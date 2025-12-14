Perplexity vs. Claude cho mã: AI nào tốt hơn cho nhà phát triển?

Bạn cần hỗ trợ với việc tích hợp API phức tạp. Bạn sẽ chọn công cụ AI tìm kiếm tài liệu hiện tại hay công cụ có thể đọc toàn bộ mã nguồn của bạn?

Đây là quyết định mà các nhà phát triển phải đối mặt hàng ngày. Perplexity và Claude đã trở thành hai trong số những trợ lý AI được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng lập trình, nhưng chúng hoạt động theo những cách hoàn toàn khác nhau.

Perplexity tìm kiếm trên web theo thời gian thực và hiển thị các câu trả lời mới nhất. Claude phân tích hàng nghìn dòng mã và đánh giá kiến trúc.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh Perplexity và Claude cho việc lập trình dựa trên những yếu tố quan trọng khi bạn muốn triển khai: chất lượng mã nguồn, hỗ trợ gỡ lỗi và khả năng hiểu rõ những gì bạn đang xây dựng.

Perplexity vs. Claude: Tổng quan

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh cho hai công cụ, kèm theo một công cụ bonus:

Tiêu chí Perplexity Claude Bonus: ClickUp ⭐️ Hàm chính Công cụ trả lời với phản hồi mã lập trình nhanh chóng, được hỗ trợ bởi web. Mô hình ưu tiên suy luận cho các công việc lập trình phức tạp Nền tảng làm việc tất cả trong một với trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh cho mã, tài liệu và quản lý dự án. Hỗ trợ mã hóa Các đoạn mã và sửa lỗi nhanh từ các nguồn thời gian thực Lập trình đa bước mạnh mẽ hỗ trợ trên nhiều ngôn ngữ. Gợi ý mã nguồn dựa trên ngữ cảnh, tạo khối mã nguồn và hỗ trợ quy trình làm việc kỹ thuật. Tạo mã Phù hợp cho các đoạn mã ngắn và ví dụ. Sinh ra nội dung nhất quán và có cấu trúc hơn cho các tính năng đầy đủ. Viết mã nguồn phù hợp với quy ước của nhóm và cấu trúc dự án của bạn bằng cách sử dụng bối cảnh không gian làm việc. Gỡ lỗi Rất hữu ích để tìm các giải pháp đã biết thông qua tìm kiếm. Phân tích lỗi sâu và lý do gốc rễ Hiển thị các tài liệu liên quan, báo cáo lỗi trước đây và các đoạn mã để khắc phục sự cố trong bối cảnh cụ thể. Xử lý ngữ cảnh Tập trung vào tìm kiếm; bối cảnh mã dài bị giới hạn. Cửa sổ ngữ cảnh lớn phù hợp cho các dự án đa tệp. Bối cảnh sâu từ các công việc, tài liệu và mã nguồn; liên kết mã với lịch sử dự án và tài liệu. Tùy chỉnh Kiểm soát lời nhắc cơ bản Điều chỉnh phong cách, nhân vật và lời nhắc hệ thống một cách mạnh mẽ. Hỗ trợ đa mô hình (Claude, ChatGPT, Gemini, ClickUp AI); thích ứng với quy trình làm việc và phong cách của nhóm. Hợp tác Tốt nhất cho việc chia sẻ câu trả lời nhanh chóng Phù hợp hơn cho lập trình cặp và đánh giá lặp lại. Hợp tác thời gian thực trên mã nguồn, tài liệu và công việc; đề xuất AI liên kết với các cuộc thảo luận của nhóm. Các trường hợp sử dụng Tra cứu thư viện, gỡ lỗi nhanh chóng, ví dụ về API Xây dựng tính năng, tái cấu trúc và tài liệu. Phát triển phần mềm toàn diện: kế hoạch, mã hóa, tài liệu hóa, kiểm tra và triển khai. Tích hợp Dựa trên trình duyệt/phần mở rộng Hỗ trợ API và IDE thông qua các công cụ của bên thứ ba. Tích hợp sẵn với quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và bảng điều khiển trong một không gian làm việc duy nhất.

Perplexity là gì?

qua Perplexity

Perplexity là một công cụ tìm kiếm câu trả lời hoạt động theo thời gian thực, tìm kiếm trên web để cung cấp các phản hồi dựa trên các nguồn thông tin mới nhất. Nó tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và trình bày các câu trả lời trực tiếp kèm theo trích dẫn.

Đối với các nhà phát triển, điều này có nghĩa là truy cập vào tài liệu cập nhật, ghi chú phát hành của khung công tác và các thay đổi API mới nhất, tất cả đều được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn.

Khi khắc phục sự cố với thông báo lỗi hoặc học một công nghệ mới, Perplexity AI kết nối bạn với thông tin mới nhất có sẵn trực tuyến, đặc biệt hữu ích cho các hệ sinh thái nơi tài liệu được cập nhật thường xuyên.

🧠 Thực tế thú vị: Trong một cuộc khảo sát của Stack Overflow dành cho nhà phát triển, 81% nhà phát triển cho biết rằng tăng năng suất là lợi ích lớn nhất mà họ hy vọng đạt được khi sử dụng các công cụ lập trình AI.

Tính năng của Perplexity

Perplexity kết hợp tìm kiếm với các công cụ AI để cung cấp câu trả lời có nguồn gốc cho các câu hỏi kỹ thuật. Dưới đây là các tính năng chính mà các nhà phát triển tin cậy:

Tính năng #1: Tìm kiếm web với trích dẫn

Nhận câu trả lời chính xác cho các câu hỏi trên web

Perplexity tìm kiếm trên internet khi bạn đặt câu hỏi, hiển thị tài liệu mới nhất, tham chiếu API, vấn đề trên GitHub và các cuộc thảo luận trong cộng đồng. Mỗi câu trả lời đều bao gồm các trích dẫn trực tiếp liên kết trở lại nguồn gốc ban đầu, dù đó là tài liệu chính thức, các chủ đề trên Stack Overflow hay các bài đăng blog gần đây.

📖 Xem thêm: Cách trở thành một lập trình viên giỏi hơn

Tính năng #2: Chế độ Tìm kiếm Nâng cao

Phân tích mã với chế độ Tìm kiếm Nâng cao

Pro Search là chế độ suy luận nâng cao của Perplexity, thực hiện phân tích sâu hơn trước khi trả lời. Nó mất nhiều thời gian hơn để phản hồi, nhưng thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trên các nguồn, đánh giá chất lượng thông tin và cung cấp giải thích kỹ thuật chi tiết.

Đối với các câu hỏi phức tạp về kiến trúc hệ thống, tối ưu hóa hiệu suất hoặc so sánh nhiều phương pháp để giải quyết một vấn đề, Pro Search phân tích các chi tiết tinh tế mà tìm kiếm cơ bản có thể bỏ qua.

🔍 Bạn có biết? Các công ty lớn như Google và Microsoft cho biết họ sử dụng mã nguồn do AI tạo ra cho khoảng 30% mã nguồn mới trong một số dự án, với một số công ty khẳng định rằng các nhà phát triển hoàn thành công việc nhanh hơn tới 83% khi sử dụng công cụ lập trình AI.

Tính năng #3: Bộ sưu tập để tổ chức dự án

Sắp xếp các chủ đề trò chuyện với Collections

Collections cho phép bạn tổ chức các tìm kiếm, nguồn thông tin và cuộc hội thoại xung quanh các dự án cụ thể hoặc chủ đề nghiên cứu.

Nếu bạn đang đánh giá các thư viện xác thực, nghiên cứu chiến lược di chuyển cơ sở dữ liệu hoặc thu thập tài nguyên cho một khung làm việc mới, bạn có thể lưu các tìm kiếm liên quan để viết tài liệu kỹ thuật cho mã và xây dựng cơ sở kiến thức.

Collections hỗ trợ hợp tác, cho phép các thành viên trong nhóm đóng góp kết quả nghiên cứu và chia sẻ thông tin trong một không gian tập trung.

📮 ClickUp Insight: 33% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết phát triển kỹ năng là một trong những trường hợp sử dụng AI mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, nhân viên không chuyên về kỹ thuật có thể muốn học cách tạo các đoạn mã cho trang web bằng công cụ AI. Trong những trường hợp như vậy, càng nhiều thông tin bối cảnh mà AI có về công việc của bạn, phản hồi của nó sẽ càng tốt. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, AI của ClickUp nổi trội trong việc này. Nó biết bạn đang làm việc trên dự án nào và có thể đề xuất các bước cụ thể hoặc thậm chí thực hiện các công việc như tạo mã mẫu một cách dễ dàng.

Giá cả của Perplexity*

Miễn phí

Perplexity Pro: $20/tháng

Enterprise Pro: $40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise Max: $325/tháng cho mỗi người dùng

Claude là gì?

qua Claude

Claude là trợ lý AI do Anthropic phát triển, chuyên về việc hiểu và tạo mã thông qua các cuộc hội thoại kéo dài và có ngữ cảnh.

Điều làm nên sự khác biệt của Claude như một công cụ lập trình AI là cửa sổ ngữ cảnh khổng lồ của nó — có khả năng xử lý hàng trăm nghìn token trong một cuộc hội thoại duy nhất. Điều này có nghĩa là Claude có thể đọc toàn bộ cơ sở mã nguồn, xem xét nhiều tệp liên quan cùng lúc, phân tích nhật ký lỗi dài và duy trì sự hiểu biết trong các cuộc thảo luận kỹ thuật phức tạp.

Claude cũng có khả năng phân tích các vấn đề kỹ thuật, giải thích các khái niệm phức tạp và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định thiết kế thông qua phân tích lợi ích và nhược điểm chi tiết.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu với 96 kỹ sư toàn thời gian cho thấy sự hỗ trợ của AI đã giảm thời gian hoàn thành công việc khoảng 21%, cho thấy có sự cải thiện đáng kể về tốc độ cũng như sự kỳ vọng.

Tính năng của Claude

Khi sử dụng Claude cho mã hóa, bạn sẽ có quyền truy cập vào các tính năng được thiết kế cho công việc kỹ thuật chuyên sâu và hợp tác liên tục. Dưới đây là những gì làm cho nó trở nên giá trị cho các công việc phát triển:

Tính năng #1: Hiểu và tạo mã nâng cao

Viết các hàm Python với Claude AI

Claude Sonnet có khả năng đọc và viết mã trên hàng chục ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python, JavaScript, TypeScript, Java, C++, Go, Rust và nhiều ngôn ngữ khác. Ngoài cú pháp, Claude hiểu các mẫu thiết kế, nguyên tắc kiến trúc và các quy ước cụ thể của từng khung công tác.

Nó có thể tạo ra các hàm hoàn thành với xử lý lỗi đúng cách, tối ưu hóa mã nguồn để cải thiện tính dễ đọc và hiệu suất, viết bộ kiểm thử toàn diện với các trường hợp biên, và giải thích các thuật toán phức tạp từng bước một.

Tính năng #2: Tài liệu hỗ trợ phát triển mã nguồn tương tác

Chế độ xem mã được tạo trong Claude Artifacts

Khi Claude tạo ra lượng mã nguồn lớn, nó sẽ tạo ra các Artifacts, là các bảng điều khiển tương tác cho phép bạn xem mã nguồn được định dạng với tô sáng cú pháp, sao chép các đoạn mã trực tiếp vào trình chỉnh sửa mã nguồn của bạn và lặp qua các phiên bản.

Nếu bạn yêu cầu Claude điều chỉnh cách tiếp cận hoặc thử một mẫu khác, Artifact sẽ được cập nhật đồng thời giữ nguyên lịch sử cuộc hội thoại.

Tính năng #3: Tích hợp kiến thức dự án

Tải lên kiến thức dự án lên Claude

Claude có thể xử lý và tham chiếu các tệp README của dự án, hướng dẫn đóng góp, hướng dẫn phong cách và tài liệu hiện có trong suốt cuộc hội thoại. Điều này có nghĩa là các phản hồi sẽ tuân thủ các quy ước, quyết định kiến trúc và tiêu chuẩn mã của nhóm, mà không yêu cầu bạn phải lặp lại các yêu cầu.

Tải lên tài liệu của bạn một lần trong một dự án, và các đề xuất của Claude sẽ tuân theo các mẫu đã được thiết lập của bạn.

🔍 Bạn có biết? Các kỹ sư của JPMorgan Chase đã nâng cao hiệu suất làm việc từ 10-20% sau khi áp dụng trợ lý lập trình AI nội bộ.

Giá cả của Claude*

Cá nhân

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Max: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm

Gói tiêu chuẩn: $30/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Gói Premium: $150/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép

Enterprise

Giá cả tùy chỉnh

Giáo dục

Giá cả tùy chỉnh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng chuỗi lệnh để hướng dẫn các công cụ lập trình AI thực hiện các công việc phức tạp từng bước một: Bắt đầu với một lệnh yêu cầu AI phác thảo logic hoặc phương pháp tiếp cận.

Nhập một lời nhắc thứ hai để tạo mã thực tế dựa trên bản phác thảo đó.

Thêm một lời nhắc khác để refactor hoặc đơn giản hóa mã.

Kết thúc với một lời nhắc yêu cầu kiểm tra hoặc kiểm tra các trường hợp đặc biệt.

Perplexity vs. Claude cho mã hóa: So sánh tính năng

Cả Claude và Perplexity đều mang lại những tính năng hữu ích cho nhà phát triển, nhưng chúng tiếp cận hỗ trợ lập trình từ những góc độ khác nhau. Perplexity nổi trội trong việc kết nối bạn với các tài nguyên web và tài liệu hiện có, trong khi Claude chuyên về phân tích mã nguồn sâu và suy luận với ngữ cảnh rộng lớn.

Hãy so sánh xem chúng có gì khác biệt. 🧑‍💻

Tính năng #1: Truy cập thông tin thời gian thực

Khi bạn phải đối mặt với các thách thức trong phát triển phần mềm liên quan đến các khung công nghệ thay đổi nhanh chóng hoặc các lỗi mới được phát hiện, việc truy cập thông tin cập nhật trở nên vô cùng quan trọng.

Perplexity

Perplexity tìm kiếm trên web theo thời gian thực với mỗi truy vấn, thu thập thông tin từ tài liệu hiện tại, các cuộc thảo luận gần đây trên Stack Overflow, các vấn đề trên GitHub và các blog của nhà phát triển.

Các trích dẫn cho bạn biết chính xác nguồn gốc của thông tin, cho phép bạn nhấp vào để đọc toàn bộ bối cảnh hoặc xác minh chi tiết kỹ thuật.

Claude

Dữ liệu đào tạo của Claude kéo dài đến tháng 1 năm 2025, bao phủ một lượng lớn kiến thức lập trình và các phương pháp tốt nhất đã được thiết lập.

Đối với các câu hỏi về công nghệ đã phát triển, cơ bản về ngôn ngữ lập trình hoặc các khung công tác ổn định, Claude có thể trả lời trực tiếp từ dữ liệu đào tạo mà không cần tham khảo nguồn bên ngoài. Nó cũng có khả năng tìm kiếm trên web, nhưng không mặc định tìm kiếm cho mọi câu hỏi về mã.

🏆 Người chiến thắng: Perplexity chiến thắng trong vòng này! Nó lý tưởng cho các nhà phát triển thường xuyên cần xác minh rằng các giải pháp phản ánh các tiêu chuẩn tốt nhất hiện tại.

📖 Xem thêm: Khám phá sức mạnh của ClickUp AI cho các nhóm phát triển phần mềm

Tính năng #2: Hiểu biết về mã nguồn và ngữ cảnh

Để hiểu cách các phần khác nhau của một dự án kết nối với nhau, cần nhìn vào bức tranh tổng thể. Hãy xem Perplexity và Claude cho mã thể hiện như thế nào khi so sánh với nhau:

Perplexity

Perplexity xử lý các cuộc hội thoại với khả năng giữ nguyên ngữ cảnh qua các câu hỏi tiếp theo, giúp bạn đào sâu vào một chủ đề cụ thể. Bạn có thể tải lên tệp tin trên kế hoạch Pro để phân tích. Tuy nhiên, có những giới hạn thực tế về lượng mã mà Perplexity có thể xử lý đồng thời.

Claude

Cửa sổ ngữ cảnh 200.000 token của Claude là lý tưởng để tăng cường năng suất của nhà phát triển. Bạn có thể dán 10-15 tệp mã nguồn lớn, và Claude sẽ phân tích cách chúng tương tác, phát hiện sự không nhất quán giữa các tệp, đề xuất cải tiến kiến trúc và hiểu rõ phạm vi của một công việc refactoring.

🏆 Người chiến thắng: Claude chiến thắng! Nó có lợi thế lớn trong danh mục này. Khả năng xử lý toàn bộ cấu trúc dự án và duy trì ngữ cảnh sâu giúp Claude hiệu quả hơn đáng kể.

Tính năng #3: Chất lượng tạo mã

Việc tạo ra mã nguồn hoạt động tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất và xử lý các trường hợp đặc biệt một cách chính xác sẽ quyết định liệu công cụ AI cho nhà phát triển có giúp tiết kiệm thời gian hay tạo ra nhiều công việc hơn.

Perplexity

Perplexity tạo ra các ví dụ mã nguồn được trích dẫn từ tài liệu, hướng dẫn và tài nguyên cộng đồng. Vì nó tìm kiếm từ các nguồn hiện tại, mã nguồn thường phản ánh cú pháp hiện đại và các thay đổi API gần đây. Tuy nhiên, việc tạo mã nguồn không phải là trọng tâm chính của Perplexity. Trọng tâm của nó là kết nối bạn với các ví dụ và giải thích liên quan từ web.

Claude

Claude tạo ra mã nguồn hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất với sự chú ý chi tiết đến xử lý lỗi, các trường hợp đặc biệt và khả năng bảo trì. Nó viết các bài kiểm tra, thêm tài liệu phù hợp và xem xét các tác động về bảo mật. Chất lượng mã nguồn luôn phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các cấu trúc ngôn ngữ, quy ước khung làm việc và nguyên tắc kỹ thuật phần mềm.

🏆 Người chiến thắng: Chọn Claude! Nó tạo mã với lý luận tốt hơn, xử lý lỗi toàn diện hơn và xem xét kỹ lưỡng hơn các tác động kiến trúc.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Claude AI để thử

Perplexity vs. Claude cho mã trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để xem người dùng nói gì về Perplexity và Claude trong mã hóa. Dưới đây là những ý kiến của họ.

Một người dùng đã mô tả cách Perplexity hỗ trợ các công việc tạo/lập rộng hơn:

Tôi sử dụng Perplexity Pro Labs để tạo trang web, tạo hình ảnh, mã hóa một số hiệu ứng styling… Nó cung cấp cho tôi tất cả các bước với giải thích chi tiết… Hãy chọn công cụ phù hợp nhất với bạn và hiểu rõ các yêu cầu của bạn.

Tôi sử dụng Perplexity Pro Labs để tạo trang web, tạo hình ảnh, mã hóa một số hiệu ứng styling… Nó cung cấp cho tôi tất cả các bước với giải thích chi tiết… Hãy chọn công cụ phù hợp nhất với bạn và hiểu rõ các yêu cầu của bạn.

Một người dùng khác đã chỉ ra những điểm mạnh và giới hạn kỹ thuật của nó:

Perplexity có hệ thống RAG vững chắc… tuy nhiên, cửa sổ ngữ cảnh của nó bị giới hạn khoảng 60.000.

Perplexity có hệ thống RAG vững chắc… tuy nhiên, cửa sổ ngữ cảnh của nó bị giới hạn khoảng 60.000.

Khi nói đến độ sâu trong mã, một người dùng Reddit đã chia sẻ:

Các phiên bản tốt nhất là sonnet 3.5 và o1, nhưng đừng sử dụng Perplexity cho mã hóa trừ khi bạn đang làm những việc rất đơn giản; nó không được thiết kế cho mục đích đó. […] Perplexity chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong các công việc nghiên cứu nơi thông tin cập nhật gần như mới nhất là yếu tố quan trọng (ví dụ: tra cứu thông tin về một thư viện mới) [sic]

Các phiên bản tốt nhất là sonnet 3.5 và o1, nhưng đừng sử dụng Perplexity cho mã trừ khi bạn đang làm những việc cần làm rất đơn giản; nó không được thiết kế cho mục đích đó. […] Perplexity chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong các công việc nghiên cứu nơi thông tin cập nhật gần như mới nhất là yếu tố quan trọng (ví dụ: tra cứu thông tin về một thư viện mới) [sic]

Một người dùng Reddit khác đã chia sẻ đánh giá về Claude AI, giải thích lý do tại sao nó được ưa chuộng:

Perplexity không thực sự là lựa chọn tốt nhất nếu mã hóa là mục đích chính của bạn. Claude… với các tính năng chuyên biệt như tích hợp GitHub sẽ phù hợp hơn.

Perplexity không thực sự là lựa chọn tốt nhất nếu mã hóa là mục đích chính của bạn. Claude… với các tính năng chuyên biệt như tích hợp GitHub sẽ phù hợp hơn.

Giới thiệu ClickUp: Lựa chọn tốt nhất thay thế cho Perplexity và Claude trong mã hóa

Perplexity và Claude có thể giúp bạn tạo hoặc tinh chỉnh mã nguồn, nhưng việc chuyển đổi giữa chúng (và các công cụ khác của bạn) sẽ dẫn đến tình trạng "AI Sprawl". Bạn sẽ mất thời gian, bối cảnh và động lực (và phải trả nhiều phí đăng ký!) khi chuyển đổi giữa các công cụ AI. Bạn cần một nền tảng duy nhất nơi lập trình, kế hoạch và hợp tác được kết nối chặt chẽ.

ClickUp là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Với ClickUp, tài liệu mã nguồn, công việc sprint, thông số kỹ thuật và cuộc thảo luận của nhóm đều được lưu trữ trong một không gian làm việc duy nhất, nơi AI có thể thực sự hiểu toàn bộ bối cảnh phát triển của bạn — không chỉ câu hỏi riêng lẻ mà bạn đang đặt ra.

ClickUp được thiết kế để giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh. Khi bạn có 100% ngữ cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân lập trình cùng nhau (và chia sẻ meme phát triển), bạn loại bỏ Work Sprawl, kẻ giết chết năng suất thầm lặng!

Đây là cách thực hiện. 👀

ClickUp’s One Up #1: Trí tuệ nhân tạo theo ngữ cảnh

Tiếp tục làm việc không gián đoạn với sự hỗ trợ của ClickUp Brain trong các phiên lập trình mã

ClickUp Brain cung cấp cho các nhóm phần mềm một hệ thống AI duy nhất thay thế các công cụ phân tán và duy trì ngữ cảnh trong một không gian làm việc. Nó tích hợp trí tuệ và khả năng mà bạn thường phân tán trên nhiều công cụ AI như Claude, ChatGPT và Gemini.

Giả sử bạn đang theo dõi các công việc, tài liệu và kiến thức hệ thống trong ClickUp. ClickUp Brain tự động sử dụng bối cảnh đó. Bạn không cần sao chép và dán các khối mã, tải lại tệp hoặc lặp lại thông tin nền.

Nó sử dụng bối cảnh này để đưa ra các đề xuất chính xác trong các phiên lập trình. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu một tóm tắt ngắn gọn về một quyết định API cũ. Nó sẽ truy xuất các tài liệu ClickUp liên quan, trích xuất lý do và cung cấp một giải thích rõ ràng giúp bạn tiếp tục công việc hiện tại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Chat để thảo luận về các phương pháp triển khai, xem xét các đoạn mã hoặc khắc phục sự cố trực tiếp trong các chủ đề công việc, thay vì phân tán các cuộc hội thoại kỹ thuật trên Slack và email. Gắn thẻ đồng nghiệp để họ đóng góp ý kiến về các quyết định kiến trúc và giữ cho tất cả các cuộc hội thoại kỹ thuật liên quan đến các tính năng cụ thể mà chúng đề cập được kết nối với các tính năng đó.

Các trợ lý hoạt động như đồng nghiệp có thể mã hóa

Các Ambient Agents của ClickUp được tích hợp sâu rộng với toàn bộ không gian làm việc của bạn, cho phép chúng thực hiện các công việc thực tế, tự động hóa quy trình làm việc và hợp tác trực tiếp trong môi trường quản lý dự án của bạn.

Khác với các mô hình AI độc lập, các tác nhân của ClickUp (bao gồm các tác nhân chuyên biệt như ClickUp Codegen ) có thể được giao công việc, tạo mã nguồn sẵn sàng cho sản xuất, trả lời các câu hỏi về mã nguồn và thậm chí tạo hoặc cập nhật công việc dựa trên nhu cầu lập trình của bạn — tất cả đều tham chiếu đến dữ liệu dự án thực tế, bình luận và tài liệu của bạn.

Sự kết nối mượt mà giữa hỗ trợ lập trình và thực thi dự án thực tế khiến các trợ lý AI của ClickUp trở nên đặc biệt mạnh mẽ cho các nhà phát triển làm việc trong nhóm hoặc quản lý các dự án phức tạp.

Nhiều mô hình AI cao cấp trong một nền tảng duy nhất

Hơn nữa, ClickUp Brain cung cấp nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) trong cùng một nền tảng.

Bạn có thể lựa chọn giữa Claude, ChatGPT, Gemini hoặc mô hình chuyên biệt của ClickUp tùy thuộc vào công việc. Phương pháp này cung cấp câu trả lời chính xác cho nghiên cứu, lập luận có cấu trúc cho việc refactoring và giải thích rõ ràng cho việc gỡ lỗi.

Bạn có thể làm việc trong một hệ thống duy nhất mà vẫn truy cập được các ưu điểm của các mô hình AI khác nhau mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) mà không cần chuyển đổi công cụ thông qua ClickUp Brain

Tạo mã nguồn phù hợp với cấu trúc dự án thực tế của bạn

Hơn nữa, ClickUp Brain viết mã phù hợp với khung công tác hiện có của bạn.

Tạo mã phù hợp với cấu trúc của nhóm của bạn thông qua ClickUp Brain

Giả sử nhóm của bạn sử dụng một quy ước đặt tên cụ thể hoặc tuân theo một mẫu mô-đun nghiêm ngặt. ClickUp Brain học các mẫu này từ các công việc và tài liệu của bạn, sau đó đưa ra các đề xuất tuân thủ chúng. Phương pháp này loại bỏ sự phỏng đoán và giúp bạn chuyển từ yêu cầu sang triển khai một cách hiệu quả hơn.

📌 Thử prompt này: Viết mã sạch, gọn gàng, sẵn sàng cho sản xuất để giải quyết vấn đề sau. Chỉ thêm chú thích khi cần thiết, tránh giải thích thừa thãi và xuất toàn bộ khối mã. Mã phải tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất và dễ dàng tùy chỉnh. Vấn đề là: Xây dựng một công cụ đếm ngược thời lượng đơn giản cho phép người dùng cài đặt thời lượng, đếm ngược và hiển thị thông báo khi kết thúc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các đoạn video ClickUp có giọng nói để minh họa chính xác cách một tính năng hoạt động hoặc giải thích logic phức tạp, sau đó nhúng trực tiếp các đoạn video này vào tài liệu kỹ thuật hoặc bình luận công việc.

Phát huy sức mạnh AI vượt trội so với Brain

Hầu hết các công cụ lập trình AI chỉ xem đoạn mã hoặc câu hỏi mà bạn cung cấp cho chúng tại thời điểm đó. ClickUp BrainGPT khác biệt vì nó có quyền truy cập vào toàn bộ không gian làm việc phát triển của bạn.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu ngay trong ClickUp bằng BrainGPT.

Nó nắm rõ các công việc sprint, thông số kỹ thuật, tài liệu API, các cuộc thảo luận đánh giá mã nguồn trước đây và quyết định của nhóm. Điều này có nghĩa là BrainGPT có thể đề xuất các giải pháp triển khai phù hợp với các mẫu mã nguồn hiện có của bạn, tham chiếu các tiêu chí chấp nhận thực tế từ các câu chuyện người dùng của bạn và hiểu các mối quan hệ phụ thuộc giữa các tính năng mà bạn đang phát triển. Nó hoạt động như một trợ lý lập trình hiểu rõ bối cảnh dự án cụ thể của bạn.

Tất cả những điều đó, và BrainGPT còn cung cấp:

Cập nhật bằng giọng nói: Sử dụng : Sử dụng Talk to Text để tạo báo cáo lỗi, cập nhật trạng thái công việc hoặc đặt câu hỏi kỹ thuật trong khi bạn đang gỡ lỗi mà không cần sử dụng bàn phím.

Bắt đầu nhập mã và hướng dẫn bằng giọng nói với tính năng Talk To Text của ClickUp Brain MAX.

Tìm kiếm trên mã nguồn, tài liệu và cuộc hội thoại : Tính năng tìm kiếm thống nhất của Brain MAX giúp bạn tìm kiếm thông tin liên quan trong tài liệu kỹ thuật, các cuộc thảo luận về mã nguồn trong phần bình luận, hồ sơ quyết định kiến trúc và các kho lưu trữ kết nối.

Nhiều mô hình AI cho các công việc lập trình khác nhau: Giống như ClickUp Brain, Brain MAX cũng tích hợp ChatGPT, Claude, Gemini và các mô hình AI hàng đầu khác trong không gian làm việc của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tổ chức các buổi ClickUp SyncUps cho các cuộc họp hàng ngày hoặc kế hoạch sprint và để ClickUp Brain tự động trích xuất các rào cản, nhiệm vụ hành động và quyết định kỹ thuật thành các công việc được theo dõi.

ClickUp’s One Up #2: Tài liệu kỹ thuật

ClickUp Docs nằm cạnh các công việc, sprint và cuộc thảo luận của bạn, vì vậy tài liệu luôn được liên kết với công việc mà nó mô tả.

Kết nối các công việc kỹ thuật với tài liệu thông qua ClickUp Docs

Giả sử bạn đang tài liệu hóa một dịch vụ nhắn tin mới. Bạn có thể kết nối tài liệu với các nhiệm vụ ClickUp liên quan, liên kết nó với danh sách công việc chưa hoàn thành và giữ lịch sử rõ ràng cho các công việc trong tương lai. Thiết lập này cung cấp cho kỹ sư đầy đủ bối cảnh và loại bỏ nhu cầu tìm kiếm qua các hệ thống phân tán.

Và giả sử nhóm của bạn định nghĩa một mẫu xử lý lỗi chia sẻ.

Bạn có thể tạo một khối mã sạch sẽ bằng lệnh slash, chèn đoạn mã và cung cấp cho nhóm một điểm tham chiếu đáng tin cậy, không bao giờ bị lạc trong các chủ đề trò chuyện hoặc ảnh chụp màn hình.

Lưu trữ các đoạn mã dễ đọc thông qua ClickUp Docs

Ngoài ra, ClickUp Brain còn củng cố tài liệu mạnh mẽ hơn nữa. Nó quét các công việc, bình luận và trang hiện có của bạn, sau đó định dạng các phần rõ ràng để đảm bảo mọi chi tiết kỹ thuật đều chính xác.

Giả sử nhóm của bạn cập nhật một kịch bản triển khai hoặc giới thiệu một tích hợp mới. ClickUp Brain sẽ xem xét các công việc kết nối và tạo ra một giải thích có cấu trúc, phù hợp trực tiếp vào tài liệu. Phương pháp này giúp tài liệu luôn được cập nhật và loại bỏ nỗ lực phải viết lại các cập nhật tương tự trên nhiều công cụ khác nhau.

Viết tài liệu kỹ thuật bằng ClickUp Brain trong Docs

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại trong quá trình phát triển với ClickUp Agents. Sử dụng ClickUp Agents để thực hiện các quy trình kỹ thuật nhất quán Giả sử bạn hoàn thành một công việc tính năng và chuyển nó vào giai đoạn kiểm tra mã nguồn. Một Agent cập nhật các công việc con liên quan, chỉ định người đánh giá, đăng tóm tắt trong cuộc trò chuyện nhóm và đính kèm tài liệu mới nhất được tạo thông qua ClickUp Brain. Luồng này duy trì động lực cao và loại bỏ nỗ lực phân tán khi phải chuyển đổi giữa các công cụ để hoàn thành cùng một loạt công việc mỗi ngày.

ClickUp’s One Up #3: Quản lý dự án phần mềm

Cung cấp cho các nhóm kỹ thuật một quy trình thiết lập nhanh chóng với Giải pháp Quản lý Dự án Agile của ClickUp.

Tải mẫu miễn phí Giữ hiển thị giữa các nhóm với thiết lập nhanh chóng bằng mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp.

Thử mẫu phần mềm phát triển ClickUp để tổ chức các sprint, backlog, tính năng, lỗi và bản phát hành theo cấu trúc phù hợp với cách các nhóm phát triển phần mềm xây dựng và triển khai. Giả sử bạn cài đặt một dịch vụ mới hoặc bắt đầu một chu kỳ mới.

Bạn tải mẫu, thêm các ưu tiên của mình và bắt đầu lập kế hoạch ngay lập tức mà không cần thiết kế hệ thống từ đầu. Một số yếu tố chính trong mẫu phát triển phần mềm này là:

Danh sách sprint xác định các chu kỳ hoạt động cho công việc kỹ thuật.

Một danh sách công việc chứa các tính năng, lỗi, nợ kỹ thuật và các công việc nghiên cứu.

Các mục trong lộ trình giúp chia nhỏ các dự án lớn thành các phần nhỏ dễ quản lý.

Các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho việc phân công sprint, độ phức tạp, thành phần và thẻ phát hành.

Các chế độ xem giúp tổ chức công việc thành bảng, danh sách công việc, dòng thời gian và bản đồ khối lượng công việc.

Theo dõi cấu trúc phát hành để theo dõi tiến độ trên các tính năng và bản sửa lỗi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Sprints để chia công việc phát triển thành các chu kỳ có thời gian cố định với mục tiêu rõ ràng và theo dõi tiến độ. Lập kế hoạch sức chứa của sprint, kéo các công việc vào sprint đang hoạt động và theo dõi biểu đồ burndown để xem liệu nhóm của bạn có đang trên đà hoàn thành công việc đã cam kết trước khi sprint kết thúc hay không.

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm của họ khi sử dụng ClickUp:

Chúng tôi sử dụng ClickUp để đang theo dõi các dự án phát triển phần mềm nội bộ; việc quản lý nhiều dự án và nhóm giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay để quản lý các dự án Scrum và Agile hiện đại.

Chúng tôi sử dụng ClickUp để theo dõi các dự án phát triển phần mềm nội bộ; việc quản lý nhiều dự án và nhóm giúp công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn, đây là một trong những công cụ tốt nhất mà tôi đã sử dụng cho đến nay để quản lý các dự án Scrum và Agile hiện đại.

Những thông tin hữu ích cho nhà phát triển trong nháy mắt

Ngoài ra, bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho các nhóm phần mềm một trung tâm điều khiển thời gian thực hiển thị trạng thái của toàn bộ chu kỳ sản phẩm. Bạn có thể kiểm soát những gì muốn theo dõi, chế độ xem thông tin và nguồn dữ liệu nào quan trọng nhất cho nhóm của mình.

Chế độ xem thông tin thời gian thực về sprint và phát hành trong bảng điều khiển ClickUp

Giả sử các nhà phát triển của bạn đang tiến hành Sprint 14 và bộ phận QA đang đẩy các bản sửa lỗi hướng tới việc phát hành. Bạn mở bảng điều khiển và thấy mọi thứ ở một nơi: các công việc đã hoàn thành, các mục bị chặn, các lỗi đang hoạt động, tốc độ, khối lượng công việc của nhóm và các bản phát hành cần được chú ý.

Thẻ AI trong Bảng điều khiển mang lại một lớp thông tin rõ ràng hơn. Chúng theo dõi hoạt động sprint và di chuyển công việc, sau đó hiển thị các thông tin giúp nhóm của bạn phát hiện rủi ro sớm.

Sử dụng Bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số KPI sau:

📖 Xem thêm: Cách nhà phát triển có thể tối ưu hóa quá trình xem xét mã nguồn giữa các nhóm

Tối ưu hóa bộ công cụ của bạn xung quanh ClickUp

Perplexity cung cấp cho bạn nghiên cứu nhanh chóng và câu trả lời cập nhật.

Claude cung cấp cho bạn lý giải chi tiết và hỗ trợ mạnh mẽ trong quá trình refactoring phức tạp. Cả hai đều giải quyết các vấn đề thực tế cho nhà phát triển, nhưng không có công cụ nào nằm trong quy trình mà nhóm của bạn thực hiện công việc.

ClickUp đi theo một hướng khác. Nó lưu trữ các sprint, tài liệu, công việc, cuộc hội thoại và AI trong cùng một không gian làm việc.

ClickUp Brain hiểu bối cảnh kỹ thuật của bạn, định dạng ghi chú kỹ thuật, cập nhật tài liệu, viết mã có cấu trúc và hỗ trợ mọi giai đoạn của chu kỳ phát triển mà không đẩy bạn vào tình trạng "AI Sprawl".

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu xây dựng thông minh từ sprint đầu tiên! ✅