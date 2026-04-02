Tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại lựa chọn các nền tảng tất cả trong một

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) không gặp vấn đề về công cụ. Họ gặp vấn đề về chi phí điều phối.

Theo Khảo sát Công nghệ năm 2025 của NFIB, 57% chủ doanh nghiệp nhỏ đã áp dụng công nghệ mới chỉ trong hai năm qua — và mỗi ứng dụng mới mà nhóm của bạn thêm vào đều âm thầm khiến bạn phải trả giá bằng thời gian bị lãng phí, mất bối cảnh công việc và những quyết định được đưa ra dựa trên thông tin không đầy đủ.

Bài viết này phân tích lý do tại sao các doanh nghiệp nhỏ đang từ bỏ các hệ thống phân mảnh để chuyển sang các nền tảng tất cả trong một, một không gian làm việc thực sự hội tụ trông như thế nào trong thực tế, và cách ClickUp kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và AI lại với nhau để nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc quản lý công cụ và nhiều thời gian hơn cho công việc thực tế. 🙌

Chi phí thực sự của việc sử dụng quá nhiều công cụ đối với các doanh nghiệp nhỏ

Tình trạng "phân tán công cụ " xảy ra khi nhóm của bạn phải ghép nối các ứng dụng riêng lẻ để quản lý dự án, tài liệu, giao tiếp và lưu trữ tệp.

Mỗi ứng dụng đều có tài khoản đăng nhập, dữ liệu và cách thức hoạt động riêng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) không có bộ phận CNTT chuyên trách, sự phân mảnh này âm thầm làm hao mòn sự tập trung, tốc độ và khả năng ra quyết định mỗi ngày. 👀

Dưới đây là cách thức hoạt động của điều này trong nhóm của bạn:

Việc chuyển đổi ngữ cảnh làm mất tập trung: Trưởng bộ phận tiếp thị của bạn kiểm tra trạng thái chiến dịch trong một công cụ, cập nhật bản tóm tắt trong một công cụ khác, rồi chuyển sang ứng dụng nhắn tin để hỏi một câu hỏi. Mỗi lần chuyển tab là một sự gián đoạn nhỏ, và những gián đoạn này nhanh chóng tích tụ lại

Công việc bị phân mảnh: Lãnh đạo phải ghép nối trạng thái dự án từ các bảng điều khiển và chuỗi trò chuyện riêng lẻ. Không ai có cái nhìn toàn cảnh

Việc chuyển giao thủ công gây ra lỗi: Luôn có một thành viên trong nhóm của bạn phải đóng vai trò là “lớp tích hợp con người”, sao chép thông tin từ ứng dụng này sang ứng dụng khác

Quá trình đào tạo nhân viên mới kéo dài: Nhân viên mới phải làm quen với năm hoặc sáu nền tảng trước khi có thể bắt đầu việc cần làm cho công việc chính của mình

Hình ảnh minh họa thực tế về một bộ công cụ rời rạc

Một không gian làm việc hội tụ, hay nền tảng tất cả trong một, là một môi trường duy nhất nơi các công việc, tài liệu, trò chuyện và tự động hóa dựa trên AI cùng tồn tại một cách tự nhiên. Điều này có nghĩa là bối cảnh công việc được duy trì xuyên suốt thay vì bị gián đoạn trong một ứng dụng riêng biệt.

📖 Đọc thêm: Hơn 15 ứng dụng tốt nhất dành cho doanh nghiệp nhỏ để đơn giản hóa công việc của bạn

Nền tảng tất cả trong một thực sự mang lại ý nghĩa gì cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Có một điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý ở đây. Một nền tảng tất cả trong một dành cho doanh nghiệp nhỏ không phải là một ứng dụng cồng kềnh làm mọi thứ một cách kém hiệu quả.

Đây là một hệ sinh thái kết nối, nơi quản lý công việc, tài liệu, giao tiếp thời gian thực, báo cáo và tự động hóa chia sẻ cùng một nền tảng từ đầu.

Có một sự khác biệt lớn giữa hai phương pháp này, vốn thường bị nhầm lẫn với nhau. 🛠️

Hệ thống được ghép nối Nền tảng tất cả trong một Tìm kiếm Kiểm tra từng ứng dụng riêng biệt Tìm kiếm trên mọi thứ chỉ với một lần Tự động hóa Yêu cầu phần mềm trung gian như Zapier Các quy trình làm việc tích hợp sẵn trên các công việc, tài liệu và trò chuyện Hướng dẫn sử dụng Đào tạo về năm công cụ trở lên Tìm hiểu về một nền tảng Bối cảnh Phân tán trên các ứng dụng Làm việc với công việc mọi lúc mọi nơi Khả năng hiển thị dữ liệu Tạo báo cáo thủ công Bảng điều khiển thời gian thực được cập nhật tự động

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, một nền tảng tích hợp giúp loại bỏ nhu cầu duy trì các tích hợp, quản lý quyền truy cập giữa các công cụ và khắc phục vấn đề khi đồng bộ hóa bị gián đoạn. Nền tảng này xử lý tất cả những việc đó một cách tự nhiên — để nhóm của bạn có thể dành thời gian cho những công việc quan trọng.

📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Công ty sản xuất video path8 Productions đã gặp phải vấn đề này khi mở rộng quy mô. Công việc được phân tán trên các công cụ như Smartsheet, Slack, Toggl và Dropbox Paper. Các nhà sản xuất phải dành thời gian sao chép các cập nhật giữa các hệ thống thay vì tập trung vào việc thúc đẩy dự án, dẫn đến việc chậm trễ trong việc giao hàng và tăng nguy cơ trễ hẹn. Thay vì thêm quy trình hay nhân sự, họ đã tập trung mọi thứ vào Bộ giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ của ClickUp. ⚡ Tác động Với việc tập trung các chức năng giao tiếp, theo dõi dự án và ghi chép thời gian, vấn đề “cập nhật từng công cụ” đã không còn nữa. Các nhà sản xuất giờ đây ghi chép thời gian trực tiếp trên các công việc, các cuộc hội thoại được gắn liền với công việc và chương trình cuộc họp được tự động tạo ra từ dữ liệu dự án trực tiếp. Hãy nghe chia sẻ từ Nhà sáng lập, Pat Henderson! 👇🏼

📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng phải sử dụng hơn 15 công cụ cùng lúc cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở mức 9 nền tảng trở xuống. Công ty sản xuất video path8 Productions đã gặp phải vấn đề này khi mở rộng quy mô. Công việc được phân tán trên các công cụ như Smartsheet, Slack, Toggl và Dropbox Paper. Các nhà sản xuất phải dành thời gian sao chép các cập nhật giữa các hệ thống thay vì tập trung vào việc thúc đẩy dự án, dẫn đến việc chậm trễ trong việc giao hàng và tăng nguy cơ trễ hẹn. Thay vì thêm quy trình hay nhân sự, họ đã tập trung mọi thứ vào Bộ giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ của ClickUp. ⚡ Tác động 6 công cụ được thay thế bằng một không gian làm việc thống nhất

Giảm 60% thời gian chuẩn bị cho các cuộc họp nhóm (từ 30–60 phút xuống còn khoảng 10 phút)

Triển khai hoàn toàn trong vòng chưa đầy 8 tuần với sự hỗ trợ của ClickUp

Hiển thị thông tin theo thời gian thực trong các hoạt động lập kế hoạch, nhắn tin và theo dõi thời gian Với việc tập trung hóa các chức năng giao tiếp, theo dõi dự án và ghi chép thời gian, vấn đề “cập nhật từng công cụ” đã không còn nữa. Các nhà sản xuất giờ đây ghi chép thời gian trực tiếp trên các công việc, các cuộc hội thoại được gắn liền với công việc và chương trình cuộc họp được tự động tạo ra từ dữ liệu dự án trực tiếp. Hãy nghe chia sẻ từ Nhà sáng lập, Pat Henderson! 👇🏼

Tại sao các doanh nghiệp nhỏ đang chuyển sang sử dụng các nền tảng tích hợp

Sự chuyển đổi này không chỉ đơn thuần là việc dọn dẹp một hệ thống công nghệ lộn xộn.

Nhiều yếu tố đã thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến việc hợp nhất trở nên cấp thiết.

Làm việc từ xa đã bộc lộ những điểm yếu: Khi mọi người cùng tham gia vào công việc trong một văn phòng, những cuộc hội thoại ngẫu nhiên ở hành lang giúp lấp đầy những khoảng trống trong các công cụ của bạn. Các nhóm làm việc từ xa không thể làm việc đó—giờ đây, chính các công cụ phải đảm bảo bối cảnh công việc.

AI chỉ hoạt động hiệu quả khi có đầy đủ bối cảnh: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang nhanh chóng áp dụng AI cho việc soạn thảo, tóm tắt và tìm kiếm — theo Phòng Thương mại Hoa Kỳ, 58% doanh nghiệp nhỏ hiện đang sử dụng AI tạo sinh. Tuy nhiên, AI chỉ nhìn thấy dữ liệu trong một ứng dụng sẽ đưa ra câu trả lời không đầy đủ. Một không gian làm việc tích hợp cho phép AI truy cập đồng thời vào các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại — nhờ đó, kết quả đầu ra sẽ hữu ích thay vì chung chung.

Ít người hơn, nhiều trách nhiệm hơn: Một người có thể phải đảm nhận cả quản lý dự án, giao tiếp với khách hàng và lập báo cáo. Việc phải chuyển đổi giữa bốn công cụ để thực hiện tất cả những việc cần làm là nguyên nhân làm giảm năng suất

Mệt mỏi vì tích hợp là có thật: Việc duy trì các quy trình làm việc của phần mềm trung gian, khắc phục sự cố đồng bộ hóa và chi trả cho các kết nối tích hợp ngày càng tốn kém. Các nhóm đã chán ngán việc phải tự mình đảm nhận vai trò của bộ phận CNTT

Đây có phải là những phàn nàn ngẫu nhiên? Không. Đó là những triệu chứng của tình trạng công việc lan tràn — sự phân mảnh các hoạt động công việc trên nhiều công cụ và hệ thống không kết nối với nhau.

Điều này góp phần gây ra tình trạng "mất bối cảnh" — khi các nhóm lãng phí hàng giờ để chuyển đổi giữa các ứng dụng, tìm kiếm tệp tin và lặp lại các cập nhật giống nhau trên các nền tảng — gánh nặng vô hình khi công việc, dữ liệu và các cuộc hội thoại của bạn bị phân tán trên các công cụ không kết nối với nhau.

Dưới đây là một số con số minh họa cách sự lan rộng của công việc ảnh hưởng đến các quy trình làm việc hàng ngày

📮 Thông tin từ ClickUp: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để nắm bắt bối cảnh công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị chôn vùi trong một email, được thảo luận chi tiết trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì hoàn thành công việc. ClickUp hợp nhất toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng duy nhất. Với các tính năng như Quản lý dự án qua email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ luôn được kết nối, đồng bộ và có thể truy cập ngay lập tức. Hãy nói lời tạm biệt với “công việc về công việc” và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể lấy lại hơn 5 giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Cách các nền tảng tất cả trong một nâng cao năng suất và cắt giảm chi phí

Chúng ta đã đề cập đến “chi phí điều phối” tiềm ẩn do việc sử dụng quá nhiều công cụ. Nhưng chính xác thì điều gì sẽ xảy ra với lợi nhuận của bạn khi bạn cuối cùng loại bỏ được nó?

Để đưa ra những con số cụ thể về xu hướng chuyển đổi sang không gian làm việc hội tụ, Forrester Consulting đã thực hiện một nghiên cứu Total Economic Impact™ (TEI) về các tổ chức sử dụng ClickUp. Họ đã phân tích tác động tài chính của việc chuyển từ một hệ thống công nghệ rời rạc, được ghép nối tạm bợ sang một nền tảng duy nhất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Kết quả? Các tổ chức đạt được tỷ suất hoàn vốn (ROI) 384% và thu hồi vốn đầu tư cho nền tảng này trong vòng chưa đầy 6 tháng. 🤯

Dưới đây là cách cụ thể mà việc hợp nhất các công cụ của bạn sẽ mang lại sự tăng trưởng và tiết kiệm có thể đo lường được.

⏰ Thu hồi thời gian đã mất nhờ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI)

Khi nhóm của bạn không còn phải đóng vai trò là “lớp tích hợp con người”, năng suất sẽ tăng vọt. Bằng cách thay thế các cập nhật thủ công, việc tìm kiếm trạng thái và việc chuyển đổi tab liên tục bằng AI tích hợp sẵn và quy trình tự động hóa, nhân viên sẽ lấy lại được sự tập trung đáng kể.

Dữ liệu: Đến năm thứ 3 sử dụng nền tảng thống nhất, nhân viên đã tiết kiệm được trung bình 12 giờ mỗi tháng . Trong ba kỳ, tổ chức được mô phỏng đã loại bỏ được 92.400 giờ công việc lặt vặt

Thực tế: Điều đó tương đương với gần một ngày rưỡi công việc chuyên sâu được trả lại cho mỗi thành viên trong nhóm, mỗi tháng

💸 Giảm chi phí SaaS

Mỗi ứng dụng riêng lẻ mà bạn sử dụng đều đi kèm với phí cấp phép, chi phí quản trị viên và những rắc rối về bảo trì. Chuyển sang nền tảng tất cả trong một không chỉ giúp tập trung hóa công việc của bạn mà còn cắt giảm đáng kể ngân sách phần mềm.

Dữ liệu: Các tổ chức đã giảm chi phí quản lý dự án cũ xuống 60% vào năm thứ 3 , đồng thời loại bỏ thành công các giải pháp riêng lẻ tốn kém và trùng lặp

Thực tế: Các nhóm CNTT và vận hành đã ngừng lãng phí hàng giờ để quản lý quyền truy cập và các vấn đề đồng bộ trên nửa tá nền tảng, giúp tiết kiệm đáng kể công sức của quản trị viên

📈 Biến thời gian tiết kiệm được thành doanh thu trực tiếp

Điều gì sẽ xảy ra khi nhóm của bạn có thêm 12 giờ mỗi tháng? Họ không chỉ ngồi không mà còn thúc đẩy kinh doanh phát triển. Nghiên cứu cho thấy các nhóm đã tận dụng nguồn lực mới này để thực hiện nhiều dự án tạo doanh thu hơn mà không cần phải tăng số lượng nhân sự.

Dữ liệu: Các nhóm đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về năng suất. Một công ty game đã tăng sản lượng từ 12 trò chơi mỗi năm lên 84 trò chơi — một sự gia tăng gấp 7 lần về năng suất — chỉ bằng cách loại bỏ các điểm nghẽn trong quy trình làm việc. Một đội ngũ tiếp thị đã thành công trong việc tăng gấp đôi sức chứa cho công việc, tránh được những sự chậm trễ tốn kém trong dự án

😊 Những thành công “không thể đo lường”

Một số lợi ích sâu sắc nhất của Không gian Làm việc thống nhất không thể thể hiện rõ ràng trên bảng cân đối kế toán, nhưng chúng thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của kinh doanh bạn:

Nhân viên hạnh phúc hơn: Tập trung các công việc và giao tiếp giúp giảm thiểu tình trạng kiệt sức đáng kể. Một giám đốc đã ghi chú rằng một hệ thống rõ ràng và thống nhất đã giúp một thành viên trong nhóm chuyển từ tình trạng “khóc trong nhà vệ sinh” trong mùa cao điểm hỗn loạn sang việc thoải mái đi nghỉ mát trong cùng mùa đó vào năm sau

Sự hài lòng của khách hàng cao hơn: Thời gian phản hồi nhanh hơn và ít lỗi hơn đồng nghĩa với việc khách hàng hài lòng hơn. Với một nguồn thông tin duy nhất, bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể truy cập ngay lập tức vào toàn bộ bối cảnh của dự án, từ đó chấm dứt hiệu quả tình trạng “để tôi tìm hiểu rồi sẽ liên hệ lại với bạn”

Tổng quan về lợi tức đầu tư (ROI) từ việc hợp nhất

Tỷ suất hoàn vốn (ROI) tổng thể 384% Thời gian hoàn vốn < 6 tháng Tiết kiệm thời gian Lên đến 12 giờ mỗi nhân viên/tháng Chi phí hệ thống cũ Giảm 60% chi phí phần mềm trùng lặp

Khi công việc, dữ liệu và các cuộc hội thoại của bạn đều tập trung tại cùng một nơi, bạn sẽ không còn phải chịu gánh nặng về việc phối hợp công việc. Bạn không chỉ đang mua một công cụ mới; bạn đang lấy lại sự tập trung, tốc độ và sự bình tĩnh cho nhóm của mình. 🙌

📖 Đọc thêm: Tại sao các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ lại phải trả nhiều tiền hơn mà nhận được ít hơn

Tại sao dữ liệu tập trung thay đổi cách thức công việc của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong một hệ thống phân mảnh, việc lập báo cáo đồng nghĩa với việc xuất tệp CSV từ ba công cụ khác nhau, dán chúng vào bảng tính và hy vọng dữ liệu vẫn còn mới. Đến khi bạn hoàn thành báo cáo, dữ liệu đã trở nên lỗi thời. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) nơi ban lãnh đạo cần đưa ra quyết định nhanh chóng, sự chậm trễ này thực sự là một nút thắt cổ chai.

Dữ liệu tập trung giải quyết vấn đề này theo ba cách:

Hiển thị thông tin theo thời gian thực mà không cần tổng hợp thủ công: Khi các công việc, theo dõi thời gian, Khối lượng công việc và trạng thái dự án đều được tập trung trên một nền tảng, các bảng điều khiển sẽ tự động cập nhật. Không ai phải tạo báo cáo — nó tự động được tạo ra

Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI với bối cảnh đầy đủ: Một hệ thống AI có thể xem xét các công việc, tài liệu, lịch sử trò chuyện và dòng thời gian của dự án của bạn một cách tổng thể có thể phát hiện những rủi ro mà một hệ thống AI chỉ dựa trên một ứng dụng sẽ bỏ sót — chẳng hạn như nhận ra rằng ba công việc phụ thuộc đang chậm tiến độ và thời hạn có nguy cơ bị trễ.

Nguồn thông tin duy nhất cho mọi nhóm: Các bộ phận Kỹ thuật, Tiếp thị và Vận hành đều truy cập cùng một dữ liệu. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) nơi hợp tác đa chức năng là điều bắt buộc, sự đồng bộ này chính là chìa khóa để kinh doanh vận hành hiệu quả

Điểm mấu chốt không chỉ là dữ liệu tập trung giúp tiết kiệm thời gian. Nó còn thay đổi chất lượng các quyết định của bạn. Dưới đây là hình ảnh minh họa về quy trình làm việc lý tưởng:

🎥 Nghe chia sẻ trực tiếp từ một nhà sáng lập doanh nghiệp kinh doanh nhỏ. 👇🏼

Cách ClickUp hoạt động như ứng dụng đa năng cho công việc

ClickUp tích hợp hơn 20 ứng dụng vào một nền tảng AI hội tụ, giúp bạn có được mọi thứ cần thiết chỉ với một công cụ duy nhất

Nền tảng này tập hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và AI của bạn vào một không gian làm việc duy nhất — đó chính là lý do tại sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại lựa chọn nền tảng tất cả trong một này cho hoạt động kinh doanh của họ. 🤩

Hãy cùng xem một không gian làm việc thực sự hội tụ trông như thế nào trong thực tế.

1. Quản lý công việc và báo cáo linh hoạt theo nhu cầu của nhóm

<29>Các nhiệm vụ ClickUp đại diện cho các công việc cần thực hiện của bạn — từ báo cáo lỗi nhanh chóng đến các sản phẩm giao cho khách hàng quy mô lớn. Bạn có thể hình dung công việc này chính xác theo cách não bộ của bạn hoạt động thông qua nhiều chế độ xem (Danh sách, Bảng, Lịch hoặc Gantt), đồng thời duy trì sự tổ chức với các Trường Tùy chỉnh, mức độ ưu tiên và mối quan hệ phụ thuộc.

Bạn sẽ có các thẻ tùy chỉnh hiển thị tốc độ sprint, phân tích mức độ ưu tiên và thời gian đang theo dõi, tất cả đều được cập nhật theo thời gian thực. Các nhóm thậm chí có thể lên lịch để các báo cáo này tự động gửi đến các bên liên quan, loại bỏ hoàn toàn “lớp tích hợp thủ công”.

Với các thẻ và bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, những thông tin bạn cần luôn sẵn sàng

2. Trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự nắm bắt được toàn cảnh

Chúng tôi đã ghi chú trước đó rằng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ thông minh đến mức dữ liệu mà nó có thể truy cập. Các công cụ AI chung chung chỉ đưa ra những câu trả lời chung chung vì chúng không thể hiểu được công việc thực tế của công ty bạn.

Càng nhiều công việc được thực hiện trong một không gian làm việc tích hợp, AI càng có nhiều bối cảnh. Điều này trái ngược với tình trạng AI phân tán, nơi mỗi ứng dụng đều có trợ lý AI riêng với chế độ xem hạn chế về công việc của bạn.

ClickUp Brain giải quyết vấn đề này thông qua tính năng AI tích hợp sẵn, cho phép truy cập vào toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Đối với người dùng chuyên sâu, <33>ClickUp Brain MAX hoạt động như một trợ lý AI trên máy tính để bàn — cho phép bạn tìm kiếm trên ClickUp, web hoặc các ứng dụng được kết nối như GitHub và Google Drive. Bạn thậm chí có thể sử dụng <34>tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản để chuyển đổi giọng nói thành văn bản mà không cần dùng tay.

3. Giao tiếp thời gian thực mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh

Mỗi khi bạn rời khỏi bảng dự án để đặt câu hỏi trong một ứng dụng nhắn tin riêng biệt, bạn sẽ mất tập trung. ClickUp Chat giúp bạn nhắn tin thời gian thực ngay bên cạnh các công việc và tài liệu của mình.

Điều tuyệt vời nhất là gì? Nếu ai đó đề cập đến một mục trong trò chuyện, bạn có thể biến tin nhắn đó thành một công việc đang được theo dõi chỉ với một cú nhấp chuột. Không còn phải sao chép và dán các mục giữa các cửa sổ nữa.

4. Kiến thức tập trung đi kèm với công việc

Tình trạng phân tán thông tin xảy ra khi kế hoạch dự án của bạn nằm trong trình quản lý công việc, nhưng bản tóm tắt thực tế lại nằm trên một ổ đĩa riêng biệt. ClickUp Docs giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn tạo và cộng tác trên các tài liệu ngay trong không gian làm việc của mình.

Bạn có thể biến bất kỳ tài liệu nào thành một wiki công ty để quản lý kiến thức tổ chức, tạo các trang và trang con theo cấu trúc phân cấp để có một cấu trúc gọn gàng, và sử dụng Docs Hub để sắp xếp các tài liệu của bạn từ một địa điểm tập trung. Tài liệu không còn tách biệt khỏi công việc nữa; nó chính là một phần của công việc.

Tạo và chỉnh sửa tài liệu ngay lập tức với ClickUp Docs được hỗ trợ bởi AI

Nhưng còn những kiến thức được chia sẻ trực tiếp thì sao? Thay vì phải gõ ghi chép cuộc họp một cách vội vã và để các mục bị bỏ sót, bạn có thể sử dụng ClickUp AI Notetaker.

Nó hoạt động như một trợ lý tự động hóa tham gia các cuộc gọi của bạn, ghi âm lại và ngay lập tức tạo bản ghi có thể tìm kiếm, tóm tắt thông minh cùng các mục cần thực hiện được trích xuất trực tiếp vào một tài liệu ClickUp riêng tư. Bạn tập trung vào cuộc hội thoại, còn công việc theo dõi sẽ tự động được sắp xếp.

Mọi cuộc hội thoại, mục và công việc đều có thể tìm kiếm được nhờ AI trong ClickUp

Và khi bạn cần tìm kiếm một thông tin cụ thể từ sáu tháng trước, ClickUp Enterprise Search giúp bạn truy cập toàn bộ dữ liệu công ty chỉ với một truy vấn. Đây là công cụ tìm kiếm theo ngữ cảnh sâu rộng, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Dù câu trả lời nằm trong một nhiệm vụ ClickUp, một cuộc trò chuyện nhóm, bản ghi cuộc họp trước đó hay thậm chí là một ứng dụng kết nối như Google Drive hoặc Slack, Enterprise Search sẽ tổng hợp tất cả và cung cấp một câu trả lời đáng tin cậy, dễ đọc kèm theo nguồn tham khảo. Bạn hoàn toàn loại bỏ được việc phải đoán mò “thông tin này nằm ở đâu?”.

5. Tự động hóa và các Siêu Nhân viên hỗ trợ thực hiện các việc cần làm nặng nhọc

Nếu nhóm của bạn liên tục đóng vai trò là cầu nối giữa các ứng dụng khác nhau, thì bạn không phải đang làm việc — bạn chỉ đang quản lý công việc mà thôi. ClickUp thay đổi điều này bằng cách cho phép bạn chuyển giao các công việc lặp đi lặp lại cho một công cụ được kết nối sẵn.

Với ClickUp Tự động hóa, bạn có thể chọn từ hơn 100 mẫu có sẵn hoặc tự xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh của riêng mình. Bạn cần tự động chỉ định một nhà phát triển khi trạng thái công việc thay đổi thành “Đang xem xét”? Hoặc tự động gửi email cho khách hàng khi biểu mẫu được gửi đi? Bạn có thể cài đặt các tác nhân kích hoạt và hành động trên các công việc, tài liệu và tích hợp của mình để đảm bảo các dự án tiến triển mà không cần sự can thiệp của con người.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Các nhóm thậm chí có thể cài đặt các trợ lý ảo để tự động soạn thảo báo cáo dự án hàng tuần từ dữ liệu công việc hoặc trả lời câu hỏi của nhân viên dựa trên wiki công ty. Bằng cách giao các công việc lặt vặt cho lực lượng lao động AI, nhóm của bạn sẽ có thêm thời gian để tập trung vào các chiến lược mang lại tác động lớn.

📖 Đọc thêm: Tại sao các doanh nghiệp nhỏ lại yêu thích ClickUp

Giá trị lâu dài của việc hợp nhất nền tảng đối với các nhóm đang phát triển

Khi bạn phát triển vượt quá khả năng của một công cụ trong hệ thống phân mảnh, bạn sẽ phải loại bỏ nó, mất dữ liệu, đào tạo lại nhóm và xây dựng lại quy trình làm việc. Một nền tảng hội tụ sẽ phát triển cùng với bạn. Các thành viên mới, bộ phận mới và quy trình làm việc mới đều được tích hợp vào cùng một hệ thống — dù đó là sản phẩm, kỹ thuật, thiết kế hay vận hành.

Khi một nhân viên rời công ty, kiến thức của họ không bị phân tán trên năm công cụ khác nhau. Trong không gian làm việc hội tụ, kiến thức đó được lưu trữ trong các tài liệu chia sẻ, bình luận về công việc và lịch sử trò chuyện có thể tìm kiếm — bất kỳ ai cũng có thể truy cập, kể cả ClickUp AI. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải cạnh tranh với các công ty lớn hơn có nhóm và ngân sách dồi dào, việc dành ít thời gian hơn cho việc quản lý công cụ là một lợi thế cạnh tranh thực sự. 🙌

Tích hợp công cụ không chỉ là biện pháp cắt giảm chi phí. Đó là một quyết định chiến lược mang lại giá trị ngày càng lớn khi bạn duy trì sử dụng lâu dài. Hãy bắt đầu với ClickUp và tập trung các công việc, tài liệu, trò chuyện và AI vào một nơi duy nhất.

Câu hỏi thường gặp

Hệ thống ERP quản lý các chức năng hậu cần như kế toán, kho hàng và chuỗi cung ứng cho các tổ chức quy mô lớn. Nền tảng làm việc tất cả trong một tập trung vào cách các nhóm lập kế hoạch, thực thi và giao tiếp hàng ngày, kết hợp quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và trí tuệ nhân tạo (AI) trong một không gian làm việc duy nhất.

Hầu hết các nhóm đều thực hiện quá trình chuyển đổi theo từng giai đoạn — bắt đầu từ một bộ phận hoặc quy trình làm việc, nhập dữ liệu hiện có và mở rộng khi đã quen thuộc. Nhập dữ liệu hiện có từ các công cụ như Asana, Trello, Monday.com, Jira hoặc Wrike vào ClickUp, và sử dụng các mẫu có sẵn để giúp nhóm của bạn bắt đầu một cách thuận lợi.

Đúng vậy. Các nhóm khác nhau sử dụng các chế độ xem và quy trình làm việc khác nhau — nhóm kỹ thuật có thể sử dụng chế độ xem Bảng (Board) với ClickUp Sprints trong khi nhóm tiếp thị lại ưa chuộng chế độ xem Lịch (Calendar) — nhưng tất cả đều chia sẻ cùng một lớp dữ liệu, quyền truy cập và ClickUp AI.

Các tích hợp truyền dữ liệu giữa các ứng dụng riêng biệt, nhưng mỗi ứng dụng vẫn giữ riêng chức năng tìm kiếm, quyền truy cập và AI của mình. Một không gian làm việc hội tụ là một nền tảng duy nhất nơi tất cả các chức năng chia sẻ cùng một nền tảng chung — do đó, chức năng tìm kiếm, tự động hóa và AI có được bối cảnh đầy đủ thay vì chỉ là một chế độ xem hạn chế.