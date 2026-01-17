Quản lý backlog sprint một cách hiệu quả đòi hỏi sự tinh chỉnh liên tục, ưu tiên hợp lý và phản hồi hàng ngày.

Nhưng làm thế nào để áp dụng điều đó trong các sprint thực tế, nơi yêu cầu thay đổi và thời gian có giới hạn?

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách các nhà phát triển có thể quản lý sprint backlog một cách hiệu quả.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Giữ một danh sách công việc sản phẩm trung tâm, liên tục cập nhật và phát triển danh sách công việc sprint trực tiếp từ cùng một không gian làm việc với mẫu ClickUp Backlogs and Sprints. Tải mẫu miễn phí Sắp xếp backlog và lập kế hoạch sprint một cách hiệu quả với mẫu ClickUp Backlogs and Sprints. Tạo một nguồn thông tin duy nhất nơi mọi câu chuyện, lỗi và công việc kỹ thuật được lưu trữ với người được giao rõ ràng, mức độ ưu tiên và ước tính. Để làm điều đó, hãy sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để theo dõi điểm câu chuyện, mức độ nỗ lực hoặc danh mục tính năng, và các trạng thái tùy chỉnh của ClickUp như ‘Sẵn sàng cho Sprint’, ‘Đang tiến độ’ và ‘Kiểm tra mã’ để giữ cho công việc luôn hiển thị ở mọi giai đoạn.

Sprint Backlog là gì?

Backlog sprint là một khái niệm cơ bản trong các khung quản lý dự án Agile và Scrum.

Nó đại diện cho một kế hoạch chi tiết, có thể thực hiện được, hướng dẫn các thành viên của nhóm Scrum thực hiện một sprint cụ thể: một khoảng thời gian ngắn, có giới hạn thời gian (thường từ 1–4 tuần), trong đó một tập hợp các tính năng sản phẩm hoặc cải tiến được phát triển và giao hàng.

Sprint được hiển thị trên Bảng Kanban thông qua ClickUp

Đội ngũ phát triển chịu trách nhiệm về sprint backlog. Đây là một phần của product backlog, danh sách lớn hơn bao gồm tất cả công việc mong muốn cho sản phẩm.

Nó bao gồm tất cả các mục, chẳng hạn như câu chuyện người dùng, công việc, sửa lỗi hoặc khuyết điểm, mà nhóm phát triển và Scrum Master cam kết hoàn thành trong một sprint cụ thể. Các mục này được lựa chọn trong cuộc họp lập kế hoạch sprint, dựa trên sức chứa của nhóm và mục tiêu sprint.

🎯 Ví dụ Mục tiêu sprint: Cải thiện trải nghiệm đăng nhập cho người dùng Sprint backlog: User Story #1: Thực hiện hàm đặt lại mật khẩu. Công việc 1: Thiết kế giao diện người dùng (UI) cho hàm đặt lại mật khẩu. Công việc 2: Viết các bài kiểm tra đơn vị (unit tests). Công việc 3: Phát triển điểm cuối API (API endpoint).

Công việc 1: Thiết kế lại giao diện người dùng (UI)

Công việc 2: Viết các bài kiểm tra đơn vị

Công việc 3: Phát triển điểm cuối API

User Story #2: Tối ưu hóa thời gian tải trang đăng nhập. Công việc 1: Phân tích các chỉ số hiệu suất hiện tại Công việc 2: Tối ưu hóa truy vấn phía server Công việc 3: Thực hiện kiểm thử hồi quy

Công việc 1: Phân tích các chỉ số hiệu suất hiện tại

Công việc 2: Tối ưu hóa truy vấn phía server

Công việc 3: Thực hiện kiểm thử hồi quy Công việc 1: Thiết kế lại giao diện người dùng (UI)

Công việc 2: Viết các bài kiểm tra đơn vị

Công việc 3: Phát triển điểm cuối API Công việc 1: Phân tích các chỉ số hiệu suất hiện tại

Công việc 2: Tối ưu hóa truy vấn phía server

Công việc 3: Thực hiện kiểm thử hồi quy

Các thành phần chính của sprint backlog

Vậy thực sự những thành phần nào tạo nên sprint backlog? Các thành phần chính giúp duy trì tiến độ của mỗi sprint là 👇

Các mục backlog sản phẩm được lựa chọn (PBIs): Đây là các tính năng hoặc câu chuyện người dùng được lựa chọn từ backlog sản phẩm cho sprint hiện tại. Chúng đại diện cho những gì nhóm cam kết sẽ hoàn thành, dựa trên ưu tiên, mục tiêu sprint và sức chứa của nhóm.

Phân chia công việc: Mỗi PBI được lựa chọn sẽ được chia thành các công việc nhỏ hơn, có thể thực hiện được, mô tả cách nhóm sẽ triển khai nó. Các công việc nên cụ thể, có thể đo lường được và đủ nhỏ để hoàn thành trong vòng một ngày hoặc ít hơn.

Mục tiêu sprint: Một tuyên bố ngắn gọn tóm tắt mục tiêu chính hoặc giá trị cần đạt được trong sprint. Nó giúp tập trung và hướng dẫn quyết định của nhóm khi ưu tiên hoặc điều chỉnh công việc.

Đánh giá công việc: Đánh giá nỗ lực (dưới dạng điểm câu chuyện, giờ làm việc hoặc đơn vị khác) được gán cho từng công việc hoặc mục trong backlog. Những đánh giá này giúp nhóm dự án dự đoán khối lượng công việc, lập kế hoạch sức chứa và theo dõi tiến độ.

Theo dõi tiến độ: Các công cụ trực quan như bảng nhiệm vụ (Việc cần làm, Đang làm, Đã xong) và Các công cụ trực quan như bảng nhiệm vụ (Việc cần làm, Đang làm, Đã xong) và biểu đồ burndown giúp theo dõi tiến độ trong suốt Sprint. Chúng thúc đẩy tính minh bạch và cho phép nhóm nhận diện rủi ro hoặc trễ hẹn sớm.

📚 Đọc thêm: Các công cụ quản lý backlog sản phẩm hàng đầu

🧠 Thú vị: Tên 'Scrum' được mượn từ rugby. Trong rugby, 'scrum' là nơi nhóm tập trung lại và đẩy về phía trước như một khối thống nhất. Trong phần mềm, 'scrum' mượn hình ảnh đó của sự di chuyển thống nhất.

Sự khác biệt giữa backlog sản phẩm và backlog sprint

Nếu chúng ta muốn cải thiện cách làm việc với sprint backlog, chúng ta cần bắt đầu bằng việc hiểu rõ bản chất của chúng và sự khác biệt so với "người anh em lớn" của chúng, product backlog.

Sử dụng ClickUp để tạo danh sách backlog với chế độ xem dạng danh sách (List View) và các Trường Tùy chỉnh như Ưu tiên (Priority), ARR và nhiều Trường khác.

Tóm lại, đây là những gì backlog sản phẩm và sprint backlog tập trung vào👇

Tính năng Danh sách công việc sản phẩm Sprint Backlog Phạm vi Toàn bộ sản phẩm Sprint hiện tại Chủ sở hữu Nhóm sản phẩm Nhóm phát triển Nội dung Tất cả các tính năng, epic và ý tưởng có thể có Các công việc và mục được lựa chọn cho một sprint Tần suất thay đổi Liên tục phát triển Chỉ được cập nhật trong suốt sprint (nếu cần thiết) Mục tiêu Hướng dẫn phát triển sản phẩm dài hạn Cung cấp giá trị ngắn hạn, cụ thể.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khi danh sách công việc sprint được định nghĩa rõ ràng, các nhà phát triển có thể chuyển trực tiếp từ một công việc sang quá trình phát triển. Với Codegen hiện đã tích hợp vào ClickUp, một mục danh sách công việc được định nghĩa rõ ràng, bao gồm yêu cầu, tiêu chí chấp nhận và tài liệu liên kết, có thể dễ dàng được sử dụng cho việc sinh mã tự động hỗ trợ bởi AI. Thay vì viết lại tài liệu yêu cầu hoặc tìm kiếm bối cảnh, các nhà phát triển sử dụng chính backlog để bắt đầu triển khai. Backlog càng sạch sẽ, Codegen càng có thể tạo và cập nhật mã chính xác hơn. Việc tinh chỉnh backlog không còn là gánh nặng mà trở thành công cụ thúc đẩy quá trình xây dựng.

Tại sao việc quản lý backlog hiệu quả lại quan trọng đối với các nhà phát triển?

Mỗi quyết định liên quan đến sprint backlog hoặc bảo vệ thời gian của nhà phát triển, hoặc từ từ làm mất đi thời gian đó. Dưới đây là cách phân tích chi tiết:

Cái gì Những gì nó bảo vệ hoặc cải thiện cho các nhà phát triển Sự rõ ràng về kỹ thuật và tính toàn vẹn của kiến trúc Các mục backlog rõ ràng và được tinh chỉnh giúp giảm thiểu sự mơ hồ, hỗ trợ các nhà phát triển đưa ra quyết định kiến trúc tốt hơn và phát hiện các phụ thuộc sớm. Quy trình làm việc dự đoán được và tập trung Một backlog tập trung giới hạn việc chuyển đổi ngữ cảnh và các yếu tố gây xao nhãng, từ đó tạo điều kiện cho luồng làm việc liên tục và ổn định hơn. Cân bằng giữa giá trị sản phẩm và sức khỏe kỹ thuật Đảm bảo việc tái cấu trúc, kiểm thử và bảo trì được ưu tiên cùng với các tính năng mới, bảo vệ chất lượng mã nguồn lâu dài. Cải thiện hợp tác và đồng bộ hóa Các phiên làm việc tinh chỉnh giúp các nhà phát triển có được thông tin về phạm vi và rủi ro, dẫn đến các kế hoạch thực tế hơn và sự đồng bộ chặt chẽ hơn giữa sản phẩm và kỹ thuật.

Cách các nhà phát triển có thể quản lý sprint backlog một cách hiệu quả

Một backlog lộn xộn có thể làm hỏng ngay cả kế hoạch sprint tốt nhất.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các nhà phát triển cách quản lý sprint backlog của họ một cách hiệu quả:

Phân chia các câu chuyện thành các công việc có thể thực hiện được

Để làm cho tiến độ trở nên hiển thị và có thể đo lường được, hãy chia nhỏ mỗi câu chuyện trong quá trình phát triển phần mềm Agile thành các công việc nhỏ hơn, tập trung vào kết quả.

Ở giai đoạn này, một quy trình làm việc tốt sẽ bao gồm: Phân chia các tính năng thành các deliverable cụ thể, chẳng hạn như ‘Tạo API cho xác thực’ hoặc ‘Thiết kế bố cục thẻ phân tích cho [X]’

Viết tên công việc ngắn gọn, mô tả chi tiết để bất kỳ ai cũng có thể hiểu rõ những gì đang được phát triển.

Kết nối các công việc với các phụ thuộc từ sớm để các nhà phát triển có thể lập kế hoạch thứ tự và quá trình chuyển giao.

Giữ kích thước công việc đủ nhất quán để có thể ước tính và đánh giá trong một sprint duy nhất.

⚡ Kho mẫu: Mẫu Agile hỗ trợ lập kế hoạch dự án

Ưu tiên dựa trên nhu cầu kinh doanh và kỹ thuật

Ngoài tác động và nỗ lực, bạn cũng cần đánh giá bối cảnh xung quanh công việc, bao gồm các phụ thuộc, rủi ro ổn định và mục tiêu học tập của nhóm. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng quyết định mức độ ổn định của lịch trình sprint hoặc liệu sprint có rơi vào tình trạng phải làm lại hay không.

Dấu hiệu ưu tiên ẩn Điều nó tiết lộ Cách sử dụng trong quá trình lập kế hoạch Phụ thuộc ở giai đoạn đầu Các công việc giúp mở khóa tiến độ cho các câu chuyện khác Lên lịch cho các công việc này sớm trong sprint để đảm bảo công việc sau đó không bị tắc nghẽn. Độ biến động của mã nguồn Các mô-đun có thay đổi thường xuyên hoặc lỗi hồi quy Ưu tiên việc refactor hoặc kiểm thử trong các lĩnh vực này trước khi thêm các tính năng mới. Sự quen thuộc của nhóm Ai có kiến thức hoặc chuyên môn về phần này của sản phẩm? Phân công công việc dựa trên kinh nghiệm để giảm thời gian đào tạo và chu kỳ đánh giá. Độ cấp bách của khách hàng Vấn đề gây khó khăn cho người dùng hoặc các sự cố được báo cáo Ưu tiên các bản sửa lỗi quan trọng hơn các tối ưu hóa có tác động thấp. Nợ kiến thức Sự nhầm lẫn lặp đi lặp lại, quyền sở hữu không rõ ràng hoặc tài liệu đã lỗi thời. Dành sức chứa dự phòng cho việc dọn dẹp để cải thiện tốc độ trong các sprint tương lai.

Cách ClickUp hỗ trợ

Bạn có thể mô phỏng chi tiết này một cách sâu sắc hơn với ClickUp cho các nhóm phát triển phần mềm.

Tối ưu hóa quá trình phát triển với backlog, sprint và roadmap trong ClickUp cho các nhóm phát triển phần mềm.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể:

Thu thập phản hồi tức thì: Chuyển đổi báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng thành các mục trong backlog ngay lập tức bằng Chuyển đổi báo cáo lỗi và yêu cầu tính năng thành các mục trong backlog ngay lập tức bằng các biểu mẫu ClickUp tùy chỉnh.

Hiển thị công việc theo cách của bạn: Chọn từ hơn 15 Chọn từ hơn 15 chế độ xem ClickUp , như Danh sách công việc, Bảng hoặc Gantt, để xem các mục trong backlog từ các góc độ khác nhau.

Xác định các bản phát hành và mối quan hệ phụ thuộc: Sử dụng Sử dụng biểu đồ Gantt tương tác của ClickUp để kết nối các mục trong backlog với các bản phát hành trong tương lai.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Khi chúng ta đang nói về việc làm cho các sprint trơn tru hơn… chúng ta cũng dựa vào một trong những tính năng yêu thích của ClickUp để mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà không cần phải theo dõi Bảng liên tục. Chúng tôi sử dụng các Super Agents không cần mã của ClickUp vì chúng giúp chúng tôi tránh khỏi vòng luẩn quẩn “ai đã làm điều đó?”. Công cụ Tạo Công việc Sprint này hoạt động giống như một đồng đội kỹ thuật số. Bạn có thể gắn thẻ họ vào các công việc hoặc nhắn tin trực tiếp cho họ với các câu hỏi. Dưới đây là cách họ hỗ trợ chúng ta hàng ngày: Khi ai đó đề cập đến Sprint Task Creation Agent trong bình luận hoặc trò chuyện, nó phân tích bối cảnh xung quanh và tạo ra một công việc rõ ràng, có hướng hành động. Công việc này liên kết trở lại cuộc hội thoại ban đầu, mặc định thuộc sprint Growth Ops hiện tại và được giao cho người đã đề cập đến nó trừ khi có người được giao khác được chỉ định rõ ràng.

Khi một công việc được chuyển sang trạng thái ‘Đang tiến độ’ , Sprint Task Creation Agent sẽ tự động gắn thẻ thành viên QA của chúng ta và gửi một nhắc nhở ngắn gọn, thân thiện trong chủ đề tin nhắn, đảm bảo việc chuyển giao diễn ra mà không cần theo dõi thêm.

Vào cuối tuần, Sprint Task Creation Agent tổng hợp một bản tóm tắt rõ ràng về những gì đã hoàn thành, những gì vẫn đang tiến hành và những gì cần chú ý tiếp theo. Một báo cáo hàng tuần nhẹ nhàng, không cần chuẩn bị thủ công.

Sử dụng các phiên tinh chỉnh backlog

Backlog nên được lập trước một vài bước so với sprint, đóng vai trò là hướng dẫn cho kế hoạch tài nguyên và ưu tiên trong tương lai.

Bạn sẽ sử dụng quá trình tinh chỉnh backlog để:

Kiểm tra lại độ rõ ràng của câu chuyện: Xác nhận rằng mỗi câu chuyện mô tả một nhu cầu thực tế của người dùng và một kết quả có thể đo lường được. Loại bỏ bất kỳ điều gì vẫn còn là ý tưởng chưa hoàn chỉnh.

Xác định ý nghĩa của 'hoàn thành': Ghi lại các tiêu chí chấp nhận, phụ thuộc dữ liệu và điều kiện kiểm thử để tất cả thành viên trong nhóm biết khi nào nên dừng lại.

Xác minh phạm vi: Chia nhỏ hoặc hợp nhất các câu chuyện (stories) có kích thước quá lớn hoặc quá nhỏ để phù hợp với một sprint duy nhất.

Sắp xếp có mục đích: Đưa các công việc có thể mở khóa tiến độ cho các nhóm hoặc thành phần khác lên trước.

Giữ cho backlog gọn nhẹ: Lưu trữ những gì không còn phù hợp với lộ trình hiện tại thay vì để rác thải tích tụ.

⚡ Kho mẫu: Nếu bạn đang quản lý công việc theo phương pháp Agile, bạn cần sử dụng Mẫu lập kế hoạch sprint Agile ClickUp. Mẫu này mô tả chi tiết từng giai đoạn của một sprint, từ giai đoạn Việc cần làm và Lập kế hoạch cho đến Thực hiện, Kiểm tra, Triển khai và các giai đoạn tiếp theo. Hơn nữa, mỗi công việc bao gồm toàn bộ bối cảnh của nó, bao gồm loại công việc, epic, ngày đáo hạn và ước lượng thời gian. Tất cả các yếu tố này kết hợp lại biến mỗi sprint thành một chu kỳ minh bạch về tiến độ và giao hàng.

Theo dõi tiến độ hàng ngày thông qua các cuộc họp stand-up và biểu đồ burndown.

Khi sprint bắt đầu, sự nhận thức quan trọng hơn tốc độ. Vì vậy, hãy đảm bảo các cuộc họp hàng ngày (daily stand-ups) được giữ ngắn gọn, tập trung vào tiến độ và nhằm đạt được một điều chỉnh rõ ràng.

Khi sprint bắt đầu, backlog cần được phản hồi liên tục.

Với các cuộc họp hàng ngày, bạn có thể phát hiện các công việc bị đình trệ và sự thay đổi ưu tiên trước khi chúng trở thành các trì hoãn lớn hơn.

⭐ Bonus: ClickUp SyncUps biến sprint thành hành động. Đây là công cụ cuộc họp và hợp tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép bạn khởi tạo cuộc gọi âm thanh và video ngay lập tức trực tiếp trong Không gian Làm việc ClickUp của mình. Bắt đầu một SyncUp từ bất kỳ kênh nào hoặc tin nhắn trực tiếp trong ClickUp Trò chuyện ClickUp AI tạo ra các tóm tắt rõ ràng cho những người không trực tuyến cùng lúc. Không ai phải tìm hiểu bối cảnh hoặc tham gia các cuộc gọi cập nhật. Quan trọng hơn, các cập nhật không chỉ dừng lại ở cuộc hội thoại. Các quyết định quan trọng, rào cản và bước tiếp theo có thể được chuyển đổi trực tiếp thành công việc, cập nhật hoặc điều chỉnh backlog, giúp quá trình thực thi luôn có kết nối chặt chẽ với kế hoạch.

Bên cạnh các cuộc họp stand-up, biểu đồ burndown cung cấp chế độ xem theo thời gian thực về tình trạng của sprint. Khi biểu đồ phẳng hoặc tăng đột ngột một cách bất thường, bạn biết rằng có điều gì đó trong quá trình thực hiện cần được chú ý trước khi mục tiêu của sprint bị đe dọa.

📌 Danh sách kiểm tra cho cuộc họp backlog Kiểm tra xu hướng burndown mới nhất: Nếu tiến độ chậm lại, xác định xem phạm vi công việc có mở rộng hay các công việc bị đình trệ.

Xem xét công việc đang thực hiện: Nếu có nhiều công việc đang hoạt động nhưng không có công việc nào hoàn thành, hãy tập trung vào một số công việc cho đến khi chúng hoàn thành.

Xem lại các rào cản: Xác nhận quyền sở hữu và thời gian dự kiến giải quyết trước khi tiếp tục.

Xác nhận mục tiếp theo đã sẵn sàng: Đảm bảo nó đáp ứng định nghĩa về "sẵn sàng" của nhóm trước khi đưa vào.

📮 ClickUp Insight: Gần một nửa số người tham gia khảo sát cho biết bước thêm lớn nhất mà trò chuyện mang lại là phải di chuyển thủ công các công việc sang công cụ khác. 20% còn lại dành thời gian đọc lại các chủ đề thảo luận chỉ để tìm ra mục thực sự cần thực hiện. Những gián đoạn nhỏ này tích tụ lại vì mỗi lần chuyển giao là một sự rò rỉ nhỏ về thời gian, năng lượng và sự rõ ràng. ClickUp thay thế cuộc đua tiếp sức bằng một thao tác duy nhất. Trong ClickUp Chat, các chủ đề cuộc hội thoại của bạn có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành các công việc có thể theo dõi. Bạn không mất đà khi chuyển đổi ngữ cảnh vì không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp giữ nguyên ngữ cảnh cho bạn.

Dưới đây là các công cụ để quản lý sprint backlog:

1. ClickUp

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp các công cụ và quy trình làm việc vào một nền tảng thống nhất.

Đối với các nhóm quản lý sprint trong Agile, nó thống nhất việc thực thi backlog, tín hiệu kỹ thuật và phân tích sprint dưới một mái nhà. Tóm lại 👇

Thực hiện các dự án Agile một cách hiệu quả

Bạn đã có lộ trình, danh sách công việc và nhóm sẵn sàng bắt tay vào việc.

Điều bạn cần hiện nay là một không gian làm việc giúp hiển thị rõ ràng mọi user story, công việc và mối quan hệ phụ thuộc (và đảm bảo tất cả nhà phát triển đều đồng bộ thông tin).

Giới thiệu: ClickUp cho các nhóm Agile. Nó giúp các nhóm có kích thước khác nhau triển khai các dự án Agile một cách trơn tru.

Quản lý vòng đời agile một cách linh hoạt với quản lý công việc từ đầu đến cuối bằng ClickUp cho các nhóm agile.

Trong giải pháp này, bạn có thể tổ chức toàn bộ vòng đời sản phẩm của mình bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp.

Tùy chỉnh các công việc để phù hợp với luồng làm việc của bạn bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, danh mục và nhiều tính năng khác với nhiệm vụ ClickUp.

Mỗi công việc có thể đại diện cho một user story, lỗi hoặc cải tiến kỹ thuật, kèm theo điểm story, người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn và các phụ thuộc.

Dưới đây là cách các nhà phát triển và nhóm sản phẩm sử dụng nó để quản lý sprint và xử lý việc ưu tiên trong Agile một cách hiệu quả:

Kết nối mọi công việc với sprint: Tổ chức các mục backlog vào các danh sách công việc đại diện cho các sprint hoặc epic.

Các quy trình làm việc tùy chỉnh được thiết kế cho chu kỳ phát triển thực tế: Sử dụng các Trường Tùy chỉnh như ‘Điểm câu chuyện’, ‘Ưu tiên’ hoặc ‘Số sprint’, và cài đặt các quy tắc tự động hóa để di chuyển công việc khi chúng được hoàn thành hoặc bị chặn.

Giữ sự hợp tác trong bối cảnh: Thêm bình luận, tạo tệp đính kèm cho thiết kế hoặc tài liệu kỹ thuật, và gắn thẻ đồng nghiệp qua đề cập @ để các cuộc hội thoại luôn đồng bộ với công việc đang thực hiện.

Quản lý sprint, tự động hóa thông tin giao hàng và truy cập hơn 1.000 tích hợp.

ClickUp Sprints được thiết kế để giảm thiểu công việc thiết lập lặp lại cho các nhóm phát triển và sản phẩm. Nó cho phép bạn xác định ngày bắt đầu/ngày kết thúc sprint, gán điểm và thiết lập ưu tiên, trong khi phần còn lại của các bước chuyển đổi sẽ được ClickUp quản lý tự động.

Tối ưu hóa quy trình kế hoạch sprint và tự động hóa quá trình chuyển đổi với ClickUp Sprints

Tóm tắt:

Khi ngày bắt đầu sprint đến, ClickUp có thể tự động chuyển sprint sang trạng thái ‘Đang tiến hành’.

Vào ngày kết thúc, nó đánh dấu sprint là hoàn thành thay vì yêu cầu đóng thủ công.

Các công việc chưa hoàn thành từ một sprint đã hoàn thành sẽ tự động được chuyển (spillover) sang sprint tiếp theo để tránh sự nhầm lẫn không cần thiết.

Bạn có thể sao chép các chế độ xem sprint để không phải xây dựng lại bố cục bảng mỗi sprint.

🤔 Câu hỏi thường gặp Làm thế nào để cài đặt điểm sprint cho nhiều người được giao nhiệm vụ trên ClickUp? Nếu nhóm của bạn áp dụng mô hình chia sẻ quyền sở hữu các công việc, bạn có thể gán điểm sprint cho từng người được giao công việc một cách riêng lẻ, thay vì chia nhỏ hoặc sao chép các công việc. Kích hoạt tính năng Multiple Assignees ClickApp trong cài đặt Không gian Làm việc của bạn. Mở công việc và nhấp vào Thêm Điểm Sprint ở góc trên bên trái. Trong hộp thoại Sprint Points, sử dụng menu thả xuống bên cạnh hình đại diện của từng người được giao nhiệm vụ: Nhập giá trị tùy chỉnh để gán số điểm khác nhau cho từng người. Hoặc nhấp vào Set all để áp dụng cùng một giá trị điểm cho tất cả mọi người cùng lúc. Nhập giá trị tùy chỉnh để gán số điểm khác nhau cho từng người. Hoặc nhấp vào Set all để áp dụng cùng một giá trị điểm cho tất cả mọi người cùng lúc. Nhập giá trị tùy chỉnh để gán số điểm khác nhau cho từng người.

Hoặc nhấp vào Đặt tất cả để áp dụng cùng một giá trị điểm cho tất cả mọi người cùng lúc. Gán điểm sprint cho nhiều người được giao nhiệm vụ mà không trùng lặp với ClickUp Sprints Tổng số điểm sprint hiển thị trên công việc là tổng của tất cả các điểm cá nhân. Ví dụ, nếu Dean có 5 điểm và Alex có 8 điểm, công việc sẽ hiển thị tổng cộng 13 điểm.

Sử dụng tích hợp ClickUp để kết nối backlog/công việc sprint với quy trình làm việc phát triển. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tích hợp nó với GitHub, GitLab hoặc Bitbucket để các commit, nhánh hoặc hoạt động của vấn đề có thể được liên kết.

Kết nối tất cả các ứng dụng phát triển/sản phẩm hàng đầu của bạn với ClickUp

Tích hợp Mô tả Codegen Codegen là trợ lý phát triển AI của bạn trong ClickUp. Đây là một Trợ lý AI có thể hoàn thành các công việc , phát triển tính năng và trả lời các câu hỏi về mã nguồn bằng ngôn ngữ tự nhiên. GitLab Kết nối trực tiếp Spaces với các dự án GitLab. Các công việc trong Spaces có dự án kết nối có thể được liên kết với các commit, nhánh và yêu cầu hợp nhất. GitHub Kết nối trực tiếp Spaces với các kho lưu trữ Bitbucket (repos) để luôn biết công việc nào liên quan. Các công việc trong Spaces có kho lưu trữ kết nối có thể được liên kết với các commit, nhánh và Yêu cầu Hợp nhất. Bitbucket Kết nối trực tiếp Spaces với các kho lưu trữ Bitbucket (repos) để luôn biết công việc nào liên quan. Các công việc trong Spaces có kho lưu trữ kết nối có thể được liên kết với các commit, nhánh và yêu cầu Hợp nhất.

🎯 Mẹo sử dụng ClickUp: Nếu có các công việc bạn thực hiện trong mỗi sprint (hội nghị đánh giá, dọn dẹp, kiểm tra phát hành), đừng chờ đợi để tạo lại chúng thủ công mỗi chu kỳ. Sử dụng ClickUp tự động hóa để tự động thêm các mục đó, giúp nhóm của bạn luôn bắt đầu với một cơ sở ban đầu. Tự động tạo các công việc sprint lặp lại có điều kiện bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa

Ví dụ: Tạo một quy trình tự động hóa trong Danh sách Thực thi Hàng tuần để thêm các công việc vào Danh sách Lộ trình Sản phẩm khi hộp kiểm "On Roadmap" được chọn.

Tạo một quy trình tự động hóa trong Danh sách Backlog Chính của Sản phẩm để thêm một công việc vào Danh sách Thực thi Hàng tuần khi trạng thái của nó thay đổi thành "được ưu tiên".

Tạo các quy trình tự động hóa trong Danh sách Backlog Chính của Sản phẩm để cài đặt Trường Tùy chỉnh của Nhóm khi một công việc mới được tạo dựa trên Nhãn Tính năng Sản phẩm của nó.

Sử dụng lớp AI thông minh và có ngữ cảnh

Giới thiệu: BrainGPT, ứng dụng AI độc lập từ ClickUp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh hiểu cách nhóm của bạn làm việc và hiển thị những thông tin quan trọng trước khi bạn phải tìm kiếm chúng. Trong quá trình lập kế hoạch sprint, BrainGPT có thể chuyển đổi các mục backlog mơ hồ thành các công việc có thể thực hiện được, kèm theo các công việc con đề xuất, ước tính và ưu tiên.

Sử dụng ClickUp BrainGPT để nhận hỗ trợ theo ngữ cảnh nhanh hơn.

Trong quá trình sprint diễn ra, BrainGPT quét các cập nhật công việc để phát hiện rủi ro sớm, chẳng hạn như nhiều rào cản trên các công việc ưu tiên cao hoặc mục tiêu sprint bị chậm tiến độ. Nó có thể tạo báo cáo trạng thái tức thì bằng cách lấy dữ liệu thực tế từ các công việc, bình luận và bảng điều khiển, giúp bạn không cần phải xây dựng báo cáo thủ công.

Dù bạn đang tìm kiếm trong các công việc, tài liệu hay ứng dụng tích hợp, việc sử dụng Enterprise Search sẽ giúp bạn truy cập chính xác thông tin cần tìm (ngay lập tức và trong bối cảnh cụ thể).

Cần tham khảo một tệp thiết kế trong Figma, một dòng mã trong GitHub hoặc một cuộc thảo luận trước đây trong Slack? Tất cả đều có thể truy cập chỉ với một lần tìm kiếm.

Yêu cầu BrainGPT tìm kiếm câu trả lời từ khắp các nguồn trên web, so sánh dữ liệu hoặc hiển thị tài liệu — thậm chí vượt ra ngoài không gian làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Talk to Text : Ghi lại các cập nhật, ý tưởng hoặc thay đổi công việc ngay lập tức bằng giọng nói. Bỏ qua việc gõ phím trong các buổi stand-up hoặc đánh giá và chuyển đổi đầu vào bằng giọng nói trực tiếp thành công việc, bình luận hoặc ghi chú. Ghi lại các cập nhật, ý tưởng hoặc thay đổi công việc ngay lập tức bằng giọng nói. Bỏ qua việc gõ phím trong các buổi stand-up hoặc đánh giá và chuyển đổi đầu vào bằng giọng nói trực tiếp thành công việc, bình luận hoặc ghi chú.

Truy cập nhiều mô hình AI: Chọn mô hình phù hợp cho công việc trong Không gian Làm việc và loại bỏ Chọn mô hình phù hợp cho công việc trong Không gian Làm việc và loại bỏ sự phân tán của AI . Sử dụng các mô hình AI khác nhau cho việc viết, phân tích, nghiên cứu hoặc tổng hợp dựa trên yêu cầu thực tế của công việc.

Bảng điều khiển : Xem chế độ xem thời gian thực về tình trạng sprint, Khối lượng công việc và tiến độ trong một giao diện duy nhất. Theo dõi tiến độ hoàn thành, các rào cản và tín hiệu thực thi mà không cần tạo báo cáo hoặc chuyển đổi công cụ. Xem chế độ xem thời gian thực về tình trạng sprint, Khối lượng công việc và tiến độ trong một giao diện duy nhất. Theo dõi tiến độ hoàn thành, các rào cản và tín hiệu thực thi mà không cần tạo báo cáo hoặc chuyển đổi công cụ.

Thẻ AI : Hiển thị các thông tin do AI tạo ra trực tiếp trên bảng điều khiển. Tự động tóm tắt tiến độ sprint, cảnh báo rủi ro hoặc làm nổi bật công việc bị đình trệ mà không cần phân tích thủ công. Hiển thị các thông tin do AI tạo ra trực tiếp trên bảng điều khiển. Tự động tóm tắt tiến độ sprint, cảnh báo rủi ro hoặc làm nổi bật công việc bị đình trệ mà không cần phân tích thủ công.

Giới hạn của ClickUp

Bộ tính năng toàn diện có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.585+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp AI?

Một người dùng ClickUp cũng chia sẻ trải nghiệm của họ trên G2:

ClickUp Brain MAX đã trở thành một công cụ tuyệt vời trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

ClickUp Brain MAX đã trở thành một công cụ tuyệt vời trong quy trình làm việc của tôi. Cách nó kết hợp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trên một nền tảng giúp phản hồi nhanh hơn và đáng tin cậy hơn, và tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên toàn nền tảng là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể. Tôi cũng rất đánh giá cao tính bảo mật cấp doanh nghiệp, mang lại sự an tâm khi xử lý thông tin nhạy cảm. […] Điều nổi bật nhất là cách nó giúp tôi loại bỏ những thông tin không cần thiết và suy nghĩ rõ ràng hơn — dù là tóm tắt cuộc họp, soạn thảo nội dung hay brainstorming ý tưởng mới. Nó giống như có một trợ lý AI tất cả trong một, có thể thích ứng với mọi nhu cầu của tôi.

2. Azure DevOps

Azure DevOps là nền tảng giao hàng phần mềm tích hợp của Microsoft, giúp các nhóm lập kế hoạch, phát triển, kiểm thử và triển khai phần mềm quy mô lớn.

Nó kết hợp các công cụ cho kế hoạch linh hoạt, kiểm soát nguồn, CI/CD, kiểm thử và hợp tác thành một dịch vụ thống nhất, giúp các nhóm phát triển có khả năng hiển thị và kiểm soát toàn bộ vòng đời dự án.

Để hỗ trợ quá trình lập kế hoạch sprint, bạn có các tính năng như backlog có thể tùy chỉnh, bảng công việc và đường dẫn lặp. Chúng giúp bạn phân công công việc và theo dõi tiến độ trong suốt các chu kỳ Scrum hoặc Kanban. Tất cả các công cụ lập kế hoạch sprint này đều được tích hợp với kiểm soát nguồn, xây dựng và CI/CD.

Các tính năng chính của Azure DevOps

Trong quá trình lập kế hoạch sprint, bạn có thể gán các mục backlog cho một iteration cụ thể bằng cách kéo chúng vào chế độ xem lập kế hoạch sprint.

Xác định sức chứa của nhóm hoặc cá nhân (số giờ hoặc ngày có sẵn), để có thể phát hiện tình trạng cam kết quá mức trước khi sprint bắt đầu.

Các biểu đồ và bảng điều khiển tích hợp hiển thị tình trạng sprint, tốc độ và xu hướng dự báo để hỗ trợ quyết định lập kế hoạch.

Giới hạn của Azure DevOps

Azure DevOps áp dụng một cấu trúc phân cấp có cấu trúc (Epics → Tính năng → User Stories → Công việc) có thể khiến các nhóm ưa chuộng quy trình lập kế hoạch sprint nhẹ nhàng hoặc linh hoạt hơn cảm thấy bị hạn chế.

Giá dịch vụ Azure DevOps

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Azure DevOps

G2 : 4. 2/5 (680+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Azure DevOps?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Các kho lưu trữ mã nguồn cung cấp các tính năng để lưu trữ mã nguồn được phân loại theo nhiều dự án khác nhau và tạo các đường ống (pipeline) cho từng dự án. Các đường ống có thể được kích hoạt thủ công khi cần thiết hoặc khi một sự kiện tùy chỉnh được kích hoạt. DevOps cung cấp quyền truy cập và kiểm soát dựa trên vai trò, chẳng hạn như số lượng phê duyệt tối thiểu cần thiết để hợp nhất yêu cầu Hợp nhất (pull request) hoặc thêm khóa (lock) vào các nhánh cụ thể và các tính năng khác.

Các kho lưu trữ mã nguồn cung cấp các tính năng để lưu trữ mã nguồn được phân loại theo nhiều dự án khác nhau và tạo các đường ống (pipeline) cho từng dự án. Các đường ống có thể được kích hoạt thủ công khi cần thiết hoặc khi một sự kiện tùy chỉnh được kích hoạt. DevOps cung cấp quyền truy cập và kiểm soát dựa trên vai trò, chẳng hạn như số lượng phê duyệt tối thiểu cần thiết để hợp nhất yêu cầu Hợp nhất (pull request) hoặc đặt khóa trên các nhánh cụ thể và các tính năng khác.

👀 Bạn có biết? Hiện nay có hơn 8.000 ngôn ngữ lập trình tồn tại! Theo Bách khoa toàn thư lịch sử về ngôn ngữ lập trình, con số này lên tới 8.945, từ những ngôn ngữ phổ biến như Python và Java đến những ngôn ngữ ít người biết đến.

3. Jira

qua Jira

Jira là công cụ lập kế hoạch sprint. Nó hỗ trợ quản lý công việc, theo dõi câu chuyện người dùng, hợp tác nhóm và theo dõi sprint cho các đội Agile.

Bạn có thể lập kế hoạch, thực hiện và tiến hành đánh giá sprint trên Jira. Nó cũng cung cấp quản lý backlog linh hoạt và hỗ trợ quy trình Agile, Scrum và các phương pháp quản lý dự án khác.

Bạn có thể lập kế hoạch các công việc theo từng giai đoạn trong backlog để có cái nhìn toàn diện về phạm vi dự án. Jira cho phép bạn bắt đầu các sprint có thời gian cố định để xử lý các phần công việc của dự án và sử dụng bảng Scrum để theo dõi tiến độ một cách trực quan khi công việc được thực hiện.

Các tính năng chính của Jira

Sử dụng Confluence để tài liệu hóa sprint và tạo một cơ sở kiến thức tập trung.

Quản lý backlog bằng cách kéo và thả, kết hợp với ước lượng và điều chỉnh phạm vi sprint.

Sử dụng các dòng thời gian tương tác để hiển thị trực quan các epic, user story và các mối quan hệ phụ thuộc.

Giới hạn của Jira

Các bảng trong Jira không hiển thị điểm câu chuyện tổng hợp so với sức chứa của nhóm mà không cần plugin.

Giá cả của Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $7,91/người dùng/tháng

Premium : $14.54/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Jira

G2: 4. 3/5 (7.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 14.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jira?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã sử dụng Jira hơn một năm nay và rất đánh giá cao cách nó liên kết các câu chuyện hoặc lỗi với các yêu cầu Hợp nhất hoặc commit mà chúng tôi tạo trong Bitbucket. Sự tích hợp này giúp việc đang theo dõi công việc trở nên thuận tiện hơn nhiều.

Tôi đã sử dụng Jira hơn một năm nay và rất đánh giá cao cách nó liên kết các câu chuyện hoặc lỗi với các yêu cầu Hợp nhất hoặc commit mà chúng tôi tạo trong Bitbucket. Sự tích hợp này giúp việc theo dõi công việc trở nên thuận tiện hơn nhiều.

🧠 Thú vị: Ward Cunningham, một trong những đồng tác giả của Tuyên ngôn Agile, đã phát minh ra wiki đầu tiên vào năm 1994, giúp việc chỉnh sửa cộng tác trở nên trực quan và đơn giản.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Jira dành cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile

Những thách thức phổ biến trong quản lý sprint backlog

Backlog sprint có thể trông đơn giản trên giấy, nhưng việc duy trì sức khỏe của nó không hề dễ dàng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi quản lý sprint trong Agile:

1. Cam kết quá mức trong quá trình lập kế hoạch sprint

Các nhóm thường nhận quá nhiều công việc so với khả năng hoàn thành thực tế trong sprint. Điều này thường xảy ra khi ước tính quá lạc quan hoặc khi có áp lực phải thêm các mục bổ sung.

📌 Ví dụ: Một nhóm cam kết thực hiện 60 điểm câu chuyện mặc dù trước đây chỉ hoàn thành khoảng 40, dẫn đến nhiều công việc tràn sang sprint tiếp theo và không đạt được mục tiêu sprint.

2. Thực hành ước lượng không nhất quán

Khi các nhóm không thể thống nhất về chi tiết cụ thể của điểm câu chuyện, việc lập kế hoạch trở nên không đáng tin cậy. Điều này cũng dẫn đến số liệu về tốc độ mất độ chính xác, và các sprint tương lai sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

📌 Ví dụ: Một nhà phát triển đánh giá một chỉnh sửa giao diện người dùng (UI) là '1 điểm', trong khi nhà phát triển khác đánh giá là '3 điểm', khiến biểu đồ sprint của nhóm trở nên lộn xộn.

3. Các phụ thuộc cản trở tiến độ

Công việc phụ thuộc vào nhóm hoặc hệ thống khác thường bị tắc nghẽn. Nếu không có sự phối hợp đúng đắn, các trì hoãn sẽ lan rộng và gây cản trở cho sprint.

📌 Ví dụ: Nhóm frontend đang bị tắc nghẽn do phải chờ các điểm cuối API từ đội ngũ backend, gây trì hoãn việc hoàn thành tính năng.

4. Bỏ qua nợ kỹ thuật và công việc không liên quan đến tính năng

Khi các nhóm chỉ tập trung vào việc phát triển các tính năng mới, chất lượng mã nguồn có xu hướng suy giảm theo thời gian. Việc bỏ qua việc refactoring hoặc dọn dẹp mã nguồn có thể dẫn đến các sprint chậm hơn trong tương lai.

📌 Ví dụ: Việc liên tục hoãn việc tối ưu hóa cơ sở dữ liệu có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất, và việc khắc phục những vấn đề này có thể mất cả một sprint sau này.

Các thực hành tốt nhất cho nhà phát triển quản lý backlog sprint

Hỏi bất kỳ nhà phát triển nào về yếu tố quyết định thành công hay thất bại của một sprint, và bạn sẽ thấy họ thường đề cập đến cách xử lý backlog.

Dưới đây là các nguyên tắc tốt nhất về backlog cho nhà phát triển mà bạn phải tuân theo 👇

Ưu tiên các công việc giúp giải quyết các vấn đề khác: Bắt đầu với các công việc mà các thành viên khác trong nhóm phụ thuộc vào, chẳng hạn như API phía server, các thành phần chia sẻ hoặc các công việc liên quan đến hạ tầng. Hoàn thành những công việc này trước tiên sẽ ngăn chặn các vấn đề phát sinh sau này và duy trì sự trôi chảy của sprint.

Ước tính dựa trên tín hiệu nỗ lực thực tế: Đừng đoán số điểm câu chuyện. Sử dụng các commit gần đây, kích thước PR hoặc nhật ký thời gian từ các câu chuyện tương tự làm tham chiếu. Ước tính nhất quán, dựa trên dữ liệu cải thiện tính dự đoán của sprint và giảm thiểu việc hoàn thành gấp rút.

Thêm chi tiết kỹ thuật trong quá trình tinh chỉnh: Trước khi một câu chuyện được đưa vào sprint, hãy đảm bảo nó bao gồm môi trường, tên nhánh và kỳ vọng kiểm thử. Điều này giúp tránh việc chuyển đổi ngữ cảnh khi công việc bắt đầu.

Cân bằng giữa các tính năng mới và việc tái cấu trúc: Đối với mỗi sprint tập trung vào tính năng, hãy bao gồm ít nhất một công việc cải tiến kỹ thuật, chẳng hạn như tối ưu hóa hiệu suất, cập nhật phụ thuộc hoặc dọn dẹp mã nguồn. Điều này giúp duy trì tốc độ phát triển ổn định theo thời gian và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Xem xét nghiêm túc giới hạn công việc đang tiến độ (WIP): Không nên để năm công việc 'đang tiến độ' cùng lúc. Hoàn thành các lô nhỏ giúp cải thiện luồng công việc và cho phép QA hoặc người kiểm tra mã nguồn làm việc sớm hơn, giảm áp lực cuối sprint.

Quản lý Sprint Backlog với ClickUp

Một đo lường chính xác đáng giá ngàn lời khuyên của chuyên gia.

Một đo lường chính xác đáng giá ngàn lời khuyên của chuyên gia.

Sprint diễn ra suôn sẻ khi backlog rõ ràng, cập nhật và kết nối với mã. Các nhà phát triển biết rõ những gì quan trọng hiện tại, những gì bị chặn và những gì đã hoàn thành.

ClickUp tập trung tất cả cấu trúc đó vào một nơi. Nó giúp bạn lập kế hoạch sprint, đặt điểm và đánh giá sức chứa với các chế độ xem đơn giản, đáng tin cậy, đồng thời liên kết các cam kết và yêu cầu Hợp nhất với các công việc, giúp tiến độ được hiển thị dưới dạng dữ liệu thực tế. Sử dụng các thẻ burndown, velocity và cumulative flow để theo dõi tiến độ, trong khi các tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý việc chuyển tiếp, công việc lặp lại và các cập nhật định kỳ.

Nếu bạn muốn các sprint diễn ra suôn sẻ và ít bất ngờ, hãy sử dụng ClickUp để quản lý backlog. Xây dựng một hệ thống đáng tin cậy, sau đó để nhóm tập trung vào việc viết mã. Hãy thử ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Backlog sprint nên bao gồm tất cả các câu chuyện, công việc và lỗi mà nhóm phát triển phần mềm đã commit để thực hiện trong sprint đó. Một backlog sprint hiệu quả đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều hiểu rõ vai trò và ưu tiên của mình trong sprint.

Khi sprint bắt đầu, chỉ nhóm phát triển mới quản lý backlog. Chủ sản phẩm xác định ưu tiên trước khi lập kế hoạch, nhưng việc cập nhật tiến độ, điều chỉnh ước tính và quyết định cách hoàn thành công việc là trách nhiệm của các nhà phát triển. Sprint backlog hoạt động như một kế hoạch linh hoạt, thay đổi theo quá trình thực hiện khi nhóm học hỏi thêm.

Thông thường, mỗi ngày. Các cập nhật hàng ngày trên bảng sprint cho thấy mọi người biết những gì đã hoàn thành, những gì bị chặn và những gì tiếp theo.

Quy tắc 20–30–50 giúp cân bằng giữa độ chắc chắn và rủi ro trong kế hoạch sprint: 20% công việc có độ tin cậy cao, 30% các mục có độ phức tạp trung bình và 50% các mục phức tạp hoặc mang tính khám phá. Quy tắc này giúp danh sách công việc sprint duy trì tính thực tế bằng cách đảm bảo các nhóm không quá tải sprint với công việc có độ không chắc chắn cao đồng thời vẫn đạt được tiến độ.

ClickUp đã trở thành lựa chọn yêu thích của các nhóm muốn tích hợp quản lý sprint vào hệ thống workflow tổng thể. Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho các sprint Scrum, đặt điểm câu chuyện, theo dõi biểu đồ burndown và thậm chí quản lý tài liệu hoặc mục tiêu trong cùng một không gian.

Ước tính dựa trên nỗ lực và độ phức tạp, không phải số giờ. Sử dụng các câu chuyện trước đó làm tiêu chuẩn tham chiếu và thảo luận về các phần phức tạp trước khi gán giá trị.

Một backlog rõ ràng giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh, làm rõ ưu tiên và phát hiện các rào cản sớm. Với một backlog được duy trì tốt, các nhà phát triển dành nhiều thời gian hơn để triển khai mã và ít thời gian hơn để đoán xem điều gì sẽ đến tiếp theo.

Đối với hầu hết các nhóm hiện nay, ClickUp là lựa chọn tốt nhất thay thế Jira cho việc quản lý sprint backlog. ClickUp cung cấp thiết lập gọn gàng hơn, tự động hóa đơn giản (và chi tiết hơn) và linh hoạt hơn so với Jira, đặc biệt là cho các nhóm phát triển có kích thước khác nhau. Nó hỗ trợ mọi thứ từ kế hoạch sprint đến biểu đồ burndown, tích hợp với GitHub và GitLab, và bao gồm các công cụ cho tài liệu và báo cáo, tất cả trong một không gian làm việc duy nhất.