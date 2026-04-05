10 mẫu Biên bản Quyết định Async dành cho các nhóm làm việc từ xa

Hầu hết các nhóm đối xử với các quyết định giống như cách họ đối xử với hóa đơn — quan trọng vào lúc đó, nhưng không thể tìm lại sau này. Và thói quen đó âm thầm chôn vùi kiến thức tổ chức, biến mỗi nhân viên mới thành một thám tử.

Đây là một vấn đề phổ biến: theo khảo sát của Stack Overflow, 45% cho rằng các "hộp đen kiến thức" là nguyên nhân cản trở luồng ý tưởng trong tổ chức của họ.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua tám mẫu bản ghi quyết định không đồng bộ, giải thích chúng là gì và tại sao các nhóm làm việc từ xa không thể bỏ qua chúng. Và tất nhiên, cách chọn định dạng phù hợp cho mọi loại quyết định mà nhóm của bạn đưa ra.

Tổng quan về các mẫu Async Decision Record

📚 Xem thêm: Mẫu chiến lược cho các nhóm sản phẩm

Bản ghi quyết định không đồng bộ là gì?

Bản ghi quyết định không đồng bộ (đôi khi được gọi là ADR hoặc tài liệu quyết định) là một tài liệu ngắn gọn, có cấu trúc, ghi lại một quyết định cụ thể. Phần "không đồng bộ" có nghĩa là tài liệu này được soạn thảo và xem xét mà không yêu cầu tất cả mọi người phải trực tuyến cùng một lúc.

Tiêu đề: Một tên ngắn gọn, mô tả cho quyết định

Trạng thái: Quyết định đang ở trạng thái đề xuất, đã được chấp nhận, đã bị loại bỏ hoặc đã bị thay thế

Bối cảnh: Tình huống hoặc vấn đề đã kích hoạt quyết định

Các phương án được xem xét: Các phương án thay thế đã được đánh giá, kèm theo những ưu và nhược điểm ngắn gọn

Quyết định: Lựa chọn đã được đưa ra và lý do đằng sau nó

Hậu quả: Kết quả dự kiến, các sự đánh đổi và bất kỳ hành động tiếp theo nào

📝 Bản ghi quyết định kiến trúc (ADR) là phiên bản phổ biến nhất của định dạng này. Chúng bắt nguồn từ lĩnh vực kỹ thuật phần mềm như một cách để ghi chép các quyết định về kiến trúc kỹ thuật, thường sử dụng các tài nguyên như Mẫu Bản ghi Quyết định (DR) của GitHub. Biên bản quyết định Async sử dụng cùng một định dạng nhưng áp dụng nó không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn mở rộng sang chiến lược sản phẩm, định hướng thiết kế, lựa chọn nhà cung cấp và thay đổi quy trình. Bố cục có tổ chức này giúp đồng nghiệp ở múi giờ khác có thể đọc biên bản, nắm bắt toàn bộ bối cảnh và đóng góp ý kiến mà không cần phải tham gia buổi hướng dẫn trực tiếp.

👀 Bạn có biết không? MADR (Markdown Architectural Decision Records) rất phù hợp với Git đến mức mẫu chính thức của nó hướng dẫn các nhóm lưu trữ các bản ghi quyết định trong thư mục docs/decisions, đặt tên theo định dạng nnnn-tiêu đề.md và quản lý phiên bản cùng với mã nguồn. Thậm chí tốt hơn, MADR chính nó là một dự án mã nguồn mở trên GitHub, với các nhánh phát hành và tuân thủ quy ước Git Flow.

Tại sao Async Decision Records lại quan trọng đối với các nhóm làm việc từ xa

Các nhóm làm việc từ xa luôn phải đối mặt với sự bực bội do thiếu bối cảnh khi bắt đầu làm việc trong ngày. Sự thiếu hụt bối cảnh này dẫn đến công việc bị đình trệ, việc liên tục phải hỏi han để cập nhật thông tin, và gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng về năng suất tổng thể.

Dưới đây là những thách thức trong hợp tác từ xa mà việc ghi chép có cấu trúc giúp giải quyết:

Các quyết định dễ bị lạc trong các chủ đề trò chuyện: Tin nhắn trò chuyện nhanh chóng bị cuộn đi, nhưng bản ghi quyết định cung cấp cho kết quả một địa chỉ cố định, có thể chia sẻ liên kết mà bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy sau này

Sự mất kết nối về bối cảnh giữa các múi giờ: Khi một nửa nhóm đang ngủ trong lúc thảo luận, họ thức dậy và thấy một đống tin nhắn mà không có kết luận rõ ràng, trong khi một bản ghi có cấu trúc sẽ giúp phân biệt thông tin quan trọng với những thông tin không cần thiết

Việc tranh luận lại làm mất đà: Nếu không có bản ghi chép bằng văn bản về lý do tại sao một quyết định được đưa ra, các nhóm sẽ phải quay lại tranh luận về cùng một vấn đề mỗi quý

Quá trình nhập môn trở thành công việc khảo cổ: Nhân viên mới không nên phải phỏng vấn năm người để hiểu tại sao nhóm lại chọn công cụ này thay vì công cụ khác, bởi vì các bản ghi quyết định giúp Nhân viên mới không nên phải phỏng vấn năm người để hiểu tại sao nhóm lại chọn công cụ này thay vì công cụ khác, bởi vì các bản ghi quyết định giúp kiến thức tổ chức trở nên dễ dàng truy cập.

Nhu cầu về hiển thị dẫn đến việc quản lý vi mô: Khi Khi người ra quyết định , những người tham gia và lý do được ghi chép lại, sẽ không còn sự mơ hồ về việc ai là người đưa ra quyết định hay họ có những thông tin gì vào thời điểm đó

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên trí thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng do chúng bị phân tán trên các kênh trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc lõng trong biển thông tin kỹ thuật số. Với tính năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ các cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

10 mẫu Async Decision Record để hợp tác trơn tru

Hãy sử dụng các mẫu này để tránh tình trạng ghi chép không nhất quán giữa các bộ phận.

1. Mẫu Biên bản Quyết định và Nhật ký Thay đổi của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các thay đổi trong quyết định và bối cảnh thay đổi theo thời gian với mẫu "ClickUp Decision and Change Log Template".

Nhiều quyết định không giữ nguyên lâu. Ưu tiên thay đổi, thông tin mới xuất hiện, và những gì ban đầu có vẻ đúng có thể cần điều chỉnh sau này. Vấn đề là các nhóm thường chỉ nhớ phiên bản mới nhất của quyết định, nhưng lại quên bối cảnh đằng sau lý do tại sao và cách thức nó thay đổi.

Mẫu Biên bản Quyết định và Nhật ký Thay đổi của ClickUp giúp các nhóm ghi chép cả quyết định ban đầu lẫn các cập nhật sau đó. Mẫu này tạo ra một bản ghi rõ ràng hơn về quá trình suy nghĩ phát triển theo thời gian, giúp các bên liên quan có thể xem lại toàn bộ quá trình một cách không đồng bộ mà không cần phải lục lọi các trò chuyện hay ghi chú cuộc họp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tính năng theo dõi thay đổi tích hợp sẵn: Thẻ trạng thái quyết định, mức độ ảnh hưởng và lý do thay đổi bằng cách sử dụng Thẻ trạng thái quyết định, mức độ ảnh hưởng và lý do thay đổi bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh của ClickUp để định dạng, sắp xếp và bổ sung bối cảnh cho các công việc của bạn

Tóm tắt được hỗ trợ bởi AI: Sử dụng Sử dụng ClickUp Brain để tự động tóm tắt lịch sử thay đổi, giúp các bên liên quan không phải đọc từng bản cập nhật một

Cập nhật phù hợp với làm việc không đồng bộ: Các thành viên trong nhóm có thể Các thành viên trong nhóm có thể ghi lại các thay đổi một cách không đồng bộ , duy trì một bản ghi theo thứ tự thời gian mà bất kỳ ai cũng có thể theo dõi mà không cần phải hỏi thêm.

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm sản phẩm và vận hành quản lý các yêu cầu thay đổi liên tục và cần điều chỉnh thường xuyên.

🧠 Thông tin thú vị: “Agenda” ban đầu không phải là một từ dùng trong các cuộc họp. Etymonline cho biết từ này ban đầu có nghĩa là “những việc cần làm” theo nghĩa thần học vào những năm 1650, và chỉ bắt đầu có nghĩa hiện đại là “các mục cần thảo luận trong cuộc họp” vào năm 1882.

💡 Khi nhóm của bạn được phân phối trên nhiều khu vực địa lý và múi giờ khác nhau, việc duy trì sự rõ ràng trong giao tiếp nhóm cần được ưu tiên hàng đầu. Hãy xem các công cụ giao tiếp nhóm này giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ, làm việc hiệu quả hơn và giao tiếp rõ ràng như thế nào.

2. Mẫu Nhật ký Quyết định ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các quyết định một cách trực quan cùng với người chịu trách nhiệm và ngày tháng bằng cách sử dụng mẫu Nhật ký Quyết định của ClickUp

Các nhóm làm việc không đồng bộ cần một bản ghi liên tục giúp dễ dàng xem lại từng quyết định sau này, đặc biệt là đối với các thành viên trong nhóm cần cập nhật thông tin từ các bộ phận, lịch trình hoặc múi giờ khác nhau.

Mẫu Nhật ký Quyết định của ClickUp cung cấp một không gian chung để ghi lại các quyết định trong suốt quá trình thực hiện một dự án. Được xây dựng trên nền tảng ClickUp Bảng trắng, mẫu này trình bày các quyết định dưới dạng nhật ký trực quan với các trường thông tin về danh mục, chi tiết quyết định, người chịu trách nhiệm, ngày tháng và bình luận. Điều này giúp bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xem lại những thay đổi đã diễn ra, ai là người đưa ra quyết định và những việc cần thực hiện tiếp theo.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giúp việc xem xét quyết định trở nên dễ dàng: Lưu trữ nhiều quyết định trong một bản ghi trực quan để các thành viên trong nhóm có thể xem lại vào thời gian rảnh rỗi của họ

Bảo toàn bối cảnh không đồng bộ: Ghi lại danh mục, người chịu trách nhiệm, thời gian và các bình luận liên quan đến mỗi cuộc gọi để mọi người có thể hiểu quyết định mà không cần tổ chức thêm các cuộc họp

Phát hiện các xu hướng trong công việc: Xem lại các hoạt động ra quyết định tại một nơi duy nhất để biết được các yêu cầu phê duyệt, cuộc gọi kỹ thuật hoặc thay đổi quy trình đang tích tụ ở đâu

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án và trưởng chương trình muốn theo dõi khối lượng và xu hướng ra quyết định ở cấp độ tổng quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi một quyết định cần giải thích thêm, hãy thêm một ClickUp Clip vào bản ghi. Điều này cung cấp cho đồng nghiệp một hướng dẫn bằng màn hình và âm thanh mà họ có thể xem theo lịch trình riêng, kèm theo các bình luận có dấu thời gian để theo dõi ngay trong video. Luồng ra quyết định với ClickUp Clips

3. Mẫu Nhật ký Quyết định Quản lý Dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các quyết định dự án theo phê duyệt, mức độ ưu tiên và trạng thái với Mẫu Nhật ký Quyết định Quản lý Dự án của ClickUp

Các quyết định dự án ảnh hưởng đến dòng thời gian, ngân sách, nhân sự, việc phê duyệt và giai đoạn tiếp theo của công việc. Trong các nhóm làm việc không đồng bộ, điều này tạo ra một thách thức lớn hơn: mọi người cần hiểu không chỉ những gì đã được quyết định, mà còn vị trí của quyết định đó trong dự án và những thay đổi mà nó gây ra ở các giai đoạn sau.

Mẫu Nhật ký Quyết định Quản lý Dự án ClickUp giúp các nhóm ghi chép các quyết định trong bối cảnh công việc dự án đang diễn ra. Bạn có thể phân loại các quyết định theo khía cạnh dự án, theo dõi người phê duyệt, giám sát ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên, cũng như chuyển các quyết định qua các trạng thái phản ánh tình trạng của chúng.

Điều này giúp các nhóm làm việc từ xa có được bản ghi chép rõ ràng hơn mà họ có thể xem lại mà không cần phải chờ bản tóm tắt cuộc họp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trạng thái liên kết với giai đoạn: Kết nối các quyết định với các giai đoạn kế hoạch, thực thi hoặc đánh giá bằng cách sử dụng Kết nối các quyết định với các giai đoạn kế hoạch, thực thi hoặc đánh giá bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp để phù hợp chính xác với quy trình làm việc của bạn

Thông báo tự động: Giữ cho các thành viên tham gia làm việc không đồng bộ luôn cập nhật tình hình mà không cần phải gửi thông báo thủ công bằng cách sử dụng Giữ cho các thành viên tham gia làm việc không đồng bộ luôn cập nhật tình hình mà không cần phải gửi thông báo thủ công bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp để kích hoạt cảnh báo khi trạng thái thay đổi

Khả năng hiển thị các tác động tiếp theo: Một đồng nghiệp xem lại các quyết định không đồng bộ có thể ngay lập tức biết quyết định đó thuộc giai đoạn nào và ảnh hưởng đến những công việc nào ở các giai đoạn tiếp theo

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà quản lý dự án điều hành các dự án phức tạp, nhiều giai đoạn, trong đó các quyết định cần được liên kết với dòng thời gian và các mối phụ thuộc.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Ghi lại quyết định chỉ là bước đầu tiên. Hiểu rõ tác động dây chuyền của nó mới là bước tiếp theo. Công cụ Risk Assessment Analyzer Agent của ClickUp giúp phát hiện sớm các rủi ro về dòng thời gian, phụ thuộc và nguồn lực, để các nhóm có thể hành động trước khi dự án phải gánh chịu hậu quả. Phân tích rủi ro dự án từ sớm với Trình phân tích đánh giá rủi ro (Risk Assessment Analyzer Agent) của ClickUp

4. Mẫu tài liệu Khung Quyết định ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu tài liệu Khung ra quyết định của ClickUp để chấm điểm các tiêu chí và đánh giá các phương án

Không phải mọi quyết định đều thất bại vì nhóm thiếu các phương án. Đôi khi vấn đề thực sự là mọi người đánh giá các phương án đó theo những cách khác nhau. Một nhóm tập trung vào chi phí, nhóm khác tập trung vào rủi ro, và một người khác lại ưu tiên tốc độ.

Mẫu tài liệu Khung ra quyết định của ClickUp cung cấp cho bạn một cách có cấu trúc để xác định cách đánh giá quyết định trước khi mọi người đưa ra ý kiến. Được xây dựng trên ClickUp Docs, mẫu này bao gồm các phần về tác động của quyết định, các bên liên quan, bối cảnh, các phương án, các mục cần thực hiện và quyết định cuối cùng.

Nhờ đó, các thành viên tham gia có thể đánh giá cùng một quyết định dưới cùng một góc nhìn, ngay cả khi họ xem xét nó vào các thời điểm khác nhau.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng đánh giá có cấu trúc: Xây dựng hệ thống trọng số và chấm điểm tiêu chí trực tiếp trong ClickUp Tài liệu bằng cách sử dụng các bảng nhúng

Tiêu chí do AI soạn thảo: Yêu cầu ClickUp Brain soạn thảo các tiêu chí đánh giá dựa trên loại quyết định, để bạn không phải bắt đầu từ trang trắng

Đánh giá độc lập: Các thành viên tham gia Async có thể đánh giá các phương án một cách độc lập dựa trên các tiêu chí đã được ghi chép mà không cần phải tổ chức cuộc họp thống nhất trước đó

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm đa chức năng nơi các bộ phận khác nhau đưa ra các tiêu chí đánh giá khác nhau và cần một phương pháp tiếp cận chuẩn hóa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải mọi ý kiến đóng góp cho quyết định đều được ghi lại trong khung tài liệu. ClickUp AI Notetaker giúp ghi lại cuộc thảo luận trực tiếp đằng sau quyết định, để các điểm cân nhắc quan trọng, ý kiến phản đối và các mục cần thực hiện không bị lãng quên sau khi cuộc họp kết thúc.

🧠 Thông tin thú vị: Email đã làm cho ký hiệu @ trở nên nổi tiếng vì Ray Tomlinson cần một ký hiệu phân cách. Internet Hall of Fame ghi nhận ông là người phát minh ra email mạng và chọn ký hiệu @ để kết nối tên người dùng với địa chỉ đích. Ray ghi chú rằng ông chọn ký hiệu này vì nó chưa được sử dụng trong tên người dùng hoặc lập trình TENEX.

5. Mẫu mô hình DACI của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Làm rõ vai trò ra quyết định và quy trình phê duyệt cho công việc không đồng bộ với mẫu mô hình DACI của ClickUp

Nhiều quyết định bị đình trệ vì có quá nhiều người tham gia, và không ai rõ ai chịu trách nhiệm về điều gì. Một người nghĩ rằng họ đang đóng góp ý kiến, trong khi người khác lại cho rằng họ là người ra quyết định. Trong các nhóm làm việc không đồng bộ, sự nhầm lẫn đó làm chậm trễ mọi việc.

Mẫu Mô hình DACI của ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một cấu trúc rõ ràng ngay từ đầu. Mẫu này phân tách quyền sở hữu quyết định, quyền phê duyệt, những người đóng góp tích cực và phạm vi hiển thị, giúp phản hồi không đồng bộ luôn tập trung. Được xây dựng dựa trên khung DACI, mẫu này làm rõ chính xác ai đảm nhận vai trò nào trong một quyết định ngay cả trước khi cuộc thảo luận bắt đầu.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị các vai trò trong một chế độ xem: Sử dụng Sử dụng chế độ xem Bảng (Table View) của ClickUp để sắp xếp các bên liên quan như Người khởi xướng, Người phê duyệt, Người đóng góp và Các bên được thông báo cho từng quyết định theo định dạng dễ dàng theo dõi

Gửi phản hồi một cách rõ ràng: Sử dụng Sử dụng tính năng "Assigned Comments" của ClickUp để yêu cầu ý kiến từ đúng người mà không làm rối loạn phần còn lại của chủ đề quyết định

Điều chỉnh chế độ xem phù hợp với quyết định: Thực hiện công việc với hơn 15 Thực hiện công việc với hơn 15 chế độ xem ClickUp có thể tùy chỉnh để sắp xếp các quyết định theo mức độ ưu tiên, trạng thái, người chịu trách nhiệm, bối cảnh, phương án thay thế hoặc kết quả

✅ Phù hợp nhất cho: Các trưởng nhóm và trưởng bộ phận quản lý các quyết định không đồng bộ, nơi cần đảm bảo rõ ràng về quyền sở hữu và quy trình phê duyệt.

6. Mẫu phân tích "Mua hay Tự phát triển" của ClickUp

Tải mẫu miễn phí So sánh các tùy chọn "mua" và "tự phát triển" dựa trên tác động và độ phức tạp với mẫu phân tích "Mua vs Tự phát triển" của ClickUp

Việc cần làm là bạn có nên đầu tư thời gian và nguồn lực nội bộ để xây dựng, hay nên tiến hành nhanh hơn với một giải pháp bên ngoài? Câu hỏi này trở nên khó khăn hơn khi các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và tài chính đều đang cân nhắc các sự đánh đổi khác nhau một cách không đồng bộ.

Mẫu Phân tích Mua so với Tự Phát triển của ClickUp cho phép bạn so sánh các phương án dựa trên các tiêu chí như tác động, độ phức tạp và kết quả quyết định. Bạn có thể liệt kê các tính năng bắt buộc, yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu đổi mới trong một không gian làm việc chung. Điều này giúp các thành viên đóng góp ý kiến trước khi đưa ra khuyến nghị cuối cùng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

So sánh các phương án một cách rõ ràng: Đánh giá các phương án tự phát triển và mua sắm dựa trên các tiêu chí chung như tác động của dự án, độ phức tạp và tầm quan trọng chiến lược trong một chế độ xem được tổ chức khoa học

Thu thập ý kiến từ các nhóm: Sử dụng tính năng " Sử dụng tính năng " Multiple Assignees" của ClickUp để mời các nhóm sản phẩm, kỹ thuật, tài chính hoặc vận hành tham gia cùng một quyết định mà không cần chia nhỏ cuộc thảo luận sang các công cụ khác

Hợp tác mà không trùng lặp: Sử dụng Sử dụng tính năng Phát hiện Hợp tác của ClickUp để biết khi nào người khác đang chỉnh sửa, giúp các thành viên tham gia làm việc không đồng bộ tránh gây cản trở lẫn nhau khi cập nhật phân tích

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm kỹ thuật và sản phẩm đang phải đối mặt với các lựa chọn về công cụ hoặc hạ tầng, hoặc các nhóm vận hành đang đánh giá các nhà cung cấp.

7. Mẫu Cây Quyết định ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng mẫu Cây Quyết định của ClickUp để tạo các nhánh cho quá trình ra quyết định có điều kiện

Một số quyết định khó ghi chép vì chúng không đưa ra một câu trả lời rõ ràng duy nhất. Chúng phân nhánh. Nếu một điều kiện đúng, nhóm sẽ đi theo hướng này. Nếu không, câu hỏi tiếp theo sẽ thay đổi hướng đi. Trong công việc không đồng bộ, logic đó có thể trở nên rối rắm khi được phân tán trong các tài liệu dài hoặc các bình luận không liên quan.

Mẫu Cây Quyết định của ClickUp biến quá trình suy luận đó thành một luồng trực quan mà nhóm của bạn có thể theo dõi. Được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, nó giúp bạn lập bản đồ các điểm quyết định, kết quả và hậu quả trong một không gian chia sẻ, để mọi người có thể xem xét logic từng bước và đóng góp ý kiến mà không cần hướng dẫn trực tiếp.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng vẽ trực quan hợp tác: Xây dựng cây quyết định một cách hợp tác bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng, nơi các nhóm làm việc từ xa có thể brainstorm ý tưởng và thêm nhánh một cách không đồng bộ

Bình luận trên các nút cụ thể: Các thành viên trong nhóm có thể để lại bình luận trên các nút cụ thể và bỏ phiếu cho các hướng đi mà không cần đọc các trang văn bản

Các nhánh do AI đề xuất: Yêu cầu ClickUp Brain đề xuất các tiêu chí quyết định cho từng nhánh dựa trên mục tiêu đã nêu của bạn

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm vận hành, nhóm sản phẩm và các nhà lãnh đạo bộ phận hỗ trợ đang lập kế hoạch cho các quyết định không đồng bộ liên quan đến lộ trình triển khai, luồng xử lý sự cố và các kịch bản dựa trên rủi ro.

🕰️ Tiết kiệm thời gian: Đừng xây dựng từng nhánh từ đầu. Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra cây quyết định ban đầu từ lời nhắc của bạn, sau đó cùng nhau định hình các đường dẫn và kết quả trên ClickUp Bảng trắng. Tạo sơ đồ quyết định với ClickUp Brain

⚡️ Kho mẫu: Mẫu sơ đồ cây

8. Mẫu Nhật ký Cuộc hội thoại ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các cuộc hội thoại về quyết định và quá trình lập luận với Mẫu Nhật ký Cuộc hội thoại của ClickUp

Một số quyết định dễ ghi chép lúc đó nhưng lại khó hiểu sau này. Bạn có thể ghi lại quyết định cuối cùng, nhưng vẫn bỏ lỡ phần thảo luận đã hình thành nên quyết định đó. Điều này trở thành vấn đề khi các thành viên trong nhóm cần xem lại lý do một cách không đồng bộ hoặc khi nhóm cần một bản ghi rõ ràng hơn về cách thức đạt được sự đồng thuận.

Mẫu Nhật ký Cuộc hội thoại của ClickUp giúp bạn ghi lại nội dung cuộc hội thoại cùng với quyết định. Bạn có thể ghi lại các trao đổi quan trọng, ghi chép các hành động tiếp theo và lưu giữ quá trình lập luận tại một nơi duy nhất. Điều này giúp mọi người nắm bắt thông tin mà không cần phải ghép nối câu chuyện từ các cuộc trò chuyện và ghi chú rời rạc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thảo luận không đồng bộ có cấu trúc: Sử dụng tính năng Bình luận theo chuỗi trong ClickUp tài liệu để sắp xếp các phản hồi theo từng điểm cụ thể

Đưa nội dung trò chuyện vào bản ghi: Sử dụng Sử dụng ClickUp Chat để giữ các cuộc thảo luận liên quan gần với công việc, sau đó chuyển các điểm chính quan trọng vào bản ghi để hiển thị lâu dài

Toàn bộ quá trình thảo luận: Lưu giữ toàn bộ quá trình trao đổi qua lại diễn ra trong nhiều ngày Lưu giữ toàn bộ quá trình trao đổi qua lại diễn ra trong nhiều ngày trao đổi không đồng bộ

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm sản phẩm và vận hành đang quản lý các yêu cầu thay đổi liên tục và cần điều chỉnh thường xuyên.

9. Mẫu Biên bản Quyết định về Kiến trúc của Notion

qua Notion

Mẫu Bản ghi quyết định kiến trúc (Architecture Decision Record) của Notion cung cấp cho các nhóm kỹ thuật một cấu trúc ADR gọn gàng ngay lập tức. Thay vì phải xây dựng định dạng từ đầu, bạn sẽ có các phần chuyên biệt dành cho bối cảnh, quyết định, các phương án thay thế, lý do, hậu quả và tài liệu tham khảo trên một trang được tổ chức khoa học.

Điều này giúp việc ghi chép các quyết định kỹ thuật một cách nhất quán trở nên dễ dàng hơn và cho phép xem lại chúng sau này mà không cần phải ghép nối lại logic từ các cuộc thảo luận rời rạc.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng định dạng ADR đã được kiểm chứng: Ghi chép tiêu đề, trạng thái, bối cảnh, quyết định, các phương án thay thế, lý do và hậu quả theo một cấu trúc nhất quán

Bảo toàn lý luận kỹ thuật: Giữ cho quá trình suy luận đằng sau các lựa chọn kiến trúc được hiển thị rõ ràng, không chỉ là kết quả cuối cùng

Giữ cho các quyết định có thể tìm kiếm được: Lưu trữ các bản ghi trong không gian làm việc chia sẻ trên Notion để dễ dàng tìm kiếm và xem lại sau này

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm kỹ thuật và trưởng nhóm kỹ thuật ghi chép các quyết định về kiến trúc để tham khảo trong tương lai.

10. Mẫu Ma trận Quyết định của Miro

qua Miro

Mẫu Ma trận Quyết định của Miro được xây dựng trên một bảng trực quan, giúp việc so sánh các phương án trở nên dễ dàng hơn khi làm việc theo nhóm. Bạn có thể trình bày mục tiêu, so sánh nhiều phương án song song và đánh giá các hoạt động hoặc sản phẩm đầu ra liên quan đến từng phương án.

Định dạng này đặc biệt hiệu quả cho các quyết định phi đồng bộ. Mọi người có thể xem cùng một bảng, đóng góp ý kiến dựa trên cùng các tiêu chí và nhìn thấy rõ hơn các điểm cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

So sánh các lựa chọn song song: Xem xét nhiều phương án dựa trên cùng một mục tiêu và tiêu chí trong một ma trận trực quan

Nhận diện các điểm mạnh và hạn chế rõ ràng hơn: Liệt kê các hoạt động và sản phẩm đầu ra bên cạnh từng phương án, để dễ dàng nhận ra những điểm yếu và thế mạnh

Giữ cho việc đánh giá nhất quán hơn: Sử dụng một cấu trúc chấm điểm chia sẻ thay vì để phản hồi rải rác trong các bình luận hoặc tài liệu riêng lẻ

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhóm sản phẩm và trưởng bộ phận vận hành đang cân nhắc nhiều phương án trước khi đưa ra quyết định không đồng bộ có cấu trúc.

Cách chọn mẫu Async Decision Record phù hợp

Mẫu phù hợp nhất phụ thuộc vào loại quyết định bạn đang đưa ra, số lượng người tham gia và công việc mà nhóm của bạn đang thực hiện.

Dưới đây là cách để thu hẹp phạm vi.

Bản ghi chép liên tục về tất cả các quyết định của dự án Mẫu Nhật ký Quyết định hoặc Mẫu Nhật ký Quyết định quản lý dự án Theo dõi tập trung với các bộ lọc và bối cảnh giai đoạn dự án Một khung làm việc để đánh giá các phương án trước khi đưa ra quyết định Mẫu tài liệu Khung quyết định Tiêu chuẩn hóa các tiêu chí để những người đóng góp theo hình thức async đánh giá một cách nhất quán Phân công vai trò rõ ràng Mẫu Mô hình DACI Loại bỏ tình trạng bế tắc khi phải băn khoăn xem ai là người có quyền quyết định cuối cùng Bản đồ trực quan về các quyết định có điều kiện Mẫu Cây Quyết định Dễ phân tích hơn so với văn bản dài dòng Bản ghi chép cuộc thảo luận Mẫu Nhật ký Cuộc hội thoại Bảo toàn quá trình thảo luận để đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ quá trình làm quen Đánh giá giữa việc tự phát triển và mua sắm Mẫu phân tích "Mua so với Tự phát triển" Được thiết kế để thu thập ý kiến từ các bộ phận khác nhau theo hình thức không đồng bộ

Nếu các quyết định của nhóm bạn thuộc nhiều loại khác nhau, bạn có thể sẽ cần sử dụng nhiều hơn một mẫu. Lợi ích của việc lưu trữ chúng trong một không gian làm việc duy nhất là ClickUp Brain có thể tìm kiếm đồng thời trên tất cả các bản ghi quyết định của bạn, hiển thị các lựa chọn trước đây có liên quan đến quyết định hiện tại để tránh tình trạng thông tin bị phân tán.

Đó chính là sự khác biệt giữa một bản ghi đơn thuần và một hệ thống ra quyết định thực sự.

📮 Thông tin từ ClickUp: Hãy tưởng tượng bạn mất tới 3 giờ mỗi tuần chỉ để chờ đợi các quyết định. Đó là thực tế đối với 38% nhân viên. 👀 Với ClickUp, bạn có thể thiết kế các quy trình làm việc giúp công việc luôn tiến triển: phê duyệt tự động, phân công công việc theo vai trò và theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Không còn phải lãng phí thời gian băn khoăn về bước tiếp theo, chỉ còn tiến độ ổn định, từng bước một.

Dễ dàng duy trì các bản ghi quyết định Async hơn với ClickUp

Các mẫu Async Decision Record là một điểm khởi đầu vững chắc. Chúng giúp nhóm của bạn có một phương pháp nhất quán để ghi lại các quyết định, bối cảnh và lý do, đảm bảo ý nghĩa không bị mất đi.

Thách thức thực sự nằm ở việc duy trì. Các quyết định thay đổi, các ràng buộc thay đổi và các hoạt động theo dõi tạo ra bối cảnh mới. Nếu việc cập nhật bản ghi cảm thấy như một công việc thêm, nó sẽ không còn được thực hiện nữa.

Đó chính là nơi ClickUp có thể hỗ trợ bạn ngoài các mẫu sẵn có. Lưu trữ bản ghi quyết định trong Tài liệu, phác thảo các lựa chọn thay thế trên Bảng trắng và đính kèm các công việc cần thực hiện với người chịu trách nhiệm. Sử dụng ClickUp AI để tóm tắt các chủ đề dài thành một lý do rõ ràng, và AI Agents để cập nhật nhật ký và đảm bảo các công việc được thực hiện.

Sử dụng các mẫu này để chuẩn hóa định dạng của bạn, sau đó sử dụng ClickUp để duy trì bản ghi này.

Bắt đầu với ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Định dạng ADR là một cấu trúc tài liệu gọn nhẹ ban đầu được tạo ra để ghi lại các lựa chọn về kiến trúc phần mềm. Bản ghi quyết định Async sử dụng chính định dạng này, nhưng áp dụng cho bất kỳ quyết định phi đồng bộ nào, không chỉ giới hạn ở kiến trúc kỹ thuật.

RFC (Yêu cầu góp ý) là tài liệu đề xuất được thiết kế để thu thập phản hồi trước khi đưa ra quyết định. Bản ghi quyết định không đồng bộ ghi lại kết quả cuối cùng sau khi quá trình thảo luận hoàn thành.

Đúng vậy, các mẫu này không chỉ dành riêng cho các bộ phận kỹ thuật. Các nhóm sản phẩm sử dụng chúng để sắp xếp thứ tự ưu tiên các tính năng, các nhóm thiết kế sử dụng để thay đổi hướng đi, và các nhóm vận hành sử dụng để đánh giá nhà cung cấp.

Hãy bỏ qua việc ghi chép đối với những quyết định dễ dàng thay đổi, ít tác động và không ảnh hưởng đến các nhóm khác hoặc công việc trong tương lai. Nếu kết quả đó sẽ không còn quan trọng sau một tháng, việc lập biên bản chính thức sẽ gây ra gánh nặng không cần thiết.