Các trụ cột nội dung cho mạng xã hội: Cách xây dựng cho riêng bạn

Mặc dù nhu cầu về nội dung đã tăng gấp đôi trong hai năm qua, nhưng không phải nội dung nào cũng đạt được mục tiêu. Thực tế, việc đăng bài một cách ngẫu nhiên chính là kẻ thù của thành công trên mạng xã hội.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xây dựng một khung nội dung trụ cột thực sự hiệu quả — từ việc lựa chọn các chủ đề cốt lõi và phân bổ chúng cho các nền tảng phù hợp, đến việc đo lường hiệu quả ở cấp độ trụ cột thay vì chỉ tập trung vào từng bài đăng riêng lẻ.

Các trụ cột nội dung trên mạng xã hội là gì?

Chúng tôi đã trao đổi với hàng chục nhóm truyền thông xã hội, và họ đều mô tả cùng một cảm giác hoảng loạn vào sáng Monday: nhìn chằm chằm vào lịch nội dung trống rỗng với một tuần bài đăng cần phải tạo ra. Điều này dẫn đến một chiến lược nội dung mang tính phản ứng và hỗn loạn, trong đó các bài đăng trở nên ngẫu nhiên, rời rạc và không thể tạo ra bất kỳ động lực thực sự nào. Sự vội vã liên tục này làm lãng phí năng lượng sáng tạo, để lại một sự hiện diện trên mạng xã hội thiếu nhất quán và dễ bị lãng quên.

Các trụ cột nội dung trên mạng xã hội chính là giải pháp cho tình trạng hỗn loạn này. Đó là ba đến năm chủ đề nền tảng định hướng cho mọi nội dung bạn tạo ra. Hãy xem chúng không phải là các bài đăng riêng lẻ, mà là các danh mục chủ đề chiến lược mà các bài đăng của bạn thuộc về.

Khung chiến lược này đảm bảo nội dung của bạn luôn tập trung vào những vấn đề mà đối tượng mục tiêu quan tâm, đồng thời vẫn giữ vững chuyên môn và thông điệp cốt lõi của thương hiệu.

👀 Bạn có biết: Theo Báo cáo Xu hướng của CoSchedule, các nhà tiếp thị có tổ chức có khả năng báo cáo thành công cao hơn 674% so với đồng nghiệp của họ.

Thay vì đăng tải nội dung một cách bừa bãi và hy vọng sẽ có điều gì đó thu hút được sự chú ý, bạn có thể xây dựng một khung nội dung có chủ đích.

Tại sao các trụ cột nội dung lại quan trọng đối với chiến lược truyền thông xã hội của bạn

Khi chiến lược nội dung của bạn bị phân mảnh, các chi phí ẩn sẽ nhanh chóng tích tụ. Các nhóm phải dành hàng giờ mỗi tuần chỉ để tìm kiếm nội dung cũ và tái tạo lại các tài nguyên đã tồn tại ở đâu đó.

Tình trạng công việc phân tán — các hoạt động công việc bị phân mảnh trên các công cụ và hệ thống không kết nối với nhau — dẫn đến sự trùng lặp trong nỗ lực, giọng điệu thương hiệu thay đổi thất thường và không thể chứng minh được giá trị của chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội.

Các trụ cột nội dung giúp thống nhất toàn bộ quy trình làm việc của bạn, từ giai đoạn lên ý tưởng đến phân tích hiệu quả. Chúng cung cấp cấu trúc cần thiết để duy trì tính nhất quán của thương hiệu và cuối cùng là đo lường ROI nội dung của bạn.

Dưới đây là một số lợi ích của việc xây dựng chiến lược mạng xã hội dựa trên các trụ cột nội dung đã được xác định:

Thông điệp nhất quán trên các nền tảng

Sự lệch lạc trong giọng điệu thương hiệu là điều có thật. Khi ba thành viên khác nhau trong nhóm đăng bài lên ba nền tảng khác nhau mà không có hướng dẫn chia sẻ chung, khán giả của bạn sẽ cảm thấy như đang tiếp xúc với ba thương hiệu khác nhau.

Sự thiếu nhất quán này khiến việc xây dựng một cộng đồng người theo dõi trung thành, những người nhận ra thương hiệu của bạn, trở nên gần như bất khả thi, bất kể họ tìm thấy bạn ở đâu.

Việc đồng bộ hóa chiến lược truyền thông xã hội trên tất cả các kênh sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đã có các trụ cột nội dung được thiết lập sẵn.

Kế hoạch và tạo/lập nội dung hiệu quả

Nhìn chằm chằm vào một lịch nội dung trống rỗng là cách bắt đầu tuần làm việc đáng sợ và không hiệu quả, nhưng một quy trình tạo/lập nội dung vững chắc có thể giải quyết vấn đề đó.

Khi nhóm của bạn không có các chủ đề xác định, các phiên brainstorming sẽ trở nên thiếu định hướng, dẫn đến việc đăng bài vào phút chót với chất lượng thấp và cuối cùng là tình trạng kiệt sức. Áp lực liên tục phải nghĩ ra những ý tưởng mới từ đầu là một gánh nặng lớn đối với sự sáng tạo và nguồn lực.

Các trụ cột này giúp nhóm của bạn có những giới hạn rõ ràng, từ đó giúp quá trình lên ý tưởng nội dung diễn ra nhanh chóng và tập trung hơn.

Hợp tác và sự đồng bộ tốt hơn trong nhóm

“Đây có phải là phiên bản cuối cùng không?” “Hướng dẫn thương hiệu cho nội dung này ở đâu?” Khi quy trình làm việc nội dung của bạn thiếu sự liên kết, việc chuyển giao giữa các nhà văn, nhà thiết kế và quản lý mạng xã hội thường gặp phải tình trạng trao đổi qua lại không dứt và trễ hạn.

Sự cản trở này làm chậm toàn bộ chu kỳ sản xuất và dẫn đến sự thất vọng trong toàn nhóm.

Hãy tạo sự chuyển giao mượt mà bằng cách xây dựng quy trình làm việc xoay quanh các trụ cột này. Khi mọi người chia sẻ một ngôn ngữ chung, sự hợp tác trong nhóm sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất dễ dàng hơn

Bạn đang theo dõi lượt thích và bình luận nhưng lại không biết tại sao một số bài đăng thành công trong khi những bài khác lại thất bại? Nếu thiếu một khung chiến lược, các số liệu phân tích của bạn chỉ là một biển số liệu, không mang lại bất kỳ thông tin sâu sắc nào về những gì thực sự thu hút khán giả của bạn.

Điều này khiến việc đưa ra quyết định có căn cứ trở nên bất khả thi, buộc bạn phải đoán xem điều gì có thể hiệu quả tiếp theo.

Các trụ cột nội dung giúp việc xây dựng khung phân tích hiệu quả một cách có ý nghĩa trở nên dễ dàng hơn.

Các loại trụ cột nội dung mạng xã hội phổ biến

Bạn biết mình cần các trụ cột nội dung, nhưng lại không biết chúng nên là gì. Đây chính là điểm mà hầu hết các nhóm đều gặp khó khăn, và sự bế tắc này khiến họ quay trở lại với việc đăng bài một cách ngẫu nhiên. Đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp quá mức — hãy bắt đầu với các danh mục nội dung đã được chứng minh hiệu quả và điều chỉnh chúng cho phù hợp với thương hiệu của bạn.

Các loại trụ cột phổ biến này chỉ là điểm khởi đầu, không phải là công thức cứng nhắc. Hãy sử dụng chúng làm nguồn cảm hứng để xây dựng một bộ sưu tập nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu và đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn.

Nội dung giáo dục

Trụ cột này tập trung vào việc mang lại giá trị hữu ích. Nó bao gồm các hướng dẫn thực hành, bài hướng dẫn chi tiết, mẹo nhanh, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và những phân tích chuyên sâu về ngành.

Điều này giúp tạo vị trí cho thương hiệu của bạn như một chuyên gia đáng tin cậy và đặc biệt hiệu quả đối với các công ty B2B hoặc bất kỳ thương hiệu nào có sản phẩm đòi hỏi thời gian làm quen.

Nội dung giáo dục luôn vượt trội hơn nội dung quảng cáo trên LinkedIn, với các bài đăng hướng dẫn thực hiện thu hút lượng tương tác gấp 3 lần so với các thông báo về sản phẩm.

Nội dung truyền cảm hứng

Xây dựng sự kết nối cảm xúc với khán giả thông qua việc kể chuyện thương hiệu. Trụ cột này bao gồm các câu chuyện thành công của khách hàng, những câu trích dẫn truyền cảm hứng, nội dung mang tính khát vọng, và các bài đăng nêu bật sứ mệnh và giá trị của thương hiệu.

Một lưu ý: hãy sử dụng các trụ cột này để truyền cảm hứng, chứ không chỉ để tạo ra những bài đăng “tạo cảm giác tốt đẹp” nhưng thiếu nội dung thực chất.

Nội dung quảng cáo

Đây là nơi bạn giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của mình. Nội dung quảng bá bao gồm các bài viết giới thiệu sản phẩm, thông báo ra mắt, ưu đãi đặc biệt và tin tức công ty. Mặc dù cần thiết, trụ cột này nên được sử dụng một cách tiết chế—một nguyên tắc chung là giữ tỷ lệ này dưới 20% tổng lượng nội dung của bạn.

Nội dung cộng đồng và tương tác

Biến người theo dõi của bạn từ những người xem thụ động thành những người tham gia tích cực. Trụ cột này, tập trung vào sự tương tác cộng đồng, được thiết kế để khơi dậy sự tương tác của khán giả và bao gồm nội dung do người dùng tạo (UGC), các cuộc thăm dò ý kiến, hỏi đáp, các cuộc thi và các bài viết giới thiệu khách hàng.

Điều này rất hiệu quả trong việc tạo ra bằng chứng xã hội và xây dựng mối quan hệ bền chặt với những người hâm mộ trung thành nhất của bạn.

Nội dung hậu trường

Hãy nhân cách hóa thương hiệu bằng cách giới thiệu những con người và quy trình làm nên thành công đó. Trụ cột này giúp người xem hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp, tôn vinh các thành viên trong nhóm, hoặc tiết lộ quy trình sản xuất sản phẩm của bạn.

Điều này giúp xây dựng tính chân thực và minh bạch, từ đó giúp các thương hiệu hiện đại nổi bật hơn.

Cách tạo các trụ cột nội dung cho mạng xã hội

Việc xây dựng các trụ cột nội dung là một quy trình thực tiễn, từng bước mà bất kỳ nhóm nào cũng có thể thực hiện. Hãy nhớ rằng đây không phải là một hoạt động thực hiện một lần duy nhất — các trụ cột của bạn nên là những phần sống động, linh hoạt trong chiến lược, phát triển cùng với đối tượng mục tiêu và kinh doanh của bạn.

Bước 1: Xác định đối tượng mục tiêu và mục tiêu của bạn

Bạn không thể tạo ra nội dung gây được tiếng vang nếu không biết mình đang nói chuyện với ai hoặc mục tiêu bạn muốn đạt được là gì. Các trụ cột nội dung của bạn phải nằm ở điểm giao thoa giữa sở thích của đối tượng mục tiêu và mục tiêu kinh doanh của bạn.

Ví dụ, nếu đối tượng mục tiêu của bạn coi trọng tính bền vững và mục tiêu của bạn là nâng cao nhận thức về sản phẩm, một trụ cột tập trung vào “các thực hành bền vững trong ngành của chúng tôi” có thể giúp lấp đầy khoảng cách đó một cách hiệu quả.

Bước 2: Kiểm tra nội dung hiện có

Trước khi tạo ra các trụ cột mới, hãy xem xét những gì bạn đã tạo ra. Những chủ đề nào đã tự nhiên nổi lên? Bài đăng nào đạt hiệu quả tốt nhất? Những lỗ hổng trong nội dung của bạn nằm ở đâu? Việc kiểm tra lại các công việc trước đây giúp bạn tránh phải bắt đầu lại từ đầu và thường tiết lộ những xu hướng bất ngờ về những gì khán giả của bạn yêu thích.

Bước 3: Chọn 3-5 chủ đề cốt lõi

Số lượng trụ cột lý tưởng là từ ba đến năm. Nếu ít hơn ba, nội dung của bạn có thể trở nên lặp lại, trong khi nếu nhiều hơn năm, sự tập trung của bạn có thể bị phân tán và trở nên khó quản lý. Mỗi trụ cột nên đủ rộng để tạo ra hàng chục ý tưởng bài đăng nhưng cũng đủ cụ thể để tạo sự khác biệt so với các trụ cột khác.

Dưới đây là một bài kiểm tra nhanh cho từng trụ cột tiềm năng: Bạn có thể nghĩ ra ít nhất mười ý tưởng bài đăng khác nhau phù hợp với chủ đề này không? Nếu bạn gặp khó khăn, có thể trụ cột của bạn quá hẹp.

Bước 4: Phân bổ các trụ cột nội dung theo định dạng và kênh

Không phải trụ cột nào cũng mang lại hiệu quả như nhau trên mọi nền tảng mạng xã hội. Ví dụ, nội dung giáo dục chuyên sâu của bạn có thể rất phù hợp với định dạng carousel trên LinkedIn nhưng có thể sẽ không hiệu quả nếu được chuyển thành video TikTok dài 15 giây.

Tương tự, một video hậu trường vui nhộn có thể rất thành công trên Instagram Stories nhưng lại không phù hợp trên blog doanh nghiệp.

Hãy tránh sự không phù hợp này bằng cách tạo một ma trận đơn giản để xác định kênh và định dạng mạng xã hội phù hợp nhất cho từng trụ cột.

Bước 5: Xây dựng lịch nội dung

Sau khi đã xác định và lập bản đồ các trụ cột, đã đến lúc xây dựng lịch nội dung. Mục tiêu là đảm bảo sự cân bằng và đa dạng trong hỗn hợp nội dung theo thời gian. Điều này sẽ giúp tránh những sơ suất như tập trung tất cả các bài đăng quảng cáo vào một tuần hoặc bỏ qua một trụ cột trong cả tháng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thiết lập các quy trình tự động hóa ClickUp để triển khai điều này. Ví dụ: tạo một quy trình tự động hóa để thông báo cho người phụ trách nội dung nếu một trụ cột cụ thể chưa được lên lịch cho tuần tới, giúp bạn phát hiện các lỗ hổng trước khi chúng xảy ra.

Tìm hiểu thêm về cách các nhóm tiếp thị sử dụng Tự động hóa ClickUp:

Ví dụ về các trụ cột nội dung từ các thương hiệu thực tế

Việc xem xét cách các thương hiệu nổi tiếng cấu trúc nội dung mạng xã hội của họ có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm trụ cột nội dung. Dưới đây là cách các thương hiệu nổi tiếng sử dụng trụ cột nội dung để thúc đẩy chiến lược mạng xã hội của họ. Hãy chú ý cách các trụ cột của họ được điều chỉnh phù hợp với đối tượng độc đáo và bản sắc thương hiệu của họ.

Duolingo: Ứng dụng học ngôn ngữ này đã xây dựng một trong những sự hiện diện trên mạng xã hội dễ nhận biết nhất trên TikTok và Instagram bằng cách tập trung nội dung vào hài hước và sự tương tác cộng đồng . Các trụ cột nội dung của họ là một bài học mẫu mực về việc kết hợp giải trí, giáo dục sản phẩm và bình luận về văn hóa đại chúng. Nhân vật đại diện là chú cú biểu tượng tạo ra những nội dung lan truyền, đáng để làm meme, đồng thời khéo léo củng cố giá trị cốt lõi của việc học ngôn ngữ.

Glossier: Thương hiệu làm đẹp này tổ chức nội dung xoay quanh bốn trụ cột: giáo dục, giải trí, cộng đồng và quảng bá. Việc họ đặc biệt chú trọng vào nội dung do người dùng tạo ra —chia sẻ lại hình ảnh và trải nghiệm thực tế của khách hàng—đã khiến cộng đồng trở thành trụ cột nổi bật nhất của họ

HubSpot: Là một nền tảng tiếp thị và bán hàng B2B, HubSpot phụ thuộc rất nhiều vào các trụ cột nội dung giáo dục như mẹo tiếp thị, mẫu, hội thảo trực tuyến và hướng dẫn thực hành dành cho các nhà tiếp thị và nhóm kinh doanh. Nền tảng này cũng kết hợp nội dung quảng cáo thông qua giáo dục về sản phẩm và nội dung hậu trường giới thiệu văn hóa công ty và các sáng kiến của nhóm. Cách tiếp cận này giúp HubSpot trở thành một nhà giáo dục đáng tin cậy trong ngành trước tiên, và sau đó mới là nhà cung cấp sản phẩm.

Gymshark: Thương hiệu thời trang thể thao này kết hợp nội dung cộng đồng và tương tác (nội dung tập luyện do người dùng tạo ra và hợp tác với người ảnh hưởng), nội dung truyền cảm hứng (hành trình tập luyện và các thử thách như Thử thách 66 Ngày), cùng nội dung quảng bá xoay quanh các đợt ra mắt sản phẩm mới. Bằng cách tích cực lan tỏa nội dung từ các người tạo và khách hàng, Gymshark biến khán giả của mình thành nguồn kể chuyện thương hiệu chân thực và liên tục.

Cách đo lường hiệu quả của các trụ cột nội dung

Phân tích cấp độ trụ cột giúp phân biệt giữa quản lý mạng xã hội mang tính chiến thuật và tiếp thị nội dung mang tính chiến lược. Điều này cho phép bạn xác định những chủ đề nào thực sự mang lại kết quả kinh doanh, từ đó tập trung phát triển những gì hiệu quả và loại bỏ những gì không hiệu quả.

Thay vì bị lạc hướng bởi các chỉ số hào nhoáng, hãy tập trung theo dõi các chỉ số hiệu suất chính sau đây cho từng trụ cột nội dung của bạn:

Chỉ số Điều này cho thấy Tỷ lệ tương tác theo trụ cột Những chủ đề và nội dung nào gây ấn tượng sâu sắc nhất với đối tượng mục tiêu của bạn? Khối lượng nội dung theo trụ cột Dù bạn đang duy trì một sự kết hợp nội dung lành mạnh và cân bằng theo thời gian Tỷ lệ chuyển đổi theo trụ cột Những chủ đề nào hiệu quả nhất trong việc mang lại kết quả kinh doanh cụ thể, như khách hàng tiềm năng hoặc doanh số bán hàng?

Việc xem xét dữ liệu này hàng tháng hoặc hàng quý sẽ mang lại giá trị chiến lược cao hơn nhiều so với việc quá chú trọng vào những biến động hàng ngày. Bạn có thể ngừng phỏng đoán và bắt đầu đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu về chiến lược nội dung của mình.

Xây dựng và triển khai chiến lược nội dung của bạn với ClickUp

Các trụ cột nội dung là giải pháp cho cách tiếp cận rời rạc, thiếu nhất quán và mang tính phản ứng đang là vấn đề của rất nhiều nhóm truyền thông xã hội. Chúng cung cấp một khung chiến lược giúp mang lại trật tự và mục đích cho nội dung của bạn, định hướng mọi thứ từ việc lên ý tưởng và tạo/lập đến hợp tác và đo lường.

Tuy nhiên, các trụ cột này chỉ phát huy hiệu quả nếu nhóm của bạn áp dụng chúng một cách nhất quán.

Câu hỏi thường gặp

Hầu hết các thương hiệu đều đạt được thành công với ba đến năm trụ cột. Hãy bắt đầu với ba chủ đề vững chắc và cân nhắc mở rộng lên năm trụ cột khi quy trình tạo/lập nội dung của bạn đã vận hành trơn tru.

Khung sườn là giống nhau, nhưng các chủ đề cốt lõi sẽ khác nhau. Ví dụ, một công ty phần mềm B2B có thể có các chủ đề cốt lõi như “Mẹo tăng năng suất” và “Hướng dẫn tích hợp”, trong khi một thương hiệu thời trang B2C có thể sử dụng “Trang phục của ngày” và “Vải bền vững”.

Hãy xem các trụ cột như những công thức nấu ăn trong cuốn sách nấu ăn của bạn và lịch nội dung như kế hoạch bữa ăn hàng tuần. Các trụ cột định hướng những gì bạn có thể tạo ra, trong khi lịch nội dung quyết định thời điểm bạn sẽ chia sẻ để thúc đẩy sự tương tác của khán giả.