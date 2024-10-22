استعد ساعات عملك: أفضل 10 أدوات لإدارة صندوق الوارد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

البريد الإلكتروني تقول الإحصائيات أن المحترف العادي يتعامل مع 200 رسالة بريد إلكتروني غير مقروءة في المتوسط و120 رسالة جديدة يومياً، ومع ذلك يتمكنون من الرد على 25٪ فقط منها. 😅

سواء كنت مؤسس شركة، أو عاملاً عن بُعد، أو مجرد شخص يسعى جاهداً لاستعادة السيطرة على حياته الرقمية، فلا شك أن الإدارة الماهرة للبريد الوارد ضرورية لاستغلال وقتك بعناية.

تساعدك أداة إدارة صندوق الوارد على أن تصبح أكثر كفاءة في استخدام الوقت في التعامل مع البريد الإلكتروني اليومي. فبدلاً من التدقيق المحموم في سيل من رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك ترتيب أولويات رسائلك وإرسالها وتتبعها وتنظيمها بدقة متناهية.

والنتيجة؟ زيادة في الإنتاجية ستجعلك تتساءل كيف كنت تعيش بدون هذه الأدوات. في هذا المسعى المثير لقهر غابة البريد الإلكتروني الخاص بك، نقدم لك أكثر 10 أدوات عملية لإدارة صندوق الوارد!

ما هي أداة إدارة صندوق الوارد؟

تم تصميم أداة إدارة صندوق الوارد لتبسيط البريد الإلكتروني وتنظيم صندوق الوارد. وهي مزودة بميزات تنظيم رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها والرد عليها وتتبعها بفعالية، مما يسمح لك بتواصل أكثر كفاءة مع أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين والعملاء المحتملين والعملاء.

تستخدم العديد من تطبيقات وحلول إدارة البريد الإلكتروني قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لجعل تفاعلاتك أكثر سلاسة وسرعة وفعالية. يمكنك أن تتوقع إعدادات مخصصة للتعامل مع الكميات الكبيرة من الرسائل والإشعارات المشتتة للانتباه المصاحبة لها.

قم بتوصيل بريدك الإلكتروني بـ ClickUp لفرز الرسائل بسهولة في قائمة المهام وتعيين الرسائل إلى أعضاء فريقك

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأدوات تلعب دورًا كبيرًا في خفض مستويات التوتر في تكنولوجيا المعلومات و فرق دعم العملاء والمسوقين عبر البريد الإلكتروني، و مديرو المشاريع الذين غالبًا ما يجدون أنفسهم غارقين في رسائل البريد الإلكتروني المعلقة و الاجتماعات على مدار اليوم .

ما هي الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في أداة إدارة البريد الوارد

إليك قائمة مرجعية بالميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في برنامج إدارة البريد الإلكتروني:

ترتيب أولويات البريد الإلكتروني: يجب أن تقوم أدوات إدارة البريد الإلكتروني بتحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا بناءً على معايير مثل المرسل أو الأهمية أو الكلمات الرئيسية على لوحة تحكم سهلة التنقل الأتمتة والذكاء الاصطناعي: ابحث عن خيارات لأتمتة المهام مثل تصفية الرسائل غير المرغوب فيها والجدولة الذكية والردود التلقائية. قد تحتوي أفضل أدوات إدارة البريد الإلكتروني على إمكانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكتابة الرسائل والرد عليها وتلخيصها والتحقق من لغة الرسائل ونبرتها التكامل: التكامل السلس مع تطبيقات الإنتاجية والتقويمات وأدوات التعاون أمر بالغ الأهمية لتحقيق سير عمل متماسك إمكانيات البحث: تعمل وظيفة البحث القوية مع الفلاتر المتقدمة على تبسيط عملية تحديد موقع رسائل بريد إلكتروني محددة ضمن أرشيفات واسعة النطاق الأمان والخصوصية: تحديد أولويات الأدوات باستخدام تدابير أمنية قوية بما في ذلك التشفير، والمصادقة الثنائية، والحماية من التصيّد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة، مما يضمن بقاء اتصالاتك آمنة الجدولة والتحكم في الإشعارات: يرغب المحترفون المشغولون عادةً في الحصول على بريد إلكتروني فعال وجدولة الاجتماعات مع خيار تكوين الإشعارات

أفضل 10 أدوات لإدارة صندوق الوارد في عام 2024

فيما يلي قائمة بـ 10 أدوات فعالة بشكل ملحوظ لصندوق الوارد و برامج إدارة البريد الإلكتروني يمكنك الاعتماد عليها لإحداث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها مع رسائلك الإلكترونية. لقد قمنا بتغطية مجموعة متنوعة من الأدوات التي تلبي مختلف مجالات العمل مثل خدمة العملاء والتسويق ودعم الموظفين. 🤩

1. انقر فوق

يتيح ClickUp AI لفرق المبيعات أن تكون أكثر ثقة في اتصالاتهم من خلال تدقيق أو اختصار أو صياغة نسخة البريد الإلكتروني

إذا كنت متعباً من التنقل بين قنوات التواصل المتعددة من أجل إبقاء مشاريعك على المسار الصحيح ، ثق بخدمة Clickup المتكاملة حل إدارة مشروع البريد الإلكتروني لتحويل الفوضى إلى وضوح! تعمل المنصة على توحيد مهام المشروع ومهام التواصل المبعثرة، وتضع كل شيء في متناول يدك في مركز مركزي واحد.

ClickUp هو أكثر من مجرد بديل البريد الإلكتروني -إنها ثورة في الإنتاجية. قل وداعًا لمتاعب التبديل بين علامات التبويب لإدارة رسائل البريد الإلكتروني! مع ميزة صندوق الوارد يمكنك ربط حسابات بريدك الإلكتروني، مثل جيميل و النظرة المستقبلية مباشرةً إلى ClickUp.

ادمج جميع محادثات بريدك الإلكتروني ضمن المهام لإزالة الفوضى من يومك. يساعدك ClickUp على:

إنشاء مهام قابلة للتنفيذ مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك - مثالية لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، أو استفسارات العملاء، أو لإعداد مهام سير العمل الآلية

جدولة المهام والاجتماعات بناءً على توافر الفريق (مع تقويم مدمج)

تخصيص الإشعارات والتذكيرات ذات الأولوية لتقليل التشتيت

إرفاق رسائل البريد الإلكتروني بسلاسل المهام للحفاظ على مركزية الاتصال

إدارة رسائل البريد الإلكتروني والعمل في مكان واحد-إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني في أي مكان في ClickUp، وإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، وإعداد الأتمتة، وإرفاق رسائل البريد الإلكتروني بأي مهمة، والمزيد

مع أتمتة ClickUp تكتسب القدرة على أتمتة إجراءات إرسال البريد الإلكتروني، كل ذلك ببضع نقرات. تحكم في إدارة بريدك الإلكتروني عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين، وتحديث الحالات، وتطبيق الأولويات والعلامات على الطيار الآلي.

وإليك أفضل ما في الأمر! 🍒 انقر فوق الذكاء الاصطناعي هنا لرفع كفاءتك بشكل أكبر. من تلخيص ملاحظات الاجتماع لصياغة رسائل البريد الإلكتروني مع مطالبات خاصة بالاستخدام، إنه افتراضي مساعد الإنتاجية . استخدمه لإنشاء رسائل بريد إلكتروني واضحة وموجزة وجذابة مع تنسيق منظم مسبقًا لجذب المستلم (المستلمين).

بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع الحملات التسويقية ، استخدم قالب التسويق عبر البريد الإلكتروني ClickUp لتبسيط عملية إنشاء رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها وتتبع العملاء المحتملين، مما يضمن أن تكون خطتك فعالة ومتماسكة بصريًا في جميع الأوقات.

ClickUp أفضل الميزات

إدارة مهام البريد الإلكتروني والتواصل المركزي

إجراءات أتمتة قابلة للتخصيص لإرسال البريد الإلكتروني

تحسين الكفاءة مع قوالب البريد الإلكتروني والردود المحفوظة

الاتصال بسلاسة مع موفري خدمات البريد الإلكتروني الآخرين

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لمهام مثل تلخيص وصياغة رسائل البريد الإلكتروني

تقليل تبديل السياق من خلال الرد على الإشعارات مباشرةً من صندوق الوارد

استيراد سلس للبريد الإلكتروني

خيارات بحث وتصفية سهلة

بروتوكولات أمان وخصوصية قوية

قيود ClickUp

يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لاستكشاف كل ميزة

لا توجد ميزة مكالمات فيديو مدمجة، ولكنها تتكامل مع خاصية الاتصال المرئي الشائعة أدوات مثل Zoom لا يتضمن ميزات تحليلات تسويق البريد الإلكتروني التقليدية مقارنة ببعض برامج إدارة البريد الإلكتروني الأخرى في هذه القائمة



تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار

: اتصل بالشركة لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. هيفر

عبر هيفر Hiver هو أداة ممتازة لإدارة البريد الإلكتروني لتبسيط رسائل البريد الإلكتروني والتعاون داخل بيئات Gmail وG Suite. تتيح لك إضافته الكروم تعيين رسائل البريد الإلكتروني، وإضافة ملاحظات داخلية، وتعيين الحالات، واستخدام الدردشة المباشرة، وحتى تجربة الاتصال الصوتي مع اشتراك Aircall. 🎙️

يعمل Hiver على تحويل Gmail إلى مركز قوي لمساحة العمل، مما يوفر لك رؤية في الوقت الفعلي لـ أعباء عمل الفريق وحالات الاستعلام. قم بتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ وتعيينها لأعضاء الفريق بنقرة واحدة، كل ذلك من داخل واجهة Gmail المألوفة لديك.

يهيئ لك خيار برنامج إدارة البريد الإلكتروني هذا ما يلي ميزات إدارة مشروع البريد الإلكتروني مثل التنظيم، وترتيب الأولويات، وإمكانيات البحث الفعالة، مما يجعل المساءلة عن المهام وإنتاجية الفريق في غاية السهولة.

Hiver أفضل الميزات

يتكامل مع Gmail وGoogle Workspace Suite

يسمح بتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ والتعيين

إمكانية الاطلاع في الوقت الفعلي على حالات الاستعلام عن الرسائل الواردة والصادرة

تدعم إضافة كروم الدردشة المباشرة ومراسلة واتساب والاتصال الصوتي

قيود Hiver

لا يوجد خيار لتعيين أكثر من شخص لبريد إلكتروني واحد

يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى تحسين

تسعير #### Hiver

لايت : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم لايت: 59 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

Hiver التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. زندسك

عبر زندسك كحل لدعم العملاء، يضمن Zendesk أن تترك تفاعلات البريد الإلكتروني انطباعًا دائمًا لدى عملائك. وبفضل ميزات مثل الردود المعلنة، تمكّن أدوات برنامج إدارة البريد الإلكتروني الخاص به فريق الدعم لديك من التعامل بكفاءة مع مشكلات البريد الإلكتروني الشائعة وتعزيز الإنتاجية.

ولكن ما يميز Zendesk حقًا هو قابلية التخصيص الاستثنائية لإدارة البريد الإلكتروني. يمكنك إنشاء تقارير وتصورات بيانات مصممة خصيصًا لاكتساب رؤى لا تقدر بثمن حول أداء صندوق الوارد الخاص بك، مما يساعدك على تبسيط عمليات البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة. لا يقتصر ذلك على تحسين الكفاءة على مستوى الفريق في إدارة رسائل البريد الإلكتروني فحسب، بل يعزز أيضًا تجربة العملاء بمرور الوقت. 📩

تعمل أدوات Zendesk للذكاء الاصطناعي على تحسين إدارة البريد الإلكتروني من خلال تولي المهام الحاسمة مثل فرز رسائل البريد الإلكتروني واقتراح الردود.

أفضل ميزات Zendesk

التكامل مع CRM لتخصيص استفسارات العملاء وتفاعلاتهم

تقارير وتصورات بيانات مخصصة - مثالية لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وفرق خدمة العملاء

أتمتة فرز البريد الإلكتروني واقتراحات الردود على رسائل البريد الإلكتروني الواردة

يعزز تجربة العملاء عبر جميع قنوات الاتصال

قيود Zendesk

يمكن أن تستخدم لوحة الإدارة تحسينات

ميزة البحث دون المستوى

تسعير Zendesk

للمبيعات الفريق : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للنمو : 55 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم محترف : 115 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

للخدمة الفريق: 55 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم للنمو : 89 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم محترف : 115 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار



\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي وتتوفر نسخة تجريبية مجانية

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

4. مساعدة الكشافة

عبر مساعدة الكشافة تم تصميم Help Scout لتبسيط محادثات العملاء دون عناء ضمن صندوق وارد مشترك. لديك عنوان بريد إلكتروني واحد وتسجيل دخول مستخدم واحد فقط لنفسك، ولكن يمكن لمستخدمي البريد الوارد المشترك العمل معًا على رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إلى عنوان واحد، مثل hello@ أو info@.

لا توجد ردود مكررة بفضل خاصية الكشف عن التصادم . بشكل أساسي، إذا قام عضو آخر بإجراء تغييرات على محادثة أثناء قيام المستخدم بإنشاء الرد، تقوم الأداة بإيقاف الرد مؤقتًا وتسمح للمستخدم بمراجعة التحديثات.

تظهر الإشارات المرئية عندما يشارك الآخرون في المحادثة نفسها، سواء في عرض المجلد أو داخل المحادثة نفسها.

ساعد في الكشف عن أفضل الميزات

صندوق الوارد المشترك الذي يجعل محادثات العملاء مركزية

أكثر من 75 اختصارًا للوحة المفاتيح لتحقيق الكفاءة

إتاحة المراسلة داخل التطبيق

اكتشاف التداخل لتجنب تداخل الاتصالات من رسائل البريد الإلكتروني الواردة

قيود مساعدة الكشافة

يمكن استخدام قوالب أكثر تنوعًا

خيارات تقارير محدودة

تسعير Help Scout

قياسي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف: 65 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

مساعدة الكشافة التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. جميليوس

عبر غميليوس يتزامن Gmelius بسلاسة مع Gmail وSlack وTrillo وأدوات التواصل الأخرى، مما يضمن التعاون في الوقت الفعلي عبر مساحة العمل الخاصة بك. وحِّد المحادثات الداخلية والخارجية من خلال ميزات مثل صناديق البريد الوارد المشتركة والتسميات ولوحات المشاريع.

يعمل البرنامج على تبسيط عملية جدولة المواعيد من خلال جدولة اجتماعات Gmail. يمكنك مشاركة توفر التقويم الخاص بك وإرسال استبيانات أو تذكيرات قبل الاجتماعات، والتكامل بسلاسة مع أداة مؤتمرات الفيديو المفضلة لديك.

تشمل الميزات الأخرى الموجهة نحو الإنتاجية تسلسلات البريد الإلكتروني والقوالب والملاحظات الداخلية. تتيح لك هذه الأداة استخدام قوالب Gmail أو مقتطفات البريد الإلكتروني بنقرة واحدة مباشرةً داخل نافذة الإنشاء. يمكنك حتى إنشاء مستودع لرسائل البريد الإلكتروني الجاهزة للرد، مصنفة بدقة لسهولة استرجاعها.

Gmelius أفضل الميزات

المزامنة في الوقت الحقيقي للجدولة

صناديق الوارد المشتركة مع وضع العلامات

خيار إضافة ملاحظات داخلية إلى رسائل البريد الإلكتروني

تسلسل البريد الإلكتروني للتواصل الآلي والمنظم عبر البريد الإلكتروني

محرك بحث مدمج في البريد الإلكتروني

قيود Gmelius

يرغب بعض المستخدمين في الحصول على مواد تدريبية لاستخدام المنصة

لا يمكن تعيين أكثر من شخص واحد للمهام

تسعير #### Gmelius

مرن : يبدأ من 15 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى خمسة مستخدمين)

: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا (لما يصل إلى خمسة مستخدمين) النمو : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية)

: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية) محترف: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فواتير سنوية)

Gmelius التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 40+ تقييم)

6. المقدمة

عبر الواجهة تتباهى Front بمجموعة من ميزات إدارة البريد الإلكتروني التي تساعدك على توسيع نطاق عملك مع الحفاظ على التواصل الشخصي مع عملائك. يتم إثراء كل محادثة بسجل العملاء والبيانات ذات الصلة، مما يسهل التواصل المخصص والفعال.

توفر الأداة ميزات مفيدة لإدارة البريد الإلكتروني مثل مهام سير العمل الآلي لتعيين الرسائل والتصعيد والردود. تُمكِّن إمكانات التعاون فريق الخدمة لديك من إدارة الاستفسارات بفعالية، حيث يمكن لأعضاء الفريق التعليق بسهولة على رسائل البريد الإلكتروني ومشاركة المسودات ومراسلة بعضهم البعض داخل مساحة العمل المشتركة في Front. تتكامل Front مع مع مختلف تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وواتساب، لتبسيط بريدك الإلكتروني و سير عمل الاتصالات . 📨

أفضل الميزات الأمامية

يوفر بيانات سجل العملاء للمحادثات السياقية

أتمتة تعيين الرسائل وتصعيدها والردود عليها

يتعامل مع قنوات الاتصال المختلفة

أكثر من 60 عملية تكامل

القيود الأمامية

تحتاج ميزة التقويم إلى التحسين، وفقًا لبعض المستخدمين

يمكن استخدام قدرات إدارية أفضل

التسعير الأمامي

البداية: 19 دولارًا شهريًا لكل مقعد

19 دولارًا شهريًا لكل مقعد النمو : 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد الزيادة : 99 دولاراً/شهرياً لكل مقعد

: 99 دولاراً/شهرياً لكل مقعد الممتاز: 229 دولاراً شهرياً لكل مقعد

* تشير جميع الأسعار إلى نموذج الفوترة السنوية

التقييمات والمراجعات الأمامية

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 200 تقييم)

7. خارق

عبر: خارق على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى في قائمتنا، يركز Superhuman فقط على توفير عميل بريد إلكتروني مبسط لمستخدمي Gmail وGoogle Workspace عبر أنظمة Mac وWindows.

هذا العميل المتوافق مع SOC-2 مفيد جدًا للفرق العالمية، حيث يتيح إنشاء الأحداث المجدولة في أي منطقة زمنية! باستخدام Superhuman AI، يمكنك تتبع العديد من المهام بسرعة ودقة عالية، سواء كان ذلك من خلال تلميع رسائلك أو إرسال ردود فورية.

تتميز المنصة باختصارات لوحة المفاتيح الأنيقة لمهام مثل تشغيل مركز الأوامر و تحديد المحادثات. كما أنها تتميز أيضًا بخاصية الغفوة والتذكير بالمتابعة لمساعدتك على البقاء منظمًا ومتابعًا لصندوق بريدك الفائق. 🦸

أفضل ميزات #### خارق

عميل بريد إلكتروني نظيف وفعال

فرز تلقائي للبريد الإلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تذكيرات متابعة مفيدة

اختصارات لوحة مفاتيح سهلة التنقل

القيود الخارقة

خيارات محدودة لتنسيق الرد

يمكن تحسين تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### تسعير Superhuman

بداية : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم النمو : 25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (لخمسة مستخدمين على الأقل)

: 25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (لخمسة مستخدمين على الأقل) المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي وتقدم نسخة تجريبية مجانية

تقييمات ومراجعات خارقة

G2 : 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 10 مراجعات)

8. بريفو

عبر بريفو تقدم Brevo العديد من خدمات التسويق و أدوات إدارة علاقات العملاء تشمل قنوات اتصال متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة المباشرة. مع التسويق عبر البريد الإلكتروني الإمكانيات، يمكنك إنشاء إعلانات جذابة بصريًا حملات بريد إلكتروني وتوزيعها على جمهور كبير دون عناء.

تتيح لك المنصة إدارة عدد غير محدود من جهات الاتصال وتوفر تقسيم جهات الاتصال تلقائيًا بناءً على السلوك والاهتمامات والسمات الأخرى. 👥

يساعد Brevo أيضًا في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مثل إعادة تعيين كلمة المرور وتأكيدات الطلبات وتحديثات الشحن. بشكل عام، يوفر لك لوحة تحكم نظيفة لمساعدتك في مراقبة حملات البريد الإلكتروني وتحسينها لتحقيق فعالية أكبر.

بريفو أفضل الميزات

موجه للمسوقين عبر البريد الإلكتروني

جهات اتصال مجانية غير محدودة

تجزئة ذكية للعملاء المحتملين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني

لوحة تحكم لمراقبة الحملات وتحسينها

يدعم البريد الإلكتروني للمعاملات

قيود بريفو

دعم العملاء المحدود

مجموعة مخيبة من القوالب المتنوعة

تسعير بريفو

مجاني للأبد

المبتدئ : يبدأ من 22 دولارًا شهريًا

: يبدأ من 22 دولارًا شهريًا الشركات : يبدأ من 58 دولارًا في الشهر

: يبدأ من 58 دولارًا في الشهر بريفو بلس: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي، وتوفر الخطط المدفوعة نسخة تجريبية مجانية

بريفو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

9. رسالة

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عبر رسالة Missive هو تطبيق صندوق بريد ومحادثة تعاوني مصمم لتعزيز العمل الجماعي حول اتصالات البريد الإلكتروني . وهو يسهل التعاون السلس من خلال السماح لك بتعيين المحادثات لأعضاء فريق أو فرق محددة، وإنشاء مهام سير العمل، وإدارة المهام، وتطبيق التسميات لتنظيم صندوق البريد الإلكتروني بكفاءة. 📬

يوفر Missive أيضًا أدوات أساسية لإدارة البريد الإلكتروني مثل الغفوة، ودعم الحسابات المتعددة، والفلاتر القوية. ما يميزه عن غيره هو مجموعة أدوات التعاون المتقدمة، والتي تشمل الدردشة وصناديق البريد الوارد للفريق والكتابة التعاونية والمهام والتقاويم وتحديثات الحالة والمزيد.

وللحد من إرهاق البريد الإلكتروني على مستوى الفريق، توفر المنصة الأتمتة من خلال القواعد، وتتيح مشاركة الردود المعلبة، وتسمح بدمج المحادثات ذات الصلة لتقليل الحمل الزائد على الرسائل.

Missive أفضل الميزات

تمكين التعليقات الداخلية داخل رسائل البريد الإلكتروني

غرف دردشة داخلية لتواصل الفريق في الوقت الفعلي

المشاركة السهلة للردود والقوالب المُعلَّبة

دمج المحادثات ذات الصلة في موضوع واحد

قيود الرسائل

خيارات بحث محدودة مع الباقة المجانية

يمكن استخدام المزيد من موارد الإعداد

تسعير #### تسعير الرسالة

مجاني للأبد

بداية 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم منتج : 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 18 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم شركة: 26 دولاراً/شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 50 مراجعة)

10. ساين بوكس

عبر صندوق عاقل على عكس العديد من أدوات إدارة البريد الإلكتروني التي تستهدف الشركات وفرق العمل التي تتعامل مع أحجام كبيرة من البريد الإلكتروني، تم تصميم SaneBox مع وضع المستخدمين اليوميين في الاعتبار. فهو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتصنيف رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا في مجلدات مختلفة، مما يسمح لك باستعادة التركيز وتقليل فوضى البريد الوارد.

تعمل الأداة كمساعد مفيد لصندوق الوارد، حيث تتكيف باستمرار مع عاداتك وتفضيلاتك. يتصل Sanebox بحساب بريدك الإلكتروني وينشئ مجلدات متخصصة مثل SaneLater لرسائل البريد الإلكتروني المشتتة، SaneNews للرسائل الإخبارية، SaneCC لرسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسال نسخة منها. أنيق، أليس كذلك؟

يكمن جمال SaneBox في تكامله السلس مع خدمة البريد الإلكتروني الحالية الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى إتقان تطبيق جديد. 💌

أفضل ميزات SaneBox

تصنيف رسائل البريد الإلكتروني تلقائياً في مجلدات

مساعدة الذكاء الاصطناعي

يتكامل مع خدمة البريد الإلكتروني الحالية

مجلدات مخصصة لتخصيص اتصالات البريد الإلكتروني وتنظيمها

قيود SaneBox

يفتقر إلى تعليمات لاستخدام العديد من الميزات

يمكن تحسين التنقل في لوحة التحكم

تسعير #### تسعير SaneBox

وجبة خفيفة : 7 دولارات شهرياً

: 7 دولارات شهرياً وجبة غداء : 12 دولارًا في الشهر

: 12 دولارًا في الشهر وجبة عشاء: 36 دولاراً في الشهر

SaneBox التقييمات والمراجعات

G2 : 4.9/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.9/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60+ تقييم)

حقق الانسجام في البريد الإلكتروني مع أفضل أداة لإدارة البريد الوارد

سواء كنت تعمل بمفردك أو ضمن فريق، فإن أدوات إدارة البريد الوارد تؤدي دورها في الحفاظ على سلامة عقلك وإنتاجيتك طوال اليوم. ستساعدك الخيارات التي ناقشناها على توديع إرهاق البريد الإلكتروني والترحيب بصندوق بريد إلكتروني أكثر تنظيماً وفعالية. 🫡

ليس من السهل اتخاذ القرار؟ جرّب ClickUp لتحقيق الانسجام في التواصل بشكل لم يسبق له مثيل. مع ميزات الذكاء الاصطناعي والإنتاجية المدروسة والتكاملات الرائعة، يمكن أن يكون هذا التطبيق القطعة المفقودة التي تحتاجها للتواصل كالمحترفين!