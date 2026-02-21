Các trợ lý AI chung thường đưa ra những câu trả lời mơ hồ, không hữu ích cho các công việc thực tế.

Điều này xảy ra vì hầu hết các công cụ AI hoạt động độc lập, sử dụng dữ liệu công khai không biết gì về dự án của bạn, mô hình giao tiếp của nhóm hoặc lịch sử hoạt động của bạn.

Kết quả là một chu kỳ gây bực bội khi phải giải thích lại bối cảnh và chỉnh sửa kỹ lưỡng từng kết quả đầu ra, điều này cuối cùng tốn nhiều thời gian hơn là tiết kiệm được.

Theo một nghiên cứu của McKinsey, các tổ chức triển khai các tác nhân AI dựa trên dữ liệu hoạt động của chính họ có tỷ lệ hoàn thành công việc cao gấp 3 lần so với những tổ chức dựa vào các mô hình chung—tuy nhiên, phần lớn các nhóm vẫn coi AI như một công cụ tạo nội dung thay vì một đối tác thực thi.

Bài viết này phân tích công nghệ đại lý độc quyền thực sự là gì, cách nó hoạt động thông qua nhận thức, suy luận và hành động tự chủ, và tại sao dữ liệu tổ chức của bạn là nền tảng giúp các đại lý AI chuyển từ tiềm năng lý thuyết sang giá trị vận hành có thể đo lường được.

Công nghệ đại lý độc quyền là gì?

Công nghệ đại lý độc quyền đề cập đến các hệ thống AI hoặc đại lý tự động được xây dựng dựa trên dữ liệu riêng tư, quy trình làm việc và bối cảnh của tổ chức. Những đại lý này được thiết kế để tự động nhận thức, suy luận và hành động trong môi trường kinh doanh cụ thể của bạn.

Thay vì hoạt động như một trợ lý độc lập phản hồi các lệnh, các đại lý độc quyền được tích hợp trực tiếp vào hệ thống của bạn. Chúng hiểu cách các dự án của bạn vận hành, cách các nhóm giao tiếp, nơi các quy trình phê duyệt bị tắc nghẽn, ý nghĩa thực sự của từ "khẩn cấp" trong tổ chức của bạn, và các quy tắc tuân thủ nào đang âm thầm định hình mọi quyết định.

Sự thay đổi này mang lại sự khác biệt hoàn toàn. Vì đại lý được tích hợp chặt chẽ vào hệ sinh thái của bạn, nó có thể:

Trích xuất dữ liệu thời gian thực từ các công cụ nội bộ của bạn

Xác định ưu tiên dựa trên khối lượng công việc thực tế và thời hạn.

Phân công công việc theo các quy tắc quyền sở hữu hiện có

Kích hoạt tự động hóa trong các giới hạn đã định

Tuân thủ các quyền truy cập dựa trên vai trò và các biện pháp kiểm soát quản trị.

Nói cách khác, nó hoạt động dựa trên ngữ cảnh.

Và chính bối cảnh đó chính là yếu tố biến các tác nhân tự động từ một tính năng mới lạ thành một lớp vận hành. Một AI chung chung có thể soạn thảo một phản hồi. Một tác nhân độc quyền có thể phân loại yêu cầu đến, phân công dựa trên sức chứa, cập nhật trạng thái, thông báo cho các bên liên quan, ghi lại quyết định và phát hiện rủi ro trước khi con người thậm chí mở chủ đề.

Và khi một agent đã hiểu rõ các quy trình làm việc của bạn, nó có thể chịu trách nhiệm về kết quả, theo dõi các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLAs), nâng cấp khi các ngưỡng bị vi phạm, tổng hợp các cập nhật phân tán thành một nguồn thông tin duy nhất, và liên tục học hỏi từ các mẫu trong tổ chức của bạn thay vì từ các trung bình toàn cầu trừu tượng.

Sự thay đổi này tuy tinh tế nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Xem cách các Super Agents của ClickUp hoạt động với khả năng hiểu bối cảnh của công việc của bạn!👇🏼

Cách hoạt động của công nghệ đại lý độc quyền

Thuật ngữ ‘trí tuệ nhân tạo đại lý’ thường bị lạm dụng như một thuật ngữ tiếp thị cho các chatbot được cải tiến nhẹ.

Điều này dẫn đến việc các nhóm đầu tư vào các giải pháp AI được gọi là "giải pháp AI" nhưng không đáp ứng được cam kết về tính tự chủ, kết quả là lãng phí ngân sách và sự thất vọng.

Để xác định liệu một giải pháp có thực sự sẵn sàng cho sản xuất hay không, bạn cần hiểu cơ chế cho phép nó chuyển từ hỗ trợ thụ động sang thực thi tự động.

Công nghệ đại lý độc quyền hoạt động thông qua bốn khả năng liên kết với nhau, giúp nó khác biệt so với tự động hóa truyền thống.

Nhận thức và nhận thức về bối cảnh

Hầu hết các trợ lý AI thường hoạt động mà không có thông tin đầy đủ. Chúng chỉ biết những gì bạn sao chép và dán vào lệnh, điều này có nghĩa là chúng bỏ qua toàn bộ lịch sử và mạng lưới kết nối trong công việc thực tế của bạn. Điều này khiến các công cụ AI không thể hiểu được điều gì là cấp bách, ai là người chịu trách nhiệm hoặc điều gì đang cản trở dự án, khiến các đề xuất của chúng trở nên xa rời thực tế.

Khả năng nhận thức trong hệ thống đại lý giải quyết vấn đề này. Đó là khả năng của AI trong việc liên tục thu thập tín hiệu từ toàn bộ môi trường công việc của bạn — các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại, trạng thái dự án và dữ liệu lịch sử. Hơn cả việc truy cập dữ liệu theo thời gian thực, điều này liên quan đến việc AI hiểu được mối quan hệ giữa các thông tin.

Đây là nơi tiếp cận đa nền tảng có cơ sở trở nên thiết yếu. Agent cần "nhìn thấy" trạng thái thực tế, thời gian thực của tổ chức bạn, chứ không phải một ước lượng chung chung, để cung cấp sự hỗ trợ phù hợp.

Lập luận và lập kế hoạch

Tự động hóa theo logic if-then đơn giản thường dễ bị hỏng và không ổn định. Ngay khi quy trình làm việc thay đổi, bạn sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa hệ thống tự động hóa hơn là tiết kiệm được, đồng thời tạo ra thêm công việc thủ công cho nhóm của bạn. Loại logic tĩnh này không thể theo kịp tính chất động của công việc hiện đại.

Hệ thống suy luận đại lý có thể giúp vượt qua điều này. Chúng có thể chia các mục tiêu phức tạp thành một chuỗi các bước nhỏ hơn, dễ quản lý trong khi đánh giá các phụ thuộc và hạn chế trong quá trình thực hiện. Đây là lập kế hoạch động, điều chỉnh theo sự thay đổi của điều kiện, chứ không phải là một bộ quy tắc cứng nhắc, được lập trình sẵn.

Nghiên cứu của McKinsey cho thấy các tác nhân AI hiện có thể xử lý các công việc kéo dài khoảng 2 giờ liên tục, với thời gian này tăng gấp đôi sau mỗi 4 tháng.

Tất nhiên, chất lượng của quá trình suy luận này hoàn toàn phụ thuộc vào độ phong phú của bối cảnh độc quyền được thu thập trong giai đoạn nhận thức. Một tác nhân chỉ có thể lập kế hoạch hiệu quả nếu nó hiểu rõ các quy trình làm việc thực tế, chuỗi phê duyệt và khả năng sẵn có của tài nguyên trong nhóm của bạn.

Hành động tự động

Bạn do dự khi để AI thực sự thực hiện các việc cần làm vì không thể hoàn toàn tin tưởng nó? Chúng tôi hiểu điều đó.

Nếu nó gửi email cho khách hàng sai hoặc xóa một tệp quan trọng thì sao? Nỗi lo này biến AI thành một công cụ đề xuất đơn thuần, buộc bạn phải tiếp tục là nút thắt cổ chai con người và thực hiện từng bước một.

Hành động tự chủ, khi được hoàn thành đúng cách, sẽ giải quyết vấn đề này. Điều này có nghĩa là tác nhân có thể thực hiện các công việc mà không cần sự phê duyệt của con người ở mọi bước, chẳng hạn như cập nhật hồ sơ, tạo ra các sản phẩm đầu ra hoặc kích hoạt các quy trình làm việc tiếp theo.

Để ngăn ngừa rủi ro, các hệ thống đại lý sẵn sàng cho sản xuất được xây dựng với các rào cản an toàn. Những rào cản này bao gồm:

Cấu trúc quyền truy cập: Những cấu trúc này đảm bảo các tác nhân chỉ hoạt động trong phạm vi quyền hạn được chỉ định, giống như một thành viên trong nhóm con người.

Nhật ký kiểm toán và dấu vết: Những tài liệu này cung cấp lịch sử đầy đủ của mọi hành động mà đại lý thực hiện, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm hoàn toàn. Những tài liệu này cung cấp lịch sử đầy đủ của mọi hành động mà đại lý thực hiện, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm hoàn toàn.

Các quy trình nâng cấp: Những quy trình này xác định thời điểm và cách thức một tác nhân nên thông báo cho con người tham gia vào các quyết định phán đoán hoặc chiến lược.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về những yếu tố cần có trong một đại lý độc quyền để đạt hiệu quả:

Các tính năng cần có trong một đại lý độc quyền để có thể chạy các quy trình làm việc một cách độc lập.

Học tập và thích ứng

Tự động hóa khá đơn giản. Chúng thực hiện cùng một chức năng như cách đây một năm, không bao giờ trở nên thông minh hơn hoặc thích ứng với cách nhóm của bạn thực sự làm việc.

Điều này có nghĩa là các quy trình làm việc trở nên lỗi thời và tự động hóa trở nên kém hiệu quả theo thời gian, đòi hỏi phải điều chỉnh thủ công liên tục.

Tuy nhiên, các hệ thống đại lý hiệu quả được thiết kế để học tập và thích ứng. Chúng cải thiện theo thời gian bằng cách quan sát kết quả và tích hợp phản hồi trực tiếp từ công việc của bạn. Đây là quá trình học tập vận hành, không chỉ là việc tinh chỉnh mô hình.

Tuy nhiên, việc cải tiến liên tục đòi hỏi truy cập liên tục vào dữ liệu độc quyền của bạn. Trí tuệ nhân tạo này học hỏi sở thích của nhóm, quy tắc của tổ chức và các trường hợp đặc biệt trong quy trình làm việc của bạn. Trong khi tự động hóa tĩnh bị gián đoạn khi điều kiện thay đổi, trí tuệ nhân tạo thích ứng sẽ phát triển cùng với kinh doanh của bạn. ✨

Tại sao dữ liệu độc quyền là nền tảng của AI đại lý?

Việc sử dụng mô hình AI công khai cho một công việc kinh doanh cụ thể thường dẫn đến kết quả sai lệch hoặc lời khuyên chung chung không áp dụng được cho công ty của bạn. Điều này gây lãng phí thời gian, tiềm ẩn nguy cơ lỗi tốn kém và làm suy giảm niềm tin vào các công cụ AI.

Vấn đề " Context Sprawl " —khi kiến thức tổ chức bị phân tán trên các công cụ không kết nối—khiến các tác nhân không thể suy luận hiệu quả vì chúng chỉ nhìn thấy những mảnh nhỏ của bức tranh.

Không gian Làm việc tích hợp là hạ tầng giúp công nghệ đại lý độc quyền trở nên khả thi bằng cách loại bỏ các silo dữ liệu và tạo ra một nguồn thông tin thống nhất.

Điều này mang lại bốn lợi ích chính:

✅ Độ chính xác theo ngữ cảnh: Các tác nhân tham chiếu trạng thái dự án thời gian thực, hạn chót hiện tại, phân phối khối lượng công việc, quyết định lịch sử và tài liệu liên quan. Chúng đưa ra quyết định dựa trên cùng một thực tế vận hành mà nhóm của bạn nhìn thấy.

✅ Tự chủ phù hợp: Các hành động bị giới hạn bởi quyền truy cập dựa trên vai trò, phân cấp phê duyệt, yêu cầu tuân thủ và các quy tắc nội bộ. Agent biết việc cần làm trong phạm vi mô hình quản trị của bạn.

✅ Học tập có ý nghĩa: Các vòng phản hồi được liên kết với quy trình làm việc cụ thể của bạn. Nếu các công việc liên tục được giao lại, hạn chót thường xuyên thay đổi hoặc một số phê duyệt kích hoạt việc nâng cấp, tác nhân sẽ thích nghi với các mẫu đó. Nó cải thiện dựa trên nhịp độ hoạt động của bạn, không phải các tiêu chuẩn trừu tượng.

✅ Giảm thiểu hiện tượng ảo giác: Dựa trên dữ liệu có cấu trúc và đáng tin cậy giúp giảm đáng kể rủi ro tạo ra thông tin sai lệch. Khi một tác nhân lấy dữ liệu từ các trường dự án đã được xác minh, tài liệu liên kết và quyết định đã ghi lại, nó có ít động cơ hoặc cơ hội hơn để bịa đặt chi tiết thiếu sót.

Lợi ích của công nghệ đại lý độc quyền đối với các nhóm

Công nghệ đại lý độc quyền cung cấp các chỉ số hoạt động và kết quả rõ ràng, trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể của bạn.

Các lợi ích này tích lũy theo thời gian, vì mỗi cải tiến tạo ra nhiều sức chứa hơn cho công việc có giá trị cao, từ đó tạo ra dữ liệu tốt hơn cho việc học của các tác nhân.

Loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh: Các tác nhân hoạt động trên toàn bộ môi trường công việc của bạn, do đó các thành viên trong nhóm không còn cần phải thủ công kết nối các khoảng trống thông tin giữa các công cụ khác nhau.

Giảm thiểu quy trình kinh doanh thủ công: Các hoạt động chuyển giao định kỳ, cập nhật trạng thái và theo dõi được thực hiện tự động dựa trên trạng thái thực tế của dự án. Các hoạt động chuyển giao định kỳ, cập nhật trạng thái và theo dõi được thực hiện tự động dựa trên trạng thái thực tế của dự án.

Thời gian thực thi nhanh hơn: Các tác nhân có thể chuyển trực tiếp từ phân tích đến thực thi mà không cần chờ đợi lịch trình của con người hoặc phân công công việc.

Chất lượng thực thi nhất quán: Các quy trình tiêu chuẩn được thực hiện theo cùng một cách mỗi lần, giúp giảm thiểu lỗi do mệt mỏi của con người hoặc sự sơ suất đơn giản.

Sức chứa mở rộng: Các nhóm có thể xử lý khối lượng công việc lớn hơn và các dự án phức tạp hơn mà không cần phải tăng số lượng nhân viên tương ứng.

Các trường hợp sử dụng thực tế cho hệ thống đại lý độc quyền

Để hiểu rõ những việc hệ thống đại lý cần làm hàng ngày, cần có những ví dụ cụ thể.

Nếu không có ví dụ cụ thể, bạn không thể xây dựng trường hợp kinh doanh cho nó hoặc xác định nơi nó sẽ mang lại giá trị lớn nhất trong hoạt động của chính bạn. Các trường hợp sử dụng thực tế này có một chủ đề chung: tất cả đều yêu cầu bối cảnh tổ chức sâu sắc mà các công cụ AI chung không có.

Ví dụ: Quy trình làm việc trong cuộc họp là một trường hợp phổ biến mà các tác nhân có thể chuyển đổi cuộc thảo luận thành công việc được giao và có thể theo dõi.

Tổng hợp trạng thái dự án: Một agent có thể tổng hợp các cập nhật từ các công việc, tài liệu và giao tiếp của nhóm để tạo ra một báo cáo trạng thái chính xác và toàn diện mà không cần bất kỳ đầu vào thủ công nào từ quản lý dự án.

Chuẩn bị và theo dõi cuộc họp: Trước cuộc họp, một agent có thể tổng hợp tất cả thông tin liên quan cho các thành viên tham dự. Sau đó, nó có thể xác định các mục cần thực hiện từ cuộc thảo luận và giao chúng cho đúng người.

Chuyển giao công việc giữa các nhóm: Các tác nhân có thể quản lý quá trình chuyển giao công việc giữa các nhóm, ví dụ từ thiết kế sang phát triển, bằng cách đảm bảo tất cả thông tin và tài nguyên cần thiết được chuyển giao và các bên liên quan phù hợp được thông báo.

Truy xuất và áp dụng kiến thức Khi một thành viên trong nhóm bắt đầu một dự án mới, một agent có thể tự động hiển thị các tiền lệ, mẫu và tài liệu quy trình liên quan từ các công việc trước đó để đảm bảo tính nhất quán và tránh việc làm lại từ đầu.

Xử lý ngoại lệ trong quy trình làm việc: Các tác nhân có thể xác định khi một công việc bị khối hoặc một dự án gặp rủi ro, nâng cấp vấn đề lên người có trách nhiệm và thậm chí đề xuất các giải pháp tiềm năng dựa trên các mẫu lịch sử.

📮 ClickUp Insight: 24% nhân viên cho biết các công việc lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa hơn, và 24% khác cảm thấy kỹ năng của họ bị sử dụng không hiệu quả. Đó là gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị tắc nghẽn sáng tạo và bị đánh giá thấp. 💔 ClickUp giúp tập trung trở lại vào công việc có tác động cao với các Super Agents dễ cài đặt, tự động hóa các tác vụ lặp lại dựa trên các điều kiện kích hoạt. Ví dụ, khi một công việc được đánh dấu hoàn thành, các agent này có thể tự động giao bước tiếp theo, gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái dự án, giúp bạn thoát khỏi việc theo dõi thủ công. Dưới đây là một ví dụ: 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp các nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

Cách bắt đầu với công nghệ đại lý độc quyền

Việc triển khai công nghệ đại lý độc quyền có thể cảm thấy như một dự án CNTT khổng lồ và phức tạp. Nếu không có điểm khởi đầu rõ ràng, các nhóm thường trì hoãn việc triển khai vô thời hạn. Bạn có thể bắt đầu với một lộ trình thực tiễn, không đòi hỏi kỹ thuật. 🛠️

Bước đầu tiên là giảm thiểu sự lan rộng của công việc.

Các tác nhân độc quyền yêu cầu một bối cảnh thống nhất. Nếu các dự án của bạn được lưu trữ trong một công cụ, tài liệu trong một công cụ khác, cuộc hội thoại trong một công cụ thứ ba và báo cáo ở một nơi hoàn toàn khác, tác nhân không thể suy luận dựa trên toàn bộ bức tranh hoạt động. Nó sẽ hoạt động dựa trên các mảnh thông tin rời rạc.

Việc hợp nhất vào một không gian làm việc tích hợp không chỉ đơn giản hóa hệ thống công nghệ của bạn. Nó tạo ra một đồ thị công việc thống nhất kết nối các công việc, dòng thời gian, cuộc hội thoại, tài liệu, chỉ số và quyền truy cập. Bối cảnh thống nhất này là nền tảng mà các tác nhân dựa vào để hành động chính xác và phù hợp.

Hạ tầng là yếu tố quan trọng nhất ở đây.

Đừng bắt đầu với quy trình phức tạp nhất của bạn. Thay vào đó, hãy tìm kiếm các quy trình lặp đi lặp lại, dựa trên quy tắc, tiêu tốn nhiều thời gian nhưng không yêu cầu sự phán đoán tinh tế của con người.

Các ví dụ về tự động hóa quy trình làm việc đơn giản có thể bao gồm phân loại hồ sơ, định tuyến yêu cầu, cập nhật trạng thái, kiểm tra tuân thủ hoặc báo cáo định kỳ.

Các trường hợp sử dụng này mang lại ba lợi ích:

Đầu vào và đầu ra rõ ràng

Tiết kiệm thời gian có thể đo lường được

Giảm thiểu rủi ro gián đoạn hoạt động

Những thành công ban đầu giúp xây dựng niềm tin. Khi các nhóm thấy một agent xử lý công việc có cấu trúc một cách đáng tin cậy, sự phản đối giảm đi và việc mở rộng trở nên dễ dàng hơn.

Xây dựng khung quản trị

Tự chủ mà không có rào cản là một rủi ro. Trước khi mở rộng phạm vi hoạt động của một tác nhân, hãy xác định rõ những gì nó có thể thực hiện độc lập so với những gì cần sự phê duyệt của con người. Ghi chép rõ ràng các quy trình xử lý sự cố và đảm bảo rằng các hành động được ghi lại. Trên hết, làm rõ quyền sở hữu nếu có sự cố xảy ra.

Hệ thống quản trị AI của bạn nên bao gồm:

Quyền truy cập dựa trên vai trò và kiểm soát truy cập

Ngưỡng phê duyệt cho các hành động nhạy cảm

Danh sách kiểm tra để theo dõi

Các điều kiện kích hoạt nâng cấp cho các trường hợp ngoại lệ

Điều này đặc biệt quan trọng vì chỉ có 23,8% tổ chức báo cáo rằng họ đã có hệ thống quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý hoàn thiện cho các tác nhân AI. Tự động hóa phải được mở rộng đồng thời với trách nhiệm giải trình.

Bắt đầu từ quy mô nhỏ, sau đó mở rộng.

Hãy kiềm chế sự cám dỗ triển khai các tác nhân ở mọi nơi cùng một lúc.

Khi hiệu suất ổn định và niềm tin được thiết lập, hãy dần mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý.

Chuyển đổi agentic không phải là một sự kiện đơn lẻ. Đó là quá trình tích hợp trí tuệ vào hệ thống của bạn theo từng lớp một cách lặp đi lặp lại. Dưới đây là các bước cần thực hiện:

Bắt đầu với một số lượng nhỏ các quy trình làm việc có tác động lớn.

Đo lường giảm thời gian chu kỳ, tỷ lệ lỗi, mức độ áp dụng và tâm trạng của nhóm.

Thu thập phản hồi từ người dùng tương tác với đại lý.

Tinh chỉnh quy tắc và giới hạn quyết định

Quyết định quan trọng nhất diễn ra ngay từ đầu. Các tác nhân được xây dựng trên dữ liệu phân mảnh sẽ luôn hoạt động kém hiệu quả hơn so với những tác nhân được xây dựng trên bối cảnh tổ chức thống nhất. Kiến trúc quyết định giới hạn tối đa.

Áp dụng công nghệ đại lý độc quyền với ClickUp Super Agents

Nhiều công cụ AI hoạt động song song với công việc. Chúng soạn thảo, tóm tắt hoặc trả lời câu hỏi, nhưng không tham gia vào quá trình thực thi.

ClickUp Super Agents khác biệt vì chúng được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc tích hợp của ClickUp. Chúng hoạt động trong cùng một kiến trúc hỗ trợ Nhiệm vụ ClickUp, Tài liệu ClickUp, Chat ClickUp, Bảng điều khiển ClickUp, Tự động hóa và bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào được tích hợp, có nghĩa là chúng tác động lên dữ liệu thời gian thực của Không gian Làm việc thay vì các bản sao lưu đã xuất.

Tích hợp bản địa này loại bỏ nhu cầu sử dụng các đường ống dữ liệu phức tạp bên ngoài để chuyển dữ liệu giữa các hệ thống.

Bối cảnh tổ chức đầy đủ

Các Super Agents hoạt động với khả năng hiển thị toàn diện trong không gian làm việc mà chúng được triển khai, tuân thủ cùng mô hình quyền truy cập như bất kỳ người dùng nào khác.

Vì ClickUp được cấu trúc thông qua hệ thống phân cấp Không gian Làm việc, Không gian, Thư mục, Danh sách công việc và Công việc, các tác nhân có thể suy luận trên toàn bộ cấu trúc đó. Chúng có thể tham chiếu các công việc liên kết, đọc các tài liệu liên quan, giải thích các Trường Tùy chỉnh, đánh giá trạng thái công việc và hiểu các mối quan hệ như phụ thuộc và người được giao nhiệm vụ. Chúng cũng có quyền truy cập vào hoạt động lịch sử trong phạm vi quyền truy cập của mình, cho phép chúng xem xét các quyết định trước đó và các mẫu quy trình làm việc.

Nền tảng ngữ cảnh này cho phép các tác nhân đưa ra quyết định dựa trên trạng thái thực tế của dự án thay vì các giả định được suy ra từ một lệnh duy nhất.

Các Super Agents thu thập ngữ cảnh trực tiếp từ không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn theo thời gian thực để cung cấp hỗ trợ tùy chỉnh

Thực thi quy trình làm việc tự động

Các Siêu Đại lý được thiết kế để thực thi các quy trình làm việc, không chỉ tạo ra kết quả đầu ra.

Sử dụng các hướng dẫn được cấu hình, các trình kích hoạt và các nguồn kiến thức được định nghĩa, chúng có thể khởi tạo và hoàn thành các quy trình đa bước bên trong ClickUp. Ví dụ, một agent có thể theo dõi các yêu cầu đến, tạo công việc trong Danh sách công việc phù hợp, điền các Trường Tùy chỉnh, gán chủ sở hữu dựa trên logic đã định trước, đặt ngày đáo hạn và đăng cập nhật trong các kênh chat liên quan.

Vì chúng hoạt động trong khung tự động hóa và quy trình làm việc của ClickUp, các hành động của chúng có thể được liên kết với các thay đổi trạng thái công việc, việc gửi biểu mẫu, cập nhật trường dữ liệu hoặc các sự kiện khác trong không gian làm việc. Điều này cho phép các nhóm chuyển từ việc soạn thảo có sự hỗ trợ của AI sang việc điều phối quy trình do AI thực hiện.

Điều quan trọng là, các quản trị viên xác định phạm vi tự chủ. Các tác nhân hoạt động trong phạm vi các quy tắc và cấu hình được cài đặt bởi Không gian Làm việc, thay vì tự động định nghĩa lại chúng.

Tự động hóa tóm tắt dự án, cập nhật công việc và nhiều hơn nữa với các Agent tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng cụ thể.

Các rào cản tích hợp và khả năng kiểm toán

Các Super Agents được xem như người dùng trong không gian làm việc, có nghĩa là chúng thừa hưởng hệ thống quyền truy cập dựa trên vai trò của ClickUp.

Chúng chỉ có thể xem, tạo hoặc chỉnh sửa các mục mà vai trò được giao cho phép. Nếu một Không gian hoặc Danh sách công việc bị giới hạn, đại lý không thể truy cập vào nó trừ khi được cấp quyền truy cập rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng tính tự chủ không vượt qua các cấu trúc quản trị hiện có.

Ngoài ra, tất cả các hành động của đại lý đều được ghi lại. Nhật ký kiểm tra của Super Agents ghi lại các hành động đã thực hiện, thời gian xảy ra và các yếu tố kích hoạt chúng. Mức độ truy vết này hỗ trợ tuân thủ, trách nhiệm giải trình và giám sát hoạt động. Các nhóm có thể xem xét, xác minh và tinh chỉnh hành vi của đại lý dựa trên hoạt động được ghi chép thay vì phỏng đoán.

Các Super Agents có thể tùy chỉnh và thực hiện các quy trình làm việc cụ thể cho bạn với cấu hình tối thiểu.

Học tập liên tục trong hoạt động

Các Siêu Đại lý được thiết kế để thích ứng với môi trường hoạt động của chúng.

Thông qua bộ nhớ sự kiện, bộ nhớ sở thích của tác nhân, bộ nhớ ngắn hạn và bộ nhớ dài hạn, các tác nhân này duy trì khả năng nhận thức bối cảnh về các tương tác và kết quả trước đó trong phạm vi được phép của chúng. Theo thời gian, điều này cho phép định tuyến công việc chính xác hơn, tóm tắt phù hợp hơn và sự phù hợp tốt hơn với các quy trình làm việc đã thiết lập.

Đây là sự thích ứng theo ngữ cảnh dựa trên các mẫu, cấu trúc và vòng lặp phản hồi cụ thể có trong không gian làm việc của bạn. Khi các nhóm tương tác với các tác nhân, cung cấp các điều chỉnh và tinh chỉnh cấu hình, hiệu suất được cải thiện theo cách trực tiếp liên quan đến hành vi vận hành thực tế.

Đây là điều phân biệt một hệ thống đại lý sẵn sàng cho sản xuất với một khung lý thuyết.

Các Super Agents thực thi các quy trình làm việc được định nghĩa sẵn trong một không gian làm việc được quản lý chặt chẽ và giàu ngữ cảnh. Chúng hoạt động với dữ liệu thời gian thực, tuân thủ quyền truy cập, ghi lại hoạt động của mình và cải thiện trong phạm vi cấu trúc tổ chức của bạn. Tính tự chủ trở nên thực tế vì nó được gắn liền với các hệ thống mà nhóm của bạn đã tin cậy để vận hành kinh doanh.

Triển khai công nghệ đại lý độc quyền với ClickUp

Khi AI không được kết nối với các hệ thống thực thi thực tế của bạn, nó chỉ đóng vai trò tư vấn.

Điểm ngoặt xảy ra khi trí tuệ được tích hợp vào một môi trường làm việc thống nhất, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại, cấu trúc quyền sở hữu và các quyết định lịch sử được kết nối một cách có cấu trúc.

Trong bối cảnh đó, các tác nhân có thể nhận thức được các ràng buộc thực tế, suy luận qua các phụ thuộc thời gian thực và hành động trong phạm vi quyền truy cập được định nghĩa. Tự chủ không còn là lý thuyết mà bắt đầu tạo ra các kết quả hoạt động có thể đo lường được.

Nếu mục tiêu là chuyển từ AI hỗ trợ sang AI thực thi, bước đầu tiên là xây dựng trí tuệ nhân tạo dựa trên môi trường thực tế nơi công việc của bạn diễn ra.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và triển khai Super Agents trong môi trường của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Các công cụ AI thông dụng hoạt động dựa trên dữ liệu đào tạo công khai và chỉ xử lý những gì bạn dán vào lệnh. Công nghệ đại lý độc quyền được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế, quy trình làm việc và bối cảnh của tổ chức bạn, cho phép nó thực hiện các hành động tự chủ thay vì chỉ tạo ra văn bản.

Công nghệ AI đại lý độc quyền hiểu rõ trạng thái dự án cụ thể, cấu trúc nhóm và lịch sử hoạt động của bạn. Điều này cho phép nó thực hiện các hành động phù hợp với ngữ cảnh thay vì tạo ra các kết quả chung chung đòi hỏi sự chỉnh sửa thủ công nặng nề từ con người.

Các quy trình làm việc lặp đi lặp lại, nhiều bước yêu cầu bối cảnh tổ chức sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Ví dụ bao gồm báo cáo trạng thái, chuẩn bị cuộc họp, chuyển giao công việc giữa các bộ phận và tra cứu kiến thức.

Không cần sử dụng các nền tảng sẵn sàng cho sản xuất có tích hợp khả năng đại lý. Yêu cầu chính là dữ liệu tổ chức được tập trung trong một không gian làm việc thống nhất, không cần phát triển tùy chỉnh hoặc kỹ năng kỹ thuật AI.