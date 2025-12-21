Top 15 mẫu lịch truyền thông xã hội Notion để duy trì sự tổ chức

Hãy thử xây dựng thương hiệu mà không có mạng xã hội. Điều đó gần như là không thể, phải không? Bước đầu tiên để hiển thị thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng là xuất hiện trực tuyến, dù đó là trên LinkedIn, Instagram hay Twitter.

Và việc hiện diện ở nơi khách hàng của bạn đang có mặt là điều họ mong đợi. Hiện nay, có 5,41 tỷ người sử dụng mạng xã hội. Đó là hơn 65% dân số thế giới.

Nhưng đây là sự thật: thành công trên mạng xã hội không đến từ may mắn. Nó đòi hỏi nỗ lực, cấu trúc và sự nhất quán. Lịch trình mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được điều này. Nó giúp bạn duy trì sự ổn định và đáng tin cậy trong việc đăng tải nội dung, chính điều này giúp xây dựng niềm tin với khán giả của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các mẫu lịch truyền thông xã hội tốt nhất từ Notion mà bạn có thể sử dụng để tổ chức nội dung và lập kế hoạch tương tác một cách cẩn thận.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch truyền thông xã hội Notion tốt?

Mỗi ngày, trung bình mỗi người lướt qua gần 300 feet nội dung trên điện thoại của mình… đó là khoảng chiều cao của Tượng Nữ thần Tự do!

Tóm lại, đó chính là mức độ sự chú ý mà bạn đang cạnh tranh, và đó là lý do tại sao một mẫu lịch truyền thông xã hội Notion đáng tin cậy lại quan trọng đến vậy.

Vậy, đây là những điều bạn cần lưu ý:

✅ Chế độ xem lịch hiển thị tổng quan rõ ràng về các bài đăng sắp tới trên các nền tảng khác nhau, giúp bạn duy trì tiến độ.

✅ Tùy chỉnh linh hoạt cho phép bạn thêm thẻ, danh mục và kênh mạng xã hội phù hợp với chiến lược nội dung của bạn.

✅ Không gian lưu trữ hình ảnh, video và liên kết trong một nơi duy nhất , giúp quá trình tạo/lập nội dung trở nên trơn tru và dễ dàng truy cập.

✅ Tính năng hợp tác tích hợp cho phép giao công việc, theo dõi và cập nhật trong thời gian thực để duy trì sự tổ chức cho các dự án.

✅ Công cụ đơn giản để theo dõi hiệu suất và điều chỉnh chiến lược của bạn, đảm bảo mỗi bài đăng đều hỗ trợ mục tiêu của bạn và gây ấn tượng với đối tượng mục tiêu.

Tổng quan về các mẫu lịch truyền thông xã hội

Dưới đây là tóm tắt về các mẫu lịch truyền thông xã hội tốt nhất của Notion và ClickUp:

15 mẫu lịch truyền thông xã hội Notion miễn phí

Mạng xã hội không bao giờ ngừng hoạt động. Bạn đang quản lý bài đăng, mô tả và chiến dịch trên nhiều nền tảng. 15 mẫu Notion miễn phí này sẽ mang lại trật tự cho sự hỗn loạn không ngừng của mạng xã hội.

1. Trang chủ mạng xã hội của Notion

qua Notion

Mẫu Trang Chủ Mạng Xã Hội của Notion hoạt động như một trung tâm điều khiển cho lịch trình mạng xã hội của bạn: mọi bài đăng và chiến dịch đều được tập trung tại một nơi duy nhất thay vì rải rác trong các tài liệu và bảng tính.

Mẫu này đã được tích hợp sẵn lịch và chế độ xem Bảng, giúp bạn dễ dàng theo dõi những nội dung đã được đăng tải và những nội dung cần hoàn thiện chỉ với một cái nhìn. Bạn có thể phân loại bài đăng theo nền tảng, chiến dịch hoặc trạng thái, sau đó lọc ra những nội dung quan trọng trong ngày, như các bài đăng khẩn cấp cho một sự kiện ra mắt hoặc một kênh mà bạn đang cố gắng phát triển.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung tất cả bài đăng, chú thích, tài nguyên và liên kết vào một cơ sở dữ liệu duy nhất.

Chuyển sang chế độ xem lịch để có cái nhìn tổng quan rõ ràng về lịch đăng bài của bạn.

Sử dụng chế độ xem bảng để theo dõi bài đăng theo trạng thái, chiến dịch hoặc nền tảng mạng xã hội.

Thêm thẻ và bộ lọc để nhanh chóng tìm kiếm bài đăng theo đối tượng, chủ đề hoặc trụ cột.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm truyền thông xã hội muốn có một trung tâm Notion duy nhất để lập kế hoạch, lên lịch và theo dõi bài đăng trên nhiều kênh khác nhau.

🧠 Bạn có biết: Trang web mạng xã hội đầu tiên thực sự thường được coi là SixDegrees.com, ra mắt vào năm 1997 và cho phép người dùng liệt kê bạn bè và gửi tin nhắn.

2. Mẫu bảng ý tưởng và xác thực của Notion

qua Notion

Mẫu Bảng ý tưởng và xác thực của Notion giúp các ý tưởng có không gian phát triển trước khi bạn quyết định những ý tưởng nào xứng đáng có mặt trên lịch trình mạng xã hội của mình.

Bạn đưa các ý tưởng thô vào một bảng Kanban đơn giản, sau đó di chuyển chúng qua các giai đoạn khi thêm ghi chú và phản hồi. Theo thời gian, bạn sẽ có sự phân biệt rõ ràng giữa những ý tưởng tạm thời và nội dung đáng phát triển, do đó chỉ những ý tưởng đã được xác thực mới được đưa vào lịch biên tập của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các ý tưởng nội dung sơ bộ trong một không gian duy nhất trước khi chúng biến mất.

Gắn thẻ từng ý tưởng theo nền tảng, chủ đề hoặc trụ cột nội dung để xem nó phù hợp với đâu.

Di chuyển các thẻ qua các giai đoạn đơn giản từ giai đoạn brainstorming đến ý tưởng được xác nhận.

Giữ các tài liệu nghiên cứu, ảnh chụp màn hình và phản hồi làm tệp đính kèm với mỗi thẻ ý tưởng.

✨ Phù hợp cho: Người tạo, chiến lược gia nội dung và quản lý mạng xã hội muốn có cách tiếp cận có cấu trúc để thử nghiệm ý tưởng trước khi commit thời gian và ngân sách.

3. Mẫu YouTube Creator OS của Notion

qua Notion

Hãy nghĩ về cách MrBeast đã chuyển từ các video thách thức có ngân sách thấp thành một trong những nội dung được xem nhiều nhất trên YouTube. Tất cả điều đó không thể xảy ra mà không có sự kỷ luật nghiêm túc phía sau hậu trường. Mẫu YouTube Creator OS của Notion cung cấp cho bạn một không gian làm việc trung tâm cho sự kỷ luật đó, với các khu vực chuyên biệt cho ý tưởng, kịch bản, tài nguyên và dòng thời gian xuất bản.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các tài liệu riêng biệt cho kịch bản, hình thu nhỏ và thời hạn, bạn có thể quản lý mọi thứ trong một hệ thống duy nhất. Bạn có thể theo dõi các hợp đồng tài trợ và lên lịch các tập phim trên lịch để luôn biết được video nào đang trong giai đoạn tiền sản xuất, chỉnh sửa hoặc sẵn sàng để đăng tải.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ ý tưởng video, nghiên cứu và kịch bản trong một cơ sở dữ liệu có tổ chức.

Theo dõi các giai đoạn từ ý tưởng đến khi được đăng tải với các trạng thái và ngày tháng rõ ràng.

Đính kèm các tệp đính kèm như hình thu nhỏ, B-roll và liên kết tham khảo cho từng video.

Sử dụng chế độ xem lịch để xem các bài đăng sắp tới và tránh tình trạng gấp rút vào phút chót.

✨ Phù hợp cho: Các YouTuber và người tạo video muốn có một trung tâm sản xuất tích hợp ý tưởng, viết kịch bản và đăng tải nội dung trong một nền tảng duy nhất.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhà quản lý (55%) luôn giải thích lý do đằng sau các dự án bằng cách kết nối các công việc với mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, điều này để lại gần một nửa số người chỉ tập trung vào quy trình mà không có mục đích rõ ràng. Khi điều đó xảy ra, ngay cả những nhân viên giỏi nhất cũng có thể mất động lực vì họ không thể hiểu được công việc của mình thực sự có ý nghĩa như thế nào. Trong ClickUp, bạn có thể liên kết các công việc hàng ngày với các Mục tiêu và Mục đích lớn hơn, và sử dụng Mối quan hệ và phụ thuộc để vạch ra cách mỗi nỗ lực phù hợp với bức tranh lớn hơn. Nhờ vậy, công việc trở nên có ý nghĩa, không chỉ là những công việc lặt vặt. 💫 Kết quả thực tế: Cartoon Network đã sử dụng các công cụ mạng xã hội của ClickUp để đăng tải nội dung sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch và quản lý gấp đôi số lượng kênh mạng xã hội mà không cần thêm bất kỳ thành viên mới nào vào nhóm.

4. Mẫu hệ thống lập kế hoạch nội dung mạng xã hội của Notion

qua Notion

Khi một bộ phim mới ra mắt trên Netflix, việc triển khai hiếm khi được thực hiện một cách ngẫu hứng; bạn sẽ thấy các trailer, teaser và phỏng vấn được chuẩn bị sẵn từ nhiều tuần trước. Mẫu Hệ thống Kế hoạch Nội dung Mạng xã hội của Notion giúp bạn áp dụng cùng mức độ tổ chức (và sự hào hứng cho khán giả) vào lịch nội dung của riêng mình.

Bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu nơi mỗi bài đăng có các trường thông tin về nền tảng, trạng thái, ngày đăng và các chi tiết quan trọng như mô tả hoặc liên kết tài nguyên. Chế độ xem Lịch và Bảng cho phép bạn xem lịch trình nội dung đầy đủ, trong khi các bảng điều khiển cơ bản giúp bạn theo dõi tiến độ và phát hiện sớm các lỗ hổng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kế hoạch đăng bài trên nhiều kênh khác nhau trong một cơ sở dữ liệu chính duy nhất.

Sử dụng chế độ xem lịch để lên kế hoạch cho ngày đăng và tránh trùng lặp.

Theo dõi nội dung từ ý tưởng đến khi được đăng tải với các giai đoạn trạng thái đơn giản.

Nhận cái nhìn tổng quan nhanh chóng về khối lượng công việc và phạm vi phủ sóng của chiến dịch với các bảng điều khiển.

✨ Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội và các nhóm marketing nhỏ muốn sử dụng một hệ thống Notion duy nhất để lập kế hoạch và theo dõi nội dung trên nhiều nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để hiển thị báo cáo mạng xã hội trực tiếp cho nhóm của bạn. Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn tổng hợp dữ liệu về sự tăng trưởng người theo dõi, tương tác và chỉ số chiến dịch vào một chế độ xem thời gian thực duy nhất. Nhận báo cáo chi tiết và phân tích trong bảng điều khiển ClickUp Điểm nổi bật? Tất cả dữ liệu được thu thập tại một nơi duy nhất, vì vậy bạn không cần phải xuất các báo cáo riêng lẻ hàng tuần và gửi chúng từng cái một. Bạn cũng có thể kết nối các danh sách mạng xã hội của mình với bảng điều khiển và tạo các tiện ích cho lượt thích, chia sẻ, bình luận và nhấp chuột vào liên kết. Sau đó, bạn có thể sử dụng chế độ xem đó làm lớp theo dõi cho các cuộc kiểm tra và báo cáo định kỳ.

5. Mẫu lịch nội dung LinkedIn của Notion

qua Notion

LinkedIn đã phát triển thành một nền tảng xuất bản chuyên nghiệp, với hơn một tỷ thành viên sử dụng để chia sẻ cập nhật, ý kiến và bài viết dài. Mẫu lịch nội dung LinkedIn của Notion được thiết kế riêng cho nền tảng này, cung cấp một lịch nội dung đơn giản để lập kế hoạch cho các bài đăng trực tiếp hướng đến đối tượng khách hàng và kinh doanh của bạn.

Bạn có thể ghi chú ý tưởng, soạn thảo chú thích và đặt ngày đăng trong một nơi duy nhất, sau đó xem trước lịch trình tuần hoặc tháng của mình trước khi nội dung được đăng tải. Vì được thiết kế riêng cho LinkedIn, bạn có thể tập trung vào các bài đăng và video hỗ trợ xây dựng uy tín chuyên môn hoặc thu hút khách hàng tiềm năng mà không cần phải lọc qua nội dung không liên quan.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lên lịch các bài đăng trên LinkedIn trên bản đồ để luôn biết trước những gì sắp diễn ra.

Lưu trữ các bản nháp chú thích, câu mở đầu và lời kêu gọi hành động (CTA) cùng với mỗi bài đăng đã lên lịch.

Lọc theo chủ đề, chiến dịch hoặc phân khúc đối tượng để đảm bảo thông điệp được tập trung.

Theo dõi trạng thái từ bản nháp đến khi được đăng tải để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

✨ Phù hợp cho: Chuyên gia, tư vấn viên và nhà tiếp thị muốn đăng bài đều đặn trên LinkedIn mà không bị lạc mất ý tưởng hoặc ngày giờ.

6. Mẫu móc câu viral cho Instagram của Notion

qua Notion

Mẫu Viral Hooks for Instagram của Notion cung cấp cho bạn một thư viện các dòng mở đầu được thiết kế để thu hút sự chú ý và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Thay vì nhìn chằm chằm vào ô mô tả trống, bạn có thể chọn từ 30 mẫu câu mở đầu có sẵn, được phân loại theo tông giọng như táo bạo, tò mò hoặc tâm sự.

Mỗi gợi ý đều đi kèm với một góc nhìn đề xuất hoặc lời kêu gọi hành động, giúp bạn khuyến khích người dùng thích, lưu hoặc nhấp vào bài đăng của mình. Bạn cũng có thể lọc các gợi ý theo phong cách hoặc theo kiểu nền tảng (carousel, caption hoặc reels) để giọng điệu thương hiệu của bạn luôn nhất quán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu hút sự chú ý nhanh chóng với các mẫu mở đầu sẵn có cho nội dung Instagram.

Sắp xếp các nội dung theo tông màu hoặc phong cách để phù hợp với thương hiệu và tâm trạng của đối tượng mục tiêu.

Kết hợp các điểm nhấn với các bước tiếp theo được đề xuất để thúc đẩy lượt lưu, lượt nhấp hoặc bình luận.

Tùy chỉnh các gợi ý cho chú thích, Reels, carousel hoặc Stories trong lịch đăng bài của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các người tạo Instagram và chuyên gia chiến lược mạng xã hội muốn có những dòng mở đầu thu hút sự chú ý mà không mất hàng giờ để chỉnh sửa nội dung.

🎥 Muốn tăng trưởng mạng xã hội của bạn? Xem video này để có những thông tin nhanh về cách sử dụng ChatGPT để phát triển các tài khoản mạng xã hội của bạn:

7. Mẫu chiến lược mạng xã hội của Notion

qua Notion

Những thay đổi lớn trên nền tảng, như việc Twitter đổi tên thành X, cho thấy cách thay đổi chiến lược có thể định hình lại cuộc hội thoại xung quanh thương hiệu của bạn. Mẫu chiến lược mạng xã hội của Notion giúp bạn xác định hướng đi, để lịch nội dung của bạn phản ánh một hướng đi rõ ràng thay vì những ý tưởng ngẫu hứng.

Bạn sẽ thực hiện công việc qua các phần về mục tiêu, đối tượng mục tiêu, thông điệp thương hiệu và lựa chọn kênh, sau đó kết nối chiến lược đó với các kế hoạch thực tế và phân tích cơ bản. Theo thời gian, bạn có thể so sánh kế hoạch ban đầu với kết quả thực tế và điều chỉnh chiến lược nội dung cho phù hợp.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt mục tiêu rõ ràng như nâng cao nhận thức, tăng tương tác hoặc tạo khách hàng tiềm năng cho mạng xã hội.

Xác định đối tượng mục tiêu và thói quen của họ để các bài đăng trở nên phù hợp, không chung chung.

Lập kế hoạch cụ thể cho từng nền tảng để hướng dẫn mẫu lịch trình nội dung của bạn.

Xem xét các chỉ số hiệu suất đơn giản để điều chỉnh chiến lược của bạn theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Doanh nghiệp, nhà tiếp thị và người tạo muốn hoạt động mạng xã hội của mình phục vụ một chiến lược rõ ràng, dài hạn.

8. Mẫu Lập Kế Hoạch Nội Dung Mạng Xã Hội của Notion

qua Notion

Với xu hướng TikTok thay đổi liên tục từng giờ và các nền tảng liên tục giới thiệu các định dạng mới, dễ dàng rơi vào tình trạng đăng bài phản ứng. Mẫu Lịch Trình Nội Dung Mạng Xã Hội của Notion cung cấp cho bạn một hệ thống tập trung hơn: một công cụ lập kế hoạch nội dung đơn giản nơi bạn có thể lập kế hoạch trước, xem chế độ xem lịch trình và duy trì mọi yếu tố liên quan được tổ chức gọn gàng.

Bạn có thể phân loại bài đăng theo nền tảng, loại nội dung hoặc chiến dịch, sau đó di chuyển chúng qua các giai đoạn như soạn thảo và đăng tải. Chế độ xem lịch tích hợp giúp bạn có cái nhìn tổng quan về lịch trình nội dung, giúp bạn luôn biết được nội dung nào sẽ được đăng và những khoảng trống cần lấp đầy.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch, soạn thảo và lên lịch đăng bài trên mạng xã hội trong một mẫu Notion duy nhất.

Sử dụng chế độ xem lịch để theo dõi các ngày đăng bài sắp tới.

Gắn thẻ bài đăng theo nền tảng, chủ đề hoặc chiến dịch để duy trì sự tổ chức.

Tách biệt ý tưởng, bản nháp và bài đăng đã xuất bản để bạn có thể theo dõi tiến độ một cách rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Người tạo, doanh nhân và nhóm marketing muốn có một công cụ lập kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả để duy trì sự nhất quán trên mạng xã hội.

9. Mẫu lịch cho người tạo nội dung thẩm mỹ của Notion

qua Notion

Trên các nền tảng như Instagram và TikTok, cách trình bày nội dung trên feed của bạn quan trọng không kém gì nội dung bạn chia sẻ. Mẫu lịch trình nội dung thẩm mỹ cho người tạo nội dung của Notion giúp bạn duy trì sự nhất quán trong câu chuyện hình ảnh bằng cách kết hợp lịch trình nội dung với lưới hồ sơ mạng xã hội và các trụ cột nội dung.

Bạn có thể xem trước cách các bài đăng được hiển thị trực quan, ghi lại các định dạng như Reels, carousels hoặc stories, và lưu trữ chú thích, hashtag và nguồn cảm hứng tại một nơi duy nhất. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chắc chắn rằng bài đăng phù hợp với thương hiệu của mình và xem trước nó trước khi đăng tải.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem trước bố cục lưới Instagram của bạn trước khi đăng bài mới.

Sắp xếp nội dung theo định dạng, chẳng hạn như Reels, carousels hoặc Stories.

Giữ các chú thích, hashtag và nội dung chính trong một thư viện có cấu trúc.

Thu thập các tham chiếu thẩm mỹ để đảm bảo nguồn cấp dữ liệu tổng thể luôn nhất quán theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Các người tạo, người ảnh hưởng và thương hiệu có định hướng hình ảnh muốn có cách thức phong cách nhưng vẫn tổ chức để lập kế hoạch cho một nguồn cấp dữ liệu phù hợp với thương hiệu.

10. Mẫu Trợ lý Nội dung AI của Notion

qua Notion

Các công cụ viết AI dễ sử dụng, nhưng làm cho chúng nghe giống như bạn mới là thách thức thực sự. Mẫu Content AI Agent Template by Notion cung cấp một nền tảng có cấu trúc để đào tạo trợ lý AI theo giọng điệu, chiến lược nội dung và công việc trước đây của bạn. Nhờ vậy, các bản nháp sẽ gần gũi với phong cách của bạn ngay từ đầu.

Trong mẫu, bạn có thể tổ chức các tài liệu tham khảo quan trọng: chiến lược nội dung, hướng dẫn giọng điệu, từ điển thuật ngữ và các bài viết hoặc bài đăng ví dụ. Điều này giúp AI có bối cảnh tốt hơn để đề xuất ý tưởng nội dung và bản nháp được tùy chỉnh cho các nền tảng hoặc phân khúc đối tượng cụ thể.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ các hướng dẫn về giọng điệu, ví dụ và các thuật ngữ quan trọng định hình giọng điệu thương hiệu của bạn.

Sử dụng các tài liệu tham khảo này để gợi ý cho AI về ý tưởng, dàn ý hoặc bản nháp đầu tiên.

Tùy chỉnh các gợi ý cho các nền tảng khác nhau như LinkedIn, Instagram hoặc bản tin.

Giữ tất cả các thí nghiệm và cải tiến AI trong một nơi duy nhất để sử dụng lại trong tương lai.

✨ Phù hợp cho: Nhà văn, nhà tiếp thị và người tạo muốn có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) mà không làm mất đi sự nhất quán trong giọng điệu hoặc thông điệp của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các trợ lý AI ClickUp và tự động hóa ClickUp có thể giúp bạn giảm bớt công việc lặp đi lặp lại, nhiều bước trong lịch trình mạng xã hội. Thay vì kiểm tra từng công việc hoặc xem xét nội dung từng dòng, bạn có thể cài đặt các trợ lý phản ứng với các sự kiện kích hoạt (như khi công việc chuyển sang trạng thái “Review”), kiểm tra nội dung và sau đó đăng bình luận hoặc nhắc nhở đồng nghiệp phù hợp. Các trợ lý AI này hoạt động bên trong các không gian, danh sách công việc và chế độ xem hiện có của ClickUp, có nghĩa là chúng hiểu công việc của bạn: Các quy trình làm việc của ClickUp AI Agent đặc biệt hữu ích cho các nhóm truyền thông xã hội: Cài đặt một tác nhân Báo cáo Hàng ngày trên Danh sách công việc Mạng xã hội của bạn để tóm tắt các bài đăng cần đăng hôm nay, các công việc bị chặn và các phê duyệt vẫn đang chờ xử lý.

Sử dụng công cụ Báo cáo Tuần để tóm tắt các bài đăng đã đăng, nổi bật các mục hiệu quả nhất và hiển thị các công việc quá hạn trong một tin nhắn duy nhất.

Cấu hình một đại lý Team Stand-up để chuyển đổi các cập nhật trạng thái về các công việc nội dung thành một bản tóm tắt ngắn gọn mỗi sáng. Thêm một đại lý Auto-Answers để đồng nghiệp có thể đặt câu hỏi như "Các bài đăng mạng xã hội nào được lên lịch cho thứ Sáu?" và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu công việc của bạn.

Vì các tác vụ được thực thi trên các danh sách ClickUp hiện có, trạng thái và Trường Tùy chỉnh của bạn, chúng luôn đồng bộ với cách nhóm của bạn đã lên kế hoạch cho các chiến dịch và nội dung. Tự động hóa cập nhật hàng tuần một cách dễ dàng và nhận thông tin chi tiết ngay lập tức mỗi lần sử dụng ClickUp AI Agents

🧠 Bạn có biết: Các bot tương tác phổ biến hơn bạn nghĩ. Thỉnh thoảng, có tới 10% "người dùng" trên Instagram thực chất là các bot tự động hóa thích, theo dõi hoặc bình luận. Điều này có nghĩa là bằng chứng xã hội đôi khi cần được xem xét một cách thận trọng.

11. Threadstorm – Mẫu Lập Kế Hoạch Nội Dung Chủ Đề của Notion

qua Notion

Mẫu Lập Kế Hoạch Nội Dung Threadstorm–Thread của Notion cung cấp cho bạn một không gian có cấu trúc để ghi chép và lên lịch cho các chủ đề dài trên X hoặc LinkedIn.

Bạn có thể tạo một kho ý tưởng cho các chủ đề, soạn thảo bài viết theo thứ tự và sử dụng chế độ xem lịch để lên kế hoạch thời gian phát hành cho từng chủ đề. Các thẻ khác nhau trong mẫu giúp bạn dễ dàng phân loại các chủ đề theo chủ đề hoặc series, giúp nội dung tổng thể trở nên có kết nối hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ ý tưởng cho các chủ đề bài đăng trong một cơ sở dữ liệu chuyên dụng trước khi bạn quên chúng.

Soạn thảo, sắp xếp lại và hoàn thiện các chủ đề mà không cần rời khỏi Notion.

Chế độ xem ngày đăng chủ đề trên lịch để duy trì tính nhất quán.

Gắn thẻ các chuỗi bài viết theo chủ đề, chiến dịch hoặc series để xây dựng một câu chuyện thống nhất.

✨ Phù hợp cho: Người tạo, nhà văn và nhà tiếp thị sử dụng chủ đề trên X hoặc LinkedIn để chia sẻ câu chuyện, hướng dẫn hoặc ý kiến.

12. Mẫu theo dõi chỉ số mạng xã hội của Notion

qua Notion

Đăng bài mà không kiểm tra phân tích và số liệu là một trong những cách dễ dàng nhất để lạc hướng khỏi những gì khán giả thực sự mong muốn. Mẫu theo dõi chỉ số mạng xã hội của Notion tập hợp tất cả các chỉ số quan trọng của bạn vào một bảng, giúp bạn đánh giá hiệu suất trên các nền tảng mà không cần xuất các báo cáo rời rạc hàng tháng.

Bạn có thể theo dõi các chỉ số như số lượng người theo dõi, phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác cho từng kênh và kỳ, sau đó lọc theo nền tảng hoặc ngày để nhận diện xu hướng. Với công thức tính tỷ lệ tương tác được tích hợp sẵn, bạn có thể nhanh chóng xác định những bài đăng hoặc chiến dịch nào đáng để lặp lại trong lịch nội dung của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi số lượng người theo dõi, phạm vi tiếp cận và tương tác cho từng nền tảng mạng xã hội.

Ghi chép các chỉ số hàng tháng trong một bảng duy nhất thay vì nhiều bảng tính.

Sử dụng công thức tỷ lệ tương tác tùy chỉnh để so sánh kết quả.

Lọc theo nền tảng, tháng hoặc chiến dịch để tìm nội dung hiệu quả nhất.

✨ Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, các agency và người tạo nội dung muốn có chế độ xem rõ ràng, dựa trên dữ liệu về sự phát triển và hiệu suất.

qua Notion

Các liên kết quan trọng thường biến mất khi bạn cần chúng nhất. Đó có thể là các bài viết tham khảo, công cụ thiết kế, nguồn cảm hứng hoặc các bài đăng cũ của chính bạn. Mẫu Liên kết, Phím tắt, Huy hiệu của Notion cung cấp một không gian tổ chức cho những tài nguyên này, giúp chúng luôn gần gũi với kế hoạch truyền thông xã hội của bạn thay vì bị chôn vùi trong các dấu trang hoặc tài liệu.

Bạn có thể lưu trữ các URL, gắn nhãn theo mục đích hoặc dự án, và truy cập mọi thứ từ một cơ sở dữ liệu duy nhất. Khi lập kế hoạch nội dung, bạn chỉ cần lấy từ kho liên kết này thay vì phải tìm kiếm qua các tab. Kết quả? Quy trình tạo/lập nội dung trở nên mượt mà và có tổ chức hơn nhiều.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lưu trữ các liên kết quan trọng, phím tắt và tài nguyên trong một bảng tổ chức gọn gàng.

Gắn thẻ liên kết theo dự án, chủ đề hoặc nền tảng để lọc nhanh chóng.

Kết nối kho liên kết của bạn với các cơ sở dữ liệu Notion khác, như lịch nội dung của bạn.

Giảm thời gian tìm kiếm tài liệu tham khảo khi soạn thảo bài đăng hoặc kịch bản.

✨ Phù hợp cho: Người tạo, nhà tiếp thị và nhóm muốn có một trung tâm liên kết nhẹ nhàng hỗ trợ hệ thống kế hoạch nội dung tổng thể của họ.

🧠 Bạn có biết: Vào tháng 8 năm 2007, Chris Messina, một nhà hoạt động ủng hộ mã nguồn mở, đã đăng một đề xuất casual trên Twitter, hỏi mọi người cảm thấy thế nào về việc sử dụng ký hiệu # để nhóm các cuộc hội thoại trên Twitter. Nhóm của Twitter ban đầu không tin tưởng, nhưng người dùng đã tự nhiên áp dụng định dạng này. Điều này đã khiến hashtag khiêm tốn trở thành một trong những biểu tượng recognizable nhất trong văn hóa mạng xã hội.

14. Mẫu theo dõi nội dung mạng xã hội của Notion

qua Notion

Khi các thương hiệu đăng tải hàng chục lần mỗi tuần trên các nền tảng khác nhau, việc nhớ xem nội dung nào đã được đăng ở đâu và hiệu quả ra sao trở nên khó khăn. Mẫu theo dõi nội dung mạng xã hội của Notion giúp theo dõi tất cả thông tin đó vào một quy trình rõ ràng, nơi mỗi bài đăng di chuyển từ ý tưởng đến lịch trình đến đăng tải trong một quy trình làm việc duy nhất.

Bạn có thể theo dõi các nền tảng, ngày tháng, người chịu trách nhiệm và hiệu suất cho từng nội dung, trong khi chế độ xem Lịch và Bảng hiển thị luồng công việc. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi phạm vi phủ sóng của các chiến dịch và lập kế hoạch tái sử dụng nội dung thay vì phải tạo lại bài đăng mỗi lần.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi trạng thái của từng bài đăng từ ý tưởng đến khi được đăng tải trong một cơ sở dữ liệu duy nhất.

Sử dụng chế độ xem lịch để xem thời gian đăng bài trên các nền tảng khác nhau.

Theo dõi hiệu suất để xác định các bài đăng đáng để lặp lại hoặc tái sử dụng.

Nhóm và lọc nội dung theo chiến dịch, kênh hoặc trụ cột nội dung.

✨ Phù hợp cho: Quản lý và nhóm truyền thông xã hội muốn chuyển từ việc đăng bài phản ứng sang một quy trình nội dung nhất quán và có thể theo dõi.

15. Mẫu lịch nội dung của Notion

qua Notion

Mẫu Lịch Nội Dung của Easlo trên Notion được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch chiến lược nội dung, cung cấp cho bạn một lịch biên tập gọn gàng nơi bạn có thể xem tất cả các bài đăng sắp tới trên các kênh.

Bạn có thể gắn thẻ nội dung theo nền tảng, chủ đề và trạng thái, lọc theo ngày, và di chuyển bài đăng qua quy trình làm việc đơn giản từ ý tưởng đến lịch trình đến đã đăng. Vì mẫu này nhẹ nhàng và tập trung, nó cũng có thể được sử dụng như một mẫu chiến lược tiếp thị nội dung. Bạn cũng có thể sử dụng nó như một trung tâm điều hành cho tất cả các kế hoạch mạng xã hội, nội dung blog và chiến dịch email của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chế độ xem lịch nội dung của bạn trong một bố cục đơn giản, dễ dàng quét qua.

Sắp xếp bài đăng theo nền tảng, chủ đề hoặc chiến dịch bằng cách sử dụng thẻ và bộ lọc.

Theo dõi trạng thái để luôn biết được nội dung nào đang ở dạng bản nháp, đã lên lịch hoặc đang hoạt động.

Sử dụng một lịch duy nhất cho blog, mạng xã hội và các loại nội dung khác.

✨ Phù hợp cho: Marketers, freelancers và các nhóm nhỏ muốn có một lịch biên tập đơn giản bên trong Notion.

Giới hạn của Notion

Một người đánh giá trên G2 mô tả Notion là “Mọi thứ mà MS Office thiếu” và khen ngợi hệ thống trang và phím tắt bàn phím của nó vì tính hiệu quả. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra những phiền toái khi xuất trang sang PDF và sự thiếu hụt công thức trực quan trong bảng.

Một số giới hạn phổ biến nhất của Notion bao gồm:

Các tùy chọn xuất file bị giới hạn , và các file PDF thường không khớp với bố cục của trang gốc.

Các ô bảng tính có giao diện cồng kềnh, với công thức bị giới hạn và ít hàm hơn so với các bảng tính truyền thống.

Quyền truy cập AI miễn phí bị giới hạn ở 20 phản hồi mỗi không gian làm việc và không có tùy chọn đặt lại, điều này có thể gây bất tiện cho người dùng hoạt động tích cực.

Sử dụng offline không ổn định , với các vấn đề đồng bộ hóa giữa các thiết bị khi thực hiện công việc ở chế độ offline.

Hiệu suất giảm trong các không gian làm việc lớn hơn, khiến các cơ sở dữ liệu và trang web lớn mất nhiều thời gian hơn để tải.

Mẫu Notion thay thế

Đối với các nhóm truyền thông xã hội, vấn đề thực sự không phải là viết caption. Đó là việc theo dõi mọi thứ rải rác trên các công cụ khác nhau. Thường thì lịch trình nằm trong Notion, nội dung nằm trong Tài liệu Google và các phê duyệt bị chôn vùi trong Slack.

Khi một bài đăng được đăng tải, bạn đã phải chuyển qua nửa tá tab. Việc chuyển đổi liên tục đó chính là sự phân tán công việc trong lĩnh vực truyền thông xã hội. ClickUp được thiết kế để giải quyết vấn đề đó. Đây là một không gian làm việc AI tích hợp, nơi lịch truyền thông xã hội, bản tóm tắt, công việc, tài nguyên, bình luận và báo cáo của bạn được tập trung tại một nơi duy nhất.

Bạn có thể lập kế hoạch cho tất cả công việc và theo dõi hiệu suất mà không cần rời khỏi Không gian Làm việc hiện tại, giúp duy trì bối cảnh công việc và các nhóm làm việc nhanh hơn với ít sai sót hơn.

Các mẫu ClickUp dưới đây cung cấp cho bạn hệ thống kết nối mạnh mẽ như một giải pháp thay thế hiệu quả cho Notion trong việc lập kế hoạch và thực thi chiến dịch truyền thông xã hội. 🌟

1. Mẫu lịch truyền thông xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch cho các chiến dịch với lịch kéo và thả bằng mẫu lịch truyền thông xã hội ClickUp.

Các bài đăng bị bỏ lỡ thường xuất phát từ việc phê duyệt lộn xộn và bảng tính chưa được cập nhật đầy đủ. Mẫu lịch truyền thông xã hội ClickUp cung cấp cho bạn một lịch nội dung duy nhất trong ClickUp, nơi bạn có thể truy cập ý tưởng, bản nháp và các bài đăng đã lên lịch.

Bạn có thể thu thập ý tưởng thông qua biểu mẫu ClickUp đơn giản, di chuyển chúng qua các trạng thái tùy chỉnh như "Đang tiến độ" và "Đang chờ duyệt", và xem tất cả trong chế độ xem lịch khi bạn sẵn sàng lập kế hoạch trước.

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để nhập các chỉ số quan trọng, giúp bạn theo dõi hiệu suất mà không cần xuất dữ liệu sang các công cụ khác.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp bài đăng trong thư viện nội dung với các giai đoạn nội dung rõ ràng.

Thu thập và sắp xếp ý tưởng thông qua biểu mẫu đề xuất tích hợp sẵn.

Lập kế hoạch và lên lịch đăng bài trong chế độ xem lịch để duy trì nhịp độ đăng bài đều đặn.

Theo dõi hiệu suất với các bảng điều khiển hiển thị các chỉ số quan trọng trong bối cảnh cụ thể.

✨ Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhóm sáng tạo muốn sử dụng một hệ thống duy nhất để lập kế hoạch, lên lịch và theo dõi bài đăng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để biến ý tưởng thô thành bài đăng sẵn sàng lên lịch. Vì ClickUp Brain được tích hợp trực tiếp vào công việc hiện có của bạn trong ClickUp, nó có thể giúp bạn tạo nội dung mạng xã hội dựa trên các bản tóm tắt, tài liệu chiến dịch và công việc mà bạn đã có. Một luồng thực tế là lưu trữ toàn bộ thông tin chiến dịch trong một Danh sách công việc hoặc Tài liệu, sau đó yêu cầu ClickUp Brain “chuyển đổi điều này thành lịch nội dung một tháng kèm chú thích cho LinkedIn và Instagram” hoặc “viết ba câu mở đầu cho chủ đề bài đăng ra mắt này”. Tìm kiếm qua các ứng dụng và tìm tệp ngay lập tức với ClickUp Brain

2. Mẫu lịch nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và lên lịch nội dung trên nhiều nền tảng với mẫu lịch nội dung ClickUp.

Tiếp thị nội dung đạt hiệu quả cao nhất khi các bài đăng blog, cập nhật mạng xã hội và email của bạn đều tuân theo cùng một chiến lược nội dung. Mẫu lịch biên tập nội dung ClickUp cung cấp cho bạn một lịch biên tập trung tâm: một nơi duy nhất để bạn có thể xem nội dung nào sẽ được đăng, khi nào và trên kênh nào.

Bạn có thể tổ chức nội dung theo loại, kênh và ngày đăng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, sau đó chuyển đổi giữa chế độ xem Xem dạng danh sách và Lịch để xem quy trình làm việc hoặc dòng thời gian.

Khi mỗi nội dung chuyển từ ý tưởng sang bản nháp và cuối cùng là được đăng tải, các trạng thái sẽ giúp mọi người đồng bộ và dễ dàng phát hiện các điểm tắc nghẽn trước khi thời hạn trôi qua.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem tất cả nội dung như bài viết blog, email và bài đăng trên mạng xã hội trong một lịch thống nhất.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi kênh, chủ sở hữu và chiến dịch cho từng mục.

Theo dõi sự thay đổi trạng thái từ ý tưởng đến khi được đăng tải chỉ với một cái nhìn.

Lọc theo loại nội dung hoặc kênh để tập trung vào các khối lượng công việc cụ thể.

✨ Phù hợp cho: Nhóm marketing, người tạo nội dung và doanh nghiệp cần một lịch biên tập trung tâm cho tất cả các kênh.

3. Mẫu lịch truyền thông xã hội nâng cao ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lên lịch các chiến dịch trên chế độ xem lịch linh hoạt bằng mẫu lịch truyền thông xã hội nâng cao của ClickUp.

Khi các nền tảng mạng xã hội mới ngày càng phổ biến và thuật toán thay đổi, việc quản lý mạng xã hội đa kênh có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Mẫu Lịch Mạng Xã Hội Nâng Cao ClickUp được thiết kế để đối phó với sự phức tạp đó, kết hợp các chế độ xem Danh sách, Bảng và Lịch để bạn có thể tổ chức bài đăng theo nền tảng hoặc trạng thái mà không mất đi cái nhìn tổng quan.

Bạn có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi các chi tiết như nền tảng, định dạng, liên kết bản nháp và chủ sở hữu, trong khi tài liệu ClickUp nhúng có thể lưu trữ nội dung và bộ hashtag. Bạn cũng có thể nhóm bài đăng theo kênh hoặc chiến dịch, giúp dễ dàng cân bằng khối lượng công việc và duy trì nội dung trên từng nền tảng theo đúng hướng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem trước các bài đăng đa nền tảng trong chế độ xem dạng danh sách với các Trường Tùy chỉnh chi tiết.

Hiển thị quy trình làm việc trên bảng Kanban kéo và thả cho từng giai đoạn.

Lên lịch và điều chỉnh bài đăng trong chế độ xem lịch khi ưu tiên thay đổi.

Lưu trữ nội dung, bản tóm tắt và tài nguyên trực tiếp trong các công việc thông qua Docs.

✨ Phù hợp cho: Nhóm truyền thông xã hội, người ảnh hưởng và các agency quản lý lịch nội dung phức tạp, đa kênh.

4. Mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu rõ ràng và theo dõi tiến độ hướng tới tương tác hoặc nhận thức với mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp.

Khi các bài đăng được đăng tải mà không có kế hoạch tổng thể, sẽ khó khăn để chứng minh cách mạng xã hội hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của bạn. Mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống có cấu trúc, trong đó mỗi bài đăng đều kết nối với mục tiêu, phân khúc đối tượng và chiến dịch.

Bạn có thể thêm các Trường Tùy chỉnh cho nền tảng, mục tiêu, giai đoạn và người được giao, sau đó sử dụng các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng và Lịch để lập kế hoạch cho các chiến dịch trong vài tuần hoặc vài tháng. Các công việc đánh giá định kỳ giúp bạn xem lại hiệu suất và điều chỉnh kế hoạch để lịch nội dung liên tục được cải thiện thay vì lặp lại các mô hình cũ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng lịch đăng bài nhất quán với các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng và Lịch.

Sắp xếp bài đăng bằng các Trường Tùy chỉnh cho nền tảng, mục tiêu và quyền sở hữu.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái rõ ràng từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi được đăng tải.

Đặt các công việc kiểm tra định kỳ để chiến lược nội dung phát triển theo kết quả.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, agency và doanh nghiệp nhỏ muốn duy trì chiến lược và tính nhất quán trong nội dung mạng xã hội của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp BrainGPT khi công việc mạng xã hội của bạn cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ trí tuệ nhân tạo. ClickUp BrainGPT là trợ lý AI trên desktop cho phép bạn làm việc với nhiều mô hình AI hàng đầu trong một nền tảng duy nhất, thay vì phải chuyển đổi giữa các ứng dụng AI riêng biệt. Bạn có thể chọn mô hình phù hợp cho từng công việc, yêu cầu nó nghiên cứu hoặc phác thảo bài đăng trong bối cảnh các công việc ClickUp và tài liệu ClickUp của bạn, sau đó tinh chỉnh nội dung trực tiếp trong lịch nội dung hoặc quy trình làm việc mạng xã hội của bạn. Nhận câu trả lời và tóm tắt tức thì trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn với ClickUp BrainGPT Các tính năng chính của ClickUp BrainGPT mà bạn có thể tin cậy: Không gian Làm việc AI đa mô hình: Chọn từ các mô hình hàng đầu như Gemini, Claude và GPT trong ClickUp, sử dụng một mô hình để khám phá ý tưởng và mô hình khác để hoàn thiện nội dung, tất cả mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn. Chọn từ các mô hình hàng đầu nhưtrong ClickUp, sử dụng một mô hình để khám phá ý tưởng và mô hình khác để hoàn thiện nội dung, tất cả mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Ghi âm giọng nói cho nhập liệu nhanh chóng: Sử dụng Sử dụng tính năng "Nói thành văn bản" để nói ra các ý tưởng bài đăng hoặc nội dung chính trong ngôn ngữ tự nhiên và chuyển chúng thành các công việc có cấu trúc, danh sách kiểm tra hoặc bản nháp bài đăng liên kết với lịch của bạn.

Bảo mật và tuân thủ cấp doanh nghiệp: Tin tưởng vào các cuộc kiểm toán SOC 2 Type II của ClickUp, chứng nhận ISO 27001/27017/27018 và ISO 42001, mã hóa dữ liệu, và tuân thủ GDPR/CCPA/HIPAA, cùng với các chính sách đảm bảo nhà cung cấp AI không sử dụng dữ liệu không gian làm việc của bạn để đào tạo.

5. Mẫu lịch quảng cáo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi thời hạn và tiến độ với các dòng thời gian trực quan rõ ràng bằng mẫu lịch quảng cáo ClickUp.

Các chiến dịch theo mùa, ra mắt sản phẩm và sự kiện khuyến mãi thường tích lũy nhanh chóng trong suốt năm. Mẫu lịch khuyến mãi ClickUp giúp bạn quản lý tất cả các chương trình khuyến mãi trong một lịch chung. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi các ngày lễ sắp tới và các mốc thời gian quan trọng mà không cần quản lý chúng trong các tệp riêng biệt.

Bạn có thể lập kế hoạch cho các chiến dịch trên chế độ xem lịch trình, thêm các công việc cho thiết kế, phê duyệt và bàn giao, và theo dõi từng mục với các trạng thái như "Việc cần làm", "Đã lên lịch" và "Hoàn thành". Bằng cách xem tất cả các mục được sắp xếp theo thời gian, việc tránh trùng lặp và đồng bộ hóa lịch trình mạng xã hội với các chiến dịch tiếp thị tổng thể trở nên dễ dàng hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho các chiến dịch xung quanh các ngày lễ, sự kiện ra mắt và các sự kiện khác trong một lịch duy nhất.

Phân chia các chương trình khuyến mãi thành các công việc với người chịu trách nhiệm, thời hạn và trạng thái.

Sử dụng chế độ xem Lịch và Xem dạng danh sách để phát hiện các khoảng trùng lặp hoặc tuần trống.

Đảm bảo các kênh truyền thông xã hội, email và các kênh quảng cáo khác được đồng bộ về thời gian.

✨ Phù hợp cho: Chuyên gia tiếp thị, nhóm bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ muốn duy trì các chiến dịch đúng tiến độ và tận dụng tối đa mọi cơ hội quảng cáo.

6. Mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lên lịch đăng bài trên lịch để đảm bảo chúng được đăng vào thời điểm phù hợp với mẫu lịch đăng bài mạng xã hội ClickUp.

Đằng sau mỗi chiến dịch hoàn hảo là một danh sách dài các bài đăng riêng lẻ với nội dung, tài nguyên và sự phê duyệt. Mẫu bài đăng mạng xã hội ClickUp giúp bạn quản lý chi tiết từng bài đăng, gán cho mỗi bài đăng một công việc riêng với các trường thông tin về nền tảng, định dạng, liên kết và trạng thái.

Bạn có thể phân loại bài đăng theo các chế độ xem riêng cho từng nền tảng (như Instagram, LinkedIn hoặc TikTok) và di chuyển chúng qua các bảng đánh giá theo tiến độ từ bản nháp đến sẵn sàng. Điều này giúp dễ dàng phối hợp giữa các nhà viết nội dung và người duyệt, đồng thời duy trì lịch đăng bài tổng thể đồng bộ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Soạn thảo và tổ chức các bài đăng riêng lẻ với các Trường Tùy chỉnh dành riêng cho từng nền tảng.

Sử dụng chế độ xem bảng (Board Views) để quản lý phản hồi và phê duyệt một cách trực quan.

Theo dõi chi tiết hiệu suất như hashtag, liên kết bản nháp hoặc thẻ chiến dịch.

Giữ tất cả ghi chú, bình luận và tài nguyên liên quan đến bài đăng trong công việc.

✨ Phù hợp cho: Nhóm marketing, người tạo nội dung và doanh nghiệp muốn duy trì sự nhất quán và sáng tạo trên các nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biến biểu mẫu ClickUp thành hệ thống tiếp nhận yêu cầu nội dung gọn gàng. Yêu cầu "chỉ thêm một bài đăng nữa" thường xuất hiện trong trò chuyện hoặc email, nơi chúng dễ bị bỏ qua. ClickUp Biểu mẫu cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để thu thập những yêu cầu đó và tự động chuyển chúng thành các công việc. Gửi biểu mẫu một cách dễ dàng cho nhóm và các bên liên quan của bạn với ClickUp Forms. Bạn có thể tạo một biểu mẫu đơn giản “Yêu cầu nội dung mạng xã hội” với các trường thông tin về nền tảng, chiến dịch, mục tiêu, ngày đáo hạn và thông điệp chính. Mỗi bài nộp/gửi sẽ trở thành một công việc trong mẫu lịch trình mạng xã hội hoặc mẫu lịch trình mạng xã hội của bạn, kèm theo các chi tiết cần thiết để lên lịch và triển khai nội dung.

7. Mẫu lịch truyền thông xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và lên lịch đăng bài với chế độ xem lịch để tối ưu hóa thời gian đăng bài bằng mẫu lịch truyền thông xã hội của ClickUp.

Các sự kiện lớn như ra mắt phim Superman mới nhất hoặc bất kỳ bom tấn Hollywood nào đều thành công vì mọi kênh đều đóng vai trò phối hợp. Mẫu lịch truyền thông xã hội ClickUp được thiết kế cho loại phối hợp đó: nó cung cấp cho bạn thư viện nội dung, các giai đoạn nội dung và chế độ xem lịch để các chiến dịch và nội dung liên tục chia sẻ cùng một hệ thống.

Bạn có thể thu thập ý tưởng thông qua biểu mẫu đề xuất, phân loại bài đăng theo nền tảng hoặc chiến dịch, và theo dõi từng mục qua các trạng thái như Đang thực hiện và Hoàn thành. Chia sẻ cùng một mẫu với các freelancer hoặc đối tác giúp mọi người đồng bộ thông tin.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý tất cả bài đăng trong thư viện nội dung trung tâm với các giai đoạn rõ ràng.

Thu thập ý tưởng mới từ đồng nghiệp thông qua một biểu mẫu thu thập thông tin đơn giản.

Chế độ xem bài đăng theo nền tảng hoặc chiến dịch để luôn đồng bộ với các ưu tiên.

Theo dõi tiến độ với các trạng thái từ đã được thông báo đến hoàn thành.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, freelancer và các agency muốn quản lý sự hiện diện trên mạng xã hội một cách có cấu trúc nhưng linh hoạt.

8. Mẫu blog mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thu thập và hoàn thiện ý tưởng blog trong một kho ý tưởng có cấu trúc với mẫu blog mạng xã hội của ClickUp.

Các khoảnh khắc viral có thể hữu ích, nhưng sự tăng trưởng lâu dài thường đến từ nội dung blog nhất quán, giúp thúc đẩy các bài đăng trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội. Mẫu blog mạng xã hội ClickUp giúp bạn quản lý phần này của lịch nội dung bằng cách biến ý tưởng blog thành các công việc có thể theo dõi với thời hạn và thẻ trạng thái.

Bạn có thể soạn thảo trong ClickUp Docs, đính kèm các ghi chú nghiên cứu và từ khóa, sau đó lên lịch ngày đăng trong chế độ xem Danh sách hoặc Lịch. Trong khi đó, bảng điều khiển ClickUp giúp bạn theo dõi các bài đăng đang hoạt động và hiệu suất của chúng, để bạn có thể tái sử dụng nội dung hiệu quả nhất vào lịch trình mạng xã hội của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại ý tưởng bài viết blog trong một danh sách công việc có tổ chức với các trường thông tin về chủ đề và mục tiêu.

Soạn thảo bài đăng trong tài liệu đồng thời cập nhật trạng thái và thời hạn của các công việc.

Lên lịch nội dung ở chế độ xem Danh sách công việc hoặc Lịch để lập kế hoạch hiệu quả hơn.

Theo dõi hiệu suất trên bảng điều khiển để xem những bài đăng nào hỗ trợ cho mạng xã hội và tìm kiếm.

✨ Phù hợp cho: Các blogger, nhà tiếp thị nội dung và nhóm truyền thông xã hội phụ thuộc vào nội dung blog để hỗ trợ các chiến dịch truyền thông xã hội.

🧠 Bạn có biết: Nút "Like" của Facebook, hiện đã trở nên phổ biến, có một lịch sử phức tạp đáng ngạc nhiên. Nhóm của Facebook ban đầu đã cân nhắc gọi nó là "Awesome" trước khi quyết định chọn "Like" vào năm 2009. CEO Mark Zuckerberg ban đầu lo lắng tính năng này có thể bị coi là vô nghĩa, nhưng nó đã trở thành một phần cốt lõi trong cách các nền tảng đo lường tương tác.

9. Mẫu lịch đăng bài mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch thời gian đăng nội dung với lịch trình linh hoạt các hoạt động bằng mẫu lịch trình đăng bài mạng xã hội ClickUp.

Sự nhất quán thường quan trọng hơn số lượng, nhưng duy trì nhịp độ đăng bài đều đặn trên các nền tảng khác nhau là một thách thức khi mỗi nền tảng có mô hình hoạt động riêng.

Mẫu lịch đăng bài mạng xã hội ClickUp tập trung cụ thể vào tần suất, cung cấp cho bạn chế độ xem theo nền tảng và lịch chia sẻ các hoạt động để bạn có thể lập kế hoạch theo tuần 📅.

Bạn có thể chỉ định chủ sở hữu, sử dụng trạng thái để hiển thị nội dung đang ở dạng bản nháp hoặc đã sẵn sàng, và kiểm tra các báo cáo tích hợp để xem liệu bạn có đang tuân thủ kế hoạch lịch trình hay không. Chế độ xem theo phong cách danh sách việc cần làm hàng tuần sẽ nổi bật những gì cần chuẩn bị tiếp theo, giúp bạn duy trì sự hiện diện ổn định mà không cần phải vội vàng vào phút chót.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp bài đăng theo nền tảng với các chế độ xem riêng biệt cho từng kênh.

Lập lịch đăng bài trên lịch chia sẻ mà mọi người đều có thể xem.

Theo dõi các công việc với các trạng thái như “Việc cần làm,” “Đang tiến độ” và “Đã đăng.”

Sử dụng báo cáo nhẹ nhàng để xem bạn đang tuân thủ kế hoạch của mình như thế nào.

✨ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị, agency và nhóm truyền thông xã hội muốn duy trì nhịp độ đăng bài ổn định trên nhiều nền tảng.

10. Mẫu lịch trình chiến dịch truyền thông xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân công trách nhiệm rõ ràng bằng cách sử dụng chế độ xem DACI với mẫu chiến dịch truyền thông xã hội ClickUp.

Các chiến dịch trực tuyến phổ biến như Spotify Wrapped thành công vì các vai trò và nhiệm vụ được xác định rõ ràng từ rất sớm, trước khi bài đăng đầu tiên được đăng tải. Mẫu dòng thời gian chiến dịch truyền thông xã hội ClickUp cung cấp sự rõ ràng đó, với các chế độ xem vai trò DACI cho việc ra quyết định, dòng thời gian chiến dịch và bảng điều khiển để theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch.

Bạn có thể chia chiến dịch thành các công việc cho giai đoạn sáng tạo, phê duyệt, triển khai và báo cáo, sau đó liên kết mọi thứ với mục tiêu và chỉ số trong ClickUp. Khi nội dung di chuyển qua các giai đoạn sản xuất, bảng điều khiển ClickUp sẽ hiển thị tiến độ và kết quả mà không cần sử dụng các bảng theo dõi riêng biệt.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Quản lý các công việc chiến dịch với các trạng thái như “Đang tiến độ” hoặc “Cần phê duyệt”.

Sử dụng các chế độ xem DACI để làm rõ ai là người chịu trách nhiệm, phê duyệt và tham khảo ý kiến trong công việc.

Theo dõi hiệu suất với các bảng điều khiển kết nối với các công việc chiến dịch.

Giữ dòng thời gian chiến dịch và lịch nội dung trong một không gian được chia sẻ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, agency và thương hiệu muốn triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội từ đầu đến cuối trong một không gian làm việc duy nhất.

11. Mẫu lịch quảng cáo mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch và trực quan hóa dòng thời gian thực hiện chiến dịch trên lịch chia sẻ với sự hỗ trợ của mẫu lịch quảng cáo mạng xã hội ClickUp.

Ngừng quảng cáo để tiết kiệm tiền giống như ngừng đồng hồ để tiết kiệm thời gian.

Ngừng quảng cáo để tiết kiệm tiền giống như ngừng đồng hồ để tiết kiệm thời gian.

Lời nói của Henry Ford không thể phù hợp hơn trong nền kinh tế mạng xã hội ngày nay.

Mẫu lịch quảng cáo mạng xã hội ClickUp giúp tập trung các chiến dịch quảng cáo của bạn, cho phép bạn xem ngày bắt đầu và ngày kết thúc, các công việc sáng tạo và trường ngân sách trong một lịch duy nhất thay vì nhiều lịch hoặc ứng dụng khác nhau.

Bạn có thể theo dõi số lượt hiển thị dự kiến và thực tế, chi phí và kết quả bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh, sau đó điều chỉnh lịch trình khi dữ liệu hiệu suất được cập nhật. Vì tất cả các công việc quảng cáo, ghi chú và chỉ số đều được tập trung tại một nơi, việc phối hợp với các nhà viết nội dung và các bên liên quan trở nên dễ dàng hơn đồng thời vẫn giữ được cái nhìn tổng quan về ngân sách chi tiêu.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các chiến dịch quảng cáo với các trường dữ liệu về phạm vi tiếp cận, chi phí, số lần hiển thị và trạng thái.

Lập kế hoạch ngày khởi chạy và hạn chót sáng tạo trên một lịch chia sẻ chung.

Nhóm các công việc theo kênh, đối tượng hoặc mục tiêu để có cái nhìn tổng quan tốt hơn.

Điều chỉnh thời gian nhanh chóng dựa trên hiệu suất mà không làm mất bối cảnh.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, quản lý quảng cáo và các agency muốn có sự kiểm soát và khả năng hiển thị tốt hơn đối với các chiến dịch quảng cáo trả phí trên mạng xã hội.

ClickUp đã đóng khoảng trống lịch trong nhóm của bạn.

Cuối cùng, mỗi mẫu mà chúng ta đã khám phá đều có những ưu điểm riêng. Nhưng khi cần tổng hợp mọi thứ và làm việc trên một lịch nội dung phức tạp hơn, ClickUp cung cấp cho bạn một không gian làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhóm của bạn.

Điều làm nên sự khác biệt của ClickUp là cách nó tập trung toàn bộ quy trình của bạn vào một nơi duy nhất.

Bạn có thể brainstorm ý tưởng, lập kế hoạch chiến dịch, lên lịch đăng bài và theo dõi kết quả mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Chính cảm giác mọi thứ từ lịch trình đến nội dung đều được kết nối liền mạch là điểm khác biệt so với các đối thủ như Notion, vốn chỉ cung cấp các mẫu lịch trình mạng xã hội.

Nếu bạn đang tìm kiếm cách duy trì sự nhất quán và giảm bớt lo lắng về việc bỏ lỡ bài đăng, đây chính là cơ hội dành cho bạn. Hãy thử ClickUp miễn phí và tạo lịch trình mạng xã hội thực sự đồng bộ với nhóm của bạn.