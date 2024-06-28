أفضل 10 برامج موارد بشرية للإنشاءات في عام 2025

قد يكون من الصعب أن تكون مديراً للموارد البشرية في قطاع الإنشاءات.

فهو دور ينطوي على ضغط كبير يتجاوز إدارة الرواتب وتتبع الوقت. فأنت مسؤول عن قوة عاملة ضخمة، بما في ذلك العديد من الموظفين المتعاقدين في مواقع بعيدة.

تضمن الإدارة الفعّالة للموارد البشرية توافق الجميع وسير العمليات بسلاسة.

تخفف برمجيات الموارد البشرية في مجال الإنشاءات من هذا العبء وترتقي بممارساتك الإدارية إلى ما هو أبعد من الإدخال اليدوي للبيانات مثل جداول البيانات.

بالاعتماد على سنوات من الخبرة العملية في إدارة القوى العاملة، قمتُ بتجميع قائمة بعشرة برامج موارد بشرية قوية وسهلة الاستخدام في مجال الإنشاءات. سواءً كنت مقاولاً صغيراً أو شركة إنشاءات كبيرة، يمكن لهذه الأدوات أن تحدث ثورة في عملياتك وتحافظ على سير مشاريعك على المسار الصحيح.

انضم إلينا بينما نستكشف هذه الأدوات، ونعرض ميزاتها البارزة وعيوبها المحتملة، والتي تم اختبارها جميعاً بالتعاون مع فريق ClickUp.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الموارد البشرية في مجال الإنشاءات؟

في البداية، ابحث عن برنامج إدارة الموارد البشرية في مجال الإنشاءات الذي يحتوي على الميزات الضرورية التالية.

إدارة القوى العاملة : ابحث في مدى جودة البرنامج في إدارة القوى العاملة لديك، مثل التتبع والجدولة ومعالجة الرواتب والحضور

: ابحث في مدى جودة البرنامج في إدارة القوى العاملة لديك، مثل التتبع والجدولة ومعالجة الرواتب والحضور الخدمة الذاتية للموظفين: يجب أن يوفر البرنامج للموظفين عمليات الخدمة الذاتية مثل الوصول إلى سجلاتهم، وإدارة الإجازات، ومواد التدريب على السلامة

يجب أن يوفر البرنامج للموظفين عمليات الخدمة الذاتية مثل الوصول إلى سجلاتهم، وإدارة الإجازات، ومواد التدريب على السلامة إدارة البيانات : إدارة بيانات الموظفين بشكل جيد لتوفير رؤى تحليلية حول سجلات الإجازات وإدارة العقود أمر بالغ الأهمية

: إدارة بيانات الموظفين بشكل جيد لتوفير رؤى تحليلية حول سجلات الإجازات وإدارة العقود أمر بالغ الأهمية إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول : إدارة البيانات وتتبع التقدم المحرز والتنسيق مع الفرق أثناء التنقل أمر بالغ الأهمية. مع وجود عمال شركة الإنشاءات في الموقع أو في الميدان، فإن إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول أمر حيوي

: إدارة البيانات وتتبع التقدم المحرز والتنسيق مع الفرق أثناء التنقل أمر بالغ الأهمية. مع وجود عمال شركة الإنشاءات في الموقع أو في الميدان، فإن إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول أمر حيوي واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون التنقل في البرنامج بديهيًا بالنسبة لك ولموظفيك، مع الحد الأدنى من منحنى التعلم

أفضل 10 برامج للموارد البشرية في مجال الإنشاءات لاستخدامها في عام 2024

1. ClickUp

00 الأفضل لإدارة مشاريع الموارد البشرية_

قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية في مجال الإنشاءات باستخدام أداة شاملة تعزز الإنتاجية وتبسط سير العمل وتعزز تعاون الفريق

هل تواجه صعوبة في إدارة فريق الإنشاءات لديك بكفاءة؟ تقدم ClickUp منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية مصممة خصيصًا لقطاع الإنشاءات.

باستخدام ClickUp، يمكنك إعداد موظفيك بسرعة للنجاح من خلال دعمهم بعملية تدريب قابلة للتتبع مصممة خصيصًا لمشاريع البناء من المكتب إلى مواقع العمل. استخدم طرق العرض المختلفة لتقييم أداء الموظفين، مما يضمن بقاء القوى العاملة لديك متوائمة ومنتجة في الموقع.

تعامل مع كل شيء بدءاً من ملاحظات الموظفين واستطلاعات الرأي إلى تتبع الأداء وإدارة الجداول الزمنية وتنظيم سير العمل - كل ذلك في مكان واحد. هذه الأدوات مثالية للتعامل مع التحديات الفريدة لمشاريع الإنشاءات.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم

قوالب الموارد البشرية المجانية من ClickUp

لتبسيط عملياتك الإدارية، مما يتيح لك التركيز أكثر على البناء وأقل على الأعمال الورقية.

إليك اثنين من أفضل قوالب الموارد البشرية من ClickUp:

قاعدة معارف الموارد البشرية

تم تصميم قالب قاعدة معارف الموارد البشرية من ClickUp لمساعدتك في توثيق وتتبع سياسات وإجراءات وعمليات قسم الموارد البشرية لديك.

مع

قالب قاعدة معارف الموارد البشرية في ClickUp

، نشر المعلومات بين الموظفين بسهولة. فهو يحتوي على قاعدة معرفية مركزية يمكن لجميع الموظفين الوصول إليها.

إليك ما يقدمه هذا النموذج لتبسيط إدارة الموارد البشرية:

إنشاء مصادر مركزية للمعرفة يسهل الوصول إليها

تتبع التغييرات التي تطرأ على سياسات ووثائق العمل

زيادة الدقة والاتساق في مشاركة المعلومات مع قاعدة المعرفة المركزية

تحسين تتبع مستندات الموارد البشرية مع الأولويات وردود الفعل على التعليقات والمهام الفرعية والأولويات تنزيل هذا القالب قالب دليل الموظفين

تم تصميم قالب دليل الموظفين في ClickUp لمساعدتك في تتبع موظفيك وتقدمهم.

تُعد إدارة سجلات الموظفين والبقاء على اطلاع على سير عملهم مهمة مرهقة عند القيام بها يدويًا.

قالب دليل الموظفين في ClickUp

يبسط ذلك من خلال دليل الموظفين الخاص به، مما يتيح لك معرفة الموظف الذي يعمل في أي قسم، ومن يعمل في أي قسم، ومن هو موجود في المكتب، ومن ليس موجودًا. يبسط إدارة الموظفين بالطرق التالية:

إنشاء مركز مركزي لجميع معلومات الموظفين وتنظيم سجلات الموظفين

تبسيط التواصل من خلال توفير وصول سريع إلى تفاصيل الاتصال بالموظفين

إدارة وصول الموظفين إلى البيانات الحساسة لتعزيز الأمان

تسهيل عملية تأهيل الموظفين من خلال توفير جميع المعلومات الأساسية في مكان واحد تنزيل هذا القالب انقر فوق أفضل الميزات

تبسيط إدارة الأفراد من خلال تتبع أداء الموظفين وإدارتهم باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص

تبسيط مسار التوظيف مع الحالات المخصصة والأتمتة

توفير وصول سهل إلى التدريب من خلال مهام قابلة للتتبع والتعاون السهل

الوصول إلى قوالب الموارد البشرية لتبسيط إدارة الموارد البشرية

قيود ClickUp

لا تتوفر طريقة عرض الجدول على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات والتكاملات، والتي يمكن أن تمثل منحنى تعليمي. ومع ذلك، فإن الموارد مثل جامعة ClickUp ومركز المساعدة تجعل هذه العملية أسهل

أسعار ClickUp

مجاني: للأبد

للأبد غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. بامبي

الأفضل لتشغيل الموارد البشرية للشركات الصغيرة على الطيار الآلي

عبر

بامبي

تساعدك Bambee في كل خطوة لتبسيط تحديات أعمال الإنشاءات مثل معدلات الدوران المرتفعة، ومخاطر مكان العمل، والامتثال المعقد لقوانين الهجرة.

ساعد هذا البرنامج التجريبي الآلي للموارد البشرية 10,000 شركة أمريكية، بما في ذلك شركات الإنشاءات، في الحفاظ على الامتثال على مدار العام من خلال سياسات الموارد البشرية المُحدَّثة,

أدوات ملاحظات الموظفين

والتدريب الإلزامي للموظفين

باستخدام Bambee، يمكنك إنشاء عملية مخصصة للموارد البشرية تضمن الامتثال للقوانين المتعلقة بمطالبات تعويضات العمال والتأمين والهجرة وغيرها.

يقدم برنامج إدارة الموارد البشرية هذا إرشادات الخبراء للمساعدة في صياغة سياسات الموارد البشرية والامتثال المصممة خصيصاً لأعمالك. يمكنك طلب إرشادات الخبراء بشأن أي مشكلة موارد بشرية تواجهها شركة الإنشاءات الخاصة بك عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة.

أفضل ميزات بامبي

أتمتة مراجعات الامتثال لإنشاء بيئة قائمة على القواعد وإبقاء شركة الإنشاءات الخاصة بك على المسار الصحيح

تحديد الثغرات في الموارد البشرية لتعزيز الممارسات الداخلية مع التدقيق

إنشاء وحدات تدريبية حول السلامة في مكان العمل وأخلاقيات العمل وما إلى ذلك، وإطلاعك على التقدم الذي يحرزه الموظف

تمكين بطاقات تقارير الموظفين لتقييم أدائهم وتقديم ملاحظات بنَّاءة

تحسين الروح المعنوية للموظفين من خلال توفير مساحة للموظفين للتعبير عن أفكارهم بشكل مجهول أو علني

قيود بامبي

يستغرق وقتاً طويلاً للإعداد في البداية والبدء في استخدام البرنامج

لا يوجد نظام قوي لنقاط الحضور لتتبع التغيب أو التغيب عن المناوبات

أسعار بامبي

لا يوجد موظفون بعد : 99 دولارًا شهريًا (بدون رسوم إعداد)

: 99 دولارًا شهريًا (بدون رسوم إعداد) 1-4 موظفين : 299 دولاراً شهرياً (بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 500 دولار)

: 299 دولاراً شهرياً (بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 500 دولار) 5-19 موظفاً : 399 دولاراً/شهرياً (بالإضافة إلى 500 دولار رسوم إعداد لمرة واحدة)

: 399 دولاراً/شهرياً (بالإضافة إلى 500 دولار رسوم إعداد لمرة واحدة) 20-49 موظفاً : 499 دولاراً شهرياً (بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 1,500 دولار)

: 499 دولاراً شهرياً (بالإضافة إلى رسوم إعداد لمرة واحدة بقيمة 1,500 دولار) 50-70 موظفاً : 1,299$/شهرياً (بالإضافة إلى 2,000$ رسوم الإعداد لمرة واحدة)

: 1,299$/شهرياً (بالإضافة إلى 2,000$ رسوم الإعداد لمرة واحدة) أكثر من 71 موظفاً: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بامبي

G2: 3.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

3.5/5 (أكثر من 30 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. بامبو إتش آر

الأفضل لإدارة الموارد البشرية الكل في واحد

عبر

BambooHR

يدعي البرنامج أنه يساعد فرق الموارد البشرية في مجال الإنشاءات على توفير مئات الساعات و

تقليل التكاليف التشغيلية للموارد البشرية بنسبة 40%

من خلال سد الفجوة بينك وبين موظفيك الميدانيين.

يمكّنك BambooHR أنت وموظفيك من تتبع تقارير الإصابات والتدريب على السلامة ومتطلبات الامتثال الأخرى من أي مكان متصل بالإنترنت. وهذا يقلل من الحاجة إلى جداول بيانات وقواعد بيانات متعددة لتتبع الوقت وإدارة الرواتب.

مع إدارة الرواتب الفعالة للبرنامج، قل وداعاً لإدخالات البيانات وعمليات الموافقة اليدوية على الدفع، والتي تعتبر ضرورية بشكل خاص لتتبع أنواع مختلفة من عمال البناء.

يمكنك دمجه مع أكثر من 125 تطبيقاً وأداة لتبسيط وظيفة إدارة الإنشاءات وعمليات فريق الموارد البشرية.

أفضل ميزات BambooHR

إدارة جميع الموظفين في قاعدة بيانات واحدة آمنة ومنظمة من أي مكان متصل بالإنترنت

إنشاء تقارير مع 49 ميزة تقرير مدمجة لاتخاذ قرارات استراتيجية ومستنيرة

تحسين تجربة تأهيل الموظفين الجدد باستخدام أدوات التأهيل لمساعدتهم على فهم بروتوكولات السلامة بشكل أسرع وأفضل

التفاعل مع الموظفين وجمع الملاحظات لتطوير بيئة من الإيجابية وتعزيز الروح المعنوية والإنتاجية في الموقع

قيود BambooHR

هناك خيارات تخصيص محدودة في إدارة أداء الموظفين

يفتقر البرنامج إلى قاعدة معرفية مركزية لمساعدة المستخدمين الجدد

تسعير BambooHR

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات BambooHR

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

4. هاي بوب

00 الأفضل لدمج حلول الموارد البشرية القابلة للتطوير_

عبر

هاي بوب

HiBob هو حل حديث وبديهي للموارد البشرية مع ميزات مثل إدارة الأداء، وإدارة التعويضات، وسير العمل، والإعداد. يوفر كل ما تحتاجه للحفاظ على عمل الموظفين بكفاءة وسلاسة.

سواء كان موظفو الإنشاءات لديك يتقاضون أجورهم بالساعة أو اليوم أو الشهر، فلن تقلق بشأن تتبع فواتيرهم.

يتميز HiBob من بين منافسيه لأنه مخصص لجميع المستخدمين (الموظفين والإدارة) وليس فقط للموارد البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، يدرك الخبراء في HiBob أن الموارد البشرية هي المحرك الرئيسي لنجاح الأعمال ويساعدهم في اتخاذ قرارات قائمة على البيانات من خلال تحليلاته المتقدمة وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية.

أفضل ميزات HiBob

قيادة الاتصالات من خلال ميزات المشاركة حتى عندما يكون موظفوك خارج الموقع

تعزيز نمو الأعمال وتوسعها من خلال التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة باستمرار في شركة الإنشاءات

تتبع البيانات المتعلقة بتوفر الموظفين وإنجاز المشاريع باستخدام HiBob's أنظمة نظم معلومات الموارد البشرية

قيود HiBob

يفتقر البرنامج إلى عرض مشترك على شاشة واحدة لجميع عطلات الشركة

هناك خيارات تخصيص محدودة للتعليقات والاستطلاعات

تسعير HiBob

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات HiBob

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. كيكا

الأفضل لإدارة الأداء

عبر

كيكا

هذا

برنامج الموارد البشرية

يبني تجربة تتمحور حول المستخدم من خلال صندوق الوارد البديهي الخاص به، والذي يتيح لك إدارة جميع المهام وسير العمل من مكان واحد. ويعني ذلك أنه يمكنك أنت وموظفيك بسهولة تتبع مهام التأهيل، والموافقات على الإجازات، وملاحظات الأقران، والموافقات على النفقات من مساحة واحدة مشتركة متاحة على الهاتف المحمول والويب.

أكثر ما جذبني إلى هذا البرنامج هو نظام إدارة الأداء الخاص به، وهو مثالي للمؤسسات التي تتطلع إلى النمو. فهو يوفر عروضًا بزاوية 360 درجة، وبرنامج OKR، واجتماعات فردية، وملاحظات مستمرة لتقديم رؤى قيمة حول موظفيك وإزالة جميع العوائق.

ونتيجة لذلك، يمكنك إدارة فريقك من الموظفين المؤقتين بشكل كامل وتتبع أدائهم لاتخاذ قرارات بشأن التوظيف الدائم.

ويمكنك أيضاً إنشاء تقارير فورية للموظفين ومنح الموظفين منصة خدمة ذاتية قائمة على نظام الخدمة الذاتية لتحديث ملفاتهم الشخصية والتقدم بطلبات الإجازات وغير ذلك.

أفضل ميزات Keka

مراجعة أهداف الموارد البشرية والأداء لتحليل الإمكانات واتخاذ قرار بشأن تعيين الموظفين الدائمين

قم بتعيين نطاقات أداء مختلفة بناءً على تقييمات الموظفين للحفاظ على تحفيز العاملين المهرة لديك وتنافسيتهم

أتمتة إعدادات كشوف المرتبات من خلال تتبع ساعات العمل وتخصيص مكونات الرواتب

قيود كيكا

يستغرق تحميل بعض الأنشطة والوظائف وقتاً طويلاً

تحتوي الأداة على العديد من الوظائف بحيث يكون هناك منحنى تعليمي بسيط

تسعير كيكا

يبدأ من 20 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات كيكا

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. بايكور

الأفضل لحلول برمجيات الموارد البشرية المصممة خصيصًا

عبر

بايكور

يساعدك Paycor على بناء فريق بناء منتج من خلال ميزات مثل أداة التوظيف الأفضل في فئتها، ونظام إدارة التعلم، والامتثال حسب الولاية والمدينة، والعمل الإضافي المدمج الآلي، وحسابات فرق المناوبة، والمزيد.

يمكنك أيضاً الاعتماد على التوظيف في Paycor للعثور على أفضل المواهب وتوظيفها من خلال ميزات مثل بطاقات نتائج المقابلات الشخصية.

وعلاوة على ذلك، يضمن لك حل الوقت والحضور الخاص بها الامتثال لقوانين الحد الأدنى للأجور من خلال استخدام معدلات القطعة وحسابات العمل الإضافي المختلطة وساعات الوقت المتقدمة وميزات التثقيب عبر الهاتف المحمول.

كما يوفر Paycor أيضاً تحليلات ورؤى خاصة بالصناعة، والتي تتيح لك مقارنة معدلات الدوران والمقاييس الرئيسية الأخرى بمعايير السوق.

أفضل ميزات Paycor

الوصول إلى التوجيه العملي والأدوات ودعم الخبراء من الفريق لتخصيص البرنامج لتلبية احتياجات إدارة الإنشاءات

تقليل العمليات الإدارية مع إمكانية الوصول إلى الحسابات في الوقت الفعلي، والوصول إلى الأجور المكتسبة، وتنبيهات الامتثال الضريبي

إنشاء فئات نفقات مرنة وسياسات قابلة للتخصيص لإدارة نفقات شركة الإنشاءات الخاصة بك

قيود الدفع

يعاني نظام الخدمة الذاتية في بعض الأحيان من أخطاء في تقديم طلبات الإجازات

تسعيرة Paycor

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Paycor

G2: 3.9/5 (أكثر من 700 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,800 تقييم)

7. FactoHR

الأفضل لمشاركة الموظفين

عبر

FactoHR

يعمل FactoHR بسلاسة عبر مواقع مختلفة، مما يتيح لك إدارة حسابات الضرائب المحلية والامتثال. من الرائع أيضًا أتمتة العمليات مثل تسجيل الحضور وإدارة الأجور من مواقع متعددة.

يمكنك أيضاً إدارة الحضور والسماح للموظفين بطلب إجازة من أي موقع.

يهدف FactoHR إلى جعل الموارد البشرية غير ورقية من خلال رقمنة كل شيء، من

كتيبات الموظفين

للوثائق. كما تتيح وحدة السفر والمصروفات المستندة إلى الحوسبة السحابية في FactoHR للموظفين تقديم مطالبات النفقات مع إثباتها مباشرةً من خلال بوابة ESS.

كما يمكن للموارد البشرية أو المديرين مراجعة المطالبات والموافقة عليها عبر الإنترنت، مما يبسّط إدارة النفقات ويوفر قدراً أكبر من التحكم والوضوح في نفقات الموظفين.

أفضل ميزات FactoHR

تحديد التسلسل الهرمي مع شجرة تنظيمية لتحسين إعداد التقارير من عمال الإنشاءات

تمكين إدارة عمل الموظفين بدون احتكاك عبر مواقع متعددة

تخصيص مكونات الرواتب لإدارة الرواتب دون عناء ومراجعات مبسطة للرواتب

قيود FactoHR

قد تكون وظائف البرنامج معقدة في البداية، مع وجود منحنى تعليمي

واجهة المستخدم ليست مصممة بشكل جيد للغاية

تسعير FactoHR

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات FactoHR

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 5/5 (لا توجد مراجعات كافية)

8. HRMantra

00 الأفضل لحلول الموارد البشرية القائمة على الذكاء الاصطناعي_

عبر

HRMantra

HRMantra هو برنامج موارد بشرية متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي يدعي أنه يوفر

10 أضعاف العائد على الاستثمار و30 دقيقة لكل موظف في اليوم الواحد

. هذا

تخطيط الموارد البشرية

يوفر النظام الأساسي ملايين السياسات القابلة للتكوين مع ميزات شاملة لإعداد إعدادات سياسة غير محدودة. يجب أن تتبع شركات الإنشاءات العديد من الامتثالات، ويساعدها إطار عمل قوي للسياسات مع HRMatra بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البرنامج متعدد اللغات ومتعدد العملات ومتعدد المناطق الزمنية. كما أن واجهته البديهية تجعله قابلاً للاستخدام بشكل كامل من أي هاتف ذكي، مما يجعله في متناول موظفي الإنشاءات من مناطق مختلفة أثناء التنقل.

أفضل مزايا HRMantra

الوصول إلى روبوت صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع العديد من واجهات برمجة التطبيقات المبنية مسبقًا للاتصال الفوري مع أنظمة مختلفة تابعة لجهات خارجية

إنشاء تقارير باستخدام 180 أو 360 درجة من أنظمة إدارة الأداء للإشراف على موظفي الإنشاءات

إنشاء نظام إدارة التعلم الآلي المخصص لتدريب الموظفين ومراقبة الكفاءات المكتسبة قبل بدء العمل في الموقع

وضع سياسات شاملة غير محدودة وقابلة للتخصيص

قيود HRMantra

البرنامج بطيء في تحديث تفاصيل الإجازات والسجلات، وهناك القليل من الأتمتة في عمليات الموارد البشرية

تسعير HRMantra

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات HRMantra

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

9. غريت هير

الأفضل للوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي

عبر

GreytHR

GreytHR عبارة عن نظام أساسي متكامل لإدارة الموارد البشرية يعمل على تبسيط وتعزيز إدارة الأفراد. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك تبسيط كل عمليات الموارد البشرية، من إدارة الحضور إلى إدارة الأداء إلى كشوف المرتبات.

بالإضافة إلى الميزات المعتادة مثل قاعدة بيانات الخدمة المركزية وبوابة الخدمة الذاتية للموظفين، يمكنك الوصول إلى Bella، وهو روبوت محادثة سريع للموظفين يتفادى الاستفسارات المتكررة.

يضمن تدفق البيانات في الوقت الحقيقي بين الوحدات (مثل الإجازات، والحضور، وكشوف المرتبات، ومطالبات النفقات، وما إلى ذلك) أن تكون المعلومات الحديثة متاحة دائماً للموظفين والإدارة. يمكن دمج GreytHR بسهولة مع العديد من برامج الجهات الخارجية، بما في ذلك أنظمة المحاسبة، وحلول تخطيط موارد المؤسسات، وخدمات التحقق، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات نظام GreytHR

تقليل وسط المدينة وزيادة الإنتاجية إلى الحد الأدنى مع حلول الموارد البشرية المبسطة في مجال الإنشاءات

الوصول إلى بيانات الحضور في الوقت الفعلي وإدارة مبسطة للمناوبات والعمل الإضافي

مدفوعات دقيقة وفي الوقت المناسب مع الإدارة والتنفيذ الآليين

حدود GreytHR

قد لا يحتوي على ميزات إدارة الامتثال المحلية

لا يحتوي على ميزات محددة تحتاجها فرق الإنشاءات

تسعير GreytHR

يبدأ من 50 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات GreytHR

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

10. تراي نت زنفيتس

00 الأفضل لإدارة الموارد البشرية المستندة إلى السحابة_

عبر

TriNet Zenefits

استخدم منصة موارد بشرية بديهية قائمة على السحابة لإدارة جميع عمليات الموارد البشرية بسلاسة. فهي تربط كل شيء تحت مظلة إدارة الموارد البشرية في منصة واحدة، سواء كانت معالجة الرواتب أو الرؤى التحليلية.

ميزات معالجة كشوف المرتبات الشاملة تميز هذا البرنامج عن غيره في سوق برمجيات الموارد البشرية الإنشائية المزدحمة. فهو يحتوي على تقارير مدفوعات المتعاقدين، وملخصات الأجور والضرائب، وملخصات مدفوعات الضرائب، وتقارير الالتزامات الضريبية، وتقرير شامل شامل شامل، وحتى ملء حالة التوظيف الجديد تلقائياً.

هذا ليس كل شيء. يعمل البرنامج أيضاً على تبسيط المهام الإدارية من برامج المزايا إلى التغطيات الطبية لتغطية عمال الإنشاءات لديك. هذه المزايا

تساعد الشركات على تقليل 90% من وقتها

على الرواتب والمزايا.

أفضل مزايا برنامج TriNet Zenefits

تعزيز إدارة أداء قطاع الإنشاءات باستخدام قوالب إدارة الأداء

اختر من بين تكوينات متنوعة لمنصة الموارد البشرية لتناسب متطلبات الإنشاءات الخاصة بك

تبسيط معالجة كشوف المرتبات وإدارة المستندات لإلحاق الموظفين الجدد بمشاريع الإنشاءات بسرعة

قيود تراي نت Zenefits

التنقل ليس بديهيًا للغاية، كما أنه يستغرق وقتًا طويلاً للتعلم

تسعير تراي نت زانيفيتس

الأساسيات : 8 دولارات لكل موظف شهرياً

: 8 دولارات لكل موظف شهرياً النمو : 16 دولارًا لكل موظف شهريًا

: 16 دولارًا لكل موظف شهريًا زين: 27 دولاراً لكل موظف شهرياً

تقييمات ومراجعات ZenefitsTriNet Zenefits

G2: 3.9/5 (أكثر من 460 تقييم)

3.9/5 (أكثر من 460 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 800 تقييم)

إدارة برامج الموارد البشرية في مجال الإنشاءات مع ClickUp

إن إدارة عمليات الموارد البشرية أمر مرهق لشركات الإنشاءات، ولكن ليس عندما يكون لديك أفضل برامج الموارد البشرية لدعمك.

يمكنك أتمتة وتبسيط معظم عملياتك، مثل تتبع وقت الموظفين، وإدارة كشوف المرتبات، وتبسيط متطلبات الامتثال. أفضل جزء في البرنامج هو أنه يمكنك تخصيص وظائفه بناءً على متطلباتك.

أداة البحث البشري من ClickUp

برنامج شامل للموارد البشرية يعمل على تبسيط إدارة الأفراد من خلال إدارة الرواتب وتتبع الأداء آلياً. يمكنك أيضًا استخدام أداة ClickUp للموارد البشرية من ClickUp

قوالب مراجعة الأداء

لتبسيط العملية أكثر.

إن

الحياة اليومية لمدير الموارد البشرية

مليئة بالتحديات. ومع ذلك، باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك

الاحتفاظ بالموظفين الموهوبين

وتحسين الكفاءة العامة في إدارتهم.

اشترك في ClickUp

اليوم ومرحبًا بك في إدارة الموارد البشرية في مجال الإنشاءات دون عناء وبسرعة.