Cách trở thành người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC): Hướng dẫn toàn diện để bắt đầu

Bạn không cần hàng triệu người theo dõi để kiếm tiền từ việc tạo nội dung. Bạn chỉ cần một chiếc điện thoại, một ý tưởng hay và một hệ thống giúp bạn quản lý khía cạnh kinh doanh mà không bị nó áp đảo.

Đó chính là điểm đặc biệt của việc trở thành một người tạo nội dung UGC. Bạn không cần phải chạy theo các hợp đồng với thương hiệu – bạn chính là người tạo ra chúng. Các thương hiệu sẽ trả tiền cho bạn cho những nội dung trông và cảm giác chân thực. Bạn không cần phải đăng tải nó. Bạn không cần phải nổi tiếng. Bạn chỉ cần phải giỏi.

Tuy nhiên, mặc dù các video có thể trông có vẻ dễ dàng, việc vận hành một doanh nghiệp UGC không hề đơn giản. Các yêu cầu không rõ ràng, thời hạn bị bỏ lỡ, thanh toán bị mất—dễ dàng xảy ra sai sót khi toàn bộ quy trình làm việc của bạn trải dài trên mười ứng dụng khác nhau.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách bắt đầu trở thành một người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC), những gì các thương hiệu đang tìm kiếm, và cách quản lý mọi thứ—từ việc đề xuất ý tưởng đến thanh toán—mà không gặp rắc rối nào bằng ClickUp.

⭐️ Tính năng mẫu nổi bật Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội Hiện Đại ClickUp giúp các người tạo và nhóm marketing lập kế hoạch, tổ chức và lên lịch nội dung một cách dễ dàng trên các nền tảng. Nó tập trung các ý tưởng, hạn chót và sản phẩm đầu ra của bạn để bạn có thể duy trì tính nhất quán, hợp tác mượt mà và đăng tải nội dung chất lượng cao mà không gặp rắc rối.

Người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) là gì?

Một người tạo nội dung do người dùng tạo ra (UGC) sản xuất các video, hình ảnh và đánh giá trông chân thực mà các thương hiệu mua để sử dụng trong chiến dịch marketing của họ. UGC là viết tắt của "user-generated content" – nội dung do chính người dùng tạo ra thay vì do các thương hiệu tự sản xuất. Các thương hiệu sử dụng nội dung này trên các kênh mạng xã hội và trong quảng cáo trả phí vì nó mang lại cảm giác chân thực và gần gũi, không giống như một quảng cáo được chỉnh sửa kỹ lưỡng.

Điều tuyệt vời nhất là: Bạn không cần có lượng người theo dõi lớn. Các thương hiệu trả tiền cho chính nội dung của bạn, không phải để bạn đăng nó lên đối tượng của mình. Họ đánh giá cao sự sáng tạo của bạn và kỹ năng tạo ra nội dung có cảm giác như đến từ một khách hàng thực sự, chứ không phải từ một studio chuyên nghiệp.

Các loại UGC phổ biến bao gồm:

Đánh giá sản phẩm nơi bạn chia sẻ những suy nghĩ chân thực về các sản phẩm bạn đã sử dụng.

Video mở hộp ghi lại những ấn tượng và phản ứng đầu tiên của bạn khi mở một sản phẩm mới.

Hướng dẫn và demo trình diễn sản phẩm trong thực tế kèm theo nội dung hướng dẫn nhanh chóng.

Clip phong cách sống tính năng giới thiệu bạn sử dụng sản phẩm một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

🐣 Thông tin thú vị: Nhiều người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) quay video bằng camera trước vì ánh mắt trực tiếp tạo cảm giác thân mật hơn và người xem vô thức sẽ tập trung hơn.

Người tạo nội dung UGC so với người ảnh hưởng

Dễ nhầm lẫn giữa hai công việc này, nhưng chúng thực sự khác biệt. Điểm khác biệt chính? Điều mà các thương hiệu sẵn sàng trả tiền.

Những người ảnh hưởng được trả tiền dựa trên lượng người theo dõi và phạm vi tiếp cận của họ. Họ đăng nội dung được tài trợ trên các kênh của mình để người theo dõi có thể xem. Các người tạo nội dung do người dùng tạo ra (UGC) được trả tiền cho các tài sản sáng tạo mà họ sản xuất, sau đó họ chuyển giao cho thương hiệu để sử dụng theo ý muốn.

Do đó, nhiều người tạo UGC có lượng người theo dõi nhỏ hoặc thậm chí không có. Số lượng người theo dõi không quan trọng vì các thương hiệu không mua ảnh hưởng—họ mua nội dung trông chân thực. Một số người làm cả hai, nhưng mô hình kinh doanh của họ hoàn toàn khác nhau.

Yếu tố Người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) Người ảnh hưởng Các thương hiệu trả tiền cho điều gì Nội dung chính Đạt được lượng người xem và tương tác Số lượng người theo dõi cần thiết Không bắt buộc Thông thường là cần thiết Nơi nội dung xuất hiện Kênh và quảng cáo của thương hiệu Kênh riêng của người tạo Giá trị chính Nội dung trông chân thực Chứng minh xã hội và độ phủ sóng

Tại sao các người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) lại quan trọng đối với các nhóm tiếp thị?

Khán giả tin tưởng con người hơn là quảng cáo – và các nhóm tiếp thị đều biết điều đó. 65% người mua sắm dựa vào đánh giá, bình luận, hình ảnh hoặc video từ người tiêu dùng khác trước khi mua hàng.

Đó là lý do tại sao các người tạo UGC lại mạnh mẽ đến vậy. Sự chân thực của họ giúp xây dựng niềm tin và thúc đẩy hiệu quả. Họ cũng giúp các nhóm duy trì nội dung mới mẻ mà không tốn chi phí cho các buổi quay phim quy mô lớn. Thay vì thuê đội ngũ sản xuất đầy đủ, các nhà tiếp thị có thể hợp tác với nhiều người tạo để nhanh chóng thử nghiệm các thông điệp và phong cách hình ảnh khác nhau.

Vấn đề: Sự hỗn loạn của UGC

Nhưng việc quản lý UGC quy mô lớn trở nên phức tạp rất nhanh. Các yêu cầu dự án biến mất trong các chủ đề email. Nội dung nằm rải rác trong mười thư mục khác nhau. Phản hồi ẩn trong các ứng dụng trò chuyện. Hạn chót bị trễ vì không ai biết gì sẽ đến hạn khi nào.

Đó chính là hiện tượng lan rộng ngữ cảnh: thời gian bị lãng phí khi tìm kiếm thông tin qua các công cụ không liên kết thay vì tập trung vào việc sáng tạo.

Giải pháp: Tập trung mọi thứ trong ClickUp

ClickUp tập hợp mọi thứ vào một nơi duy nhất như một không gian làm việc AI tích hợp.

📄 Lưu trữ tất cả các bản tóm tắt cho người tạo trong ClickUp Docs để mọi người thực hiện công việc dựa trên cùng một hướng dẫn✅ Theo dõi mối quan hệ với từng người tạo như một công việc với các deliverables rõ ràng và thời hạn cụ thể🏷️ Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ nội dung theo chiến dịch, nền tảng hoặc người tạo

Bỗng nhiên, việc quản lý hai mươi người tạo trong năm chiến dịch trở nên có tổ chức—không còn hỗn loạn.

Dưới đây là những lợi ích chính mà các người tạo nội dung do người dùng tạo ra mang lại cho các nhóm tiếp thị:

Độ tin cậy cao hơn vì khán giả kết nối với những người thật hơn là những thông điệp thương hiệu được trau chuốt.

Sản xuất tiết kiệm chi phí loại bỏ các studio đắt đỏ, diễn viên và đội ngũ sản xuất.

Nội dung có thể mở rộng từ nhiều người tạo cung cấp một loạt tài nguyên đa dạng cùng lúc.

Hiệu suất quảng cáo tốt hơn vì quảng cáo theo phong cách UGC phù hợp hơn với nguồn cấp dữ liệu xã hội và thường vượt trội hơn so với quảng cáo truyền thống.

🎥 Video YouTube này là một ví dụ tuyệt vời về nội dung do người dùng tạo (UGC) cho ClickUp. Đây không chỉ là một hướng dẫn—đây là câu chuyện thực tế của một người dùng chia sẻ hành trình sử dụng ClickUp độc đáo của họ, các mẹo sáng tạo và phản hồi chân thành. Nội dung như thế này làm cho cộng đồng ClickUp trở nên sống động, truyền cảm hứng cho người khác thử nghiệm và chứng minh rằng những ý tưởng hay nhất thường đến trực tiếp từ chính người dùng của chúng tôi. Nếu bạn muốn xem ClickUp hoạt động như thế nào, không có gì tốt hơn những câu chuyện chân thực như thế này!

Cách trở thành người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) trong 6 bước

Sẵn sàng bắt đầu? Bạn không cần bằng cấp cao hay thiết bị đắt tiền. Chỉ cần một chiến lược thông minh, sự sáng tạo và nỗ lực đều đặn. Các bước này sẽ hướng dẫn bạn dù bạn đang bắt đầu từ con số 0 hay chuyển sang từ một lĩnh vực sáng tạo khác.

Bước 1: Chọn lĩnh vực UGC của bạn

Lựa chọn ngách thị trường là điều quan trọng vì các thương hiệu muốn hợp tác với những người tạo thực sự hiểu rõ sản phẩm và đối tượng khách hàng của họ. Khi bạn tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, bạn sẽ xây dựng được chuyên môn, điều này thể hiện rõ qua nội dung của bạn, giúp bạn trở thành đối tác hấp dẫn hơn cho các thương hiệu trong không gian đó. Nội dung của bạn sẽ trở nên chân thực hơn và ý tưởng cũng đến dễ dàng hơn.

Các lĩnh vực UGC phổ biến bao gồm:

Chăm sóc da và làm đẹp, công nghệ và thiết bị, thực phẩm và đồ uống, thể dục và sức khỏe, nhà ở và lối sống, sản phẩm cho trẻ em và gia đình, thời trang và phụ kiện, và sản phẩm cho thú cưng.

Để tìm ra lĩnh vực phù hợp, hãy bắt đầu từ những điều bạn đã biết và yêu thích. Hãy nghĩ về những sản phẩm bạn sử dụng hàng ngày và có thể nói về chúng trong nhiều giờ. Kinh nghiệm cá nhân và đam mê của bạn sẽ làm cho nội dung của bạn trở nên đáng tin cậy và thu hút.

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

Sở thích cá nhân: Tôi có thực sự thích thể loại sản phẩm này không?

Nhu cầu thị trường: Các thương hiệu trong không gian này có đang tích cực sử dụng UGC không?

Tính chân thực: Tôi có thể nói về các sản phẩm này một cách đáng tin cậy và tự tin không?

Sau khi đã chọn lĩnh vực của mình, hãy tạo các tài liệu ClickUp đơn giản để theo dõi các thương hiệu tiềm năng trong không gian đó.

Hợp tác mượt mà trong ClickUp: Quản lý dự án, trò chuyện với nhóm và lưu trữ ghi chú từ cuộc họp tất cả trong một nơi.

Danh sách các công ty bạn đã mua hàng, các thương hiệu bạn ngưỡng mộ và các đối thủ cạnh tranh bạn đã chú ý. Thêm các cột cho thông tin liên hệ, trạng thái đề xuất và ghi chú. Đây sẽ là danh sách mục tiêu của bạn khi bắt đầu liên hệ.

Bước 2: Tạo nội dung mẫu chân thực

Bạn không cần hợp đồng với thương hiệu để bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư. Nội dung mẫu là cơ hội để bạn chứng minh kỹ năng của mình bằng cách sử dụng các sản phẩm bạn đã sở hữu. Hãy tập trung vào việc tạo ra nhiều định dạng video khác nhau để thể hiện phạm vi và sáng tạo của bạn cho các thương hiệu.

Sự chân thực hơn là sự hoàn hảo: Các thương hiệu muốn nội dung trông thật, vì vậy đừng lo lắng về việc phải hoàn hảo. Quay phim dưới ánh sáng tự nhiên bằng điện thoại thông minh của bạn — không cần máy ảnh đắt tiền.

Giữ cho video ngắn gọn và súc tích: Hầu hết các video UGC có thời lượng dưới 60 giây. Hãy tập trung vào một điểm nhấn mạnh mẽ trong 3 giây đầu tiên để thu hút sự chú ý.

Trình bày các phong cách khác nhau: Tạo sự kết hợp giữa các video đánh giá sản phẩm, demo sản phẩm, cảnh quay phong cách sống thẩm mỹ và video mở hộp sản phẩm.

🐣 Thông tin thú vị: Những người tạo thường sử dụng những chi tiết nhỏ (một tiếng thở dài, một tiếng thở hổn hển, một tiếng thì thầm) vì những chi tiết này thu hút sự chú ý nhanh hơn so với những câu thoại được trau chuốt.

Khi ý tưởng nảy ra trong ngày, hãy ghi lại ngay lập tức. Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp để ghi lại ý tưởng video một cách nhanh chóng khi bạn đang di chuyển. “Ý tưởng mở hộp: thói quen uống cà phê buổi sáng với tách mới.” Sau này, khi bạn sẵn sàng quay phim, tất cả ý tưởng quay phim của bạn sẽ được lưu trữ tại một nơi duy nhất thay vì rải rác trong các ứng dụng ghi chú ngẫu nhiên.

Những phân tích và đề xuất có thể áp dụng cho các chiến dịch tiếp thị của bạn với ClickUp Brain, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Lưu trữ tất cả kế hoạch sáng tạo của bạn trong ClickUp Docs — danh sách cảnh quay, điểm chính, bản nháp kịch bản. Kết nối mỗi tài liệu với công việc tương ứng để khi bạn sẵn sàng quay video đánh giá sản phẩm chăm sóc da, mọi thứ bạn cần đều có sẵn. Không còn phải lục lọi file hay cố nhớ xem đã lưu đoạn mở đầu hoàn hảo ở đâu.

Bước 3: Xây dựng danh mục đầu tư UGC

Danh mục đầu tư của bạn là CV kỹ thuật số của bạn – thứ bạn sẽ gửi cho các thương hiệu để chứng minh khả năng của mình. Nó nên là một bộ sưu tập sạch sẽ, chuyên nghiệp về những mẫu nội dung tốt nhất của bạn, giúp quản lý thương hiệu dễ dàng nói “có” khi hợp tác với bạn. Bạn có thể lưu trữ nó trên một trang web đơn giản, một trang Notion hoặc thậm chí một thư mục Google Drive được tổ chức gọn gàng.

Ghi chú một đoạn giới thiệu ngắn về bản thân và lĩnh vực chuyên môn của bạn. Thêm thông tin liên hệ và các liên kết đến các tài khoản mạng xã hội liên quan. Khi tạo nội dung cùng các thương hiệu, hãy cập nhật danh mục đầu tư của bạn bằng cách thay thế các mẫu cũ bằng những công việc mới nhất và mạnh mẽ nhất của bạn.

Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một nhiệm vụ ClickUp có tên “Cập nhật danh mục đầu tư” và thiết lập để lặp lại hàng tháng.

Tạo/lập công việc được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp giúp chuyển đổi phản hồi của khách hàng thành các công việc có thể thực hiện được cho nhóm của bạn.

Đặt nhắc nhở để xem lại công việc mới nhất của bạn và cập nhật bằng các mẫu mới. Danh mục đầu tư của bạn sẽ luôn được cập nhật mà bạn không cần phải nhớ cập nhật thủ công.

🎥 Bạn sẽ học được năm bước thực tiễn—từ việc đặt ra mục tiêu đo lường được và xác định đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP) đến việc đang theo dõi các chỉ số KPI theo thời gian thực—cùng với một khung làm việc đơn giản giúp chiến lược của bạn luôn phù hợp khi nhóm của bạn phát triển.

Bước 4: Cài đặt bộ công cụ UGC của bạn

Sử dụng các công cụ phù hợp sẽ giúp cuộc sống của bạn với tư cách là một người tạo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, giúp bạn tối ưu hóa cả quá trình tạo/lập nội dung lẫn khía cạnh kinh doanh.

Để tạo nội dung, bạn không cần nhiều:

Một chiếc điện thoại thông minh có camera tốt, ánh sáng đơn giản như đèn vòng hoặc ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ, chân máy hoặc giá đỡ điện thoại để giữ ổn định khung hình, và ứng dụng chỉnh sửa cơ bản như CapCut hoặc InShot.

Khi quản lý khía cạnh kinh doanh, đây chính là nơi các người tạo thường gặp khó khăn. Bạn có email từ các thương hiệu trong Gmail, hợp đồng trong Google Drive, hóa đơn trong bảng tính, hạn chót trên lịch điện thoại và các bản tóm tắt sáng tạo rải rác khắp nơi. Đây chính là cách các cơ hội bị bỏ lỡ và hạn chót bị trễ.

Thay vào đó, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh UGC của bạn thông qua ClickUp.

Chuyển đổi quy trình làm việc của bạn từ việc sử dụng các công cụ rời rạc và báo cáo thủ công sang quy trình làm việc tự động hóa thống nhất với ClickUp.

Dưới đây là cách các người tạo thành công sử dụng nó:

Theo dõi mọi thỏa thuận với thương hiệu như một công việc. Tạo công việc ngay khi bạn nhận được dự án. Thêm tất cả chi tiết — sản phẩm giao, thời hạn, số tiền thanh toán, số vòng chỉnh sửa. Tệp đính kèm hợp đồng và bản tóm tắt yêu cầu của thương hiệu trực tiếp vào công việc. Tất cả thông tin cần thiết cho dự án đó đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

Lưu trữ kịch bản và hướng dẫn trong Docs. Viết kịch bản video, lưu trữ hướng dẫn giọng điệu thương hiệu và giữ các mẫu hợp đồng trong ClickUp Docs liên kết với các công việc của bạn. Khi một thương hiệu gửi cho bạn bản tóm tắt qua email, sao chép nó vào tài liệu và liên kết với công việc. Giờ đây, nó có thể tìm kiếm được và được kết nối với quy trình làm việc của bạn thay vì bị chôn vùi trong hộp thư đến.

Xem tất cả hạn chót của bạn cùng một lúc. Sử dụng Chế độ Xem Lịch để hình dung tất cả những gì bạn đã commit. Thấy rằng bạn có ba video phải nộp vào thứ Ba tuần sau và không thể nhận thêm công việc gấp. Điều này giúp tránh việc commit quá nhiều — một trong những cách nhanh nhất dẫn đến kiệt sức đối với người tạo.

Vượt qua rào cản sáng tạo với AI. Bế tắc trong việc bắt đầu viết bài đánh giá sản phẩm? Hãy yêu cầu ClickUp Brain gợi ý các ý tưởng mở đầu cho video về thực phẩm bổ sung thể hình. Cần soạn email đề xuất cho thương hiệu mỹ phẩm? Hãy để Brain viết bản nháp đầu tiên mà bạn có thể tùy chỉnh. Đó như có một đối tác sáng tạo luôn sẵn sàng 24/7.

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có sự hỗ trợ viết lách được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội Hiện Đại ClickUp

Nếu bạn đang vận hành doanh nghiệp người tạo nội dung UGC trên nhiều thương hiệu, nền tảng và thời hạn khác nhau, bạn đã biết việc lập kế hoạch nội dung có thể trở nên phức tạp như thế nào. Mẫu Lịch Truyền Thông Xã Hội Hiện Đại ClickUp giúp đơn giản hóa mọi thứ. Nó cung cấp cho bạn một cách trực quan để lập kế hoạch bài đăng, theo dõi tiến độ, quản lý chiến dịch và lưu trữ tất cả tài sản sáng tạo của bạn tại một nơi duy nhất — mà không cần chuyển đổi giữa năm ứng dụng khác nhau.

Dù bạn đang xử lý các video TikTok, Instagram Reels hay các yêu cầu nội dung hàng tháng của thương hiệu, mẫu này sẽ giúp bạn duy trì sự nhất quán, tổ chức và theo dõi tiến độ công việc. Hãy xem nó như trung tâm điều hành cho mọi nội dung bạn tạo ra.

Tải miễn phí mẫu Tạo và quản lý lịch trình mạng xã hội hiệu quả cho nội dung UGC của bạn.

Tính năng chính

Chế độ xem lịch kéo và thả để lập kế hoạch và hình dung tất cả các bài đăng sắp tới của bạn trên các nền tảng.

Trường Tùy chỉnh cho nền tảng, loại tài sản, trạng thái, ngày đáo hạn, giai đoạn phê duyệt và các deliverables trả phí so với miễn phí.

Trạng thái công việc tích hợp giúp bạn luôn biết được công việc nào có tiến độ, đang chờ phản hồi hoặc đã sẵn sàng để đăng tải.

Phần Thư viện Nội dung để lưu trữ kịch bản, ý tưởng video, nguồn cảm hứng và hướng dẫn thương hiệu.

Mẫu bài đăng & danh sách kiểm tra để tiêu chuẩn hóa quy trình tạo/lập của bạn (các yếu tố thu hút, lời kêu gọi hành động, định dạng, chú thích, v.v.)

Tự động hóa để thông báo cho bạn khi có nội dung cần xem xét, phê duyệt hoặc cần chỉnh sửa.

Nhiều chế độ xem (Danh sách, Bảng, Lịch) để bạn có thể chuyển đổi giữa kế hoạch biên tập, quy trình sản xuất và theo dõi chiến dịch một cách nhanh chóng.

Quản lý tài sản liền mạch với Clips và tải lên tệp tin, giúp tất cả bản nháp và video hoàn chỉnh được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

Bước 5: Tìm kiếm công việc UGC và tiếp cận các thương hiệu

Có hai cách chính để tìm kiếm cơ hội UGC có trả phí: nộp đơn ứng tuyển trên các nền tảng chuyên biệt hoặc tiếp cận trực tiếp với các thương hiệu.

Các nền tảng như Billo, Trend. io và Insense kết nối các người tạo với các thương hiệu đang tích cực tìm kiếm nội dung. Bạn cũng có thể tìm kiếm các dự án trên các sàn giao dịch tự do như Upwork và Fiverr.

Gửi đề xuất trực tiếp cho các thương hiệu có thể rất hiệu quả. Tìm đúng người liên hệ – thường là quản lý truyền thông xã hội hoặc quản lý tiếp thị – trên LinkedIn hoặc trang web của công ty. Gửi cho họ một email ngắn gọn, cá nhân hóa giải thích tại sao bạn là sự lựa chọn hoàn hảo cho thương hiệu của họ và đính kèm liên kết đến danh mục đầu tư của bạn.

Tăng hiệu quả tiếp cận của bạn với:

Giới thiệu cá nhân hóa: Cho thấy bạn đã hoàn thành việc nghiên cứu và hiểu rõ về thương hiệu của họ.

Liên kết danh mục đầu tư: Giúp họ dễ dàng xem tác phẩm của bạn

Giá trị đề xuất: Giải thích ngắn gọn về những gì bạn có thể mang lại cho nỗ lực tiếp thị của họ.

Gọi hành động rõ ràng: Yêu cầu một bước tiếp theo cụ thể, như một cuộc trò chuyện nhanh về nhu cầu nội dung của họ.

🐣 Thông tin thú vị: Người tiêu dùng tin tưởng vào các đề xuất từ những người họ quen biết và "những người giống họ" nhiều hơn so với quảng cáo của thương hiệu.

Bây giờ đây là lúc tổ chức trở nên quan trọng. Bạn không thể chỉ gửi 50 email lạnh và hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp mà không theo dõi chúng. Bạn sẽ quên mất mình đã liên hệ với ai, khi nào cần theo dõi lại, hoặc thậm chí mình đã nói gì với họ.

Tạo một danh sách ClickUp có tên “Brand Outreach”. Mỗi thương hiệu bạn liên hệ sẽ trở thành một công việc. Thêm các trường Tùy chỉnh cho “Tên liên hệ”, “Ngày gửi email”, “Ngày theo dõi” và “Trạng thái” (Đang chờ phản hồi, Quan tâm, Không quan tâm, Đã đặt lịch). Thiết lập một quy trình tự động hóa để chuyển công việc sang trạng thái “Cần theo dõi” sau 7 ngày kể từ khi bạn đánh dấu nó là “Đang chờ phản hồi”.

Bảng điều khiển Thành công của Khách hàng đang theo dõi sức khỏe tương tác của khách hàng và mức độ hỗ trợ để quản lý mối quan hệ một cách chủ động.

Hệ thống này giúp bạn tránh trông thiếu chuyên nghiệp bằng cách ngăn chặn việc vô tình tiếp cận cùng một thương hiệu hai lần hoặc quên theo dõi những người đã thể hiện sự quan tâm. Nó biến các hoạt động tiếp cận rời rạc thành một quy trình có thể theo dõi.

Bước 6: Cài đặt mức giá cho nội dung UGC của bạn

Xác định mức giá phù hợp có thể khá phức tạp, nhưng đừng đánh giá thấp giá trị công việc của bạn. Mức giá của bạn phụ thuộc vào kinh nghiệm, loại nội dung bạn tạo ra và kế hoạch sử dụng nó của thương hiệu. Với tư cách là người mới bắt đầu, bạn có thể bắt đầu với mức giá khoảng $100–$250 cho một video. Khi bạn xây dựng được danh mục đầu tư và tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể tăng mức giá đáng kể.

Luôn chuẩn bị sẵn bảng giá để gửi cho khách hàng tiềm năng, nhưng hãy linh hoạt trong việc thương lượng, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Điều quan trọng nhất là luôn sử dụng hợp đồng rõ ràng nêu rõ các deliverables, dòng thời gian, quyền sử dụng và điều khoản thanh toán.

Lưu mẫu bảng giá của bạn trong ClickUp Docs. Khi một thương hiệu hỏi về giá cả, bạn có thể nhanh chóng sao chép nó, tùy chỉnh cho dự án của họ và chia sẻ. Cũng lưu mẫu hợp đồng của bạn ở đó. Có sẵn những tài liệu này giúp bạn trông chuyên nghiệp và đẩy nhanh quá trình đặt lịch.

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp để ghi lại và lưu trữ các chi tiết quan trọng.

Theo dõi trạng thái thanh toán bằng quy trình làm việc Trạng thái Tùy chỉnh: “Hóa đơn đã gửi” → “Thanh toán đang chờ xử lý” → “Đã thanh toán”. Thêm Trường Tùy chỉnh cho “Số tiền hóa đơn” để bạn có thể nhanh chóng xem số tiền doanh thu bạn kiếm được mỗi tháng. Khi quyết định có nên tăng giá hay không, bạn sẽ có dữ liệu thực tế để tham khảo thay vì phỏng đoán.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc định giá của bạn:

Yếu tố Ảnh hưởng đến tỷ lệ Video so với ảnh Video thường có mức giá cao hơn so với bộ ảnh. Quyền sử dụng Nội dung cho quảng cáo trả phí có chi phí cao hơn so với bài đăng trên mạng xã hội tự nhiên. Độc quyền Nếu một thương hiệu muốn bạn thực hiện công việc độc quyền với họ, hãy tính phí cao hơn. Sửa đổi Giá cơ bản nên bao gồm một hoặc hai vòng; các vòng thêm sẽ tính phí bổ sung. Thời gian hoàn thành Các dự án gấp rút yêu cầu phải dừng mọi việc khác cần phí gấp rút.

Mẹo thành công cho người tạo nội dung UGC

Tạo ra nội dung chất lượng là bước đầu tiên, nhưng xây dựng một sự nghiệp bền vững với tư cách là người tạo nội dung do người dùng tạo ra (UGC) không chỉ đơn thuần là quay video. Thành công lâu dài đến từ việc xây dựng mối quan hệ vững chắc, theo kịp xu hướng và quản lý công việc sáng tạo của bạn như một doanh nghiệp thực sự.

Kết nối với các người tạo nội dung UGC khác

Cộng đồng UGC vô cùng hợp tác. Hãy xem các người tạo khác như đồng nghiệp, không phải đối thủ cạnh tranh. Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp có thể dẫn đến cơ hội việc làm, lời khuyên giá trị và sự hỗ trợ tinh thần khi bạn gặp khó khăn trong tháng.

Tham gia các cộng đồng người tạo trên các nền tảng như Discord, Facebook hoặc X (trước đây là Twitter). Tương tác một cách chân thành bằng cách chia sẻ mẹo, chúc mừng thành công của người khác và đặt những câu hỏi sâu sắc. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu lần một người tạo khác sẽ giới thiệu một hợp đồng thương hiệu cho bạn vì họ quá bận rộn hoặc không phù hợp.

Khi gặp các người tạo khác hoạt động trong các lĩnh vực bổ sung, hãy thêm họ vào một tài liệu có nhãn “Mạng lưới Người tạo”. Ghi chú về chuyên môn, thông tin liên hệ và các thương hiệu mà họ thường hợp tác.

Khi một thương hiệu liên hệ yêu cầu nội dung trong một lĩnh vực không phải là thế mạnh của bạn, bạn có thể giới thiệu một người trong mạng lưới của mình — và họ cũng sẽ làm việc cần làm cho bạn.

Cập nhật các định dạng đang thịnh hành

Mạng xã hội thay đổi nhanh chóng, và các thương hiệu muốn hợp tác với những người tạo hiểu rõ xu hướng hiện tại. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để lướt qua TikTok, Instagram Reels và YouTube Shorts để xem những gì đang hot. Chú ý đến những âm thanh phổ biến, phong cách chỉnh sửa và định dạng video.

Bạn không cần phải sao chép xu hướng một cách chính xác. Những người tạo giỏi nhất sẽ điều chỉnh chúng để phù hợp với ngách và phong cách riêng của mình. Việc cập nhật xu hướng giúp nội dung của bạn trở nên giá trị hơn và chứng minh cho các thương hiệu rằng bạn biết cách tạo ra video có hiệu quả trên các nền tảng mục tiêu của họ.

Khi bạn phát hiện một xu hướng có thể phù hợp với lĩnh vực của mình, hãy nắm bắt ngay lập tức.

Tạo một công việc có tên “Ý tưởng định dạng đang thịnh hành” và sử dụng các công cụ AI như ClickUp Brain để giúp bạn điều chỉnh nó. “Làm thế nào tôi có thể áp dụng xu hướng ‘chuẩn bị cùng tôi’ vào các bài đánh giá sản phẩm công nghệ?”

Chiến lược Instagram do AI tạo ra ClickUp Brain tạo ra các kế hoạch truyền thông xã hội và trụ cột nội dung được tùy chỉnh cho thương hiệu của bạn.

ClickUp Brain có thể gợi ý những góc nhìn mà bạn chưa từng nghĩ đến, biến một xu hướng chung chung thành điều gì đó độc đáo của riêng bạn.

Xây dựng hệ thống để quản lý quy trình làm việc UGC của bạn

Khi bạn bắt đầu nhận được nhiều hợp đồng với các thương hiệu hơn, việc duy trì sự tổ chức trở nên không thể thương lượng. Việc quản lý nhiều dự án, hạn chót và yêu cầu chỉnh sửa có thể nhanh chóng dẫn đến kiệt sức và không hoàn thành công việc. Có một hệ thống vững chắc sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

Dưới đây là quy trình làm việc hoàn chỉnh của một người tạo nội dung UGC trong ClickUp:

Thương hiệu liên hệ hoặc bạn nhận được dự án → Tạo công việc với tất cả chi tiết dự án, đính kèm bản mô tả và hợp đồng, cài đặt thời hạn.

Thời gian để tạo nội dung → Mở công việc, xem qua bản mô tả trong tệp đính kèm, kiểm tra danh sách cảnh quay, quay nội dung.

Nộp để được phê duyệt → Tải video của bạn lên công việc bằng Clips, thông báo cho thương hiệu qua bình luận, chuyển trạng thái thành “Đang chờ phê duyệt”.

Yêu cầu chỉnh sửa → Nhận phản hồi trực tiếp từ thương hiệu trên công việc, bạn thực hiện chỉnh sửa và nộp lại mà không mất chủ đề công việc.

Đã phê duyệt → Chuyển sang trạng thái “Hóa đơn đã gửi”, đang theo dõi thanh toán và đánh dấu hoàn thành khi đã nhận thanh toán.

Tất cả các bước cho dự án đó—từ đề xuất ban đầu đến thanh toán cuối cùng—đều được quản lý trong một công việc duy nhất với lịch sử đầy đủ. Không cần tìm kiếm. Không quên. Không căng thẳng.

🎥💭 Muốn biết chính xác cách tự động hóa quy trình làm việc có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần? Xem ngay hướng dẫn nhanh này về cách xây dựng các quy trình tự động hóa không cần mã nguồn để tối ưu hóa toàn bộ quy trình làm việc của người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) – từ theo dõi dự án đến quản lý thời hạn.

Quản lý mọi thứ từ việc đề xuất ý tưởng đến thanh toán trong một nền tảng duy nhất với ClickUp và biến công việc phụ của bạn thành một doanh nghiệp bền vững.

Biến công việc phụ UGC của bạn thành một doanh nghiệp thực sự.

Đây là sự thật về việc trở thành một người tạo nội dung UGC thành công: Việc tạo nội dung sẽ trở nên dễ dàng hơn qua quá trình luyện tập. Kỹ năng quay phim sẽ được cải thiện. Việc chỉnh sửa video sẽ trở nên quen thuộc. Việc tìm ra phong cách riêng của bạn sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Điều gì phân biệt những người tạo kiệt sức sau ba tháng với những người xây dựng kinh doanh bền vững? Hệ thống.

Những người tạo thành công đang theo dõi các đề xuất của mình, nắm rõ các số và không bao giờ bỏ lỡ hạn chót vì mọi thứ đều được quản lý tập trung tại một nơi — không bị phân tán khắp các ứng dụng mà họ quên kiểm tra. Bạn không cần phải có khả năng tổ chức bẩm sinh. Bạn chỉ cần một không gian làm việc giúp bạn tổ chức mọi thứ một cách tự động.

Hãy bắt đầu xem công việc của bạn như một doanh nghiệp thực sự. Xây dựng hệ thống của bạn ngay bây giờ, khi mọi thứ còn dễ quản lý. Khi bạn đang phải xử lý mười hợp đồng với các thương hiệu có thời hạn trùng lặp, đã quá muộn—bạn đã bị ngập trong công việc.

Bắt đầu với ClickUp miễn phí và xây dựng một kinh doanh người tạo có thể mở rộng mà không gặp rắc rối.

Câu hỏi thường gặp về việc trở thành người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC)

Tất nhiên. Nhiều người tạo thành công chuyên về nội dung "không lộ mặt", chẳng hạn như các video demo sản phẩm chỉ sử dụng tay, footage b-roll thẩm mỹ hoặc video có giọng nói. Các thương hiệu đánh giá cao chất lượng và tính chân thực của nội dung, chứ không phải việc họ có nhìn thấy khuôn mặt của bạn hay không.

Hầu hết các người tạo được thanh toán theo từng sản phẩm thông qua chuyển khoản ngân hàng, PayPal hoặc trực tiếp qua nền tảng UGC kết nối họ với thương hiệu. Thanh toán thường diễn ra sau khi nội dung được phê duyệt và giao nộp.

Người tạo nội dung UGC được trả tiền cho chính nội dung mà họ tạo ra, mà các thương hiệu sử dụng trên các kênh của riêng họ. Người ảnh hưởng (influencer) được trả tiền để tiếp cận với đối tượng khán giả của họ. Bạn không cần có lượng người theo dõi lớn để trở thành người tạo nội dung UGC — số lượng người theo dõi của bạn không quan trọng.

Đúng vậy, đây là một công việc phụ tuyệt vời vì nó rất linh hoạt. Bạn có thể tự chủ về thời gian, làm việc ở bất kỳ đâu và nhận nhiều hoặc ít dự án tùy ý. Nhiều người tạo bắt đầu với công việc bán thời gian và mở rộng quy mô khi họ ký được nhiều hợp đồng với các thương hiệu hơn.