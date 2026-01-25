Cách sử dụng AI để viết sách

Viết sách đòi hỏi thời gian, sự tập trung và rất nhiều năng lượng tinh thần. Có những ngày, ý tưởng tuôn trào. Nhưng có những ngày, trang giấy trống trở nên nặng nề, dàn ý tan vỡ và việc theo dõi các bản nháp trở nên mệt mỏi.

Sự căng thẳng giữa mong muốn viết tốt và nhu cầu phải đáp ứng thời hạn là điều quen thuộc với bất kỳ ai đang cố gắng hoàn thành một dự án dài hơi.

Việc sử dụng AI để viết sách đã bắt đầu thay đổi cách mọi người tiếp cận quá trình này. Nó có thể giúp định hình những ý tưởng sơ bộ, tổ chức các chương và viết bản nháp nhanh hơn, nhưng giọng văn của bạn đến từ những quyết định và chỉnh sửa của chính bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các cách thực tế để sử dụng AI qua từng giai đoạn viết và khám phá cách ClickUp, Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ bạn trong quá trình này. 🧑‍💻

Cách AI có thể giúp bạn viết sách

Khi trang giấy trống trơn nhìn bạn chằm chằm, các chủ đề rối ren và các ký tự từ chối hợp tác, việc viết sách có thể trở nên quá tải. Các công cụ viết AI hoạt động như những cộng sự thực tế trong quá trình này, xử lý các công việc lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào những quyết định sáng tạo làm nên sự độc đáo cho cuốn sách của mình.

Các công cụ này hoạt động hiệu quả nhất khi bạn hiểu rõ những việc cần làm của chúng. AI giỏi trong việc tạo ra các lựa chọn, tổ chức thông tin và phát hiện các mẫu trong bản thảo của bạn. Tuy nhiên, nó không thể thay thế giọng văn, tầm nhìn hay góc nhìn độc đáo mà bạn mang đến cho câu chuyện của mình.

Dưới đây là cách AI có thể giúp viết sách. 👇

Lập kế hoạch và phát triển ý tưởng

AI hoạt động như một đối tác brainstorming không mệt mỏi khi bạn cần những góc nhìn mới mẻ.

Cho nó một ý tưởng, loại nhân vật hoặc chủ đề, và nó sẽ đưa ra những khả năng mà bạn có thể chưa từng nghĩ đến. Nếu bạn đang viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám diễn ra ở một thị trấn ven biển, AI có thể gợi ý những tình tiết phức tạp, quá khứ của nhân vật hoặc các yếu tố chủ đề giúp tăng thêm chiều sâu cho tác phẩm.

Giá trị thực sự đến từ việc sử dụng những gợi ý này như những điểm khởi đầu. Bạn có thể yêu cầu 10 tình huống xung đột, chọn hai tình huống phù hợp, sau đó biến tấu chúng thành điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Cách tiếp cận này giúp bạn giữ quyền kiểm soát đồng thời mở rộng bảng màu sáng tạo của mình.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khám phá ý tưởng cho cuốn sách của bạn với ClickUp Bảng trắng. Chúng hoạt động như một bảng vẽ linh hoạt để phác thảo nhân vật, xung đột và chủ đề mà không áp đặt cấu trúc cố định. Bạn có thể di chuyển ý tưởng, nhóm các ý tưởng liên quan và xem cách một lựa chọn ảnh hưởng đến phần còn lại của câu chuyện khi nó dần hình thành. Brainstorm trong Bảng trắng ClickUp Lập bản đồ các cung truyện của bạn với ClickUp Bảng trắng Ví dụ, khi phát triển một tiểu thuyết trinh thám diễn ra tại một thị trấn ven biển, bạn có thể đặt các nhân vật chính, địa điểm và mâu thuẫn lên Bảng trắng. Bạn nhóm hai mâu thuẫn có kết nối ẩn, thêm một mối quan hệ mới giữa các nhân vật và loại bỏ những ý tưởng không làm mạnh mẽ cốt truyện. Bảng này giúp bạn hình thành một câu chuyện phong phú hơn bằng cách trực quan hóa các lựa chọn.

Lập dàn ý và cấu trúc các chương

Việc biến những ý tưởng rời rạc thành một cấu trúc thống nhất là thách thức đối với nhiều nhà văn.

Các công cụ viết AI có thể lấy các ghi chú sơ bộ của bạn và đề xuất một khung sườn theo từng chương. Bạn mô tả các điểm nhấn của câu chuyện, các điểm ngoặt quan trọng và sự phát triển của nhân vật. Công cụ này sẽ tổ chức các yếu tố này thành một trình tự tuân theo logic kể chuyện.

Quy trình này giúp bạn phát hiện ra những lỗ hổng trong toàn bộ cuốn sách trước khi dành hàng tháng để viết bản nháp. Bạn có thể phát hiện ra rằng Phần Hai thiếu kịch tính hoặc một cốt truyện phụ cần được thiết lập sớm hơn. Điều chỉnh dàn ý chỉ mất vài phút, nhưng việc viết lại toàn bộ các chương có thể mất hàng tuần.

🧠 Sự thật thú vị: Charles Dickens thường kể chuyện bằng miệng, đôi khi với phong cách kịch tính. Arthur Stone, một trong những học trò ghi chép tốc ký của ông, đã ghi lại trực tiếp nhiều phần trong bài nói của Dickens, nghĩa là một số công việc của Dickens có thể đã tồn tại dưới dạng bản nháp nói trước khi được viết ra. Điều thú vị là các nhà nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn biết ai đã viết gì, bao nhiêu phần được sáng tác ngẫu hứng, hay phần nào được đọc so với phần được nói trực tiếp.

Viết nội dung và vượt qua tình trạng bí ý tưởng

Tình trạng bí ý tưởng thường xuất phát từ chủ nghĩa hoàn hảo hoặc sự không chắc chắn. Trí tuệ nhân tạo giúp loại bỏ áp lực phải làm đúng ngay từ lần đầu tiên.

Khi bạn không thể tìm ra từ ngữ để miêu tả một cảnh, hãy yêu cầu nó tạo ra ba phiên bản. Không có phiên bản nào là hoàn hảo, nhưng một trong số đó có thể chứa cụm từ hoặc cách tiếp cận giúp mở khóa ý tưởng của chính bạn.

Một số nhà văn sử dụng phần mềm viết sách bằng AI để phác thảo các phần mà họ thấy nhàm chán:

Các cảnh chuyển tiếp giúp nhân vật di chuyển giữa các địa điểm.

Mô tả kỹ thuật yêu cầu nghiên cứu sâu rộng

Các biến thể đối thoại để thử nghiệm giọng điệu của các nhân vật khác nhau

Sau đó, bạn sẽ chỉnh sửa các bản nháp này theo phong cách của mình, sử dụng chúng như nguyên liệu thô thay vì bắt đầu từ đầu.

🔍 Bạn có biết? Leonardo da Vinci để lại hơn 7.000 trang sổ tay, nhiều trang chưa hoàn thành và rải rác theo các chủ đề khác nhau. Các nhà nghiên cứu vẫn tranh luận về thứ tự "đúng" của các ý tưởng của ông.

Chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo của bạn

Các công cụ kiểm tra chính tả bằng AI phát hiện các mẫu mà mắt người không thể nhận ra. Chúng đánh dấu các từ được sử dụng quá nhiều, xác định các vấn đề về nhịp độ và làm nổi bật các sự không nhất quán trong hành vi của nhân vật hoặc dòng thời gian. Chúng có thể nhận ra bạn sử dụng cấu trúc câu tương tự lặp đi lặp lại hoặc màu sắc của mắt nhân vật chính thay đổi giữa chừng cuốn sách.

Các công cụ AI được thiết kế để bổ sung cho trình chỉnh sửa con người. AI có thể chỉ ra rằng một đoạn văn cảm thấy cứng nhắc, nhưng một trình chỉnh sửa giỏi sẽ giải thích lý do và cách khắc phục. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên sử dụng công cụ AI cho lần kiểm tra đầu tiên, phát hiện các vấn đề rõ ràng trước khi đầu tư vào dịch vụ chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Cách sử dụng AI để viết sách (Hướng dẫn từng bước)

Hướng dẫn từng bước này giải thích cách AI được tích hợp vào từng giai đoạn của quá trình tạo/lập sách.

ClickUp hỗ trợ luồng này với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Các dàn ý, bản nháp chương, ghi chú nghiên cứu và công việc chỉnh sửa của bạn được lưu trữ cùng với chính tác phẩm, không phải trong các công cụ rời rạc buộc phải chuyển đổi ngữ cảnh. Khi cuốn sách phát triển, cấu trúc và quy trình viết của bạn cũng phát triển song song, tránh tình trạng mở rộng công việc không kiểm soát.

Hãy bắt đầu ngay! 🎯

Bước #1: Xác định ý tưởng sách và xây dựng dàn ý chi tiết

Một dàn ý chắc chắn là nền tảng của việc viết sách bằng AI — nó cung cấp cho trợ lý viết sách AI của bạn đủ cấu trúc để tạo ra các chương nhất quán.

Bắt đầu bằng cách xác định rõ ràng mục tiêu mà cuốn sách của bạn sẽ đạt được. Viết một câu tóm tắt cam kết cốt lõi của cuốn sách: “Cuốn sách này hướng dẫn các freelancer cách thu hút khách hàng doanh nghiệp thông qua email tiếp cận lạnh” hoặc “Một giáo viên ở thị trấn nhỏ phát hiện ra tài năng ẩn giấu thay đổi cộng đồng của cô ấy.”

Xác định hành trình của độc giả:

Họ bắt đầu từ đâu? (Sợ hãi trước kỹ năng sử dụng dao, bối rối về hệ thống năng suất)

Họ sẽ kết thúc ở đâu? (Tự tin thái rau, vận hành quy trình làm việc hiệu quả)

Họ cần học những gì để vượt qua khoảng cách này?

Phân chia nội dung thành 8-12 chương, mỗi chương có 3-5 phần chính. Sau đó, sử dụng AI để kiểm tra logic của bạn: “Tôi đang thiếu những bước quan trọng nào giữa Chương 2 và Chương 3?”

Xây dựng dàn ý sách với các trang con trong ClickUp Tài liệu để dễ dàng điều hướng

ClickUp Docs trở thành công cụ lập dàn ý của bạn. Tạo một tài liệu có tiêu đề ‘[Tên Sách Của Bạn] – Dàn Ý Chi Tiết’ và sử dụng các trang con cho các chương và phần. Sau đó, bạn có thể sắp xếp lại các chương bằng cách kéo thả các trang và thêm ghi chú nghiên cứu trực tiếp dưới các phần liên quan.

Đối với một cuốn sách về làm việc từ xa, hãy tạo các trang cấp cao cho ‘Xây dựng Văn hóa Làm việc Từ Xa’, ‘Hệ thống Giao tiếp’ và ‘Quản lý Hiệu suất’, kèm theo các trang chương con mô tả chi tiết các chủ đề cần đề cập.

Học cách giữ cho các ghi chú viết lách của bạn được tổ chức gọn gàng:

Bước #2: Chia nhỏ dàn ý thành các công việc

Đếm số phần: 10 chương, mỗi chương có 4 phần = 40 công việc viết. Đo thời gian viết 500 từ để tính tốc độ của bạn. Sau đó, thêm tên công việc cụ thể:

Không phải 'Chương 3' mà là 'Bản nháp: Cách cấu trúc email tiếp thị cho khách hàng B2B'

Không phải 'Phát triển nhân vật' mà là 'Viết: Cảnh hồi tưởng của Sarah tại trung tâm cộng đồng'

Chuyển đổi dàn ý của bạn thành các công việc viết chi tiết trong ClickUp với thời hạn rõ ràng

Chuyển đổi dàn ý của bạn thành quy trình làm việc bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp. Tạo một Danh sách công việc cho mỗi chương, sau đó thêm các công việc cho từng phần với ngày đáo hạn thực tế dựa trên tốc độ viết của bạn. Đừng quên dành thời gian dự phòng.

Thêm Trường Tùy chỉnh để theo dõi tiến độ:

Mục tiêu số từ (giúp bạn đánh giá độ dài của phần)

Vòng sửa chữa (theo dõi số lần chỉnh sửa đã hoàn thành)

Ghi chú của trình chỉnh sửa (giữ phản hồi liên quan đến công việc)

Ghi chú các mô tả công việc kèm theo các điểm chính cần đề cập, số từ và nguồn tài liệu tham khảo. Như vậy, khi bạn bắt đầu viết, bạn sẽ biết chính xác mục tiêu của phiên viết đó là gì.

Đối với một cuốn hồi ký kinh doanh, hãy tạo các danh sách công việc như ‘Giai đoạn Ý tưởng’ và ‘Thách thức Năm Đầu Tiên’, với các công việc như ‘Viết: Bài thuyết trình thất bại cho nhà đầu tư tại hội nghị khởi nghiệp’, kèm theo ghi chú về các chi tiết cụ thể và cảm xúc cần truyền tải.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ "khó khăn trong việc viết lách" trở nên phổ biến vào những năm 1940, nhưng các tác giả La Mã cổ đại đã than phiền về "sự cạn kiệt ý tưởng". Seneca đã viết về những ngày khi "tâm trí từ chối tuân theo".

Bước #3: Cài đặt theo dõi tiến độ trực quan

Hầu hết các nhà văn bỏ dở cuốn sách ở giai đoạn giữa khi tiến độ dường như không rõ ràng. Thiết kế một không gian thống nhất để trả lời các câu hỏi: Tôi đã hoàn thành bao nhiêu phần? Tôi có đang đi đúng hướng không? Tôi thực sự dành bao nhiêu thời gian để viết?

Chọn các chỉ số phù hợp với phong cách động lực của bạn:

Tỷ lệ hoàn thành nếu bạn phản hồi thanh tiến độ

Dòng chảy viết lách nếu sự nhất quán hàng ngày là động lực của bạn

Số từ hàng tuần nếu sản lượng là yếu tố quan trọng nhất

Tổng hợp các chỉ số tiến độ viết sách của bạn trong một chế độ xem duy nhất bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp và thẻ có mục tiêu.

Theo dõi tiến độ viết của bạn với các chỉ số trực quan trên bảng điều khiển ClickUp

Ví dụ, bạn có thể:

Thêm thẻ Công việc theo trạng thái để xem các phần nào của cuốn sách đang ở trạng thái ‘Chưa bắt đầu’, ‘Bản nháp đầu tiên’, ‘Đã chỉnh sửa’ và ‘Cuối cùng’ để đánh giá tình trạng của quy trình làm việc.

Thêm thẻ Khối lượng công việc hiển thị chỉ các công việc cần hoàn thành trong tuần này.

Tạo một Biểu đồ tùy chỉnh đang theo dõi số từ tích lũy theo thời gian với tốc độ mục tiêu của bạn làm đường tham chiếu.

Sử dụng thẻ tính toán để hiển thị tỷ lệ hoàn thành (số công việc đã hoàn thành chia cho tổng số công việc). Việc theo dõi tỷ lệ này tăng từ 15% lên 68% sẽ cung cấp bằng chứng cụ thể rằng bạn đang xây dựng một điều gì đó thực sự.

Một tác giả tiểu thuyết cũng có thể thêm các thẻ hiển thị các chương đã hoàn thành, biểu đồ theo dõi tiến độ cho các công việc còn lại và báo cáo thời gian chi tiết về số giờ dành cho việc xây dựng thế giới so với việc viết bản nháp các cảnh thực tế.

Bước #4: Tạo bản nháp đầu tiên

Một dàn ý chắc chắn là nền tảng của việc viết sách bằng AI – nó cung cấp cho trợ lý viết sách AI của bạn đủ cấu trúc để tạo ra các chương nhất quán.

Mở công việc viết đầu tiên của bạn, xem lại các điểm chính và sau đó bắt tay vào việc tạo ra các hướng dẫn chi tiết cho AI. Các gợi ý viết AI kém chất lượng sẽ tạo ra nội dung chung chung, điều này chỉ dẫn đến nhiều công việc chỉnh sửa hơn.

Ba gồm các yếu tố sau:

Chủ đề chính xác và số từ

Đối tượng mục tiêu và giọng điệu mong muốn

Các điểm chính cần lưu ý

Mục đích trong cấu trúc cuốn sách của bạn

So sánh các gợi ý sau cho chương về tiếp thị qua email:

❌ Yếu: Viết về tiêu đề email

✅ Mạnh: Viết 600 từ giải thích cách viết tiêu đề email để tăng tỷ lệ mở cho các công ty SaaS B2B. Đối tượng mục tiêu là các quản lý tiếp thị nội dung tại các công ty có quy mô từ 50 đến 200 nhân viên. Sử dụng số liệu và chi tiết cụ thể, tạo khoảng trống tò mò, và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu người nhận. Bao gồm một ví dụ không hiệu quả và một ví dụ hiệu quả cho mỗi kỹ thuật. Giọng điệu chuyên nghiệp nhưng thân thiện.

ClickUp Brain loại bỏ sự phiền phức khi chuyển đổi giữa các ứng dụng nhờ AI bối cảnh.

Mở tệp tài liệu của bạn trong ClickUp, đặt con trỏ chuột vào vị trí cần nội dung chi tiết, nhấp vào biểu tượng Brain và nhập lời nhắc của bạn.

Sử dụng ClickUp Brain để tạo nội dung cho bản nháp đầu tiên của cuốn sách

Đối với chương về kỹ năng sử dụng dao trong sách nấu ăn, hãy thử gợi ý sau: ‘Viết 400 từ hướng dẫn người nấu ăn tại nhà cách cầm dao đầu bếp đúng cách và thực hiện động tác cắt cơ bản. Giải thích cách cầm dao bằng ngón tay, vị trí tay dẫn hướng và chuyển động lắc lư. Đề cập đến lỗi phổ biến là cầm dao như cầm búa. Sử dụng ngôn ngữ khích lệ cho những độc giả cảm thấy e ngại.’

Chỉ cần xem lại nội dung, thêm câu chuyện cá nhân của bạn về việc học kỹ thuật đúng đắn, điều chỉnh giọng điệu, sau đó chuyển sang phần tiếp theo.

🔍 Bạn có biết? Những nhà siêu thực đã sử dụng một kỹ thuật gọi là viết tự động, trong đó họ viết liên tục mà không cần kế hoạch hay chỉnh sửa để vượt qua những rào cản sáng tạo. Một số thậm chí còn sử dụng các công cụ tạo từ ngẫu nhiên hoặc cắt ghép văn bản. Các gợi ý AI ngày nay cũng làm điều tương tự.

Bước #5: Tự động hóa các tác vụ lặp lại trong quy trình làm việc

Giả sử bạn đánh dấu một phần chương đã hoàn thành, sau đó tạo thủ công một công việc chỉnh sửa, di chuyển bản gốc sang 'Đang chờ chỉnh sửa' và cài đặt lời nhắc nhở xem xét. Bạn lặp lại các bước này 40 lần trong quá trình viết sách.

AI giúp bạn ngừng làm những công việc mà phần mềm có thể xử lý. Xác định các mẫu quy trình làm việc:

Bạn có thường xuyên tạo các công việc chỉnh sửa sau khi hoàn thành bản nháp không?

Việc cần làm là kiểm tra sự chính xác trước khi đánh dấu là hoàn chỉnh đối với các phần.

Bạn có thực hiện việc đánh giá cho cùng một người lặp đi lặp lại không?

Tạo quy trình làm việc để loại bỏ việc quản lý công việc thủ công với ClickUp tự động hóa

Thực hiện các hành động trong quy trình làm việc dựa trên các điều kiện kích hoạt đã định nghĩa bằng ClickUp tự động hóa. Thay vì phải di chuyển các chương, theo dõi các bản chỉnh sửa hoặc đang theo dõi phản hồi qua các bản nháp một cách thủ công, ClickUp tự động hóa sẽ tự động phản ứng với các thay đổi bạn thực hiện trong quá trình viết.

Dưới đây là một số ví dụ về tự động hóa quy trình làm việc:

Khi trạng thái > Bản nháp hoàn thành, giao cho Trình chỉnh sửa.

Khi Trình chỉnh sửa thêm bình luận, Trạng thái > Đang chỉnh sửa

Khi trạng thái > Đã hoàn thành chỉnh sửa, giao lại cho Tác giả.

Khi trạng thái là beta review, hãy thêm độc giả beta làm người theo dõi.

Khi trường Tùy chỉnh ‘Cần sửa đổi’ > Có, Ưu tiên > Cao

Khi ngày đáo hạn thay đổi, hãy cập nhật ngày đáo hạn của chương chính.

Khi tất cả các công việc trong một phần > Hoàn thành, thông báo cho Nhà xuất bản.

Xem video này để tự động hóa quy trình làm việc nhanh hơn:

Bước #6: Sửa chữa bản thảo theo các bước có cấu trúc

Bây giờ khi bạn đã có bản nháp đầu tiên hoàn thành, hãy nhớ rằng nó được tạo ra để được chỉnh sửa. Tránh việc chỉnh sửa mọi thứ cùng một lúc, và giải quyết các vấn đề khác nhau trong các lần chỉnh sửa riêng biệt:

Sửa đổi cấu trúc tập trung vào bức tranh tổng thể. Đọc toàn bộ bản thảo mà không chỉnh sửa chi tiết và kiểm tra xem các chương có được sắp xếp theo thứ tự tối ưu, đối số có logic và các điểm cốt truyện có được thiết lập phù hợp hay không. Ghi chú về các phần cần cắt, gộp hoặc sắp xếp lại.

Sửa đổi nội dung tập trung vào từng phần riêng lẻ. Mỗi phần có đủ chi tiết và ví dụ không? Giải thích có rõ ràng không? Bạn có hỗ trợ các lập luận bằng bằng chứng không? Cắt bỏ một cách quyết liệt. Chi tiết thú vị đó có thể không phục vụ cho cam kết cốt lõi của cuốn sách.

Sửa chữa câu tập trung vào câu và lựa chọn từ. Thay thế động từ yếu bằng các lựa chọn mạnh mẽ hơn và loại bỏ các phó từ hỗ trợ cho động từ yếu. Loại bỏ các cụm từ thừa, đa dạng hóa độ dài câu và loại bỏ ngôn ngữ né tránh như ‘khá là’ và ‘loại như’.

Đọc to bản thảo của bạn. Bạn có thể vấp phải những câu văn gượng gạo mà mắt bạn lướt qua.

Sử dụng các tính năng của ClickUp Brain một cách chiến lược. Dán một đoạn văn và hỏi: ‘Ba câu yếu nhất trong đoạn văn này là gì và tại sao?’ Đối với phần chiến lược SEO, yêu cầu: ‘Kiểm tra xem giải thích này có hợp lý đối với người không quen với tối ưu hóa công cụ tìm kiếm không. Xác định các thuật ngữ chuyên ngành mà tôi chưa định nghĩa.’

Yêu cầu ClickUp Brain phát hiện các vấn đề trong bản thảo của bạn

Cập nhật trạng thái công việc khi hoàn thành từng vòng chỉnh sửa và duy trì độ chính xác của các chỉ số trên bảng điều khiển.

🧠 Thú vị: Nhiều tiểu thuyết kinh điển được phát hành theo từng kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng. Các tác giả như Alexandre Dumas đã sử dụng trợ lý và kỹ thuật viết nhanh để theo kịp tiến độ.

Bước #7: Thu thập phản hồi có cấu trúc và quản lý các bản sửa đổi

Bạn đã sửa chữa cuốn sách của mình nhiều lần, nhưng đã mất hết sự khách quan. Lựa chọn 3-5 độc giả beta đại diện cho đối tượng mục tiêu của bạn, nhưng nhớ không chọn những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất hoặc những người phê bình gay gắt nhất.

Đưa ra cho độc giả những câu hỏi cụ thể:

Bạn cảm thấy bối rối ở thời điểm nào?

Những phần nào bị kéo dài hoặc cảm thấy quá dài?

Những ví dụ nào có tác động mạnh mẽ nhất?

Còn những câu hỏi nào chưa được giải đáp sau khi hoàn thành?

Nếu bạn chỉ có thể giữ lại ba chương, bạn sẽ giữ lại những chương nào?

Đặt hạn chót hai tuần cho phản hồi. Khi nhận được phản hồi, tạo một Công việc cho mỗi đề xuất sửa đổi quan trọng. Đặt tên cho các Công việc cụ thể: ‘Sửa đổi phần mở đầu Chương 2 dựa trên sự nhầm lẫn về dòng thời gian’ hoặc ‘Thêm nhiều ví dụ vào phần năng suất của Chương 5’.

Tất nhiên, không phải mọi đề xuất đều đáng để thực hiện. Khi một độc giả muốn chi tiết hơn, và một độc giả khác muốn ngắn gọn, bạn phải đưa ra quyết định. Nhưng khi ba độc giả độc lập đánh dấu cùng một phần là khó hiểu, phần đó cần thực hiện công việc chỉnh sửa.

Thẻ cho các công việc chỉnh sửa theo loại: ‘Thêm nội dung’, ‘Cần làm rõ’, ‘Thay đổi cấu trúc’, ‘Điều chỉnh phong cách’. Điều này giúp bạn nhóm các công việc chỉnh sửa tương tự lại với nhau.

Hiểu phản hồi tốt hơn với hỗ trợ của ClickUp Brain

Ngoài ra, ClickUp Brain có thể giúp bạn giải quyết phản hồi trái chiều. Nếu độc giả không đồng ý về việc một chương cần mở rộng hay cắt giảm, hãy dán chương đó và nhập lệnh: ‘Phản hồi này cho thấy chương này vừa quá chi tiết vừa không đủ chi tiết. Hãy xác định các đoạn văn dài dòng không có giá trị và các khái niệm cần giải thích thêm.’

Theo dõi những phản hồi bạn đã xử lý và những phản hồi bạn đã chủ động bỏ qua bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh với các tùy chọn như ‘Đã Thực Hiện’ hoặc ‘Quyết Định Không Thực Hiện’.

🔍 Bạn có biết? Mark Twain thích tiếng ồn và hoạt động xung quanh khi viết. Ông tin rằng cuộc hội thoại và sự hỗn loạn hàng ngày giúp ý tưởng của ông luôn tươi mới, và ông thường thực hiện công việc ở những khu vực chung thay vì những phòng riêng biệt.

Dưới đây là những công cụ viết sách bằng AI và trợ lý viết AI tốt nhất mà chúng tôi đề xuất cho việc soạn thảo, chỉnh sửa và quản lý bản thảo của bạn. ✍🏼

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho AI bối cảnh với quản lý dự án sách tích hợp)

Tạo bản nháp chương có khả năng nhận biết ngữ cảnh bằng ClickUp BrainGPT

Đầu tiên, chúng ta có ClickUp! Đây là ứng dụng năng suất dành cho nhà văn, nơi các chương, ghi chú, nghiên cứu và hạn chót của bạn được lưu trữ cùng nhau, giúp bạn kiểm soát mọi khía cạnh của dự án sách.

Giữ tính nhất quán trong câu chuyện xuyên suốt các chương

Viết sách đòi hỏi sự liên tục trên hàng chục trang. ClickUp BrainGPT lấy bối cảnh từ không gian làm việc của bạn, như các bản phác thảo, ghi chú và bản nháp, trước khi viết cho bạn. Điều đó có nghĩa là nó đã biết sách của bạn nói về điều gì, thay vì phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Giả sử bạn đang viết một cuốn sách phi hư cấu về tình trạng kiệt sức sáng tạo. Chương 2 định nghĩa kiệt sức thông qua phỏng vấn và nghiên cứu, còn Chương 6 tập trung vào quá trình phục hồi.

Vì vậy, khi bạn yêu cầu BrainGPT soạn thảo một phần trong Chương 6, nó sẽ tham khảo các định nghĩa, thuật ngữ và giọng điệu đã được giới thiệu trước đó. Nó tránh giải thích lại các khái niệm, sao chép cách diễn đạt được sử dụng trong Chương 2 và phát triển từ đó.

Hơn nữa, BrainGPT (giống như ClickUp Brain) là một công cụ không phụ thuộc vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép bạn truy cập vào nhiều mô hình AI như ChatGPT, Claude và Gemini. Điều này giúp bạn tránh tình trạng "AI Sprawl" và thực hiện công việc nhanh hơn.

Bảo toàn ngữ cảnh toàn bộ cuốn sách bằng ClickUp BrainGPT để soạn thảo và chỉnh sửa các chương

Điều này cũng hữu ích trong quá trình sửa chữa. Ví dụ, nếu bạn thay đổi một ý tưởng chính trong Chương 1.

Bạn có thể yêu cầu BrainGPT quét các chương sau và đề xuất chỉnh sửa ở những nơi ý tưởng đó xuất hiện, giữ cho bản thảo nhất quán mà không cần kiểm tra thủ công. BrainGPT hỗ trợ cuốn sách như một tác phẩm duy nhất, liên tục phát triển.

Ghi lại ý tưởng thô mà không làm gián đoạn dòng chảy sáng tạo

Việc gõ phím có thể làm chậm tiến độ, đặc biệt là trong giai đoạn phác thảo ban đầu. ClickUp Talk-to-Text trong BrainGPT chuyển đổi suy nghĩ thành văn bản sạch, có thể chỉnh sửa trong không gian làm việc viết lách của bạn, sau đó tinh chỉnh nó dựa trên bối cảnh dự án.

Chuyển đổi ý tưởng nói thành nội dung bản nháp có cấu trúc bằng cách sử dụng ClickUp Talk to Text trong BrainGPT

Giả sử bạn đang suy nghĩ về một cảnh chuyển cảnh trong khi đi lại trong phòng. Bạn đọc ý tưởng đó, Talk to Text chuyển đổi nó thành văn bản, và BrainGPT làm mượt luồng câu để phù hợp với chương xung quanh.

Ý tưởng được đặt đúng chỗ trước khi năng lượng tan biến. Phương pháp này rất hiệu quả cho các cảnh đối thoại dày đặc, bài luận cá nhân hoặc các phần suy ngẫm, nơi ngôn ngữ nói thường gần gũi hơn với giọng điệu cuối cùng.

Giảm bớt công việc quản lý dự án sách lặp đi lặp lại

Viết sách đòi hỏi các công việc theo dõi, nhắc nhở và cập nhật trạng thái, những việc này âm thầm chiếm dụng thời gian. ClickUp Super Agents sẽ xử lý các công việc nền tảng này dựa trên các quy tắc do bạn định nghĩa.

Thêm các tác nhân kích hoạt cụ thể để tạo các ClickUp Super Agents tùy chỉnh giúp quản lý quy trình làm việc của bạn một cách tự động

Giả sử bạn hoàn thành một chương và đánh dấu nó là 'bản nháp hoàn chỉnh'. Một công cụ tự động có thể tạo công việc chỉnh sửa, liên kết ghi chú nghiên cứu, cập nhật dòng thời gian viết của bạn và hiển thị chương đó trong quá trình lập kế hoạch hàng tuần. Tiến độ tiếp tục mà không cần theo dõi thủ công.

Dưới đây là một số Agents tùy chỉnh bạn có thể tạo trong ClickUp:

Trợ lý quy trình làm việc cho chương: Theo dõi khi trạng thái của một chương thay đổi và kích hoạt việc tạo/lập các công việc chỉnh sửa, hiệu đính hoặc thiết kế bố cục.

Công cụ theo dõi tiến độ hàng tuần: Tổng hợp một bản tóm tắt tiến độ hàng tuần, danh sách các chương đã hoàn thành, mục tiêu sắp tới và các mục quá hạn.

Trình bảo vệ thuật ngữ: Phát hiện các tên hoặc thuật ngữ chính lặp lại trong tài liệu ClickUp và đánh dấu các biến thể để duy trì tính nhất quán trong nội dung.

Khám phá các công cụ AI tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung tại đây:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Có giới hạn trong việc sử dụng AI trên kế hoạch miễn phí.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Từ một đánh giá trên G2:

Kể từ khi chuyển sang ClickUp, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: công việc, dòng thời gian, tài liệu, bảng điều khiển, bình luận, thậm chí cả ghi chú cuộc họp. Nó vô cùng linh hoạt nhưng đủ trực quan để mọi người có thể làm quen nhanh chóng. Các tính năng như Tự động hóa, Trợ lý viết AI và Lịch được cải tiến thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Và điều tuyệt vời nhất? Nó có thể mở rộng theo nhu cầu của chúng ta — dù là khởi động một chiến dịch mới hay quản lý các hoạt động dài hạn.

Kể từ khi chuyển sang ClickUp, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: công việc, dòng thời gian, tài liệu, bảng điều khiển, bình luận, thậm chí cả ghi chú cuộc họp. Nó vô cùng linh hoạt nhưng đủ trực quan để mọi người có thể làm quen nhanh chóng. Các tính năng như Tự động hóa, Trợ lý viết AI và Lịch được cải tiến thực sự giúp tiết kiệm thời gian. Và điều tuyệt vời nhất? Nó có thể mở rộng theo quy mô của chúng ta — dù là khởi động một chiến dịch mới hay quản lý các hoạt động dài hạn.

🧠 Thú vị: Fyodor Dostoevsky thường viết tiểu thuyết dưới áp lực thời gian cực độ, đôi khi phải đọc nhanh cho thư ký ghi chép để kịp hạn chót xuất bản. Một phần của The Gambler được hoàn thành chỉ trong 26 ngày.

2. Sudowrite (Phù hợp nhất cho nhà văn tiểu thuyết)

qua Sudowrite

Sudowrite hoạt động trên mô hình Muse riêng của mình, được đào tạo chuyên biệt cho văn học hư cấu thay vì dữ liệu hỗn hợp từ internet. Điều này quan trọng vì AI hiểu logic câu chuyện, như cấu trúc cảnh và động cơ của nhân vật.

Tính năng Story Bible cho phép bạn ghi chép các đặc điểm độc đáo của nhân vật, quy tắc xây dựng thế giới, hệ thống phép thuật và mọi yếu tố quan trọng đối với câu chuyện của bạn. Sau đó, Sudowrite sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này trong mỗi lần tạo nội dung.

Ngoài ra, Describe bổ sung chi tiết cảm giác cho các đoạn văn đơn điệu thông qua cả năm giác quan, và Twist đề xuất các tình tiết phức tạp mà bạn chưa từng nghĩ đến. Tất cả hoạt động theo từng phần thay vì cả chương, phù hợp với cách hầu hết các nhà văn tiểu thuyết viết bản nháp.

Các tính năng nổi bật của Sudowrite

Sử dụng tính năng Auto Write để tạo ra các đoạn tiếp theo khi bạn không biết nên viết gì tiếp theo, hoặc sử dụng Guided Write để phác thảo những khoảnh khắc cụ thể mà bạn đã hình dung nhưng chưa viết ra.

Tạo ra các cảnh có độ dài từ 500 đến 1.000 từ theo yêu cầu của bạn và duy trì tính nhất quán trong câu chuyện với Bản nháp đầu tiên .

Truy cập Brainstorm để tạo danh sách tên nhân vật, sức mạnh hệ thống phép thuật, yếu tố xây dựng thế giới, tình tiết bất ngờ hoặc đoạn đối thoại.

Áp dụng các mẫu chỉnh sửa như ‘Show not Tell’ hoặc ‘Add Inner Conflict’ cho các lựa chọn.

Tạo các plugin tùy chỉnh từ thư viện cộng đồng với hơn 1.000 plugin hoặc xây dựng công cụ riêng cho các công việc cụ thể như loại bỏ các câu sáo rỗng và điều chỉnh góc nhìn (POV).

Giới hạn của Sudowrite

Việc duy trì sự nhất quán trong giọng văn là một thách thức đối với các bản thảo có hơn 50.000 từ, đòi hỏi bạn phải điều chỉnh giọng điệu và phong cách một cách thủ công để đảm bảo tính nhất quán.

Lỗi vị trí nhân vật thường xuyên xảy ra, đặt nhân vật vào địa điểm sai hoặc khiến họ phản ứng với những sự kiện mà họ chưa biết đến.

Giá cả của Sudowrite

Dùng thử miễn phí

Hobby & Student: $19/tháng

Chuyên nghiệp: $29/tháng

Max: $59/tháng

Đánh giá và nhận xét về Sudowrite

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Sudowrite?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Tôi thực sự yêu thích Sudowrite, mặc dù hệ thống điểm không phải là sở thích của tôi. Khi nghĩ về các tình tiết bất ngờ trong cốt truyện, Story Bible có hàm cho phép bạn ẩn các thẻ ghi chú khác nhau khỏi AI; về mặt lý thuyết, bạn có thể đặt tình tiết bất ngờ trên một thẻ và sau đó ẩn nó khỏi AI cho đến khi đến phần tiết lộ.

Tôi thực sự yêu thích Sudowrite, mặc dù hệ thống điểm không phải là sở thích của tôi. Khi nghĩ về các tình tiết bất ngờ trong cốt truyện, Story Bible có một hàm cho phép bạn ẩn các thẻ ghi chú khác nhau khỏi AI; về mặt lý thuyết, bạn có thể đặt tình tiết bất ngờ trên một thẻ và sau đó ẩn nó khỏi AI cho đến khi đến phần tiết lộ.

📖 Xem thêm: Các công cụ thay thế Sudowrite hàng đầu cho nhà văn

3. Novelcrafter (Phù hợp nhất cho kiểm soát kỹ thuật)

qua Novelcrafter

Với Novelcrafter, bạn có thể sử dụng các khóa API của riêng mình từ OpenAI, Anthropic hoặc Google để tích hợp vào hạ tầng của nền tảng. Codex hoạt động như một wiki tương tác để lưu trữ bảng nhân vật, tài liệu xây dựng thế giới và các chủ đề.

Khi bạn tạo văn bản, nền tảng sẽ tự động lấy các mục nhập Codex liên quan và cung cấp chúng làm bối cảnh cho mô hình AI mà bạn đã kết nối.

Bạn cũng có thể sao chép bất kỳ lời nhắc hệ thống nào mà công cụ sử dụng, tùy chỉnh nó hoặc tạo ra những lời nhắc hoàn toàn mới từ đầu. Mức độ tùy chỉnh này thu hút các nhà văn biết chính xác cách họ muốn AI hoạt động, tuy nhiên nó đòi hỏi sự thành thạo kỹ thuật mà phần lớn các tác giả không có.

Các tính năng nổi bật của Novelcrafter

Lưu trữ các bảng nhân vật liên kết, chi tiết địa điểm và cốt truyện trong các mục nhập Codex, sau đó gắn thẻ chúng để Novelcrafter tự động chèn bối cảnh liên quan khi tạo văn bản trong trò chuyện.

Sao chép bất kỳ lời nhắc hệ thống nào và điều chỉnh các tham số, hoặc tạo ra các lời nhắc hoàn toàn mới từ đầu bằng cách sử dụng các thành phần mô-đun do bạn định nghĩa.

Sử dụng các chế độ xem Grid, Matrix hoặc Outline để phân tích cấu trúc câu chuyện, phát hiện vấn đề về nhịp độ, theo dõi tiến độ của các tình tiết phụ hoặc hình dung sự xuất hiện của nhân vật qua các cảnh.

Giới hạn của Novelcrafter

Quản lý khóa API thêm phức tạp vì bạn phải cân nhắc chi phí đăng ký và tín dụng OpenAI hoặc Anthropic mỗi tháng.

Thiết kế giao diện ẩn các tính năng hữu ích dưới nhiều lần nhấp chuột.

Giá cả của Novelcrafter

Dùng thử miễn phí trong 21 ngày

Scribe: $4/tháng cho mỗi người dùng

Người đam mê: $8/tháng cho mỗi người dùng

Artisan: $14/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên gia: $20/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Novelcrafter

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Novelcrafter?

Như đã chia sẻ trên Reddit:

Tôi sử dụng NovelCrafter+OpenRouter và rất thích nó. Giao diện rất thoải mái và trực quan, và cấu trúc cả về viết lách lẫn mã nguồn hoạt động rất tốt cho tương tác với AI. Tôi cũng RẤT THÍCH sức chứa để tùy chỉnh và tạo ra các trình tạo lời nhắc để tạo ra các hướng dẫn và lệnh của riêng mình. Đây là một công cụ vô cùng mạnh mẽ…

Tôi sử dụng NovelCrafter+OpenRouter và tôi rất thích nó. Giao diện rất thoải mái và trực quan, và cấu trúc cả về viết lách lẫn mã nguồn hoạt động rất tốt cho tương tác với AI. Tôi cũng RẤT THÍCH sức chứa để tùy chỉnh và tạo ra các trình tạo lời nhắc để tạo ra các hướng dẫn và lệnh của riêng mình. Đây là một công cụ vô cùng mạnh mẽ…

🔍 Bạn có biết? Vladimir Nabokov đã viết Lolita trên thẻ chỉ mục, sắp xếp lại các cảnh liên tục trước khi hoàn thiện tiểu thuyết. Ông cho rằng cấu trúc quan trọng hơn thứ tự.

4. Squibler (Phù hợp nhất cho việc bắt đầu nhanh)

qua Squibler

Squibler ưu tiên tốc độ hơn sự phức tạp. Bạn có thể thực hiện công việc một cách có hệ thống hơn, xây dựng các Yếu tố (nhân vật, cài đặt, đối tượng) mà Smart Writer sẽ tham khảo khi tạo ra các cảnh.

Công cụ viết nằm trong thanh bên, cung cấp tính năng tự động hoàn thành câu, viết lại đoạn văn hoặc soạn thảo toàn bộ chương dựa trên dàn ý của bạn. Chế độ xem Corkboard cho phép bạn sắp xếp lại các cảnh một cách trực quan, điều này rất hữu ích khi bạn nhận ra rằng chương ba nên nằm sau chương bảy.

Các tính năng nổi bật của Squibler

Yêu cầu tạo toàn bộ bản thảo từ một ý tưởng cơ bản trong Generate Scene , hoặc thực hiện công việc theo từng chương với Smart Writer .

Đặt mục tiêu số từ cho từng chương hoặc mục tiêu hàng ngày, sau đó theo dõi tỷ lệ hoàn thành thông qua bảng điều khiển chuyên dụng.

Chuyển đổi văn bản được đánh dấu thành hình ảnh do AI tạo ra thông qua Visualize, tạo ra các tham chiếu hình ảnh nhanh chóng cho các cài đặt phức tạp hoặc ngoại hình nhân vật.

Giới hạn của Squibler

Văn bản được tạo ra thường thiếu sức sống và lặp đi lặp lại, dựa vào những câu từ chung chung cần chỉnh sửa nhiều.

Hiệu suất ứng dụng chậm lại trong các dự án dài, nơi việc điều hướng giữa các chương trở nên chậm chạp.

Giá cả của Squibler

Miễn phí

Pro: $29/tháng

Đánh giá và nhận xét về Squibler

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Ernest Hemingway duy trì sự sáng tạo bằng cách dừng viết giữa câu khi đạt mục tiêu 500 từ hàng ngày, để anh biết chính xác nơi bắt đầu vào ngày hôm sau. Agatha Christie, ngược lại, coi việc viết truyện trinh thám như một câu đố logic, cẩn thận đặt các manh mối và thông tin đánh lừa để giải pháp luôn công bằng với độc giả. Trong The ABC Murders, bà thậm chí còn sử dụng bảng chữ cái làm ràng buộc cấu trúc để giữ cho cốt truyện chặt chẽ và có thể giải quyết được.

5. Shortly AI (Phù hợp nhất cho giao diện tối giản)

Shortly AI cung cấp cho bạn một trang trống và bốn lệnh. Đó là tất cả. Không có mẫu sẵn làm rối mắt hay menu phức tạp ẩn đi các tính năng bạn sẽ không bao giờ sử dụng. Nhập một đoạn văn mở đầu hoặc gợi ý, và AI sẽ tiếp tục ý tưởng của bạn theo từng đoạn khoảng 100 từ.

Bốn lệnh gạch chéo: /instruct, /rewrite, /shorten và /expand xử lý việc chỉnh sửa văn bản trên các đoạn văn được lựa chọn. Phương pháp tối giản này giúp loại bỏ rào cản khi bạn cố gắng duy trì đà viết trong các phiên soạn thảo. Shortly AI là lựa chọn phù hợp cho những nhà văn cảm thấy phần mềm viết lách thông thường quá phức tạp và chỉ muốn một công cụ đơn giản, không gây phiền hà.

Các tính năng nổi bật của Shortly AI

Áp dụng /rewrite cho văn bản đã lựa chọn để có các cách diễn đạt thay thế, điều này hữu ích khi một câu văn nghe không tự nhiên nhưng bạn không biết cách sửa chữa.

Tóm tắt các giải thích dài dòng bằng cách sử dụng /shorten , công cụ này loại bỏ các từ không cần thiết trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa chính của đoạn văn lên đến 200 ký tự.

Phát triển các điểm chưa được khai thác bằng cách /mở rộng các lựa chọn văn bản lên đến 120 ký tự, biến những đề cập ngắn gọn thành mô tả chi tiết hơn.

Những giới hạn của AI

Độ dài của mỗi đoạn văn được giới hạn khoảng 100 từ, ngay cả khi bạn cần các đoạn văn dài hơn liên tục.

Vấn đề về độ chính xác của thông tin thường xuyên xuất hiện vì AI đôi khi tạo ra ngày tháng hoặc chi tiết không chính xác.

Giá dịch vụ Shortly AI

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Shortly AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: 43% người cho rằng các công việc lặp đi lặp lại mang lại cấu trúc hữu ích cho ngày làm việc của họ, nhưng 48% lại thấy chúng mệt mỏi và là sự phân tâm khỏi công việc có ý nghĩa. Mặc dù thói quen có thể mang lại cảm giác năng suất, nó thường giới hạn sự sáng tạo của con người và cản trở bạn đạt được tiến độ có ý nghĩa. ClickUp giúp bạn thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại thông qua các Trợ lý AI thông minh, giúp bạn tập trung vào công việc sâu. Tự động hóa các lời nhắc nhở, cập nhật và phân công công việc, và để các tính năng như Tự động chia thời gian và Ưu tiên công việc bảo vệ thời gian làm việc hiệu quả của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên nhờ sử dụng tự động hóa của ClickUp — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

Các vấn đề pháp lý và đạo đức liên quan đến sách được viết bằng AI

Khung pháp lý xung quanh nội dung do AI tạo ra vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Luật bản quyền ở hầu hết các khu vực pháp lý bảo vệ quyền tác giả của con người, điều này gây ra những phức tạp khi AI đóng góp đáng kể vào bản thảo của bạn. Các tòa án chưa thiết lập tiền lệ rõ ràng, nhưng các phán quyết ban đầu cho thấy văn bản được tạo ra hoàn toàn bởi AI có thể không đủ điều kiện để được bảo hộ bản quyền.

Điều này quan trọng vì nhiều lý do thực tiễn:

Ai đó sao chép công việc của bạn và bạn không thể thực thi quyền tác giả.

Nhà xuất bản từ chối hợp đồng vì họ không thể đảm bảo quyền phụ.

Các thỏa thuận cấp phép có thể đổ vỡ khi nảy sinh vấn đề về quyền sở hữu.

Các thách thức pháp lý trong tương lai đang xuất hiện khi các quy định pháp luật tiếp tục phát triển.

Các nhà xuất bản ngày càng yêu cầu tác giả công khai việc sử dụng AI trong quá trình đàm phán hợp đồng vì tính minh bạch sẽ bảo vệ bạn khỏi các tranh chấp tiềm ẩn trong tương lai. Một số hợp đồng hiện nay bao gồm các điều khoản cụ thể về nội dung do AI tạo ra, yêu cầu tác giả xác nhận mức độ tham gia của máy móc.

Các vấn đề đạo đức song song với các vấn đề pháp lý. Độc giả mong đợi sự chân thực từ tác giả. Nếu AI soạn thảo toàn bộ các chương và bạn xuất bản chúng dưới tên của mình mà không có sự chỉnh sửa đáng kể, bạn có nguy cơ làm suy giảm niềm tin. Các thể loại khác nhau mang theo những kỳ vọng khác nhau:

Các tài liệu kỹ thuật, sách tham khảo hoặc sách về năng suất ít bị kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Những cuốn hồi ký và câu chuyện cá nhân đòi hỏi trải nghiệm con người chân thực.

Độc giả tiểu thuyết rất quan tâm đến giọng văn và sự sáng tạo.

Các công việc học thuật yêu cầu một phương pháp luận minh bạch.

Cách tiếp cận thực tiễn: Sử dụng AI như một công cụ, không phải là người viết hộ. Khi dấu ấn sáng tạo của bạn hiện diện trên từng trang, các vấn đề pháp lý trở nên ít quan trọng hơn và những lo ngại về đạo đức cũng giảm bớt.

🔍 Bạn có biết? Để đáp ứng thời hạn cho The Hunchback of Notre-Dame, Victor Hugo được cho là đã yêu cầu người hầu của mình khóa cửa tủ quần áo, khiến ông không có gì để mặc ngoài một chiếc khăn choàng. Không thể ra khỏi nhà, ông không còn cách nào khác ngoài việc viết.

Hoàn thành cuốn sách của bạn với ClickUp

Viết sách đòi hỏi sự kiên trì, kiên nhẫn và một hệ thống có thể lưu trữ hàng tuần hoặc hàng tháng công việc mà không làm chậm tiến độ của bạn. Khi quá trình cảm thấy lộn xộn, ngay cả những bản nháp mạnh mẽ cũng trở nên không chắc chắn.

ClickUp giúp bạn quản lý dàn ý, các chương, bản sửa đổi và hạn chót, để không có gì bị lãng quên trong một thư mục nào đó.

Trí tuệ nhân tạo bối cảnh (ClickUp Brain và BrainGPT) hoạt động trực tiếp trong tài liệu của bạn, giúp bạn soạn thảo, chỉnh sửa và xem xét lại các phần mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Ngoài ra, các Trợ lý AI và tự động hóa sẽ xử lý các công việc theo dõi tiến độ, cập nhật thường xuyên và các tác vụ lặp lại, giúp dự án luôn tiến triển.

Xây dựng cuốn sách của bạn trong một không gian được thiết kế để chứa đựng tất cả. Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Một công cụ viết sách bằng AI cố gắng tự động tạo ra các phần lớn của cuốn sách dựa trên một đề xuất, trong khi một trợ lý viết AI hỗ trợ quá trình của bạn. Nó giúp bạn phác thảo các chương, mở rộng ý tưởng, viết lại các phần hoặc cải thiện sự rõ ràng trong khi bạn vẫn kiểm soát nội dung và hướng đi.

Giọng văn của bạn xuất phát từ những lựa chọn của bạn; bạn quyết định ý tưởng, cấu trúc, giọng điệu và cách diễn đạt cuối cùng. AI nên được sử dụng để đề xuất các tùy chọn, không phải để đưa ra quyết định thay bạn. Việc chỉnh sửa mọi kết quả đầu ra, tái cấu trúc câu theo phong cách viết của riêng bạn và cung cấp cho AI các ví dụ về bài viết trước đây của bạn sẽ giúp duy trì sự nhất quán trong giọng văn.

Không. AI có thể hoạt động như một công cụ kiểm tra ngữ pháp, làm chặt chẽ câu văn và chỉ ra những điểm không nhất quán. Trình chỉnh sửa con người mang lại sự đánh giá, bối cảnh và sự hiểu biết về đối tượng độc giả, nhịp độ và sự tinh tế. AI hoạt động tốt nhất như một bước đầu tiên, trong khi trình chỉnh sửa con người xử lý việc viết sáng tạo, hoàn thiện và chất lượng cuối cùng.