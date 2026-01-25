Tình hình các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) trong [năm]: Các xu hướng chính đang nổi lên và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tác nhân (Agentic AI)

Trong suốt một năm qua, từ "Agent" đã xuất hiện khắp nơi. Tuy nhiên, đối với nhiều người, trải nghiệm này là sự kết hợp giữa sự tò mò và sự hoài nghi lành mạnh về ROI, tính dễ sử dụng và lợi ích tiết kiệm thời gian thực tế.

Chúng ta đã thấy các chatbot có thể viết thơ nhưng không thể tiến hành một công việc, và các công cụ "agentic" - về cơ bản là các giao diện đòi hỏi sự hỗ trợ nhiều hơn cả một nhân viên mới.

Chúng tôi muốn tìm hiểu xem độc giả blog của mình đang ở đâu khi nói đến các trợ lý AI. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát tự nguyện với hàng trăm chuyên gia để tìm hiểu nơi các trợ lý AI đang thành công, nơi họ đang thất bại và những gì cần thiết để họ trở thành một phần không thể thiếu của nhóm.

Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước kết quả.

1. Khoảng cách định nghĩa: Tò mò so với Thực tế

40% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ tò mò nhưng vẫn chưa rõ chính xác "agent" là gì.

Điều đó cho thấy ý tưởng về các tác nhân đang lan rộng nhanh chóng như thế nào, nhưng cũng cho thấy rằng khái niệm này vẫn còn khá trừu tượng trong thực tế. Nhiều công cụ tự xưng là có tính chất tác nhân về mặt lý thuyết, nhưng thực tế lại không thể tham gia vào công việc hàng ngày.

Các Super Agents trong ClickUp hoạt động trong Không gian Làm việc và có thể hoạt động độc lập theo các quy tắc và quyền phê duyệt mà bạn thiết lập. Điểm nổi bật? Chúng trông không giống "AI" mà giống như một đồng nghiệp ảo đang âm thầm giúp công việc diễn ra suôn sẻ.

2. Vấn đề "Người đoán tự tin"

30% số người cho biết điều khiến họ thất vọng nhất về các trợ lý AI là chúng nghe có vẻ tự tin nhưng lại đưa ra thông tin sai lệch.

Hầu hết các đại lý thực hiện công việc độc lập. Họ phản hồi một yêu cầu duy nhất mà không biết cách bạn thích thực hiện việc cần làm, cách bạn làm việc hoặc quy trình ưa thích của bạn.

Các Super Agents của ClickUp hoạt động theo cách khác biệt. Chúng hoạt động dựa trên 100% thông tin bối cảnh được lấy trực tiếp từ các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, cuộc họp và cập nhật của bạn theo thời gian thực. Đồng thời, chúng duy trì khả năng ghi nhớ các thông tin gần đây, dựa trên sở thích và thậm chí cả các sự kiện cụ thể theo thời gian.

Và đó chính là điều biến một nhân viên từ một người đoán mò tự tin thành một đồng nghiệp chủ động, có thể theo kịp sự thay đổi của công việc.

🎥 Như CEO của ClickUp, Zeb Evans, đã chia sẻ gần đây, tương lai của công việc không chỉ nằm ở trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng "suy nghĩ"—mà còn ở AI có khả năng "hành động".

Siêu Đại lý là những đồng nghiệp kỹ thuật số đầu tiên không chỉ tồn tại trong hộp trò chuyện—họ tồn tại ngay tại nơi công việc của bạn diễn ra. Họ có khả năng ghi nhớ, hiểu bối cảnh và quyền truy cập để thực sự giúp bạn giảm bớt công việc.

3. Tìm kiếm sự giải thoát khỏi công việc nhàm chán

24% số người cho biết họ muốn sử dụng các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) chủ yếu để tự động hóa các công việc nhàm chán.

Mong đợi ở đây là giảm bớt công việc có giá trị thấp, và điều đó là hợp lý. Nếu một nhân viên cần được thiết lập liên tục, giám sát hoặc nhắc nhở, công việc đó sẽ không còn cảm thấy hữu ích mà bắt đầu trở thành gánh nặng.

Trong ClickUp, các Super Agents hoạt động liên tục ở chế độ nền, cập nhật công việc, soạn thảo tài liệu và thúc đẩy công việc tiến triển bằng chính các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng. Bạn có thể nhắn tin trực tiếp (DM) cho họ để nhận hỗ trợ một lần, và thậm chí @đề cập họ trong một tài liệu để biến ý tưởng thành kế hoạch rõ ràng!

🌏 Lời phát biểu của lãnh đạo: Theo một khảo sát của PwC, 88% lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nhóm hoặc bộ phận kinh doanh của họ có kế hoạch tăng ngân sách liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong 12 tháng tới do sự phát triển của AI tự chủ.

4. Tại sao 62% cho rằng các trợ lý AI không đáp ứng được kỳ vọng?

62% số người được hỏi cho biết các trợ lý AI hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng, mô tả chúng ở giai đoạn sơ khai hoặc thậm chí tạo ra nhiều công việc hơn là giải quyết.

Khi các nhân viên cảm thấy công việc còn ở giai đoạn quá sơ khai hoặc thậm chí tạo ra nhiều công việc hơn là giải quyết, sự bực bội đó thường thể hiện rõ trong quá trình bàn giao. Một nhân viên tóm tắt cuộc họp, đề xuất các bước tiếp theo hoặc chỉ ra vấn đề, sau đó dừng lại. Bạn vẫn phải tạo các công việc từ các mục cần thực hiện, phân công người chịu trách nhiệm, cập nhật trạng thái và theo dõi thủ công.

Các Super Agents được thiết kế để xử lý tất cả các bước đó. Chúng có thể sử dụng các hành động liên kết để chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành công việc, cập nhật trạng thái dự án, phân công công việc cho đúng người chịu trách nhiệm và duy trì luồng công việc diễn ra trong cùng hệ thống nơi thực thi công việc.

Khi một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chuyển từ "đây là những gì nên xảy ra" sang "nó đã được thực hiện", giá trị thực sự mới được thể hiện đối với công việc.

5. Bảo mật: Rào cản niềm tin

36% số người được hỏi cho biết lo ngại về niềm tin và bảo mật là lý do chính khiến họ do dự trong việc sử dụng các trợ lý AI nhiều hơn.

Hầu hết thời gian, người dùng không biết agent sống ở đâu, có thể truy cập những gì, hoặc cách thức hoạt động của nó được điều khiển như thế nào sau khi đã được khởi chạy.

Các Super Agents được tạo ra như là người dùng cấp cao trong một không gian làm việc được quản lý. Họ thừa hưởng cùng các quyền truy cập cấp người dùng như nhóm của bạn, đảm bảo quyền truy cập rõ ràng và được kiểm soát ngay từ ngày đầu tiên.

Mọi hành động mà họ thực hiện đều được ghi lại theo thời gian thực, và đối với các quyết định có tác động lớn, một nhân viên sẽ tham gia vào quá trình phê duyệt.

Trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động nhanh hơn, tuân thủ chặt chẽ các quy định mà các nhóm dựa vào để đảm bảo bảo mật và trách nhiệm.

📚 Xem thêm: Giới thiệu ClickUp Super Agents

6. Bước đột phá về "Bối cảnh"

Khi được hỏi điều gì sẽ khiến các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự hữu ích, câu trả lời hàng đầu không phải là tốc độ hay sức mạnh, mà gần 40% số người được hỏi cho biết họ cần một tác nhân có sự hiểu biết hoàn hảo về bối cảnh công việc của họ.

Điều này có lý vì hầu hết các tác nhân AI đều thất bại khi chúng không hiểu tại sao các quyết định được đưa ra hoặc cách bạn muốn công việc của mình có luồng diễn ra.

Vì các Super Agents duy trì ngữ cảnh, ghi nhớ các quyết định trước đó và hoạt động liên tục, chúng có thể hoạt động với độ tin cậy cao hơn nhiều so với các agent dựa trên lệnh. Chúng hoạt động dựa trên lịch sử không gian làm việc động, duy trì trạng thái hoạt động khi công việc phát triển và hoạt động trong phạm vi quyền truy cập rõ ràng và nhật ký kiểm tra.

Khi trí tuệ nhân tạo hiểu rõ công việc và thực hiện nó một cách an toàn, bạn sẽ cuối cùng cảm thấy như đang làm việc với một đồng nghiệp ảo mà bạn thực sự có thể tin cậy.

7. Nhà Quản lý Dự án Tuyệt vời Nhất

19% số người cho biết họ muốn các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ quản lý quy trình làm việc của dự án.

Nhưng quy trình quản lý dự án không hoàn toàn là một danh sách kiểm tra. Đó là một hệ thống động với những sự đánh đổi, chuyển giao và ưu tiên thay đổi liên tục, nơi kế hoạch của ngày hôm qua hiếm khi phản ánh thực tế của ngày hôm nay.

Các Super Agents của ClickUp được thiết kế để phản hồi tình trạng công việc của bạn, không chỉ dựa trên các chỉ dẫn. Chúng thực hiện công việc theo lịch trình bạn đặt ra và theo dõi các tín hiệu kích hoạt như câu hỏi được đặt ra, công việc mới được tạo hoặc biểu mẫu được gửi, và có thể chủ động phát hiện các vấn đề!

🎥 Bạn có tò mò về lượng kiến thức công nghệ cần thiết để xây dựng một Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent)? Không cần gì cả! Chỉ cần yêu cầu những gì bạn cần.

8. “Nhưng việc nó thực sự làm là gì?”

25% số người được hỏi cho biết họ chưa biết mình sẽ sử dụng trợ lý AI cho mục đích gì.

Sự nhầm lẫn đó là dễ hiểu. Từ "agent" thường được sử dụng cho các công cụ đề xuất ý tưởng hoặc tạo ra văn bản, nhưng không thực sự đóng góp một cách có ý nghĩa vào chính công việc đó.

Một định nghĩa thực tế hơn là: một tác nhân quan sát những gì đang diễn ra, hiểu bối cảnh và hành động thay mặt bạn để duy trì tiến độ công việc. Các Super Agents được thiết kế để thực hiện chính xác việc cần làm trong không gian làm việc, nơi các công việc, cập nhật và quy trình làm việc của bạn đã tồn tại.

Giá trị của họ được thể hiện rõ ràng thông qua các hành động được định nghĩa rõ ràng, khi họ xử lý các công việc tiếp theo như tóm tắt hoạt động, cập nhật công việc và hỗ trợ quy trình làm việc mà không cần phải được nhắc nhở mỗi lần.

🎥 Các trợ lý AI không nên trở thành một công cụ AI khác góp phần vào sự phình to của hệ thống AI của bạn . Chúng chỉ thực sự hữu ích nếu có thể xử lý mọi tác vụ mà bạn giao cho chúng. Hãy khám phá cách các công cụ Super Agent hoạt động trong ClickUp. 👇🏼

9. Tăng hiệu quả - Tuyệt vời!

46% số người cho rằng lợi ích tiềm năng lớn nhất của các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) là giúp tiết kiệm thời gian mà họ không hề biết mình vẫn còn.

Loại thời gian đó hiếm khi đến từ việc tăng tốc một bước duy nhất. Thay vào đó, nó đến từ việc hợp nhất các quy trình làm việc nhiều bước: các bước chuyển giao, theo dõi và công việc phối hợp mà lặng lẽ chiếm dụng cả ngày của bạn.

Các Super Agents trong ClickUp có thể kết nối các hành động để đẩy công việc tiến triển từ giai đoạn tiếp nhận đến giai đoạn theo dõi trong một luồng liên tục, mà không cần phải kích hoạt từng bước một cách thủ công.

Bởi vì thời gian chỉ có thể được lấy lại thông qua hàng chục bước chuyển đổi nhỏ không còn cần sự giám sát liên tục của con người!

10. Các đại lý cần có quyền tự chủ thực sự để hoạt động hiệu quả.

25% số người tin rằng các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp họ duy trì sự gọn gàng và tổ chức.

Và họ đúng. Các trợ lý AI có thể giúp bạn duy trì sự tổ chức bằng cách đẩy nhanh tiến độ công việc, phân công quyền sở hữu, cài đặt hạn chót và xử lý các công việc thường xuyên cần theo dõi, những việc này nếu không sẽ bị trì hoãn.

Tuy nhiên, điều này chỉ hiệu quả khi một đại lý có thể hành động thay mặt cho ai đó trong phạm vi cho phép.

Hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất nơi các công việc, tệp tin và cuộc hội thoại đã được kết nối sẵn, các Super Agents được thừa hưởng cùng quyền truy cập cấp người dùng như những người mà họ hỗ trợ.

Điều đó có nghĩa là họ có thể thực hiện các hành động (tiến hành các công việc, cập nhật trạng thái hoặc chuyển tiếp thông tin một cách có trách nhiệm) mà không vượt quá quyền hạn hoặc cần sự giám sát liên tục.

11 & 12. Các trợ lý AI không nên làm cho công việc trở nên phức tạp hơn.

Dữ liệu phải được nhập thủ công, quyền truy cập phải được định nghĩa lại, và mỗi quy trình làm việc phụ thuộc vào chuỗi tích hợp có thể bị gián đoạn hoặc thay đổi theo thời gian.

Tin vui? Bạn không cần phải "kết nối" các Super Agents của ClickUp với các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện hoặc cuộc họp của mình. Chúng được tích hợp sẵn trong Không gian Làm việc ClickUp, sử dụng cùng các đối tượng, quyền truy cập và quy trình làm việc như bất kỳ đồng nghiệp nào khác.

Vì các tích hợp, quyền truy cập và ngữ cảnh được thừa hưởng từ Không gian Làm việc theo mặc định, các đại lý có thể hoạt động ngay lập tức trên các công cụ mà không cần cấu hình tùy chỉnh. Không cần phải cấu hình các đại lý từ đầu!

Hãy làm quen với đồng đội ảo mới của bạn

Dữ liệu cho thấy rõ ràng: Thời đại của trí tuệ nhân tạo (AI) chung chung đã kết thúc. Các nhóm có hiệu suất cao đang tìm kiếm các tác nhân AI có khả năng:

Hiểu rõ bối cảnh cụ thể của họ một cách sâu sắc. Hành động trong phạm vi quyền truy cập bảo mật giống như cách một con người sẽ làm. Thực thi các quy trình làm việc nhiều bước mà không cần nhắc nhở liên tục.

ClickUp Super Agents được tạo ra để mang lại cho nhóm của bạn lợi thế cạnh tranh vượt trội. Bạn có thể tạo ra một agent cho hầu hết mọi tình huống sử dụng. Đề cập đến họ, giao công việc và nhắn tin trực tiếp cho họ. Họ liên tục được cải tiến với kiến thức và trí nhớ vô hạn, vì vậy họ sẽ phát triển cùng với bạn.

Hãy tạo ra Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI) đầu tiên của bạn ngay hôm nay!