10 mẫu phối hợp đa tác nhân trong ClickUp

Bạn thêm một tác nhân AI để tăng tốc độ. Sau đó thêm một tác nhân nữa. Rồi thêm năm tác nhân nữa cho các công việc nghiên cứu, phân công, soạn thảo, kiểm tra chất lượng và phê duyệt.

Giờ thì chẳng ai biết ai đang làm gì, hai tác nhân đang lặp lại cùng một công việc, và chỉ một lần chuyển giao không suôn sẻ đã âm thầm làm hỏng toàn bộ quy trình làm việc. Tuyệt thật. 😶

Đó chính là điểm mấu chốt của các hệ thống đa tác nhân: càng trở nên mạnh mẽ, chúng càng dễ bị quản lý sai.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua 10 mẫu phối hợp đa tác nhân giúp bạn phân công vai trò, quản lý việc chuyển giao và ngăn chặn quy trình làm việc AI của bạn rơi vào tình trạng hỗn loạn. ⚙️

Tổng quan về các mẫu phối hợp đa tác nhân

Điều phối đa tác nhân là gì?

Điều phối đa tác nhân là phương pháp phối hợp nhiều tác nhân AI để chúng cùng nhau hoàn thành các công việc phức tạp mà không một tác nhân nào có thể xử lý một mình. Một bộ điều phối AI — dù là con người, một bộ quy tắc hay một AI khác — đóng vai trò như người chỉ đạo, quản lý việc tác nhân nào sẽ được kích hoạt, theo trình tự nào và cách thức chia sẻ thông tin giữa các tác nhân.

Nếu thiếu lớp điều phối này, bộ sưu tập các tác nhân mạnh mẽ của bạn sẽ chỉ dừng lại ở mức là một bộ sưu tập. Với lớp điều phối này, bạn sẽ biến chúng thành một hệ thống thống nhất và tự chủ. Điều này bao gồm một số hàm chính:

Định tuyến công việc : Xác định tác nhân chuyên môn nào phù hợp nhất để xử lý từng công việc con cụ thể

Xếp thứ tự: Xác định thứ tự thực hiện các thao tác và đảm bảo các tác nhân tuân thủ các mối phụ thuộc

Quản lý trạng thái: Đang theo dõi những gì đã hoàn thành, có tiến độ và đang chờ xử lý trong toàn bộ quy trình làm việc

Quy trình chuyển giao : Xác định cách các tác nhân chuyển giao công việc đã hoàn thành và bối cảnh cần thiết cho tác nhân tiếp theo trong chuỗi

Xử lý lỗi: Tạo quy trình để quản lý các sự cố hoặc kết quả không mong muốn từ một tác nhân mà không làm gián đoạn toàn bộ quy trình làm việc

🧠 Thông tin thú vị: Thuật ngữ “machine learning” xuất phát từ một bài báo năm 1959 về trò chơi cờ đam. IBM cho rằng thuật ngữ này bắt nguồn từ Arthur Samuel, người có ước mơ là tạo ra một chiếc máy tính có thể học cách chơi tốt hơn cả người viết ra chương trình đó.

Các mẫu phối hợp đa tác nhân phổ biến

Bạn biết rằng các thành viên trong nhóm cần phải hợp tác với nhau, nhưng việc ép buộc tất cả họ vào cùng một quy trình cứng nhắc lại không hiệu quả. Một quy trình tuyến tính, vốn hoàn hảo cho việc tạo/lập nội dung, đang gây ra các điểm nghẽn trong chu kỳ phát triển phần mềm của bạn. Điều này là do các loại công việc khác nhau đòi hỏi các phương pháp phối hợp hoặc mô hình điều phối khác nhau.

Hiểu rõ các mẫu thiết kế phổ biến này sẽ cung cấp cho bạn một bản thiết kế để xây dựng các quy trình làm việc hiệu quả dựa trên AI. Thay vì bắt đầu từ đầu, bạn có thể chọn một cấu trúc đã được kiểm chứng phù hợp với công việc. Hầu hết các hệ thống thực tế thậm chí còn kết hợp các mẫu này, nhưng tất cả đều bắt đầu từ việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản:

Tuần tự (Dòng công việc): Đây là mô hình dây chuyền lắp ráp truyền thống. Các tác nhân thực thi theo thứ tự cố định, với mỗi tác nhân chuyển kết quả đầu ra của mình sang tác nhân tiếp theo. Mô hình này phù hợp nhất cho các quy trình tuyến tính như tạo báo cáo, trong đó tác nhân nghiên cứu chuyển công việc cho tác nhân soạn thảo, người này sau đó chuyển tiếp cho tác nhân chỉnh sửa

Song song (Fan-out/Fan-in): Trong mô hình này, nhiều tác nhân cùng thực hiện các công việc con độc lập với nhau. Kết quả riêng lẻ của từng tác nhân sau đó được tổng hợp hoặc kết hợp lại vào cuối quá trình. Mô hình này lý tưởng cho các công việc như thu thập dữ liệu từ mười nguồn khác nhau cùng lúc

Cấu trúc phân cấp: Hãy hình dung đây là mô hình quản lý và nhóm . Một tác nhân giám sát sẽ phân tích một vấn đề phức tạp, phân công các công việc con cho các tác nhân chuyên môn, sau đó tổng hợp kết quả của họ thành câu trả lời cuối cùng. Mô hình này hoạt động hoàn hảo cho các phân tích phức tạp đòi hỏi nhiều góc nhìn chuyên môn.

Hợp tác (Round-robin): Ở đây, các thành viên lần lượt hoàn thiện một công việc chung. Một thành viên có thể tạo bản nháp đầu tiên, thành viên thứ hai hoàn thiện nó, và thành viên thứ ba bổ sung góc nhìn mới, tiếp tục chu kỳ cho đến khi công việc hoàn thành. Phương pháp này rất phù hợp cho Ở đây, các thành viên lần lượt hoàn thiện một công việc chung. Một thành viên có thể tạo bản nháp đầu tiên, thành viên thứ hai hoàn thiện nó, và thành viên thứ ba bổ sung góc nhìn mới, tiếp tục chu kỳ cho đến khi công việc hoàn thành. Phương pháp này rất phù hợp cho công việc sáng tạo hoặc brainstorming

Dựa trên sự kiện: Thay vì tuân theo một trình tự đã định sẵn, các tác nhân trong mô hình này sẽ được kích hoạt khi có các tín hiệu kích hoạt cụ thể. Ví dụ: một tác nhân có thể liên tục theo dõi hệ thống để tìm các bản ghi lỗi và chỉ được kích hoạt khi phát hiện ra lỗi nghiêm trọng

🧠 Thông tin thú vị: Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong những ngày đầu của AI liên quan đến một hệ thống học máy có kích thước một căn phòng, phân biệt các thẻ đục lỗ từ trái sang phải. Cornell cho biết Perceptron của Rosenblatt đã học cách phân biệt các thẻ được đánh dấu bên trái với các thẻ được đánh dấu bên phải sau khoảng 50 lần dùng thử, và Rosenblatt gọi đây là cỗ máy đầu tiên có khả năng nảy sinh một “ý tưởng độc đáo”.

10 mẫu phối hợp đa tác nhân trong ClickUp

Việc xây dựng các hệ thống đa tác nhân phức tạp từ đầu cho mỗi dự án mới là một công việc tốn rất nhiều thời gian. Nhóm của bạn sẽ phải lãng phí hàng giờ để tái tạo lại các cấu trúc công việc, chuỗi phụ thuộc và các Trường Tùy chỉnh giống nhau.

Đừng lãng phí thời gian vào những việc lặp đi lặp lại! Hãy sử dụng các cấu trúc có sẵn trong Thư viện Mẫu của ClickUp để có được khung sườn chính xác cho từng mẫu phối hợp.

Hãy cùng xem qua:

1. Mẫu tích hợp phần mềm ClickUp

Mẫu tích hợp phần mềm ClickUp được thiết kế dành cho mô hình quy trình tuần tự. Mẫu này rất phù hợp để điều phối các tác nhân trong các dự án tích hợp theo giai đoạn, nơi mỗi bước phải được hoàn thành trước khi bước tiếp theo có thể bắt đầu.

Cấu trúc được chia thành các giai đoạn như kế hoạch, phát triển, kiểm thử và triển khai, với các mối quan hệ phụ thuộc (Dependencies) của ClickUp đã được tích hợp sẵn. Điều này phản ánh cách bạn sẽ phối hợp các tác nhân xử lý kết nối API, ánh xạ dữ liệu và xác thực.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Dự án tích hợp API: Điều phối các tác nhân để xem xét tài liệu, kiểm thử điểm cuối và xử lý lỗi

Quy trình di chuyển dữ liệu: Các tác nhân thực hiện các bước trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu (ETL)

Triển khai công cụ của bên thứ ba: Quản lý các tác nhân thông qua các giai đoạn phối hợp với nhà cung cấp, cấu hình và kiểm thử chấp nhận của người dùng

✅ Phù hợp nhất cho: Các kỹ sư giải pháp và nhóm CNTT đang điều phối các quy trình làm việc nhiều bước của các tác nhân cho các hoạt động tích hợp, di chuyển và triển khai hệ thống.

✨ Mẹo ClickUp: Để đảm bảo các tích hợp hoạt động ổn định sau khi triển khai, hãy kết hợp mẫu này với ClickUp Integration Health Checker Agent. Trong khi mẫu giúp bạn điều phối từng giai đoạn của quá trình triển khai, agent này sẽ giúp theo dõi tình trạng hoạt động của tích hợp trong thời gian thực. Điều đó có nghĩa là nhóm của bạn có thể phát hiện vấn đề sớm, phản ứng nhanh hơn và bảo vệ các quy trình làm việc ở giai đoạn sau khỏi những lỗi ẩn. Theo dõi các tích hợp thời gian thực và phát hiện vấn đề sớm với ClickUp Integration Health Checker Agent

2. Mẫu quản lý triển khai ClickUp

Tổ chức công việc triển khai theo từng giai đoạn với Mẫu Quản lý Triển khai của ClickUp

Mẫu Quản lý Triển khai ClickUp được thiết kế cho mô hình điều phối theo cấp bậc. Đây là nơi người quản lý dự án — hoặc đại lý giám sát — phân công công việc cho các đại lý chuyên môn. Cấu trúc được tổ chức theo các giai đoạn triển khai, với việc con lồng nhau cho từng lĩnh vực chức năng, chẳng hạn như thiết lập kỹ thuật, đào tạo người dùng và tài liệu hướng dẫn.

Cấu trúc phân cấp của mẫu, với các nhiệm vụ ClickUp và các công việc con lồng nhau, tự nhiên hỗ trợ một tác nhân giám sát có thể theo dõi tiến độ tổng thể ở cấp nhiệm vụ cha. Trong khi đó, các tác nhân chuyên biệt có thể tập trung vào các công việc con được giao.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Triển khai phần mềm: Hãy để một tác nhân giám sát điều phối các tác nhân cơ sở hạ tầng, bảo mật và hỗ trợ người dùng

Triển khai quy trình mới: Quản lý các đại lý chịu trách nhiệm về tài liệu, tạo/lập tài liệu đào tạo và xác minh tuân thủ

Quá trình tích hợp khách hàng: Điều phối các tác nhân qua các giai đoạn khám phá, cấu hình kỹ thuật và bàn giao cuối cùng

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý triển khai, nhóm giải pháp và người phụ trách đào tạo, những người điều phối quy trình làm việc giữa các đại lý giám sát và chuyên gia trong các đợt triển khai theo giai đoạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một chế độ xem tổng quan cho người điều phối bằng cách thu thập dữ liệu từ tất cả các công việc con để theo dõi hoạt động của các tác nhân và phát hiện các rào cản ngay lập tức thông qua Bảng điều khiển ClickUp. Theo dõi hoạt động của các tác nhân và các rào cản theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp

3. Mẫu Nhóm Kanban của ClickUp

Quản lý việc chuyển giao tác vụ linh hoạt giữa các tác nhân với Mẫu Nhóm Kanban của ClickUp

Không phải mọi quy trình làm việc đa tác nhân nào cũng cần chạy theo một trình tự cố định. Một số công việc sẽ hoạt động hiệu quả nhất khi các tác nhân lấy công việc từ một hàng đợi chung, thực hiện khi có sức chứa và chuyển giao công việc ngay khi phần việc của họ hoàn thành. Đó chính là lúc Mẫu Nhóm Kanban của ClickUp phát huy tác dụng tối đa.

Được xây dựng dựa trên bảng Kanban trực quan, mẫu này giúp quản lý việc điều phối theo sự kiện trong các khối lượng công việc thay đổi liên tục. Các công việc di chuyển qua các cột khi tiến độ công việc tăng lên, nhờ đó các tác nhân có thể chọn công việc tiếp theo có sẵn, hoàn thành bước của mình và chuyển tiếp mà không cần chờ đợi một chuỗi quy trình cứng nhắc diễn ra.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Điều phối theo hàng đợi: Sử dụng các cột Sử dụng các cột trên Bảng Kanban của ClickUp làm hàng đợi công việc đang hoạt động, để các nhân viên có thể lấy công việc dựa trên mức độ sẵn sàng, vai trò hoặc khả năng sẵn sàng

Tự động hóa việc chuyển giao: Chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo và phân công lại khi trạng thái thay đổi với sự hỗ trợ của Chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo và phân công lại khi trạng thái thay đổi với sự hỗ trợ của ClickUp Automations

Giữ công việc luôn hiển thị: Theo dõi danh sách công việc tồn đọng, công việc đang thực hiện và các công việc đã hoàn thành trên một bảng chia sẻ, giúp quy trình làm việc của các tác nhân luôn dễ dàng theo dõi

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành, đội ngũ hỗ trợ, và các nhóm sản phẩm hoặc kỹ thuật cần phối hợp các quy trình làm việc của các tác nhân dựa trên sự kiện với hàng đợi được chia sẻ và chuyển giao nhanh chóng.

🎥 Điều phối hiệu quả không chỉ là việc ai làm gì. Đó còn là việc ai nhớ những gì đã xảy ra. Các Super Agent của ClickUp sở hữu bộ nhớ thông minh, giúp chúng theo dõi các tương tác gần đây, sở thích và bối cảnh hữu ích trong suốt quy trình làm việc.

4. Mẫu danh sách công việc dự án ClickUp

Ưu tiên công việc chia sẻ của các tác nhân với Mẫu Danh sách công việc dự án ClickUp

Phần khó nhất của việc điều phối không phải lúc nào cũng là việc thực thi. Đó là việc quyết định điều gì cần được chú ý ngay lúc này. Khi các yêu cầu, lỗi, câu hỏi nghiên cứu và cơ hội mới liên tục chồng chất, các tác nhân cần một nguồn thông tin chia sẻ đáng tin cậy để biết nên xử lý việc gì trước và việc gì có thể chờ.

Mẫu Danh sách công việc dự án ClickUp cung cấp cho bạn lớp kiểm soát đó. Mẫu này tạo ra một danh sách công việc ưu tiên duy nhất, nơi các công việc có thể được đánh giá, nhóm lại và sắp xếp lại khi điều kiện thay đổi. Điều này giúp tác nhân điều phối dễ dàng quản lý hàng đợi trong khi nhiều tác nhân thực thi xử lý các công việc song song.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chạy các luồng công việc song song: Cho phép nhiều tác nhân cùng lúc lấy công việc từ cùng một danh sách công việc đang chờ xử lý mà không cần chờ đợi một chuỗi công việc dài hoàn tất

Xếp hạng ưu tiên liên tục: Sử dụng các trường về mức độ nỗ lực, tác động, thời lượng thực hiện, ngân sách và điểm đánh giá danh sách công việc để giúp người điều phối xếp hạng những việc cần thực hiện tiếp theo

Thích ứng với các yêu cầu thay đổi: Sắp xếp lại thứ tự các công việc khi nhu cầu kinh doanh thay đổi, sau đó để các tác nhân tiếp tục xử lý từ đầu danh sách công việc chưa hoàn thành đã được cập nhật

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành sản phẩm, quản lý kỹ thuật và nhóm nghiên cứu cần phối hợp các quy trình làm việc song song của các tác nhân trên các danh sách tính năng, hàng đợi lỗi hoặc các ưu tiên dự án thay đổi liên tục.

✨ Mẹo ClickUp: Kết hợp mẫu này với ClickUp Priorities Manager Agent để đảm bảo danh sách công việc luôn được cập nhật khi công việc liên tục thay đổi. Công cụ này liên tục đánh giá lại thứ tự công việc dựa trên các mốc thời gian thay đổi, các mối phụ thuộc và khối lượng công việc. Nói cách khác, công cụ điều phối của bạn luôn có một danh sách công việc cập nhật để xử lý. Luôn cập nhật thứ tự ưu tiên của danh sách công việc với ClickUp Priorities Manager Agent

5. Mẫu lộ trình sản phẩm ClickUp

Lập bản đồ công việc phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến ra mắt với Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp

Các ưu tiên có thể rõ ràng ở cấp cao nhất, nhưng sự phức tạp thực sự lại xuất hiện ở các cấp thấp hơn, nơi các nhóm khác nhau đang xác định phạm vi, xây dựng, đánh giá và chuẩn bị các bản phát hành cùng lúc. Nếu không có chế độ xem chung, sự phối hợp sẽ bị gián đoạn khi công việc tiến gần đến giai đoạn ra mắt.

Mẫu Lộ trình Sản phẩm ClickUp giúp bạn vạch ra luồng từ ý tưởng đến khi ra mắt. Được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, mẫu này phác thảo vòng đời sản phẩm qua các giai đoạn như xác định ưu tiên, xác định phạm vi, thiết kế, phát triển, kiểm tra chất lượng, triển khai và ra mắt. Điều này giúp dễ dàng hơn trong việc điều phối các nhóm tác nhân làm việc ở các tầng khác nhau của lộ trình, đồng thời đảm bảo tiến độ luôn gắn liền với các cột mốc quan trọng và thời điểm ra mắt.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung toàn bộ chu trình: Theo dõi cách các ý tưởng di chuyển qua các giai đoạn ưu tiên, phát triển và ra mắt trong một chế độ xem chung với ClickUp Bảng trắng

Sắp xếp công việc theo mối quan hệ phụ thuộc: Sử dụng Sử dụng chế độ xem Gantt của ClickUp để hiển thị các sáng kiến nào phụ thuộc vào các sáng kiến khác, giúp các nhóm đại lý thực hiện theo đúng thứ tự

Kết nối chiến lược và thực thi: Hãy để một tác nhân kế hoạch quản lý định hướng lộ trình trong khi các tác nhân chuyên môn xử lý các công việc cụ thể trong các giai đoạn thiết kế, phát triển, kiểm thử chất lượng (QA) và phát hành

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành sản phẩm và quản lý ra mắt sản phẩm đang điều phối các quy trình làm việc đa tác nhân trong các giai đoạn kế hoạch lộ trình, sắp xếp thứ tự phát hành và triển khai theo giai đoạn.

6. Mẫu Bảng điều khiển Quản lý Dự án ClickUp

Theo dõi hiệu suất của các tác nhân và tình trạng dự án với Mẫu Bảng điều khiển Quản lý Dự án ClickUp

Làm thế nào để biết liệu việc điều phối các tác nhân của bạn có thực sự hiệu quả hay không? Mẫu Bảng điều khiển Quản lý dự án ClickUp đóng vai trò là lớp hiển thị cho quá trình điều phối. Đây là trung tâm điều khiển nơi các nhà điều hành hoặc tác nhân giám sát có thể theo dõi tất cả các hoạt động của tác nhân và tình trạng chung của hệ thống.

Bảng điều khiển tổng hợp các chỉ số chính, tóm tắt trạng thái và chỉ báo tiến độ từ tất cả các dự án do đại lý điều hành của bạn. Hơn nữa, nó còn hiển thị các chỉ số cụ thể cho từng đại lý, chẳng hạn như số công việc đã hoàn thành trên mỗi đại lý, thời gian chu kỳ trung bình và tỷ lệ lỗi.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi hiệu suất của các tác nhân: Sử dụng các tiện ích ClickUp để theo dõi tỷ lệ hoàn thành, năng suất và tốc độ xử lý công việc trong các quy trình làm việc do các tác nhân dẫn dắt

Phát hiện các điểm nghẽn trong quy trình làm việc: Tạo biểu đồ trực quan để xác định nơi công việc đang ứ đọng, giúp phát hiện các rào cản sớm hơn

Theo dõi tình trạng hệ thống: Cài đặt các chỉ báo trạng thái cho Khối lượng công việc, tiến độ công việc và các trạng thái ngoại lệ để hiển thị quá trình điều phối một cách trực quan ngay từ cái nhìn đầu tiên

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành AI, quản lý chương trình kỹ thuật và người quản lý quy trình làm việc đang theo dõi việc thực thi đa tác nhân trong các dự án phức tạp và hệ thống có nhiều bước chuyển giao.

👉 Bảng điều khiển hiển thị các số. Thẻ AI của ClickUp giúp giải thích chúng. Thêm thẻ Tóm tắt Điều hành AI hoặc Cập nhật Dự án AI để biến hoạt động của các tác nhân và tín hiệu quy trình làm việc thành bản tóm tắt dễ đọc cho nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không gian Làm việc ClickUp của bạn không nhất thiết phải bị giới hạn trong ứng dụng. Hãy thêm tiện ích ClickUp vào màn hình chính của điện thoại để tạo công việc nhanh chóng, nhận nhắc nhở hoặc xem chế độ xem trực tiếp của những công việc cần hoàn thành trong ngày hôm nay.

7. Mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp

Lập bản đồ quy trình làm việc đa tác nhân và logic chuyển giao với Mẫu sơ đồ biểu đồ dòng chảy ClickUp

Hệ thống đa tác nhân sẽ dễ quản lý hơn nhiều khi quy trình làm việc được hiển thị rõ ràng trước khi bất kỳ hoạt động nào được triển khai. Bạn cần biết công việc bắt đầu từ đâu, quyết định nào định hướng công việc tiếp theo, thời điểm chuyển giao diễn ra và nơi các lộ trình khác nhau kết nối lại với nhau.

Nếu không, logic điều phối sẽ bị mắc kẹt trong đầu ai đó và sẽ bị phá vỡ ngay khi quy trình làm việc trở nên phức tạp hơn.

Mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp cung cấp cho bạn một không gian trực quan để thiết kế logic ngay từ đầu. Được xây dựng trên nền tảng ClickUp Bảng trắng, mẫu này cho phép các nhóm lập bản đồ quy trình, điểm ra quyết định, các nhánh song song và quy tắc chuyển giao tại một nơi duy nhất.

Nó cũng đóng vai trò như tài liệu hướng dẫn động, vì vậy cùng một sơ đồ giúp bạn lập kế hoạch cho hệ thống sau này có thể giúp nhóm hiểu và duy trì hệ thống đó.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập bản đồ kiến trúc quy trình làm việc: Xác định trách nhiệm của các tác nhân, các điểm chuyển giao và các đường dẫn quy trình trước khi bắt đầu xây dựng các quy trình tự động hóa

Logic định tuyến tài liệu: Hình dung các quy tắc quyết định xác định tác nhân nào sẽ xử lý một công việc, trường hợp ngoại lệ hoặc trường hợp đặc biệt

Kết hợp hình ảnh với tài liệu: Sử dụng Sử dụng ClickUp Docs cùng với sơ đồ luồng để ghi lại các quy tắc quy trình làm việc, ghi chú của các tác nhân và chi tiết triển khai dưới dạng văn bản

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành AI và nhà thiết kế quy trình làm việc đang lập bản đồ logic đa tác nhân trước khi triển khai.

📮 ClickUp Insight: 46% người dùng cho rằng lợi ích tiềm năng lớn nhất của các tác nhân AI là giúp tiết kiệm thời gian mà họ không ngờ là mình vẫn còn. Thời gian tiết kiệm được hiếm khi đến từ việc tăng tốc một bước duy nhất. Thay vào đó, nó đến từ việc gộp các quy trình làm việc nhiều bước lại với nhau: các bước chuyển giao, theo dõi và công việc phối hợp vốn âm thầm chiếm trọn thời gian trong ngày của bạn. Các Super Agent trong ClickUp có thể kết nối các hành động để đẩy công việc tiến triển từ giai đoạn tiếp nhận đến giai đoạn theo dõi trong một luồng liền mạch, mà không cần phải kích hoạt từng bước một cách thủ công. Bởi vì thời gian chỉ có thể được tiết kiệm thông qua hàng chục bước chuyển đổi nhỏ mà không còn cần sự giám sát liên tục của con người!

8. Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Ghi lại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các ý tưởng được chia sẻ với Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad hỗ trợ các mô hình phối hợp cộng tác. Đây là nơi nhiều tác nhân — hoặc các nhóm gồm con người và tác nhân — đóng góp ý tưởng, sau đó được tổng hợp thành các kết quả có thể thực thi.

Mẫu này cung cấp một định dạng tuyệt vời để thu thập, phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các ý tưởng từ một phiên họp nhóm. Trong đó, bạn có thể cho phép nhiều tác nhân nghiên cứu đóng góp kết quả của họ vào một không gian chia sẻ, hoặc tổ chức các phiên brainstorming giữa con người và AI, nơi ClickUp Brain tham gia cùng với nhóm của bạn.

Cấu hình ClickUp Brain để tạo ra các góc nhìn thay thế cho mỗi ý tưởng được gửi, hoặc sử dụng nó để tổng hợp các chủ đề từ tất cả các đóng góp vào cuối phiên làm việc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổng hợp nghiên cứu đa tác nhân: Cho phép các tác nhân nghiên cứu khác nhau đóng góp kết quả vào một không gian brainstorming chia sẻ để con người tổng hợp

Phát triển ý tưởng giữa con người và AI: Cho phép các nhóm brainstorm cùng với các tác nhân AI, với mẫu này ghi lại tất cả các đóng góp để xem xét và sắp xếp thứ tự ưu tiên sau này

Khám phá giải pháp: Cho phép nhiều tác nhân chuyên môn đề xuất các phương pháp tiếp cận khác nhau cho một vấn đề, sau đó được đánh giá bởi một chuyên gia con người

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm sản phẩm, nhóm chiến lược và các nhà lãnh đạo đổi mới đang tổ chức các phiên brainstorming hợp tác đa tác nhân cho nghiên cứu, kế hoạch và thiết kế giải pháp.

9. Mẫu Ma trận Giao tiếp và Cuộc họp nhóm ClickUp

Xác định các quy tắc giao tiếp và lộ trình chuyển tiếp với Mẫu Ma trận Giao tiếp và Cuộc họp nhóm của ClickUp

Quá trình phối hợp có thể thất bại ngay cả khi các công việc đã rõ ràng. Điều này là do vấn đề thực sự thường nằm ở khâu giao tiếp. Một tác nhân cập nhật quá muộn, một tác nhân khác gửi tín hiệu sai, và người kiểm duyệt phải tham gia mà không có đủ bối cảnh. Khi các quy tắc này không được xác định rõ ràng, sự phối hợp sẽ bắt đầu bị rối loạn.

Mẫu Ma trận Giao tiếp và Cuộc họp của ClickUp giúp bạn xác định cách thông tin nên được truyền tải trong hệ thống. Bạn có thể lập bản đồ đối tượng, người chịu trách nhiệm, lịch trình, mục tiêu giao tiếp và phương pháp tại một nơi duy nhất. Điều này giúp thiết lập các điểm đồng bộ hóa, làm rõ các lộ trình xử lý sự cố và quyết định thời điểm cần sự can thiệp của con người.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao thức giao tiếp giữa các tác nhân: Xác định các tác nhân nào sẽ chia sẻ thông tin và qua các kênh nào (ví dụ: Xác định các tác nhân nào sẽ chia sẻ thông tin và qua các kênh nào (ví dụ: bình luận trong nhiệm vụ ClickUp , các cuộc gọi API)

Lập lịch điểm đồng bộ: Xác định thời điểm các công việc song song của các tác nhân cần hội tụ để thực hiện bước đánh giá hoặc tổng hợp

Giữ các cuộc hội thoại gần với công việc: Sử dụng Sử dụng ClickUp Chat để xử lý việc phối hợp trực tiếp, sau đó liên kết các cập nhật quan trọng trở lại ma trận để có khả năng hiển thị lâu dài

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý quy trình làm việc và các nhóm làm việc có sự tham gia của con người (human-in-the-loop) đang xác định các giao thức giao tiếp cho các hệ thống đa tác nhân.

10. Mẫu danh sách kiểm tra chất lượng ClickUp

Kiểm tra kết quả đầu ra của các tác nhân trước khi chuyển giao với Mẫu Danh sách Kiểm tra Chất lượng ClickUp

Một luồng phối hợp chỉ đáng tin cậy khi các điểm kiểm tra của nó đáng tin cậy. Công việc có thể chuyển nhanh chóng từ tác nhân này sang tác nhân khác, nhưng tốc độ sẽ không giúp ích được gì nhiều nếu kết quả sai, không đầy đủ hoặc chưa sẵn sàng để chuyển giao. Đó là lý do tại sao các cổng chất lượng lại quan trọng. Chúng cung cấp cho hệ thống một điểm dừng rõ ràng trước khi công việc tiếp tục.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Chất lượng ClickUp giúp bạn tích hợp các bước kiểm tra trực tiếp vào quy trình làm việc. Bạn có thể đánh giá từng kết quả đầu ra dựa trên các tiêu chí đã định, đang theo dõi tín hiệu thành công/thất bại, ghi chú nhận xét và ghi lại trạng thái phê duyệt tại một nơi duy nhất. Điều này giúp việc xác minh kết quả đầu ra của các tác nhân trở nên dễ dàng hơn trước khi chúng chuyển sang bước tiếp theo, tác nhân tiếp theo hoặc phiên bản phát hành cuối cùng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kiểm tra kết quả đầu ra của tác nhân: Sử dụng danh sách kiểm tra để xác minh rằng Sử dụng danh sách kiểm tra để xác minh rằng nội dung do AI tạo ra đáp ứng các tiêu chuẩn về giọng điệu thương hiệu và độ chính xác

Xác minh chuyển giao: Đảm bảo các tác nhân đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết trước khi chuyển công việc cho tác nhân tiếp theo trong chuỗi

Tạo các cổng kiểm tra dành riêng cho quy trình làm việc: Xây dựng các tiêu chí danh sách kiểm tra khác nhau cho mã, nội dung, nghiên cứu, tuân thủ hoặc bất kỳ loại đầu ra nào khác của tác nhân

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý QA và chủ sở hữu quy trình làm việc muốn thêm các điểm kiểm tra xác thực vào hệ thống đa tác nhân trước khi chuyển giao hoặc phát hành.

Cách chọn mẫu phối hợp đa tác nhân phù hợp

Việc chọn sai mẫu có thể gây ra nhiều rắc rối hơn là giải quyết vấn đề, khiến bạn phải vật lộn với cấu trúc đó. Giải pháp là tuân theo một khung quyết định đơn giản.

Hãy bắt đầu bằng cách xác định loại phối hợp mà quy trình làm việc của bạn cần, sau đó xem xét các yêu cầu về khả năng hiển thị và quản trị.

Hãy chọn mẫu phối hợp phù hợp với bạn trước tiên:

Mẫu Mẫu phù hợp Tuyến tính và phụ thuộc: Quy trình của bạn giống như một dây chuyền lắp ráp Bắt đầu với các mẫu Tích hợp phần mềm hoặc Quản lý triển khai Song song và dựa trên hàng đợi? Các tác nhân hoạt động độc lập từ một danh sách công việc chung Sử dụng các mẫu Kanban nhóm hoặc Dự án Backlog Từ chiến lược đến chiến thuật? Các kế hoạch tổng thể được chia nhỏ thành các công việc cụ thể Mẫu Lộ trình Sản phẩm là lựa chọn tốt nhất cho bạn

Hãy xem xét nhu cầu về khả năng hiển thị và thiết kế của bạn:

Việc theo dõi có quan trọng không? Nếu bạn cần một trung tâm điều hành để theo dõi mọi hoạt động của các tác nhân, hãy bắt đầu với mẫu Bảng điều khiển Quản lý dự án.

Cần thiết kế trước khi triển khai? Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một quy trình làm việc mới, hãy bắt đầu với mẫu Sơ đồ Quy trình (Flowchart Diagram) trong ClickUp Bảng trắng.

Cuối cùng, hãy cân nhắc việc tùy chỉnh. Sửa đổi tất cả các mẫu này để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp, Tự động hóa ClickUp và Chế độ xem ClickUp. Mục tiêu là bắt đầu với mẫu phù hợp nhất và điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Theo thứ tự với các mối quan hệ phụ thuộc Mẫu tích hợp phần mềm Quản lý nhiều luồng công việc với khả năng giám sát Mẫu Quản lý Triển khai Luồng liên tục với hàng đợi Mẫu Kanban cho nhóm Thực thi song song theo thứ tự ưu tiên Mẫu Danh sách công việc dự án Dựa trên dòng thời gian với các cột mốc quan trọng Mẫu lộ trình sản phẩm Yêu cầu giám sát hiệu suất Mẫu Bảng điều khiển Quản lý Dự án Cần tài liệu thiết kế Mẫu sơ đồ luồng công việc Phát triển ý tưởng hợp tác Mẫu Brainstorm cho Nhóm Yêu cầu nhiều giao tiếp Mẫu ma trận giao tiếp và cuộc họp nhóm Yêu cầu chất lượng cao Mẫu danh sách kiểm tra chất lượng

Điều phối thông minh hơn với thiết lập phù hợp

Mẫu phù hợp sẽ cung cấp cho bạn điểm khởi đầu — nhờ đó, bạn không cần phải xây dựng quy trình chuyển giao, vai trò, quy trình phê duyệt và logic dự phòng từ đầu mỗi lần.

Và nếu bạn muốn vượt ra ngoài việc lập kế hoạch tĩnh, không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp còn cho phép bạn vận hành quy trình làm việc. Bạn có thể bắt đầu với thư viện mẫu, tích hợp các Trợ lý AI của ClickUp và quản lý mọi thứ từ tài liệu đến thực thi tại một nơi duy nhất. Tất cả điều đó mà không cần phải ghép nối hệ thống qua năm công cụ khác nhau.

Câu hỏi thường gặp

Một tác nhân điều phối đóng vai trò là người điều phối, quyết định tác nhân chuyên biệt nào sẽ xử lý công việc nào, quản lý trình tự các thao tác và đảm bảo luồng thông tin được truyền tải chính xác giữa các tác nhân.

Các mẫu này cung cấp các cấu trúc sẵn có với hệ thống phân cấp công việc và quy trình trạng thái tương ứng với các mẫu điều phối. Sau đó, các nhóm sẽ cấu hình các quy trình tự động hóa trong các cấu trúc này để kích hoạt việc chuyển giao giữa các tác nhân khi công việc thay đổi trạng thái hoặc đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

Tự động hóa tiêu chuẩn thực thi các quy tắc được định sẵn, trong khi điều phối đa tác nhân phối hợp các tác nhân tự chủ có khả năng đưa ra quyết định và thích ứng với bối cảnh. Lớp điều phối quản lý các tương tác giữa các tác nhân thay vì chỉ kích hoạt các hành động cố định.

Không hẳn vậy. Các mẫu trong một không gian làm việc tích hợp như ClickUp cung cấp nền tảng cấu trúc cho việc điều phối, và khi kết hợp với các tính năng tự động hóa và AI tích hợp sẵn, các nhóm có thể điều phối quy trình làm việc của các tác nhân mà không cần một nền tảng chuyên dụng riêng biệt.