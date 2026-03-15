Các lựa chọn thay thế Raena AI tốt nhất cho việc học tập và nghiên cứu

Bạn mở một tệp PDF để học một khái niệm, và đột nhiên bạn đã đọc đến trang thứ 40, xem lại bài giảng, nhưng vẫn không chắc điều gì thực sự quan trọng.

Đối với học sinh, giáo viên, nhân viên trí thức và những người tự học, thách thức thực sự là biến những tài liệu lộn xộn, quá tải thành thứ mà bạn thực sự có thể học hỏi được.

Raena AI hỗ trợ bạn trong bước đầu tiên. Tuy nhiên, sớm muộn gì bạn cũng sẽ muốn có thêm quyền kiểm soát về định dạng, các phương pháp kiểm tra hiểu biết hiệu quả hơn, hoặc các công cụ phù hợp với quy trình làm việc hàng ngày của bạn một cách tự nhiên hơn.

Đó chính là lý do tại sao danh sách công việc này ra đời.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các giải pháp thay thế cho Raena AI được thiết kế để tóm tắt nội dung phức tạp, biến bài giảng và tài liệu thành tài liệu học tập, đồng thời giúp bạn hiểu rõ các chủ đề khó mà không cần phải đọc lại mọi thứ hai lần.

Hãy tìm giải pháp phù hợp hơn với cách học thực tế của bạn. 📝

Tổng quan về các lựa chọn thay thế Raena AI hàng đầu

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các giải pháp thay thế Raena AI trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Các tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Phù hợp nhất để tổ chức kiến thức, dự án và thời hạn trong một không gian làm việc thống nhất dành cho sinh viên, giáo viên, nhân viên trí thức và những người tự học Không gian Làm việc ClickUp với trợ lý ngữ cảnh ClickUp AI Brain trên các công việc, tài liệu và trò chuyện; AI Notetaker, ClickUp Docs để lưu trữ tài liệu Miễn phí vĩnh viễn; có sẵn các tùy chỉnh dành cho doanh nghiệp Mindgrasp AI Chuyển đổi bài giảng và tài liệu khóa học thành các định dạng sẵn sàng để học cho sinh viên và những người tự học Ghi âm bài giảng, Tải lên đa định dạng, Trình tạo tóm tắt AI, Trình tạo bài kiểm tra AI, Trình tạo thẻ học, Phần mở rộng Chrome Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ 9,99 USD/tháng cho mỗi người dùng Brainly AI Hỗ trợ làm bài tập từng bước và ôn thi thích ứng dành cho học sinh và những người học tập trung vào kỳ thi đang luyện tập các câu hỏi Dạy kèm bằng AI, Câu trả lời được kiểm chứng nguồn, Luyện thi thích ứng, Ghi chú thông minh, Bài tập về nhà, Trò chơi học tập, ClarityPods Giá cả tùy chỉnh Gizmo AI Học tập ưu tiên trí nhớ với phương pháp lặp lại có khoảng cách và thẻ học cho học sinh và các nhóm học tập chia sẻ bộ tài liệu học tập Công cụ lập lịch lặp lại có khoảng cách, các bài kiểm tra Active Recall, chế độ đơn giản hóa ‘Giải thích như thể tôi là đứa trẻ 5 tuổi’, Tô sáng từ khóa Giá cả tùy chỉnh Synthesis AI Tìm kiếm câu trả lời chính xác trong các cơ sở kiến thức khổng lồ dành cho các nhóm, đội ngũ và tổ chức đang khám phá các tập hợp nội dung lớn Tóm tắt tìm kiếm bằng AI, vòng phản hồi đánh giá tóm tắt, nhúng dữ liệu chuyên ngành, hướng dẫn chuẩn bị nội dung, thư viện từ khóa tìm kiếm để đạt điểm cao hơn Giá cả tùy chỉnh YouLearn AI Học tập qua cuộc hội thoại với các tài liệu PDF, video và bài giảng dành cho sinh viên, người học bằng hình ảnh và những người học từ video và các phiên ghi hình Tải lên nội dung từ nhiều nguồn, Trình tạo bài kiểm tra cá nhân hóa, Bảng điều khiển theo dõi tiến độ, Trích xuất phụ đề YouTube, Chế độ podcast gia sư AI Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng StudyFetch Biến các khóa học đầy đủ thành hệ thống học tập thích ứng cho người học và các nhóm học tập, giúp tạo ghi chú và chuẩn bị cho các bài kiểm tra Trình tạo bộ tài liệu học tập chỉ với một cú nhấp chuột, Spark. E AI Tutor, Tùy chỉnh giảng dạy theo phong cách giáo sư, Bảng điều khiển phân tích tiến độ, Trình chấm bài luận bằng AI Giá cả tùy chỉnh Turbolearn AI Ghi chú trực tiếp và quy trình học tập hợp tác: học viên và các nhóm cùng chỉnh sửa tài liệu học tập và ghi chú Ghi lại bài giảng trực tiếp, Ghi chú AI có thể chỉnh sửa, Chỉnh sửa chung theo thời gian thực, Bình luận AI trực tiếp, Trò chuyện AI trong ghi chú, Trình tạo podcast Giá cả tùy chỉnh Notion AI Tổ chức ghi chú học tập và nghiên cứu trong một không gian làm việc dành cho nhân viên tri thức và sinh viên để tạo ra các tệp học tập tích hợp Tóm tắt tài liệu, Hỏi đáp trong Không gian Làm việc, Tìm kiếm đa ứng dụng, Tự động điền thuộc tính cơ sở dữ liệu, Tạo công thức, Khối AI nhúng Kế hoạch miễn phí; Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng AI Blaze Viết lại và tạo văn bản học tập trực tiếp ngay trên bất kỳ trang web nào dành cho các nhà tiếp thị, chuyên gia hoặc nhà văn tạo tài liệu Phần mở rộng Chrome, Chèn vào trang, Lời nhắc động, Phím tắt lời nhắc đã lưu, Nhận diện ngữ cảnh trang, Áp dụng thay đổi vào trang Miễn phí

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế cho Raena AI?

Việc lựa chọn giải pháp thay thế Raena AI phù hợp phụ thuộc vào việc tìm kiếm một trợ lý AI phù hợp với cách bạn học tập, giảng dạy và thực hiện công việc với thông tin. Các giải pháp thay thế tốt nhất sẽ giúp bạn tương tác với nội dung theo những cách giúp nâng cao khả năng hiểu và ghi nhớ.

Khi đánh giá các giải pháp thay thế, hãy lưu ý các tiêu chí chính sau:

Nhập nội dung linh hoạt: Hỗ trợ nhiều định dạng như PDF, video YouTube, slide, tệp âm thanh và liên kết web để bạn có thể làm việc với tất cả tài liệu của mình

Tóm tắt chính xác: Tạo ra các bản tóm tắt ngắn gọn, đáng tin cậy, nắm bắt được các điểm chính mà không làm mất đi bối cảnh hay sắc thái

Định dạng đầu ra tương tác: Tạo ra các ghi chú, thẻ học, bài kiểm tra hoặc sơ đồ khái niệm vượt ra ngoài văn bản thuần túy và thúc đẩy việc học tích cực

Tính năng hỏi đáp theo phong cách cuộc hội thoại: Cho phép bạn đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được những lời giải thích rõ ràng, chính xác liên quan đến nội dung của chính bạn

Công cụ học tập và ghi nhớ: Bao gồm các tính năng như lặp lại có khoảng cách, ghi nhớ chủ động hoặc đánh giá để củng cố khả năng ghi nhớ theo thời gian

Hợp tác và chia sẻ: Cho phép chia sẻ ghi chú, tài liệu trình chiếu hoặc bộ tài liệu học tập với bạn bè và giáo viên để hỗ trợ việc học nhóm

Các lựa chọn thay thế Raena AI tốt nhất

Nếu các chiến lược quản lý kiến thức cơ bản không còn đủ hiệu quả, các giải pháp thay thế Raena AI này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Hãy cùng tìm ra giải pháp phù hợp với cách học của bạn. 🚀

1. ClickUp (Phù hợp nhất để tổ chức kiến thức, dự án và thời hạn trong một không gian làm việc thống nhất)

Tạo ghi chú chi tiết và kết nối việc học với hành động bằng ClickUp Tài liệu

Thay vì chỉ giúp bạn tiếp nhận thông tin, ClickUp for Students áp dụng phương pháp ngược lại và giúp bạn thực hiện việc cần làm với thông tin đó.

Đây là Không gian Làm việc AI hội tụ đầu tiên trên thế giới, nơi ý tưởng, ghi chú, kế hoạch và việc thực thi cùng tồn tại. Vì vậy, ngay khi bạn hiểu được điều gì đó, bạn có thể biến nó thành một Nhiệm vụ ClickUp, một kế hoạch hoặc một kết quả thực tế, mà không cần chuyển đổi công cụ.

Khám phá cách Quản lý Kiến thức của ClickUp hỗ trợ bạn. 👇

Biến những ghi chú rời rạc thành hệ thống học tập có cấu trúc

Việc học tập thường gặp khó khăn do thiếu tổ chức – ghi chú ở một ứng dụng, bài tập ở ứng dụng khác và các liên kết nghiên cứu nằm trong dấu trang. Để giải quyết vấn đề này, hãy tạo ClickUp tài liệu của riêng bạn để:

Tạo các trang con cho các môn học, mô-đun hoặc chương

Chèn bảng, danh sách kiểm tra, dấu trang và danh sách công việc vào ghi chú của bạn

Kết nối trực tiếp tài liệu với bài tập và ngày đáo hạn

Hợp tác với bạn cùng lớp theo thời gian thực

Chuyển đổi văn bản được đánh dấu thành Nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức

Ví dụ: bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ môn Sinh học. Bạn tạo một tài liệu có tên Sinh lý học con người – Chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Trong đó, bạn sắp xếp các phần như: Chương 1: Hệ thần kinh và các sơ đồ chính.

Dưới mỗi chương, bạn thêm các bản tóm tắt, sơ đồ và ghi chú dạng danh sách. Khi nhận ra cần ôn lại phần ‘Chu kỳ tim’ kỹ lưỡng hơn, bạn đánh dấu phần đó và chuyển nó thành một công việc có ngày đáo hạn. Giờ đây, nội dung học tập và kế hoạch học tập của bạn được quản lý trong cùng một hệ thống.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đánh dấu một số tài liệu (Docs) là ‘Wikis’ để biến chúng thành nguồn thông tin chính xác nhất cho một chủ đề hoặc quy trình làm việc. Nhờ đó, khi bạn tìm kiếm một tệp cụ thể hoặc khi AI trích xuất câu trả lời, hệ thống sẽ ưu tiên phiên bản chính xác và cập nhật nhất thay vì các ghi chú đã lỗi thời.

Sở hữu một trợ lý AI hiểu rõ bối cảnh

Khi ghi chú của bạn đã có trong không gian làm việc ClickUp, ClickUp Brain trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với một công cụ AI thông thường. Thay vì dán văn bản vào một chatbot bên ngoài, nó hoạt động trực tiếp bên trong tài liệu và nhiệm vụ của bạn, hiểu được bối cảnh của tài liệu học tập.

Phân chia các bài tập phức tạp và công việc luận văn thành các công việc con rõ ràng với ClickUp Brain

Sử dụng AI để tăng năng suất bằng cách yêu cầu nó:

Tóm tắt các chương dài thành ghi chú sẵn sàng cho kỳ thi

Tạo thẻ ghi nhớ từ nội dung bài giảng

Tạo câu hỏi trắc nghiệm để tự kiểm tra

Viết lại các giải thích phức tạp thành ngôn ngữ đơn giản hơn

Tạo dòng thời gian học tập có cấu trúc dựa trên chương trình học của bạn

Ví dụ: bạn vừa dán 15 trang ghi chú bài giảng vào tài liệu Sinh học của mình. Chỉ cần yêu cầu AI được kết nối: ‘Tóm tắt chương này thành các khái niệm chính và tạo 10 thẻ học để ôn tập.’

Truy cập các mẫu kế hoạch học tập

Bạn có bao giờ cảm thấy công việc của mình bị phân tán khắp các ghi chú, danh sách việc cần làm và hạn chót mà không có sự liên kết với nhau? Mẫu ClickUp Student sẽ tập hợp mọi thứ vào một hệ thống duy nhất, giúp bạn thực sự quản lý công việc hàng ngày một cách hiệu quả.

Tải mẫu miễn phí Quản lý nhiều công việc cùng lúc và biến kế hoạch thành tiến độ rõ ràng với Mẫu ClickUp dành cho sinh viên

Mẫu này cho phép bạn:

Sắp xếp các lớp học, bài giảng và tài liệu đọc thành các Công việc với Trạng thái tùy chỉnh của ClickUp (việc cần làm > đang thực hiện > đã hoàn thành)

Chia nhỏ các dự án và nhiệm vụ thành các công việc rõ ràng với người phụ trách, ngày đáo hạn và các Trường Tùy chỉnh ClickUp để theo dõi mức độ nỗ lực hoặc trạng thái đánh giá

Theo dõi tiến độ trên mọi công việc bạn đang thực hiện với các chế độ xem của ClickUp , chẳng hạn như Danh sách công việc để quản lý công việc, Lịch để hiển thị các hạn chót và Biểu đồ Gantt để lập kế hoạch cho các dòng thời gian dài hơn

Giữ cho tất cả các giải thích, tài liệu tham khảo và phân tích của bạn được sắp xếp một cách có hệ thống với Mẫu Cơ sở Kiến thức ClickUp. Mẫu này được thiết kế với các phần rõ ràng dành cho hướng dẫn chi tiết, câu hỏi thường gặp (FAQ) và tài nguyên hỗ trợ. Cấu trúc này giúp bạn dễ dàng so sánh các khái niệm, xem lại các chủ đề phức tạp và nhóm các tài liệu liên quan lại với nhau.

Tải mẫu miễn phí Biến những ghi chú và nguồn tài liệu lộn xộn thành một tài liệu tham khảo duy nhất, có thể tìm kiếm được với Mẫu Cơ sở Kiến thức ClickUp

Với mẫu cơ sở kiến thức này, bạn có thể:

Cập nhật các giải thích theo thời gian mà không làm mất các phiên bản trước đó hoặc bối cảnh

Chia sẻ các phần cụ thể với đồng nghiệp và kiểm soát ai có thể chỉnh sửa nội dung nào

Kết nối kiến thức trực tiếp với các công việc để tài liệu tham khảo luôn kết nối với công việc thực tế

Giữ các kiến thức dài hạn luôn sẵn sàng cho các dự án trong tương lai mà không cần phải xây dựng lại từ đầu

Lập kế hoạch cho ngày của bạn tốt hơn:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Kế hoạch dòng thời gian: Lên lịch cho các bài tập, phiên ôn tập và các cột mốc quan trọng của dự án trong Lên lịch cho các bài tập, phiên ôn tập và các cột mốc quan trọng của dự án trong Lịch ClickUp để các dòng thời gian học tập trở thành các hạn chót thực tế mà bạn có thể tuân thủ

Ghi lại ý tưởng nhanh chóng: Ghi chép những điểm chính và phác thảo sơ bộ trong Ghi chép những điểm chính và phác thảo sơ bộ trong ClickUp Notepad , sau đó chuyển chúng thành Công việc hoặc Tài liệu ngay khi bạn sẵn sàng hành động

Biểu diễn khái niệm một cách trực quan: Phân tích các chủ đề phức tạp và quy trình làm việc trong Phân tích các chủ đề phức tạp và quy trình làm việc trong Bản đồ Tư duy ClickUp để xem các ý tưởng kết nối với nhau như thế nào trước khi biến chúng thành các kế hoạch có cấu trúc

Ghi lại những điểm chính: Sử dụng Sử dụng ClickUp AI Notetaker để ghi lại các cuộc thảo luận, trích xuất các điểm hành động và chuyển đổi chúng thành công việc và các bước theo dõi để không có thông tin nào bị bỏ sót trong các ghi chú thô

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Thiết lập quy Thiết lập quy trình tự động hóa với các quy tắc đơn giản ‘nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia’ để bạn luôn đi đúng hướng với ClickUp Automations

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu, số lượng tính năng phong phú có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, đặc biệt nếu bạn đã quen với các công cụ đơn giản hơn

Giá của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Tôi rất thích việc mọi thứ chúng ta cần để duy trì sự tổ chức và đi đúng hướng đều tập trung tại một nơi. Không còn phải chuyển đổi giữa Google Drive, email, WhatsApp, danh sách việc cần làm và một loạt các ứng dụng phiền phức khác không hoạt động ăn ý với nhau – thực sự mọi thứ đều có thể diễn ra trong không gian này. Tôi mở nó mỗi sáng và nó là hướng dẫn của tôi, không gian làm việc của tôi, bảng thông báo của tôi, thực sự mọi thứ tôi cần. Nó cũng vô cùng trực quan và dễ sử dụng ngay từ đầu.

📮 ClickUp Insight: Công việc không nên là một trò chơi đoán mò—nhưng thường thì lại như vậy. Cuộc khảo sát về quản lý kiến thức của chúng tôi cho thấy nhân viên thường lãng phí thời gian tìm kiếm trong các tài liệu nội bộ (31%), cơ sở kiến thức của công ty (26%) hoặc thậm chí là ghi chú cá nhân và ảnh chụp màn hình (17%) chỉ để tìm những gì họ cần. Với ClickUp Connected Search, mọi tệp, tài liệu và cuộc hội thoại đều có thể truy cập ngay lập tức từ trang chủ của bạn — để bạn có thể tìm thấy câu trả lời trong vài giây, chứ không phải vài phút. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần nhờ ClickUp—tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người—bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

2. Mindgrasp AI (Tốt nhất để chuyển đổi bài giảng và tài liệu khóa học thành các định dạng sẵn sàng để học)

qua Mindgrasp AI

Mindgrasp AI được thiết kế dành cho những người học từ các tài liệu dày đặc, đa định dạng và không muốn mất hàng giờ để viết lại thành nội dung có thể sử dụng được. Ứng dụng này tái cấu trúc tài liệu thành các định dạng sẵn sàng cho việc học, phản ánh cách thức ôn tập của học sinh và giáo viên. Điều này bao gồm các giải thích ngắn gọn, ghi chú có hệ thống và các bài kiểm tra kiến thức liên kết trực tiếp với nội dung nguồn.

Bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp về bài giảng, chương sách giáo khoa hoặc bài báo nghiên cứu bằng cách sử dụng Trình tạo câu trả lời AI và nhận được những lời giải thích rõ ràng mà không cần lướt qua các trang hay xem lại video.

Với phần mở rộng Chrome, quy trình làm việc được mở rộng sang các môi trường LMS như Canvas và Blackboard, bao gồm cả các bản ghi Panopto được nhúng. Điều này giúp công cụ trở nên hữu ích cho các bài tập hàng ngày, lớp học trực tuyến và quá trình học tập liên tục.

Các tính năng nổi bật của Mindgrasp AI

Ghi lại các bài giảng trực tiếp bằng tính năng Ghi lại bài giảng và chuyển đổi chúng thành tài liệu học tập có cấu trúc

Tải lên sách giáo khoa, bài tập và tệp LMS thông qua tính năng tải lên nội dung đa định dạng

Nhận hướng dẫn từng bước và tài liệu tham khảo thông qua Mindgrasp AI Tutor

Tạo các bài kiểm tra tập trung vào việc ghi nhớ với AI Quiz Generator

Tự động tạo các công cụ hỗ trợ ghi nhớ bằng tính năng Tạo thẻ học

Những giới hạn của Mindgrasp AI

Việc tóm tắt tài liệu kỹ thuật, mơ hồ hoặc phức tạp có thể làm mất đi những sắc thái tinh tế hoặc dẫn đến sai sót.

Thời lượng ghi hình bài giảng trực tiếp bị giới hạn ở 10 giờ/tháng, điều này có thể không phù hợp với những người dùng thường xuyên.

Giá của Mindgrasp AI

Gói Cơ bản: $9,99/tháng cho mỗi người dùng

Scholar: 12,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Gói Premium: 14,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Mindgrasp AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Mindgrasp AI?

Một người dùng Reddit cho biết:

Phần mềm này thực sự rất nhiều lỗi. Nó chắc chắn đã giúp ích khi tôi cần đọc nhiều bài báo khoa học và sách giáo khoa trong một ngày… Thành thật mà nói, cách duy nhất để họ ngừng tính phí là bạn gửi email spam cho họ, mở một vụ khiếu nại với công ty phát hành thẻ của bạn, hoặc đổi sang một thẻ mới hoàn toàn.

🧠 Thông tin thú vị: Đại học Bologna, thành lập năm 1088, rất coi trọng tranh luận như một phương pháp học tập. Sinh viên phải bảo vệ đối số của mình trước công chúng, điều này buộc họ phải ghi nhớ nội dung một cách sâu sắc. Việc nhớ lại chủ động và suy luận bằng lời nói đã đóng vai trò trung tâm từ rất lâu trước khi khoa học học tập hiện đại chứng minh tính hiệu quả của chúng.

3. Brainly AI (Tốt nhất cho hỗ trợ làm bài tập từng bước và ôn thi thích ứng)

qua Brainly AI

Brainly AI có vị trí là người bạn đồng hành học tập luôn sẵn sàng hỗ trợ cho những học sinh gặp khó khăn giữa chừng khi giải bài tập và cần sự giúp đỡ để hiểu rõ giải pháp tối ưu.

Khi bạn đặt câu hỏi, Brainly sẽ truy xuất từ cơ sở kiến thức AI của mình và áp dụng tính năng Hướng dẫn bằng AI, giúp phân tích các khái niệm, hướng dẫn cách suy luận và điều chỉnh các giải thích cho phù hợp với chương trình giảng dạy phổ biến. Điều này khiến ứng dụng trở nên hữu ích cho học sinh trung học và sinh viên đại học, những người thường xuyên phải đối mặt với bài tập về nhà, bài tập trên giấy và các môn học có nhiều khái niệm phức tạp.

Ngoài việc cung cấp câu trả lời tức thì, Brainly còn tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi. Bạn có thể biến ghi chú và các câu hỏi trước đây thành các bài kiểm tra và hướng dẫn học tập được cá nhân hóa với tính năng Chuẩn bị thi thích ứng dựa trên kết quả học tập của bạn. Ứng dụng này cũng giới thiệu các công cụ giúp thư giãn tinh thần, như Các phiên âm thanh có hướng dẫn của ClarityPods, để hỗ trợ sự tập trung trong các chu kỳ học tập dài.

Các tính năng nổi bật của Brainly AI

Kiểm tra độ chính xác của kiến thức với Câu trả lời đã được kiểm chứng nguồn liên kết với các tài liệu tham khảo đáng tin cậy

Chuyển đổi bài giảng nói thành tài liệu có cấu trúc với Smart Notes

Hoàn thành bài tập một cách tương tác thông qua Bảng bài tập về nhà

Nâng cao khả năng ghi nhớ thông qua học tập cạnh tranh với Trò chơi học tập đối kháng

Giới hạn của Brainly AI

Người dùng phản ánh gặp khó khăn trong việc nhận lại tiền sau khi hủy dịch vụ, ngay cả khi dịch vụ chưa được sử dụng

Một số tính năng hoạt động tốt hơn trên ứng dụng so với trên web, gây ra sự bất tiện cho người dùng trình duyệt

Giá dịch vụ Brainly AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Brainly AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.3/5 (hơn 30 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Brainly AI

Theo một người dùng:

Brainly cung cấp nguồn tài nguyên quý giá cho học sinh. Mỗi khi tôi cần câu trả lời cho các câu hỏi, hầu như mọi câu hỏi đều xuất hiện trên Brainly với câu trả lời từ ai đó. Vì học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi và phỏng vấn, Brainly hỗ trợ học sinh bằng cách cung cấp câu trả lời… Không có điểm trừ nào, nhưng phiên bản miễn phí có giới hạn; để xem một số câu trả lời, cần phải nâng cấp lên phiên bản premium. Tuy nhiên, đây là một công cụ tuyệt vời cho học sinh và giúp họ tích lũy kiến thức

🔍 Bạn có biết? Encyclopédie, do Denis Diderot chỉnh sửa, nhằm mục đích tổ chức toàn bộ kiến thức nhân loại thành các mục nhập có cấu trúc. Đây là một trong những nỗ lực quy mô lớn đầu tiên nhằm dân chủ hóa việc học thông qua việc tóm tắt có hệ thống.

4. Gizmo AI (Tốt nhất cho phương pháp học tập ưu tiên trí nhớ với lặp lại có khoảng cách và thẻ học)

qua Gizmo AI

Gizmo AI (trước đây gọi là Save All) được xây dựng dựa trên một ý tưởng cốt lõi: nếu bạn muốn ghi nhớ điều gì đó lâu dài, bạn cần được kiểm tra về nó, vào thời điểm thích hợp và dưới định dạng phù hợp.

Nó lấy các tài liệu học tập thô như tệp PDF, ghi chú lớp học, video YouTube hoặc slide và biến chúng thành các thẻ học thông minh và bài kiểm tra mà bạn có thể luyện tập hàng ngày. Trải nghiệm này gần giống với một ứng dụng học ngôn ngữ hơn là một công cụ học tập truyền thống, giúp bạn dễ dàng xây dựng thói quen học tập ngắn gọn và đều đặn.

Ngoài ra, vì ứng dụng này có sẵn trên iOS và Android, người học có thể chuyển đổi giữa các thiết bị mà không bị mất tiến độ. Gizmo AI cũng hỗ trợ Bộ bài chia sẻ và Phiên học nhóm, giúp ứng dụng này trở nên hữu ích cho việc học do bạn bè dẫn dắt, các nhóm ôn tập hoặc các nhóm nhỏ cùng chuẩn bị cho cùng một kỳ thi hoặc chứng chỉ.

Các tính năng nổi bật của Gizmo AI

Lên lịch các phiên ôn tập được tối ưu hóa với Spaced Repetition Engine

Củng cố sự hiểu biết thông qua Bài kiểm tra ghi nhớ chủ động

Tự động làm nổi bật các khái niệm ưu tiên với tính năng Key Term Emphasis

Theo dõi đà học tập thông qua Theo dõi tiến độ và Chuỗi ngày liên tục

Giới hạn của Gizmo AI

Hỗ trợ giới hạn cho việc học dựa trên âm thanh hoặc phần tường thuật

Một số định dạng câu hỏi trắc nghiệm (như đúng/sai) có thể hoạt động không nhất quán

Giá của Gizmo AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gizmo AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Gizmo AI?

Dưới đây là nhận xét của một người dùng khi so sánh Gizmo AI với một công cụ khác:

Với Gizmo AI, tôi thường gõ câu trả lời của mình, và nó cung cấp nhiều định dạng câu hỏi khác nhau, như trắc nghiệm hoặc điền vào chỗ trống. Nhưng trong Anki, tôi nhận thấy rằng mình không cần phải gõ bất cứ thứ gì. Theo quan sát của tôi, tôi chỉ cần nhìn vào câu hỏi, và nếu gặp khó khăn, tôi nhấp vào ‘khó’, ‘dễ’, v.v. Điều này có vẻ khác biệt lớn so với phương pháp tương tác của Gizmo AI… Tôi cũng muốn thực hành phương pháp lặp lại có khoảng cách một cách đúng đắn, điều mà Anki nổi tiếng (mà Gizmo AI không thực sự tập trung vào). Gizmo AI có các thành tích hàng ngày và chuỗi ngày liên tục, khuyến khích tôi tiếp tục trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên, nên tôi đang phân vân giữa hai ứng dụng này.

5. Synthesis AI (Tốt nhất để tìm kiếm câu trả lời chính xác trong các cơ sở kiến thức lớn)

qua Synthesis AI

Bạn đã bao giờ tìm kiếm trên wiki công ty hoặc ổ đĩa chia sẻ mà vẫn không chắc liệu mình đã tìm được câu trả lời đúng chưa? Đó chính là khoảng trống mà công cụ này cố gắng lấp đầy. Synthesis AI Search hoạt động trên nền tảng cơ sở kiến thức nội bộ của bạn, sau đó trả về các bản tóm tắt ngắn gọn và được xếp hạng.

Công cụ này sử dụng hành vi tìm kiếm dựa trên lĩnh vực chuyên môn để lọc ra các phần phù hợp nhất từ các tài liệu dài, chính sách hoặc tài nguyên thiết kế. Công cụ này được tối ưu hóa đặc biệt cho các lĩnh vực nội dung chuyên sâu (như bền vững, nhân sự và công nghệ thiết kế), và nó ngày càng hoàn thiện theo thời gian khi người dùng đánh giá chất lượng của các bản tóm tắt.

Synthesis AI Search còn bao gồm các tài nguyên hướng dẫn sử dụng, ghi chú phát hành và hướng dẫn về cách cấu trúc nội dung. Điều này giúp công cụ này trở nên hữu ích cho các cộng đồng học tập mong muốn công cụ tìm kiếm AI hoạt động hiệu quả trên chính tài liệu của họ.

Các tính năng nổi bật của Synthesis AI

Nâng cao chất lượng kết quả thông qua Vòng phản hồi đánh giá tóm tắt

Tối ưu hóa việc truy xuất thông tin với Mô hình nhúng chuyên ngành (bao gồm các mô hình tập trung vào AEC)

Chuẩn bị kiến thức nội bộ để đạt kết quả tốt hơn bằng cách sử dụng Hướng dẫn về mức độ sẵn sàng của nội dung

Xác thực các truy vấn và kết quả dự kiến với Thư viện từ khóa tìm kiếm thử nghiệm

Giới hạn của Synthesis AI

Hình ảnh và video tổng hợp vẫn chưa thể tái hiện được những chi tiết phức tạp và khó lường của môi trường thực tế

Các mẫu được tạo ra có thể trông 'quá hoàn hảo', thiếu đi sự ngẫu nhiên và đa dạng tự nhiên

Giá của Synthesis AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Synthesis AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Ở châu Âu thời Trung cổ, sách rất hiếm và quý giá đến mức chúng được xích chặt vào bàn trong thư viện. Những “thư viện xích văn bản” này đảm bảo sinh viên có thể đọc nhưng không thể mang văn bản ra ngoài, biến việc tiếp cận thông tin thành một đặc quyền được giám sát thay vì một nguồn tài nguyên cá nhân.

6. YouLearn AI (Tốt nhất cho việc học thông qua cuộc hội thoại trên các tài liệu PDF, video và bài giảng)

qua YouLearn AI

YouLearn AI dành cho những người học hiệu quả nhất khi thảo luận về tài liệu thay vì chỉ đọc một cách thụ động. Bạn có thể tải lên các tệp PDF, slide, bài giảng ghi âm hoặc chèn liên kết YouTube. Biến nội dung đó thành không gian học tập tương tác, cho phép bạn chuyển đổi giữa các phần tóm tắt, hỏi đáp và bài kiểm tra tự đánh giá.

Thay vì lướt qua các bản ghi chép dài dòng, bạn có thể đi thẳng đến những điểm chính và sau đó đi sâu vào các câu hỏi cụ thể với một gia sư AI.

Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi một nội dung duy nhất thành nhiều định dạng học tập (ghi chú để ôn tập nhanh, bài kiểm tra để kiểm tra trí nhớ và giải thích dưới dạng cuộc hội thoại để làm rõ nội dung). Điều này rất hữu ích khi bạn thiếu thời gian nhưng vẫn cần sự sâu sắc. Đối với các nhà giáo dục, YouLearn AI cũng là một cách thiết thực để đề xuất các luồng học tập có cấu trúc dựa trên các tài nguyên hiện có.

Các tính năng nổi bật của YouLearn AI

Kiểm tra mức độ hiểu biết bằng công cụ Exam Builder được cá nhân hóa với phân tích đáp án

Theo dõi sự tiến bộ theo thời gian thông qua Bảng điều khiển phân tích tiến độ

Chuyển đổi video thành văn bản sẵn sàng để học tập với YouTube Transcript Extraction

Khám phá phương pháp ôn tập dựa trên âm thanh thông qua Chế độ Podcast của AI Tutor

Giới hạn của YouLearn AI

Trên gói miễn phí, bạn chỉ có thể truy cập tối đa năm cuộc trò chuyện văn bản AI, năm cuộc trò chuyện bằng giọng nói, 10 câu trả lời bài kiểm tra mỗi ngày và hai bài thi thử mỗi tháng.

Khó khăn trong việc suy nghĩ sáng tạo vượt ra ngoài các mẫu có sẵn trong dữ liệu đào tạo

Giá dịch vụ YouLearn AI

Nhóm: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: 20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Giá tối đa: 60 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về YouLearn AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

7. StudyFetch (Tốt nhất để biến các khóa học đầy đủ thành hệ thống học tập thích ứng)

qua StudyFetch

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết lập học tập hoàn chỉnh và có hướng dẫn, được xây dựng trực tiếp từ tài liệu khóa học của chính bạn, thì StudyFetch là một lựa chọn tốt. Nền tảng này cho phép bạn tải lên ghi chú bài giảng, bản trình chiếu PowerPoint hoặc các buổi học đã ghi lại, và nền tảng sẽ chuyển đổi nội dung đó thành một bộ tài liệu học tập liên kết với nhau, bao gồm tài liệu thực hành, thông tin về tiến độ và hỗ trợ gia sư.

Điểm nổi bật của nền tảng này đối với sinh viên và những người tự học đang phải đối mặt với khối lượng bài vở nặng nề chính là cách nó kết nối chặt chẽ giữa việc thực hành và phản hồi. Hệ thống theo dõi hiệu quả học tập của bạn qua các bài kiểm tra và hoạt động, sau đó chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu để phiên học tiếp theo của bạn tập trung vào những khía cạnh cần cải thiện.

Đối với các môn học đòi hỏi nhiều viết lách, nền tảng này còn bổ sung một vòng phản hồi học thuật bằng cách cho phép người học nộp bài luận để nhận đánh giá và hướng dẫn.

Các tính năng nổi bật của StudyFetch

Chuyển đổi các tệp khóa học thô thành bộ tài liệu học tập với Trình tạo bộ tài liệu học tập chỉ với một cú nhấp chuột

Nhận hỗ trợ học tập liên tục thông qua Spark. E AI Tutor (Truy cập 24/7)

Tùy chỉnh cách giải thích theo phong cách giảng dạy của giáo sư

Xem xét xu hướng hiệu suất thông qua Bảng điều khiển Progress Insights

Giới hạn của StudyFetch

Chatbot của nó có thể đưa ra câu trả lời sai, đặc biệt là trong các chủ đề STEM phức tạp như vật lý

Gặp khó khăn trong việc xác định các câu hỏi hoặc phần cụ thể trong các sách giáo khoa đã tải lên

Giá của StudyFetch

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về StudyFetch

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Vào thời Trung cổ, khi các bài giảng ban đầu chỉ là việc giảng viên đọc to các văn bản có thẩm quyền, các giảng viên thực sự bị cấm đi chệch khỏi tài liệu đã viết sẵn, nếu không họ có thể bị phạt tiền. Truyền thống giảng bài cứng nhắc, theo kịch bản bắt đầu như một cách để đảm bảo truyền đạt kiến thức chính xác từ rất lâu trước khi sách giáo khoa trở nên phổ biến.

8. Turbolearn AI (Tốt nhất cho việc ghi chú trực tiếp và quy trình học tập hợp tác)

qua Turbolearn AI

Nếu quá trình học tập của bạn bao gồm các bài giảng trực tiếp, video dài hoặc các lớp học có nhiều nội dung âm thanh, Turbolearn AI sẽ hoạt động như một trợ lý ghi chép luôn đồng hành cùng bạn. Bạn có thể ghi lại bài giảng theo thời gian thực, và nó sẽ chuyển đổi chúng thành các ghi chú có cấu trúc mà bạn có thể chỉnh sửa, bình luận và chia sẻ.

Nền tảng này cho phép chỉnh sửa mọi thứ, giúp học sinh và nhân viên làm việc với kiến thức có thể hoàn thiện các giải thích, bổ sung bối cảnh và tùy chỉnh ghi chú theo cách suy nghĩ của họ.

Nhiều người có thể làm việc cùng lúc trên cùng một ghi chú, với AI đưa ra các đề xuất và bình luận trực tiếp khi ghi chú được phát triển. Hơn nữa, mọi thứ đều được đồng bộ hóa trên cả web và thiết bị di động. Nhờ vậy, nó phù hợp với thói quen học tập thực tế, cho phép bạn ôn tập trên điện thoại giữa các giờ học, chỉnh sửa trên web sau đó và chia sẻ thư mục với bạn bè.

Các tính năng nổi bật của Turbolearn AI

Ghi lại và tổ chức các buổi học bằng cách sử dụng tính năng ghi âm và chép lời bài giảng trực tiếp

Chỉnh sửa nội dung do AI tạo ra trực tiếp với tính năng AI Notes có thể chỉnh sửa

Đặt câu hỏi ngay trong bất kỳ ghi chú nào bằng tính năng Trò chuyện AI thời gian thực

Sắp xếp tài liệu chia sẻ bằng cách sử dụng Thư mục thông minh với tính năng đồng bộ hóa giữa các thiết bị

Giới hạn của Turbolearn AI

Nó không lưu lại lịch sử cuộc hội thoại, do đó bối cảnh có thể bị mất đi trong các phiên học kéo dài.

Các tùy chọn thiết kế và bố cục cho ghi chú và thẻ học bị giới hạn, điều này làm hạn chế cách bạn tổ chức nội dung

Giá dịch vụ Turbolearn AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Turbolearn AI

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Việc ghi chú đã tồn tại từ hàng thế kỷ, với các nhà sử học phát hiện ra các ghi chú cổ đại của Hy Lạp và Trung Quốc về việc con người ghi chú và tổ chức kiến thức. Có những phương pháp lịch sử độc đáo như " tủ ghi chú " thế kỷ 17, nơi các ghi chú trên giấy được treo lên móc như quần áo trước khi được sao chép vào sách để học tập và tái sử dụng sau này trong các bối cảnh học tập.

9. Notion AI (Tốt nhất để sắp xếp ghi chú học tập và nghiên cứu trong một không gian làm việc)

qua Notion AI

Đối với những người học đã sử dụng Notion để quản lý ghi chú lớp học, tài liệu đọc và các dự án, tính năng này bổ sung một lớp AI trực tiếp ngay trong cùng một không gian làm việc.

Bạn có thể đặt câu hỏi về các trang của chính mình, tóm tắt các ghi chú bài giảng dài thành những điểm chính, hoặc trích xuất các mục cần thực hiện từ tài liệu dự án mà không cần xuất dữ liệu ra ngoài. Ngoài ra, công cụ này hoạt động trên các nguồn kết nối như Google Drive và Slack, giúp ích cho những người làm việc trí óc cần tham khảo các tài liệu nghiên cứu, ghi chú cuộc họp và tài nguyên được chia sẻ.

Notion AI cũng rất phù hợp khi quá trình học tập của bạn diễn ra trong các hệ thống có cấu trúc, bao gồm cơ sở dữ liệu cho các tài liệu đọc, danh sách công việc cho các bài tập, hoặc trung tâm kiến thức cho các chủ đề mà bạn thường xuyên xem lại theo thời gian. Nó có thể điền thông tin vào các trường dữ liệu, tổ chức văn bản lộn xộn thành cơ sở dữ liệu và hiển thị câu trả lời trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của Notion AI

Tạo và hoàn thiện nội dung bằng cách sử dụng các khối Viết & Chỉnh sửa AI

Tóm tắt các trang dài với Tóm tắt tài liệu & Trích xuất các mục cần thực hiện

Trích xuất câu trả lời từ các ứng dụng được kết nối thông qua Tìm kiếm liên ứng dụng (Slack, Google Drive)

Tự động điền thuộc tính cơ sở dữ liệu & Tạo công thức Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với

Giới hạn của Notion AI

Người dùng phàn nàn rằng các tính năng AI của ứng dụng này chỉ dành cho người dùng kinh doanh và quá đắt đỏ đối với cá nhân

Theo báo cáo, ứng dụng thường xuyên bị đơ khi xử lý các bối cảnh lớn, tóm tắt không đáng tin cậy trên các trang trống và kết quả đầu ra kém chất lượng.

Giá của Notion AI

Miễn phí

Ngoài ra: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion AI

G2: 4.6/5 (hơn 9.400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion AI?

Dưới đây là cách một người dùng giải thích:

Thoạt nhìn, nó trông rất giống một cuốn sổ tay, nhưng nó bao gồm một từ điển thuật ngữ với các thư mục và thư mục con dường như vô tận để phân loại thông tin bạn cần. Nó cũng có thể điều chỉnh thông tin đó thành lịch trình thông qua chế độ lịch và còn cung cấp nhiều tính năng khác ngoài ra. […] Nó cũng không đưa ra các đề xuất dựa trên thông tin bạn nhập vào, vì vậy bạn thường phải tự quyết định.

🧠 Thông tin thú vị: Các học giả tu viện thời Trung Cổ thực hành ‘lectio divina’, một phương pháp đọc chậm rãi, lặp đi lặp lại, bao gồm suy ngẫm và ghi chú. Việc đọc lại có cấu trúc này phản ánh chính xác những gì khoa học nhận thức hiện đại gọi là xử lý sâu.

10. AI Blaze (Tốt nhất để viết lại và tạo văn bản học tập trực tiếp ngay trên bất kỳ trang web nào)

qua AI Blaze

Đôi khi, trở ngại nằm ở việc phải liên tục viết lại, tóm tắt và phản hồi trên các nền tảng khác nhau, thay vì tập trung vào việc hiểu nội dung.

Nó hoạt động ngay trong trình duyệt của bạn, vì vậy bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa văn bản ngay tại nơi bạn đang gõ, dù đó là email trả lời giảng viên, ghi chú trong Tài liệu Google hay giải thích trong hệ thống quản lý học tập (LMS). Bạn có thể kích hoạt AI Blaze trực tiếp từ trang web và chèn văn bản đã được cải thiện trở lại vào cùng trường nhập liệu, điều này giúp nó trở nên thực tiễn cho các quy trình học tập hàng ngày.

Ngoài ra, nó còn cho phép bạn tạo các mẫu lời nhắc có thể tái sử dụng, tự động điều chỉnh dựa trên nội dung trong khay nhớ tạm, văn bản đã lựa chọn hoặc thậm chí các tùy chọn trong menu thả xuống mà bạn định nghĩa. Điều này rất hữu ích khi bạn thường xuyên cần các biến thể của cùng một công việc, như tóm tắt bài viết thành ghi chú ngắn gọn hoặc diễn đạt lại các giải thích. Phần mở rộng Chrome của nó giúp nó trở thành một lớp bổ trợ nhẹ nhàng trên các công cụ học tập hiện có của bạn.

Các tính năng nổi bật của AI Blaze

Chèn kết quả trực tiếp vào biểu mẫu chỉ với một cú nhấp chuột Chèn vào Trang

Các lời nhắc động với trường và menu thả xuống Xây dựng các mẫu chuyển giao kiến thức thích ứng thông qua

Tự động trích xuất ngữ cảnh bằng tính năng nhận diện ngữ cảnh trang

Hợp tác trong các quy trình làm việc với Thư viện lời nhắc được chia sẻ

Giới hạn của AI Blaze

Nền tảng này chỉ được thiết kế cho nội dung văn bản và không hỗ trợ sẵn việc tạo video, hình ảnh hoặc đa phương tiện.

Đôi khi, công cụ này tạo ra thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm, đòi hỏi sự can thiệp của con người

Giá của AI Blaze

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về AI Blaze

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Hệ thống thi cử triều đình (kējǔ) ở Trung Quốc, hoạt động từ năm 581 đến năm 1905, là một quy trình lựa chọn công chức dựa trên năng lực rất khắt khe, đòi hỏi sự thông thạo các văn bản Nho giáo. Các thí sinh phải trải qua các kỳ thi kéo dài nhiều ngày với áp lực rất lớn, thường liên quan đến việc học thuộc lòng hàng nghìn dòng văn bản, để đảm bảo vị trí trong chính phủ và địa vị trong giới thượng lưu, điều này đã định hình sâu sắc nền giáo dục Trung Quốc.

Học tập thông minh với ClickUp

Việc tìm kiếm công cụ AI phù hợp để thúc đẩy quá trình học tập, tối ưu hóa tài liệu học tập hoặc giúp nội dung phức tạp trở nên dễ hiểu hơn không nhất thiết phải là một thách thức quá lớn. Mặc dù Raena AI cung cấp một điểm khởi đầu vững chắc, các lựa chọn thay thế mà chúng tôi đã khám phá, như Mindgrasp AI, Brainly AI, Gizmo và Turbo AI, mang đến những thế mạnh độc đáo phù hợp với các phong cách học tập và quy trình làm việc khác nhau.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở chỗ hầu hết các công cụ này chỉ tập trung vào một lĩnh vực tại một thời điểm, nghĩa là bạn thường phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng chỉ để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu học tập của mình.

ClickUp cung cấp một không gian làm việc thống nhất nơi bạn có thể quản lý mọi thứ tại một nơi duy nhất. Nó bao gồm ClickUp Brain để tóm tắt và phân tích nội dung, cùng với Docs, Bảng trắng và Bản đồ Tư duy để tổ chức và trực quan hóa ý tưởng của bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Raena AI được sử dụng để chuyển đổi tài liệu học tập như ghi chú, tệp PDF, video và sách giáo khoa thành các bản tóm tắt, thẻ ghi nhớ, bài kiểm tra, Bản đồ Tư duy, podcast và công cụ học tập tương tác do AI tạo ra. Ứng dụng này còn bao gồm một gia sư AI cá nhân có thể trả lời các câu hỏi học tập dựa trên nội dung bạn đã tải lên.

Đúng vậy, ứng dụng này giúp học sinh và người học nhanh chóng tạo ra các bản tóm tắt súc tích, bài kiểm tra thực hành và thẻ học từ nội dung phức tạp. Tuy nhiên, gói miễn phí của ứng dụng này áp đặt các giới hạn sử dụng nghiêm ngặt và thiếu các tính năng nâng cao như số lượng bài kiểm tra không giới hạn hoặc truy cập ngoại tuyến, do đó yêu cầu phải nâng cấp lên gói trả phí để học tập chuyên sâu.

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Raena AI bao gồm các công cụ như ClickUp, Brainly AI, Gizmo AI, YouLearn AI và StudyFetch, cung cấp nhiều kết hợp khác nhau giữa tính năng tóm tắt, thẻ học, bài kiểm tra, hướng dẫn học tập và quy trình làm việc tích hợp.

Đúng vậy, hoàn toàn có thể. ClickUp là một không gian làm việc và học tập tích hợp, có thể tổ chức các tài nguyên học tập, ghi chú và nội dung do AI tạo ra. ClickUp Brain cùng với các tính năng tích hợp như Docs, Bảng trắng và Mindmaps giúp kết hợp nội dung và quy trình học tập lại với nhau tại một nơi duy nhất.

ClickUp nổi trội trong việc học tập lâu dài nhờ khung quản lý dự án mạnh mẽ, không gian làm việc có thể tùy chỉnh và cơ sở kiến thức được tích hợp sẵn. Ứng dụng này giúp sắp xếp ghi chú, công việc và tài nguyên thành các hệ thống liên kết bền vững để liên tục củng cố kiến thức và ôn tập. Ngoài ra, ClickUp Brain còn nâng tầm ứng dụng này lên một bậc nữa với lớp hỗ trợ AI giúp lập chỉ mục toàn bộ không gian làm việc của bạn một cách chủ động.