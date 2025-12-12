Hướng dẫn Tạo Lời Khuyên Cho Trợ Lý: Cách Xây Dựng Quy Trình AI Đáng Tin Cậy

Các trợ lý AI tốt nhất không được xây dựng trong một bước duy nhất. Chúng được xây dựng theo các lớp, giống như các khối xây dựng, mỗi lớp mang lại cho trợ lý thêm khả năng và độ tin cậy.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng khối, từ xác định nhiệm vụ, viết lời nhắc, kiểm tra lỗi đầu ra cho đến thử nghiệm dưới áp lực trước khi triển khai.

Tạo lời nhắc sinh thành so với Tạo lời nhắc cho chatbot

Hầu hết mọi người cho rằng việc tạo prompt chỉ đơn giản là đặt câu hỏi và đọc câu trả lời. Điều đó đúng. Nhưng chỉ áp dụng cho việc tạo prompt cho mô hình sinh thành.

Hình ảnh sau đây cho thấy ClickUp Brain phản hồi với một lời nhắc mở rộng, sáng tạo. Người dùng hỏi: “Bạn có thể cho tôi xem hình ảnh một con chó đội mũ trông như thế nào không?” và nhận được kết quả linh hoạt, sáng tạo với hình ảnh được tạo ra và văn bản mô tả.

Ví dụ về việc sử dụng ClickUp Brain để tạo ra phản hồi sáng tạo và mô tả chi tiết cho một câu hỏi mở

Kích hoạt tạo sinh là mở rộng, sáng tạo và linh hoạt. Nó rất phù hợp cho các ý tưởng nhanh chóng hoặc nội dung. Tuy nhiên, khi bạn đang xây dựng một hệ thống phải chạy liên tục trên dữ liệu khách hàng thực tế, với cấu trúc và kết quả dự đoán được, bạn cần một phương pháp tiếp cận khác.

Đó chính là hướng dẫn cho agent . Sự chuyển đổi từ việc đặt câu hỏi sang hướng dẫn, từ việc tạo ra sang thực thi.

Hình ảnh bên dưới minh họa việc sử dụng các lệnh hướng dẫn cho trợ lý trong ClickUp. Ở đây, một trợ lý (Quản lý Dự án) được cài đặt với mô tả công việc rõ ràng, hướng dẫn có cấu trúc và trách nhiệm được xác định cụ thể. Phương pháp này đảm bảo trợ lý hoạt động đáng tin cậy và nhất quán mỗi khi được kích hoạt.

Ví dụ về việc hướng dẫn nhân viên, trong đó nhân viên được giao một vai trò có cấu trúc và một bộ hướng dẫn để thực hiện các tác vụ lặp lại và dự đoán được

Sự khác biệt chính giữa việc tạo lời nhắc sinh thành và lời nhắc cho trợ lý

Thuộc tính Kích hoạt tạo sinh Kích hoạt Trợ lý Mục tiêu Khám phá, sáng tạo Độ tin cậy, cấu trúc Tư duy “Hãy cho tôi một cái gì đó” “Việc cần làm là thực hiện công việc này mỗi lần” Kết quả Lin hoạt, mở rộng Có thể lặp lại, có cấu trúc Trường hợp sử dụng Viết phần giới thiệu cho bài viết blog Xử lý vé hỗ trợ

👉 Khi bạn đưa ra lời nhắc cho một agent, bạn không chỉ đang đặt câu hỏi. Bạn đang cung cấp cho nó một mô tả công việc, một hợp đồng và một bộ quy tắc.

Kích hoạt tạo sinh hỏi, “Mô hình có thể tạo ra gì?” Kích hoạt cho agent hỏi, “Làm thế nào để mô hình hành xử một cách nhất quán và dự đoán được?”

Hầu hết các nhóm không nhận ra rằng họ vẫn đang ở phía sai của khoảng cách giữa AI tạo sinh và AI đại lý.

Tạo lời nhắc sinh thành là sáng tạo, linh hoạt và nhanh chóng. Nhưng nó được thiết kế cho các kết quả riêng lẻ.

Kích hoạt trợ lý AI tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn. Đây là cách bạn xây dựng AI hoạt động trong thế giới thực một cách đáng tin cậy và dự đoán được.

Gợi ý tạo sinh là một khoảnh khắc. Gợi ý cho agent là một hệ thống, và hệ thống có thể mở rộng.

📮 ClickUp Insight: Mặc dù 35% người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cơ bản, nhưng các tính năng nâng cao như tự động hóa (12%) và tối ưu hóa (10%) vẫn còn nằm ngoài tầm với của nhiều người. Hầu hết các nhóm cảm thấy bị mắc kẹt ở "mức độ cơ bản của AI" vì các ứng dụng của họ chỉ xử lý các công việc bề mặt. Một công cụ tạo nội dung, một công cụ đề xuất phân công công việc, một công cụ tóm tắt ghi chú—nhưng không có công cụ nào chia sẻ ngữ cảnh hoặc làm việc cùng nhau. Khi AI hoạt động trong các vùng cô lập như vậy, nó tạo ra đầu ra, nhưng không tạo ra kết quả. Đó là lý do tại sao các quy trình làm việc thống nhất lại quan trọng. ClickUp Brain thay đổi điều đó bằng cách khai thác bối cảnh công việc, nội dung và quy trình của bạn — giúp bạn thực hiện tự động hóa nâng cao và quy trình làm việc của nhân viên một cách dễ dàng, thông qua trí tuệ nhân tạo thông minh, tích hợp sẵn. Đây là AI hiểu công việc của bạn, không chỉ các lệnh của bạn.

Khối 1: Bắt đầu bằng cách hướng dẫn AI soạn thảo bản mô tả yêu cầu

Trước khi có các lời nhắc, trước khi có cấu trúc, trước khi có định dạng, là phần mô tả yêu cầu. Đây là nền tảng.

Nó xác định các yếu tố của nhân viên hỗ trợ:

Việc cần làm

Các trường nhập liệu

Kết quả mong đợi

Giới hạn và yêu cầu

“Tốt” trông như thế nào

Chúng tôi tạo ra điều này bằng AI, không phải thủ công.

✅ Mẫu hướng dẫn soạn thảo tài liệu kỹ thuật:

Điều này cung cấp cho bạn một bản thiết kế vững chắc. Phần còn lại là việc xây dựng các lớp và tinh chỉnh.

Khối xây dựng 2: Tầng lớp — Mở rộng một lời nhắc một cách dần dần

Tầng lớp hóa là cách bạn chuyển từ một trợ lý AI hữu ích thành một đồng nghiệp đáng tin cậy. Bắt đầu với công việc nhỏ nhất có thể. Thử nghiệm nó. Sau đó mở rộng.

Lớp A: Hành vi cốt lõi

Bắt đầu từ những điều cơ bản. Chỉ tập trung vào những yếu tố cần thiết.

Khi quy trình này đã được thiết lập vững chắc và nhất quán, chúng ta sẽ thêm lớp tiếp theo.

Lớp B: Thêm cấu trúc

Bây giờ, mở rộng cùng một lời nhắc bằng cách thêm bối cảnh có cấu trúc.

Cấu trúc trở nên rõ ràng hơn. Bạn hiện có được kết quả phân loại thực sự.

Lớp C: Thêm logic có giá trị cao hơn

Bây giờ chúng ta thêm lớp cuối cùng: đề xuất và thông tin thiếu sót.

Tại thời điểm này, chúng ta đã có một agent nhiều lớp hoạt động đầy đủ chức năng.

Bước tiếp theo: duy trì tính ổn định của hành vi.

Khối xây dựng 3: Thêm các ràng buộc

Khi hành vi nhiều lớp đã hoạt động, chúng ta thêm các ràng buộc. Các ràng buộc tạo ra sự nhất quán và ngăn chặn các hiện tượng ảo giác. Các ràng buộc này được thêm trực tiếp vào lời nhắc đang phát triển.

🔐 Ví dụ về khối hạn chế

Hiện tại, hành vi đã ổn định, có thể dự đoán được và an toàn.

⚙️ Nhận thức về đại lý: Hạn chế tạo ra độ tin cậy Trong các hệ thống dựa trên đại lý, các ràng buộc không phải là hạn chế; chúng là cơ sở hạ tầng. Chúng cung cấp cho mô hình các giới hạn rõ ràng để nó ngừng tự phát và bắt đầu hành động một cách nhất quán — cùng cấu trúc, cùng logic, mỗi lần. Sự nhất quán chính là yếu tố giúp nhân viên hỗ trợ có thể hoạt động trong các quy trình làm việc thực tế. Khi kết quả đầu ra không bao giờ thay đổi, các nhóm có thể tin tưởng vào các công cụ như ClickUp Agents để phân loại, định tuyến hoặc tóm tắt mà không cần nghi ngờ hay chỉnh sửa lại công việc của mình. ClickUp AI agents Các rào cản không hạn chế khả năng; chúng giúp đại lý đủ ổn định để tự động hóa và đủ đáng tin cậy để mở rộng quy mô.

Khối xây dựng 4: Thêm ví dụ (Gợi ý đa bước)

Bằng cách thêm các ví dụ, bạn dạy cho agent biết "điều gì là tốt", cài đặt kỳ vọng về giọng điệu, độ sâu và logic. Mỗi ví dụ giúp tăng cường tính nhất quán trong các kết quả đầu ra.

Ví dụ về phiếu yêu cầu (cho việc tạo lời nhắc đa bước)

Ví dụ về kết quả đầu ra

Khối xây dựng 5: Xác định định dạng đầu ra (Schema)

Định dạng đầu ra của bạn thành một schema có thể dự đoán được và có thể đọc được bởi máy tính.

Chúng tôi thêm các hướng dẫn schema vào lời nhắc:

Định nghĩa sơ đồ:

Điều này biến nhân viên hỗ trợ thành một công cụ tạo ra đầu ra nhất quán và có thể đọc được bởi máy.

Khối cuối cùng: Kết hợp tất cả thành một lời nhắc sản xuất duy nhất

Dưới đây là lời nhắc kết hợp bao gồm:

Hành vi nhiều lớp

Hạn chế

Ví dụ về tương tác đa bước

Schema

Muốn xem điều này hoạt động như thế nào?

🎥 Xem video này để tìm hiểu cách tự động hóa các câu hỏi thường gặp, tối ưu hóa quá trình chuyển giao cuộc trò chuyện trực tiếp, thiết lập vòng phản hồi, và duy trì chất lượng thông qua đào tạo dữ liệu đúng cách và các đường dẫn nâng cấp, để AI thực sự hỗ trợ nhóm của bạn, chứ không gây phiền toái cho họ.

Từ Gợi ý đến Sản xuất: Điều Thực Sự Cần Thiết

Sự khác biệt giữa một lời nhắc dễ bị hỏng và một agent vững chắc là cấu trúc.

Bạn đang xây dựng hệ thống, không chỉ là văn bản. Điều đó có nghĩa là:

Xây dựng từng lớp một cách cẩn thận

Thêm các ràng buộc

Kiểm tra một cách kỹ lưỡng

Hãy để AI giúp bạn gỡ lỗi.

Hãy suy nghĩ như một kỹ sư, không chỉ là một nhà văn.

Đây là cách bạn chuyển từ các kết quả thông minh sang các agent đáng tin cậy mà bạn có thể triển khai với sự tự tin.

Nói cách khác: Xây dựng. Kiểm thử. Cải thiện.