أفضل 10 برامج موارد بشرية للإنشاءات في عام 2025

قد يكون من الصعب أن تكون مديراً للموارد البشرية في قطاع الإنشاءات.
فهو دور ينطوي على ضغط كبير يتجاوز إدارة الرواتب وتتبع الوقت. فأنت مسؤول عن قوة عاملة ضخمة، بما في ذلك العديد من الموظفين المتعاقدين في مواقع بعيدة.
تضمن الإدارة الفعّالة للموارد البشرية توافق الجميع وسير العمليات بسلاسة.
تخفف برمجيات الموارد البشرية في مجال الإنشاءات من هذا العبء وترتقي بممارساتك الإدارية إلى ما هو أبعد من الإدخال اليدوي للبيانات مثل جداول البيانات.
بالاعتماد على سنوات من الخبرة العملية في إدارة القوى العاملة، قمتُ بتجميع قائمة بعشرة برامج موارد بشرية قوية وسهلة الاستخدام في مجال الإنشاءات. سواءً كنت مقاولاً صغيراً أو شركة إنشاءات كبيرة، يمكن لهذه الأدوات أن تحدث ثورة في عملياتك وتحافظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح.
انضم إلينا بينما نستكشف هذه الأدوات، ونعرض ميزاتها البارزة وعيوبها المحتملة، والتي تم اختبارها جميعاً بالتعاون مع فريق ClickUp.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية في مجال الإنشاءات؟
في البداية، ابحث عن برنامج إدارة الموارد البشرية في مجال الإنشاءات الذي يحتوي على الميزات الضرورية التالية.
- إدارة القوى العاملة: ابحث في مدى جودة البرنامج في إدارة القوى العاملة لديك، مثل التتبع والجدولة ومعالجة الرواتب والحضور
- الخدمة الذاتية للموظفين: يجب أن يوفر البرنامج للموظفين عمليات الخدمة الذاتية مثل الوصول إلى سجلاتهم، وإدارة الإجازات، ومواد التدريب على السلامة
- إدارة البيانات: إدارة بيانات الموظفين بشكل جيد لتوفير رؤى تحليلية حول سجلات الإجازات وإدارة العقود أمر بالغ الأهمية
- إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: إدارة البيانات وتتبع التقدم المحرز والتنسيق مع الفرق أثناء التنقل أمر بالغ الأهمية. مع وجود عمال شركة الإنشاءات في الموقع أو في الميدان، فإن إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول أمر حيوي
- واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون التنقل في البرنامج بديهيًا بالنسبة لك ولموظفيك، مع الحد الأدنى من منحنى التعلم
أفضل 10 برامج للموارد البشرية في مجال الإنشاءات لاستخدامها في عام 2024
1. ClickUp
00 الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية_
قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية في مجال الإنشاءات باستخدام أداة شاملة تعزز الإنتاجية وتبسط سير العمل وتعزز تعاون الفريق
هل تواجه صعوبة في إدارة فريق الإنشاءات لديك بكفاءة؟ تقدم ClickUp منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية مصممة خصيصًا لقطاع الإنشاءات.
باستخدام ClickUp، يمكنك إعداد موظفيك بسرعة للنجاح من خلال دعمهم بعملية تدريب قابلة للتتبع مصممة خصيصًا لمشاريع البناء من المكتب إلى مواقع العمل. استخدم طرق العرض المختلفة لتقييم أداء الموظفين، مما يضمن بقاء القوى العاملة لديك متوائمة ومنتجة في الموقع.
تعامل مع كل شيء بدءاً من ملاحظات الموظفين واستطلاعات الرأي إلى تتبع الأداء وإدارة الجداول الزمنية وتنظيم سير العمل - كل ذلك في مكان واحد. هذه الأدوات مثالية للتعامل مع التحديات الفريدة لمشاريع الإنشاءات.
بالإضافة إلى ذلك، استخدم
قوالب الموارد البشرية المجانية من ClickUp
لتبسيط عملياتك الإدارية، مما يتيح لك التركيز أكثر على البناء وأقل على الأعمال الورقية.
إليك اثنين من أفضل قوالب الموارد البشرية من ClickUp:
قاعدة معارف الموارد البشرية
مع
قالب قاعدة معارف الموارد البشرية في ClickUp
، نشر المعلومات بين الموظفين بسهولة. فهو يحتوي على قاعدة معرفية مركزية يمكن لجميع الموظفين الوصول إليها.
إليك ما يقدمه هذا النموذج لتبسيط إدارة الموارد البشرية:
- إنشاء مصادر مركزية للمعرفة يسهل الوصول إليها
- تتبع التغييرات التي تطرأ على سياسات ووثائق العمل
- زيادة الدقة والاتساق في مشاركة المعلومات مع قاعدة المعرفة المركزية
- تحسين تتبع مستندات الموارد البشرية مع الأولويات وردود الفعل على التعليقات والمهام الفرعية والأولويات تنزيل هذا القالب قالب دليل الموظفين
تُعد إدارة سجلات الموظفين والبقاء على اطلاع على سير عملهم مهمة مرهقة عند القيام بها يدويًا.
يبسط ذلك من خلال دليل الموظفين الخاص به، مما يتيح لك معرفة الموظف الذي يعمل في أي قسم، ومن يعمل في أي قسم، ومن هو موجود في المكتب، ومن ليس موجودًا. يبسط إدارة الموظفين بالطرق التالية:
- إنشاء مركز مركزي لجميع معلومات الموظفين وتنظيم سجلات الموظفين
- تبسيط التواصل من خلال توفير وصول سريع إلى تفاصيل الاتصال بالموظفين
- إدارة وصول الموظفين إلى البيانات الحساسة لتعزيز الأمان
تسهيل عملية تأهيل الموظفين من خلال توفير جميع المعلومات الأساسية في مكان واحد تنزيل هذا القالب
انقر فوق أفضل الميزات
- تبسيط إدارة الأفراد من خلال تتبع أداء الموظفين وإدارتهم باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص
- تبسيط مسار التوظيف مع الحالات المخصصة والأتمتة
- توفير وصول سهل إلى التدريب من خلال مهام قابلة للتتبع والتعاون السهل
- الوصول إلى قوالب الموارد البشرية لتبسيط إدارة الموارد البشرية
قيود ClickUp
- لا تتوفر طريقة عرض الجدول على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن
- يحتوي ClickUp على العديد من الميزات والتكاملات، والتي يمكن أن تمثل منحنى تعليمي. ومع ذلك، فإن الموارد مثل جامعة ClickUp ومركز المساعدة تجعل هذه العملية أسهل
أسعار ClickUp
- مجاني: للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. بامبي
الأفضل لتشغيل الموارد البشرية للشركات الصغيرة على الطيار الآلي
عبر
تساعدك Bambee في كل خطوة لتبسيط تحديات أعمال الإنشاءات مثل معدلات الدوران المرتفعة، ومخاطر مكان العمل، والامتثال المعقد لقوانين الهجرة.
ساعد هذا البرنامج التجريبي الآلي للموارد البشرية 10,000 شركة أمريكية، بما في ذلك شركات الإنشاءات، في الحفاظ على الامتثال على مدار العام من خلال سياسات الموارد البشرية المُحدَّثة,
والتدريب الإلزامي للموظفين
باستخدام Bambee، يمكنك إنشاء عملية مخصصة للموارد البشرية تضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بمطالبات تعويضات العمال والتأمين والهجرة وغيرها.
يقدم برنامج إدارة الموارد البشرية هذا إرشادات الخبراء للمساعدة في صياغة سياسات الموارد البشرية والامتثال المصممة خصيصاً لأعمالك. يمكنك طلب إرشادات الخبراء بشأن أي مشكلة موارد بشرية تواجهها شركة الإنشاءات الخاصة بك عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة.
أفضل ميزات بامبي
- أتمتة مراجعات الامتثال لإنشاء بيئة قائمة على القواعد وإبقاء شركة الإنشاءات الخاصة بك على المسار الصحيح
- تحديد الثغرات في الموارد البشرية لتعزيز الممارسات الداخلية مع التدقيق
- إنشاء وحدات تدريبية حول السلامة في مكان العمل وأخلاقيات العمل وما إلى ذلك، وإطلاعك على التقدم الذي يحرزه الموظف
- تمكين بطاقات تقارير الموظفين لتقييم أدائهم وتقديم ملاحظات بنَّاءة
- تحسين الروح المعنوية للموظفين من خلال توفير مساحة للموظفين للتعبير عن أفكارهم بشكل مجهول أو علني
قيود بامبي
- يستغرق وقتاً طويلاً للإعداد في البداية والبدء في استخدام البرنامج
- لا يوجد نظام قوي لنقاط الحضور لتتبع التغيب أو التغيب عن المناوبات
أسعار بامبي
- لا يوجد موظفون بعد: 99 دولارًا شهريًا (بدون رسوم إعداد)
- 1-4 موظفين: 299 دولاراً شهرياً (بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 500 دولار)
- 5-19 موظفاً: 399 دولاراً/شهرياً (بالإضافة إلى 500 دولار رسوم إعداد لمرة واحدة)
- 20-49 موظفاً: 499 دولاراً شهرياً (بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 1,500 دولار)
- 50-70 موظفاً: 1,299$/شهرياً (بالإضافة إلى 2,000$ رسوم الإعداد لمرة واحدة)
- أكثر من 71 موظفاً: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات بامبي
- G2: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)
3. بامبو إتش آر
الأفضل لإدارة الموارد البشرية الكل في واحد
عبر
يدعي البرنامج أنه يساعد فرق الموارد البشرية في مجال الإنشاءات على توفير مئات الساعات و
تقليل التكاليف التشغيلية للموارد البشرية بنسبة 40%
من خلال سد الفجوة بينك وبين موظفيك الميدانيين.
يمكّنك BambooHR أنت وموظفيك من تتبع تقارير الإصابات والتدريب على السلامة ومتطلبات الامتثال الأخرى من أي مكان متصل بالإنترنت. وهذا يقلل من الحاجة إلى جداول بيانات وقواعد بيانات متعددة لتتبع الوقت وإدارة الرواتب.
مع إدارة الرواتب الفعالة للبرنامج، قل وداعاً لإدخالات البيانات وعمليات الموافقة اليدوية على الدفع، والتي تعتبر ضرورية بشكل خاص لتتبع أنواع مختلفة من عمال البناء.
يمكنك دمجه مع أكثر من 125 تطبيقاً وأداة لتبسيط وظيفة إدارة الإنشاءات وعمليات فريق الموارد البشرية.
أفضل ميزات BambooHR
- إدارة جميع الموظفين في قاعدة بيانات واحدة آمنة ومنظمة من أي مكان متصل بالإنترنت
- إنشاء تقارير مع 49 ميزة تقرير مدمجة لاتخاذ قرارات استراتيجية ومستنيرة
- تحسين تجربة تأهيل الموظفين الجدد باستخدام أدوات التأهيل لمساعدتهم على فهم بروتوكولات السلامة بشكل أسرع وأفضل
- التفاعل مع الموظفين وجمع الملاحظات لتطوير بيئة من الإيجابية وتعزيز الروح المعنوية والإنتاجية في الموقع
قيود BambooHR
- هناك خيارات تخصيص محدودة في إدارة أداء الموظفين
- يفتقر البرنامج إلى قاعدة معرفية مركزية لمساعدة المستخدمين الجدد
تسعير BambooHR
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات BambooHR
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,800 تقييم)
4. هاي بوب
00 الأفضل لدمج حلول الموارد البشرية القابلة للتطوير_
عبر
HiBob هو حل حديث وبديهي للموارد البشرية مع ميزات مثل إدارة الأداء، وإدارة التعويضات، وسير العمل، والإعداد. يوفر كل ما تحتاجه للحفاظ على عمل الموظفين بكفاءة وسلاسة.
سواء كان موظفو الإنشاءات لديك يتقاضون أجورهم بالساعة أو اليوم أو الشهر، فلن تقلق بشأن تتبع فواتيرهم.
يتميز HiBob من بين منافسيه لأنه مخصص لجميع المستخدمين (الموظفين والإدارة) وليس فقط للموارد البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، يدرك الخبراء في HiBob أن الموارد البشرية هي المحرك الرئيسي لنجاح الأعمال ويساعدهم في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال تحليلاته المتقدمة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية.
أفضل ميزات HiBob
- قيادة الاتصالات من خلال ميزات المشاركة حتى عندما يكون موظفوك خارج الموقع
- تعزيز نمو الأعمال وتوسعها من خلال التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة باستمرار في شركة الإنشاءات
- تتبع البيانات المتعلقة بتوفر الموظفين وإنجاز المشاريع باستخدام HiBob's أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية
قيود HiBob
- يفتقر البرنامج إلى عرض مشترك على شاشة واحدة لجميع عطلات الشركة
- هناك خيارات تخصيص محدودة للتعليقات والاستطلاعات
تسعير HiBob
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات HiBob
- G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)
5. كيكا
الأفضل لإدارة الأداء
عبر
هذا
يبني تجربة تتمحور حول المستخدم من خلال صندوق الوارد البديهي الخاص به، والذي يتيح لك إدارة جميع المهام وسير العمل من مكان واحد. ويعني ذلك أنه يمكنك أنت وموظفيك بسهولة تتبع مهام التأهيل، والموافقات على الإجازات، وملاحظات الأقران، والموافقات على النفقات من مساحة واحدة مشتركة متاحة على الهاتف المحمول والويب.
أكثر ما جذبني إلى هذا البرنامج هو نظام إدارة الأداء الخاص به، وهو مثالي للمؤسسات التي تتطلع إلى النمو. فهو يوفر عروضًا بزاوية 360 درجة، وبرنامج OKR، واجتماعات فردية، وملاحظات مستمرة لتقديم رؤى قيمة حول موظفيك وإزالة جميع العوائق.
ونتيجة لذلك، يمكنك إدارة فريقك من الموظفين المؤقتين بشكل كامل وتتبع أدائهم لاتخاذ قرارات بشأن التوظيف الدائم.
ويمكنك أيضاً إنشاء تقارير فورية للموظفين ومنح الموظفين منصة خدمة ذاتية قائمة على نظام الخدمة الذاتية لتحديث ملفاتهم الشخصية والتقدم بطلبات الإجازات وغير ذلك.
أفضل ميزات Keka
- مراجعة أهداف الموارد البشرية والأداء لتحليل الإمكانات واتخاذ قرار بشأن تعيين الموظفين الدائمين
- قم بتعيين نطاقات أداء مختلفة بناءً على تقييمات الموظفين للحفاظ على تحفيز العاملين المهرة لديك وتنافسيتهم
- أتمتة إعدادات كشوف المرتبات من خلال تتبع ساعات العمل وتخصيص مكونات الرواتب
قيود كيكا
- يستغرق تحميل بعض الأنشطة والوظائف وقتاً طويلاً
- تحتوي الأداة على العديد من الوظائف بحيث يكون هناك منحنى تعليمي بسيط
تسعير كيكا
- يبدأ من 20 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات كيكا
- G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)
6. بايكور
الأفضل لحلول برمجيات الموارد البشرية المصممة خصيصًا
عبر
يساعدك Paycor على بناء فريق بناء منتج من خلال ميزات مثل أداة التوظيف الأفضل في فئتها، ونظام إدارة التعلم، والامتثال حسب الولاية والمدينة، والعمل الإضافي المدمج الآلي، وحسابات فرق المناوبة، والمزيد.
يمكنك أيضاً الاعتماد على التوظيف في Paycor للعثور على أفضل المواهب وتوظيفها من خلال ميزات مثل بطاقات نتائج المقابلات الشخصية.
وعلاوة على ذلك، يضمن لك حل الوقت والحضور الخاص بها الامتثال لقوانين الحد الأدنى للأجور من خلال استخدام معدلات القطعة وحسابات العمل الإضافي المختلطة وساعات الوقت المتقدمة وميزات التثقيب عبر الهاتف المحمول.
كما يوفر Paycor أيضاً تحليلات ورؤى خاصة بالصناعة، والتي تتيح لك مقارنة معدلات الدوران والمقاييس الرئيسية الأخرى بمعايير السوق.
أفضل ميزات Paycor
- الوصول إلى التوجيه العملي والأدوات ودعم الخبراء من الفريق لتخصيص البرنامج لتلبية احتياجات إدارة الإنشاءات
- تقليل العمليات الإدارية مع إمكانية الوصول إلى الحسابات في الوقت الفعلي، والوصول إلى الأجور المكتسبة، وتنبيهات الامتثال الضريبي
- إنشاء فئات نفقات مرنة وسياسات قابلة للتخصيص لإدارة نفقات شركة الإنشاءات الخاصة بك
قيود الدفع
- يعاني نظام الخدمة الذاتية في بعض الأحيان من أخطاء في تقديم طلبات الإجازات
تسعيرة Paycor
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Paycor
- G2: 3.9/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,800 تقييم)
7. FactoHR
الأفضل لمشاركة الموظفين
عبر
يعمل FactoHR بسلاسة عبر مواقع مختلفة، مما يتيح لك إدارة حسابات الضرائب المحلية والامتثال. من الرائع أيضًا أتمتة العمليات مثل تسجيل الحضور وإدارة الأجور من مواقع متعددة.
يمكنك أيضاً إدارة الحضور والسماح للموظفين بطلب إجازة من أي موقع.
يهدف FactoHR إلى جعل الموارد البشرية غير ورقية من خلال رقمنة كل شيء، من
للوثائق. كما تتيح وحدة السفر والمصروفات المستندة إلى الحوسبة السحابية في FactoHR للموظفين تقديم مطالبات النفقات مع إثباتها مباشرةً من خلال بوابة ESS.
كما يمكن للموارد البشرية أو المديرين مراجعة المطالبات والموافقة عليها عبر الإنترنت، مما يبسّط إدارة النفقات ويوفر قدراً أكبر من التحكم والوضوح في نفقات الموظفين.
أفضل ميزات FactoHR
- تحديد التسلسل الهرمي مع شجرة تنظيمية لتحسين إعداد التقارير من عمال الإنشاءات
- تمكين إدارة عمل الموظفين بدون احتكاك عبر مواقع متعددة
- تخصيص مكونات الرواتب لإدارة الرواتب دون عناء ومراجعات مبسطة للرواتب
قيود FactoHR
- قد تكون وظائف البرنامج معقدة في البداية، مع وجود منحنى تعليمي
- واجهة المستخدم ليست مصممة بشكل جيد للغاية
تسعير FactoHR
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات FactoHR
- G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 5/5 (لا توجد مراجعات كافية)
8. HRMantra
00 الأفضل لحلول الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي_
عبر
HRMantra هو برنامج موارد بشرية متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي يدعي أنه يوفر
10 أضعاف العائد على الاستثمار و30 دقيقة لكل موظف في اليوم الواحد
. هذا
يوفر النظام الأساسي ملايين السياسات القابلة للتكوين مع ميزات شاملة لإعداد إعدادات سياسة غير محدودة. يجب أن تتبع شركات الإنشاءات العديد من الامتثالات، ويساعدها إطار عمل قوي للسياسات مع HRMatra بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج متعدد اللغات ومتعدد العملات ومتعدد المناطق الزمنية. كما أن واجهته البديهية تجعله قابلاً للاستخدام بشكل كامل من أي هاتف ذكي، مما يجعله في متناول موظفي الإنشاءات من مناطق مختلفة أثناء التنقل.
أفضل مزايا HRMantra
- الوصول إلى روبوت صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات المبنية مسبقًا للاتصال الفوري مع أنظمة مختلفة تابعة لجهات خارجية
- إنشاء تقارير باستخدام 180 أو 360 درجة من أنظمة إدارة الأداء للإشراف على موظفي الإنشاءات
- إنشاء نظام إدارة التعلم الآلي المخصص لتدريب الموظفين ومراقبة الكفاءات المكتسبة قبل بدء العمل في الموقع
- وضع سياسات شاملة غير محدودة وقابلة للتخصيص
قيود HRMantra
- البرنامج بطيء في تحديث تفاصيل الإجازات والسجلات، وهناك القليل من الأتمتة في عمليات الموارد البشرية
تسعير HRMantra
- التسعير المخصص
تقييمات ومراجعات HRMantra
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
9. غريت هير
الأفضل للوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي
عبر
GreytHR عبارة عن نظام أساسي متكامل لإدارة الموارد البشرية يعمل على تبسيط وتعزيز إدارة الأفراد. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك تبسيط كل عمليات الموارد البشرية، من إدارة الحضور إلى إدارة الأداء إلى كشوف المرتبات.
بالإضافة إلى الميزات المعتادة مثل قاعدة بيانات الخدمة المركزية وبوابة الخدمة الذاتية للموظفين، يمكنك الوصول إلى Bella، وهو روبوت محادثة سريع للموظفين يتفادى الاستفسارات المتكررة.
يضمن تدفق البيانات في الوقت الحقيقي بين الوحدات (مثل الإجازات، والحضور، وكشوف المرتبات، ومطالبات النفقات، وما إلى ذلك) أن تكون المعلومات الحديثة متاحة دائماً للموظفين والإدارة. يمكن دمج GreytHR بسهولة مع العديد من برامج الجهات الخارجية، بما في ذلك أنظمة المحاسبة، وحلول تخطيط موارد المؤسسات، وخدمات التحقق، وما إلى ذلك.
أفضل ميزات نظام GreytHR
- تقليل وسط المدينة وزيادة الإنتاجية إلى الحد الأدنى مع حلول الموارد البشرية المبسطة في مجال الإنشاءات
- الوصول إلى بيانات الحضور في الوقت الفعلي وإدارة مبسطة للمناوبات والعمل الإضافي
- مدفوعات دقيقة وفي الوقت المناسب مع الإدارة والتنفيذ الآليين
حدود GreytHR
- قد لا يحتوي على ميزات إدارة الامتثال المحلية
- لا يحتوي على ميزات محددة تحتاجها فرق الإنشاءات
تسعير GreytHR
- يبدأ من 50 دولارًا شهريًا
تقييمات ومراجعات GreytHR
- G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)
10. تراي نت زنفيتس
00 الأفضل لإدارة الموارد البشرية المستندة إلى السحابة_
عبر
استخدم منصة موارد بشرية بديهية قائمة على السحابة لإدارة جميع عمليات الموارد البشرية بسلاسة. فهي تربط كل شيء تحت مظلة إدارة الموارد البشرية في منصة واحدة، سواء كانت معالجة الرواتب أو الرؤى التحليلية.
ميزات معالجة كشوف المرتبات الشاملة تميز هذا البرنامج عن غيره في سوق برمجيات الموارد البشرية الإنشائية المزدحمة. فهو يحتوي على تقارير مدفوعات المتعاقدين، وملخصات الأجور والضرائب، وملخصات مدفوعات الضرائب، وتقارير الالتزامات الضريبية، وتقرير شامل شامل شامل، وحتى ملء حالة التوظيف الجديد تلقائياً.
هذا ليس كل شيء. يعمل البرنامج أيضاً على تبسيط المهام الإدارية من برامج المزايا إلى التغطيات الطبية لتغطية عمال الإنشاءات لديك. هذه المزايا
تساعد الشركات على تقليل 90% من وقتها
على الرواتب والمزايا.
أفضل مزايا برنامج TriNet Zenefits
- تعزيز إدارة أداء قطاع الإنشاءات باستخدام قوالب إدارة الأداء
- اختر من بين تكوينات متنوعة لمنصة الموارد البشرية لتناسب متطلبات الإنشاءات الخاصة بك
- تبسيط معالجة كشوف المرتبات وإدارة المستندات لإلحاق الموظفين الجدد بمشاريع الإنشاءات بسرعة
قيود تراي نت Zenefits
- التنقل ليس بديهيًا للغاية، كما أنه يستغرق وقتًا طويلاً للتعلم
تسعير تراي نت زانيفيتس
- الأساسيات: 8 دولارات لكل موظف شهرياً
- النمو: 16 دولارًا لكل موظف شهريًا
- زين: 27 دولاراً لكل موظف شهرياً
تقييمات ومراجعات ZenefitsTriNet Zenefits
- G2: 3.9/5 (أكثر من 460 تقييم)
- Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)
إدارة برامج الموارد البشرية في مجال الإنشاءات مع ClickUp
إن إدارة عمليات الموارد البشرية أمر مرهق لشركات الإنشاءات، ولكن ليس عندما يكون لديك أفضل برامج الموارد البشرية لدعمك.
يمكنك أتمتة وتبسيط معظم عملياتك، مثل تتبع وقت الموظفين، وإدارة كشوف المرتبات، وتبسيط متطلبات الامتثال. أفضل جزء في البرنامج هو أنه يمكنك تخصيص وظائفه بناءً على متطلباتك.
أداة البحث البشري من ClickUp
برنامج شامل للموارد البشرية يعمل على تبسيط إدارة الأفراد من خلال إدارة الرواتب وتتبع الأداء آلياً. يمكنك أيضًا استخدام أداة ClickUp للموارد البشرية من ClickUp
لتبسيط العملية أكثر.
إن
الحياة اليومية لمدير الموارد البشرية
مليئة بالتحديات. ومع ذلك، باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك
وتحسين الكفاءة العامة في إدارتهم.
اشترك في ClickUp
اليوم ومرحبًا بك في إدارة الموارد البشرية في مجال الإنشاءات دون عناء وبسرعة.