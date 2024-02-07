أفضل 10 كتب قيادية لإلهام فريقك

يقف وراء كل فريق ناجح قائد ملهم يرشد الطريق. في عالم اليوم الذي تسوده الفوضى، يواجه المديرون تحديات متزايدة لتحفيز وتطوير ورعاية نجاح الفريق.

إلى أين يمكنك اللجوء لرفع مستوى مهاراتك القيادية؟ تكمن الإجابة في الكتب.

وكما قال هاري ترومان، "القادة هم القراء"

تحتوي كتب القيادة على ثروة من الحكمة التي تساعد أي مدير على إبراز أفضل ما في فريقه.

من الكتب الكلاسيكية مثل من الجيد إلى العظيم التي تكشف عن عادات كبار القادة، إلى الإصدارات الجديدة مثل الشمال الحقيقي التي تقدم وجهات نظر جديدة حول معرفة الذات في القيادة، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 كتب قيادية يمكن أن تساعدك على إثارة الإلهام داخل فريقك.

هذه الكتب ليست مجرد مصادر للمعرفة، بل هي مجموعة من المبادئ القيادية والرؤى الواقعية والإشارات المبتكرة - وهي مجموعة أدوات مثالية لإلهام فرقك وقيادتها بنجاح في عالم الأعمال دائم التطور.

أفضل 10 كتب قيادية تساعدك على إلهام فريقك

دعنا نغوص في أفضل 10 كتب قيادية، كل منها محيط من الأفكار والاستراتيجيات حول كيفية إلهام القادة العظماء لفريقك للمضي قدمًا.

1. كتاب تحدي القيادة من تأليف جاميس كوزيس وباري بوسنير

عبر أمازون

المؤلفون: جاميس كوزيس وباري بوسنير

جاميس كوزيس وباري بوسنير عدد الصفحات: 416 صفحة

416 صفحة سنة النشر: 1987

1987 الوقت المقدر للقراءة: 5 ساعات و41 دقيقة

5 ساعات و41 دقيقة مثالي ل: القادة على جميع المستويات

القادة على جميع المستويات التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



كيف تترك تأثيراً على فريقك وشركتك والعالم بأسره؟

هذا سؤال يعاني منه حتى القادة المتمرسون.

ستجد الإجابة (الإجابات) في كتاب تحدي القيادة، حيث يقدم كوز وبوسنير استراتيجيات تمزج بين التفكير الاستشرافي والتفكير الاستشرافي لتنمية القيادة الناجحة.

تستخلص الفصول المتتالية من هذا الكتاب أفكارًا عن المسيرة إلى ممارسات عملية. كل فصل عبارة عن مزيج من دراسات الحالة العملية والعملية، حيث يستعرض قادة الأعمال سمات شخصية مثل الشرف والقدرة على التحمل والإلهام.

يتجاوز الكتاب الرؤى التاريخية، ويقدم أيضًا خطوات عملية للابتكار والارتقاء بفريقك والتواصل معهم على نحوٍ دائم.

اقتباس من الكتاب

يعلم القادة المثاليون أنهم إذا أرادوا كسب الالتزام وتحقيق أعلى المعايير، فيجب أن يكونوا نماذج للسلوك الذي يتوقعونه من الآخرين

جاميس كوزيس

الوجبات الرئيسية

كن قدوة يحتذى بها؛ قم بمواءمة تصرفاتك مع قيمك لوضع معيار واضح للآخرين قم بإنشاء رؤية مقنعة وتوصيلها لتحفيز فريقك وتوحيده نحو أهداف مشتركة قم بتمكين فريقك من خلال بناء الثقة وتعزيز قدراتهم، وتعزيز بيئة تعاونية وقادرة

ما يقوله القراء

"هذا هو إلى حد بعيد أفضل دليل إرشادي عن القيادة يجب على جميع المهتمين بالقيادة قراءته، خاصة أولئك الذين هم في بداية حياتهم المهنية وحديثي العهد بالقيادة."

2. القيادة القائمة على نقاط القوة: القادة العظماء وفرق العمل ولماذا يتبعهم الناس من تأليف توم راث وباري كونتشي

عبر أمازون

المؤلفان: توم راث وباري كونتشي

توم راث وباري كونتشي عدد الصفحات: 266 صفحة

266 صفحة سنة النشر: 1987

1987 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و35 دقيقة

3 ساعات و35 دقيقة مثالي ل: القادة على جميع المستويات

القادة على جميع المستويات التقييمات: 4.2/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



يقدّم راث وكونتشي في كتابهما القادة المستند إلى نقاط القوة منظورًا جديدًا للقيادة، مستفيدين من عقود من الأبحاث التي أجرتها مؤسسة غالوب للكشف عن ثلاث نتائج رئيسية:

القادة يستثمرون في نقاط القوة: يسلط راث وكونشي الضوء على أن القادة الفعالين يفهمون ويستفيدون من نقاط قوتهم ونقاط قوة أعضاء فريقهم. ويعزز هذا التركيز على نقاط القوة بدلاً من نقاط الضعف من ثقة الفريق وإنتاجيته ومشاركته بشكل عام الفرق المتكاملة، وليس الأفراد: يتحدى المؤلفان الأسطورة القائلة بأن أفضل القادة يجب أن يكونوا متكاملي المهارات في جميع المجالات. وعوضاً عن ذلك، يدعو المؤلفان إلى إنشاء فرق ذات مواهب متنوعة ومتكاملة، مما يضمن أن يساهم كل عضو في الفريق بنقاط قوته الفريدة تلبية الاحتياجات الأساسية للأتباع: يؤكد الكتاب على أهمية تلبية القادة للاحتياجات الأساسية لأتباعهم: الثقة والتعاطف والاستقرار والأمل. يمكن أن تؤدي تلبية هذه الاحتياجات إلى زيادة الالتزام والمشاركة داخل الفريق

إنه كتاب لا بد من قراءته إذا كنت تتطلع إلى تحويل نهجك في القيادة ليكون فعالاً وإنسانياً بعمق.

اقتباس من الكتاب

_ربما لا يكون الاختبار النهائي للقائد هو ما يمكنك القيام به هنا والآن - بل ما يستمر في النمو بعد رحيلك بفترة طويلة

توم راث

الوجبات الرئيسية

يتفوق القادة من خلال تحديد نقاط القوة الفردية والجماعية ورعايتها، وتعزيز ثقافة التمكين والثقة يضمن بناء فرق عمل ذات نقاط قوة متنوعة قدرة جماعية تساهم فيها المواهب الفريدة لكل عضو في تحقيق النجاح الشامل يفهم القادة الفعّالون احتياجات فريقهم الأساسية للثقة والتعاطف والاستقرار والأمل ويلبّونها، مما يعزز الولاء والمشاركة

ماذا يقول القراء

"القيادة القائمة على القوة: القادة العظماء وفرق العمل ولماذا يتبعهم الناس هو كتاب استثنائي يوصى به بشدة. فهو يستكشف مفهوم القيادة من خلال نهج قائم على نقاط القوة، وهو بالتأكيد يستحق القراءة لأي شخص مهتم بأن يصبح قائدًا أفضل. يتعمق الكتاب في فكرة أن التركيز على نقاط قوتنا بدلاً من نقاط ضعفنا هو المفتاح ل القيادة الفعالة . وهو يسلط الضوء على أهمية تحديد نقاط قوتنا الفريدة وتطويرها، بالإضافة إلى التعرف على نقاط القوة لدى من حولنا والاستفادة منها."

3. من جيد إلى عظيم: لماذا تحقق بعض الشركات القفزة ... والبعض الآخر لا يحققها جيم كولينز

عبر أمازون

المؤلف: جيم كولينز

جيم كولينز عدد الصفحات: 320 صفحة

320 صفحة سنة النشر: 2002

2002 الوقت المقدر للقراءة: 4 ساعات و59 دقيقة

4 ساعات و59 دقيقة مثالي ل: القادة في المستوى المتوسط

القادة في المستوى المتوسط التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



كتاب من الجيد إلى العظيم من تأليف جيم كولينز هو قصة مقنعة للتحول المؤسسي. والفكرة الأساسية في الكتاب هي مفهوم "القيادة من المستوى الخامس"، حيث يجمع القادة الجريئون بين التواضع والعزيمة القوية لتوجيه فرقهم نحو النجاح.

فهؤلاء القادة، الذين لا يتسمون بالصخب ولا بالوداعة، يقودون شركاتهم من المستوى المتوسط إلى التميز. يشدد كولينز على أهمية تجميع فريق العمل على المهارات والشخصية والموهبة الفطرية، ووضع أساس متين للنجاح.

ويتخذ السرد منعطفًا عندما تواجه الشركات الحقائق الوحشية، وتفضيل الصدق على الغرور. هذا الانفتاح هو مفتاح الحل الفعال للمشاكل.

كما أن "مفهوم القنفذ" هو أحد الوجبات الرئيسية الأخرى المستخلصة من الكتاب، ويحث القادة على تطوير التركيز على نقاط القوة الأساسية التي يقودها الشغف والجدوى.

كما يسلط كولينز الضوء على أهمية وجود ثقافة منضبطة حيث يبتكر الأفراد الذين لديهم دوافع ذاتية ضمن حدود واضحة. ويتم تصوير التكنولوجيا على أنها مُحسِّن للنمو، وتتماشى مع رسالة الشركة.

وبعيدًا عن استراتيجية العمل، يقدم كتاب من الجيد إلى العظيم قصة القيادة الناجحة والنمو الشخصي. ويحظى الكتاب بشعبية كبيرة بسبب أبحاثه الثاقبة وتأثيره على الممارسات الإدارية .

اقتباس من الكتاب

_ العظمة ليست دالة على الظروف. فالعظمة، كما اتضح، هي إلى حد كبير مسألة اختيار واعٍ وانضباط

جيم كولينز

الوجبات الرئيسية

يتطلب النجاح في مجال الأعمال مزيجًا من التواضع والإرادة المهنية؛ فالقادة الحقيقيون ينسبون الفضل لفرقهم في الانتصارات ويتحملون المسؤولية الشخصية عن الانتكاسات "من أولاً، ثم ماذا" - الحصول على الأشخاص المناسبين في الشركة أمر محوري لانتقال الشركة من جيدة إلى عظيمة، مع إعطاء الأولوية للشخصية والملاءمة على المهارات فقط مواجهة الحقائق القاسية مع عدم فقدان الثقة أبدًا، حيث تزدهر الشركات العظيمة من خلال مواجهة الحقائق القاسية بشكل مباشر مع الحفاظ على إيمان راسخ بنجاحها في نهاية المطاف

ما يقوله القراء

"هذا كتاب جيد. نتعلم هنا كيفية توظيف مدير جيد وبناء شركة قوية بفريق عمل رائع. مجموعة مثالية من الأرقام المستخدمة لشرح المفاهيم والعمليات."

4. القيادة من الخارج: كيف تبني مستقبلك وتحدث تغييرًا حقيقيًا بقلم ستايسي أبرامز

عبر أمازون

المؤلفة: ستايسي أبرامز

ستايسي أبرامز عدد الصفحات: 226 صفحة

226 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و47 دقيقة

3 ساعات و47 دقيقة مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين التقييمات: 4.8/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



كتاب القيادة من الخارج من تأليف ستايسي أبرامز يمزج ببراعة بين المذكرات ودليل القيادة.

ويروي الكتاب رحلة أبرامز الرائعة كامرأة سوداء في الساحة السياسية التي يغلب عليها البيض والذكور في حين يقدم إرشادات لا غنى عنها للقادة من المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.

يركز الكتاب على سمات قيادية مهمة، بما في ذلك احتضان الضعف والمثابرة في مواجهة الشدائد، وأهمية تحديد الهدف والأصالة في الأدوار القيادية.

ومن الأمثلة الملهمة من الكتاب مبادرة أبرامز "مشروع جورجيا الجديدة" التي توضح نهجها المبتكر لإحداث التغيير السياسي. ويجد هذا العمل صدىً خاصًا لدى النساء وذوي الميول الجنسية المزدوجة والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومزدوجي الجنس، ويوضح استراتيجيات التغلب على الحواجز المنهجية وتحقيق النجاح في القيادة.

القيادة من الخارج هو خارطة طريق ملهمة وعملية للقادة الطموحين الذين يواجهون تحديات مماثلة

اقتباس من الكتاب

_أفضل الحلفاء يمتلكون امتيازاتهم ليس كوسام شرف ولكن كتذكير بالاستماع المستمر والتعلم ليصبحوا أفضل في تقديم الدعم للآخرين

ستايسي أبرامز

الوجبات الرئيسية

احتضان الطموح وسعة الحيلة لتحويل التحديات الخارجية إلى نقاط قوة قيادية، باستخدام وجهات نظر فريدة من أجل التغيير المؤثر إنشاء شبكة دعم متنوعة وطلاقة مالية للتغلب على تحديات القيادة والموازنة بين ديناميكيات العمل والحياة بفعالية اعتماد "لعبة "العمل والحياة الشخصية" لإدارة الوقت والأولويات بشكل استراتيجي، وتبنّي واقع تداخل المتطلبات الشخصية والمهنية من أجل نهج قيادي متوازن

ماذا يقول القراء

"كتاب رائع. يتحدث عن فوائد التعرف على أهدافك والقيام بتخطيط بعيد المدى لتحقيقها. إنه كتاب معزز رائع للنساء أو الأقليات المحرومة، ولكن في الحقيقة يمكن للجميع الاستفادة من قراءته."

5. العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية لستيفن آر كوفي

عبر أمازون

المؤلف: ستيفن ر. كوفي

ستيفن ر. كوفي عدد الصفحات: 384 صفحة

384 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و12 دقيقة

3 ساعات و12 دقيقة مثالي ل: القادة على جميع المستويات

القادة على جميع المستويات التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



يعد كتاب "عادات القيادة الأكثر مبيعاً على الإطلاق" أحد أكثر الكتب القيادية مبيعاً على الإطلاق، وهو يرسم ملامح فهمنا للنجاح. يقترح كوفي رحلة داخلية في هذا الكتاب، مشجعاً القادة على التركيز على الشخصية بدلاً من التركيز على التخيل.

ويتحدث عن عادات النجاح المذكورة أدناه، مع التركيز على الحياة الاستباقية، وتحديد الأهداف، وقوة التآزر:

كن استباقيًا: تؤكد هذه العادة على تحمل مسؤولية أفعالك والتركيز على ما يمكنك التحكم فيه بدلاً من الاستجابة للظروف الخارجية ابدأ مع وضع النهاية في الاعتبار: تصور مستقبلك ومواءمة أفعالك نحو تحقيق أهدافك طويلة الأجل، وعيش حياتك بشكل أساسي وفقًا لقيمك وأهدافك ضع الأمور الأهم فالمهم: تتعلق هذه العادة بإعطاء الأولوية للمهام المهمة على المهام العاجلة والأقل أهمية، وإدارة وقتك وطاقتك بفعالية وفقًا لأولوياتك الشخصية والمهنية التفكير في الربح للجميع: يركز هذا المبدأ على البحث عن المنافع المتبادلة في التفاعلات والعلاقات، بهدف التوصل إلى حلول تساعد جميع المعنيين السعي إلى الفهم أولاً، ثم أن تكون مفهوماً: استخدم الإصغاء المتعاطف لفهم الآخرين بصدق قبل محاولة أن تكون مفهوماً، مما يعزز التواصل والعلاقات التآزر: تشجع هذه العادة على العمل الجماعي التعاوني، والاستفادة من نقاط قوة أعضاء الفريق لتحقيق نتائج لا يمكن تحقيقها بشكل فردي شحذ المنشار: تشير العادة الأخيرة إلى التحسين والتجديد الشخصي المستمر في أربعة مجالات: الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية، مما يضمن الفعالية على المدى الطويل

لا يقتصر نهج كوفي على تحقيق المكاسب الشخصية فقط، بل يتعلق ببناء حياة مفعمة بالنشاط والفاعلية والالتزام بالمبادئ.

هذا الكتاب مفيد لأي شخص يعمل في مجال الأعمال الحديثة، ويقدم هذا الكتاب بصمة زرقاء للازدهار ليس فقط في مجال الأعمال ولكن أيضًا في الحياة.

اقتباس من الكتاب

عامل الرجل كما هو وسيبقى كما هو. عامل الرجل كما يستطيع وينبغي أن يكون وسيصبح كما يستطيع وينبغي أن يكون

ستيفن ر. كوفي

الوجبات الرئيسية

القيادة الفعالة متجذرة في تنمية الشخصية القوية، مع التركيز على قيم مثل النزاهة والتعاطف على حساب الصورة أو المهارات السطحية تحقيق التوازن بين الاعتماد على الذات والعمل الجماعي من خلال إتقان الاعتماد المتبادل، مع إدراك أن التعاون غالبًا ما يحقق نتائج أفضل من الجهود الفردية وضع أهداف واضحة بشكل استباقي والانخراط في التجديد الذاتي المستمر، على الصعيدين الشخصي والمهني، لتعزيز النمو والتآزر الفعال داخل الفرق

ما يقوله القراء

"إذا كنت تقرأ كتابًا واحدًا فقط طوال حياتك، فليكن هذا الكتاب. قرأت العديد والعديد من الكتب في مجال التنمية الذاتية. لكن هذا الكتاب شيء آخر. لم أستطع أن أصدق أنه استغرق وقتًا طويلاً ليأتي ويظهر في طريقي ولم أكن أعرف عنه. إنه مذهل للغاية. فهو يحتوي على كل ما قرأته في كتب أخرى ونقله مؤلفون آخرون في كتاب واحد. والأهم من ذلك أن طريقة كتابته وصياغته مدهشة للغاية. أوصي به الآن للجميع. يجب إدراجه في المدارس كجزء من مناهجها الدراسية."

6. بُنيت لتدوم: العادات الناجحة للشركات ذات الرؤية الثاقبة تأليف جيم كولينز وجيري آي بوراس

عبر أمازون

المؤلفان: جيم كولينز وجيري آي بوراس

جيم كولينز وجيري آي بوراس عدد الصفحات: 336 صفحة

336 صفحة سنة النشر: 2019

2019 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و12 دقيقة

3 ساعات و12 دقيقة مثالي ل: القادة في المستوى المتوسط

القادة في المستوى المتوسط التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4.2/5 (جودريدز)



يظهر جيم كولينز مرتين في هذه القائمة. ولسبب وجيه. فكتبه تقدم مبادئ عملية مدعومة بالأبحاث لقيادة الفرق، وقيادة التغيير، وتحقيق التميز، وبناء ثقافات مؤسسية عظيمة.

في Built to Last، يفصّل كولينز وبوراس استراتيجيات 18 شركة صمدت على مر الزمن. وتسعى هذه الشركات إلى تحقيق أهداف جريئة وتعزز روح النمو المستقبلي، وكل ذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إعداد قادتها من الداخل.

باختصار: يكمن السر في عدم الانغماس في الهويات البراقة أو القيادات الديناميكية ولكن في بناء أسس ثابتة وتنمية القدرة على تحقيق التوازن بين القيم الأساسية والقدرة على التقدم إلى الأمام.

بالنسبة لأي شخص يتنقل في هذه الحياة المتغيرة والمتطورة في عالم الحياة، فإن هذا الكتاب هو منارة ترشده إلى الطريق إلى مؤسسات لا تكتفي بالعيش فحسب، بل تتعايش وتتطور بسلام مع الزمن.

اقتباس من الكتاب

إن الشركات الرؤيوية واضحة جدًا بشأن ما تمثله وما تحاول تحقيقه لدرجة أنها ببساطة لا تجد مكانًا لأولئك غير الراغبين أو غير القادرين على مطابقة معاييرها الصارمة

جيم كولينز

الوجبات الرئيسية

تزدهر الشركات ذات الرؤية المستقبلية من خلال تحقيق التوازن بين الأيديولوجية الأساسية والابتكار المستمر، والحفاظ على القيم مع تبني التقدم والتغيير في الوقت نفسه يضمن التنشئة الداخلية للقادة صمود الشركة، حيث تتوافق الإدارة المحلية مع القيم الأساسية وتؤدي إلى نجاح دائم تعطي الشركات ذات الرؤية أولوية لما هو أكثر من مجرد تحقيق الأرباح؛ فهي مدفوعة بأيديولوجية أساسية تتضمن أهدافاً مالية وغاية أكثر عمقاً

ما يقوله القراء

"الكثير من الرؤى العملية حول كيفية إنشاء شركات ذات عمر طويل. ليس بالأمر السهل، ويُظهر أن الكثير من الشركات تحملت مخاطر كبيرة بالإضافة إلى امتلاكها الثقافة والمثابرة لتخطي الأوقات الصعبة مع الحفاظ على رؤيتها وهدفها. كتاب مفيد حقًا."

7. الجوهرية: السعي المنضبط للقليل بقلم جريج ماكيون

عبر أمازون

المؤلف: جريج ماكيون

جريج ماكيون عدد الصفحات: 260 صفحة

260 صفحة سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و12 دقيقة

3 ساعات و12 دقيقة مثالي ل: القادة على جميع المستويات

القادة على جميع المستويات التقييمات: 4.4/5 (أمازون) 4.1/5 (جودريدز)



في الإخلاص، يقدم غريغ ماكيون في كتابه شعارًا حيويًا للقادة: افعلوا ما هو أفضل، ولكن كونوا أكثر نشاطًا.

يحثّ هذا الكتاب الراغبين في النجاح في تحقيق النجاح في ما وراء نشاطهم من خلال التركيز على ما يهم حقًا. يتعلق الأمر بالاستغناء عن الانشغال وإيجاد الوقت الكافي لك، وإحداث تأثير كبير مع بذل جهد كبير.

إن هذه دعوة للتركيز على الحياة المهنية وإشباع رغباتك في الحياة المهنية التي هي حقًا حياة أخلاقية.

اقتباس من الكتاب

لا تتعلق الأصولية بكيفية إنجاز المزيد من الأشياء، بل بكيفية إنجاز الأشياء الصحيحة. كما أنها لا تعني القيام بالقليل من أجل القليل أيضاً. بل يتعلق الأمر باستثمار وقتك وطاقتك بأكبر قدر ممكن من الحكمة من أجل العمل بأعلى مستوى من المساهمة من خلال القيام بما هو ضروري فقط

جريج ماكيون

الوجبات الرئيسية

إعطاء الأولوية للجودة في الحياة والعمل؛ ومواءمة أعمالك مع القيم والأهداف الأساسية لتحقيق الفعالية والرضا الشخصي اعتمد اتخاذ القرارات الاستراتيجية؛ قل لا للأشياء التافهة الكثيرة للتركيز على الأشياء القليلة الحيوية، مما يعزز الإنتاجية والإنجاز اللعب يحفز الإبداع، ويعزز اتخاذ القرارات بشكل أفضل، ويعيد شحن الطاقة الذهنية. يخصص الجوهريون وقتاً للعب إلى جانب عملهم المركّز

ماذا يقول القراء

"تعويذة رائعة للعمل ولحياتنا الشخصية. لا أقول هذا كثيرًا، ولكن هذا كتاب أتمنى لو أنني كتبته ولكنني ممتن جدًا لحصولي عليه لمشاركته مع الأصدقاء والعائلة. إنه كتاب مليء بحكمة دور البساطة والتركيز والحضور، ويتميز بوضوح الفكر الذي يندر وجوده في معظم الكتب."

8. الشمال الحقيقي: اكتشف قيادتك الأصيلة بقلم بيل جورج

عبر أمازون

المؤلف: بيل جورج

بيل جورج عدد الصفحات: 260 صفحة

260 صفحة سنة النشر: 2014

2014 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و6 دقائق

3 ساعات و6 دقائق مثالي ل: القادة المتمرسين

القادة المتمرسين التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.8/5 (جودريدز)



كتاب الشمال الحقيقي من تأليف بيل جورج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مدترونيك، يستكشف القيادة الأصيلة. يدحض جورج الفكرة القائلة بأن القادة بحاجة إلى محاكاة الأبطال أو الامتثال لنموذج القيادة القياسي لتحقيق النجاح.

ويجمع الكتاب رؤى من 125 قائداً، مع التركيز على تطوير القيادة الأصيلة التي تتماشى مع القيم والدوافع الشخصية.

من خلال هذه المقابلات، وجد جورج أن القادة لا يصبحون عظماء إلا من خلال السعي وراء شغفهم، وتمكين الآخرين، والبقاء على الأرض خلال تقلبات الحياة.

ستحصل على نصائح عملية حول القيادة العظيمة من خلال قصص شخصية مقنعة، مثل إدراك مايك سويني الذي غيّر حياته عن الفناء ورحلة الرئيس التنفيذي لشركة Adobe بروس تشيزن نحو الوعي الذاتي.

يؤكد الكتاب أيضًا على أهمية معرفة الذات في القيادة، كما يظهر في تجارب قادة مثل جودي فريدنبورغ وديبرا دن.

أخيرًا، يناقش كتاب الشمال الحقيقي وضع الحدود الأخلاقية في القيادة، ويقدم بوصلة لتوجيه القادة على جميع المستويات للقيادة بهدف وتواضع وأصالة.

اقتباس من الكتاب

لا يتمثل دور القادة في جعل الآخرين يتبعونهم بل في تمكين الآخرين من القيادة

بيل جورج

الوجبات الرئيسية

تحديد واتباع "الشمال الحقيقي" الخاص بك لتشق طريقك القيادي بأصالة القيادة بأصالة من خلال ترسيخ أفعالك في قيمك ودوافعك الشخصية تطوير صفات قيادية حقيقية من خلال أمثلة عملية ونصائح تستند إلى مبادئك الأساسية

ما يقوله القراء

"لقد قرأت بعض الكتب القيادية مؤخرًا، لكن هذا الكتاب اختصر الكثير من الفوضى. كل فصل مليء بقصص من قادة بارزين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية. وقد نُسجت كل قصة في الدرس الأكبر داخل الفصل، وهي قوية جدًا في إثارة التأمل الذاتي."

9. قيادة التغيير بقلم جون ب. كوتر

عبر أمازون

المؤلف: جون ب. كوتر

جون ب. كوتر عدد الصفحات: 196 صفحة

196 صفحة سنة النشر: 1996

1996 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و27 دقيقة

3 ساعات و27 دقيقة مثالي ل: القادة في المستوى المتوسط

القادة في المستوى المتوسط التقييمات: 4.6/5 (أمازون) 4/5 (جودريدز)



يقدم جون ب. كوتير، وهو أستاذ في جامعة هارفارد، عملًا أساسيًا في مجال التحول التنظيمي في كتاب قيادة التغيير. ويؤكد أن التغيير الناجح يتعلق بالتغيير الناجح أكثر من كونه مجرد رؤية فردية.

ويجادل بأنه في بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار، فإن الحفاظ على التوافق يعتمد على إدارة التغييرات المتغيرة باستمرار.

يسلط الكتاب الضوء على هذه الرحلة في خطوات استراتيجية صحيحة لإثارة الحماسة وبناء فريق عمل ملتزم وتحديد رؤية واضحة. تجعل هذه الرؤى من الواضح أن القدرة على التكيف والعمل الجماعي هما ركيزتا النجاح.

توضح رؤى كوتر بوضوح تام أن القدرة على التكيف والعمل الجماعي هما حجر الزاوية للنجاح الدائم. يقدم كتاب قيادة التغيير نصائح عملية، مسلطًا الضوء على القيادة والتواصل والتخطيط الاستراتيجي باعتبارها ضرورية للتحول التنظيمي الناجح والدائم.

اقتباس من الكتاب

_الإدارة تجعل النظام يعمل. فهي تساعدك على القيام بما تعرف كيف تقوم به. أما القيادة فتبني الأنظمة أو تحول الأنظمة القديمة

جون ب. كوتر

الوجبات الرئيسية

ساعد الآخرين على فهم الحاجة الملحة للتغيير من خلال الحقائق والعواطف ورواية القصص. عدم الإلحاح يؤدي إلى التهاون في الأمر بناء تحالف توجيهي من خلال تجميع فريق من الأفراد الملتزمين الذين يمكنهم قيادة جهود التغيير وتقديم وجهات نظر ومهارات متنوعة نقل رؤيتك للمستقبل بوضوح وببساطة وبشكل متكرر. التواصل المستمر يمنح الناس الثقة للتصرف

ما يقوله القراء

"يقوم كوتر بعمل رائع في تحديد خطوات عملية التغيير الفعالة. ليس هذا فحسب، بل إنه يحدد أيضًا التحديات التي من المحتمل أن يواجهها القادة في كل خطوة، وكيف يجب عليهم التغلب عليها. نحن في عالم من التغيير السريع والمتواصل. مما يجعل هذا الكتاب كتاباً لا بد من قراءته لجميع القادة الذين يريدون قيادة فريقهم بشكل جيد."

10. القيادة البدائية: إطلاق العنان لقوة الذكاء العاطفي من تأليف دانيال جولمان وريتشارد بويتزيس وآني ماكي

عبر أمازون

المؤلفون: دانيال جولمان وريتشارد بويتزيس وآني ماكي

دانيال جولمان وريتشارد بويتزيس وآني ماكي عدد الصفحات: 196 صفحة

196 صفحة سنة النشر: 1996

1996 الوقت المقدر للقراءة: 3 ساعات و27 دقيقة

3 ساعات و27 دقيقة مثالي ل: المبتدئين

المبتدئين التقييمات: 4.5/5 (أمازون) 3.9/5 (جودريدز)



إن فهم عواطفك وإدارتها من أجل التعاطف مع الآخرين هو مهارة قيادية بالغة الأهمية. وهذا الكتاب هو دليلك لفهم القيادة من خلال مهارات الذكاء العاطفي.

وقد تناول المؤلفون في هذه الدراسة 18 نوعاً من أنواع الذكاء العاطفي عبر 18 نوعاً من أنواع الذكاء العاطفي عبر إدارة العلاقات الاجتماعية.

كما يسلط الضوء أيضًا على قوة القيادة التي تتجذر في المشاعر الإيجابية وتعزيز العمل والابتكار والقدرة على الابتكار والإبداع.

يركز هذا الكتاب على أن العمل الإبداعي هو فن يقود إلى الحركة ويركز على طرق لإتقان العمل الحركي على مدار الوقت.

اقتباس من الكتاب

يساعد القادة الرؤيويون الناس على رؤية كيف يتناسب عملهم مع الصورة الكبيرة، مما يمنح الناس إحساسًا واضحًا ليس فقط بأن ما يفعلونه مهم، ولكن أيضًا لماذا

دانيال جولمان

الوجبات الرئيسية

مشاعر القادة معدية. تنتشر الحالة المزاجية السلبية بسرعة وتؤثر على الأداء، في حين أن الطاقة الإيجابية تحفز وتعزز التعاون يمكّن الوعي الذاتي والتنظيم الذاتي والتعاطف والمهارات الاجتماعية القادة من إدارة العلاقات وإلهام الآخرين. إن صقل هذه الكفاءات أمر حيوي اعتماد أسلوب القيادة الأكثر فعالية للظروف المختلفة من خلال المرونة بين الأساليب القيادية ذات الرؤية والتوجيهية والديمقراطية وضبط السرعة والقيادة

ما يقوله القراء

"يا له من كتاب نظري وعملي رائع عن القيادة. هذا كتاب لا بد من قراءته لكل قائد، بغض النظر عن موقعك في حياتك المهنية. لا تبدأ بالسير الذاتية للقيادة، بل ابدأ بالنظريات - هذه نقطة انطلاق رائعة."

ابدأ بإدارة فرق العمل مع كليك أب

تُعد هذه الكتب العشرة في مجال القيادة نقطة انطلاق رائعة لتعزيز مهاراتك في مجال القيادة والنمو الشخصي. ومع ذلك، يجب أن تدرك أن التعلم وحده لا يكفي.

تكمن القيمة الفعلية للقيادة في تطبيق ما تعلمته في مجالك المهني. وهنا يأتي دور ClickUp.

ضع مهاراتك القيادية موضع التنفيذ مع ClickUp

كمجموعة إنتاجية شاملة وبديهية, ClickUp مجموعة من الميزات والأدوات التي تعزز تعاون الفريق وأدائه بشكل كبير. وهو يشتمل على وظائف مثل إدارة المهام وتتبع المشاريع, التنبؤ بالمشروع وتتبُّع الوقت والتعاون وإعداد التقارير لتمكينك أنت وفريقك من تحقيق جميع أهدافك الكبيرة والجريئة والجريئة (BHAGs).

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعدك بها ClickUp في تنفيذ الاستراتيجيات التي تتعلمها من كتب القيادة هذه.

1. القيادة الحكيمة

تتطلب القيادة الحالمة، المستوحاة من كتاب من الجيد إلى العظيم لجيم كولينز، وضع أهداف واضحة ومواءمة جهود الفريق مع الرؤية التنظيمية. أهداف ClickUp توفر ميزة الأهداف، جنبًا إلى جنب مع مخططات جانت ولوحات البيانات، أداة قوية لتحديد التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف ومراقبته بوضوح. يتيح هذا التكامل للقادة الانتقال بفرقهم ومؤسساتهم من الجيد إلى الاستثنائي بفعالية.

حدد أهدافك وتتبع تقدمك باستخدام ClickUp Goals

2. الذكاء العاطفي في القيادة

لمساعدتك على تطوير ذكائك العاطفي ووضع مبادئ القيادة البدائية موضع التنفيذ، نقدم لك قالب خطة عمل كليك أب للذكاء العاطفي . حدد المجالات التي تحتاج إلى تحسينها كقائد، وضع خطة لتكون أكثر انسجاماً من الناحية العاطفية، وتتبع التقدم الذي تحرزه باستخدام هذا النموذج.

طوّر ذكاءً عاطفيًا أكبر مع قالب خطة العمل للذكاء العاطفي من ClickUp

3. التكيف مع التغيير التنظيمي

إذا كنت تتساءل عن كيفية استخلاص الدروس من قيادة التغيير لإدارة التغيير بفعالية, إدارة المشاريع في ClickUp قد تكون الميزات مناسبة لك.

تقدم تقارير ClickUp في الوقت الفعلي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص نظرة عامة شاملة لتقدم المشروع لجميع أصحاب المصلحة في جميع الأوقات. يمكن أن يساعد ذلك القادة على توقع ومراقبة التغييرات أو الانحرافات عن النتائج المتوقعة و إدارة العمليات بفعالية بدرجة عالية من القدرة على التكيف.

قم بزيادة كفاءة فريقك مع ClickUp Project Management مع ClickUp Project Management

4. التعلم المستمر لتطوير القيادة

ساعد فريقك على التعلم المستمر، كما هو مقترح في العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية للكاتب ستيفن ر. كوفي.

يمكنك استخدام مكتبة ClickUp الخاصة ب موارد إدارة المشاريع لتحقيق هذه الغاية. يمكن للقادة تعزيز النمو والتطور باستخدام المحتوى التعليمي والمدونات الصوتية الخاصة ب ClickUp التي تتماشى مع تركيز كوفي على الحياة الاستباقية والنمو الشخصي.

5. تعظيم كفاءة الفريق

تماشيًا مع الأساسية للكاتب جريج ماكيون، اجعل فريقك يركز على المهام ذات التأثير الكبير.

سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة أو منظمة غير ربحية، استخدم ClickUp Teams وتخصيصه لإدارة جميع أنواع مهام سير العمل - بدءًا من إطلاق ميزة جديدة إلى تأهيل موظف جديد. وهو يغطي المهام الشخصية ومهام الفريق والتعاون بين الأقسام لتبسيط العمل وإبقاء الجميع على نفس الصفحة.

يمكّنك ذلك من تحديد أولويات المهام بناءً على متطلباتك وتوصيلها إلى فريقك أو مؤسستك بسهولة. يمكنك أيضًا تنزيل قوالب ClickUp المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المختلفة.

استخدم ClickUp Teams لتبسيط التعاون في أي مشروع

6. تعزيز العمل الجماعي

هل تريد طريقة لتنمية العمل الجماعي كما هو موصى به في _القيادة القائمة على القوة؟ الخرائط الذهنية لـ ClickUp يمكن أن تساعدك. من خلال توفير أداة مرئية وتعاونية لمساعدة فريقك على رسم الروابط بين المهام وسير العمل، تضمن الخرائط الذهنية التقاط الأفكار الرائعة وتنفيذها بشكل جيد. كما أنها توفر لفريقك مساحة مشتركة لتبادل الأفكار ومعالجة كل مشروع معًا كفريق واحد في السعي لتحقيق الأهداف المشتركة .

ساعد فريقك على إنشاء تدفقات عمل تعاونية فعالة باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

لقد رأيتَ كيف أن ميزات إدارة المشاريع في ClickUp تحسين أداء الفريق . وبصفتك قائدًا، يمكنك استخدام المنصة لدفع أعضاء الفريق نحو الابتكار والتميز، مما يضمن الأداء العالي والنجاح.

تمكين القادة: تجسير المعرفة والأدوات

أثناء استكشافك لدمج استراتيجيات القيادة هذه، تذكّر أن الابتكار الحقيقي غالباً ما يظهر عندما تتوافق النظرية مع الممارسة.

قد يكون القادة العظماء قراء عظماء، لكنهم أيضًا فاعلون. انقر فوق الأدوات والدعم لسد الفجوة بين النظرية والعمل. فهو يُمكّنك من ترجمة هذه الرؤى القيادية إلى نتائج ملموسة، مما يُمكّنك من التطور إلى قائد يتطلع إليه أتباعك ويطمحون إلى أن يكونوا مثله. قم بالتسجيل مجانًا اليوم لمشاهدة ClickUp أثناء العمل.