مراجعة الاختصار 2025 (الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار)

_هل تفكر في استخدام الاختصار لشركتك؟

Shortcut هي أداة تعاونية لفرق البرمجيات الحديثة التي ستساعدهم على تعزيز طريقهم نحو إنجاز المشروع.

لكن هل يحتوي برنامج الاختصار على الميزات المناسبة للدعم لفريقك؟

للإجابة على هذا السؤال، سنستخدم أمثلة من فريق مطوري التطبيقات الطموح للغاية (والمشغول بشكل مؤلم) من سيليكون فالي

في مراجعة الاختصار هذه، سنتحدث عن ميزاته وإيجابياته وسلبياته و التسعير لمساعدتك في تحديد ما إذا كان هذا هو برنامج إدارة المشاريع لك

ما هو الاختصار؟

الاختصار هو أداة لإدارة المشاريع مصممة خصيصاً لفرق تطوير البرمجيات. مع واجهة بسيطة على غرار كانبان ، فهي توفر تجربة خالية من الفوضى لتحسين تعاون الفريق.

وهذا هو إلى حد كبير ما تدور حوله فلسفة الاختصار - توفير منصة لفرق البرمجيات للعمل معًا وإنشاء المنتجات. إنه يساعدك:

تخطيط الأعمال المتراكمة للمشروع ومسابقات السرعة

أتمتة وإدارة سير العمل

تصور تقدم المشروع

تبسيط المشاريع عبر منصات تطوير البرمجيات

بشكل أساسي، كل ما تحتاجه "لسحقها" في تطوير البرمجيات. حسنًا، هذا ما يعتقده بعض الناس على أي حال!

من خلال تجربة مستخدم مبسّطة، يساعد برنامج الاختصار كلاً من الفرق الهندسية الأساسية وكذلك فرق إدارة المنتجات على إدارة المشاريع بسهولة.

من يمكنه استخدام الاختصار؟

برنامج Shortcut مخصص في الغالب لمطوري البرامج، خاصة أولئك الذين يستخدمون رشيق , سكروم أو كانبان منهجيات تطوير البرمجيات.

أعني، إذا لم تكن من فريق تطوير البرمجيات، يمكنك يمكنك _لا يزال بإمكانك استخدام الاختصار، ولكن لماذا تستخدم أداة غير مصممة لك؟

كما أنها جيدة لـ فرق البرامج عن بُعد وهو متاح كـ

تطبيق ويب

تطبيق سطح المكتب لنظامي ويندوز وماك

تطبيق جوال لنظامي أندرويد وiOS

نحن متأكدون أنك تتساءل عن ميزات الاختصار قبل أن تشتري البرنامج.

لذا دعونا نتحقق من الميزات الرئيسية لبرنامج الاختصار.

4 الميزات الرئيسية لبرنامج الاختصار

تم إنشاء الاختصار لمكافحة تأثير الصومعة أو التدفق المقيد للمعلومات الذي يبطئ مشاريع تطوير البرمجيات.

ونتيجة لذلك، فهو مبني على مبادئ الشفافية وسهولة الاستخدام.

لذا دون مزيد من التأجيل، دعونا نتعمق فيها!

أ. المشاريع

في منصة الاختصار، المشروعات هي مجالات وظيفية أساسية تغطي جميع قصص المشروع. (المزيد عن القصص ـ

فكر فيها على أنها أقسام أو قطاعات أعمال أو مجالات تركيز مفتوحة يمكن ترميزها بالألوان لسهولة التعرف عليها.

على سبيل المثال، دعنا ننظر كيف يمكن لفريق بايد بايبر تحديد مشاريعهم باختصار.

أعضاء الفريق مثل ريتشارد ودينيش وجيلفويل يهتمون بـ التقنية الأساسية للتطبيق - والتي يمكن تقسيمها إلى مشاريع مثل

الواجهة الأمامية

الواجهة الخلفية

في الوقت نفسه، يركز صديقهم إرليتش باخمان على

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ب. القصص

القصص هي المهام اليومية المعتادة التي يتم تكليف الجميع بها.

يتيح لك الاختصار تصنيف المهام إلى 3 أنواع من القصص:

الميزات : المهام التي تتعامل مع وظائف البرنامج

: المهام التي تتعامل مع وظائف البرنامج الأخطاء : المشاكل التي يجب إصلاحها

: المشاكل التي يجب إصلاحها القصص: المهام التي لا تندرج تحت أي من النوعين أعلاه ولكن يجب تعيينها

_"لا شيء مما سبق"؟

نعم.

هذا تصنيف واسع جداً للأعمال المنزلية.

ولكن هذا ما عليك التعامل معه في أداة إدارة المشاريع البرمجية هذه.

إذا لم تكن فريق برمجيات، فإنك حرفياً _ستواجه الكثير من الأعمال الروتينية المتراكمة

علاوة على ذلك، يمكنك إنشاء قالب لأنواع القصص هذه وإضافة مهام داخل كل قصة؛ ومع ذلك، فإن كل قصة يجب أن تكون موجودة ضمن مشروع .

يعمل المستخدمون على القصص اعتمادًا على سير عمل المشروع، وهو عبارة عن عملية مخصصة خطوة بخطوة لإكمال المشروع.

إليك مثال على سير عمل نموذجي:

غير مجدول -> مجدول -> قيد التنفيذ تقدم -> قيد التنفيذ مراجعة -> مكتمل

يمكنك أيضًا تخصيص هذا لتناسب احتياجات مشروعك.

وبهذه الطريقة، يمكنك تخصيص كيفية انتقال كل قصة من التصور إلى الاكتمال، مما قد يكسبك بعض التقدير النادر من مهندس الشبكة جلفويل:

بالإضافة إلى ذلك، إذا أراد مدير المنتج مراجعة التقدم المحرز في مشروعه، فما عليه سوى التوجه إلى صفحة القصص. تشبه هذه الصفحة لوحة كانبان حيث يتم وضع كل مهمة على شكل بطاقة، وتظهر المهام ذات الأولوية القصوى في أعلى كل عمود.

من هنا، يمكنك سحب كل بطاقة وإسقاطها لتحديث تقدمها، أو فرزها حسب نوع القصة للتعاون السريع.

هذا أمر رائع لأشخاص مثل جاريد، الذي يحب كل ما يتعلق بسكروم و رشيق !_

ج. الملاحم والمعالم الرئيسية

قد يكون لديك المئات من القصص التي يتعين على أعضاء فريقك القيام بها.

_ولكن كيف تديرها كلها؟

وهنا يأتي دور القصص.

لسوء الحظ، الأمر ليس مثيراً كما يبدو

الملاحم هي في الأساس فقط فئات.

ولإدارة المهام بسهولة، يمكنك تجميع مجموعة من القصص (حتى من عدة مشاريع) معًا في ملحمة.

_ففي نهاية المطاف، تشكل القصص ملحمة! هل فهمت؟

_ما نوع المغامرة "الملحمية" التي يمكن لهذا الفريق القيام بها؟

بما أن الملاحم تتمحور حول التعاون بين أعضاء الفريق، يمكن للفريق أن يصنف عملية إعداد المنتج كملحمة.

وسيتضمن ذلك قصصًا من المشاريع مثل المحتوى والترميز وواجهة المستخدم وما إلى ذلك.

وهذا ما تبدو عليه صفحة الملحمة المختصرة:

بمجرد أن يكون لديك عدد كافٍ من الملاحم، يمكنك تجميعها كـ معالم لتخطيط أفضل للمشروع.

الملاحم والقصص والمعالم، نحن نعلم أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تستوعبها، حتى لو كنت فريقاً هندسياً.

_ولكن أعتقد أنك إذا كنت من محبي التلاعب بالمصطلحات المتعددة المربكة في رأسك، فهذا مثالي!

بالنسبة لبقيتنا، إليك ملخص سريع للتسلسل الهرمي لهذه الميزات:

المشاريع هي الوظائف الأساسية أو الأقسام أو القطاعات الأساسية

هي الوظائف الأساسية أو الأقسام أو القطاعات الأساسية القصص هي المهام اليومية المرتبطة بمشروع ما

هي المهام اليومية المرتبطة بمشروع ما القصص هي تجميعات لعدة قصص من مشاريع مختلفة

هي تجميعات لعدة قصص من مشاريع مختلفة الملامح الرئيسية تحتوي على ملاحم

ملاحظة:_ لا يمكن لـ المستخدم إضافة حقل مخصص إلى أي من هذه الميزات

د. التكامل

لا يمكنك إنشاء أداة لتطوير البرمجيات بدون مجموعة من خيارات التكامل، أليس كذلك؟

حقيقةً، لا يجب أن تحتاج إلى تكاملات في الأداة المثالية، لكن هذه قصة أخرى

يحتوي الاختصار على مجموعة من عمليات التكامل لمساعدتك على التواصل وتخزين البيانات وجدولة الأحداث والقيام بالمزيد عبر مختلف المنصات.

يمكنك دمجها مع أدوات وبرامج متعددة مثل:

Bugsnag: برنامج لرصد الأخطاء والإبلاغ عنها

تقويم جوجل: تطبيق جدولة عبر الإنترنت

Slack: أداة تواصل الفريق عن بُعد

GitHub: منصة لتطوير البرمجيات

Zendesk: تطبيق لخدمة العملاء وإدارتهم

وعلاوة على ذلك، يمكن لأي مطور استخدام واجهة برمجة تطبيقات الاختصار لإنشاء تكامل مخصص أو أتمتة العمليات لتحسين الوظائف.

فوائد الاختصار

مع كل هذه الميزات، من الواضح أن أداة تطوير برمجيات الاختصار تحتوي على بعض الميزات المفيدة.

إليك نظرة سريعة على بعض فوائد استخدامها:

أ. واجهة سهلة الاستخدام

قام فريق الاختصار ببناء الاختصار لتبسيط عملية تطوير البرمجيات.

_لماذا؟

يعاني معظم مطوري البرامج من تجربة مؤسفة في التعامل مع برامج قديمة وعتيقة تبطئ من سير عملهم.

لهذا السبب تم تطوير برنامج Shortcut كبرنامج سهل الاستخدام لمعظم المهندسين.

لسهولة الوصول إلى الميزات، يمكن العثور على معظم الميزات مباشرة على الشريط الجانبي الأيسر للشاشة الرئيسية لبرنامج Shortcut.

لكن تذكر أن هذه الأداة مصممة لأجل فرق البرمجيات

إنها بسيطة بالنسبة لهم.

إذا لم تكن معتادًا عليها، فقد تؤدي جميع الملاحم والمعالم والقصص إلى مغامرة مربكة بالنسبة لك

ب. وظيفة بحث سهلة

بمجرد أن يبدأ مشروعك، سوف تتراكم قصصك.

هذا هو السبب في أن الاختصار يوفر عمليات بحث سهلة للتصفية لقصصك وملاحمك وسير العمل والمشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شريط بحث عام للقصص والملاحم.

هنا، ستظهر نتائج بحثك في بوابتي تبويب مختلفتين (تحملان اسم القصص والملاحم) وسيتم تنقيحها بالألوان وفقًا للمشروع الذي تم تعيينها إليه.

حقيقةً، لا يجب عليك الاعتماد على خاصية البحث للتنقل في عملياتك، ولكن مهلاً، على الأقل هناك نوع من الحلول...

ج. مصمم للفرق الرشيقة

أداة_ لإدارة المشاريع البرمجية_ بدون أي ميزات رشيقة لا فائدة منها، أليس كذلك؟

ولكن مع الاختصار، يمكنك إدارة سكروم وكانبان و كل شيء في المنتصف .

في الواقع، حتى أسماء خصائصه الأساسية (مثل القصص والملاحم) تشبه رشيقة المفاهيم

يحتوي أيضًا على مجموعة من الرسوم البيانية لمساعدتك في بناء منتجات أفضل وأسرع.

على سبيل المثال، يمكنك الحصول على مخططات للمساعدة في مراقبة تقدم المشروع، مثل مخططات التدفق التراكمي، ومخططات الإنهاء، ومخططات الإنهاء، ومخططات للمساعدة في حساب السرعة الهندسية للشركة بأكملها.

6 قيود الاختصار (مع الحلول)

بالتأكيد، الاختصار هو برنامج بإمكانه أن يجعل جلفويل سعيداً:

لكن الأمر لا يخلو من القيود.

على الرغم من أن الاختصار ليس "أداة سيئة"، إلا أنه يحتوي على 6 عيوب خطيرة:

(انقر على الروابط للانتقال إلى عيب معين)

لا يمكن تخصيص لوحة التحكم عدم وجود ميزات قوية لإنشاء المستندات عدم كفاية ميزات إدارة الفريق (عن بُعد) لا توجد مخططات جانت أو عرض الجدول الزمني للمشروع ملاحظة: _تسلط مراجعة الاختصار هذه الضوء على كيف يمكن لبديل الاختصار القوي مثل ClickUp أن يحل جميع المشكلات التي قد تواجهها مع الاختصار

ولكن ما هو ClickUp؟ انقر فوق هو موقع أداة رائدة في إدارة المشاريع عن بُعد التي تستخدمها فرق العمل في الشركات التي تتراوح بين الشركات الناشئة للعمالقة. مع مجموعة واسعة من ميزات إدارة المشاريع الرشيقة وميزات التعاون، فإنه يحتوي على كل شيء لأي شركة داخلية أو فريق افتراضي الاحتياجات في أي صناعة!

استمر في القراءة للتعرف على بعض القيود الرئيسية للاختصار وكيف يمكن لـ ClickUp حلها:

خدعة الاختصار #1: لا يمكن تخصيص لوحة التحكم

بالتأكيد، من السهل تحديد لوحة معلومات الاختصار في العمود الموجود على اليسار.

ستعرض لك معلومات حول القصص أو المهام المخصصة لك.

ولكن هذا كل شيء!

فيما عدا ذلك، فإن لوحة التحكم محدودة للغاية.

على سبيل المثال، لا يمكن تخصيصها، وهذا يمكن أن يكون مشكلة كبيرة.

_فكّر في الأمر

كل صباح عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى العمل كل صباح، فإن لوحة التحكم الخاصة بك هي أول ما ستتفقده.

ولكن من دون وجود لوحة معلومات غنية وقابلة للتخصيص، ستضطر إلى البحث في الكثير من علامات التبويب والبيانات للعثور على ما تريد!

لن يؤدي ذلك إلى تأخير تقدمك فحسب، بل سيجعلك تشعر بالإحباط الشديد.

حل ClickUp: طرق عرض متعددة للتكيف مع أنماط المشاريع المختلفة

توفر طرق العرض المتعددة طرق عرض متعددة في ClickUp طرق عرض مختلفة لمساحة العمل للمساعدة في الفرق الافتراضية استخدم الفريق الذي يعكس احتياجات مشروعهم بدقة.

_أفضل جزء؟

لتحقيق أقصى قدر من المرونة، يمكنك التبديل بين طرق العرض هذه داخل المشروع نفسه!

إليك ما توفره لك منصة إدارة المشاريع هذه:

عرض اللوحة :: عرض كل مهمة على واجهة بطاقة على غرار كانبان

عرض القائمة :: تحقق من المهام واحدة تلو الأخرى عند الانتهاء منها (مثالي لمحبي إنجاز المهام أسلوب العمل)

وضعي :: عرض المهام التي تم تعيينها فقط لك لتحقيق أقصى قدر من التركيز

لك لتحقيق أقصى قدر من التركيز عرض المربع : تتبع مهام الجميع وإعادة تعيينها حسب الحاجة

عرض التقويم :: عرض المهام في تقويم مخصص لإدارة جدول المشروع الخاص بك بسهولة

خدعة الاختصار #2: يفتقر إلى ميزات إنشاء المستندات القوية

لا يتعلق تطوير البرامج عالية الجودة بالترميز فقط.

هناك بعض الكتابة القديمة الجيدة أيضاً!

ستحتاج إلى توثيق مشاريعك، أو تقديم مقترحات لمشاريع جديدة، أو ببساطة العصف الذهني على المفاهيم.

يحاول الاختصار مساعدتك في ذلك من خلال ميزة الكتابة.

فهو يقدم ميزات الكتابة الأساسية المعتادة مثل:

القوائم المنقوطة تلقائيًا

تنسيق العناوين والنصوص

ميزات التعاون مثل المشاركة والتعليق

هذا كل شيء

بدون أي شيء يميزه عن غيره من تطبيقات الكتابة ، الميزة الوحيدة التي يقدمها تطبيق الكتابة هي أنك لن تضطر إلى مغادرة نافذة الاختصار لصياغة شيء ما.

وهذا لا يفعل الكثير لتحسين تجربتك.

يمكنك أيضًا تشغيل مستند Word أو مستند Google جديد للحصول على تجربة الكتابة كاملة الميزات التي اعتدت عليها!

إذا كنت _تريد حقًا صياغة المستندات بكل سهولة _داخل أداة إدارة مشروعك، ففكر في ClickUp Docs.

حل ClickUp: توثيق كل شيء باستخدام ClickUp المستندات باستخدام ClickUp Docs ، يمكنه حفظ كل تلك المعلومات المفيدة لاستخدامها لاحقًا.

يتيح لك إنشاء مستندات مفصلة _في كل مساحة مشروع.

كما يمنحك الكثير من الميزات الفريدة مثل:

تنسيق النص المنسق لإنشاء مستندات مفصلة

الصفحات المتداخلة داخل المستندات لمزيد من التصنيف

حقوق وصول قابلة للتخصيص

إنشاء قالب مستند للاستخدام المستقبلي

تصنيف الأعضاء داخل المستندات

تعيينها لأشخاص مختلفين

تصدير المستندات كملفات HTML و PDF و Markdown

السماح لـ Google بفهرسة هذه المستندات لتظهر في نتائج البحث!

مع مستندات ClickUp Docs، ستحصل على القوى الخارقة لإنشاء ويكي خاص بك داخل الشركة!

خدعة الاختصار #3: لا توجد ميزات كافية لإدارة الفريق (عن بُعد)

بالتأكيد، يحتوي الاختصار على بعض ميزات جيدة لتطوير البرمجيات وإدارة المشاريع.

لكنها ليست رائعة عندما يتعلق الأمر بإدارة الفريق.

لكي يعمل Shortcut، تحتاج إلى موظفين متحمسين ومهتمين بمهامهم يدوياً:

تحديث القصص بانتظام

إبلاغ قادتهم بإخلاص عن التأخيرات التي قد تحدث

تصفية مهامهم المتراكمة

بشكل أساسي، أنت تبحث عن موظفين يتمتعون بمستويات التزام مثل مصمم البرامج دينيش:

للأسف، القليل منا يعمل بهذه الطريقة.

حتى في الأيام الجيدة، تفلت بعض الأمور من بين أيدينا.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعملون الآن عن بُعد، يتزايد الطلب على ميزات إدارة فريق البرمجيات عن بُعد.

فبدون هذه الميزات لن تعرف:

من الذي يعمل على أي مهمة في الوقت الحالي

إذا كان موظفوك يعملون فوق طاقتهم أم لا

ما المهام التي سيقوم بها أحد أعضاء الفريق بعد ذلك

حل ClickUp: عرض الصندوق ,

الملفات الشخصية و نبض

أ. احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لفريق البرمجيات الخاص بك مع عرض بوكس

هل تتساءل أي من موظفيك ينجزون مهامهم ومن يحتاج إلى الدعم الإضافي_؟

ما عليك سوى الانتقال إلى عرض Box View الخاص بـ ClickUp، وتطبيق مرشحات مثل "تقدير الوقت" أو "عدد المهام"، وستعرف الإجابة.

بغض النظر عما إذا كنت تدير فريقًا كبيرًا أو صغيرًا، ستساعدك طريقة عرض Box View على مراقبة تقدم مهام كل مُكلَّف بمهمة بل وتساعدك على فهم ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة تعيين المهام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على فكرة عن الإنتاجية من خلال النظر إلى النسبة المئوية لإنجاز المهام، وتقديرات إجمالي الوقت المستغرق، و نقاط أجايل وسكروم وأكثر من ذلك بكثير!

ب. تحليل مهام كل عضو من أعضاء الفريق باستخدام ملفات التعريف والنبض

مصممة لـ مديرو المشاريع وأساتذة سكروم كليك أب الملفات الشخصية تمنحك الميزة نظرة عامة مفصلة عن مهام فريقك.

فهي تُظهر لك

ما عملوا عليه

ما يعملون عليه حالياً

ما من المقرر أن يعملوا عليه

يمكنك الوصول إلى الملف الشخصي للشخص من أي مكان على المنصة بالنقر على اسمه. وبمجرد وصولك إلى هناك، يمكنك أيضاً إضافة تذكيرات وتفويض المهام لهم.

لا يهم إذا كنت تتعامل مع فرق عمل كبيرة أو صغيرة، فهذه الميزة ستساعد أي مدير مشروع على البقاء على اطلاع على مهام فريقه.

ولكن هذا ليس كل شيء!

تحتوي منصة إدارة المشاريع هذه أيضًا على نبض ميزة تستخدم التعلم الآلي لإنشاء تقارير النشاط تلقائيًا. سيؤدي ذلك إلى تسليط الضوء على أكثر ما يركز عليه فريقك البرمجي في الوقت الحالي.

يمكنك استخدامه للتحقق من:

مستويات نشاط فريقك على مدار اليوم

من المتصل وغير المتصل

من يعمل بنشاط على شيء ما للتعاون في الوقت الفعلي

المهام الأخيرة التي كان كل شخص أكثر نشاطًا فيها

خدعة الاختصار رقم 4: لا يوجد تتبع للوقت الأصلي

هذا أثر جانبي آخر لفلسفة الاختصار لمنصة غير مرتبة.

يحتوي البرنامج على تكامل مع تطبيق إدارة الوقت: Clockify.

ولكن هذا هو الخيار الوحيد الذي تحصل عليه!

إن منحك تكاملًا واحدًا فقط _للتتبع الوقت هو أمر محيّر، لأن إدارة الوقت أمر بالغ الأهمية لعمليات Agile.

تذكر، أجايل أو برنامج سكروم دائمًا ما تكون الأنشطة محددة زمنيًا ومترابطة. من سباقات السرعة إلى الأنشطة اليومية الاجتماعات ، كل شيء مقيد بالوقت

ولكن إذا كنت لا تستخدم Clockify، فسيتعين عليك تنزيل التطبيق (وربما شراء اشتراك آخر) لتتبع وقت المشروع في الاختصار.

حل ClickUp: مراقبة استخدام الوقت مع امتداد كروم والتكاملات

كليك أب الأنيق امتداد كروم يتيح لك تسجيل استخدام الوقت لكل مهمة بدقة، دون تنزيل تطبيق إضافي.

ولكن إذا كنت تستخدم بالفعل برنامج طرف ثالث لتتبع الوقت، يمكنك دمجه مع ClickUp . يحتوي على تكامل قوي مع أدوات تعقب الوقت الشائعة مثل Everhour وTime Doctor وToggl والمزيد!

سيتيح ذلك لأعضاء فريقك تحقيق التوازن المثالي بين "وقت العمل" و "وقتي الخاص".

خدعة الاختصار #5: لا توجد مخططات جانت أو عرض الجدول الزمني للمشروع

يمكن أن يساعد الاختصار فرق البرمجيات التي تركز على النتائج.

ولكن في محاولة لتبسيط الأمر على التقنيين يفوت النظام الأساسي فرصة لخدمة المؤسسة بأكملها.

_في نهاية المطاف، فرق مثل تطوير الأعمال أو المبيعات أو التسويق ليس لها فائدة تذكر لنقاط سكروم، أليس كذلك؟

وبدلاً من ذلك، يمكن لهذه الفرق استخدام مخطط غانت البديهي الذي يساعدهم في إدارة المشاريع على المدى الطويل.

لسوء الحظ، لا يحتوي الاختصار على واحد.

الحل الذي يقدمه ClickUp: تتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات جانت إذا كنت مدير مشروع، فأنت تحتاج فقط إلى إلقاء نظرة سريعة على مخطط جانت البياني Gantt Chart لمعرفة كيفية تقدم مشروعك وتتبع التقدم المحرز.

علاوة على ذلك، يمكن لمخطط جانت الخاص بـ ClickUp أتمتة عمليات المشروع المختلفة في الوقت الفعلي.

إليك ما يمكنه فعله:

إعادة ضبط تبعيات المهمة بعد إعادة جدولة أي مهمة

حساب نسبة إنجاز مشروعك على الفور بناءً على المهام المكتملة مقابل إجمالي المهام

مقارنة التقدم الحالي مقابل التقدم المتوقع في جدول مشروعك المخطط له

احسب على الفور نسبة إنجاز مشروعكالمسار الحرج لمعرفة المهام التي يجب عليك إكمالها من أجل الوفاء بالموعد النهائي في الوقت المحدد

لكن انتظر... مخططات جانت ليست الرسوم البيانية الوحيدة التي تحصل عليها مع منصة إدارة المشاريع هذه.

ClickUp القوية لوحات المعلومات تساعدك على تصور بيانات مشروعك بمخططات مختلفة مثل:

مخططات السرعة :: معرفة معدل إنجاز مهامك

المخططات البيانية الموزعة :: تحليل أداء فريقك مقابل خط مستهدف وتصور العمل المتبقي

مخططات الاحتراق :: معرفة مقدار ما أنجزته بالفعل مقابل نطاق عملك

مخططات التدفق التراكمي : تتبع تقدم مشروعك بمرور الوقت

بالإضافة إلى أن جميع هذه الرسوم البيانية ملونة وممتعة للغاية لتتبع التقدم المحرز.

خدعة الاختصار #6: التسعير الغالي

نحن نعلم بماذا تفكر: _كم يكلف برنامج الاختصار؟

لذا إليك تفصيل سريع لما ستدفعه مقابل تجربة الاختصار:

نموذج تسعير الاختصار #### نموذج تسعير الاختصار

يقدم برنامج إدارة المشاريع Shortcut ثلاث خطط قياسية:

أ. الخطة المجانية

تقدم ميزات أساسية غير محدودة (مثل القصص والمشاريع والملاحم) لعدد 1-10 مستخدمين، وهي مثالية لفريق صغير. ولكن يمكنك الوصول إلى دعم الاختصار فقط عبر مجتمع المستخدمين.

ب. الخطة القياسية (8.8 دولار/مستخدم شهريًا)

تدعم أكثر من 11 مستخدمًا وتتضمن ميزة "المراقب" التي تتيح لمستخدم ضيف واحد مراقبة مساحة العمل الخاصة بك ولكن ليس النشر أو المشاركة في المشروع. كما تحصل على أولوية خدمة العملاء.

ج. خطة المؤسسة

تسعير مخصص مع ميزات أمان إضافية (مثل الدخول الموحد SAML) ومدير خدمة عملاء مخصص.

حل ClickUp: بأسعار معقولة التسعير ليست خطط تسعير Shortcut محدودة جداً فحسب، بل إن السعر يقفز أيضاً بشكل حاد جداً في الخطة القياسية. في فريق هندسي سريع النمو وعالي الأداء، قد يكون هذا مشكلة.

إذا كنت من الشركات المهتمة بالسعر والجودة، فقد ترغب في التفكير في برامج أخرى أفضل في السوق، مثل ClickUp.

فهو يوفر عددًا غير محدود من المستخدمين والمهام والعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دعمًا في الإصدار المجاني

بالإضافة إلى ذلك، تأتي الباقات المدفوعة مع الكثير من الميزات الإضافية التي يمكن أن تلبي احتياجات أي مؤسسة من أي حجم - من شركة ناشئة إلى شركة.

_أفضل جزء؟

عند مقارنته ببرنامج الاختصار، يتقاضى برنامجClickUp رسومًا أقل من النصف لكل مستخدم في كل مستوى!

فيما يلي خطط تسعير ClickUp:

الخطة المجانية: مهام غير محدودة ومستخدمين غير محدودين مع دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى الأبد

مهام غير محدودة ومستخدمين غير محدودين مع دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى الأبد غير محدودة (5 دولارات لكل مستخدم شهريًا) : تقدم ميزات الخطة المجانية + مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل مع أدوات متعددة، ولوحات تحكم

: تقدم ميزات الخطة المجانية + مساحة تخزين غير محدودة، وتكامل مع أدوات متعددة، ولوحات تحكم خطة الأعمال (9 دولارات لكل مستخدم شهريًا): تقدم ميزات الخطة غير المحدودة + مصادقة ثنائية + مجلدات الأهداف + ضيوف إضافيين والمزيد

خاتمة

يوفر برنامج جيد لإدارة المشاريع منزلًا تعاونيًا لـ فرق المنتجات مع تحسين إنتاجية شركتك في جميع المجالات.

في حين أن الاختصار يحتوي على بعض الميزات الجيدة، إلا أنه يحتوي على الكثير من العيوب.

وعندما تكون فريقًا سريع النمو مثل Pied Piper، لا يمكنك تحمل الكثير من العيوب.

ما تحتاجه أنت هو أداة قوية لإدارة المشاريع مثل انقر فوق .

يحتوي هذا البرنامج الرائع على مجموعة من الميزات المناسبة لجميع أنواع فرق البرمجيات الحديثة ويجعل تعاون الفريق عن بُعد أمرًا سهلاً للغاية.

لذا اشترك في ClickUp اليوم واحتفل بنجاح المشروع مع فريقك بأكمله - تمامًا مثل بايد بايبرز في وادي السيليكون!