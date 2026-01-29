10 công cụ thay thế Meegle tốt nhất cho các nhóm làm việc linh hoạt và quy trình làm việc trực quan [năm]

Các dự án hiện đại có rất nhiều việc phải làm. Bạn phải cân bằng giữa nhiều bên liên quan, ưu tiên thay đổi liên tục và cập nhật không ngừng—và dường như mọi người vẫn muốn được hiển thị thông tin thời gian thực. (Đúng vậy.) Vấn đề là, bảng tính và chuỗi email chưa bao giờ được thiết kế cho loại phối hợp này, nên mọi thứ nhanh chóng trở nên lộn xộn.

Một công cụ như Meegle cung cấp các quy trình làm việc có cấu trúc, bản đồ dự án trực quan và kiểm soát tốt hơn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, nó có thể không phù hợp với mọi người.

Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Meegle với các tính năng nâng cao hơn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các giải pháp quản lý dự án thay thế cho Meegle hàng đầu, chắc chắn đáng để thử.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho Meegle?

Meegle là một ứng dụng phần mềm quản lý dự án trực quan đáng tin cậy, đặc biệt phù hợp cho các nhóm coi trọng việc thực hiện có cấu trúc. Tuy nhiên, khi các nhóm sản phẩm phát triển và quy trình làm việc trở nên động hơn, một số giới hạn bắt đầu xuất hiện.

Dưới đây là lý do tại sao bạn nên xem xét một giải pháp thay thế cho Meegle:

❌ Các quy trình làm việc trực quan dựa trên nút của Meegle không phải là lựa chọn phù hợp với mọi người. Mặc dù chúng có thể rất mạnh mẽ, một số nhóm cho rằng chúng hơi cứng nhắc—đặc biệt nếu họ đã quen với các thiết lập quen thuộc hơn như Bảng, Danh sách công việc hoặc chế độ xem công việc đơn giản. Và nếu bạn làm việc với nhiều nhóm bên liên quan, việc xây dựng các quy trình làm việc cảm thấy trực quan cho mọi người có thể mất khá nhiều thời gian.

❌ Mặc dù Meegle cung cấp các điểm tích hợp, các công cụ quản lý dự án khác thường có hệ sinh thái plug-and-play lớn hơn và các cửa hàng ứng dụng. Điều này thường có nghĩa là thiết lập nhanh hơn và kết nối mượt mà hơn—đặc biệt nếu bạn phụ thuộc vào các công cụ BI hoặc một bộ ứng dụng đa dạng.

❌ Cuối cùng, các tính năng AI của Meegle vẫn còn khá cơ bản. Ví dụ, nếu nhóm của bạn ưu tiên các thông tin AI tích hợp và hệ sinh thái phần mở rộng, việc khám phá các lựa chọn thay thế có thể mang lại giá trị lâu dài tốt hơn.

👀 Bạn có biết? Nghiên cứu thần kinh học cho thấy não bộ xử lý thông tin hình ảnh nhanh hơn nhiều so với văn bản dày đặc. Ví dụ, nội dung hình ảnh sáng tạo có thể kích hoạt quá trình ghi nhớ nhanh hơn tới 74% so với văn bản thuần túy. Đây chính là lý do tại sao quản lý dự án bằng hình ảnh lại hiệu quả đến vậy.

Các lựa chọn thay thế cho Meegle trong nháy mắt

Hãy cùng xem qua các lựa chọn thay thế Meegle hàng đầu.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý công việc và dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa quy trình làm việc và hợp tác thời gian thực. Các nhóm có kích thước khác nhau muốn quản lý dự án thống nhất và hợp tác với trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Jira Bảng Scrum & Kanban, kế hoạch sprint, theo dõi vấn đề, quản lý công việc trực quan , bảng điều khiển. Nhóm phát triển phần mềm có kích thước từ trung bình đến lớn Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.05 mỗi người dùng/tháng. Asana Phụ thuộc công việc, dòng thời gian thực hiện, chế độ xem khối lượng công việc, tự động hóa dựa trên quy tắc, bảng điều khiển báo cáo Các nhóm làm việc đa chức năng tập trung vào sự rõ ràng và phối hợp. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,49 mỗi người dùng/tháng. Wrike Quy trình làm việc tùy chỉnh, nhiều chế độ xem, quản lý tài nguyên, dự đoán rủi ro bằng AI, phân tích thời gian thực. Các nhóm doanh nghiệp cần thực hiện dự án một cách có cấu trúc Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10 mỗi người dùng/tháng. Smartsheet Lập kế hoạch dựa trên lưới, tự động hóa, bảng điều khiển danh mục đầu tư, lập kế hoạch tài nguyên Các nhóm sử dụng phương pháp lập kế hoạch theo phong cách bảng tính Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12 mỗi người dùng/tháng. Airtable Cơ sở dữ liệu quan hệ, nhiều chế độ xem, tự động hóa, mẫu Các nhóm muốn xây dựng ứng dụng và quy trình làm việc tùy chỉnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24 mỗi người dùng được cấp phép. Notion Tài liệu + cơ sở dữ liệu, chế độ xem liên kết, mẫu, hợp tác, Notion AI Nhóm tập trung vào kiến thức Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12 mỗi người dùng được cấp phép/tháng. Monday. com Bảng trực quan, tự động hóa, bảng điều khiển, tích hợp, nhiều chế độ xem Các nhóm đang phát triển cần các quy trình làm việc trực quan và có thể tùy chỉnh cao. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14 mỗi người dùng được cấp phép/tháng. Linear Theo dõi vấn đề, lập kế hoạch sprint, trải nghiệm người dùng ưu tiên bàn phím Các nhóm sản phẩm và kỹ thuật hoạt động nhanh chóng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12 mỗi người dùng/tháng. Teamwork. com Theo dõi thời gian, kế hoạch khối lượng công việc, truy cập của khách hàng, các mối quan hệ phụ thuộc. Các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng, các agency, dịch vụ chuyên nghiệp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13.99 mỗi người dùng/tháng.

Các lựa chọn thay thế Meegle tốt nhất để sử dụng

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng phần mềm quản lý dự án này.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án thống nhất và quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Thử dùng ClickUp miễn phí Tích hợp dự án, công việc, tài liệu và giao tiếp trong Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Thay vì xem AI như một tiện ích bổ sung riêng biệt, nền tảng này tích hợp AI trực tiếp vào các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và quy trình làm việc của bạn, giúp AI hoạt động với đầy đủ ngữ cảnh.

Bạn không cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau cho các nhu cầu công việc khác nhau. Trong phần mềm quản lý dự án ClickUp, bạn có thể lên lịch cuộc họp, tạo bảng điều khiển công việc cập nhật theo thời gian thực, xem cách các công việc liên quan ảnh hưởng đến tiến độ, tạo cơ sở kiến thức và sử dụng hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh để hiển thị công việc theo góc nhìn phù hợp nhất với bạn.

Sử dụng hơn 15 chế độ xem trong ClickUp để tùy chỉnh quy trình làm việc theo nhu cầu của bạn.

Để giảm thiểu tình trạng sử dụng quá nhiều công cụ, ClickUp tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng, bao gồm Slack, Zoom, Google Workspace, GitHub, Outlook, Figma, Notion và nhiều ứng dụng khác. Vì vậy, thay vì mất hàng giờ để chuyển đổi giữa các công cụ và tái tạo bối cảnh, ClickUp Integrations cho phép bạn làm việc từ một không gian làm việc thống nhất.

Kết nối với hơn 1000+ công cụ thông qua ClickUp

Đây là những lý do khiến ClickUp trở thành lựa chọn hoàn hảo thay thế cho Meegle:

Nâng cao khả năng lập kế hoạch trực quan và hợp tác với Bảng trắng.

ClickUp Bảng trắng kết nối tư duy trực quan trực tiếp với việc thực thi dự án. Chúng hoạt động như một không gian brainstorming tương tác thời gian thực, được tích hợp chặt chẽ với Không gian Làm việc ClickUp của bạn.

Với các hình dạng, ghi chú dán, văn bản, hình ảnh và các yếu tố phương tiện khác, việc ghi chép ý tưởng và tổ chức chúng thành các sơ đồ hoặc luồng công việc có ý nghĩa trở nên dễ dàng. Các nhóm có thể hợp tác trực tiếp trên cùng một bảng, với tất cả các chỉnh sửa và hoạt động con trỏ của mọi người được hiển thị theo thời gian thực.

Tạo sơ đồ quy trình và biểu đồ luồng trên ClickUp Bảng trắng

Hình dung các ý tưởng phức tạp hoặc quy trình làm việc với Bản đồ Tư duy

Khác với các sơ đồ tĩnh, Bản đồ Tư duy của ClickUp được kết nối trực tiếp với các công việc thực tế, giúp biến ý tưởng thành công việc có thể thực hiện mà không cần làm lại bất kỳ điều gì. Các nút trong ClickUp trở thành Công việc, với các nút con cho các chủ đề con phát triển từ ý tưởng chính và các nút anh em cho các ý tưởng song song ở cùng mức độ.

Bạn có thể tùy chỉnh hoàn toàn Bản đồ Tư duy. Sắp xếp lại bằng cách kéo và thả để tinh chỉnh cấu trúc một cách trực quan, mã màu các nút, áp dụng các tín hiệu trực quan như màu sắc và chỉ báo trạng thái, và điều chỉnh bản đồ để phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Hình dung ý tưởng và công việc một cách rõ ràng với ClickUp Bản đồ Tư duy

Nhận hỗ trợ AI theo ngữ cảnh cho quản lý dự án và kiến thức.

ClickUp Brain không phải là một tính năng đơn lẻ. Đó là một lớp điều khiển AI nằm trên toàn bộ không gian làm việc và các công cụ kết nối của bạn. Hoạt động như một trợ lý nhận biết ngữ cảnh, nó có thể tóm tắt phiên brainstorming trên Bảng trắng, chuyển đổi nó thành tài liệu quy trình có cấu trúc và tạo các công việc và công việc con với chủ sở hữu, ưu tiên và ngày đáo hạn.

Hơn nữa, ClickUp Brain hiểu rằng kiến thức thực sự về dự án nằm trong các công việc, bình luận, trò chuyện, thay đổi trạng thái và dòng thời gian của bạn. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào tài liệu, nó quét hoạt động công việc và cuộc thảo luận của bạn để hiển thị các cập nhật mới nhất. Điều này khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các nhóm quản lý dự án phức tạp với thông tin động.

Nhận câu trả lời thông minh dựa trên ngữ cảnh về công việc của bạn với ClickUp Brain

Tự động hóa quy trình thiết lập với giao diện không cần mã, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Với ClickUp Automations, bạn có thể cài đặt các điều kiện và tác vụ tự động để duy trì quy trình làm việc trơn tru mà không cần nỗ lực thủ công. Có hơn 100 mẫu tự động hóa sẵn có cho các nhu cầu thông thường của nhóm, như tự động phân công công việc, thay đổi trạng thái, thêm người theo dõi, di chuyển công việc giữa các danh sách công việc và nhiều tính năng khác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh. Mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, và AI của ClickUp sẽ tạo ra một quy tắc tự động hóa hoạt động cho bạn. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh các điều kiện kích hoạt và hành động trước khi xuất bản.

Tự động hóa việc chuyển giao, phê duyệt và cập nhật với ClickUp Automations

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Super Agents là những trợ lý AI có khả năng vượt xa việc đưa ra gợi ý đơn giản hoặc lập công việc. Chúng được thiết kế để hoạt động độc lập trong không gian làm việc của bạn, thực hiện các công việc phức tạp, nhiều bước với khả năng hiểu bối cảnh, ghi nhớ và nhận thức thời gian thực về các dự án, công việc, tài liệu, trò chuyện và lịch trình của bạn. Tạo các đại lý AI tùy chỉnh với các hướng dẫn và tính cách đã được cấu hình sẵn bằng ClickUp Super Agents.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo trung tâm kiến thức với các trang wiki hỗ trợ hợp tác thời gian thực và định dạng linh hoạt trong ClickUp Tài liệu.

Chuyển từ thảo luận sang thực thi nhanh hơn với ClickUp Chat , biến tin nhắn thành công việc và tóm tắt các chủ đề để trích xuất các điểm chính.

Tạo các chế độ xem theo vai trò, theo thời gian thực về công việc trong ClickUp Bảng điều khiển bằng cách sử dụng AI Cards để tóm tắt tiến độ của các mục tiêu, khối lượng công việc, dòng thời gian và các chỉ số hiệu suất.

Giới hạn của ClickUp

Quá trình thiết lập ban đầu có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp do số lượng tính năng quá lớn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là phản hồi từ một người dùng G2:

Sự linh hoạt của ClickUp là lợi thế lớn nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đã tùy chỉnh toàn bộ không gian làm việc theo quy trình làm việc của doanh nghiệp thay vì phải điều chỉnh quy trình để phù hợp với công cụ. Các trạng thái tùy chỉnh, trường dữ liệu, tự động hóa và bảng điều khiển giúp chúng tôi thực hiện các quy trình onboarding, tuân thủ, tích hợp và theo dõi nội bộ một cách trơn tru, với sự phụ thuộc vào email và các cuộc theo dõi ít hơn đáng kể.

🎥 Việc thiết lập bảng điều khiển dự án có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Hãy để chúng tôi giúp bạn đơn giản hóa quy trình này. Xem video này để có hướng dẫn thiết lập từng bước:

2. Jira (Phù hợp nhất cho phát triển phần mềm Agile và theo dõi vấn đề quy mô lớn)

qua Jira

Jira được sử dụng rộng rãi trong các dự án phát triển phần mềm nơi các quy trình Agile đã được áp dụng sâu rộng. Đối với các khung làm việc Scrum hoặc Kanban, hệ thống có thể xử lý các quy trình làm việc phức tạp mà không gặp trục trặc.

Với công cụ này, các nhóm có thể dễ dàng quản lý danh sách công việc chưa hoàn thành, lập kế hoạch cho các đợt sprint và theo dõi tiến độ công việc đang thực hiện. Mỗi công việc, lỗi hoặc tính năng có thể được phân chia rõ ràng với quyền sở hữu, ưu tiên, phụ thuộc và cập nhật trạng thái, giúp đảm bảo tính minh bạch và khả năng theo dõi.

Nền tảng cho phép các nhóm tùy chỉnh quy trình làm việc sao cho phản ánh cách công việc thực sự di chuyển qua quá trình phát triển, chẳng hạn như thêm các giai đoạn kiểm tra, kiểm tra chất lượng (QA) hoặc phê duyệt phát hành. Ngoài ra, các báo cáo Agile giúp các nhóm xác định các điểm nghẽn và nhanh chóng hiểu được xu hướng giao hàng.

Các tính năng nổi bật của Jira

Nhận các biểu đồ burnup/burndown, biểu đồ velocity, biểu đồ luồng tích lũy, v.v., cho báo cáo và phân tích.

Tích hợp với hơn 3.000 tiện ích bổ sung và tích hợp, như Confluence, Bitbucket, GitHub, Slack, Teams và nhiều hơn nữa.

Cài đặt các quy tắc tự động hóa không cần mã để tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái, gửi thông báo hoặc kích hoạt các hành động.

Giới hạn của Jira

Nhiều người dùng đã phàn nàn về hiệu suất chậm, đặc biệt khi có quá nhiều vé hoặc Trường Tùy chỉnh.

Giá cả của Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn: Bắt đầu từ $9.05 mỗi người dùng/tháng

Premium: Bắt đầu từ $18,30 mỗi người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (hơn 5.900 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (15.200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jira?

Một người dùng Jira trên Capterra cho biết:

Nó cung cấp cái nhìn tổng quan xuất sắc về trạng thái dự án, các mối quan hệ phụ thuộc và ưu tiên, giúp hợp tác và lập kế hoạch trở nên hiệu quả hơn giữa các nhóm.

📮ClickUp Insight: 63% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ không kết thúc ngày làm việc với một kế hoạch rõ ràng cho ngày mai. Khi không có khả năng hiển thị những gì đã được thực hiện, những gì bị trì hoãn hoặc những gì được thêm vào, việc lập kế hoạch trước nhanh chóng trở thành một trò chơi đoán mò. Dịch? Lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn khi nó diễn ra song song với các tác vụ và cuộc hội thoại đang diễn ra. Trong không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp, ưu tiên của bạn thực sự được liên kết với các công việc. Ví dụ, ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp, có thể xem xét những gì đã được thực hiện, những gì quá hạn và những gì được thảo luận trong các cuộc họp, sau đó đưa ra danh sách ngắn gọn về những gì cần chú ý tiếp theo.

Đang tìm kiếm các công cụ Kanban tương tự Jira cho nhóm của bạn? Hãy xem các đề xuất của chúng tôi qua video này:

3. Asana (Phù hợp nhất cho việc xác định rõ trách nhiệm công việc và hợp tác giữa các nhóm chức năng)

qua Asana

Trong Asana, các nhóm có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, bảng, dòng thời gian, lịch và bảng điều khiển, cho phép họ xem công việc theo định dạng phù hợp nhất với họ. Sự linh hoạt này giúp dễ dàng theo dõi tiến độ mà không cần sao chép công việc giữa các công cụ.

Để hợp tác hiệu quả, bạn có thể tận dụng các tính năng như bình luận, đề cập, cuộc hội thoại cấp công việc, tệp đính kèm và thông báo thời gian thực. Tất cả đều giúp các cuộc thảo luận được liên kết trực tiếp với các công việc.

Nền tảng này cũng cho phép bạn tạo ra các Đồng nghiệp AI để chia sẻ sử dụng. Nhiều thành viên trong nhóm có thể giao công việc cho họ, đặt câu hỏi và xem xét kết quả cùng nhau. AI sử dụng thông tin từ Asana Work Graph để phân tích các dự án, công việc, mục tiêu và tài nguyên kết nối với bạn.

Các tính năng nổi bật của Asana

Sử dụng bảng điều khiển dự án thời gian thực và các chế độ xem khối lượng công việc để cân bằng sức chứa của nhóm và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hỗ trợ ra quyết định về nguồn lực và lập kế hoạch dài hạn bằng cách trực quan hóa phân bổ nguồn lực dự kiến theo tuần, tháng hoặc thời gian dài hơn.

Đặt mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và sử dụng chỉ báo đường dẫn quan trọng để làm nổi bật các công việc không có tính linh hoạt trong lịch trình.

Giới hạn của Asana

Một số người dùng cho biết việc tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh và tự động hóa có thể đòi hỏi nỗ lực lập kế hoạch và thiết lập đáng kể.

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13,49 mỗi người dùng/tháng

Nâng cao: $30,49 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (12.800+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.450+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Một người dùng trên G2 chia sẻ:

Asana giúp bạn dễ dàng tổ chức các công việc, dự án và ngày đáo hạn trong một nền tảng duy nhất. Nó cải thiện khả năng hiển thị tiến độ của nhóm, giúp mọi người biết rõ ai chịu trách nhiệm cho từng công việc. Theo dõi tiến độ và ngày đáo hạn giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ và tuân thủ lịch trình.

🧠 Thú vị: Năm 1968, một nhà khoa học của 3M vô tình phát minh ra một loại keo dán yếu, có thể tái sử dụng trong khi cố gắng tạo ra một loại keo dán siêu mạnh—một sản phẩm mà không ai biết việc cần làm với nó. Nhiều năm sau, ý tưởng đó đã phát triển thành những tờ ghi chú dính, trở thành nền tảng của việc lập kế hoạch trực quan. Hãy nghĩ xem, liệu mọi công cụ lập kế hoạch trực quan hiện đại có còn trông giống như một bức tường đầy ghi chú dán không?

4. Wrike (Phù hợp nhất cho quản lý công việc doanh nghiệp)

qua Wrike

Wrike là một nền tảng toàn diện được thiết kế dành cho các nhà quản lý dự án cần tầm nhìn và kiểm soát toàn diện trên các dự án. Nó mang lại cấu trúc cho ngay cả những kế hoạch dự án phức tạp nhất. Các công việc, công việc con, mối quan hệ phụ thuộc, phê duyệt và dòng thời gian được kết nối chặt chẽ, giúp quản lý các dự án kéo dài với nhiều bên liên quan trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Với khả năng AI tiên tiến và tự động hóa quy trình làm việc, công cụ này giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên bằng cách dự đoán rủi ro dự án, tạo báo cáo chi tiết và tự động ưu tiên các công việc.

Để hợp tác và brainstorming thời gian thực, bạn có thể sử dụng Wrike Bảng trắng với sơ đồ, Bản đồ Tư duy và biểu đồ luồng, v.v. Người dùng bên ngoài có thể tham gia các phiên này thông qua các liên kết bảo mật với quyền truy cập có thể tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tạo hồ sơ kỹ thuật số cho các tài sản như thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện, không gian phòng thí nghiệm, công cụ, v.v., để quản lý và theo dõi tài sản một cách hiệu quả.

Tạo các bố cục công việc có thể tái sử dụng để giúp các nhóm tiêu chuẩn hóa và tăng tốc quá trình tạo/lập các công việc lặp lại hoặc thường xuyên.

Tùy chỉnh cách hiển thị dữ liệu trong bảng điều khiển với các tùy chọn tiện ích cho bảng, chỉ số, biểu đồ donut, biểu đồ đường, biểu đồ cây, biểu đồ vùng và nhiều hơn nữa.

Giới hạn của Wrike

Khi quản lý các dự án rất lớn hoặc phức tạp, Wrike đôi khi có thể cảm thấy hơi chậm hoặc không phản hồi.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $25 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.450+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.850+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một đánh giá tích cực trên G2 cho biết:

Với Wrike, tôi có thể dễ dàng tổ chức thời gian của mình và theo dõi các hoạt động đã hoàn thành và những hoạt động còn đang chờ xử lý. Nó hiển thị các hạn chót và số ngày còn lại cho đến lần giao hàng tiếp theo, điều này vô cùng quan trọng để duy trì lịch trình có cấu trúc.

5. Smartsheet (Phù hợp nhất cho kế hoạch dự án trên giao diện dạng bảng tính)

qua Smartsheet

Smartsheet là phần mềm quản lý công việc dựa trên đám mây, phù hợp cho các nhóm quen với việc sử dụng bảng tính. Tất cả các công việc được ghi lại dưới dạng hàng, và mỗi hàng hỗ trợ các mối quan hệ phụ thuộc, bình luận, tệp đính kèm và chế độ xem tổng hợp.

Bạn cũng có thể viết các công thức phức tạp (ví dụ: INDEX/MATCH, SUMIF) trực tiếp trong ô, giống như trong Excel. Giá trị của ô có thể trở thành đầu vào cho các quy trình tự động hóa của Smartsheet, như kích hoạt cảnh báo, yêu cầu phê duyệt, nhắc nhở, cập nhật hoặc các hành động tự động khác khi điều kiện thay đổi.

Công cụ này cũng có trình tạo biểu mẫu tích hợp mạnh mẽ. Khi ai đó điền vào biểu mẫu, dữ liệu sẽ được tự động cập nhật thành một hàng mới trong bảng tính, ngay lập tức kích hoạt các quy trình tự động hóa mà bạn đã cài đặt.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Xây dựng bất kỳ quy trình nào từ một lưới trống trong khi vẫn có thể xem các chế độ xem Gantt, Kanban, lịch và dòng thời gian.

Tạo bản thiết kế dự án và triển khai hàng trăm dự án giống hệt nhau với cùng cấu trúc, báo cáo và bảng điều khiển.

Tự động hóa việc di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống doanh nghiệp như Salesforce và Jira để đảm bảo dữ liệu dự án luôn đồng bộ với dữ liệu kinh doanh.

Giới hạn của Smartsheet

Việc chia sẻ nội dung với những người không có giấy phép có thể gặp khó khăn, giới hạn khả năng truy cập cho người dùng không có giấy phép.

Giá cả của Smartsheet

Miễn phí

Pro: $12 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $24 mỗi người dùng/tháng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Quản lý công việc nâng cao: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.4/5 (hơn 21.300 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.450+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Smartsheet?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Smartsheet là tính năng đánh dấu đường dẫn quan trọng. Tính năng này giúp bạn dễ dàng phát hiện các vấn đề sớm và cố gắng giải quyết chúng.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Smartsheet cho quản lý dự án

6. Airtable (Tốt nhất cho việc xây dựng quy trình làm việc tùy chỉnh)

qua Airtable

Công việc trong Airtable được tổ chức thành các cơ sở dữ liệu (bases), chứa tất cả các bảng, bản ghi và trường liên kết. Điều này giúp dễ dàng mô phỏng các mối quan hệ thực tế giữa các dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể liên kết phản hồi của khách hàng với tính năng sản phẩm, tính năng với thời hạn, thời hạn với cột mốc, v.v., để giữ mọi thứ trong một hệ thống liên kết duy nhất.

Ngoài ra, các cập nhật được thực hiện tại một nơi sẽ tự động được phản ánh ở mọi nơi dữ liệu được liên kết. Do đó, các nhóm không cần phải sao chép thông tin hoặc đối chiếu nhiều bảng tính, giúp giảm thiểu lỗi và tiết kiệm thời gian.

Airtable hỗ trợ nhiều chế độ xem khác nhau như lưới, Kanban và dòng thời gian, giúp các nhóm khác nhau có thể hiển thị cùng một dữ liệu theo cách phù hợp nhất với quy trình làm việc của họ. Bạn cũng có thể bổ sung các tệp đính kèm như hình ảnh, video và tài liệu vào các bản ghi để tài liệu trở nên dễ dàng truy cập.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Tạo giao diện người dùng tùy chỉnh dựa trên các bảng dữ liệu phía sau để giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật hiểu và phân tích dữ liệu.

Giữ cho các thành viên trong nhóm luôn đồng bộ và tránh xung đột phiên bản với tính năng chỉnh sửa đa người dùng, cập nhật thời gian thực, bình luận, thẻ/đề cập và thông báo.

Bảo mật dữ liệu với nhật ký kiểm tra, quyền kiểm soát của quản trị viên, đăng nhập một lần, quyền truy cập và các khung tuân thủ như SOC2.

Giới hạn của Airtable

Mỗi kế hoạch dịch vụ Airtable đều có giới hạn cứng về số lượng bản ghi trên mỗi cơ sở dữ liệu, do đó chi phí sẽ tăng đáng kể khi đang theo dõi lượng dữ liệu lớn.

Giá cả của Airtable

Miễn phí

Nhóm: $24 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: $54 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (hơn 3.100 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable?

Một người dùng G2 cho biết:

Airtable là một nền tảng kết hợp sức mạnh của cơ sở dữ liệu với sự tiện lợi của bảng tính. Nó có khả năng tùy chỉnh cao và dễ dàng điều chỉnh, giúp bạn dễ dàng tạo ra các quy trình làm việc, chế độ xem và tự động hóa mà không cần nhiều kiến thức kỹ thuật.

⚡ Kho mẫu: Mẫu quản lý dự án miễn phí cho mọi loại dự án

7. Notion (Tốt nhất cho việc tạo không gian làm việc dựa trên cơ sở dữ liệu)

qua Notion

Notion là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm gặp khó khăn với kiến thức phân mảnh. Bạn có thể dễ dàng tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho các thông số sản phẩm, hệ thống thiết kế, tài liệu sprint và hướng dẫn làm việc của nhóm, với tất cả thông tin liên quan luôn được liên kết chặt chẽ.

Đối với các dự án và công việc, bạn có nhiều chế độ xem khác nhau, mỗi chế độ là một góc nhìn khác nhau trên cùng một dữ liệu. Dòng thời gian giúp lập kế hoạch và theo dõi cột mốc, trong khi bảng và lịch hỗ trợ thực thi và lên lịch.

Công cụ này còn đi kèm với trợ lý AI tích hợp. Bạn có thể sử dụng nó để tóm tắt tài liệu dài, dọn dẹp ghi chú lộn xộn, soạn thảo nội dung hoặc nhanh chóng trích xuất câu trả lời từ các trang hiện có, để thông tin luôn sẵn sàng cho bạn sử dụng.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Kết nối công việc với dự án, người dùng, mục tiêu, sau đó tổng hợp hoặc tính toán các chỉ số bằng các trường tổng hợp.

Nâng cao tính nhất quán giữa các nhóm với các mẫu cho chỉ số Agile , bảng sprint, quy trình CRM, kế hoạch ra mắt sản phẩm, công cụ theo dõi OKR và nhiều hơn nữa.

Đặt quyền truy cập chi tiết ở cấp độ trang, cơ sở dữ liệu và không gian làm việc để cho phép quyền chỉnh sửa hoặc hạn chế truy cập vào tài liệu nhạy cảm.

Giới hạn của Notion

Vì các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc chủ yếu mang tính trực quan chứ không phải chức năng, việc lập kế hoạch dòng thời gian trở nên thủ công và dễ bị ảnh hưởng đối với các dự án phức tạp, có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: $12 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Kinh doanh: $24 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.6/5 (8.950+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.650+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Notion?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở Notion cho quản lý dự án là cách nó tự nhiên kết hợp mọi thứ lại với nhau. Các công việc, dòng thời gian và tài liệu được lưu trữ tại một nơi duy nhất, giúp bạn dễ dàng duy trì sự tổ chức, giữ mọi người tập trung vào công việc và đẩy nhanh tiến độ dự án mà không gặp phải những rào cản không cần thiết.

Các nhóm Agile được thiết kế để hoạt động nhanh chóng, thích ứng linh hoạt và làm việc độc lập, nhưng nếu thiếu sự hiển thị và đồng bộ hóa mạnh mẽ, sự linh hoạt đó có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng "Work Sprawl".

Xem video này để biết cách giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ và tập trung công việc vào một hệ thống trực quan duy nhất trong ClickUp.

8. Monday.com (Tốt nhất cho kế hoạch dự án và quản lý công việc hợp tác)

Monday.com là một lựa chọn thay thế Meegle đáng tin cậy cho các nhóm cần có chế độ xem rõ ràng và chung về toàn bộ chu kỳ quản lý dự án. Nó đặc biệt hữu ích khi có nhiều nhóm tham gia và các cập nhật thường bị lạc trong các trò chuyện hoặc bảng tính.

Cấu trúc của nền tảng được thiết kế đơn giản (bảng > nhóm > mục > mục con), giúp ngay cả các quy trình làm việc phức tạp cũng dễ dàng theo dõi. Ví dụ, các nhóm có thể theo dõi các giai đoạn dự án dưới dạng nhóm, các công việc cá nhân dưới dạng mục, và các công việc chuyển giao hoặc phụ thuộc dưới dạng mục con, với chủ sở hữu, dòng thời gian và trạng thái luôn hiển thị.

Bạn sẽ có các chế độ xem Gantt và dòng thời gian tích hợp sẵn để quản lý nhiều nhóm và mối quan hệ phụ thuộc. Ngoài ra, các chế độ xem về Khối lượng công việc và cấp độ danh mục đầu tư giúp phối hợp giữa các bảng làm việc cho các nhu cầu báo cáo phức tạp.

Các tính năng nổi bật của Monday.com

Tùy chỉnh bảng với hàng chục loại cột và trường dữ liệu.

Sử dụng các quy trình tự động hóa có sẵn hoặc tùy chỉnh cho thông báo, thay đổi trạng thái, hành động khi đến ngày đáo hạn, v.v.

Tích hợp với Outlook, GitHub, Slack, Zoom, Jira và các công cụ khác để tập trung công việc mà không cần lặp lại nỗ lực.

Giới hạn của Monday.com

Một số tính năng tự động hóa nâng cao vẫn yêu cầu mã tùy chỉnh hoặc dịch vụ bên ngoài, đặc biệt khi xử lý tập dữ liệu lớn hoặc logic điều kiện phức tạp.

Giá cả của Monday.com

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $14 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Pro: $24 mỗi người dùng được cấp phép/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2: 4.7/5 (hơn 14.700 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.600 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người dùng Capterra chia sẻ:

Tôi rất thích khả năng tạo nhiều bảng cho nhiều mục đích khác nhau. Tôi có thể tổ chức các khía cạnh khác nhau của công việc thông qua chỉ một ứng dụng. Việc có thể lập kế hoạch cho ngày làm việc và ưu tiên các công việc cũng rất tuyệt vời.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Hỏi đáp và nhận thông tin chi tiết từ khắp không gian làm việc của bạn và thậm chí từ các ứng dụng kết nối thông qua ClickUp Brain MAX. Nó tạo ra các bản tóm tắt cuộc họp hàng ngày, tự động cập nhật các bảng điều khiển trực quan và bảng sprint, đồng thời cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các mối quan hệ phụ thuộc và tài liệu liên quan. Điều này có nghĩa là các nhóm Agile sẽ dành ít thời gian hơn để lục lọi lịch sử thảo luận và tập trung nhiều hơn vào những gì quan trọng trên Bảng công việc hoặc danh sách công việc chưa hoàn thành.

9. Linear (Phù hợp nhất cho quản lý vấn đề và sprint nhanh chóng, tập trung vào nhà phát triển)

qua Linear

Linear là công cụ quản lý dự án Agile và theo dõi vấn đề được thiết kế với tư duy hướng đến nhà phát triển.

Công việc được tổ chức thành các vấn đề, chu kỳ và dự án, giúp các nhóm lập kế hoạch cho các đợt sprint, theo dõi công việc đang thực hiện và xem những gì tiếp theo mà không cần duy trì các bảng hoặc tài liệu riêng biệt.

Ngoài ra, tính năng đồng nghiệp hỗ trợ AI của công cụ cho phép bạn tạo nhiều tác nhân AI để hỗ trợ các công việc khác nhau. Bạn có thể hợp tác với các tác nhân này để giải quyết các vấn đề phức tạp hoặc giao phó toàn bộ vấn đề từ đầu đến cuối, giúp giảm đáng kể nỗ lực thủ công.

Các tính năng nổi bật của Linear

Xem xét công việc đến nhanh chóng và duy trì danh sách công việc chưa hoàn thành gọn gàng và có thể thực hiện được với bộ lọc và phân loại.

Lập kế hoạch các chu kỳ và duy trì nhịp độ giao hàng ổn định với ‘Cycles’, hoạt động như các sprint có thời gian cố định.

Nhận các phân tích và thông tin chi tiết tích hợp sẵn để hiển thị tiến độ, tốc độ, thay đổi phạm vi và xu hướng theo thời gian thực.

Giới hạn tuyến tính

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn có thể gây khó khăn cho một số quy trình làm việc.

Giá cố định

Miễn phí

Cơ bản: $12 mỗi người dùng/tháng

Kinh doanh: $18 mỗi người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét theo thang điểm tuyến tính

G2: 4.5/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Linear?

Từ một người dùng G2:

Tôi đánh giá cao cách Linear giúp cấu trúc các sáng kiến, dự án và công việc một cách dễ dàng. Thật tuyệt vời khi việc liên kết các phụ thuộc và tổ chức các sprint trở nên đơn giản đến vậy.

10. Teamwork.com (Tốt nhất cho quản lý dự án và hợp tác toàn diện)

Teamwork.com được thiết kế cho các dự án nơi việc theo dõi thời gian, quản lý phạm vi và đáp ứng các mốc thời gian cam kết là một phần của hoạt động hàng ngày.

Công cụ này thường được các agency và nhóm dịch vụ chuyên nghiệp sử dụng để lập kế hoạch dự án và kiểm soát chặt chẽ việc giao hàng có tính phí. Nhóm có thể theo dõi công việc cùng với thời gian đã dành, dự báo khối lượng công việc để tránh phân bổ quá mức, và giám sát xem các dự án có tuân thủ đúng dòng thời gian và ngân sách đã thỏa thuận hay không.

Công cụ này cũng cho phép bạn cấp quyền truy cập có kiểm soát cho khách hàng để xem tiến độ dự án, mà không tiết lộ các ghi chú nội bộ, cuộc thảo luận hoặc công việc chưa hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Teamwork.com

Giao tiếp với nhóm của bạn ngay trong nền tảng thông qua bình luận, thông báo, tệp đính kèm và bảng điều khiển chia sẻ.

Ghi lại thời gian làm việc trực tiếp trên các công việc bằng đồng hồ bấm giờ hoặc bảng chấm công và phân biệt thời gian tính phí và không tính phí.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian với các mẫu có thể tái sử dụng cho các loại dự án phổ biến và quy trình lặp lại.

Giới hạn của Teamwork.com

Một số người dùng đã báo cáo rằng tính năng bảng điều khiển có nội dung hoặc điều khiển giới hạn, điều này ảnh hưởng đến quá trình trực quan hóa hiệu suất.

Giá cả của Teamwork.com

Miễn phí

Giá: $13.99 mỗi người dùng/tháng

Grow: $25.99 mỗi người dùng/tháng

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Teamwork.com

G2: 4.4/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Teamwork?

Một người dùng G2 cho biết:

Teamwork là một nền tảng lý tưởng để quản lý giao tiếp với khách hàng và lưu trữ tài liệu liên quan mà không cần sự tham gia của nhóm nội bộ. Các tính năng như quản lý phụ thuộc công việc, theo dõi thời gian và quản lý khối lượng công việc đặc biệt hữu ích cho việc lập kế hoạch nguồn lực.

Biến các khung làm việc Agile thành kết quả thực tế với ClickUp

Mặc dù không có nền tảng quản lý dự án nào là tốt nhất, nhưng luôn có một công cụ phù hợp nhất với cách làm việc cụ thể của bạn.

Một số nhóm ưu tiên tính linh hoạt, một số khác coi trọng cấu trúc, và nhiều nhóm hiện nay đang tìm cách tích hợp các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) vào kế hoạch và thực thi hàng ngày.

Khi xem xét điều này, ClickUp nổi lên như lựa chọn hoàn hảo vì nó tích hợp các công việc, tài liệu, tự động hóa và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) vào một không gian làm việc duy nhất.

Các nhóm chuyển sang sử dụng ClickUp trở nên hiệu quả hơn ( 96,7% khách hàng ) và báo cáo sự cải thiện trong hợp tác (87,9% khách hàng) — ngay cả khi họ thay thế 3 công cụ trở lên bằng ClickUp!

Muốn đạt được những lợi ích tương tự cho các dự án của bạn?

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay!