى تقويض مصداقيتك وعلاقاتك معهم.

بالإضافة إلى ذلك، قد يبدو دفاعك الدفاعي أقرب إلى انعدام الثقة في نظر عميلك، مما يؤدي إلى انهيار التواصل والثقة.

لصقل مهاراتك في التواصل غير اللفظي، اتبع هذه النصائح:

انتبه إلى لغة جسدك أثناء جلسات التدريب. تدرّب أيضاً على الحفاظ على وضعية منفتحة والتواصل بالعينين للتعبير عن الثقة والانفتاح

إذا طُرح عليك سؤال صعب، حافظ على هدوئك وانفتاحك

أظهر الاستماع الفعال من خلال الإيماء برأسك والابتسام واستخدام إيماءات التأكيد. هذا يُظهر لعملائك أنك تُقدّر مساهماتهم وأنك منخرط في المحادثة

إذا كنت غير متأكد من شيء ما أو كنت بحاجة إلى توضيح، اطرح الأسئلة بأدب واحترام. هذا يدل على استعدادك لفهم مخاوف عميلك ومعالجتها

3. ذكر معلومات غير ذات صلة

تعتبر التفاصيل غير ذات الصلة أثناء العرض التقديمي مضيعة لوقت عميلك. إذا لم تكن هناك فائدة واضحة من إضافة معلومات إضافية حول خدمات الشركة، فلا تفعل ذلك.

على سبيل المثال، إذا كان عرضك التقديمي يدور حول إدارة الحسابات، فلا تتحدث عن تاريخ شركتك إلا إذا كان الأمر يتعلق مباشرةً بنجاح استراتيجيات إدارة حساباتك.

بدلاً من ذلك، ركز على عرض نتائج الحساب باعتبارها الوجبات الجاهزة الرئيسية. سيحافظ هذا على تركيزك في عرضك التقديمي ويضمن تقديمك لمعلومات قيّمة تعالج اهتمامات عميلك واحتياجاته بشكل مباشر.

فيما يلي بعض الإستراتيجيات لدمج البيانات ذات الصلة بشكل فعال في عرضك التقديمي:

أضف البيانات التي تعالج بشكل مباشر نقاط الألم والاهتمامات المحددة لعميلك

حدد أهم المقاييس التي تتماشى مع أهداف جمهورك واربط هذه المقاييس بتأثير الحلول التي تقدمها

استخدم المخططات والرسوم البيانية والمرئيات لعرض البيانات بطريقة واضحة ومقنعة

قدِّم سياق البيانات التي تعرضها - ساعد جمهورك على فهم سبب أهمية هذه الأرقام ومدى ارتباطها بالقصة العامة التي ترويها

استخدم أمثلة واقعية ودراسات حالة لتوضيح كيف حققت حلولك نتائج ملموسة لعملاء مماثلين

4. عدم توجيه حلقة التغذية الراجعة

لا يجب أن ينتهي عملك عند الانتهاء من عرض تقديمي قوي. استمر في متابعة احتياجات جمهورك، بدءًا من مكالمة متابعة.

استخدم برنامج مجاني لإدارة المشاريع مثل ClickUp وتسليح شركتك بتعليقات العملاء في الوقت الفعلي حول ما ينجح معهم وما لا ينجح. جيد منصة جيدة لإدارة العملاء أيضًا أتمتة العديد من هذه المهام.

مع نماذج ClickUp يمكنك التقاط ردود عميلك وتوجيه العمل إلى الفريق المناسب في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحويل استجابات نموذج ClickUp إلى مهام قابلة للتتبع، والتي يمكن توصيلها مباشرةً بسير العمل لديك

_مثال على الحصول على ملاحظات المنتج باستخدام المنطق الشرطي في نماذج ClickUp

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## الترويج بشكل مثالي مع ClickUp

عندما يتعلق الأمر بالعرض التقديمي، فإن الالتزام بالأساسيات أمر منطقي. ومع ذلك، قدم الفكرة الكبيرة بطريقة تبهر عملاءك وتكسبهم بقوة.

لذا، ادمج البحث وسرد القصص وحافظ على نهج يركز على العميل أولاً في اجعل عرضك التقديمي مميزًا .

استخدم برنامج عرض تقديمي مثل انقر فوق لتقديم عروض ممتازة!

## أسئلة شائعة

1. كيف يمكنني تحسين العرض التقديمي للجمهور؟

إليك بعض النصائح الأساسية حول كيفية تقديم عرض تقديمي ناجح:

اقضِ الوقت والجهد في البحث والتخطيط لعرضك التقديمي

حوّل عرضك التقديمي إلى مسار تسويقي واضح المعالم

استفد من العناصر المرئية والصور لتسليط الضوء على مميزات منتجك أو خدماتك

اختتم العرض التقديمي بحوار ثنائي الاتجاه وخطوات تالية واضحة

2. ما الذي يجب أن أدرجه في العرض التقديمي للعميل؟

يمكنك تضمين ما يلي في العرض التقديمي للعميل:

بحث مفصل عن العميل

نقاط الألم التي يعاني منها العميل

نقاط إثبات استراتيجية لمحتوى عرضك التقديمي

دعوة ذات صلة لجمهورك لاتخاذ إجراء

تفاصيل أساسية مثل الاستثمار المتوقع والجداول الزمنية المتوقعة

3. كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في تحسين العرض التقديمي للعميل؟

يوفر لك ClickUp الوقت والجهد في إنشاء عروض تقديمية فعالة من خلال أدواته المتنوعة مثل:

نموذج العرض التقديمي ClickUp، الذي يساعدك على إنشاء عروض تقديمية فعالة وجذابة لجمهورك

ClickUp AI، الذي يتيح لك إنشاء مخطط عرض تقديمي في غضون ثوانٍ؛ على سبيل المثال، إنشاء عرض تقديمي للمبيعات لعملية البيع الخاصة بك

قالب الملخص التنفيذي للعروض التقديمية من ClickUp، والذي يساعدك على ترك انطباع أولي رائع في عرضك التقديمي

استخدم هذه الميزات ووفر الوقت الذي تستغرقه في إنشاء العروض التقديمية.