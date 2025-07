Giải thích về mã hóa vibe: Công cụ, mẹo &amp; cảm hứng thiết lập

Giả sử bạn có một ý tưởng ứng dụng đột phá có thể hợp lý hóa các quy trình nội bộ, thu hút khách hàng và tự động hóa một dịch vụ mà bạn đã xử lý thủ công trong nhiều tháng. Loại ý tưởng có thể giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh một cách đáng kể. Hoặc có thể đó chỉ là những dự án cuối tuần để bạn bận rộn.

Nhưng làm thế nào để biến điều này thành hiện thực khi nhóm phát triển nhỏ của bạn đã quá bận rộn với công việc và bản thân bạn không phải là một kỹ sư toàn diện?

Vibe coding giải quyết vấn đề này. Tất cả những gì bạn cần làm là mô tả những gì bạn muốn cho hệ thống AI được thiết kế để lập trình, và hệ thống sẽ tạo ra mã hoạt động cho ứng dụng hoặc tính năng của bạn trong vài giây. Bạn có thể cải thiện mã bằng các hướng dẫn tiếp theo cho đến khi ý tưởng của bạn trở thành hiện thực.

Điều này giúp tăng năng suất của các nhà phát triển và cho phép bạn tập trung vào việc mở rộng ý tưởng kinh doanh trong khi AI xử lý các công việc kỹ thuật nặng nề. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về vibe coding, các công cụ bạn sẽ cần và cách bạn có thể thiết lập nó với ít hoặc không có kinh nghiệm mã hóa.

Mã hóa vibe là một phương pháp phát triển phần mềm thế hệ mới, mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ tự nhiên cho một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được thiết kế để viết mã. Bạn có thể sử dụng một câu lệnh đơn giản gồm vài câu và hệ thống sẽ tạo ra mã nguồn. Với mã hóa vibe, các lập trình viên và những người không có kiến thức về mã hóa có thể hướng dẫn, kiểm tra và tinh chỉnh kết quả do AI tạo ra thay vì viết mã từ đầu.

Mã hóa vibe là một trong những xu hướng kỹ thuật phần mềm phổ biến nhất vì nó tăng tốc độ phát triển bằng cách tự động tạo mã từ các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu bạn là người mới bắt đầu học mã hóa hoặc không có nhà phát triển có kinh nghiệm trong nhóm của mình, các công cụ mã hóa vibe sẽ trở thành người bạn thân thiết mới của bạn. Điều này là do phương pháp mã hóa vibe cho phép bạn xây dựng phần mềm chức năng bằng các mô tả đơn giản bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Nó cũng lý tưởng cho việc tạo mẫu nhanh và chu kỳ lặp lại nhanh hơn.

Bài đăng này của Andrej Karpathy — nhà phát triển đã đặt ra cụm từ này — giải thích rõ ràng quá trình vibe coding:

Tôi hỏi những câu ngớ ngẩn như "giảm một nửa khoảng cách bên thanh bên" vì tôi quá lười để tìm. Tôi luôn "Chấp nhận tất cả", không đọc các điểm khác biệt nữa. Khi nhận được thông báo lỗi, tôi chỉ sao chép và dán vào mà không có bình luận gì, thường thì như vậy là khắc phục được.

Việc lựa chọn giữa lập trình vibe (một phương pháp nhanh hơn, hợp tác hơn và đôi khi ít mã hơn) và phát triển truyền thống phụ thuộc vào mục tiêu dự án, cấu trúc nhóm và tốc độ phân phối mong muốn của bạn.

Trong khi vibe coding nhấn mạnh sự lặp lại, cộng đồng và sáng tạo, phát triển truyền thống là phù hợp nhất cho các hệ thống có cấu trúc, quy mô lớn với các yêu cầu nghiêm ngặt.

Dưới đây là so sánh nhanh để giúp bạn đưa ra quyết định:

Việc sử dụng AI để phát triển phần mềm bắt đầu bằng việc tạo các hướng dẫn chi tiết để hướng dẫn các công cụ mã hóa AI tạo ra mã sạch với độ chính xác cao. Tiếp theo, bạn cần áp dụng một số kỹ thuật tinh chỉnh để đảm bảo kết quả cuối cùng phù hợp với tầm nhìn của bạn.

Dưới đây là những việc cần làm:

Thực hiện các bước sau để tạo lời nhắc hiệu quả cho mã hóa vibe:

Bao gồm các trường hợp đặc biệt và hạn chế: Đề cập đến các quy tắc như 'Chỉ chấp nhận email có định dạng example@domain. com' để hướng dẫn tạo mã chính xác hơn

Bây giờ AI đã tạo mã theo yêu cầu của bạn, mã này có thể cần được tinh chỉnh thêm. Dưới đây là những việc bạn có thể làm để tinh chỉnh mã do AI tạo và làm cho mã này gần với ý tưởng ban đầu của bạn hơn.

Không chắc chắn về ý nghĩa của các phần cụ thể trong mã? Hãy yêu cầu giải thích để hiểu rõ hơn và hướng dẫn các cải tiến có mục tiêu hơn. Nếu nhóm của bạn đã phát triển mã trước đó, hãy lặp lại các cải tiến với kết quả trước đó làm đầu vào mới.

🧠 Thông tin thú vị : Amazon sử dụng khái niệm "Two-Pizza Team" ( Nhóm hai chiếc pizza ) để tạo ra các nhóm nhỏ có thể ăn hai chiếc pizza. Các đội nhỏ gọn, tự chủ này đã giúp xây dựng các sản phẩm như AWS và Prime, chứng minh rằng các nhóm nhỏ có thể di chuyển nhanh, đổi mới tự do và tạo ra toàn bộ nền tảng mà không cần các quy trình nặng nề.

Chỉ đầu tư vào các công cụ mã hóa AI sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Điều quan trọng là phải giữ cho các công việc phát triển đi đúng hướng và hợp tác với nhóm của bạn để xây dựng các tính năng mới. Và có một công cụ hoàn hảo cho việc đó.

ClickUp , ứng dụng tất cả trong một cho công việc, có thể dễ dàng tùy chỉnh để trở thành trung tâm quản lý dự án phần mềm của bạn cho phát triển hỗ trợ AI.

Từ viết tài liệu cho mã và tạo lời nhắc đến theo dõi các lần lặp lại và quản lý phản hồi, nền tảng của chúng tôi giúp bạn luôn nắm vững từng bước.

Đây là công cụ hoàn hảo để lập kế hoạch kiến trúc cho các ứng dụng full-stack, phân công công việc vibe coding, lưu trữ đoạn mã và cộng tác với nhóm của bạn.

Khi chúng tôi sử dụng Jira, các nhà phát triển của chúng tôi đã cập nhật mã nền tảng hoàn toàn không liên quan đến Jira. Sau đó, họ phải mất thời gian quay lại Jira và thay đổi trạng thái theo cách thủ công. Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để xác định trạng thái tính năng thay vì tập trung vào việc cung cấp chúng. Nhờ sự tích hợp của ClickUp với Gitlab, giờ đây chúng tôi có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn.

Thay vì cố gắng hoàn thành toàn bộ mô-đun sản phẩm trong một sprint duy nhất, hãy chia nhỏ các tính năng bạn dự kiến thành các công việc nhỏ hơn liên quan đến kết quả cụ thể của người dùng. Điều này giúp bạn tạo ra các lời nhắc có mục tiêu rõ ràng hơn và đảm bảo công cụ AI tạo ra mã hiệu quả cho từng thông số kỹ thuật.

Kết quả: Người dùng có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu và đặt mật khẩu mới thông qua một liên kết an toàn

Kết quả: Người dùng có thể đăng nhập an toàn và nhận phản hồi rõ ràng về các lần thử không thành công

Bằng cách này, nhóm của bạn cũng có thể thử nghiệm, phát hành và hoàn thiện các sản phẩm này dựa trên phản hồi.

Nhưng làm thế nào để đảm bảo mỗi nhiệm vụ được tiến hành đúng tiến độ? Công cụ quản lý dự án phần mềm như ClickUp là câu trả lời.

Sử dụng các công cụ AI như ClickUp Brain để:

⭐️ Phần thưởng: ClickUp còn cho phép bạn chuyển đổi giữa các LLM như ChatGPT, Gemini và Claude để thực hiện nhiều công việc mã hóa, nghiên cứu, viết và chỉnh sửa ngay từ Không gian Làm việc ClickUp, để bạn không cần chuyển đổi giữa các tab và mất bối cảnh.

Hơn nữa, bạn còn nhận được các mẫu phát triển phần mềm để giúp bạn bắt đầu với vibe coding.

Ví dụ: Mẫu Phát triển Phần mềm ClickUp cho phép các nhóm của bạn cộng tác trong một không gian làm việc duy nhất để xây dựng và duy trì lộ trình sản phẩm. Bạn có thể hoàn thiện các tính năng sản phẩm và sửa lỗi bằng phương pháp Scrum hoặc Kanban linh hoạt.

Giao tiếp rõ ràng và cộng tác thời gian thực là yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo ứng dụng bằng vibe coding. Bạn và nhóm của bạn phải cùng nhau thảo luận về các gợi ý, phác thảo các bước lặp lại và bối cảnh bổ sung để tinh chỉnh kết quả và xác định các vấn đề để quản lý dự án phần mềm hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng nhiều công cụ hợp tác, bạn có thể mất đi bối cảnh quan trọng.

Với ClickUp Docs, toàn bộ nhóm của bạn có thể tạo, chỉnh sửa và cộng tác trên các thông số kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật, danh sách kiểm tra QA và kế hoạch ra mắt — tất cả tại cùng một nơi nơi công việc thực sự diễn ra. Bạn có thể sử dụng nó để:

Sử dụng Trò chuyện ClickUp để thảo luận về các phần cụ thể của kế hoạch và đề cập đến đồng nghiệp trong tài liệu. Bạn cũng có thể gắn thẻ nhiệm vụ mã hóa vibe cụ thể cho đúng người.

Gán nhiệm vụ dựa trên thảo luận từ các cuộc trò chuyện và tài liệu của nhóm bằng tính năng Gán bình luận của ClickUp. Điều này đảm bảo tất cả các cuộc hội thoại quan trọng của bạn được chuyển thành các mục có thể thực hiện mà không mất đà.

📮 ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để đưa ra quyết định khó khăn và giải quyết vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc.

Một lý do có thể là: Mối lo ngại về bảo mật! Người dùng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến việc ra quyết định với AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang khả năng giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp đến Không gian Làm việc an toàn của bạn. Từ SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo ra nội dung một cách an toàn trong không gian làm việc của mình.