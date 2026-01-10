Cách Xây Dựng Một Cộng Đồng Có Tương Tác Cao: Hướng Dẫn Toàn Diện Từ Đầu Đến Cuối

Bạn đăng nhập vào không gian cộng đồng của mình và nhận thấy điều tương tự như những gì bạn đã thấy suốt cả tuần: các bài đăng có lượt xem nhưng hầu như không có phản hồi.

Sau đó, một thành viên chia sẻ một câu hỏi sâu sắc về một thách thức thực tế. Trong vòng vài giờ, chủ đề thảo luận nhanh chóng trở nên sôi nổi. Những người mà bạn chưa từng nghe tin trong nhiều tháng bắt đầu chia sẻ mẹo, kinh nghiệm và gắn thẻ những người khác có thể giúp đỡ.

Sự thay đổi này xảy ra vì có người cảm thấy đủ thoải mái để lên tiếng, giúp những người khác cảm thấy kết nối.

Nghiên cứu cho thấy sự tham gia có ý nghĩa, chứ không chỉ đơn thuần là truyền tải thông tin, chính là yếu tố củng cố niềm tin, lòng trung thành và sự tham gia lâu dài trong các nhóm. Cộng đồng phát triển mạnh mẽ khi mọi người cảm thấy được lắng nghe, được trân trọng và kết nối với điều gì đó mà họ muốn đóng góp.

Xem bài viết này như một cẩm nang chính thức về tương tác cộng đồng, giúp mở rộng quy mô sản phẩm và thương hiệu của bạn. 📑

P.S. Bạn còn nhận được những thông tin hữu ích về cách ClickUp giúp bạn xây dựng chiến lược này một cách trơn tru! ✨

Sổ tay tương tác cộng đồng là gì?

Sổ tay tương tác cộng đồng là một hướng dẫn thực tiễn, toàn diện, giúp nhóm của bạn biết chính xác cách thiết kế, triển khai và mở rộng các chương trình cộng đồng để đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể.

Nó xác định các nhân vật thành viên mục tiêu, mục đích của cộng đồng và hành trình tương tác từ lần tiếp xúc đầu tiên đến việc ủng hộ. Sổ tay vận hành chung này mô tả các nghi thức, chiến dịch, quy trình làm việc, vai trò và chỉ số mà bạn sẽ sử dụng để giữ cho thành viên hoạt động tích cực và đồng bộ với chiến lược sản phẩm của bạn.

🧠 Thú vị: Khái niệm về cộng đồng đã có từ hàng nghìn năm trước. Các hội nghề nghiệp thời Trung Cổ ở Châu Âu là những biểu mẫu sơ khai của cộng đồng chuyên nghiệp, nơi các thợ thủ công chia sẻ kiến thức, hỗ trợ lẫn nhau và kiểm soát chất lượng.

Tại sao các thương hiệu cần một chiến lược

Sự rõ ràng về mục tiêu, thông điệp và cách nhóm của bạn thể hiện sẽ xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ. Bạn cần một chiến lược để:

Tạo ra những trải nghiệm nhất quán: Đảm bảo mỗi thành viên mới đều nhận được quy trình onboarding ấm áp và lộ trình giá trị tương tự.

Bảo vệ danh tiếng thương hiệu: Cài đặt tông màu và quy tắc xử lý sự cố để tránh biến sai sót thành khủng hoảng.

Ưu tiên nguồn lực hạn chế: Tập trung thời gian của nhân viên vào các chương trình có tác động lớn, không phải giải quyết các vấn đề cấp bách.

Mở rộng các chương trình có thể nhân rộng: Biến một webinar thành công thành một chuỗi sự kiện định kỳ hàng quý.

Đo lường những gì quan trọng: Kết nối hoạt động cộng đồng với việc áp dụng sản phẩm, tỷ lệ giữ chân và doanh thu.

Đã đóng vòng phản hồi: Thu thập tín hiệu từ thành viên và chuyển chúng đến bộ phận sản phẩm, tiếp thị và dịch vụ khách hàng một cách nhanh chóng.

📮 ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh trong công việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Sổ tay tương tác cộng đồng từng bước

Tuân theo lộ trình này để lập kế hoạch công việc tương tác cộng đồng hiệu quả hơn, kích hoạt thành viên nhanh chóng hơn và theo dõi tác động khi mở rộng quy mô. 👇

Bước #1: Xác định mục đích và tiêu chí thành công của cộng đồng

Bắt đầu bằng cách làm rõ lý do tồn tại của cộng đồng và cách nó hỗ trợ sản phẩm và kinh doanh của bạn. Xác định mục đích của bạn dựa trên một đối tượng cụ thể, một cam kết giá trị cốt lõi và một kết quả kinh doanh có thể đo lường được.

Một số ví dụ về tuyên bố mục tiêu rõ ràng:

Một không gian dành cho các PMM sử dụng nền tảng của chúng tôi để chia sẻ các chiến lược ra mắt và hỗ trợ lẫn nhau, giúp họ triển khai nhanh hơn và gắn bó với chúng tôi lâu hơn.

Một cộng đồng xây dựng nơi các nhà sáng lập startup chia sẻ các thí nghiệm thực tế, đưa ra phản hồi về các tính năng mới và góp phần định hình lộ trình phát triển của chúng tôi.

Một trung tâm hỗ trợ khách hàng nơi các quản trị viên hỗ trợ nhau giải quyết các vấn đề triển khai và thúc đẩy các thực hành tốt nhất để cải thiện tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Sau đó, xác định thành công như thế nào qua hai cấp độ:

Cấp độ cộng đồng: Thành viên tích cực, người đóng góp thường xuyên, người ủng hộ, tham gia chương trình.

Cấp độ kinh doanh: Kích hoạt, áp dụng tính năng, giữ chân, mở rộng, giới thiệu.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Vẽ ra mục tiêu và kế hoạch của bạn trên một bảng trắng trực quan với ClickUp Whiteboards: Ghi chú dán để xác định đối tượng mục tiêu của cộng đồng, các vấn đề cần giải quyết, hành vi quan trọng nhất và các rủi ro như tỷ lệ tham gia thấp.

Các yếu tố kết nối để minh họa cách các hành vi mong muốn của bạn thúc đẩy kết quả cần thiết.

Hộp văn bản để gắn nhãn cho từng chỉ số với mục tiêu và khung thời gian (ví dụ: 10% bài đăng trong tuần 1). Bạn có thể chuyển đổi chúng thành để gắn nhãn cho từng chỉ số với mục tiêu và khung thời gian (ví dụ: 10% bài đăng trong tuần 1). Bạn có thể chuyển đổi chúng thành Nhiệm vụ ClickUp , giúp chiến lược của bạn được triển khai ngay lập tức. Theo dõi trải nghiệm thành viên, các cột mốc quan trọng và điểm tiếp xúc trực tiếp trên Bảng trắng ClickUp

Bước #2: Xác định các nhân vật đại diện cho thành viên cộng đồng ưu tiên của bạn

Trước khi cố gắng "tăng cường tương tác", hãy xác định rõ đối tượng mà bạn thực sự đang tương tác. Xử lý các nhân vật cộng đồng với cùng mức độ nghiêm túc như các nhân vật sản phẩm hoặc tiếp thị, nhưng dựa trên hành vi của cộng đồng.

Tạo tài liệu 'Community Personas Doc' trong ClickUp Docs với các phần như Profil, Động lực, Hành vi, Chương trình và Rủi ro. Trong tài liệu này, bạn có thể lưu trữ các thông tin cơ bản cho từng profile:

Họ là ai: Vai trò, cấp bậc, kích thước công ty, các trường hợp sử dụng chính.

Điều gì thúc đẩy họ: Sự công nhận, câu trả lời, kết nối với đồng nghiệp, ảnh hưởng.

Những rào cản chính: Thời gian, sự tự tin khi đăng bài, kiến thức về sản phẩm, các hạn chế.

Thành công trông như thế nào trong cộng đồng (ví dụ: nhận được 3 giải pháp được đánh giá bởi đồng nghiệp mỗi tháng, chia sẻ các khung làm việc và tăng cường hiển thị)

Bắt đầu với 2-3 nhân vật chính, chẳng hạn như:

Chủ sở hữu quá trình onboarding (CS/Ops) cần câu trả lời nhanh chóng và mẫu triển khai.

Người dùng cao cấp hoặc người tạo mong muốn có khả năng hiển thị, quyền truy cập sớm và ảnh hưởng đến lộ trình phát triển.

Các nhà lãnh đạo bận rộn - những người ít đăng bài nhưng mong muốn giá trị cao cấp và bằng chứng về tác động.

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc soạn thảo các tài liệu này, hãy sử dụng ClickUp Brain. Trợ lý AI này sẽ hỗ trợ bạn bằng cách:

Soạn thảo phiên bản đầu tiên của từng persona dựa trên những thông tin thực tế từ không gian làm việc.

Tổng hợp hành vi và phản hồi để xây dựng nhân vật người dùng dựa trên dữ liệu.

Đề xuất các ý tưởng tương tác nội dung được cá nhân hóa và các chỉ số thành công có thể đo lường. và các chỉ số thành công có thể đo lường.

So sánh các nhân vật người dùng song song để phát hiện khoảng trống, trùng lặp và cơ hội độc đáo.

Chuyển đổi các nhân vật đại diện thành danh sách kiểm tra có thể thực hiện được cho nội dung, sự kiện hoặc chương trình cộng đồng.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo mẫu nhân vật người dùng nhất quán mà nhóm của bạn có thể tái sử dụng

🧠 Thú vị: Vào thế kỷ 17 ở Anh, các quán cà phê đóng vai trò là không gian cuộc họp bình đẳng, nơi những người đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau tụ họp để tranh luận về chính trị, triết học và các sự kiện thời sự. Những "trường đại học đồng xu" này đã góp phần thúc đẩy sự lưu thông của ý tưởng, tin tức in ấn và thậm chí đặt nền móng cho thị trường tài chính của Anh.

Bước #3: Xây dựng bản đồ phễu tương tác cộng đồng

Xem sự phát triển của cộng đồng như một hành trình do sản phẩm dẫn dắt, với các thành viên trải qua các giai đoạn khác nhau. Bạn cần xác định rõ ràng ý nghĩa của từng giai đoạn trong bối cảnh của mình và những hành vi nào giúp người dùng tiến lên.

Dưới đây là một phễu đơn giản:

Nhận thức: Thành viên khám phá cộng đồng thông qua email, thông báo trong sản phẩm, quy trình onboarding hoặc các kênh mạng xã hội. Kích hoạt: Thành viên mới tham gia và thực hiện hành động có ý nghĩa đầu tiên, như đăng bài giới thiệu hoặc tham gia sự kiện. Đóng góp: Các thành viên tích cực bắt đầu tạo giá trị bằng cách trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, chia sẻ mẫu tài liệu hoặc tổ chức các phiên thảo luận. Hoạt động ủng hộ: Những thành viên tích cực nhất góp phần nâng cao chất lượng cộng đồng bằng cách chia sẻ câu chuyện thành công, giới thiệu người khác, đồng sáng tạo nội dung hoặc tham gia các nhóm tư vấn.

Cho mỗi giai đoạn trong hành trình cộng đồng của bạn, hãy quyết định hai điều:

Yếu tố nào đưa một người đến giai đoạn đó: Đó có thể là một hành động cụ thể mà họ thực hiện, như tham gia cộng đồng, đăng bài giới thiệu hoặc tham dự sự kiện đầu tiên của họ.

Yếu tố kích hoạt tương tác: Những yếu tố thúc đẩy họ tiến xa hơn trong hành trình. Đây có thể là các hành động được cá nhân hóa, như gửi tin nhắn chào mừng và gắn thẻ họ trong chủ đề giới thiệu, nhằm khuyến khích tương tác ban đầu.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Biến phễu tương tác của bạn thành hiện thực với ClickUp Bản đồ Tư duy. Xây dựng Bản đồ Tư duy với các nút chính như nhận thức, kích hoạt, đóng góp và ủng hộ. Dưới mỗi nút, mở rộng các nhánh: Kênh (nơi họ khám phá hoặc tương tác)

Hành vi chính (những việc họ làm)

Các yếu tố kích hoạt/Chương trình (những gì bạn thực hiện để thúc đẩy họ tiến lên) Chuyển đổi các nhánh bản đồ Tư duy thành công việc trực tiếp từ ClickUp Bản đồ Tư duy

Bước #4: Tạo lịch trình chương trình cộng đồng trong 90 ngày

Khi phễu đã rõ ràng, thiết kế lịch trình chương trình 90 ngày nhằm hỗ trợ có chủ đích cho các nhân vật mục tiêu và các giai đoạn khác nhau của phễu.

Kết hợp các loại sự kiện để giữ cho cộng đồng sôi động và đa dạng, chẳng hạn như:

Phiên hỏi đáp (AMA) hoặc buổi hỏi đáp (Q&A): Buổi trò chuyện trực tiếp với nhà sáng lập, chuyên gia sản phẩm hoặc diễn giả khách mời.

Hướng dẫn sản phẩm/demo: Các phiên hướng dẫn định kỳ giới thiệu các tính năng mới hoặc các trường hợp sử dụng.

Thử thách hoặc cuộc thi: Hoạt động do thành viên khởi xướng (ví dụ: các dự án hackathon xuất sắc và cuộc thi viết)

Bản tin hoặc tóm tắt blog: Cập nhật được tuyển chọn, tập trung vào các cuộc thảo luận nổi bật, tài nguyên hoặc thông báo quan trọng.

Nhóm đồng nghiệp: Các buổi gặp gỡ nhỏ (theo ngành nghề hoặc theo vai trò) để kết nối và hỗ trợ lẫn nhau.

Sử dụng mẫu kế hoạch nội dung để cài đặt lịch đăng bài đều đặn, đảm bảo tính nhất quán:

Hàng tuần: Chủ đề bài viết chào mừng/giới thiệu hoặc một bài viết chiến lược. Hàng tháng: AMA, phiên thảo luận chuyên sâu, giới thiệu thành viên đóng góp nổi bật hoặc chủ đề phản hồi. Quý: Chương trình chủ đề lớn (ví dụ: ‘Tháng Sổ tay’, ‘Launch Lab’)

Kéo và thả các công việc và lịch trình để cân bằng khối lượng công việc giữa các tuần trong chế độ xem lịch ClickUp

Chế độ xem Lịch của ClickUp giúp bạn biến kế hoạch này thành lịch trình trực quan. Tạo nó trong danh sách công việc ‘Chương trình Cộng đồng’ của bạn, sau đó gán từng hoạt động: chuỗi chủ đề chào mừng hàng tuần, buổi hỏi đáp hàng tháng, demo sản phẩm, cuộc gặp gỡ nhóm đồng nghiệp và thách thức quý thành các công việc riêng lẻ với ngày cụ thể.

Nền tảng sẽ tự động hiển thị các sự kiện trên lịch, và bạn có thể kéo và thả sự kiện để điều chỉnh lịch trình mà không làm gián đoạn nhịp độ công việc. Cài đặt các công việc lặp lại, chẳng hạn như giới thiệu hàng tuần hoặc bản tin hàng tháng, dưới dạng Công việc Lặp lại ClickUp để tự động hóa chúng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân loại từng sự kiện bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp và trường AI với các chi tiết như ‘Đối tượng mục tiêu’, ‘Giai đoạn phễu’ và ‘Kênh’. Ghi lại những chi tiết quan trọng và làm cho chúng dễ dàng hiển thị thông qua Trường Tùy chỉnh.

Bước #5: Xây dựng hướng dẫn điều hành và tương tác

Xác lập các quy tắc tương tác rõ ràng và quy trình điều hành. Bao quát ba lĩnh vực chính:

1. Giọng điệu và phong cách

Cách thương hiệu của bạn "giao tiếp" trong cộng đồng so với tiếp thị (ví dụ: chân thành hơn, ít trau chuốt hơn)

Những việc cần làm và không nên làm, bao gồm những việc được khuyến khích (sự đồng cảm, sự rõ ràng, tính cụ thể) và những việc không nên (sự mỉa mai, sự coi thường, lạm dụng thuật ngữ chuyên ngành).

2. Quy tắc xử lý sự cố

Những vấn đề nào cần được chuyển lên bộ phận hỗ trợ, pháp lý, quan hệ công chúng hoặc sản phẩm?

Tốc độ phản hồi của moderator đối với các vấn đề nhạy cảm

Quy tắc ba lần vi phạm (giáo dục, cảnh báo, loại bỏ)

3. Yêu cầu về vai trò

Ai chịu trách nhiệm về việc phê duyệt, can thiệp, trả lời câu hỏi về sản phẩm và hoàn tất quy trình?

Yêu cầu về thời gian (ví dụ: Kiểm tra hàng ngày, ưu tiên các chủ đề quan trọng trong vòng 2 giờ và kế hoạch hỗ trợ vào cuối tuần)

Tạo tài liệu ClickUp có tiêu đề “Hướng dẫn Quản lý và Tương tác Cộng đồng” với các phần về giọng điệu, ma trận xử lý sự cố, kỳ vọng theo từng vai trò và các mẫu phản hồi. ClickUp Brain có thể tạo các mẫu phản hồi đã được phê duyệt trước phù hợp với hướng dẫn giọng điệu của bạn.

Hỏi ClickUp Brain trong ClickUp Tài liệu để tạo mẫu hướng dẫn phong cách với các phản hồi cho các tình huống khác nhau

Bạn thậm chí có thể yêu cầu các biến thể của phản hồi cho các tình huống phổ biến trong cộng đồng (nhầm lẫn về tính năng, sự bực bội nhẹ, lời khen ngợi cao, chủ đề không liên quan) để các moderator duy trì sự nhất quán nhưng không cứng nhắc.

Ghi chú: ClickUp Brain cũng có thể giúp bạn tạo ra các gợi ý phù hợp.

📌 Ví dụ về các gợi ý: Tạo một phần trong hướng dẫn điều hành cộng đồng của chúng tôi mô tả giọng điệu và phong cách thương hiệu, sử dụng ngôn ngữ thân thiện, chuyên nghiệp và dễ tiếp cận.

Tạo ma trận xử lý vấn đề cộng đồng, bao gồm các tình huống có mức độ nghiêm trọng thấp, trung bình và cao, cùng với danh sách các bên cần được thông báo ở từng cấp độ.

Cung cấp ba phản hồi thay thế cho thành viên hỏi về tính năng sản phẩm mà họ không hiểu, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn về giọng điệu của chúng ta.

Bước #6: Khởi chạy quy trình tương tác

Sau khi đã cài đặt nền tảng, bạn có thể tạo ra các quy trình làm việc có thể lặp lại để dẫn dắt người dùng qua phễu tương tác của mình.

Các quy trình chính cần triển khai:

Chiến dịch chào mừng: Gửi một chuỗi tin nhắn (hoặc email) chào mừng đến các thành viên mới trong những tuần đầu tiên, giới thiệu các tài nguyên và cách bắt đầu.

Các vòng tương tác hàng tuần: Đăng một câu hỏi hoặc gợi ý thú vị mỗi tuần (ví dụ: "Bạn có lời khuyên nào muốn chia sẻ với các thành viên mới?") và tóm tắt lại các câu trả lời.

Gợi ý đóng góp nội dung: Mời thành viên gửi bài viết blog, câu chuyện thành công hoặc hướng dẫn; tạo công việc cho nhóm của bạn để xem xét và đăng tải những nội dung tốt nhất.

Quy trình làm việc cho người tạo/đại sứ: Xác định người dùng có ảnh hưởng và cài đặt quy trình để công nhận họ. Ví dụ: Gửi công việc cho quản lý để đề cập đến các đại sứ trong bản tin hoặc giao họ làm chủ sự kiện.

Giờ đây, thay vì phải theo dõi từng điểm tiếp xúc tương tác một cách thủ công, bạn có thể để ClickUp tự động hóa xử lý công việc nặng nhọc. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh bằng cách sử dụng các điều kiện kích hoạt (ví dụ: tạo công việc hoặc công việc con, thay đổi trạng thái, ngày đáo hạn đến hạn hoặc ngày bắt đầu đến hạn), điều kiện và hành động (ví dụ: Giao nhiệm vụ bằng AI, thêm bình luận, gửi tin nhắn kênh hoặc tin nhắn trực tiếp).

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Ví dụ: Cài đặt một quy trình tự động hóa sao cho khi thành viên tham gia (hoặc điền vào biểu mẫu), một công việc chào mừng sẽ được tạo và giao cho người điều hành. Sử dụng các quy trình tự động hóa định kỳ để lên lịch các bài đăng thảo luận hàng tuần. Và di chuyển các công việc sang các trạng thái khác nhau dựa trên các điều kiện kích hoạt (ví dụ: Được mời, Đã đăng giới thiệu, Tham gia sự kiện, Được mời vào chương trình dành cho người tạo).

🔍 Bạn có biết? Các cộng đồng trực tuyến đầu tiên bắt đầu xuất hiện vào những năm 1970 với các hệ thống như PLATO và Hệ thống Bảng Thông báo Tự động (CBBS). Đến những năm 1980, các dịch vụ BBS và các dịch vụ thương mại khác cho phép những người đam mê chia sẻ mã nguồn, lời khuyên và ý tưởng, tạo nền tảng cho các cộng đồng internet hiện đại mà chúng ta biết đến ngày nay.

Bước #7: Thu thập phản hồi và thông tin từ cộng đồng

Cộng đồng là một hệ thống phản hồi trực tiếp, và nhiệm vụ của bạn là thu thập, tổ chức và định hướng tín hiệu đó. Sử dụng nhiều kênh phản hồi khác nhau, chẳng hạn như:

Khảo sát và bỏ phiếu nhanh trong các kênh cộng đồng để kiểm tra các chủ đề, đánh giá tính năng hoặc mức độ hài lòng.

Khảo sát để có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình onboarding, tính dễ sử dụng của sản phẩm hoặc mức độ hài lòng với chương trình.

Các câu hỏi theo phong cách NPS để theo dõi cảm nhận của khách hàng theo thời gian.

Các chủ đề thảo luận chuyên sâu như ‘Điều gì khiến bạn bực mình nhất trong tuần này?’ hoặc ‘Tính năng mơ ước của bạn cho X là gì?’

Sử dụng ClickUp biểu mẫu để thu thập phản hồi có cấu trúc và biến các phản hồi đó thành những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định.

Tùy chỉnh biểu mẫu ClickUp của bạn với các loại câu hỏi đa dạng để thu thập phản hồi có giá trị và biến chúng thành các bước hành động cụ thể

Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng nó một cách thực tế:

Tạo các cuộc thăm dò ý kiến hoặc Trả lời nhiều lựa chọn hoặc Menu thả xuống để đánh giá sự quan tâm hoặc mức độ hài lòng của thành viên. câu hỏi khảo sát hài lòng của khách hàng bằng cách sử dụnghoặcđể đánh giá sự quan tâm hoặc mức độ hài lòng của thành viên.

Tạo các cuộc khảo sát chi tiết với các trường văn bản, đánh giá, số và trường văn bản dài để hiểu trải nghiệm onboarding, tính dễ sử dụng của sản phẩm hoặc phản hồi về chương trình cộng đồng.

Thêm trường đánh giá hoặc số để thu thập dữ liệu NPS hoặc cảm xúc.

Sử dụng trường văn bản dài cho phản hồi mở (ví dụ: Bạn mong muốn có những tính năng nào?)

Cài đặt Tự động hóa để các phản hồi cụ thể (ví dụ: điểm cảm xúc thấp, báo cáo lỗi, yêu cầu tính năng) tự động gán Công việc cho thành viên phù hợp của nhóm sản phẩm, CS hoặc cộng đồng.

Bước #8: Đo lường thành công trong tương tác

Hãy vượt qua các chỉ số bề nổi như 'tổng số thành viên' và tập trung vào các chỉ số liên quan đến hành vi thực tế và tác động kinh doanh. Dưới đây là một số chỉ số tương tác cộng đồng quan trọng:

Tiếp cận và kích hoạt: Tỷ lệ phần trăm khách hàng mới tham gia cộng đồng hoặc những người đăng bài hoặc bình luận trong 7-14 ngày đầu tiên.

Độ sâu của sự tham gia: Báo cáo về số lượng tài khoản hoạt động hàng tuần/hàng tháng và số lượng bài đăng, bình luận, tin nhắn trực tiếp (DM) và phản hồi của mỗi tài khoản hoạt động.

Đóng góp và ủng hộ: Số lượng người đóng góp duy nhất, khối lượng nội dung do thành viên tạo ra, giới thiệu, đánh giá và các hoạt động tiếp thị chung.

Kết quả kinh doanh: Mối quan hệ giữa sự tham gia của cộng đồng và việc áp dụng sản phẩm, giữ chân khách hàng hoặc mở rộng thị trường cho các phân khúc cụ thể.

Chọn một số chỉ số chính cho 90 ngày đầu tiên và kiểm tra chúng thường xuyên.

Theo dõi các chỉ số KPI tiếp thị trong bảng điều khiển ClickUp. Tạo bảng điều khiển ‘Sức khỏe và Tương tác Cộng đồng’ bằng các thẻ tùy chỉnh sau:

Thẻ Danh sách Công việc để liệt kê các công việc như bài đăng của thành viên mới, bình luận hoặc giới thiệu.

Thẻ Tính Toán để tính toán các chỉ số như tỷ lệ phần trăm khách hàng mới tham gia cộng đồng, điểm NPS trung bình hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Thẻ Tóm tắt Điều hành AI để tạo ra một bản tóm tắt tổng quan về tình trạng sức khỏe và mức độ tương tác của cộng đồng.

Nhận các bản tóm tắt nhanh hơn với tính năng tóm tắt AI trong bảng điều khiển ClickUp.

🧠 Thực tế thú vị: Ở Rome cổ đại, các collegia (nhóm xã hội nhỏ) cung cấp cho thành viên hỗ trợ, kết nối và giúp đỡ lẫn nhau, về cơ bản hoạt động như các chương trình tương tác cộng đồng sơ khai.

Bước #9: Mở rộng cộng đồng của bạn với trí tuệ nhân tạo (AI)

Khi cộng đồng của bạn phát triển, việc tương tác thủ công trở nên không thể duy trì. Đó là lúc ClickUp Brain giúp bạn tự động hóa công việc lặp đi lặp lại, tạo nội dung và trích xuất thông tin từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Ngoài ra, vì nó được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc của bạn, nó có khả năng nhận biết ngữ cảnh, hiểu rõ các dự án, phân khúc thành viên và các cuộc hội thoại trước đó của bạn. Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được các phản hồi phù hợp với hoạt động thực tế và nhu cầu của cộng đồng mình.

Hãy cùng xem các công việc bạn có thể tối ưu hóa với ClickUp.

Các gợi ý tương tác hàng tuần

Yêu cầu ClickUp Brain tạo ra các gợi ý tương tác hàng tuần mới dựa trên hoạt động của cộng đồng

Yêu cầu ClickUp Brain thực hiện:

Tạo ra những ý tưởng mới cho các cuộc thảo luận, cuộc thăm dò ý kiến và các giá trị gia tăng dựa trên những gì thành viên đang thảo luận.

Soạn thảo các gợi ý hàng tuần hoặc đoạn nội dung ngắn trực tiếp trong Công việc hoặc Tài liệu

Tóm tắt các phiên AMA

Sử dụng ClickUp AI Fields để tạo thông tin công việc nhất quán, loại bỏ công việc lặp lại và nâng cao hiệu quả

Chuyển đổi các cuộc hội thoại AMA thô thành những thông tin có giá trị bằng cách sử dụng ClickUp Brain cho:

Nhập bản ghi sự kiện, ghi chú cuộc họp hoặc tóm tắt cuộc trò chuyện vào ClickUp và tự động tóm tắt chúng thành những điểm chính rõ ràng.

Sử dụng ClickUp AI Fields để liên tục ghi lại các điểm nổi bật, chủ đề và câu hỏi của thành viên theo một định dạng có cấu trúc. theo một định dạng có cấu trúc.

Chuyển đổi thông tin thành hành động tiếp theo cho các nhóm sản phẩm hoặc hỗ trợ.

Tự động gắn thẻ cuộc hội thoại

Yêu cầu ClickUp Brain xem xét các bài đăng trong cộng đồng và tự động gắn thẻ từng bài theo nhân vật, chủ đề, mức độ khẩn cấp và loại

ClickUp Brain có thể:

Sử dụng trường AI để phân loại phản hồi , yêu cầu tính năng, lời khen ngợi và các vấn đề.

Phân loại tín hiệu cộng đồng theo đối tượng, chủ đề hoặc mức độ cấp bách.

Áp dụng phân loại hàng loạt cho các chủ đề bài viết hoặc bài nộp/gửi có lượng tương tác cao.

Quản lý nội dung và phân tích cảm xúc

Sử dụng ClickUp Brain để xác định ý định đằng sau mỗi tin nhắn

Sử dụng ClickUp Brain để:

Theo dõi sự thay đổi tâm trạng chung xung quanh các sự kiện ra mắt , thay đổi giá cả, cập nhật quy trình onboarding và các sự kiện khác.

Phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở thành nguyên nhân gây mất khách hàng.

Ưu tiên các can thiệp ở những nơi thành viên cảm thấy thất vọng nhất.

Sử dụng phát hiện cảm xúc hoặc từ khóa để đánh dấu các bình luận hoặc công việc đáng lo ngại.

10 Chiến lược tương tác cộng đồng đã được chứng minh

Sử dụng những mẹo này như các bước thực hiện ngay lập tức trong kế hoạch 90 ngày của bạn. Kết hợp hai đến ba chiến lược cùng lúc với người chịu trách nhiệm rõ ràng và các chỉ số thành công để đảm bảo trải nghiệm khách hàng toàn diện. 📊

Thực hiện quy trình chào đón ban đầu: Chào đón thành viên mới, cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh và đề xuất buổi giới thiệu cá nhân 1:1. Tổ chức các sự kiện trực tiếp ngắn gọn: Tổ chức các buổi AMA hoặc demo ngắn từ 30-45 phút với các lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng. Đăng bài gợi ý hàng tuần: Đăng bài viết định kỳ khuyến khích phản hồi đơn giản (trả lời một dòng). Tạo các nhóm theo chủ đề: Tạo các nhóm nhỏ dựa trên vai trò hoặc ngành nghề, tham dự một cuộc họp mỗi tháng. Điểm sáng thành viên: Đăng tải các nghiên cứu trường hợp của thành viên và các bài đăng chia sẻ trên mạng xã hội để tăng cường sự ủng hộ từ các thành viên. Tổ chức giờ làm việc liên chức năng: Luân phiên các bộ phận sản phẩm, thành công và tiếp thị làm chủ trì để thu thập phản hồi. Chương trình thử nghiệm: Mời các thành viên tích cực tham gia các phiên bản beta riêng tư, sau đó thu thập phản hồi có cấu trúc. Cung cấp giá trị 'hỏi lại': Chuyển đổi ý kiến của thành viên (khảo sát, câu hỏi) thành kết quả hiển thị như báo cáo phân tích và sự công nhận. Thiết lập các thách thức tương tác: Tổ chức các nhiệm vụ có thời hạn như ‘thiết lập quy trình làm việc đầu tiên’ hoặc ‘thành công với tự động hóa’. Xây dựng hệ thống kỷ niệm: Kỷ niệm các cột mốc quan trọng một cách công khai (ra mắt tính năng mới, kỷ niệm, thành công đầu tiên)

🔍 Bạn có biết? Hiệu ứng " tiếp xúc đơn thuần " cho thấy rằng càng nhiều thành viên tiếp xúc và tương tác với cộng đồng của bạn, họ càng thích và tin tưởng nó, ngay cả khi các tương tác đó chỉ là nhỏ lẻ.

Quản lý một cộng đồng phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải cân bằng giữa các cuộc hội thoại, nội dung, sự kiện, thông tin và phối hợp nhóm.

Dưới đây là một số công cụ giúp bạn xây dựng sự tương tác, duy trì hoạt động hiệu quả và nâng cao khả năng tự chủ của khách hàng.

1. ClickUp (Phù hợp nhất để tập trung phản hồi, nội dung và chiến dịch tại một nơi duy nhất)

Tạo nhiệm vụ ClickUp trực tiếp từ ClickUp Trò chuyện để đảm bảo các phản hồi từ cộng đồng không bị bỏ sót

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc tích hợp để quản lý cuộc hội thoại, sự kiện, chiến dịch, nội dung và phân tích.

Dưới đây là cách nó giúp nâng cao cộng đồng thương hiệu của bạn mà không cần thêm công cụ nào khác.

Giữ kết nối các cuộc hội thoại với công việc thông qua ClickUp Chat

Tạo không gian thống nhất cho các cuộc hội thoại, Công việc, Dự án và Tài liệu trong ClickUp Chat. Nền tảng này hỗ trợ tin nhắn thời gian thực (trong Kênh hoặc Tin nhắn trực tiếp), cuộc hội thoại theo chuỗi, tệp đính kèm, biểu tượng cảm xúc và @đề cập.

Ứng dụng nhắn tin tất cả trong một cho phép biến ý tưởng hoặc ghi chú thành các công việc có cấu trúc ngay lập tức. Ví dụ, nếu một thành viên cộng đồng ghi chú lỗi trong Chat, bạn có thể tạo công việc chỉ với một cú nhấp chuột (bao gồm người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên). Ngoài ra, bạn có thể tạo Bài đăng để cập nhật thông tin cho toàn cộng đồng.

Đảm bảo hiển thị giữa các nhóm thông qua ClickUp SyncUps

Được tích hợp trong Trò chuyện, ClickUp SyncUps cho phép bạn tham gia cuộc gọi âm thanh hoặc video nhanh chóng từ bất kỳ kênh nào hoặc tin nhắn trực tiếp chỉ trong vài giây.

Tập hợp các thành viên từ các bộ phận khác nhau để giải quyết các rào cản với ClickUp SyncUps

Bạn có thể ghi lại các buổi họp và truy cập các bản ghi (kèm theo bản chép lời và tóm tắt do AI tạo ra) trong Clips Hub. Điều này đảm bảo rằng các cập nhật, quyết định và thảo luận được hiển thị cho tất cả các nhóm liên quan, ngay cả khi họ không thể tham gia trực tiếp.

Tự động hóa các công việc tương tác thông qua Super Agents

ClickUp Super Agents giúp tự động hóa các công việc tương tác bằng cách hoạt động độc lập dựa trên các điều kiện kích hoạt, hướng dẫn và dữ liệu mà chúng có thể truy cập trong không gian làm việc của bạn.

Các Super Agents trong ClickUp là đồng đội kỹ thuật số của bạn và quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối. Bot Kiểm tra Tâm trạng này giúp duy trì các cuộc hội thoại trên các kênh nội bộ trong các kỳ ít hoạt động.

Bạn có thể thiết kế các Custom Agents để chào đón thành viên mới ngay khi họ gia nhập, theo dõi từ khóa và kích hoạt hành động, tóm tắt các chủ đề sôi nổi cho moderator, hoặc thậm chí chuyển đổi phản hồi từ cộng đồng thành các công việc.

Có các Trợ lý Tự động như Ambient Answers để tự động hóa các hoạt động tương tác thường xuyên, chẳng hạn như cập nhật, câu hỏi thường gặp và giao tiếp liên tục. Ví dụ về trợ lý bạn có thể triển khai:

Báo cáo hàng ngày cho đại lý: Cập nhật tiến độ hàng ngày cho nhóm hoặc moderator của bạn.

Nhóm StandUp Agent: Tóm tắt những công việc mà mọi người đã thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.

Trợ lý Trả lời: Theo dõi các câu hỏi trong các kênh và trả lời ngay lập tức bằng kiến thức từ các công việc, tài liệu và trò chuyện.

Kết hợp giữa Super Agents và Autopilot Agents, hai công cụ này hoạt động cùng nhau để tự động hóa tất cả các công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn tập trung vào việc mang lại giá trị cho khách hàng.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ về lịch trình: Chế độ xem nhanh chóng để xem các sự kiện sắp tới và duy trì sự đồng bộ giữa các công cụ với Chế độ xem nhanh chóng để xem các sự kiện sắp tới và duy trì sự đồng bộ giữa các công cụ với Calendar Glance và tích hợp Google/Outlook.

Kết nối các công cụ cộng đồng yêu thích của bạn: Kết hợp Slack, HubSpot, Zapier, Typeform và nhiều công cụ khác thông qua Kết hợp Slack, HubSpot, Zapier, Typeform và nhiều công cụ khác thông qua tích hợp ClickUp để đảm bảo luồng dữ liệu liền mạch.

Phân chia công việc thành các bước dễ quản lý: Theo dõi mọi sự kiện, chiến dịch hoặc tác vụ lặp lại bằng Theo dõi mọi sự kiện, chiến dịch hoặc tác vụ lặp lại bằng Danh sách nhiệm vụ ClickUp và chuyển các mục danh sách kiểm tra thành các công việc con khi chúng yêu cầu quyền sở hữu hoặc hành động cụ thể.

Tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức trong không gian làm việc của bạn: Sử dụng Sử dụng ClickUp Enterprise Search để tìm kiếm Nhiệm vụ, Tài liệu, tin nhắn và tệp tin, cũng như nội dung được lưu trữ trong các công cụ như Google Drive hoặc GitHub.

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy choáng ngợp vì có phạm vi tính năng đa dạng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4. 7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá của G2 tóm tắt tất cả:

Tôi rất thích việc có mọi thứ trong tầm tay, từ công việc, tài liệu, bảng điều khiển cá nhân hóa, liên kết đến các dự án hoặc cuộc thảo luận, công cụ tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo hoạt động hiệu quả… Nói tóm lại, đây là một môi trường giúp bạn tăng năng suất công việc và đặc biệt cho phép các nhóm lớn luôn đồng bộ trên tất cả các dự án. Khả năng tạo nhóm kín/riêng tư cũng cho phép khách hàng tham gia các kênh thảo luận vận hành mà không cần sử dụng phần mềm nhắn tin bên ngoài. Tôi chỉ cần mở một cửa sổ ClickUp là có thể làm việc. Tuyệt vời!

Tôi rất thích việc có mọi thứ trong tầm tay, từ công việc, tài liệu, bảng điều khiển cá nhân hóa, liên kết đến các dự án hoặc cuộc thảo luận, công cụ tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo hoạt động hiệu quả… Nói tóm lại, đây là một môi trường giúp bạn tăng năng suất công việc và đặc biệt cho phép các nhóm lớn luôn đồng bộ trên tất cả các dự án. Khả năng tạo nhóm Đã đóng/riêng tư cũng cho phép khách hàng tham gia các kênh thảo luận vận hành mà không cần sử dụng phần mềm nhắn tin bên ngoài. Tôi chỉ cần mở một cửa sổ ClickUp là có thể làm việc. Tuyệt vời!

🚀 Lợi thế của ClickUp: Thu thập thông tin, tổ chức kiến thức và ngay lập tức biến tương tác thành hành động với ClickUp BrainGPT - trợ thủ đắc lực trên desktop và trình duyệt của bạn. Dưới đây là cách nó mang lại lợi thế thực sự cho chiến lược cộng đồng của bạn: Tìm kiếm trên ClickUp , Gmail, Google Drive, GitHub, SharePoint và web từ một nơi duy nhất với Enterprise Search

Nhận tóm tắt AI cho các trang web, chủ đề thảo luận, email khách hàng và tài liệu Docs để luôn cập nhật những gì cộng đồng của bạn quan tâm.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản có thể thực hiện được mà không cần dùng tay với Talk to Text in ClickUp BrainGPT . Nó cho phép bạn nhanh chóng ghi lại ý tưởng và phản hồi từ cộng đồng và biến chúng thành công việc hoặc tài liệu. . Nó cho phép bạn nhanh chóng ghi lại ý tưởng và phản hồi từ cộng đồng và biến chúng thành công việc hoặc tài liệu.

Tùy chỉnh AI cho công việc bằng cách chuyển đổi giữa các mô hình như ClickUp Brain, ChatGPT, Claude và Gemini. Ngoài ra, lưu trữ các lời nhắc có thể tái sử dụng để nhóm của bạn thực hiện các chiến lược một cách nhất quán.

2. Slack (Phù hợp nhất cho giao tiếp nhóm nhanh chóng và hợp tác đa công cụ)

qua Slack

Slack là hệ thống nhắn tin và công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các nhóm, giúp kết nối con người, ứng dụng và dữ liệu. Nó tổ chức các cuộc hội thoại vào các kênh và tin nhắn trực tiếp, tập trung thông tin dự án và tích hợp với các ứng dụng thông qua giao diện giàu tính năng.

Với Slack Connect, các đối tác bên ngoài, đại sứ và các nhà hoạt động cộng đồng quan trọng có thể tham gia cùng một không gian làm việc, giúp quá trình hợp tác sáng tạo, phê duyệt và thông báo trở nên tương tác hơn.

Các tính năng nổi bật của Slack

Sử dụng Huddles để tham gia vào các cuộc hội thoại âm thanh/video để brainstorm và đồng sáng tạo nội dung.

Chia sẻ cập nhật một cách không đồng bộ bằng video hoặc bản ghi màn hình với Clips

Hỏi Slack AI các câu hỏi để tìm kiếm lại các cuộc hội thoại, tệp tin hoặc quyết định trước đây.

Giới hạn của Slack

Khó khăn trong việc quản lý và tìm kiếm qua lượng lớn tin nhắn, đặc biệt là trong các nhóm lớn.

Công cụ xây dựng quy trình làm việc trở nên phức tạp và hạn chế đối với tự động hóa nâng cao.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro: $4.38/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $9/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Slack

G2: 4.5/5 (hơn 37.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Slack?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thực sự thích cách tôi có thể tổ chức không gian làm việc hoặc kênh trong Slack, cho phép tôi xác định chính xác những gì tôi muốn kiểm soát và tập hợp tất cả thông tin liên quan tại đó. […] Đôi khi, Slack trở nên hơi phức tạp hoặc hỗn loạn khi quản lý các nhóm làm việc lớn với nhiều nhân viên.

Tôi thực sự thích cách tôi có thể tổ chức không gian làm việc hoặc kênh trong Slack, cho phép tôi xác định chính xác những gì tôi muốn kiểm soát và tập hợp tất cả thông tin liên quan tại đó. […] Đôi khi, Slack trở nên hơi phức tạp hoặc hỗn loạn khi quản lý các nhóm làm việc lớn với nhiều nhân viên.

3. Circle (Phù hợp nhất để xây dựng cộng đồng thành viên có thương hiệu với các khóa học và sự kiện)

qua Circle

Circle cung cấp cho bạn một không gian riêng biệt nơi cộng đồng của bạn có thể học hỏi, kết nối và tham gia tích cực thay vì chỉ tiếp nhận thông tin. Khác với các công cụ tập trung vào trò chuyện, Circle khuyến khích sự tương tác sâu hơn thông qua các không gian có cấu trúc, sự kiện, khóa học và trải nghiệm thành viên cá nhân hóa, tạo cảm giác như một phần của thương hiệu của bạn.

Nó được thiết kế cho các người tạo, huấn luyện viên và doanh nghiệp do cộng đồng lãnh đạo mong muốn thúc đẩy hợp tác trong môi trường làm việc, cảm giác thuộc về và sự chuyển đổi liên tục. Các Trợ lý AI của nó được đào tạo dựa trên kiến thức của cộng đồng, giúp tối ưu hóa quá trình onboarding và hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng nó để thu thập phản hồi, tổ chức các phiên thảo luận chuyên gia hoặc hướng dẫn thành viên vượt qua các cột mốc quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Circle

Xây dựng trải nghiệm và chương trình học tập theo từng bước trực tiếp trong cộng đồng của bạn với Courses

Tạo cảm giác thuộc về thông qua Dòng tin cá nhân hóa hiển thị những nội dung quan trọng đối với từng thành viên.

Quản lý thành viên và các gói nâng cấp với Thanh toán và các tùy chọn thanh toán có thương hiệu.

Gửi Email Broadcasts và triển khai các hành trình nuôi dưỡng tự động hóa với Email Hub

Giới hạn của vòng tròn

Thiếu tính năng thanh toán theo nhóm và gói thành viên theo nhóm cho các cộng đồng B2B.

Không thể tái sử dụng phương tiện truyền thông đã tải lên giữa các bài đăng và khóa học (ảnh hưởng đến dung lượng lưu trữ)

Giá theo nhóm

Dùng thử miễn phí

Chuyên nghiệp: $89/tháng (Thanh toán hàng năm)

Kinh doanh: $199/tháng (Thanh toán hàng năm)

Enterprise: $419/tháng (Thanh toán hàng năm)

Ứng dụng thương hiệu: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Circle

G2: 4.7/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Circle?

Một người dùng đã chia sẻ trải nghiệm của họ:

Có một nền tảng duy nhất cho tất cả sản phẩm, mọi thứ tập trung tại một nơi là công cụ tuyệt vời để cộng đồng bổ sung cho các khóa học. Giao diện sự kiện có thiết kế và chức năng cao cấp với các tính năng nhắc nhở và tùy chỉnh. Trải nghiệm thanh toán không thể tùy chỉnh. Các khóa học không có tính năng xem trước và có ít tùy chỉnh về quyền truy cập vào các phần và bài học của khóa học.

Có một nền tảng duy nhất cho tất cả sản phẩm, mọi thứ tập trung tại một nơi là công cụ tuyệt vời để cộng đồng bổ sung cho các khóa học. Giao diện sự kiện được thiết kế và chức năng cao cấp với tất cả các nhắc nhở và tùy chỉnh. Trải nghiệm thanh toán không thể tùy chỉnh. Các khóa học không có tính năng xem trước và có ít tùy chỉnh về quyền truy cập vào các phần và bài học của khóa học.

🔍 Bạn có biết? Vào cuối thập niên 1990, các nhóm Usenet đã kết nối hàng triệu người dùng trên toàn thế giới thông qua hàng nghìn diễn đàn thảo luận gọi là newsgroups. Ban đầu chiếm ưu thế trong thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, phạm vi ảnh hưởng của Usenet đã tăng vọt sau khi các nhà cung cấp dịch vụ Internet thương mại như AOL bắt đầu cung cấp truy cập tích hợp vào năm 1993, khiến các cộng đồng trực tuyến thực sự trở nên toàn cầu.

4. Mighty Networks (Phù hợp nhất để khởi chạy các cộng đồng có thu phí kèm theo trải nghiệm học tập)

qua Mighty Networks

Mighty Networks giúp bạn xây dựng một cộng đồng phát triển mạnh mẽ, nơi mối quan hệ, học hỏi và tăng trưởng doanh thu đi đôi với nhau. Nó biến thành viên thành những người hâm mộ trung thành thông qua các tương tác liên tục, trải nghiệm trực tiếp và tiến độ có ý nghĩa.

Thành viên được kết nối, vinh danh và hướng dẫn thông qua các giới thiệu thông minh, nguồn tin cá nhân hóa và tự động hóa khen thưởng sự tham gia. Bạn thậm chí có thể gamify sự tham gia bằng cách sử dụng Điểm & Vinh danh, Huy hiệu và Dãy liên tục.

Các tính năng nổi bật của Mighty Networks

Kết nối thành viên thông minh hơn với People Explorer để khám phá thành viên dựa trên sở thích.

Tăng cường hiển thị và cảm giác thuộc về với các Profil tùy chỉnh và câu hỏi làm quen .

Khởi động các chương trình chuyển đổi bằng cách sử dụng Khóa học có các phiên trực tiếp, giải phóng nội dung theo từng giai đoạn, bài kiểm tra và mô hình nhóm.

Biến giá trị cộng đồng thành doanh thu thông qua các hình thức thanh toán như đăng ký, thanh toán một lần, gói combo, mã khuyến mãi và hỗ trợ hơn 135 loại tiền tệ.

Giới hạn của Mighty Networks

Không có chế độ xem nền tảng từ góc độ của thành viên để kiểm tra trải nghiệm.

Quyền truy cập phân tích bị giới hạn cho các Host Mạng, gây khó khăn trong việc chia sẻ thông tin với các Host Không gian.

Giá cả của Mighty Networks

Dùng thử miễn phí 14 ngày

Kế hoạch khóa học: $95/tháng

Gói Doanh nghiệp: $215/tháng

Kế hoạch Phát triển: $425/tháng

Mighty Pro: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mighty Networks

G2: 4. 6/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Mighty Networks?

Dưới đây là chia sẻ từ một người dùng:

Ban đầu, Mighty Networks là một nền tảng tuyệt vời để xây dựng một cộng đồng tương tự như Facebook và hơn thế nữa. Cấu trúc ban đầu cho phép nhiều người tham gia vào nội dung chung và tương tác với nhau. Tuy nhiên, họ đã thay đổi cấu trúc, khiến thành viên và nội dung trở nên cụ thể cho từng phòng hoặc không gian, điều này ngay lập tức giới hạn sự tương tác chung của tôi và khả năng tiếp thị cũng như khuyến khích người dùng chuyển sang các không gian trả phí.

Ban đầu, Mighty Networks là một nền tảng tuyệt vời để xây dựng một cộng đồng tương tự như Facebook và hơn thế nữa. Cấu trúc ban đầu cho phép nhiều người tham gia vào nội dung chung và tương tác với nhau. Tuy nhiên, họ đã thay đổi cấu trúc, khiến thành viên và nội dung trở nên cụ thể cho từng phòng hoặc không gian, điều này ngay lập tức giới hạn khả năng tương tác chung của tôi và khả năng tiếp thị cũng như khuyến khích người dùng chuyển sang các không gian trả phí.

5. Discourse (Phù hợp nhất cho các cuộc thảo luận có cấu trúc, dài hạn và cộng đồng kiến thức có thể mở rộng)

qua Discourse

Nếu tương tác dựa trên thảo luận là cốt lõi của chiến lược cộng đồng của bạn, Discourse cung cấp cho bạn cơ sở hạ tầng để thu thập tất cả ý tưởng, câu hỏi và thông tin cần thiết. Nó được thiết kế cho các cuộc hội thoại dài hạn có thể chuyển hóa thành kiến thức bền vững, điều mà các cộng đồng phát triển nhanh thường gặp khó khăn trong việc tổ chức.

Khi thành viên đặt câu hỏi, chia sẻ phản hồi về sản phẩm hoặc đóng góp ý tưởng cho cẩm nang, mọi thông tin đều được lưu trữ có cấu trúc và có thể tìm kiếm, đảm bảo các thông tin quan trọng không bị mất trong dòng trò chuyện. Ngoài các diễn đàn có cấu trúc, Discourse còn hỗ trợ trò chuyện thời gian thực. Bạn cũng có thể tùy chỉnh hành trình của thành viên thông qua Custom sidebar và cài đặt sở thích người dùng.

Các tính năng nổi bật của Discourse

Kích hoạt tính năng Tải ngay khi cần để duy trì cuộc thảo luận liên tục mà không bị gián đoạn bởi các trang mới.

Sử dụng dịch thuật được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tương tác với các cộng đồng đa ngôn ngữ trên hơn 49 ngôn ngữ.

Tăng cường quản trị cộng đồng với Hệ thống Tin cậy (Trust System), cho phép mở khóa quyền truy cập khi thành viên đóng góp nhiều hơn.

Cải thiện khả năng tìm kiếm bằng tính năng Tóm tắt Chủ đề để nổi bật các điểm chính trong các chủ đề bận rộn.

Giới hạn của Discourse

Tạo nội dung trùng lặp, khiến việc xác định câu trả lời mới nhất hoặc đã được xác minh trở nên khó khăn hơn.

Các plugin tích hợp sẵn có giới hạn, do đó các tính năng nâng cao có thể yêu cầu cài đặt/cấu hình thêm.

Giá cả của Discourse

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản: $20/tháng

Pro: $100/tháng

Kinh doanh: $500/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Discourse

G2: 4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Discourse?

Trích từ đánh giá trên G2:

Điểm nổi bật của Discourse là tính năng Channels, nơi các thành viên trong nhóm dự án có thể hợp tác. Trên các kênh, người dùng có thể tạo bài viết mới, trả lời bài viết của người khác và tải lên tệp đính kèm. Một số chức năng bị trùng lặp và gây nhầm lẫn. Ví dụ, khi nhấp vào ‘DMS’ và lựa chọn kênh nhóm, điều này tương đương với việc lựa chọn trực tiếp kênh nhóm.

Điểm nổi bật của Discourse là tính năng Channels, nơi các thành viên trong nhóm dự án có thể hợp tác. Trên các kênh, người dùng có thể tạo bài viết mới, trả lời bài viết của người khác và tải lên tệp đính kèm. Một số tính năng bị trùng lặp và gây nhầm lẫn. Ví dụ, khi nhấp vào ‘DMS’ và lựa chọn kênh nhóm, điều này tương đương với việc lựa chọn trực tiếp kênh nhóm.

🧠 Thú vị: Phong trào Lyceum ở Hoa Kỳ thế kỷ 19 đã tạo ra các cộng đồng dựa trên các buổi giảng, nơi công dân tụ họp để học tập, thảo luận và tranh luận về các chủ đề khoa học, triết học và chính trị.

Nguồn lực và Mẫu cho Hoạt động Tương tác Cộng đồng

Khi xây dựng hoặc phát triển một cộng đồng, việc sử dụng các mẫu ClickUp được cấu trúc tốt và hướng dẫn đáng tin cậy sẽ giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán.

Dưới đây là một số lựa chọn mục yêu thích của chúng tôi giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và mở rộng các chương trình cộng đồng mà không cần phải bắt đầu từ đầu. 🛞

1. Mẫu Kế hoạch Chiến lược Tương tác Cộng đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các chương trình như AMA, nhóm đồng nghiệp và lịch nội dung với Mẫu Kế hoạch Chiến lược Tương tác Cộng đồng ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Chiến lược Tương tác Cộng đồng ClickUp cung cấp cho bạn một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định mục tiêu, đồng bộ hóa các nhóm nội bộ và đảm bảo mọi sáng kiến đều hỗ trợ trực tiếp nhu cầu của cộng đồng. Tổ chức mọi nỗ lực tương tác thành một lộ trình được phân loại theo bộ phận, chủ đề hoặc nhân vật để theo dõi tiến độ và xác định trách nhiệm của từng bên.

Mẫu này đi kèm với các Trường Tùy chỉnh tích hợp sẵn như Thời lượng (Ngày), Tác động, Tiến độ, Độ dễ thực hiện, Thành viên nhóm, Phòng ban và Trưởng dự án. Ngoài ra, bạn còn có nhiều chế độ xem trực quan để hiểu rõ cách các công việc tương tác di chuyển trong quý.

2. Mẫu Kế hoạch Hành động ClickUp cho Tương tác Cộng đồng

Tải miễn phí mẫu Ưu tiên các công việc để ban lãnh đạo có thể đánh giá và lựa chọn các sáng kiến cần triển khai trước tiên bằng cách sử dụng Mẫu Kế Hoạch Hành Động ClickUp cho Tương Tác Cộng Đồng.

Mẫu Kế hoạch Hành động ClickUp cho Tương tác Cộng đồng giúp xác định đối tượng mục tiêu, xác định phương thức giao tiếp và lên lịch các hoạt động để duy trì sự tương tác bao quát, nhất quán và có mục đích.

Bạn có thể cài đặt các chỉ số thành công cụ thể, đánh giá nỗ lực so với tác động, và đảm bảo mọi công việc đều tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất. Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn lập kế hoạch cho các thành phần quan trọng như: phân khúc đối tượng mục tiêu, phương pháp/kênh tiếp cận, thời gian và tần suất giao tiếp, cơ chế phản hồi, và quy trình báo cáo hoặc lưu trữ hồ sơ.

🔍 Bạn có biết? Phong trào nhà định cư vào cuối thế kỷ 19, như Hull House của Jane Addams ở Chicago, đã tạo ra các trung tâm cộng đồng cho người nhập cư tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cơ hội tham gia các hoạt động công dân.

3. Mẫu Kế hoạch Truyền thông Tương tác Cộng đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ liên lạc đều đặn hoặc mở rộng tương tác một cách mượt mà với Mẫu Kế hoạch Truyền thông Tương tác Cộng đồng ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Truyền thông Tương tác Cộng đồng ClickUp giúp bạn xác định và tổ chức các bên liên quan chính và các phân khúc cộng đồng. Xác định chiến lược truyền thông phù hợp với đối tượng mục tiêu và lập kế hoạch tần suất, kênh truyền thông và nội dung cho các hoạt động tiếp cận.

Các trạng thái tùy chỉnh như Bản nháp, Đã lên lịch, Đã gửi, Theo dõi) và các trường (cho dữ liệu đối tượng, kênh ưa thích, mức độ tương tác, v.v.) giúp bạn cá nhân hóa tin nhắn và theo dõi tiến độ.

📖 Xem thêm: Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng

4. Mẫu Quy trình Hoạt động Cộng đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu quy trình làm việc (SOP) về các hoạt động cộng đồng của ClickUp để có một phương pháp đáng tin cậy và có thể mở rộng cho việc hợp tác trong các sáng kiến cộng đồng.

Mẫu Quy trình Tiêu chuẩn (SOP) Quản lý Cộng đồng ClickUp được thiết kế cho các sáng kiến hướng đến cộng đồng. Bạn có thể lập kế hoạch cho mọi hoạt động, từ hợp tác với các khu dân cư và hoạt động tiếp cận cộng đồng đến các chương trình hướng đến công chúng và giao tiếp với các bên liên quan. Nhóm của bạn có thể ghi chép quy trình, xác định vai trò, và tập trung các hướng dẫn, bước thực hiện, trách nhiệm và các hành động theo dõi.

Nó cung cấp cho bạn các phần SOP tùy chỉnh cho mục đích, phạm vi, quy trình, kỳ vọng và kết quả đo lường được. Ngoài ra, với các tính năng như phân công công việc, ngày đáo hạn, theo dõi trạng thái và Trường Tùy chỉnh, bạn có thể tạo quy trình làm việc chỉ trong vài giây.

🔍 Bạn có biết? Con người được lập trình sẵn để có nhu cầu thuộc về cộng đồng. Abraham Maslow đã đặt 'thuộc về' ngay giữa phân cấp nhu cầu của mình. Các cộng đồng thỏa mãn nhu cầu cơ bản này của con người.

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Các sai lầm trong xây dựng cộng đồng thường có thể lặp lại và khắc phục được. Hãy cùng xem xét một số ví dụ:

Lỗi Giải pháp Xây dựng mà không có mục tiêu rõ ràng Xác định mục tiêu trong một câu và hai chỉ số KPI (ví dụ: tỷ lệ giữ chân và tỷ lệ sử dụng tính năng). Phân bổ từng chương trình cho các chỉ số KPI đó. Xem cộng đồng chỉ như một kênh tiếp thị Đảm bảo có ít nhất một nhân viên toàn thời gian (FTE) hoặc nhân viên bán thời gian chịu trách nhiệm, lập kế hoạch cân đối cho các sự kiện, hỗ trợ và phản hồi về sản phẩm. Bỏ qua những người chỉ theo dõi và người dùng thụ động Thực hiện các chương trình kích hoạt ít tốn nỗ lực (khảo sát, thách thức nhỏ) và theo dõi quá trình chuyển đổi từ người theo dõi thành người đăng bài. Không có quy trình điều phối hoặc nâng cấp được ghi chép Xuất bản một hướng dẫn ngắn cho người điều hành với các ví dụ, vai trò và quy trình nâng cấp 3 bước. Không đã đóng vòng phản hồi Chuyển đổi phản hồi thành các công việc đang được theo dõi cho sản phẩm/dịch vụ khách hàng và đăng cập nhật trạng thái cho thành viên hàng tháng.

Bước #1: Sử dụng ClickUp

Một chiến lược tương tác cộng đồng mạnh mẽ là nền tảng của bất kỳ cộng đồng nào thúc đẩy việc áp dụng sản phẩm và giữ chân người dùng. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, ngay cả những cộng đồng hoạt động tích cực nhất cũng có thể trở nên lộn xộn với phản hồi, sự kiện và cuộc hội thoại bị phân tán trong các silo riêng biệt.

Như vậy, bạn chỉ còn một bước nữa là sẽ bỏ lỡ những thông tin quan trọng, chậm trễ trong hành động và thành viên không tích cực.

ClickUp mang đến trải nghiệm mới mẻ. Với ClickUp Tài liệu, các chiến lược, hướng dẫn và tài nguyên của bạn được tập trung hóa. ClickUp Tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại, trong khi ClickUp Brain cung cấp các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), giúp bạn tạo ra các lời kêu gọi tương tác thông minh hơn. Các bảng điều khiển cung cấp chế độ xem thời gian thực về sức khỏe cộng đồng, trong khi các biểu mẫu và công việc đảm bảo mọi tín hiệu từ thành viên đều có thể thực hiện được.

Đăng ký ClickUp miễn phí và bắt đầu xây dựng một cộng đồng phát triển qua từng tương tác. ✅