Quy trình làm việc đa tác nhân AI: Cách thức hoạt động cùng với các ví dụ thực tế

Đến năm 2028, Gartner dự đoán 15% các quyết định kinh doanh hàng ngày sẽ được đưa ra một cách tự động bởi AI đa tác nhân, so với con số gần như bằng không vào năm 2024. Điều đó cho thấy xu hướng phát triển trong tương lai.

Khi các quy trình làm việc ngày càng trở nên liên kết chặt chẽ hơn — bao trùm các công cụ, nhóm và nguồn dữ liệu — các hệ thống chỉ có một tác nhân bắt đầu bộc lộ hạn chế. Chúng có thể hoàn thành các công việc, nhưng gặp khó khăn trong việc điều phối, xử lý sự phức tạp của việc phối hợp và thực thi song song.

Quy trình làm việc đa tác nhân AI thay đổi động lực đó. Thay vì một tác nhân phải đảm nhận mọi việc, nhiều tác nhân chuyên môn sẽ hợp tác để tiến hành các công việc phức tạp.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của quy trình làm việc đa tác nhân AI, những giá trị thực tế mà chúng mang lại, cũng như cách thiết kế chúng một cách hiệu quả.

Quy trình làm việc đa tác nhân AI là gì?

Quy trình làm việc đa tác nhân AI là một hệ thống có cấu trúc, trong đó nhiều tác nhân hợp tác để hoàn thành một mục tiêu, thay vì dựa vào một mô hình duy nhất để xử lý mọi việc. Thay vì một trợ lý tổng quát cố gắng quản lý toàn bộ quy trình, bạn thiết kế một môi trường nơi các tác nhân thông minh phân chia trách nhiệm và phối hợp để đạt được kết quả.

Trong một thiết lập tác nhân đơn lẻ, một mô hình nhận diện đầu vào, phân tích và đưa ra kết quả. Cách này phù hợp với các công việc riêng lẻ. Tuy nhiên, trong các môi trường động hơn, một người ra quyết định duy nhất có thể trở thành điểm nghẽn.

Một thiết lập đa tác nhân phân phối trách nhiệm cho các tác nhân khác nhau, mỗi tác nhân được thiết kế để đảm nhận một vai trò cụ thể trong quy trình làm việc tổng thể của các tác nhân.

Các tác nhân chuyên biệt này có thể tập trung vào nghiên cứu, phân tích, xác thực hoặc thực thi. Cùng nhau, chúng tạo thành một kiến trúc đa tác nhân có cấu trúc, nơi toàn bộ hệ thống hoạt động giống như một nhóm thực sự hơn là một trợ lý đơn lẻ. Sức mạnh nằm ở cách các tác nhân hợp tác, chia sẻ bối cảnh và truyền kết quả cho nhau.

Cách thức hoạt động của hệ thống AI đa tác nhân

Trên thực tế, các hệ thống đa tác nhân hoạt động thông qua sự phối hợp có cấu trúc thay vì thực thi độc lập. Thay vì dựa vào một mô hình duy nhất để xử lý mọi thứ, bạn thiết kế một hệ thống trong đó các tác nhân riêng lẻ hoạt động độc lập nhưng vẫn được kết nối thông qua logic, bộ nhớ và định tuyến chia sẻ.

Một thiết lập điển hình bao gồm một tác nhân giám sát chịu trách nhiệm giám sát và điều phối. Tác nhân này giải thích mục tiêu, phân phối các công việc con cho các tác nhân thực thi và quản lý sự phối hợp giữa các tác nhân trên toàn hệ thống. Mỗi tác nhân tập trung vào một trách nhiệm cụ thể đồng thời đóng góp vào quy trình làm việc hoàn chỉnh.

Đằng sau hậu trường, một số cơ chế giúp đảm bảo sự đồng bộ:

Sự tương tác giữa các tác nhân đảm bảo rằng đầu ra từ một tác nhân sẽ trở thành đầu vào có cấu trúc cho các tác nhân khác

Xử lý song song cho phép các tác nhân làm việc song song cùng lúc trên các phần khác nhau của một công việc

Tính năng định tuyến động xác định nhân viên nào sẽ xử lý công việc nào dựa trên bối cảnh và mức độ phức tạp

Hệ thống quản lý trạng thái và bộ nhớ giúp các tác nhân duy trì bối cảnh qua các bước

Các cuộc gọi công cụ và tích hợp với các công cụ bên ngoài mở rộng khả năng vượt ra ngoài xử lý ngôn ngữ

Một lời nhắc hệ thống được định nghĩa rõ ràng giúp định hình hành vi nhất quán của các tác nhân

Khi quy mô phối hợp tăng lên, độ phức tạp của việc phối hợp cũng tăng theo. Đó chính là lúc việc điều phối các tác nhân một cách có chiến lược, kiểm soát truy cập dữ liệu và xử lý lỗi mạnh mẽ trở nên quan trọng. Một số tác nhân có thể tạm dừng trong khi một tác nhân khác đang chờ xác thực, trong khi các tác nhân khác tiếp tục hoạt động độc lập.

Khi được thiết kế đúng cách, các hệ thống đa tác nhân hoạt động như một lớp trí tuệ phân tán — thực thi các công việc phức tạp với độ linh hoạt, khả năng phục hồi và hiệu suất hệ thống cao hơn so với tự động hóa truyền thống.

Lợi ích của quy trình làm việc đa tác nhân đối với các nhóm

Khi quy mô hoạt động của bạn mở rộng, độ phức tạp cũng tăng lên. Một quy tắc tự động hóa đơn lẻ hoặc một trợ lý hoạt động độc lập chỉ có thể giải quyết được một phần công việc.

Các hệ thống đa tác nhân được thiết kế cho các môi trường nơi sự phối hợp, chuyên môn hóa và tốc độ là yếu tố quan trọng. Khi nhiều tác nhân chuyên môn hoạt động cùng nhau, nhóm của bạn sẽ tận dụng được lợi thế mà không cần tăng số lượng nhân sự.

Đây chính là nơi tác động trở nên rõ rệt:

✅ Thực thi nhanh hơn nhờ xử lý song song: Với các tác nhân hoạt động song song xử lý các phần khác nhau của một công việc cùng lúc, các dự án phức tạp có thể tiến triển mà không phải chờ đợi do tắc nghẽn tài nguyên

✅ Xử lý hệ thống phức tạp hiệu quả hơn: Sự phối hợp giữa các tác nhân phân phối cho phép bạn chia nhỏ các công việc phức tạp thành các thành phần dễ quản lý trên toàn hệ thống

✅ Nâng cao hiệu suất hệ thống và hiệu quả chi phí: Các khối lượng công việc được phân phối một cách thông minh, giúp giảm thiểu sự trùng lặp và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên

✅ Hỗ trợ ra quyết định hiệu quả hơn: Các thiết lập đa tác nhân có thể hỗ trợ đánh giá rủi ro, đánh giá nhà cung cấp và các công việc doanh nghiệp quan trọng khác, nơi quá trình xác thực nhiều lớp giúp nâng cao độ chính xác

✅ Tự động hóa có khả năng mở rộng với khả năng nhận thức bối cảnh: Bằng cách duy trì bộ nhớ chia sẻ và các quy trình làm việc có cấu trúc, các tác nhân hoạt động độc lập nhưng vẫn đóng góp vào một kết quả thống nhất

Các trường hợp ứng dụng quy trình làm việc đa tác nhân trong các ngành công nghiệp

Các hệ thống đa tác nhân đang thay đổi cách thức thực hiện công việc trong các nhóm vận hành, dịch vụ và dựa trên kiến thức. Khi nhiều tác nhân hợp tác trong một quy trình làm việc có cấu trúc, tác động của nó không phụ thuộc vào ngành nghề cụ thể nhưng lại mang lại kết quả cụ thể.

Quản lý dự án và hoạt động

Trong các môi trường có nhiều hoạt động vận hành, độ phức tạp tăng lên nhanh chóng. Dù bạn đang quản lý phát triển phần mềm, đang theo dõi tuân thủ hay triển khai liên chức năng, việc chỉ dựa vào một lớp tự động hóa thường không đủ.

Một thiết lập đa tác nhân phân phối trách nhiệm giữa các tác nhân chuyên biệt, phối hợp các phần của một quy trình làm việc hoàn chỉnh:

Một tác nhân theo dõi các bản cập nhật sprint trên các kho lưu trữ và đánh dấu các trường hợp chậm trễ

Một tác nhân khác quản lý tài liệu quy trình và đồng bộ hóa các thay đổi giữa các công cụ

Một tác nhân xác thực kiểm tra các phụ thuộc trước khi phát hành

Các tác nhân hoạt động song song xử lý báo cáo và tóm tắt cho các bên liên quan cùng lúc

Cấu trúc này giúp nâng cao tự động hóa quy trình làm việc và củng cố tự động hóa quy trình kinh doanh giữa các nhóm. Trong các tổ chức quy mô lớn, nó còn hỗ trợ các quy trình xử lý tài liệu, rà soát hợp đồng và quy trình phê duyệt có cấu trúc mà không gây quá tải cho bất kỳ nút hệ thống nào.

Khi xây dựng các tác nhân AI cho hoạt động vận hành, mục tiêu không phải là thay thế con người. Mục tiêu là điều phối. Bằng cách phân phối logic trên các hệ thống đa tác nhân, các nhóm có thể giảm thiểu các điểm nghẽn và cải thiện khả năng hiển thị toàn hệ thống.

📮 ClickUp Insight: Một nửa số người được hỏi gặp khó khăn trong việc áp dụng AI; 23% không biết bắt đầu từ đâu, trong khi 27% cần được đào tạo thêm để thực hiện các việc cần làm nâng cao. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng giao diện trò chuyện quen thuộc, mang lại cảm giác giống như nhắn tin bằng văn bản. Các nhóm có thể bắt đầu ngay với những câu hỏi và yêu cầu đơn giản, sau đó dần dần khám phá các tính năng tự động hóa và quy trình làm việc mạnh mẽ hơn trong quá trình sử dụng, mà không phải đối mặt với đường cong học tập dốc khiến nhiều người e ngại.

Tự động hóa hỗ trợ khách hàng

Trải nghiệm khách hàng là lĩnh vực mà sự phối hợp giữa các tác nhân AI được hiển thị với sức mạnh rõ rệt. Thay vì sử dụng một chatbot cơ bản để trả lời các câu hỏi thường gặp, bạn có thể triển khai các tác nhân hoạt động song song để phân tích ý định, xác thực hành động và giải quyết yêu cầu theo thời gian thực.

Hãy hình dung luồng này:

Trợ lý A phân tích yêu cầu hoàn tiền và kiểm tra lịch sử đơn đặt hàng

Một tác nhân xác thực sẽ xác nhận tính hợp lệ đồng thời bảo vệ dữ liệu nhạy cảm

Một tác nhân khác cập nhật hồ sơ CRM và gửi xác nhận

Một tác nhân tóm tắt ghi lại các thông tin chi tiết về tương tác để phục vụ cho việc đào tạo

Cơ chế điều phối các tác nhân theo từng lớp này giúp tăng tốc độ phản hồi đồng thời duy trì sự kiểm soát. Với khả năng ghi nhớ lịch sử tương tác với khách hàng được tích hợp sẵn, các tác nhân có thể tùy chỉnh phản hồi dựa trên các tương tác trước đó thay vì phải bắt đầu lại mỗi cuộc hội thoại từ đầu.

Điều quan trọng là, các hệ thống có tác động lớn vẫn duy trì sự tham gia của con người trong các tình huống cần xử lý khẩn cấp. Kết quả là một hệ thống trí tuệ phối hợp giúp nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng (CSAT) đồng thời đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Nghiên cứu và công việc liên quan đến kiến thức

Các nhóm chuyên môn cao thu được lợi ích to lớn từ các quy trình làm việc đa tác nhân có cấu trúc. Nghiên cứu hiếm khi diễn ra theo một lộ trình tuyến tính. Quá trình này bao gồm thu thập dữ liệu, xác thực nguồn thông tin, tổng hợp thông tin và trình bày kết quả.

Trong một hệ thống nghiên cứu có cấu trúc, quy trình làm việc có thể trông như sau:

Một tác nhân thực hiện các tìm kiếm có cấu trúc trên web và tổng hợp dữ liệu thô

Một tác nhân khác chịu trách nhiệm phân tích và lọc dữ liệu để đảm bảo độ tin cậy

Một tác nhân viết soạn thảo các bản tóm tắt

Một tác nhân tuân thủ xác minh các trích dẫn

Điều này đặc biệt hữu ích cho các công việc nghiên cứu phức tạp, nơi một mô hình duy nhất khó có thể duy trì độ sâu và cấu trúc. Một tính năng nghiên cứu mạnh mẽ đòi hỏi phải tách biệt các giai đoạn thu thập dữ liệu, suy luận và trình bày thành các giai đoạn mô-đun.

Trong các thiết lập nâng cao, các nhóm có thể triển khai nhiều tác nhân Claude hoặc các mô hình chuyên biệt khác để đối chiếu kết quả đầu ra. Phương pháp này hỗ trợ quy trình nghiên cứu dựa trên xác thực theo từng lớp thay vì tạo ra kết quả chỉ qua một lần xử lý.

Khi xây dựng các hệ thống đa tác nhân cho công việc trí tuệ, giá trị nằm ở sự phối hợp. Các tác nhân duy trì bối cảnh, giảm tải nhận thức và thực hiện toàn bộ chu trình nghiên cứu một cách chính xác.

⚡ Mẹo nhanh: Luôn tìm kiếm các giải pháp AI có khả năng mở rộng và tích hợp với hệ thống công nghệ hiện có của bạn. Đừng quên chuẩn bị tài liệu hướng dẫn quy trình làm việc chi tiết. Để tìm hiểu sâu hơn, đây là một số câu hỏi bạn nên tự đặt ra: ✅ Hiệu suất hệ thống (thời gian phản hồi, thông lượng) thay đổi như thế nào khi mức sử dụng tăng gấp 10 lần hoặc 100 lần? ✅ Có ngưỡng tải người dùng hoặc giới hạn đồng thời cụ thể nào mà chúng ta cần biết không? ✅ Giải pháp này mở rộng quy mô hiệu quả như thế nào về mặt chi phí hạ tầng (tính toán, lưu trữ, mạng)? ✅ Tần suất cập nhật tích hợp để phù hợp với vòng đời của hệ thống công nghệ (ví dụ: các phiên bản phần mềm mới) là bao lâu? ✅ Những chi phí ẩn hoặc chi phí dựa trên mức sử dụng nào có thể phát sinh khi giải pháp được mở rộng quy mô?

Dưới đây là một số công cụ phổ biến nhất để tạo quy trình làm việc đa tác nhân:

LangChain: Nếu bạn cần kiểm soát chi tiết các tác nhân AI — trạng thái, công cụ và các rào cản — LangChain cung cấp cho bạn một khung công tác để thiết kế các quy trình làm việc của tác nhân dưới dạng đồ thị và vận hành chúng một cách đáng tin cậy. Bạn mô hình hóa trạng thái, xác định các nút và định tuyến bằng các cạnh, do đó các quyết định nhiều bước trở nên rõ ràng và có thể kiểm tra được. Nó hỗ trợ các mẫu đơn tác nhân, đa tác nhân và phân cấp, với các vòng lặp kiểm duyệt và chất lượng để giữ cho hành vi đi đúng hướng

CrewAI : CrewAI tập trung vào các nhóm tác nhân AI hợp tác để hoàn thành công việc phức tạp. Bạn có thể phát triển dựa trên khung công tác mã nguồn mở hoặc sử dụng trình chỉnh sửa trực quan của CrewAI Studio, sau đó đưa các “nhóm” này vào sản xuất thông qua Nền tảng Quản lý Tác nhân (AMP) để theo dõi quá trình chạy, thử nghiệm các cải tiến và lặp lại một cách an toàn

AutoGen: AutoGen là khung công tác mã nguồn mở của Microsoft để xây dựng các hệ thống đa tác nhân được hỗ trợ bởi AI. Bạn có thể tạo mẫu thử nghiệm trong AutoGen Studio (không cần mã), viết kịch bản cuộc hội thoại với AgentChat và chuyển sang điều phối theo sự kiện với Core khi bạn cần các quy trình làm việc phân phối, chạy trong thời gian dài. Hệ thống này ưu tiên sử dụng Python và cho phép bạn kiểm soát rõ ràng trạng thái, công cụ và việc chuyển giao công việc

Để điều phối trong môi trường sản xuất, bạn cũng có thể tích hợp với:

Celery / Prefect / Airflow để lập lịch quy trình làm việc

Cơ sở dữ liệu vectơ (Pinecone, Weaviate, Chroma) cho trí nhớ dài hạn

API và công cụ (Google Tìm kiếm, SQL, email, Slack) để thực hiện các hành động

Cách xây dựng quy trình làm việc đa tác nhân trong ClickUp

Nhiều nhóm rất hào hứng với việc áp dụng các tác nhân AI để tự động hóa công việc. Tuy nhiên, khi bắt đầu thử nghiệm, thực tế lại khác xa mong đợi. Thay vì đạt được hiệu quả, các tổ chức lại phải đối mặt với tình trạng công việc lan tràn do các công cụ rời rạc, các quy trình tự động hóa bị cô lập và các quy trình làm việc của các tác nhân không được kết nối.

Các hệ thống riêng lẻ có thể hoạt động tốt khi hoạt động độc lập, nhưng nếu thiếu sự phối hợp, chúng sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ các quy trình làm việc phức tạp trên toàn hệ thống.

Đây chính là lúc ClickUp phát huy giá trị. Với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp, ClickUp đóng vai trò như một trung tâm điều phối, nơi các quy trình làm việc đa tác nhân có thể hoạt động trong một môi trường chung. Thay vì các công cụ riêng lẻ hoạt động độc lập, ClickUp giúp các tác nhân phối hợp, duy trì bối cảnh người dùng chung và hoàn thành các công việc trong cùng một không gian làm việc.

Sử dụng ClickUp Brain làm lớp điều phối

Tối ưu hóa các yêu cầu phối hợp quy trình làm việc của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Brain đóng vai trò như một công cụ điều phối kết nối các tác nhân và quy trình làm việc khác nhau. Thay vì phải cấu hình logic phức tạp thủ công, các nhóm có thể mô tả quy trình tự động hóa mà họ mong muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ví dụ, một quản lý sản phẩm có thể mô tả một quy trình làm việc trong đó các công việc khẩn cấp được tự động chuyển đến một nhóm ưu tiên. ClickUp Brain sẽ phân tích yêu cầu đó, cấu hình các điều kiện kích hoạt và thiết lập logic hướng dẫn hành vi của các tác nhân.

Vì Brain phân tích hoạt động trên các công việc, thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc, nên nó hỗ trợ định tuyến động giữa các tác nhân khác nhau. Nó cũng có thể duy trì bối cảnh người dùng chia sẻ, giúp các tác nhân hiểu được các ưu tiên trong các dự án thay vì hoạt động riêng lẻ.

Kết quả là một hệ thống trong đó các tác nhân hoạt động song song quản lý việc nhập mục nhập, định tuyến công việc, báo cáo và phân tích mà không làm gián đoạn tính liên tục của quy trình làm việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain hỗ trợ phần lớn các quy trình tự động hóa mà bạn đã thấy ở trên—nhưng với ClickUp Brain MAX, bạn có thể nâng tầm khả năng đó lên một tầm cao mới. ClickUp Brain MAX cung cấp chi tiết công việc ClickUp Brain Max tập trung vào các tác nhân AI linh hoạt hơn. Bằng cách chuyển đổi giữa các mô hình hàng đầu như GPT-4, Claude 3.7 và các mô hình khác, các nhóm có thể lựa chọn “bộ não” phù hợp cho từng quy trình làm việc — tốc độ để ra quyết định nhanh chóng, sự tinh tế cho giao tiếp nhạy cảm, hoặc độ sâu để phân tích phức tạp. Và với tính năng Talk to Text, một phần của ClickUp Brain MAX, bạn có thể đọc ý tưởng trực tiếp vào ClickUp. Những suy nghĩ được nói ra sẽ ngay lập tức biến thành công việc, tài liệu hoặc các mục hành động — loại bỏ những trở ngại khi gõ văn bản và khiến quy trình làm việc của các tác nhân trở nên tự nhiên như một cuộc hội thoại. Khi kết hợp, ClickUp Brain MAX và Talk to Text kết nối đầu vào của con người với các tác nhân tự động — giúp luồng ý tưởng được truyền tải nhanh hơn, bối cảnh được giữ nguyên vẹn và quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI của bạn mở rộng quy mô mà không gặp trở ngại.

Sử dụng ClickUp tự động hóa để điều phối các quy trình làm việc do các tác nhân điều khiển

Tạo quy trình tự động hóa tùy chỉnh trên ClickUp

Trong khi ClickUp Brain giúp phân tích ý định và định hướng hành vi của các tác nhân, ClickUp tự động hóa cung cấp lớp thực thi để biến những thông tin đó thành hành động. Cùng nhau, chúng tạo nên một môi trường thực tiễn để triển khai các quy trình làm việc đa tác nhân ngay trong không gian làm việc của bạn.

ClickUp Brain phân tích các dự án, thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc của bạn, trong khi tính năng tự động hóa đảm bảo các công việc được xử lý xuyên suốt quy trình làm việc mà không cần can thiệp thủ công. Sự kết hợp này cho phép các tác nhân khác nhau phối hợp giữa các luồng công việc đồng thời duy trì bối cảnh người dùng chung.

Dưới đây là cách thức hợp tác này thường diễn ra:

Tự động điền thông tin và phân công công việc một cách thông minh: AI Fields có thể phân tích dữ liệu dự án đầu vào và tự động điền các thông tin quan trọng. AI Assign sau đó sẽ phân công công việc cho đồng nghiệp phù hợp, đảm bảo các tác nhân hoạt động song song xử lý các phần khác nhau của quy trình làm việc mà không gây tắc nghẽn.

Thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI trên các dự án: ClickUp Brain liên tục phân tích hoạt động dự án và hiển thị thông tin chi tiết qua các bảng điều khiển. Những tín hiệu này giúp các nhóm phát hiện sớm các sự chậm trễ hoặc bất thường tiềm ẩn, từ đó cải thiện hiệu suất hệ thống trên toàn bộ hệ thống

Xếp hạng ưu tiên công việc một cách linh hoạt: ClickUp Brain đánh giá mức độ khẩn cấp, các phụ thuộc và thời hạn để đề xuất thứ tự ưu tiên. Điều này cho phép định tuyến linh hoạt, trong đó các công việc được chuyển giữa nhiều tác nhân chuyên môn hoặc thành viên nhóm dựa trên nhu cầu thực tế của dự án

Thay vì các quy tắc tự động hóa rời rạc, Brain và Automations tạo ra một hệ thống phối hợp, nơi các tác nhân hợp tác với nhau, các công việc được phân bổ một cách thông minh và tiến độ công việc diễn ra suôn sẻ giữa các nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng ClickUp Super Agents làm đồng nghiệp AI được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Chúng xuất hiện giống như các thành viên trong nhóm, bởi vì về cơ bản, chúng được mô phỏng như những người dùng thực sự. Xem video này để tìm hiểu cách tạo các tác nhân AI có thể tùy chỉnh với ClickUp Super Agents: Bạn có thể: Giao công việc cho họ : Giao cho họ quyền sở hữu đối với các công việc định kỳ, dự án hoặc toàn bộ quy trình làm việc

@đề cập đến họ ở bất kỳ đâu : Kéo họ vào tài liệu, công việc hoặc trò chuyện để bổ sung bối cảnh, trả lời câu hỏi hoặc thúc đẩy công việc tiến triển

Nhắn tin trực tiếp cho họ : Yêu cầu hỗ trợ, giao phó công việc lặt vặt hoặc nhận cập nhật thông tin giống như khi bạn làm việc với đồng nghiệp

Đặt lịch và thiết lập các điều kiện kích hoạt: Cho phép các tác nhân này chạy báo cáo vào mỗi buổi sáng, phân loại các yêu cầu mới ngay khi nhận được, hoặc giám sát các quy trình làm việc ở chế độ nền Giao phó mục tiêu và quy trình làm việc của bạn cho các đồng nghiệp là tác nhân thông qua ClickUp Super Agent

AI phát huy sức mạnh tối đa khi kết nối với các công cụ mà nhóm của bạn đang sử dụng. ClickUp hỗ trợ tích hợp với các nền tảng như ChatGPT, Make, Twilio và Zapier, cho phép các công cụ bên ngoài tham gia vào hệ thống đa tác nhân rộng lớn hơn đang hoạt động trong không gian làm việc của bạn.

Lớp tích hợp này hỗ trợ các lệnh gọi công cụ, các sự kiện kích hoạt từ bên ngoài và truy cập dữ liệu có cấu trúc giữa các hệ thống. Các bản cập nhật từ GitHub có thể tự động tạo ra các công việc, trong khi các thông tin chi tiết được tạo ra từ các công cụ nghiên cứu AI có thể được đưa trực tiếp vào quy trình làm việc của dự án.

Khi các hệ thống này hoạt động cùng nhau, các nhóm sẽ vượt qua mô hình tự động hóa cô lập để chuyển sang mô hình làm việc phối hợp giữa các hệ thống đa tác nhân — nơi các tác nhân hợp tác, xử lý thông tin song song và mang lại kết quả nhanh hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một bảng điều khiển để theo dõi tác động của các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Theo dõi các chỉ số như thời gian tiết kiệm được, giảm thiểu lỗi và tăng năng suất sẽ giúp định lượng mức độ cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống đa tác nhân trên các nhóm.

Biến trí tuệ đa tác nhân thành công việc thực tế với ClickUp

Sự chuyển đổi sang các hệ thống đa tác nhân không chỉ là một xu hướng kỹ thuật—đó là một phương thức mới để thực hiện công việc. Khi các tổ chức áp dụng các tác nhân AI để xử lý các công việc phức tạp, trọng tâm chuyển từ tự động hóa riêng lẻ sang các hệ thống phối hợp, nơi nhiều tác nhân hợp tác, chia sẻ bối cảnh và hoàn thành kết quả trên toàn bộ hệ thống.

Từ hoạt động vận hành và phát triển phần mềm đến nghiên cứu và hỗ trợ khách hàng, các quy trình làm việc của các tác nhân được thiết kế tốt giúp các nhóm mở rộng quy mô ra quyết định, cải thiện hiệu suất hệ thống và quản lý các hệ thống phức tạp một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, lợi thế thực sự đến từ việc đưa các tác nhân đó vào một môi trường thống nhất, nơi công việc, bối cảnh và sự phối hợp cùng tồn tại.

Đó chính là nơi ClickUp phát huy tác dụng.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Hệ thống một tác nhân dựa vào một mô hình duy nhất để giải thích các đầu vào và hoàn thành công việc. Ngược lại, hệ thống đa tác nhân sử dụng nhiều tác nhân chuyên trách các vai trò khác nhau, hợp tác thông qua tương tác giữa các tác nhân và phối hợp trên toàn hệ thống để xử lý các quy trình làm việc phức tạp hơn.

Không phải lúc nào cũng vậy. Mặc dù các nhà phát triển có thể viết logic tùy chỉnh khi xây dựng các tác nhân AI, nhưng nhiều nền tảng hiện đại hỗ trợ các công cụ trực quan giúp triển khai quy trình làm việc đa tác nhân mà không cần mã phức tạp. Những công cụ này giúp các nhóm điều phối nhiều tác nhân chuyên biệt để thực hiện các công việc doanh nghiệp và vận hành.

Tự động hóa truyền thống tuân theo các quy tắc cố định cho các công việc được định nghĩa sẵn. Tuy nhiên, việc điều phối các tác nhân cho phép các tác nhân AI thích ứng một cách linh hoạt, phối hợp với các tác nhân khác và quản lý các quy trình làm việc phức tạp bằng cách sử dụng bối cảnh, bộ nhớ và logic ra quyết định thay vì các tín hiệu kích hoạt tĩnh.