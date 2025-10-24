Tại sao ClickUp yêu thích các doanh nghiệp nhỏ, và tại sao các doanh nghiệp nhỏ yêu thích ClickUp

Tại ClickUp, doanh nghiệp nhỏ không chỉ là một phân khúc khách hàng. Họ chính là lý do chúng tôi tồn tại. Người sáng lập ClickUp, Zeb Evans, bắt đầu với tư cách là một doanh nhân khởi nghiệp đầy nhiệt huyết, người đã trực tiếp trải qua những khó khăn của việc quản lý công việc phức tạp. Phải đối mặt với quá nhiều công cụ, quá nhiều công việc lặt vặt và không đủ thời gian để tập trung vào điều quan trọng nhất: xây dựng điều gì đó tuyệt vời. Đó là lý do tại sao việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi.

Như Zeb đã nói:

Doanh nghiệp nhỏ là nhịp đập của cơ hội. Chúng tôi xây dựng ClickUp để các nhà khởi nghiệp có thể dành ít thời gian hơn cho công việc lặt vặt và nhiều thời gian hơn để xây dựng giấc mơ của mình. Chúng tôi đam mê giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công.

Được thiết kế dành cho sự nỗ lực của kinh doanh nhỏ

Bộ công cụ ClickUp dành cho Doanh nghiệp Nhỏ được thiết kế cho những người hành động, những người mơ ước và các nhóm tạo ra sự thay đổi. Đây là cách chúng tôi giúp bạn biến hỗn loạn thành sự rõ ràng:

thay thế hơn 20 ứng dụng bằng một không gian làm việc: *Đây là kết thúc của tình trạng phân tán công việc. Không còn phải chuyển đổi giữa quản lý dự án, trò chuyện, tài liệu, theo dõi thời gian và hàng chục công cụ khác. ClickUp gom tất cả vào một Không gian Làm việc Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp , mang đến cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất

tự động hóa với AI: *Hãy để AI và các trợ lý của ClickUp xử lý các công việc lặp đi lặp lại, nhắc nhở và báo cáo. Giải phóng thời gian của bạn để tập trung vào phát triển, không phải công việc lặt vặt

*tính năng hiển thị thời gian thực: Bảng điều khiển tùy chỉnh và báo cáo trực tiếp giúp bạn luôn nắm bắt tình hình kinh doanh của mình. Không còn phải lục lọi email hay bảng tính để tìm kiếm thông tin quan trọng

ClickUp mang lại tác động đo lường được, từ tiết kiệm thời gian đến tăng tốc sản xuất trên các bộ phận

*kết quả thực tế từ các doanh nghiệp thực tế

Pat Henderson, Nhà sáng lập & Giám đốc Sản xuất tại path8 Productions, chia sẻ:

Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để cập nhật các hệ thống khác nhau không tương thích với nhau. Điều này làm chậm tiến độ và tăng nguy cơ bỏ sót công việc

Sau khi chuyển sang ClickUp, nhóm của Pat đã thay thế sáu công cụ riêng biệt, giảm thời gian cuộc họp và cập nhật xuống 60%, và chuyển đổi mượt mà trong vòng chưa đầy tám tuần.

Nhận ngay cẩm nang mà hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng để tối ưu hóa hệ thống công nghệ, lấy lại hàng trăm giờ làm việc quý giá và loại bỏ tình trạng phân tán công việc. ⬇️

Trí tuệ nhân tạo hiểu rõ kinh doanh của bạn

Sử dụng ClickUp Brain để nhanh chóng hiển thị các thông tin khóa và hành động cần thực hiện ngay tại công việc của bạn

ClickUp Brain là trợ lý kinh doanh luôn sẵn sàng của bạn. Nó học hỏi quy trình làm việc của bạn, kết nối dữ liệu và giúp bạn tự động hóa các quy trình đặc thù của doanh nghiệp. Dù bạn cần tạo báo cáo, tóm tắt cuộc họp hay kích hoạt các quy trình tự động, AI của ClickUp sẽ hỗ trợ bạn.

Và, nó cực kỳ dễ sử dụng. Chúng tôi hiểu rằng việc điều hành một doanh nghiệp là công việc toàn thời gian, không có thời gian để trở thành chuyên gia AI. ClickUp cung cấp các tính năng AI sẵn sàng sử dụng và các Agent sẽ mang lại giá trị ngay từ ngày đầu tiên, mà không cần mã.

Hỗ trợ như người thân trong gia đình

Chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp nhỏ cần hơn cả phần mềm; họ cần một đối tác. Đó là lý do ClickUp cung cấp đào tạo trực tiếp 1:1, hỗ trợ cao cấp và tư vấn chuyên gia để giúp bạn cài đặt không gian làm việc và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Đây là cách chúng tôi đảm bảo rằng bạn nhận được giá trị tối đa từ mọi đồng tiền bạn chi tiêu, và rằng bạn đang tận dụng tối đa hơn 20 ứng dụng công việc có sẵn trong bộ công cụ mà ClickUp cung cấp.

🗣️ Ý kiến của khách hàng: Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên G2: ClickUp có nhiều tính năng độc đáo và tiện ích bổ sung mà bạn có thể không thấy ở các tùy chọn quản lý dự án khác, như theo dõi thời gian, trò chuyện tích hợp và khả năng quản lý tài nguyên toàn diện. Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ hoặc startup linh hoạt, ClickUp cung cấp nhiều mẫu sẵn có và cách thức đơn giản để bắt đầu mà không cần mất hàng giờ để thiết lập tùy chỉnh. Bạn sẽ có cảm giác như đang sử dụng một sản phẩm cao cấp nhưng với giao diện thân thiện và dễ tiếp cận hơn. ClickUp có nhiều tính năng độc đáo và tiện ích bổ sung mà bạn có thể không thấy ở các tùy chọn quản lý dự án khác, như theo dõi thời gian, trò chuyện tích hợp và khả năng quản lý tài nguyên toàn diện. Nếu bạn là một doanh nghiệp nhỏ hoặc startup đang khởi nghiệp, ClickUp cung cấp nhiều mẫu sẵn có và cách thức đơn giản để bắt đầu mà không cần mất hàng giờ để thiết lập tùy chỉnh. Bạn sẽ có cảm giác như đang sử dụng một sản phẩm cao cấp nhưng với giao diện thân thiện và dễ tiếp cận hơn.

*Tại sao các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chuyển sang ClickUp?

Theo McKinsey, các doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ chỉ đạt 47% năng suất so với các doanh nghiệp lớn—khoảng cách này không liên quan đến nhân lực, mà là do thiếu tiếp cận với các công cụ và hệ thống có khả năng mở rộng. ClickUp tạo ra sự công bằng trong trường cạnh tranh.

Cách làm cũ:

hơn 20 ứng dụng không kết nối

Các quy trình thủ công, lặp đi lặp lại

Sự chuyển giao không rõ ràng và mất bối cảnh

Sự phát triển bị đình trệ

Cách thức của ClickUp:

Một không gian làm việc thống nhất

Các quy trình làm việc tự động hóa, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Hợp tác mượt mà và hiển thị toàn diện

Phát triển linh hoạt và hiệu quả

Hãy tham gia cùng hơn 2 triệu nhóm đang định hình lại công việc

ClickUp được tin tưởng bởi cả doanh nghiệp nhỏ và các thương hiệu toàn cầu, bao gồm Siemens, Chick-fil-A, Wayfair và nhiều hơn nữa. Với hơn 25.000 đánh giá tích cực và điểm đánh giá 4,6 sao, điều này cho thấy: ClickUp là nền tảng được thiết kế dành cho các doanh nghiệp muốn làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn.

Sẵn sàng lấy lại thời gian của bạn?`

Tải miễn phí Sổ tay Doanh nghiệp Nhỏ và tìm hiểu cách ClickUp có thể giúp bạn tối ưu hóa hệ thống công nghệ, tự động hóa quy trình làm việc và khai thác hết tiềm năng của kinh doanh.

Doanh nghiệp nhỏ là niềm đam mê của chúng tôi. Với ClickUp, bạn sẽ có sức mạnh của hơn 20 ứng dụng, trí tuệ của AI và sự hỗ trợ từ một nhóm luôn ủng hộ thành công của bạn. Hãy thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay và trải nghiệm tương lai của công việc – được thiết kế dành riêng cho bạn.