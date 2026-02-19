Cách hợp nhất hệ thống công nghệ tiếp thị của bạn vào năm 2026

Hiện nay, mỗi tổ chức trung bình phải quản lý 75 công cụ martech khác nhau. Và hai trong ba nhà tiếp thị sử dụng 16+ ứng dụng chỉ để hoàn thành công việc hàng ngày.

Nếu bạn nghĩ rằng sự phình to của các công cụ đã là một vấn đề đối với các nhà tiếp thị, hãy chờ đến khi bạn nghe điều này: vấn đề thực sự là các công cụ này không tương tác với nhau.

Nghiên cứu gần đây của Gartner cho thấy chỉ khoảng 49% công cụ trong một bộ công cụ công nghệ tiếp thị điển hình được sử dụng tích cực. Điều đó có nghĩa là một nửa bộ công cụ đang gây tốn kém và phức tạp mà không mang lại giá trị tương xứng.

Vậy, giải pháp là gì?

Điều này rất trực quan nhưng lại khó thực hiện: việc hợp nhất các công cụ.

Đó là lý do tại sao, trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích quy trình hợp nhất hệ thống công nghệ tiếp thị. Chúng tôi sẽ chia sẻ cách kết hợp hệ thống của bạn với AI thực sự hiểu công việc của bạn giúp các nhóm làm việc nhanh hơn, duy trì sự đồng bộ và cuối cùng thu được giá trị thực sự từ AI.

Hệ thống công nghệ tiếp thị là gì?

Tích hợp hệ thống công nghệ tiếp thị là quá trình thay thế các ứng dụng tiếp thị riêng lẻ, đơn chức năng bằng một nền tảng thống nhất. Điều này giúp tập trung các chức năng tiếp thị cốt lõi — như quản lý dự án, tạo nội dung, theo dõi chiến dịch và hợp tác nhóm — vào một môi trường kết nối duy nhất.

Việc hợp nhất tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả công việc tiếp thị của bạn.

Điều này không có nghĩa là chấp nhận một công cụ cồng kềnh, tất cả trong một, làm mọi thứ một cách kém hiệu quả. Điều đó có nghĩa là lựa chọn một không gian làm việc hiện đại, tích hợp, nơi các khả năng chuyên biệt được xây dựng trên một nền tảng chung, cung cấp cho nhóm của bạn và AI của bạn toàn bộ bối cảnh cần thiết để thành công.

Thay thế hơn 20 công cụ bằng một không gian làm việc mạnh mẽ trong ClickUp.

Hầu hết các hệ thống đều phát triển một cách tự nhiên—một công cụ cho kế hoạch, một công cụ cho nội dung, một công cụ cho phê duyệt, và một công cụ cho báo cáo. Trên giấy tờ, điều này trông có vẻ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong thực tế, nó rất mệt mỏi. Bởi vì khi thông tin của bạn nằm rải rác ở mọi nơi, bạn sẽ mất đi động lực.

Các silo dữ liệu làm phân mảnh chế độ xem về khách hàng của bạn.

Khi dữ liệu khách hàng của bạn được phân tán trên hàng chục nền tảng khác nhau—hệ thống CRM, công cụ email, phần mềm phân tích và ứng dụng mạng xã hội—bạn sẽ không bao giờ có được bức tranh toàn cảnh về bản đồ trải nghiệm người dùng. Điều này buộc nhóm của bạn phải đưa ra các quyết định tiếp thị quan trọng dựa trên thông tin không đầy đủ, biến việc cá nhân hóa thành một trò chơi may rủi.

Việc tính toán phân bổ chiến dịch trở thành cơn ác mộng khi phải xuất bảng tính và ghép nối dữ liệu thủ công, khiến bạn chỉ có được chế độ xem lỗi thời và không đầy đủ về những gì thực sự hiệu quả.

Trí tuệ nhân tạo chung chung tạo ra các sản phẩm không phù hợp với thương hiệu.

Sử dụng các công cụ AI chung chung được đào tạo trên internet công cộng giống như nhờ một người lạ viết nội dung tiếp thị cho bạn. Họ không hiểu giọng điệu thương hiệu của bạn, vị trí độc đáo của sản phẩm hay thông điệp nào đã gây ấn tượng với khán giả của bạn trong quá khứ.

Kết quả là "workslop" – nội dung do AI tạo ra về mặt kỹ thuật lấp đầy trang web nhưng thiếu đi cá tính và sự sâu sắc cụ thể cần thiết để marketing hiệu quả. Nhóm của bạn cuối cùng phải dành thời gian chỉnh sửa nội dung chung chung này ngang bằng với việc viết từ đầu, làm mất đi mục đích ban đầu của việc sử dụng AI.

Giải pháp duy nhất là một hệ thống AI được kết nối trực tiếp với không gian làm việc thực tế của bạn—bao gồm các bản tóm tắt, hướng dẫn thương hiệu và các chiến dịch thành công.

🔑 Điểm chính: AI kết nối tạo ra nội dung phù hợp với thương hiệu vì nó có bối cảnh; AI không kết nối tạo ra nội dung vô nghĩa vì đó là tất cả những gì nó biết.

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dựa vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, chi phí chuyển đổi ngữ cảnh và chi phí chuyển đổi tab sẽ tích lũy theo thời gian. Nhưng với ClickUp Brain, điều đó không xảy ra. Nó nằm ngay trong Không gian Làm việc của bạn, hiểu rõ bạn đang làm gì, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp câu trả lời cực kỳ liên quan đến công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

Việc chuyển đổi ngữ cảnh làm gián đoạn động lực sáng tạo.

👀 Bạn có biết? 68% nhân viên cho biết họ thiếu thời gian tập trung không bị gián đoạn trong ngày làm việc.

Mỗi khi một nhà tiếp thị phải chuyển từ kế hoạch dự án sang một ứng dụng tài liệu riêng biệt để tìm bản tóm tắt, rồi sang công cụ trò chuyện để nhận phản hồi, họ sẽ mất tập trung. Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục này tạo ra gánh nặng nhận thức nặng nề, làm cạn kiệt năng lượng tinh thần vốn nên được dành cho công việc sáng tạo.

Chi phí ẩn tích tụ qua các gói đăng ký không kết nối.

Sự phiền toái của một hệ thống công nghệ phân mảnh không chỉ dừng lại ở các khoản phí đăng ký rõ ràng. Các công cụ không kết nối tạo ra một mạng lưới chi phí ẩn, làm cạn kiệt ngân sách và năng suất của bạn. Những chi phí này bao gồm:

Mục nhập trùng lặp: Mục nhập cùng một thông tin vào nhiều hệ thống một cách thủ công.

Đồng bộ hóa thủ công: Mất hàng giờ để đồng bộ hóa dữ liệu giữa các nền tảng, thường thông qua các bảng tính lộn xộn.

Bảo trì tích hợp: Chi trả cho các nhà phát triển để sửa chữa các API và webhook bị hỏng.

Thời gian đào tạo: Đào tạo các thành viên trong nhóm sử dụng nhiều nền tảng khác nhau, mỗi nền tảng đều có đường cong học tập riêng.

🔑 Điểm chính: Các chi phí này hiếm khi xuất hiện dưới dạng một mục riêng lẻ trong báo cáo ngân sách, khiến chúng dễ bị bỏ qua. Nhưng khi cộng tất cả lại, tổng chi phí quyền sở hữu cho một hệ thống phân mảnh thường cao đến mức đáng ngạc nhiên. Các công ty lãng phí trung bình $21 triệu mỗi năm chỉ riêng cho các giấy phép SaaS không được sử dụng.

Khi các công cụ và nhóm của bạn hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất với bối cảnh được chia sẻ, những điểm yếu đó sẽ biến thành những lợi thế mạnh mẽ.

Đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu trên mọi điểm tiếp xúc.

Màu sắc không phù hợp với thương hiệu và thông điệp lỗi thời có thể làm giảm nhận diện thương hiệu khi các hướng dẫn được lưu trữ trong một tệp PDF bị lãng quên. Một hệ thống công nghệ được tích hợp giúp duy trì tiêu chuẩn thương hiệu gần gũi với công việc thực tế. Do đó, các nhóm có thể tham khảo giọng điệu, hình ảnh và thông điệp chính xác trong quá trình tạo nội dung - chứ không phải sau đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh và giọng điệu cho mọi chiến dịch mới, bài đăng blog hoặc hình ảnh trên mạng xã hội bằng cách sử dụng mẫu ClickUp. Đảm bảo mọi nội dung đều tuân thủ thương hiệu trước khi phát hành bằng cách sử dụng quy trình kiểm duyệt và phê duyệt tích hợp sẵn trong ClickUp. Nhóm, đối tác và khách hàng của bạn có thể xem xét và bình luận trực tiếp trên công việc trong bối cảnh đầy đủ (không phải trong chủ đề email phức tạp). Ghi chú các tệp đa phương tiện và PDF để hợp tác dễ dàng bằng tính năng Proofing trong ClickUp.

AI thực sự hiểu rõ kinh doanh của bạn

Các công cụ AI chung chung là một ngõ cụt. Chúng không thể tạo ra nội dung tiếp thị chất lượng vì thiếu bối cảnh về kinh doanh của bạn. AI kết nối có thể tìm kiếm toàn bộ không gian làm việc của bạn ngay lập tức, tham khảo các chiến dịch trước đây và hiểu giọng điệu thương hiệu độc đáo của bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối và hiểu rõ hoạt động kinh doanh của bạn là điều có thể thực hiện được với ClickUp Brain và AI Super Agents. Đây không phải là các tích hợp bổ sung; chúng là các tính năng AI tích hợp sẵn, sử dụng bối cảnh cụ thể của Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

🌟 Sử dụng chúng để:

Soạn thảo bản tóm tắt sáng tạo dựa trên những gì đã thành công trong quý trước.

Nhận nội dung truyền thông xã hội hoàn toàn phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn, và

Phát hiện thông tin chi tiết từ tất cả các chiến dịch của bạn (vì Brain và Agents có thể truy cập các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại trong Không gian Làm việc ClickUp của bạn)

Nhận câu trả lời tức thì về các chiến dịch của bạn—kế hoạch, tiến độ và hiệu suất—với ClickUp Brain.

Thực thi chiến dịch nhanh hơn từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi ra mắt.

Việc chuyển giao liên tục và gánh nặng phối hợp làm chậm quá trình triển khai chiến dịch và trì hoãn việc ra mắt.

Việc hợp nhất loại bỏ những khoảng trống đó:

Các bản tóm tắt được đưa vào luồng công việc trực tiếp thành các công việc.

Phản hồi được gắn liền với công việc

Cập nhật trạng thái có thể hiển thị mà không cần phải liên hệ trực tiếp với mọi người.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xây dựng quy trình liền mạch từ ý tưởng đến thực thi với ClickUp tự động hóa. 📌 Ví dụ: Bạn có thể cài đặt một quy trình tự động hóa để tự động tạo cấu trúc công việc hoàn chỉnh với người được giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn ngay khi bản tóm tắt sáng tạo trong tài liệu ClickUp được phê duyệt. Để nâng cao quy trình tự động hóa, hãy thử sử dụng Email Automation với mẫu ClickUp để tối ưu hóa các tác vụ lặp lại trong chiến dịch.

Hiển thị tầm nhìn rõ ràng về ROI trên tất cả các kênh

Kết nối công việc của nhóm với kết quả kinh doanh thực tế gần như là điều không thể khi dữ liệu bị phân tán.

Các nhóm phải dành hàng giờ để thu thập dữ liệu, đối chiếu số liệu và giải thích các khoảng trống. Một hệ thống tích hợp giúp kết nối quá trình thực thi với kết quả, cho phép lãnh đạo nhìn thấy những gì đang gặp vấn đề và những gì đang mang lại kết quả, mà không cần chờ đợi báo cáo thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem hiệu suất chiến dịch theo thời gian thực ngay bên cạnh các công việc và quy trình làm việc đã tạo ra nó bằng cách tạo các bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh. Điều này giúp nhóm và lãnh đạo của bạn có cái nhìn rõ ràng, tức thì về các kênh, loại nội dung và chiến lược nào mang lại lợi nhuận cao nhất cho đầu tư tiếp thị. Tùy chỉnh báo cáo hoàn hảo cho mọi thứ từ hiệu suất chiến dịch đến năng suất của nhóm và hơn thế nữa với ClickUp Bảng điều khiển.

Tại sao AI kết nối vượt trội hơn các giải pháp độc lập không kết nối

Sự khác biệt giữa một công cụ viết AI độc lập và một công cụ AI được tích hợp vào không gian làm việc của bạn rất đơn giản: bối cảnh. Một công cụ AI không kết nối chỉ biết những gì bạn dán vào hộp nhắc lệnh. Mỗi lần sử dụng, bạn phải bắt đầu từ đầu, nhập thủ công thông tin mà nó cần để thực hiện việc cần làm.

Một hệ thống AI kết nối, ngược lại, có bối cảnh liên tục. Điều này giống như sự khác biệt giữa việc thuê một freelancer mới cho mỗi dự án so với việc có một thành viên trong nhóm giàu kinh nghiệm đã tham gia mọi cuộc họp. Freelancer có thể có kỹ năng, nhưng họ sẽ mất thời gian để phát triển kiến thức kinh doanh sâu sắc để tạo ra công việc chiến lược thực sự.

🎥 Để hiểu rõ hơn về bức tranh tổng thể của các công cụ tiếp thị AI và cách chúng có thể phù hợp với chiến lược tổng thể của bạn, hãy xem video tổng quan về các tùy chọn có sẵn và khả năng của chúng.

Trí tuệ không gian làm việc toàn diện chính là điều mà một hệ thống AI kết nối như ClickUp Brain mang lại.

Nhận đề xuất tối ưu hóa chiến dịch được hỗ trợ bởi AI với ClickUp Brain

Nó học hỏi từ các dự án của bạn, mô hình hợp tác của nhóm, tài sản thương hiệu và dữ liệu hiệu suất lịch sử. Điều này cho phép nó vượt qua các giải pháp chung chung và tạo ra nội dung thực sự sâu sắc và sẵn sàng để đăng tải.

Khả năng Các giải pháp riêng lẻ không kết nối Không gian làm việc AI kết nối Sự nhất quán trong giọng điệu thương hiệu Thiết kế prompt thủ công mỗi lần Học hỏi từ nội dung hiện có của bạn Những thông tin chi tiết xuyên suốt các chiến dịch Xuất và phân tích dữ liệu thủ công Tự động phát hiện các mẫu từ dữ liệu chiến dịch được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn. Quy trình từ ý tưởng đến nội dung Sự chuyển giao giữa nhiều công cụ Tự động hóa trong một không gian làm việc duy nhất Bảo toàn ngữ cảnh Tự động phát hiện các mẫu từ dữ liệu chiến dịch được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn. Dựa trên kiến thức tích lũy

Việc hợp nhất hệ thống công nghệ không phải là một dự án có thể hoàn thành trong cuối tuần, nhưng cũng không nhất thiết phải là một dự án kéo dài nhiều năm đầy gian nan. Hãy ưu tiên các kết quả nhanh chóng với phương pháp từng bước sau:

Đầu tiên, bạn cần biết mình đang thực hiện công việc với gì. Ghi chép lại mọi công cụ mà nhóm marketing của bạn sử dụng—bao gồm cả các ứng dụng "shadow IT" mà mọi người đã sử dụng mà không có sự phê duyệt chính thức.

Đối với mỗi công cụ, ghi chú:

Hàm chính của nó

Ai sử dụng nó

Chi phí là bao nhiêu, và

Liệu điều đó có thực sự cần thiết?

✅ Tạo một ma trận đơn giản với các công cụ của bạn trên một trục và các chức năng tiếp thị cốt lõi (ví dụ: quản lý dự án, tạo nội dung, phân tích, hợp tác) trên trục còn lại. Điều này sẽ ngay lập tức chỉ ra những công cụ trùng lặp đang thực hiện cùng một nhiệm vụ, từ đó lộ rõ những cơ hội hợp nhất rõ ràng nhất.

Bước 2: Xác định các quy trình làm việc tiếp thị cốt lõi của bạn

Trước khi có thể khắc phục một quy trình bị hỏng, bạn phải nhìn rõ nó. Sử dụng bản đồ quy trình để trực quan hóa các quy trình làm việc quan trọng nhất của nhóm, như lập kế hoạch chiến dịch, tạo/lập nội dung và đánh giá hiệu quả. Đối với mỗi quy trình, xác định mọi bước, mọi điểm giao tiếp giữa con người hoặc công cụ, và mọi điểm gây trì hoãn hoặc ma sát. Phân tích quy trình này sẽ tiết lộ chi phí thực sự của sự phân mảnh.

✅ Sử dụng ClickUp Bảng trắng để vẽ bản đồ trực quan cho từng giai đoạn của một chiến dịch, từ giai đoạn tiếp nhận đến khi ra mắt. Bạn có thể thể hiện các bước chuyển giao, phê duyệt và chuyển đổi công cụ bằng các hình dạng, ghi chú dán và phông văn bản khác nhau. Nhúng công việc, liên kết tài liệu và gắn thẻ chủ sở hữu trực tiếp trên Bảng, biến một sơ đồ đơn giản thành một hệ thống tương tác trực tiếp. Điều này khiến sự cản trở trở nên không thể bỏ qua. Nếu quy trình làm việc phải chuyển đổi giữa ba công cụ trước khi nội dung được phê duyệt, bạn sẽ nhận ra ngay lập tức và biết chính xác nơi hợp nhất tạo ra lợi thế.

Bước 3: Xác định các khả năng không thể thương lượng của bạn

Tích hợp không có nghĩa là loại bỏ mọi công cụ chuyên dụng. Mục tiêu là có ít công cụ hơn nhưng được tích hợp tốt hơn. Lập danh sách các tính năng mà nhóm của bạn không thể hoạt động thiếu.

Hãy trung thực và cụ thể một cách thẳng thắn.

📌 Ví dụ: “Cần lên lịch đăng bài trên mạng xã hội” khác với “Cần lên lịch đăng bài dạng carousel trên Instagram với tự động hóa phản hồi cho bình luận đầu tiên.”

Phân biệt giữa các công cụ "cần thiết" và "không cần thiết" sẽ giúp bạn đánh giá các nền tảng mới một cách hiệu quả và quyết định những công cụ chuyên biệt nào đáng để giữ lại.

Bước 4: Đánh giá các nền tảng về khả năng AI tích hợp sẵn và độ sâu tích hợp.

Nếu AI là một phần của chiến lược của bạn, bước này là không thể thương lượng.

Khi bạn sẵn sàng đánh giá các nền tảng mới, hãy ưu tiên hai lĩnh vực chính: AI tích hợp sẵn và độ sâu tích hợp.

Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn (Native AI): Điều này có nghĩa là AI được tích hợp trực tiếp vào nền tảng, không phải là một tiện ích bổ sung của bên thứ ba. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn có thể truy cập toàn bộ dữ liệu không gian làm việc của bạn, hiểu các quy trình làm việc và học hỏi từ công việc của nhóm theo thời gian.

Độ sâu tích hợp: Đối với các công cụ chuyên biệt mà bạn quyết định giữ lại, bạn cần một Đối với các công cụ chuyên biệt mà bạn quyết định giữ lại, bạn cần một nền tảng trung tâm có các tích hợp sẵn có mạnh mẽ. Điều này đảm bảo rằng luồng dữ liệu tiếp tục được truyền tải một cách liền mạch trở lại nguồn dữ liệu chính của bạn thay vì gây ra sự phình to của công việc

Đó là lý do tại sao nhiều nhóm hiện nay ưu tiên các không gian làm việc tích hợp AI—để nhân viên có thể hỗ trợ trong việc lập kế hoạch, soạn thảo, tóm tắt và báo cáo dựa trên ngữ cảnh thực tế. Đây cũng là lý do tại sao các giải pháp trọn gói như ClickUp Accelerator tập trung vào AI được tích hợp trong công việc hàng ngày, chứ không phải được thêm vào bên trên.

🧠 Thông tin thú vị: ClickUp đã thay thế 3 hoặc nhiều công cụ cho khoảng 41% người dùng của chúng tôi! Và đây là một số lợi ích khác khi hợp nhất hệ thống công nghệ của bạn với ClickUp:

Tích hợp hệ thống công nghệ tiếp thị với ClickUp Accelerator for Marketing Groups

Với ClickUp Accelerator for Marketing Groups, bạn bắt đầu với một không gian làm việc tích hợp sẵn (nhưng có thể tùy chỉnh) nơi lập kế hoạch, thực thi, hợp tác, báo cáo và AI đã hoạt động cùng nhau.

Dưới đây là cách nó giúp bạn tăng năng suất ngay từ ngày đầu tiên:

Các Trợ lý AI Chuyên biệt theo Bộ phận (sẵn sàng khi ra mắt) ClickUp Accelerator bao gồm hơn 10 trợ lý tiếp thị được xây dựng sẵn như: Trợ lý Xây dựng Bản tóm tắt Sáng tạo : Chuyển đổi yêu cầu đầu vào thành bản tóm tắt có cấu trúc và phù hợp với thương hiệu Trợ lý Tạo Nội dung Bài đăng Mạng xã hội : Soạn thảo và hoàn thiện nội dung bài đăng mạng xã hội dựa trên bối cảnh thương hiệu Trợ lý Kiểm tra Thương hiệu : Kiểm tra giọng điệu, thông điệp và sự phù hợp với hướng dẫn thương hiệu

Creative Brief Builder Agent : Chuyển đổi yêu cầu đầu vào thành các bản tóm tắt có cấu trúc và phù hợp với thương hiệu.

Trợ lý Tạo Nội dung Mạng Xã Hội : Soạn thảo và hoàn thiện nội dung mạng xã hội dựa trên bối cảnh thương hiệu.

Brand Checker Agent: Kiểm tra giọng điệu, thông điệp và sự phù hợp với các hướng dẫn.

Creative Brief Builder Agent : Chuyển đổi yêu cầu đầu vào thành các bản tóm tắt có cấu trúc và phù hợp với thương hiệu.

Trợ lý Tạo Nội dung Mạng Xã Hội : Soạn thảo và hoàn thiện nội dung mạng xã hội dựa trên bối cảnh thương hiệu.

Brand Checker Agent: Kiểm tra giọng điệu, thông điệp và sự phù hợp với các hướng dẫn.

ClickUp Brain (AI bối cảnh) AI hoạt động trực tiếp trong Không gian Làm việc, tham chiếu các tài liệu hiện có, công việc, chiến dịch trước đây và dòng thời gian — do đó kết quả đầu ra là phù hợp, không chung chung.

Tìm kiếm AI cho Doanh nghiệp Kết nối Tìm kiếm ngay lập tức các công việc, tài liệu, bình luận, bảng điều khiển và tệp đính kèm trên toàn bộ không gian làm việc — giảm thời gian tìm kiếm các tài nguyên cũ hoặc quyết định. Tìm kiếm ngay lập tức các công việc, tài liệu, bình luận, bảng điều khiển và tệp đính kèm trên toàn bộ không gian làm việc — giảm thời gian tìm kiếm các tài nguyên cũ hoặc quyết định.

Quy trình làm việc tự động và phê duyệt Sử dụng Sử dụng ClickUp tự động hóa để kích hoạt tạo công việc, chuyển nội dung để xem xét, thông báo cho các bên liên quan và cập nhật trạng thái.

Bảng điều khiển cho khả năng hiển thị thời gian thực Theo dõi tiến độ chiến dịch, khối lượng công việc và các rào cản trong thời gian thực, giúp lãnh đạo không cần báo cáo trạng thái hàng tuần để hiểu rõ tình hình.

ClickUp AI Notetaker Chuyển đổi cuộc họp thành tóm tắt, quyết định và công việc được giao tự động.

Tại sao điều này quan trọng

Accelerator giúp các nhóm marketing triển khai nhanh chóng trong vài ngày, không phải vài tháng. Nó trước tiên giảm thiểu sự phức tạp của các công cụ, sau đó kích hoạt AI trong công việc. Điều này giúp các nhóm dễ dàng tin tưởng vào kết quả đầu ra và các nhà lãnh đạo có thể thấy kết quả nhanh chóng.

ClickUp đã loại bỏ sự phụ thuộc của chúng tôi vào 4-5 công cụ riêng biệt (Trello cho công việc, Confluence cho tài liệu, bảng tính riêng biệt cho OKRs, v.v.). Việc hợp nhất này giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, cải thiện khả năng hiển thị thông tin giữa các bộ phận và tạo ra một nguồn thông tin duy nhất về trạng thái dự án. Ví dụ, nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hiện liên kết điểm đánh giá sức khỏe khách hàng trực tiếp với các công việc gia hạn, kích hoạt các lời nhắc nhở tự động dựa trên dữ liệu sử dụng từ nền tảng của chúng tôi. Ban lãnh đạo sử dụng bảng điều khiển thời gian thực để theo dõi sức khỏe của đường ống và khả năng làm việc của nhóm trong các giai đoạn mở rộng. Tiết kiệm chi phí từ việc hợp nhất công cụ đã chứng minh sự đầu tư là đáng giá – nhưng lợi nhuận thực sự đến từ việc ra quyết định nhanh hơn và ít sai sót trong quá trình chuyển giao công việc.

ClickUp đã loại bỏ sự phụ thuộc của chúng tôi vào 4-5 công cụ riêng biệt (Trello cho công việc, Confluence cho tài liệu, bảng tính riêng biệt cho OKRs, v.v.). Việc hợp nhất này giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, cải thiện khả năng hiển thị thông tin giữa các bộ phận và tạo ra một nguồn thông tin duy nhất về trạng thái dự án. Ví dụ, nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hiện liên kết điểm đánh giá sức khỏe khách hàng trực tiếp với các công việc gia hạn, kích hoạt các nhắc nhở tự động dựa trên dữ liệu sử dụng từ nền tảng của chúng tôi. Ban lãnh đạo sử dụng bảng điều khiển thời gian thực để theo dõi sức khỏe của đường ống và khả năng làm việc của nhóm trong các giai đoạn mở rộng. Tiết kiệm chi phí từ việc hợp nhất công cụ đã chứng minh sự đầu tư là đáng giá – nhưng lợi nhuận thực sự đến từ việc ra quyết định nhanh hơn và ít sai sót trong quá trình chuyển giao công việc.

Bước 5: Di chuyển dữ liệu và đào tạo nhóm theo từng giai đoạn

Đừng cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc. Một quá trình chuyển đổi theo giai đoạn là khóa cho sự thành công. Bắt đầu với một quy trình làm việc hoặc một nhóm, chứng minh giá trị, sau đó mở rộng từ đó. Một quá trình triển khai theo giai đoạn điển hình có thể trông như sau:

Giai đoạn 1: Di chuyển quản lý dự án và hợp tác nhóm Giai đoạn 2: Tích hợp quy trình làm việc nội dung, bao gồm bản tóm tắt, bản nháp và phê duyệt. Giai đoạn 3: Kết nối phân tích và xây dựng bảng điều khiển hiệu suất Giai đoạn 4: Hoạt động đầy đủ và đào tạo nhóm về các khả năng AI.

Bước 6: Đo lường kết quả và tối ưu hóa liên tục

Trước khi bắt đầu, hãy xác định tiêu chí thành công. Các chỉ số quan trọng có thể bao gồm:

Thời gian từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi ra mắt

Số lượng công cụ đang được sử dụng

Điểm hài lòng của nhóm, và

Hiệu suất thực tế của chiến dịch

Theo dõi các chỉ số này trong suốt quá trình hợp nhất để chứng minh tác động của nỗ lực của bạn.

Tích hợp không phải là một dự án một lần; đó là một quá trình tối ưu hóa liên tục.

Một quản lý chiến dịch bắt đầu ngày làm việc bằng cách mở một không gian làm việc thống nhất thay vì mười tab khác nhau.

Họ có thể theo dõi mọi chiến dịch đang hoạt động, mọi yêu cầu phê duyệt đang chờ xử lý và mọi nội dung có tiến độ trên một bảng điều khiển duy nhất. ✨

Họ yêu cầu AI trong không gian làm việc nhận thức ngữ cảnh soạn thảo nội dung truyền thông xã hội cho một sự kiện ra mắt sắp tới. AI đã có bản tóm tắt chiến dịch, hiểu giọng điệu thương hiệu và biết những thông điệp nào đã hoạt động tốt trong các sự kiện ra mắt tương tự trước đây. Nội dung mà AI tạo ra đã hoàn thiện 90%, không phải 10%.

Điều này xảy ra khi các công cụ của bạn chia sẻ thông tin thay vì phân mảnh nó.

Nhóm của bạn sẽ chuyển từ trạng thái phản ứng (theo dõi các bản cập nhật và tổng hợp báo cáo thủ công) sang trạng thái chủ động, với các thông tin được hiển thị tự động và các quy trình làm việc tự động hóa.

🌟 Ví dụ điển hình: Đội ngũ truyền thông xã hội của Cartoon Network đã hợp nhất quy trình lập kế hoạch, hợp tác và thực thi vào ClickUp, thay thế các công cụ phân tán bằng một không gian làm việc chung. Kết quả là, họ có thể quản lý gấp đôi số kênh truyền thông xã hội với cùng kích thước nhóm và triển khai các chiến dịch sớm hơn vài tháng so với kế hoạch—một dấu hiệu rõ ràng về sự cải thiện về hiệu quả và phối hợp. Bất kỳ ai trong nhóm tiếp thị toàn cầu đều có thể truy cập kế hoạch đăng tải trên mạng xã hội, kế hoạch YouTube và tài liệu chiến lược, thậm chí có thể lấy liên kết đến báo cáo mạng xã hội của chúng tôi. Họ có thể xem lại báo cáo từ các chiến dịch cũ và hiểu rõ những gì đã thành công và những gì chưa thành công. Bất kỳ ai trong nhóm tiếp thị toàn cầu đều có thể truy cập kế hoạch đăng tải trên mạng xã hội, kế hoạch YouTube và tài liệu chiến lược, thậm chí có thể lấy liên kết đến báo cáo mạng xã hội của chúng tôi. Họ có thể xem lại báo cáo từ các chiến dịch cũ và hiểu rõ những gì đã thành công và những gì chưa thành công.

Tích hợp hệ thống công nghệ tiếp thị với ClickUp

ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới – một nền tảng duy nhất, bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng với AI bối cảnh được nhúng như lớp trí tuệ. Nền tảng này được thiết kế để tích hợp quản lý dự án, tài liệu, hợp tác và AI vào một nền tảng duy nhất. Đối với các nhóm marketing, điều này loại bỏ sự phân mảnh làm giảm năng suất và sự sáng tạo.

Thay thế một số công cụ không kết nối bằng một trung tâm kết nối duy nhất trong ClickUp. Quản lý chiến dịch từ đầu đến cuối với các tính năng chuyên dụng cho quản lý chiến dịch, lịch nội dung ClickUp và quy trình phê duyệt. Đối với những công cụ chuyên biệt mà bạn cần giữ lại, tất cả công việc và dữ liệu của bạn vẫn được kết nối với nguồn dữ liệu chính thông qua các tích hợp sâu của ClickUp.

Loại bỏ sự phức tạp của hệ thống công nghệ tiếp thị và cung cấp cho AI của bạn bối cảnh cần thiết. Thử dùng ClickUp miễn phí!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Loại bỏ công cụ là việc đơn giản, trong khi hợp nhất hệ thống công nghệ là việc thay thế chiến lược. Hợp nhất đi đôi với việc lựa chọn một nền tảng thống nhất có thể xử lý nhiều hàm với bối cảnh chia sẻ. Điều này không chỉ giới hạn ở việc loại bỏ phần mềm và ép nhóm của bạn phải làm nhiều việc cần làm với ít nguồn lực hơn.

Hầu hết các nhóm tiếp thị có kích thước trung bình có thể hoàn thành quá trình hợp nhất ban đầu trong vòng một đến ba tháng. Phương pháp tiếp cận theo giai đoạn là chìa khóa, bắt đầu từ quản lý dự án, sau đó chuyển sang quy trình làm việc nội dung và cuối cùng là kích hoạt phân tích và AI.

Hợp nhất truyền thống tập trung vào việc giảm số lượng công cụ. Hợp nhất được hỗ trợ bởi AI ưu tiên tạo ra một bối cảnh thống nhất giúp các công cụ AI của bạn trở nên hữu ích hơn đáng kể, cho phép nền tảng trở nên thông minh hơn khi nhóm của bạn sử dụng nó.

Mục tiêu không phải là thay thế mọi công cụ chuyên biệt. Đó là việc giảm thiểu sự phân mảnh ở mức có thể và đảm bảo tích hợp sâu cho các công cụ chuyên biệt quan trọng mà bạn giữ lại.