Cách xây dựng một kế hoạch giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ thực sự hiệu quả

Một công ty SaaS từng gửi email "Chúng tôi nhớ bạn" để lấy lại khách hàng đã rời bỏ. Khách hàng trả lời: "Tôi hủy đăng ký vì sản phẩm của bạn ngừng hoạt động cách đây hai tháng và không ai trả lời các yêu cầu hỗ trợ của tôi. Nhưng cảm ơn mã giảm giá, tôi đoán vậy."

Tỷ lệ rời bỏ khách hàng xảy ra từ rất lâu trước khi khách hàng hủy dịch vụ.

Sản phẩm của bạn không còn hữu ích, quy trình onboarding gây nhầm lẫn cho họ, hoặc họ gặp phải vấn đề mà không ai giải quyết. Đến khi họ hủy dịch vụ, bạn đã mất họ từ nhiều tuần trước.

Hầu hết các chiến lược giảm tỷ lệ rời bỏ khách hàng đều liên quan đến việc gọi điện cho khách hàng một cách vội vã sau khi họ nhấn nút hủy, điều này giống như cố gắng cứu vãn một mối quan hệ bằng cách xuất hiện tại sân bay với hoa. Đã quá muộn. 🙃

Sổ tay giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ giúp phát hiện vấn đề trước khi khách hàng bắt đầu tìm kiếm đối thủ cạnh tranh của bạn trên Google. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một sổ tay mà nhóm của bạn có thể sử dụng với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc. 📒

Tỷ lệ churn khách hàng là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Tỷ lệ churn khách hàng là tỷ lệ khách hàng ngừng kinh doanh với bạn trong một khoảng thời gian cụ thể. Họ hủy đăng ký, ngừng mua hàng hoặc đơn giản là chuyển sang đối thủ cạnh tranh.

Hãy tưởng tượng nó như một cái xô bị rò rỉ. Bạn đang đổ nước vào (thu hút khách hàng mới), nhưng nếu có lỗ ở đáy (mất khách hàng), bạn sẽ phải liên tục cố gắng để giữ cho nó đầy.

Đây là lý do tại sao tỷ lệ churn nên khiến bạn lo lắng:

Mất doanh thu: Mỗi khách hàng rời đi sẽ mang theo các khoản thanh toán định kỳ của họ.

Chi phí cao hơn: Việc thu hút khách hàng mới sẽ tiêu tốn ngân sách marketing và bán hàng của bạn. Việc thu hút khách hàng mới sẽ tiêu tốn ngân sách marketing và bán hàng của bạn.

Sự phát triển bị kìm hãm: Bạn không thể mở rộng quy mô nếu liên tục phải bù đắp cho kinh doanh bị mất.

Dấu hiệu cảnh báo: Sự gia tăng đột biến trong tỷ lệ churn thường cho thấy có vấn đề trong sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ hoặc thậm chí quy trình onboarding của bạn.

🧠 Thực tế thú vị: Không phải tất cả sự rời bỏ đều là tự nguyện. Trong một nghiên cứu, 'sự rời bỏ không tự nguyện' (do lỗi thanh toán, v.v.), khách hàng thực sự thể hiện sự trung thành cao hơn khi được đưa trở lại so với những người rời bỏ tự nguyện.

Nguyên nhân gốc rễ của việc mất khách hàng là gì?

Khách hàng không rời đi một cách ngẫu nhiên. Luôn có lý do, ngay cả khi họ không nói cho bạn biết. Hãy cùng phân tích những nguyên nhân thực sự:

Họ chưa bao giờ tìm ra cách sử dụng sản phẩm của bạn

Nếu khách hàng không cảm nhận được giá trị trong tuần đầu tiên, bạn sẽ gặp rắc rối. Quy trình onboarding khách hàng lộn xộn, nơi người dùng không thể nắm bắt các tính năng cơ bản hoặc thấy giá trị ngay lập tức, sẽ gây ra sự thất vọng ngay từ ngày đầu tiên.

Họ đăng ký với sự hào hứng, nhưng bạn đã để đà đó suy giảm. Khi ai đó phải mất 30 phút để hoàn thành một công việc đơn giản chỉ mất ba phút, họ bắt đầu nghi ngờ quyết định mua hàng của mình.

Sản phẩm của bạn không còn hữu ích, quy trình onboarding gây nhầm lẫn cho họ, hoặc họ gặp phải vấn đề mà không ai giải quyết. Đến khi họ hủy dịch vụ, bạn đã mất họ từ nhiều tuần trước.

Bạn chỉ liên hệ với họ khi bạn cần điều gì đó

Ra khỏi tầm mắt nghĩa là ra khỏi tâm trí. Khi bạn chỉ liên hệ để bán thêm sản phẩm hoặc khi thanh toán của họ bị thất bại, đó không phải là một mối quan hệ.

Các doanh nghiệp thông minh hiểu rằng quản lý giao tiếp khách hàng hiệu quả nghĩa là duy trì sự liên quan mà không gây phiền toái—chia sẻ mẹo, theo dõi tiến độ và kỷ niệm các cột mốc quan trọng. Nếu những email duy nhất mà khách hàng nhận được từ bạn là hóa đơn, đừng ngạc nhiên khi họ hủy dịch vụ.

Sản phẩm của bạn đã ngừng giải quyết vấn đề của họ

Thị trường thay đổi. Nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi. Sản phẩm của bạn? Có thể nó vẫn đang làm những việc cần làm tương tự như hai năm trước. Hoặc có thể nó đã trở nên phình to với những tính năng mà không ai yêu cầu, trong khi bỏ qua những tính năng quan trọng.

Một mô hình dự đoán tỷ lệ rời bỏ khách hàng đáng tin cậy có thể cảnh báo về những khách hàng có nguy cơ rời bỏ trước khi họ thực sự rời đi, nhưng nó sẽ không giúp ích gì nếu sản phẩm của bạn thực sự không còn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nữa.

Giá không còn tương xứng với giá trị

Họ sẵn sàng trả $99/tháng khi sử dụng sản phẩm của bạn hàng ngày. Giờ đây, họ chỉ đăng nhập hai lần một tháng và thấy nhiều lựa chọn rẻ hơn ở mọi nơi. Nếu khách hàng không thể biện minh cho giá cả của bạn dựa trên giá trị họ nhận được, họ sẽ tìm đến đối thủ cung cấp ưu đãi tốt hơn.

🔍 Bạn có biết? Trong các doanh nghiệp dựa trên mô hình đăng ký, các công ty đã phát hiện ra rằng việc cung cấp tùy chọn 'tạm dừng' hoặc kế hoạch dịch vụ linh hoạt giúp họ duy trì tỷ lệ gia hạn trung bình 95,6%, cho thấy việc cho phép khách hàng 'tạm dừng' thay vì hủy bỏ hoàn toàn là một chiến lược hiệu quả.

Hướng dẫn từng bước để giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ

Hãy xem kế hoạch giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ như bản đồ hướng dẫn của bạn để biến khách hàng có nguy cơ rời bỏ thành những người ủng hộ trung thành. Mỗi bước đều dựa trên bước trước đó, tạo thành một hệ thống toàn diện giúp phát hiện sớm các vấn đề và giải quyết chúng một cách có hệ thống.

Giải pháp CRM của ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện – tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Hãy cùng tìm hiểu cách xây dựng chiến lược giảm tỷ lệ churn từng bước một với ClickUp. 📈

Bước #1: Phác thảo hành trình khách hàng và xác định các điểm rời bỏ

Trước khi khắc phục tình trạng churn, bạn cần xác định chính xác nơi xảy ra vấn đề.

Bắt đầu từ khi đăng ký và tiến hành theo thứ tự thời gian. Điều gì xảy ra trong lần đăng nhập đầu tiên của họ? Khi nào họ tạo dự án đầu tiên hoặc gửi chiến dịch email đầu tiên? Những cột mốc nào quan trọng nhất?

Giả sử bạn đang vận hành một nền tảng SaaS cho tiếp thị email. Hành trình của bạn có thể bao gồm đăng ký dùng thử, tạo/lập chiến dịch đầu tiên, đạt 100 người đăng ký, nâng cấp lên gói trả phí và cuối cùng là gia hạn. Hãy vạch ra tất cả các bước này.

Bây giờ đến phần quan trọng: xác định nơi khách hàng rời bỏ. Truy xuất dữ liệu phân tích và tìm kiếm các mẫu. Có thể 40% người dùng thử nghiệm chưa bao giờ gửi chiến dịch đầu tiên. Có thể người dùng hạ cấp sau khi gặp các rào cản tính năng. Những điểm ma sát này cho bạn biết chính xác nơi trải nghiệm của bạn bị gián đoạn.

Tuy nhiên, đừng chỉ ghi chú số liệu. Hãy trò chuyện với khách hàng đã rời bỏ ở các giai đoạn này và hiểu rõ nguyên nhân đằng sau dữ liệu.

Vẽ bản đồ hành trình khách hàng hoàn chỉnh và theo dõi các cột mốc tương tác bằng ClickUp Bảng trắng

Để thể hiện điều này một cách trực quan, hãy sử dụng ClickUp Bảng trắng. Bạn có thể phác thảo từng giai đoạn, thêm các điểm tiếp xúc dưới dạng ghi chú dán và kết nối chúng bằng mũi tên để thể hiện cách khách hàng di chuyển qua phễu của bạn.

Điểm đặc biệt ở đây là mọi người có thể hợp tác theo thời gian thực, vì vậy nhóm CS có thể đóng góp ý kiến, nhóm sản phẩm có thể chỉ ra các hạn chế kỹ thuật và nhóm marketing có thể ghi chú những điểm cần điều chỉnh trong thông điệp.

Tải miễn phí mẫu Hình dung quy trình bán hàng và theo dõi các thời điểm có nguy cơ mất khách hàng với mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng ClickUp.

Để bắt đầu nhanh chóng, hãy sử dụng mẫu Bản đồ Hành trình Khách hàng của ClickUp. Nó giúp bạn vạch ra các giai đoạn như Nhận thức, Xem xét, Mua hàng, Giữ chân và Quảng bá mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Bạn có thể thêm dữ liệu sử dụng, liên kết với ghi chú phỏng vấn khách hàng và chỉ định người chịu trách nhiệm cho các sáng kiến cải tiến cụ thể. Ngoài ra, nó còn giúp phát hiện các mẫu hành vi liên quan đến sự trung thành và sự không hài lòng của khách hàng, từ đó đưa ra các cải tiến có mục tiêu.

Bước #2: Xây dựng mô hình dự đoán tỷ lệ rời bỏ khách hàng

Khi đã xác định được những điểm mà khách hàng thường rời bỏ, hãy tập trung vào việc dự đoán những khách hàng có khả năng rời bỏ.

Hiểu rõ ý nghĩa của tỷ lệ churn đối với kinh doanh của bạn. Đối với các công ty cung cấp dịch vụ theo hình thức đăng ký, churn có thể nghĩa là việc hủy đăng ký. Đối với các sản phẩm dựa trên mức độ sử dụng, churn có thể nghĩa là mức độ tương tác giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, ngay cả khi tài khoản vẫn còn hoạt động kỹ thuật.

Sau đó, bắt đầu nhận diện các dấu hiệu cảnh báo trước khi khách hàng rời bỏ. Bạn có thể nhận ra các mẫu sau: tần suất đăng nhập giảm, họ ngừng sử dụng các tính năng chính, các yêu cầu hỗ trợ không được trả lời, hoặc các vấn đề thanh toán nảy sinh.

Xây dựng hệ thống đánh giá điểm số gán điểm sức khỏe cho từng tài khoản khách hàng. Bắt đầu đơn giản: xanh lá cho tài khoản khỏe mạnh, vàng cho tài khoản có nguy cơ và đỏ cho tài khoản nguy cấp. Khi hệ thống trở nên phức tạp hơn, hãy tạo điểm số số học kết hợp nhiều yếu tố.

Bạn có thể tự động hóa việc đánh giá bằng cách sử dụng các trường AI trong ClickUp. Sử dụng trường AI Sentiment trong một không gian, thư mục hoặc danh sách công việc để đánh giá cảm xúc của công việc là tích cực, trung lập hoặc tiêu cực dựa trên mô tả công việc, Trường Tùy chỉnh và bình luận.

Tạo các điều kiện kích hoạt rủi ro mất khách hàng bằng ClickUp tự động hóa để can thiệp sớm

Cài đặt cảnh báo tự động bằng ClickUp tự động hóa. Bạn có thể tạo các quy trình làm việc thông minh để kích hoạt cảnh báo, giao công việc hoặc cập nhật trạng thái dựa trên hoạt động của khách hàng.

Ví dụ về tự động hóa để thử nghiệm

Khi điểm sức khỏe tài khoản của khách hàng giảm xuống dưới 70%, tự động giao công việc theo dõi cho quản lý dịch vụ khách hàng.

Khi một phiếu hỗ trợ vẫn mở trong hơn năm ngày, hãy thông báo cho chủ tài khoản để kiểm tra.

Khi người dùng không đăng nhập trong 10 ngày, hãy cập nhật trạng thái công việc của họ thành ‘Có nguy cơ’ và gắn thẻ nó trên bảng điều khiển giảm tỷ lệ rời bỏ của bạn.

Khi phát hiện cơ hội bán hàng bổ sung, kích hoạt tin nhắn tự động hóa gửi đến nhân viên bán hàng để liên hệ kịp thời.

Hiển thị các chỉ số sức khỏe và giữ chân khách hàng thông qua bảng điều khiển ClickUp

Sau khi các quy trình tự động hóa này được triển khai, theo dõi tác động của chúng thông qua Bảng điều khiển ClickUp. Thêm thẻ cho các chỉ số KPI về giữ chân khách hàng như điểm sức khỏe, tần suất tương tác, xu hướng NPS và tỷ lệ churn theo thời gian.

Những thông tin này cho thấy những vấn đề cần được chú ý và các chiến lược giữ chân khách hàng nào đang phát huy hiệu quả tốt nhất.

Bước #3: Tăng cường quá trình onboarding và giáo dục khách hàng

Hầu hết sự rời bỏ xảy ra trong 90 ngày đầu tiên, vì vậy việc thực hiện quy trình onboarding đúng cách là điều không thể thương lượng.

Xây dựng một luồng onboarding có cấu trúc để hướng dẫn người dùng mới và giúp họ nhận thấy giá trị sớm. Bắt đầu với các cột mốc như thiết lập tài khoản, thành công đầu tiên và áp dụng nâng cao. Giao quyền sở hữu cho từng thành viên trong nhóm CS cho mỗi cột mốc.

Ví dụ, một nền tảng tự động hóa tiếp thị có thể chia quá trình onboarding thành bốn giai đoạn: thiết lập tài khoản, khởi chạy chiến dịch, đánh giá phân tích và tối ưu hóa. Nhóm CS có thể theo dõi tiến độ của mỗi khách hàng qua các giai đoạn này và xác định nơi sự tương tác chậm lại.

Tổ chức các tài nguyên onboarding trong ClickUp Docs - một nền tảng tập trung và dễ truy cập

Để tổ chức tất cả kiến thức này và giữ cho nó dễ truy cập, hãy sử dụng ClickUp Docs. Nó hoạt động như trung tâm điều hành của bạn cho các kế hoạch onboarding và tài liệu đào tạo.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện công việc:

Tạo các hướng dẫn theo từng giai đoạn cho quá trình thiết lập, triển khai và tối ưu hóa để khách hàng luôn biết bước tiếp theo là gì.

Chèn nội dung hữu ích như video và hướng dẫn chi tiết để giúp khách hàng chuyển từ giai đoạn học tập sang hành động.

Tải xuống tài liệu dưới dạng PDF để chia sẻ offline hoặc sử dụng làm tài liệu đào tạo.

Bạn cũng có thể thiết lập các mẫu để mỗi khách hàng mới đều trải qua quy trình onboarding giống nhau mà không cần thiết lập thủ công mỗi lần.

Bạn cũng có thể thiết lập các mẫu để mỗi khách hàng mới đều trải qua quy trình onboarding giống nhau mà không cần thiết lập thủ công mỗi lần.

ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo tích hợp trong nền tảng, giúp bạn nhanh chóng tạo nội dung hướng dẫn cho khách hàng dựa trên các tài liệu, công việc và tài liệu đào tạo hiện có của bạn.

Nó hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn và có thể tạo ra các hướng dẫn từng giai đoạn, danh sách kiểm tra cột mốc quan trọng hoặc thậm chí là các hướng dẫn thành công cá nhân hóa cho người dùng mới.

📌 Thử gợi ý này: Viết hướng dẫn onboarding từng bước cho khách hàng mới sử dụng phần mềm tự động hóa tiếp thị, bao gồm thiết lập tài khoản, khởi chạy chiến dịch đầu tiên, đánh giá phân tích và các mẹo tối ưu hóa. Sử dụng giọng điệu thân thiện, hữu ích và giữ nội dung dưới 500 từ.

Bước #4: Nâng cao sự tương tác của khách hàng và cung cấp hỗ trợ chủ động

Hỗ trợ phản ứng chỉ chờ khách hàng gặp vấn đề và yêu cầu trợ giúp. Hỗ trợ chủ động phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và can thiệp trước khi khách hàng nhận ra có điều gì đó không ổn. Sự chuyển đổi này biến mối quan hệ của bạn từ nhà cung cấp thành đối tác.

Bắt đầu bằng cách tạo một lịch trình tương tác đơn giản cho các loại khách hàng khác nhau. Ví dụ:

Khách hàng mới sẽ nhận được cuộc kiểm tra hàng tuần trong tháng đầu tiên.

Khách hàng ở giai đoạn giữa chu kỳ sẽ nhận được các mẹo sử dụng sản phẩm hoặc các trường hợp sử dụng nổi bật mỗi hai tuần.

Khách hàng lâu năm sẽ được đánh giá thành công hàng quý để thảo luận về kết quả và cơ hội mở rộng.

Khuyến khích mỗi thành viên trong nhóm ghi chú lại các tương tác quan trọng, vấn đề thường gặp và các chủ đề phản hồi. Khi những thông tin này được ghi chú đầy đủ, đội ngũ của bạn có thể phản hồi nhanh chóng và cá nhân hóa từng lần theo dõi.

Sử dụng ClickUp biểu mẫu để thu thập phản hồi nhanh chóng sau mỗi điểm tiếp xúc — cập nhật sản phẩm, phiên đào tạo hoặc gia hạn hợp đồng.

Khi phản hồi được gửi đến, chúng sẽ trở thành các công việc cho nhóm thành công hoặc nhóm sản phẩm của bạn để theo dõi ngay lập tức. Điều này loại bỏ khoảng thời gian chờ đợi giữa phản hồi và hành động.

Thu thập phản hồi của khách hàng và kích hoạt các hành động theo dõi thông qua ClickUp Biểu mẫu

Hơn nữa, khi một biểu mẫu được gửi đi cho thấy sự không hài lòng hoặc nhấn mạnh một vấn đề quan trọng, hãy cài đặt một quy trình tự động hóa để tạo một công việc ưu tiên cao, giao nó cho một thành viên trong nhóm dựa trên loại vấn đề và cài đặt ngày đáo hạn.

Nếu công việc vẫn chưa được giải quyết sau ngày đáo hạn, một quy trình tự động hóa khác có thể gửi nhắc nhở để tạo trách nhiệm.

Hơn nữa, khi một biểu mẫu được gửi đi cho thấy sự không hài lòng hoặc nhấn mạnh một vấn đề quan trọng, hãy cài đặt một quy trình tự động hóa để tạo một công việc ưu tiên cao, giao nó cho một thành viên trong nhóm dựa trên loại vấn đề và cài đặt ngày đáo hạn.

Nếu công việc vẫn chưa được giải quyết sau ngày đáo hạn, một quy trình tự động hóa khác có thể gửi nhắc nhở để tạo trách nhiệm.

Bước #5: Xây dựng vòng phản hồi của khách hàng

Thu thập phản hồi là vô nghĩa nếu bạn không đóng vòng lặp. Giá trị thực sự nằm ở việc phân tích những gì bạn nghe được, xác định các mẫu, thực hiện các thay đổi và sau đó thông báo những cải tiến đó cho khách hàng.

Bắt đầu bằng cách thiết lập một nhịp độ đều đặn cho việc thu thập phản hồi. Giả sử bạn thực hiện các cuộc khảo sát onboarding hàng tháng và các cuộc kiểm tra mức độ hài lòng của khách hàng hàng quý. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra những điểm mà cảm xúc của khách hàng giảm sút và những yếu tố kích hoạt điều đó. Đó chính là tín hiệu để bạn hành động.

Quy trình này có ba tầng: thu thập, hợp tác và hành động.

Gắn thẻ các vấn đề lặp lại, liên kết các cải tiến và chia sẻ bối cảnh thông qua ClickUp Tài liệu

Dưới đây là cách xây dựng nó một cách hiệu quả trong ClickUp:

Nhập dữ liệu khảo sát, ghi chú phỏng vấn người dùng và dữ liệu NPS vào một tài liệu ClickUp chung.

Sử dụng định dạng phong phú để làm nổi bật các chủ đề khi bạn tiến hành. Theo thời gian, điều này giúp bạn nhanh chóng nhận ra các mẫu hình.

Khi một chủ đề lặp lại, hãy tạo một nhiệm vụ ClickUp trực tiếp từ phần đó để duy trì tính hiển thị trong việc theo dõi trách nhiệm.

Bước #6: Tạo các chiến dịch thu hút lại khách hàng đã rời bỏ

Khách hàng đã rời bỏ là nguồn dữ liệu quý giá. Bạn cần phân biệt những khách hàng đáng để tái tương tác với những khách hàng đã thực sự rời bỏ, và xây dựng các quy trình làm việc có mục tiêu để đưa những khách hàng phù hợp trở lại.

Bắt đầu đơn giản: phân đoạn người dùng đã rời bỏ dựa trên lý do rời bỏ và giá trị tiềm năng.

Giả sử một nửa số khách hàng rời đi do thiếu tích hợp, và phần còn lại do giá cả. Nhóm đầu tiên cần nhận email cập nhật sản phẩm khi tính năng được triển khai; nhóm thứ hai cần ưu đãi trung thành hoặc kế hoạch dịch vụ linh hoạt.

Sự tổ chức là yếu tố quan trọng nhất ở đây. Mẫu Quản lý Tài khoản ClickUp giúp bạn tạo ra một không gian có cấu trúc để ghi chép thông tin về khách hàng đã rời bỏ, ghi chú lý do rời bỏ, ghi lại các tương tác cuối cùng và phân công chủ sở hữu tài khoản.

Khi nền tảng này đã được thiết lập, chiến lược tái tương tác của bạn có thể được triển khai một cách suôn sẻ.

Tái kết nối với khách hàng đã rời bỏ bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa

Kích hoạt nhắc nhở cho CSMs để theo dõi sau các khoảng thời gian cụ thể bằng tự động hóa—ví dụ: 30, 60 hoặc 90 ngày sau khi khách hàng rời đi—dựa trên kích thước tài khoản hoặc mức độ tương tác trước đó. Như vậy, không có cơ hội tái hoạt động nào bị bỏ lỡ.

Khi quá trình tái kích hoạt bắt đầu, các bảng điều khiển sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng về những gì đang hoạt động hiệu quả: số lượng tài khoản đã tái tương tác, các ưu đãi nào đã chuyển đổi và các điểm tiếp xúc nào đã dẫn đến phản hồi. Các chỉ số hiệu suất trải nghiệm khách hàng (KPIs) này giúp nhóm của bạn hoàn thiện các chiến dịch trong tương lai.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Các chiến dịch thu hút lại khách hàng chỉ hiệu quả khi chúng mang tính chủ đích, không phải giao dịch. Khi thông điệp của bạn nghe như, ‘Chúng tôi đã lắng nghe bạn, đã khắc phục vấn đề và rất mong được chứng minh điều đó,’ khách hàng sẽ cảm thấy được trân trọng.

Ví dụ: Mẫu kế hoạch giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ đơn giản

Hệ thống giảm tỷ lệ churn hoạt động hiệu quả nhất khi mọi thành viên trong nhóm đều hiểu rõ các yếu tố kích hoạt hành động, ai là người chịu trách nhiệm và cách đo lường thành công.

Dưới đây là một kế hoạch đơn giản mà bạn có thể tùy chỉnh trong ClickUp. 📝

Sự kiện kích hoạt Kế hoạch hành động Chủ sở hữu Chỉ số đang theo dõi Khách hàng không hoạt động trong 14 ngày Khởi chạy chuỗi email tái kích hoạt tự động hóa bằng ClickUp, được cá nhân hóa dựa trên lịch sử sử dụng sản phẩm trước đây. Quản lý Thành công Khách hàng Tỷ lệ mở email và tỷ lệ nhấp chuột Cột mốc onboarding bị bỏ lỡ Giao công việc và chia sẻ danh sách kiểm tra onboarding liên quan thông qua ClickUp Docs; theo dõi tiến độ hoàn thành. Chuyên viên triển khai Thời gian kích hoạt Điểm NPS giảm xuống dưới bảy. Yêu cầu ClickUp Brain phân tích các mẫu dữ liệu trên các tài khoản và đề xuất các hành động tiếp theo. Trưởng bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Thành công Cải thiện điểm NPS sau khi theo dõi Khách hàng đã tạo nhiều phiếu hỗ trợ trong vòng 10 ngày. Theo dõi tình trạng tài khoản trong Bảng điều khiển ClickUp để phát hiện các vấn đề lặp lại và tự động giao công việc theo dõi. Quản lý Sản phẩm Giảm số lượng vé hỗ trợ lặp lại Tài khoản bị mất 45 ngày không hoạt động Sử dụng ClickUp Brain để xác định các mẫu tương tác và đề xuất các chiến lược tiếp cận tùy chỉnh; theo dõi tiến độ của các chiến dịch thu hút lại khách hàng trên bảng điều khiển. Chuyên viên Kinh doanh Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng quay lại

🧠 Thực tế thú vị: Đối với mô hình tỷ lệ rời bỏ, thời gian sử dụng dịch vụ càng lâu thì tỷ lệ rời bỏ càng thấp. Một nghiên cứu hồi quy cho thấy mỗi tháng thêm trong thời gian đăng ký có hệ số nhỏ nhưng âm đối với khả năng rời bỏ. Điều đó có nghĩa là càng ở lại lâu, bạn càng ít khả năng rời đi.

Cách đo lường thành công của chiến lược giảm tỷ lệ churn của bạn

Đo lường tác động của kế hoạch giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ đòi hỏi việc theo dõi các chỉ số phản ánh dữ liệu hành vi khách hàng, sự trung thành và giá trị lâu dài. Bạn cần theo dõi sát sao:

Tỷ lệ churn

Nó đang theo dõi tỷ lệ phần trăm khách hàng mất đi mỗi tháng bằng cách chia số lượng khách hàng đã rời đi cho tổng số khách hàng tại thời điểm bắt đầu kỳ.

Hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ churn hàng tháng ít nhất 5-10% để xác nhận chiến lược của bạn đang phát huy hiệu quả.

🔍 Bạn có biết? Tần suất sử dụng là yếu tố quan trọng: trong một nghiên cứu phân tích tỷ lệ rời bỏ, khách hàng rời bỏ có tần suất sử dụng trung bình thấp hơn đáng kể (~14 lần) so với những khách hàng ở lại (~16 lần) trong một kỳ. Điều này tuy tinh tế nhưng có thể đo lường được.

Chỉ số NPS (Net Promoter Score)

Điều này giúp bạn nắm bắt cảm nhận và lòng trung thành của khách hàng bằng cách hỏi họ về khả năng giới thiệu sản phẩm của bạn trên thang điểm từ 0 đến 10.

Sự tăng trưởng của điểm NPS thường tiên đoán sự cải thiện về tỷ lệ giữ chân khách hàng trước 2-3 tháng, khiến đây trở thành một chỉ số tiên đoán có giá trị.

⚡️Thư viện mẫu: Sau khi xác định ý nghĩa của NPS đối với kinh doanh của bạn, mẫu khảo sát Net Promoter Score® (NPS) của ClickUp cho phép bạn thu thập phản hồi của khách hàng, tổ chức các phản hồi và theo dõi xu hướng mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Tỷ lệ giữ chân khách hàng

Chỉ số này thể hiện tỷ lệ phần trăm khách hàng trung thành mà bạn đã duy trì theo thời gian. Theo dõi tỷ lệ giữ chân nhóm khách hàng để xem cách các nhóm khách hàng cụ thể phản ứng sau khi áp dụng các thay đổi — tỷ lệ giữ chân cao thường vượt quá 85% đối với các dịch vụ phần mềm doanh nghiệp (B2B SaaS).

Tần suất tương tác

Nó đo lường tần suất khách hàng tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Khách hàng tương tác hàng tuần có khả năng rời bỏ thấp hơn so với những người tương tác hàng tháng, điều này làm cho nó trở thành một chỉ số dẫn dắt quan trọng.

Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV)

Chỉ số này tổng hợp tất cả các yếu tố tài chính bằng cách hiển thị tổng doanh thu mà khách hàng tạo ra trong suốt mối quan hệ với bạn.

Khi các nỗ lực giảm tỷ lệ churn của bạn thành công, Giá trị trọn đời khách hàng (CLV) nên tăng từ 20-30%.

Theo dõi các chỉ số và thông tin về tỷ lệ giữ chân khách hàng theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển ClickUp

Để theo dõi và phân tích các chỉ số này một cách hiệu quả, hãy cài đặt bảng điều khiển giữ chân khách hàng trong ClickUp. Bảng điều khiển này tổng hợp tất cả dữ liệu về tỷ lệ rời bỏ khách hàng thông qua các thẻ tùy chỉnh, giúp mọi nhóm có khả năng hiển thị thông tin theo thời gian thực.

Dưới đây là cách bạn có thể xây dựng nó:

Biểu đồ đường thẻ: Hiển thị xu hướng mất khách hàng theo tháng và phát hiện các đỉnh tăng đột biến sau các thay đổi về sản phẩm hoặc giá cả.

Biểu đồ cột: Theo dõi phân phối NPS để xem tỷ lệ giữa người ủng hộ và người phản đối thay đổi như thế nào sau các bản cập nhật lớn.

Thẻ tính toán: Theo dõi Giá trị trọn đời khách hàng (CLV) cùng với chi phí thu hút khách hàng để hiểu sự thay đổi về lợi nhuận.

Thẻ AI: Hãy để ClickUp Brain tóm tắt các bất thường hoặc nhấn mạnh các mẫu, chẳng hạn như xác định phân khúc khách hàng nào có sự sụt giảm đột ngột về mức độ tương tác.

Thẻ mục tiêu: Đặt mục tiêu giữ chân khách hàng hàng quý và hiển thị tiến độ trực tiếp trên Bảng điều khiển để kiểm tra nhanh chóng.

Dưới đây là một số công cụ quan trọng cần bao gồm trong kế hoạch giảm tỷ lệ rời bỏ khách hàng của bạn. 🧑‍💻

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý giữ chân khách hàng và giảm tỷ lệ churn toàn diện cho các nhóm SaaS, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các doanh nghiệp cần tầm nhìn xuyên chức năng. Mẫu để cấu trúc quy trình onboarding và gia hạn, Trạng thái công việc tùy chỉnh để theo dõi rủi ro churn, Chế độ xem linh hoạt để phân đoạn khách hàng, ClickUp Brain để xác định mẫu churn và soạn thảo chiến dịch tiếp cận, Agents cho các hoạt động theo dõi tự động hóa. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. ChurnZero Theo dõi tỷ lệ churn và tương tác theo thời gian thực cho các nhóm thành công của khách hàng quản lý danh mục tài khoản SaaS quy mô lớn. Đang theo dõi sử dụng sản phẩm và mức độ tương tác theo thời gian thực, ChurnRescue để ưu tiên các tài khoản có rủi ro cao, khảo sát NPS dựa trên chu kỳ đời sống, tự động hóa việc tạo/lập công việc và bảng điều khiển đánh giá sức khỏe có trọng số. Giá cả tùy chỉnh Custify Các hoạt động cốt lõi về thành công của khách hàng dành cho các nhóm SaaS B2B cần hệ thống đánh giá sức khỏe rõ ràng và quy trình làm việc có hướng dẫn. Chế độ xem 360 độ về khách hàng kết hợp dữ liệu sử dụng, thanh toán và hỗ trợ, điểm sức khỏe có thể tùy chỉnh liên quan đến các yếu tố gây churn, bộ công cụ cho tương tác dựa trên hành trình, phân tích dự đoán và tự động hóa công việc có sự hỗ trợ của AI. Giá cả tùy chỉnh UserMotion Phân tích giữ chân khách hàng dựa trên sản phẩm cho các công ty SaaS, nơi hành vi sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến tỷ lệ churn và mở rộng. Theo dõi tự động hóa các giai đoạn trong chu kỳ đời sống, đánh giá sức khỏe dựa trên mức độ sử dụng, phát hiện tín hiệu churn và upsell, và ưu tiên tài khoản dựa trên ý định. Miễn phí; Bắt đầu từ $199/tháng Qualtrics CustomerXM Phân tích phản hồi và cảm xúc của khách hàng quy mô doanh nghiệp cho các tổ chức hướng đến trải nghiệm. Sử dụng Text iQ cho phân tích định tính quy mô lớn, quy trình làm việc theo vòng lặp khép kín, phát hiện cảm xúc và chủ đề trên các kênh, cùng mô hình thống kê để liên kết phản hồi với kết quả giữ chân khách hàng. Giá cả tùy chỉnh

1. ClickUp

Chiến lược giữ chân khách hàng của bạn sẽ thất bại khi các nhóm làm việc độc lập, sử dụng các công cụ riêng biệt và bỏ lỡ những gì xảy ra giữa quá trình onboarding và gia hạn hợp đồng.

Với phần mềm Quản lý Dịch vụ Khách hàng ClickUp, bạn có thể tập hợp các nhóm sản phẩm, dịch vụ khách hàng và đội ngũ hỗ trợ vào một nền tảng duy nhất, từ đó theo dõi toàn bộ hành trình của khách hàng và thực hiện các hành động cần thiết tại những điểm quan trọng.

Tải miễn phí mẫu Đồng bộ hóa các nhóm của bạn xung quanh chiến lược khách hàng bằng cách sử dụng mẫu Kế hoạch Thành công ClickUp.

Tích hợp các quy trình làm việc về tỷ lệ rời bỏ khách hàng

Bắt đầu bằng cách sử dụng mẫu Kế hoạch Thành công Khách hàng của ClickUp. Mẫu này:

Có nguy cơ rời bỏ hoặc Đã rời bỏ . Xác định tiêu chí thành công cho từng khách hàng bằng cách sử dụng trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp nhưhoặc

Tổ chức quy trình onboarding, đào tạo và các cột mốc thành các công việc hiển thị rõ ràng và dễ theo dõi.

Khách hàng theo tình trạng hoặc Khách hàng mới, để bạn biết nơi cần tập trung sự chú ý. Cho phép bạn tạo các chế độ xem ClickUp cho các phân khúc nhưhoặc, để bạn biết nơi cần tập trung sự chú ý.

Ví dụ, giả sử một khách hàng SaaS tầm trung chuyển sang trạng thái Onboarding và mục tiêu Thời gian đến Giá trị Đầu tiên (Time-to-First-Value) của họ bị chậm trễ. Bạn mở mẫu, giao công việc cho Người phụ trách Onboarding, cài đặt trạng thái thành Có nguy cơ mất khách hàng và theo dõi cho đến khi giá trị được giao.

Biến dữ liệu thành tầm nhìn chiến lược với trí tuệ nhân tạo (AI)

Sau khi quy trình làm việc của bạn đã được thiết lập, bạn cần một công cụ theo dõi xu hướng và cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn. Đó chính là ClickUp Brain. Lớp AI này được tích hợp sẵn trong không gian làm việc của bạn, quét các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và dữ liệu để phát hiện xu hướng, đánh dấu rủi ro và đề xuất các bước tiếp theo.

Đánh dấu các tài khoản có rủi ro cao với ClickUp Brain

Ví dụ, bạn yêu cầu ClickUp Brain: ‘Danh sách tất cả tài khoản có điểm sức khỏe dưới 70% và không có lượt đăng nhập nào trong tháng này. ’ Công cụ AI có thể:

Trả về danh sách tài khoản và đề xuất các bước tiếp theo cho nhóm của bạn.

Xác định các chủ đề vé hỗ trợ lặp lại trong các tài khoản có tỷ lệ rời bỏ cao, ví dụ như "sự nhầm lẫn về tính năng", và liên kết chúng với các vấn đề trong quá trình onboarding.

Soạn thảo email tiếp cận khách hàng dựa trên mẫu có sẵn, chỉnh sửa để phù hợp với giọng điệu và phong cách thương hiệu, sau đó đăng lên để xem xét.

Yêu cầu ClickUp Brain xác định các chủ đề lặp lại trong nhiều tài khoản khách hàng

Tự động hóa vòng lặp tương tác của bạn

Sau khi có cấu trúc và thông tin chi tiết, hãy chuyển sang chế độ hành động với ClickUp Ambient Agents. Đây là các tác nhân không cần mã, được kích hoạt dựa trên sự kiện, tự động thực hiện các công việc dựa trên quy tắc mà bạn định nghĩa.

Cài đặt các điều kiện kích hoạt và phản hồi bằng cách sử dụng ClickUp Ambient Agents để đảm bảo việc theo dõi kịp thời

Ví dụ: Khi một tài khoản tạo ba phiếu hỗ trợ trong vòng bảy ngày, bạn có thể cấu hình Ambient Agent để cập nhật trạng thái thành ‘Có nguy cơ mất khách hàng’, chỉ định người quản lý tài khoản và gửi thông báo trong trò chuyện gắn thẻ nhóm. Trong khi đó, khách hàng sẽ nhận được email kiểm tra chủ động từ người phụ trách thành công của họ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Nơi công việc diễn ra: Sử dụng ClickUp Chat để tập trung các cập nhật và liên kết tin nhắn với các công việc, giúp nhóm của bạn luôn hành động dựa trên thông tin mới nhất.

Phân tích quy mô lớn: Hãy để Hãy để ClickUp BrainGPT quét các tập dữ liệu khách hàng lớn, so sánh các mẫu churn giữa các nhóm khách hàng và dự đoán xu hướng giữ chân khách hàng bằng phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Nói thay vì gõ: Ghi lại các buổi tổng kết nhanh hoặc suy nghĩ sau cuộc họp bằng tính Ghi lại các buổi tổng kết nhanh hoặc suy nghĩ sau cuộc họp bằng tính năng ClickUp Talk to Text trong BrainGPT và chuyển đổi chúng thành các ghi chú rõ ràng, có thể thực hiện được.

Chuyển email thành hành động: Quản lý tất cả giao tiếp với khách hàng thông qua Quản lý tất cả giao tiếp với khách hàng thông qua Quản lý dự án Email trong ClickUp để mỗi tin nhắn đều liên kết với kế hoạch tài khoản hoạt động.

Kết nối hệ thống công nghệ của bạn: Đồng bộ hóa CRM, hệ thống hỗ trợ khách hàng và nền tảng phân tích thông qua Đồng bộ hóa CRM, hệ thống hỗ trợ khách hàng và nền tảng phân tích thông qua tích hợp ClickUp để tập trung tất cả thông tin khách hàng trong một không gian làm việc trực tuyến duy nhất.

Giới hạn của ClickUp

Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú của nó có thể gây nhầm lẫn khi mới bắt đầu.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Tôi yêu thích sự linh hoạt của ClickUp và việc nhóm của chúng tôi có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mọi tình huống – nó không chỉ là công cụ quản lý dự án; nó là một Trung tâm Hoạt động Toàn diện cho chúng tôi! Chúng tôi quản lý mọi thứ từ công việc của khách hàng đến hệ thống CRM và yêu thích sự linh hoạt của các tùy chọn cũng như các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng yêu thích việc ClickUp liên tục phát triển và họ luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng!

Tôi yêu thích sự linh hoạt của ClickUp và việc nhóm của chúng tôi có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với mọi tình huống – nó không chỉ là công cụ quản lý dự án; nó là một Trung tâm Hoạt động Toàn diện cho chúng tôi! Chúng tôi quản lý mọi thứ từ công việc của khách hàng đến hệ thống CRM và yêu thích sự linh hoạt của các tùy chọn cũng như các tính năng tự động hóa tích hợp sẵn. Chúng tôi cũng yêu thích việc ClickUp liên tục phát triển và họ luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng!

Xem video này để tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ khách hàng:

2. ChurnZero

qua ChurnZero

ChurnZero tổng hợp dữ liệu sử dụng sản phẩm, điểm sức khỏe và các chỉ số tương tác để nhóm CS của bạn có thể theo dõi tình hình. Phần mềm quản lý thành công khách hàng này tự động gửi tin nhắn mục tiêu và tạo công việc, giúp nhóm của bạn không phải theo dõi thủ công hàng trăm tài khoản.

Hệ thống theo dõi hoạt động của khách hàng theo thời gian thực, đánh dấu các tài khoản cần can thiệp trước khi chúng trở thành vấn đề.

Các tính năng nổi bật của ChurnZero

Xác định các tài khoản có nhiều tín hiệu rủi ro cùng lúc với ChurnRescue để ưu tiên những tài khoản cần liên hệ ngay lập tức.

Lên lịch các cuộc khảo sát NPS để triển khai tại các điểm cụ thể trong chu kỳ đời sống khách hàng và chuyển các phản hồi đến các thành viên của nhóm phù hợp.

Xem xét mức độ tương tác của khách hàng thông qua bảng điều khiển ChurnScores, nơi đánh giá các hành vi khác nhau dựa trên mức độ liên quan của chúng đến việc giữ chân khách hàng.

Giới hạn của ChurnZero

Các công cụ bảng điều khiển và phân đoạn cảm thấy cứng nhắc, với người dùng cảm thấy bực bội vì tính năng lọc phức tạp và giao diện lỗi thời.

Công cụ email hiện tại còn hạn chế và thiếu khả năng tạo và gửi một lượng lớn email có thương hiệu.

Giá cả của ChurnZero

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của ChurnZero

G2: 4.7/5 (1.485+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (125+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi người dùng hủy dịch vụ, đừng gửi một thông điệp chung chung như “Chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn rời đi”. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định chính xác lý do (giá cả, độ phức tạp, thiếu kết quả) và đề xuất một giải pháp nhanh chóng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là hướng họ đến một kế hoạch đơn giản hơn.

3. Custify

qua Custify

Custify tập trung vào các chức năng cốt lõi của thành công khách hàng: theo dõi tài khoản, đo lường sức khỏe và thực hiện hành động. Nó tổng hợp dữ liệu từ hệ thống CRM, bộ phận hỗ trợ và phân tích sản phẩm của bạn, sau đó chỉ ra những tài khoản cần được chú ý và lý do tại sao.

Bạn sẽ có giao diện trực quan, dễ sử dụng ngay từ ngày đầu tiên, không cần phải xem video hướng dẫn trong ba tuần. Công cụ phân tích dự đoán cho phép bạn tạo quy trình làm việc cho các phân khúc khách hàng khác nhau, giúp các tài khoản doanh nghiệp của bạn nhận được dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Các tính năng nổi bật của Custify

Lọc tài khoản bằng chế độ xem Customer 360 , giúp tổng hợp thông tin đăng ký, thống kê sử dụng, phiếu hỗ trợ và lịch sử giao tiếp trên một màn hình duy nhất.

Áp dụng cấu hình Health Score để đánh giá các yếu tố như tần suất đăng nhập, mức độ sử dụng tính năng và tương tác hỗ trợ theo những yếu tố dự đoán tỷ lệ rời bỏ.

Xây dựng hành trình khách hàng với các điểm tiếp xúc tự động hóa và điểm kiểm tra thủ công có thể điều chỉnh dựa trên phản hồi của khách hàng thông qua Playbooks .

Tự động hóa các công việc và thêm các bước quyết định vào quy trình làm việc bằng cách sử dụng CustifyAI.

Giới hạn của Custify

Salesforce đồng bộ tốt, nhưng các công cụ chuyên biệt (ví dụ: Zendesk) có thể gặp sự cố.

Giao diện của công cụ này cảm giác cồng kềnh khi thực hiện các công việc phức tạp, và người dùng báo cáo các vấn đề về khả năng mở rộng cho các doanh nghiệp.

Giá cả của Custify

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Custify

G2: 4.7/5 (450+ đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (120+ đánh giá)

🧠 Thực tế thú vị: Nhiều mô hình churn phức tạp không thể chuyển đổi thành giá trị kinh doanh vì chúng tập trung vào các chỉ số độ chính xác như AUC, nhưng lại bỏ qua các chỉ số đánh giá dựa trên lợi nhuận, ví dụ: liệu chi phí của hành động giữ chân khách hàng có được bù đắp bởi giá trị của khách hàng được giữ chân? Nghiên cứu đã chỉ ra khoảng trống này.

4. UserMotion

qua UserMotion

UserMotion phân tích tỷ lệ rời bỏ từ góc độ sản phẩm thay vì góc độ mối quan hệ khách hàng. Nền tảng giữ chân khách hàng này phân tích cách khách hàng tương tác với sản phẩm của bạn, sau đó hiển thị các tài khoản có dấu hiệu gặp vấn đề hoặc cơ hội.

Thay vì kiểm tra thủ công các bảng điều khiển sử dụng, UserMotion tự động đánh giá các tài khoản và thông báo cho bạn những tài khoản nào cần được chú ý ngay lập tức. Điều này đặc biệt hiệu quả đối với các công ty dẫn dắt bởi sản phẩm, nơi việc sử dụng sản phẩm quyết định mọi thứ.

Các tính năng nổi bật của UserMotion

Vẽ bản đồ hành trình khách hàng bằng cách sử dụng Giai đoạn vòng đời , cho phép tài khoản tự động chuyển đổi giữa các danh mục khi mô hình sử dụng thay đổi.

Xác định rủi ro mất khách hàng và tiềm năng nâng cấp dịch vụ thông qua việc đánh giá sức khỏe khách hàng đa chiều.

Sử dụng Dấu hiệu ý định để đảm bảo nỗ lực của bạn tập trung vào các tài khoản ưu tiên hàng đầu.

Giới hạn của UserMotion

Nền tảng này yêu cầu một hệ thống phân tích sản phẩm vững chắc để mang lại giá trị.

Các tùy chọn thông báo tùy chỉnh của nó có vẻ cơ bản đối với các nhóm toàn cầu.

Giá cả của UserMotion

Miễn phí

Gói cơ bản: $199/tháng

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của UserMotion

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Cách tính toán và tăng tỷ lệ giữ chân người dùng

5. Qualtrics CustomerXM

Qualtrics CustomerXM phân tích phản hồi và cảm xúc của khách hàng, đồng thời chuyển đổi những thông tin đó thành các kế hoạch hành động. Điểm mạnh của Qualtrics nằm ở khả năng xử lý lượng lớn phản hồi định tính—các câu trả lời mở trong khảo sát, cuộc hội thoại hỗ trợ, đề cập trên mạng xã hội—và phát hiện các mẫu dự báo tỷ lệ rời bỏ.

Hệ thống phân tích văn bản đọc qua hàng nghìn bình luận và xác định các chủ đề lặp lại, sự thay đổi về cảm xúc và các điểm đau cụ thể.

Các tính năng nổi bật của Qualtrics CustomerXM

Triển khai công cụ phân tích Text iQ để phân loại hàng nghìn phản hồi mở thành các chủ đề khác nhau trong các nhóm khách hàng.

Cấu hình các quy trình làm việc Closed-Loop Follow-up tự động phân công các trường hợp cho các thành viên cụ thể trong nhóm khi phản hồi khảo sát đáp ứng các tiêu chí nhất định.

Thực hiện các bài kiểm tra thống kê trên dữ liệu khảo sát của bạn để xác định các yếu tố có mối tương quan mạnh nhất với việc giữ chân khách hàng bằng Stats iQ.

Giới hạn của Qualtrics CustomerXM

Việc triển khai yêu cầu nguồn lực đáng kể và thường cần hỗ trợ của dịch vụ chuyên nghiệp.

Sự chậm trễ trong quá trình tải và các lỗi trong các tính năng như báo cáo làm chậm quá trình sử dụng của người dùng.

Giá dịch vụ Qualtrics CustomerXM

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Qualtrics CustomerXM

G2: 4.3/5 (735+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (250+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cung cấp cho người dùng lâu năm cơ hội xem trước sớm hoặc tham gia vào quá trình phát triển, chẳng hạn như cùng tạo ra các tính năng mới hoặc đóng góp ý kiến về các mục trong lộ trình phát triển. Người dùng sẽ ở lại nơi họ cảm thấy được quan tâm và đánh giá cao giá trị của họ.

Những sai lầm thường gặp cần tránh trong quản lý tỷ lệ rời bỏ khách hàng

Nhiều nhóm thường mắc phải những sai lầm phổ biến khiến khả năng giữ chân khách hàng của họ bị suy giảm. Hãy cùng tìm hiểu những sai lầm này và cách tránh chúng.

Lỗi Tại sao điều này xảy ra? Cách tiếp cận tốt hơn Xem tất cả các trường hợp mất khách hàng là như nhau Các nhóm thường gộp chung các trường hợp rời bỏ tự nguyện, không tự nguyện và hạ cấp, làm sai lệch các chỉ số và che giấu các vấn đề cốt lõi. Phân loại tỷ lệ rời bỏ theo loại và nguyên nhân (ví dụ: thất bại trong thanh toán, không phù hợp, chuyển sang đối thủ cạnh tranh). Sử dụng phân loại này để ưu tiên các giải pháp sản phẩm hoặc giữ chân khách hàng có tác động doanh thu cao nhất. Bỏ qua tỷ lệ rời bỏ im lặng Các tài khoản ngừng mở rộng hoặc sử dụng các tính năng nâng cao sẽ không bị đánh dấu vì họ chưa hủy dịch vụ. Theo dõi doanh thu mở rộng, độ sâu tính năng và mức độ tương tác theo từng tài khoản. Thiết lập cảnh báo cho các tài khoản không có sự tăng trưởng mới hoặc nâng cấp trong 2 quý liên tiếp. Các chiến lược giữ chân khách hàng không được cập nhật Các nhóm áp dụng cùng một chiến lược gia hạn và thành công ở mọi giai đoạn của chu kỳ đời sản phẩm, ngay cả khi độ chín muồi của sản phẩm và hồ sơ khách hàng thay đổi. Cập nhật kế hoạch hàng quý dựa trên dữ liệu lý do mất khách hàng và xu hướng sử dụng sản phẩm. Tùy chỉnh chiến lược gia hạn theo phân khúc khách hàng và giai đoạn vòng đời.

🔍 Bạn có biết? Các mô hình dự đoán tỷ lệ rời bỏ khách hàng nâng cao, chẳng hạn như những mô hình sử dụng kỹ thuật học tập kết hợp, đã đạt được độ chính xác vượt quá 99% trong một số ngành, như viễn thông.

Đảo ngược xu hướng mất khách hàng với ClickUp

Việc giữ chân khách hàng thành công khi mỗi nhóm hiểu rõ những yếu tố giữ chân khách hàng và hành động trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Một kế hoạch giữ chân khách hàng rõ ràng giúp các nhóm phối hợp chặt chẽ, đang theo dõi các tín hiệu quan trọng và biến phản hồi thành hành động xây dựng lòng trung thành.

ClickUp giúp quá trình này diễn ra một cách trơn tru.

Sử dụng Bảng điều khiển để theo dõi xu hướng tương tác, Tự động hóa để kích hoạt các phản hồi kịp thời và ClickUp Brain để phát hiện các thông tin chi tiết giúp đưa ra quyết định thông minh hơn. Mỗi công cụ hoạt động cùng nhau để củng cố mối quan hệ và giữ chân khách hàng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tỷ lệ churn lý tưởng cho các công ty SaaS thường dưới 5% mỗi tháng đối với doanh nghiệp nhỏ và dưới 1-2% mỗi tháng đối với các doanh nghiệp lớn, đã estable. Tỷ lệ churn thấp hơn có nghĩa là khách hàng ở lại lâu hơn và tìm thấy giá trị trong sản phẩm.

Sử dụng công thức đơn giản sau: Tỷ lệ churn = (Số khách hàng mất trong một kỳ ÷ Tổng số khách hàng tại đầu kỳ đó) x 100Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu tháng với 1.000 khách hàng và mất 50 khách hàng, tỷ lệ churn của bạn là (50 ÷ 1.000) x 100 = 5%.

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích các mẫu sử dụng, tương tác hỗ trợ và hành vi thanh toán để phát hiện sớm các dấu hiệu không hài lòng. Nó giúp xác định khách hàng có nguy cơ và đề xuất các hành động chủ động để ngăn chặn họ rời đi.

Tốt nhất là nên xem xét dữ liệu churn hàng tháng để đang theo dõi xu hướng và hàng quý để phân tích sâu hơn. Việc xem xét thường xuyên giúp các nhóm phản ứng nhanh chóng với các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Churn tự nguyện xảy ra khi khách hàng chủ động quyết định hủy đăng ký. Ngược lại, churn không tự nguyện xảy ra do các vấn đề thanh toán hoặc hóa đơn, không phải vì khách hàng muốn rời đi.

ClickUp giúp các nhóm hỗ trợ khách hàng theo dõi việc gia hạn hợp đồng, phản hồi và mức độ tương tác của khách hàng tại một nơi duy nhất. Với Bảng điều khiển ClickUp, các nhóm có thể theo dõi xu hướng mất khách hàng; Tự động hóa ClickUp giúp tối ưu hóa các hoạt động theo dõi; và Tài liệu ClickUp giúp tổ chức thông tin khách hàng để lập kế hoạch giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.