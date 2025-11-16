13 mô hình LLM tốt nhất cho mã năm 2025: Các mô hình AI hàng đầu dành cho nhà phát triển.

Các nhóm phần mềm hiện đại không mất thời gian viết mã — họ mất thời gian vào các việc cần làm xung quanh nó: gỡ lỗi các trường hợp đặc biệt, chuyển đổi giữa các công cụ, xem xét yêu cầu hợp nhất và đối phó với các hệ thống cũ. Những sự chậm trễ này tích tụ nhanh chóng, đặc biệt trong các kho mã nguồn lớn, nơi một bản sửa lỗi có thể kích hoạt nhiều vấn đề mới.

Không có gì ngạc nhiên khi: 7 trong 10 dự án phần mềm vẫn không đạt được thời hạn giao hàng.

Để đóng khoảng cách đó, các nhóm kỹ thuật đang chuyển sang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) có khả năng tạo, tái cấu trúc và tài liệu hóa mã nguồn với độ chính xác theo ngữ cảnh. Mô hình phù hợp không chỉ tự động hoàn thành mã nguồn—nó còn đẩy nhanh toàn bộ chu kỳ phát triển, giảm thiểu công việc lặp lại và nâng cao chất lượng trên mọi khía cạnh.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi phân tích các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tốt nhất cho mã, được xếp hạng dựa trên tính thực tiễn trong thực tế, khả năng suy luận, hiệu suất và khả năng tích hợp với các quy trình làm việc kỹ thuật hiện đại.

Top 13 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho mã - Tổng quan nhanh

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các công cụ hàng đầu được đề cập trong bài viết này, cùng với các tính năng chính, kế hoạch giá và hiệu quả chi phí của chúng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Tạo mã + Quản lý dự ánKích thước nhóm: Từ cá nhân đến các tổ chức kỹ thuật lớn ClickUp Brain AI Agents, tích hợp GitHub/GitLab, tài liệu có khối mã, bảng điều khiển thời gian thực. Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Claude 3.7 Sonnet Lý luận nâng cao cho mã nguồn cũ + gỡ lỗiKích thước nhóm: Các nhà phát triển có công việc trên các hệ thống phức tạp Chế độ Tư duy Mở rộng, Claude CLI, tích hợp repo, nhà lãnh đạo SWE-bench. Miễn phí; Gói trả phí từ $20/tháng GPT-5 Hỗ trợ mã nhanh chóng và đa năngKích thước nhóm: Freelancers và các nhóm đa hàm Tạo mã đa ngôn ngữ, gỡ lỗi, giải thích cú pháp, thời gian phản hồi nhanh. Miễn phí; Gói trả phí từ $20/tháng Gemini Lập trình kết nối web và hợp tácKích thước nhóm: Google Workspace + Cloud teams Tạo mã, Tích hợp không gian làm việc, Bối cảnh Drive, Lập trình API Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $19.99/tháng Replit mã Phát triển ứng dụng full-stack trong trình duyệtKích thước nhóm: Nhà phát triển độc lập và các nhóm ứng dụng nhỏ Trợ lý AI, hỗ trợ Claude + GPT, IDE trình duyệt, triển khai tức thì. Miễn phí; Gói trả phí từ $25/tháng Mistral AI Trí tuệ nhân tạo nguồn mở cho doanh nghiệpKích thước đội ngũ: Các nhà phát triển cần triển khai riêng tư Các tác nhân tùy chỉnh, triển khai tại chỗ, tinh chỉnh, bối cảnh 128K. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $14.99/tháng DeepSeek Phân tích mã nguồn sâu sắc với tính minh bạchKích thước nhóm: Nhà phát triển plugin và nhà phát triển mã nguồn mở Tạo plugin, gỡ lỗi, xuất JSON, mô hình R1. Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí dựa trên mức sử dụng. mã Llama Lập trình và triển khai mã nguồn mởKích thước nhóm: Đội ngũ nghiên cứu và hạ tầng Các mô hình đa kích thước, biến thể Python, bối cảnh 100.000 token, điền vào khoảng trống. Miễn phí LLaMA Thử nghiệm AI quy mô lớnKích thước nhóm: Phòng thí nghiệm, nhà phát triển, các trường hợp sử dụng đa hộp thoại modal Nhận diện hình ảnh và văn bản, suy luận đa ngôn ngữ, bối cảnh 128K, mô hình mở. Miễn phí Grok Mã hóa thời gian thực với khả năng suy luận sâuKích thước nhóm: X (Twitter) người dùng và những người tiên phong. Tốc độ, phát hiện sự mỉa mai, logic đa ngôn ngữ, Grok 3 Gói kế hoạch dịch vụ trả phí từ $30/tháng GitHub Copilot Hoàn thành mã trong IDE và PRsKích thước đội ngũ: Đội ngũ trên GitHub hoặc các IDE của JetBrains Lập kế hoạch PR, đề xuất trực tiếp, chế độ đại lý, phát hiện lỗi. Miễn phí; Trả phí từ $10/tháng Tabnine Phát triển AI an toàn trong môi trường cách lyKích thước nhóm: Các tổ chức và nhà cung cấp chú trọng bảo mật. Triển khai riêng tư, đề xuất dựa trên ngữ cảnh, và các công cụ kiểm tra tùy chỉnh. Từ $59/tháng WizardLM Tuân thủ hướng dẫn + suy luậnKích thước nhóm: Người dùng nâng cao và các thiết lập thử nghiệm Lý luận đa bước, mã nguồn mở, triển khai offline. Tùy chỉnh

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn LLM tốt nhất cho mã?

Bạn đang chạy đua với thời hạn, luân phiên giữa việc viết mã, sửa lỗi và kiểm thử mọi thứ trước khi ra mắt. Những công cụ kỹ thuật số của bạn, vốn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ, lại khiến bạn chậm lại. Các đề xuất bị trễ, các đoạn mã mẫu không chính xác và việc sửa lỗi mất nhiều thời gian hơn cần thiết.

Lựa chọn LLM tốt nhất cho mã hóa có nghĩa là chọn một mô hình phù hợp với quy trình làm việc của bạn. Nó nên giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh hơn, chứ không phải tạo ra những vấn đề mới.

Dưới đây là những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn một LLM lý tưởng:

✅ Tạo mã chính xác, nhận biết ngữ cảnh và hỗ trợ hoàn thành mã trên nhiều ngôn ngữ lập trình, đáp ứng các tiêu chuẩn chuẩn hóa✅ Cung cấp phản hồi nhanh chóng với độ trễ thấp, ngay cả khi xử lý các công việc lập trình phức tạp✅ Hoạt động mượt mà bên trong các IDE phổ biến, giúp bạn không cần chuyển đổi giữa các công cụ✅ Phát hiện lỗi và giải thích các lỗi cú pháp để cải thiện chất lượng mã nguồn tổng thể✅ Cung cấp tài liệu rõ ràng, hướng dẫn và bảng giá phù hợp cho các nhóm thực tế

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tốt nhất cho mã nên hỗ trợ các quy trình làm việc thực tế trong mã hóa và mang lại tiện ích thực tiễn ở mọi giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm.

13 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tốt nhất cho mã

Với hàng chục mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tuyên bố hỗ trợ tạo mã, việc tìm kiếm mô hình phù hợp cho trường hợp sử dụng của bạn có thể gây choáng ngợp.

Dưới đây là danh sách công việc các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tốt nhất cho mã hóa, dựa trên hiệu suất của chúng trong các công việc mã hóa và tính ứng dụng thực tế.

ClickUp (Tốt nhất cho việc tạo mã mẫu và quản lý dự án phần mềm)

Công cụ mã AI ClickUp Brain

Như một nhà phát triển trên Reddit đã nói,

Cuối cùng, trong công việc của mình, bạn đang làm việc với một công cụ chuyên về nhận diện mẫu và tạo nội dung, tất cả đều trong một phạm vi ngữ cảnh giới hạn.

Đó là một lo ngại hợp lý đối với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn, đặc biệt do vấn đề bộ nhớ ngắn hạn hoặc các lệnh không liên quan. Tuy nhiên, ClickUp giải quyết giới hạn này bằng cách tích hợp trực tiếp tính năng tạo mã nguồn dựa trên AI vào một không gian làm việc có cấu trúc và giàu ngữ cảnh.

Tạo và quản lý mã với ClickUp Brain

ClickUp Brain thay đổi cách các nhà phát triển tương tác với công việc của họ. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, bạn có thể mô tả một hàm hoặc công việc lập trình, và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra các đoạn mã phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tạo mã sạch, xử lý logic và tạo tài khoản cho các trường hợp đặc biệt bằng ClickUp Brain

Điểm nổi bật của ClickUp là việc sử dụng các Trợ lý AI hoạt động dựa trên dữ liệu thời gian thực của không gian làm việc, cho phép các nhà phát triển tự động hóa các tác vụ mã lặp đi lặp lại, phân công người kiểm tra hoặc kích hoạt cập nhật dựa trên những thay đổi thời gian thực của công việc.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh bằng hình ảnh về cách bạn có thể lấy câu trả lời từ không gian làm việc của mình bằng cách đặt câu hỏi đơn giản cho ClickUp Brain:

Các tính năng nổi bật của ClickUp Brain bao gồm hỗ trợ hoàn thành mã và giải thích, thậm chí giúp phát hiện các lỗi tiềm ẩn hoặc lỗi logic. Ví dụ, một nhà phát triển đang xây dựng trình phân tích dữ liệu dựa trên Python có thể nhập “tạo hàm để trích xuất ngày và giá từ tệp JSON”, và ClickUp Brain sẽ trả về kết quả sạch sẽ, có cấu trúc – sẵn sàng để kiểm thử.

Thực tế, bằng cách quản lý toàn bộ quy trình phát triển game trong ClickUp, Yggdrasil đã giảm tổng chi phí phát triển xuống $120,000, tăng năng suất lên 37% và giảm chi phí liên quan đến phát triển xuống 30%.

Đồng bộ mượt mà với các công cụ Git thông qua tích hợp ClickUp

ClickUp kết nối với GitHub, GitLab và Bitbucket, cho phép các nhà phát triển đồng bộ hóa yêu cầu Hợp nhất, nhánh và commit với các công việc một cách tự động.

Điều này đảm bảo sự đồng bộ chặt chẽ giữa mã nguồn và mục tiêu dự án. Ví dụ, khi một nhà phát triển triển khai bản vá khẩn cấp, công việc liên quan có thể cập nhật trạng thái ngay lập tức.

Định dạng khối mã để giao tiếp rõ ràng bằng ClickUp Docs

Kết hợp định dạng khối mã và tô sáng cú pháp để chia sẻ các đoạn mã sạch sẽ giữa các nhóm thông qua ClickUp Docs

Việc chia sẻ các đoạn mã với nhóm sản phẩm hoặc QA có thể trở nên phức tạp trong các công cụ quản lý tác vụ thông thường. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách hỗ trợ định dạng khối mã và tô sáng cú pháp trong ClickUp Tài liệu, bình luận và thậm chí mô tả công việc.

Ví dụ: Bạn có thể nhúng mã giả có phiên bản trong tài liệu trong kế hoạch sprint hoặc thêm các ví dụ Python trực tiếp vào các thông số kiểm thử để người xem có thể tham khảo.

Công cụ báo cáo được thiết kế cho khả năng hiển thị kỹ thuật với bảng điều khiển ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho quản lý kỹ thuật và chủ sở hữu sản phẩm cái nhìn thời gian thực về tiến độ sprint, xu hướng chất lượng mã nguồn và hiệu suất làm việc của nhà phát triển.

Đang theo dõi mọi thứ từ chất lượng mã nguồn đến tốc độ sprint bằng các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

Biểu đồ tùy chỉnh có thể hiển thị số lượng lỗi được mở lại trong sprint gần nhất, các nhà phát triển nào đang quá tải, hoặc thời gian cần thiết để hợp nhất các pull request. Điều này rất quan trọng trong việc quản lý các kho mã nguồn lớn và tối ưu hóa hiệu suất của nhóm theo thời gian.

Với các bảng điều khiển có độ trễ thấp và theo dõi thời gian liên kết với từng công việc, các nhóm phát triển có thể loại bỏ sự phỏng đoán và tập trung vào việc triển khai mã nguồn chất lượng cao nhanh hơn.

Mẫu và Tự động hóa ClickUp cho các quy trình phát triển lặp lại

Nếu nhóm của bạn bao gồm các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật, thiết kế và kiểm thử chất lượng (QA) và cần một nguồn thông tin duy nhất để phát triển phần mềm, mẫu Phát triển Phần mềm của ClickUp là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Mẫu phát triển phần mềm này giúp các nhóm đa chức năng thống nhất trên một quy trình làm việc duy nhất, giúp dễ dàng lập kế hoạch lộ trình, triển khai tính năng và sửa lỗi mà không cần chuyển đổi công cụ.

Bạn thậm chí có thể sử dụng ClickUp Automations để gán người đánh giá khi có yêu cầu kéo (PR) trên GitHub hoặc kích hoạt báo cáo cuộc họp hàng ngày khi sprint kết thúc. Các tính năng này giúp duy trì cấu trúc mà không làm chậm tiến độ của nhóm.

Tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại mà không cần viết một dòng mã nào với ClickUp Automations

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo và giải thích các đoạn mã bằng ClickUp Brain bằng ngôn ngữ thông thường.

Đồng bộ hóa yêu cầu kéo (pull requests) và commit (commit) với các công việc thông qua tích hợp GitHub và GitLab.

Sử dụng định dạng khối mã để tạo các đoạn mã gọn gàng, dễ đọc trong tài liệu và bình luận.

Đang theo dõi tốc độ sprint, số lượng lỗi và hiệu suất của nhóm thông qua các bảng điều khiển thời gian thực.

Tự động hóa việc phân công công việc, cập nhật sprint và nhiều tác vụ khác với các quy tắc không cần lập trình linh hoạt.

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc hơn do độ sâu của các tính năng và tùy chọn tùy chỉnh.

Một số trường hợp sử dụng cụ thể của nhà phát triển vẫn có thể yêu cầu các công cụ phát triển bên ngoài cho CI/CD hoặc kiểm thử mã.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tuyệt vời nhất là [ClickUp] tích hợp với các dịch vụ hiện có như GitHub, và nếu bạn là nhà phát triển, việc tạo các tích hợp tùy chỉnh sẽ rất dễ dàng nếu đó là sở thích của bạn. Hiện tại, tôi sử dụng công cụ này hàng ngày để quản lý tất cả các dự án của mình.

📖 Xem thêm: Khám phá sức mạnh của ClickUp AI cho các nhóm phát triển phần mềm

2. Claude 3. 7 Sonnet (Tốt nhất cho các công việc mã thực tế và suy luận nâng cao)

qua Claude

Claude 3.7 Sonnet được thiết kế dành cho các nhà phát triển không chỉ tập trung vào việc hoàn thành mã nguồn. Nếu bạn đang gỡ lỗi các hệ thống cũ, kế hoạch kiến trúc toàn stack hoặc mở nhiều công cụ trên máy tính, Claude mang lại cả tốc độ và cấu trúc cho quy trình của bạn.

Chế độ Tư duy Mở rộng của Claude là một trong những tính năng nổi bật của nó. Các nhà phát triển có thể chuyển đổi giữa phản hồi nhanh chóng và suy luận từng bước cho các vấn đề đòi hỏi phân tích sâu hơn. Tính năng này rất hữu ích cho việc học cách sử dụng AI trong phát triển phần mềm hướng kiểm thử, logic đệ quy hoặc tái cấu trúc quy mô lớn.

Chế độ Tư duy Mở rộng cũng cải thiện đáng kể hiệu suất trên các bài kiểm tra mã như SWE-bench Verified và TAU-bench, nơi Claude 3.7 vượt trội so với tất cả các phiên bản trước đó.

Claude 3.7 Sonnet - Tính năng nổi bật

Kích hoạt Chế độ Tư duy Mở rộng để cải thiện độ chính xác trong các công việc mã phức tạp, gỡ lỗi và suy luận thuật toán.

Sử dụng Claude Code qua CLI để chỉnh sửa tệp, viết bài kiểm tra, chạy lệnh và hợp tác trực tiếp từ terminal của bạn.

Kết nối với các kho lưu trữ GitHub và công việc trên các tệp dự án thực tế để có đầu ra có cấu trúc và các thay đổi mã nguồn đáng tin cậy.

Đạt được kết quả tiên tiến nhất trên SWE-bench và TAU-bench, nổi trội trong việc sử dụng công cụ một cách chủ động và khả năng suy luận nâng cao.

Giữ nguyên ngữ cảnh qua các phiên làm việc cho các quy trình kỹ thuật dài, nhiều bước hoặc chu kỳ cải tiến liên tục.

Claude 3. 7 Giới hạn của Sonnet

Chế độ Tư duy Nâng cao bị khóa sau các kế hoạch trả phí, hạn chế quyền truy cập cho người dùng gói miễn phí.

Vẫn đang phát triển các tính năng hợp tác thời gian thực so với các nền tảng toàn diện như ClickUp.

Claude 3. 7 Sonnet giá cả

Miễn phí

Pro : $20/tháng

Max: $100/tháng

Claude 3.7 Đánh giá và nhận xét về Sonnet

G2 : 4.4/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (20+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Claude 3. 7 Sonnet

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Chế độ suy nghĩ mở rộng cho phép mô hình thực hiện tìm kiếm web và sử dụng các công cụ khác trong cuộc hội thoại, lý tưởng cho các quy trình phân tích dữ liệu và nghiên cứu nhiều bước.

📖 Xem thêm: Mẫu báo cáo lỗi miễn phí & biểu mẫu đang theo dõi lỗi

3. GPT-5 (Tốt nhất cho việc tạo mã nhanh chóng và đa năng trên nhiều ngôn ngữ)

qua ChatGPT

Nếu bạn đang di chuyển nhanh chóng qua các giai đoạn thiết kế, phát triển và triển khai, GPT-5 cung cấp sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác mà hầu hết các nhà phát triển cần trong thời gian thực.

GPT-5 có thể tạo mã, giải thích logic, hoàn thành các hàm chưa hoàn thành và xử lý các đoạn mã trong nhiều ngôn ngữ lập trình, thể hiện sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Các nhà phát triển thường sử dụng nó để giải quyết các vấn đề cơ bản trong Python, chuyển đổi logic thành mã thực thi hoặc viết các hàm trợ giúp dựa trên mô tả bằng ngôn ngữ thông thường.

Ngoài ra, nền tảng AI này hoạt động hiệu quả trong việc gỡ lỗi và cũng rất dễ tiếp cận.

Các tính năng nổi bật của GPT-5

Tạo và giải thích mã trên Python, JavaScript, Java và các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác.

Hoàn thành các hàm chưa hoàn chỉnh và giải quyết các vấn đề lập trình cơ bản với độ chính xác cao.

Phát hiện các vấn đề về cú pháp và cải thiện chất lượng mã thông qua các đề xuất trực tiếp.

Xử lý hoàn thành mã và tài liệu dựa trên các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Có sẵn miễn phí thông qua ChatGPT với thời gian phản hồi nhanh hơn so với các mô hình GPT-4 trước đây.

Giới hạn của GPT-5

Không thể kết nối với GitHub hoặc quản lý trực tiếp các tệp dự án.

Không hiệu quả bằng các mô hình chuyên biệt trên các bài kiểm tra mã nâng cao như SWE-bench.

Giá của GPT-5

Miễn phí

Go: $4/tháng

Plus : $20/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $200/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về GPT-5

G2 : 4.7/5 (790+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (190+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về GPT-5

Bài đánh giá trên Reddit này đã nhấn mạnh:

Tôi thực sự ấn tượng vì có thể sao chép và dán mã nguồn và nó hoạt động ngay từ lần chạy đầu tiên mà không gặp lỗi biên dịch. Chưa kể tốc độ xử lý cực kỳ nhanh chóng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm cho mã của mình dễ hiểu đối với người khác (hoặc thậm chí chính bản thân bạn trong tương lai)? Hướng dẫn 9 Bước về Cách Viết Tài liệu Cho Mã Nguồn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra các tài liệu sạch sẽ, nhất quán, giúp giảm bớt sự nhầm lẫn và tăng tốc quá trình gỡ lỗi.

4. Gemini (Tốt nhất cho việc tích hợp mã với các công việc phát triển web, ứng dụng và dựa trên đám mây)

qua Gemini

Khác với các mô hình khác hoạt động độc lập, Gemini có thể tham chiếu các tài liệu Google Docs, Sheets và thậm chí cả tệp Drive để hỗ trợ các công việc lập trình hợp tác và nhận thức ngữ cảnh.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các kỹ sư làm việc chặt chẽ với các nhóm sản phẩm, phân tích dữ liệu hoặc quy trình làm việc nội dung.

Hơn nữa, Gemini 2.5 hỗ trợ tạo mã, giải thích mã và hoàn thành mã trên các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python, JavaScript, Java và nhiều ngôn ngữ khác. Nó được thiết kế để hỗ trợ các công việc lập trình phức tạp như tạo khung API, chuyển đổi dữ liệu và viết kịch bản triển khai đám mây.

Các tính năng nổi bật của Gemini

Tạo, giải thích và hoàn thành mã trên Python, JavaScript và các ngôn ngữ lập trình chính khác.

Kết nối với các ứng dụng Google Workspace để cung cấp phản hồi mã dựa trên dữ liệu thời gian thực hoặc bối cảnh tài liệu.

Quản lý và phân tích mã nguồn phức tạp và nhiều tệp tin bằng cách sử dụng tính năng tải lên tệp tin gốc và kết nối với Drive.

Hỗ trợ các trường hợp sử dụng phát triển phần mềm bao gồm tự động hóa backend, tích hợp API và triển khai trên Google Cloud.

Cho phép đầu ra có cấu trúc và định dạng chi tiết cho tài liệu, quy trình làm việc và tự động hóa quy trình.

Giới hạn của Gemini

Yêu cầu tài khoản Google Workspace để sử dụng đầy đủ các tính năng tích hợp.

Vẫn chưa được áp dụng rộng rãi như GPT-4 hoặc Claude trong các diễn đàn mã nguồn mở và phát triển phần mềm.

Giá cả của Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19,99/tháng cho mỗi người dùng

Google AI Ultra: $249,99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Gemini

G2 : 4.4/5 (170+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Gemini

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

Bất kỳ ai mới bắt đầu học lập trình hoặc viết đoạn mã đều có thể bắt đầu sử dụng Gemini để học một cách nhanh chóng và hiệu quả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc làm cho mã của mình dễ hiểu đối với người khác (hoặc thậm chí chính bản thân bạn trong tương lai)? Hướng dẫn 9 Bước về Cách Viết Tài liệu Cho Mã Nguồn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra các tài liệu sạch sẽ, nhất quán, giúp giảm bớt sự nhầm lẫn và tăng tốc quá trình gỡ lỗi.

5. Replit Code (Tốt nhất cho phát triển ứng dụng từ đầu đến cuối với tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

qua Replit mã

Hãy tưởng tượng bạn là một lập trình viên độc lập với thời hạn đang đến gần. Bạn cần thiết kế luồng đăng nhập, kết nối cơ sở dữ liệu và viết các skript triển khai, những công việc này thường mất nhiều ngày khi sử dụng các công cụ phát triển phần mềm khác nhau.

Với Replit Code, bạn chỉ cần mở trình duyệt và mô tả nhu cầu của mình bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trong vòng vài phút, trợ lý AI sẽ tạo mã nguồn phía server, cài đặt xác thực và thậm chí đề xuất cấu hình triển khai.

Được hỗ trợ bởi Claude 3.5 Sonnet và GPT-4, công cụ lập trình AI này kết hợp hoàn thành mã, gỡ lỗi và tự động hóa dựa trên AI.

Các tính năng nổi bật của Replit mã

Tự động hóa việc thiết lập dự án, sửa lỗi và phát triển tính năng bằng Replit Agent.

Sử dụng cả Claude Sonnet và GPT-4o cho việc tạo mã, gỡ lỗi và hoàn thành mã.

Viết, triển khai và lưu trữ ứng dụng trên nhiều ngôn ngữ lập trình — tất cả từ một giao diện duy nhất.

Môi trường đám mây bảo mật với cơ sở dữ liệu tích hợp, mô-đun xác thực và tích hợp.

Hỗ trợ các tính năng cho đội ngũ như Đăng nhập một lần (SSO), kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và triển khai riêng tư.

Giới hạn của Replit Code

Giá dựa trên tín dụng có thể trở nên đắt đỏ trong các vòng phát triển phức tạp.

LLMs đôi khi không thể xử lý việc gỡ lỗi chi tiết hoặc các hướng dẫn phức tạp một cách đáng tin cậy.

Thiếu tính năng đồng bộ repo GitHub mượt mà cho các dự án mã nguồn lớn và mô-đun.

Giá dịch vụ Replit mã

Starter : Miễn phí

Replit Core : $25/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $40/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Replit mã

G2 : 4.5/5 (110+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (80+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Replit Code

Đánh giá trên G2 đã khen ngợi:

Tôi đã sử dụng công cụ Replit Agent mới trong vài tháng qua và thật khó tin những gì tôi có thể xây dựng dù không phải là lập trình viên. Tôi đã tạo ra nhiều loại ứng dụng cho cả mục đích kinh doanh và cá nhân.

👀 Thông tin thú vị: Nhà lập trình đầu tiên trên thế giới thực ra chưa bao giờ chạy một dòng mã nào vì máy tính lúc đó chưa tồn tại. Ada Lovelace đã viết các thuật toán cho một máy móc chỉ mới là ý tưởng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn có chu kỳ phát triển nhanh hơn mà không bị kiệt sức? Hướng dẫn sử dụng ChatGPT để viết mã sẽ chỉ cho bạn cách tự động hóa việc tạo khung mã, gỡ lỗi và nhiều tác vụ khác bằng trí tuệ nhân tạo.

6. Mistral AI (Tốt nhất cho tùy chỉnh AI mã nguồn mở, sẵn sàng cho doanh nghiệp)

qua Mistral AI

Hầu hết các nhà phát triển và nhóm dữ liệu đều phải đối mặt với một sự đánh đổi phổ biến: lựa chọn các mô hình ngôn ngữ lớn mạnh mẽ nhưng không có khả năng hiển thị về cách chúng hoạt động, hoặc chấp nhận các tùy chọn mã nguồn mở thiếu hiệu suất.

Mistral AI phá vỡ bế tắc đó. Trình chỉnh sửa mã cung cấp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có hiệu suất cao, hoàn toàn minh bạch, mà bạn có thể tùy chỉnh, tinh chỉnh và triển khai theo điều kiện của mình.

Các mô hình trọng lượng mở của nó—như Mistral 7B và Mixtral 8x7B—được thiết kế cho các nhóm muốn tự lưu trữ, tích hợp với các hệ thống hiện có và tinh chỉnh trên các tập dữ liệu riêng.

Các tính năng nổi bật của Mistral AI

Hỗ trợ các trường hợp sử dụng đa phương thức, đa ngôn ngữ trên mã, tài liệu và giọng nói.

Hỗ trợ triển khai tại chỗ, trên đám mây và mô hình hybrid với quyền kiểm soát dữ liệu hoàn thành.

Xây dựng các tác nhân AI điều phối các hành động thời gian thực thông qua ứng dụng và API của bạn.

Tối ưu hóa các mô hình nguồn mở (Mistral 7B, Mixtral 8x7B, v.v.) cho các ứng dụng chuyên biệt.

Kích hoạt cửa sổ ngữ cảnh 128K cho các công việc suy luận phức tạp, biểu mẫu.

Giới hạn của Mistral AI

Cung cấp các tích hợp plug-and-play giới hạn so với các hệ sinh thái đã phát triển hơn.

Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật để tinh chỉnh hoặc triển khai tại chỗ.

Dành riêng các mô hình tiên tiến nhất cho truy cập thương mại/API, không chia sẻ mã nguồn mở.

Giá cả của Mistral AI

Miễn phí

Pro : $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : $24,99/tháng cho mỗi người dùng

Mistral Code : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mistral AI

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Mistral AI

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Nó rất phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực, thiết kế mẫu và các tình huống AI biên mà không làm giảm đáng kể về chất lượng hoặc tính linh hoạt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn có chu kỳ phát triển nhanh hơn mà không bị kiệt sức? Hướng dẫn sử dụng ChatGPT để viết mã sẽ chỉ cho bạn cách tự động hóa việc tạo khung mã, gỡ lỗi và nhiều tác vụ khác bằng trí tuệ nhân tạo.

7. DeepSeek (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển mã nguồn mở cần khả năng phân tích mã sâu sắc với quyền kiểm soát mô hình hoàn thành)

qua DeepSeek

DeepSeek là một trong số ít mô hình có thể tạo plugin WordPress, gỡ lỗi các quy trình JavaScript và viết lại biểu thức chính quy với logic vững chắc.

Khác với nhiều công cụ tạo mã chung chung, DeepSeek không chỉ dừng lại ở kết quả bề mặt mà còn có khả năng xây dựng cấu trúc plugin hoàn chỉnh, viết lại hàm với kiểm tra trường hợp ngoại lệ và đang theo dõi logic qua các lệnh dài.

Nếu nhóm của bạn cần một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) minh bạch, tập trung vào lập trình viên, có khả năng xử lý các công việc mã phức tạp mà không buộc bạn phải phụ thuộc vào hệ sinh thái độc quyền, DeepSeek là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Các tính năng nổi bật của DeepSeek

Hỗ trợ các công việc mã phức tạp với độ chính xác suy luận cao.

Cung cấp tính minh bạch hoàn toàn với quyền truy cập vào mô hình mã nguồn mở.

Thực thi việc tạo mã, gỡ lỗi và phát triển plugin một cách đáng tin cậy.

Cho phép các quy trình làm việc linh hoạt với đầu ra JSON và gọi hàm.

Giữ nguyên ngữ cảnh phạm vi dài với cửa sổ token 64K.

Giới hạn của DeepSeek

Gặp khó khăn với các công cụ chuyên biệt như AppleScript hoặc Keyboard Maestro

Sinh ra các kết quả quá dài dòng có thể cần được tinh chỉnh.

Yêu cầu số điện thoại +86 để đăng ký ở một số khu vực.

Giá cả của DeepSeek

Có dùng thử miễn phí

Pro/Team: Giá cả dựa trên phí token theo mức sử dụng.

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của DeepSeek

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về DeepSeek

Đánh giá trên Reddit này đã ghi chú:

DeepSeek R1 có hiệu suất tương đương hoặc tốt hơn (trong một số trường hợp) so với OpenAI’s o1 regular. R1 thực sự nổi trội hơn o1 trong chế độ xem quá trình suy luận của nó. *

8. Code Llama (Tốt nhất cho lập trình mã nguồn mở với khả năng triển khai linh hoạt)

qua mã Llama

Không phải mọi nhà phát triển đều muốn phụ thuộc vào các mô hình độc quyền cho các công việc mã nguồn nhạy cảm.

Code Llama của Meta là một mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở mạnh mẽ được xây dựng trên Llama 2, được thiết kế đặc biệt cho việc tạo mã, gỡ lỗi và thực thi lệnh.

Các nhóm có thể triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiệu suất cao mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp, vì Code Llama có sẵn ở nhiều kích thước lên đến 70 tỷ tham số và cung cấp các biến thể cho mã Python và hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tính năng nổi bật của mã Llama

Hỗ trợ nhiều công việc lập trình, bao gồm tạo mã, hoàn thành mã và gỡ lỗi.

Cho phép nhập lệnh giữa để chỉnh sửa mã nguồn hiện có.

Cung cấp các biến thể chuyên biệt như Code Llama—Python và Code Llama—Instruct.

Xử lý cửa sổ ngữ cảnh dài (lên đến 100.000 token trong một số biến thể)

Cho phép triển khai cục bộ và tinh chỉnh cho môi trường riêng tư.

Giới hạn của mã Llama

Thiếu công cụ tích hợp sẵn hoặc môi trường thử nghiệm trực tuyến.

Yêu cầu thiết lập kỹ thuật cho việc suy luận và phục vụ mô hình.

Có thể hoạt động kém hiệu quả hơn trên các công việc chuyên biệt so với các mô hình độc quyền được tối ưu hóa.

Giá cả của mã Llama

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về mã Llama

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. LLaMA (Tốt nhất cho thử nghiệm AI mã nguồn mở quy mô lớn)

qua LLaMA

Đối với các nhà phát triển cá nhân và nhà phát triển độc lập, một trong những thách thức lớn nhất trong AI là tính dễ sử dụng, thường do thiếu dữ liệu đào tạo.

LLaMA cung cấp khả năng suy luận mạnh mẽ, mã hóa và đa ngôn ngữ, tuy nhiên việc đạt được những khả năng này thường đòi hỏi phải vượt qua nhiều rào cản, chẳng hạn như tải xuống mô hình, tương thích khung làm việc, giới hạn GPU và chuyển đổi API.

Meta giới thiệu LLaMA như một giải pháp tiên tiến, mã nguồn mở thay thế cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) độc quyền, có khả năng hiểu đa phương thức.

Các tính năng nổi bật của LLaMA

Hỗ trợ đầu vào đa phương thức (hình ảnh + văn bản) thông qua các bản xem trước của LLaMA 4.

Cung cấp khả năng suy luận trong ngữ cảnh dài với tối đa 128K ngữ cảnh.

Đạt được hiệu suất cạnh tranh trong các bài kiểm tra hiệu năng như LiveCodeBench và GPQA.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ nâng cao và khả năng suy luận toán học.

Cung cấp các mô hình có trọng số mở để tùy chỉnh hoàn toàn và triển khai tại chỗ.

Giới hạn của LLaMA

Yêu cầu thiết lập phức tạp với nhu cầu GPU cao (khuyến nghị sử dụng GPU A10 hoặc cao hơn).

Tài liệu và công cụ dành cho nhà phát triển hiện đang phân mảnh và không thân thiện với người mới bắt đầu.

Sự thúc đẩy ngầm hướng tới các API trả phí của Meta, ngay cả đối với người dùng mã nguồn mở.

Giá cả của LLaMA

Miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LLaMA

G2 : 4.3/5 (140+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về LLaMA

Đánh giá này trên G2 có tính năng:

Meta Llama 3 đã hỗ trợ tôi trong các tác vụ mã đa dạng và giúp tôi giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc của mình. *

📖 Xem thêm: Sự khác biệt giữa Học máy và Trí tuệ nhân tạo

10. Grok (Tốt nhất cho khả năng suy luận siêu nhanh và độ sâu ngữ cảnh)

qua Grok

Nếu bạn từng phải chờ đợi một công cụ AI hoàn thành một yêu cầu đơn giản như sửa lỗi hoặc hoàn thành một skript, bạn sẽ hiểu rõ sự khó chịu khi phải đối mặt với phản hồi chậm chạp và câu trả lời thiếu sâu sắc. Đó chính là điểm nổi bật của Grok.

Được phát triển bởi xAI và tích hợp vào nền tảng X, nó cung cấp khả năng suy luận nhanh chóng, tương tự con người, mang lại cảm giác giống như lập trình cặp hơn là truy vấn chatbot.

Dù bạn đang gỡ lỗi một skript Python, tạo nội dung hay chuyển đổi logic giữa các ngôn ngữ, Grok luôn đồng hành cùng bạn.

Các tính năng nổi bật của Grok

Cung cấp phản hồi gần như tức thì cho các truy vấn mã phức tạp và bài toán logic.

Hỗ trợ lưu trữ ngữ cảnh nâng cao để đảm bảo tính liên tục trong các phiên mã lặp lại.

Xử lý tài liệu mã đa ngôn ngữ và các công việc dịch thuật giữa các ngôn ngữ một cách dễ dàng.

Tạo các đoạn mã hoàn chỉnh và logic kinh doanh trong các công cụ lập trình như Python hoặc JavaScript với ít lời nhắc.

Phân tích các công việc suy luận trừu tượng như phát hiện sự mỉa mai và nhận diện mẫu trong biểu mẫu văn bản dài.

Giới hạn của Grok

Sản xuất kết quả quá thận trọng hoặc chung chung trong các trường hợp đặc biệt có rủi ro cao hoặc sáng tạo.

Phụ thuộc vào API trả phí hoặc tích hợp nền tảng cho mục đích sản xuất.

Không có hiệu suất nổi bật trong việc tạo hình ảnh so với các công cụ chuyên dụng.

Giá của Grok 3

Super Grok : $30/tháng cho mỗi người dùng

Super Grok Heavy: $300/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Grok 3

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Grok

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Có thể tạo hình ảnh, tìm kiếm trên web, nhà cung cấp câu trả lời, tạo nội dung, phân tích dữ liệu, có khả năng nghiên cứu sâu và nghiên cứu chuyên sâu, gói miễn phí tốt. Tốt nhất trên X.

👀 Thông tin thú vị: Lỗi phần mềm đầu tiên trong khoa học máy tính thực sự là một con bướm đêm. Năm 1947, các kỹ sư đã phát hiện ra một con bướm đêm bị kẹt trong một rơle tại Đại học Harvard. Ngày nay, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) gỡ lỗi mã nguồn mà không cần tiếp xúc với phần cứng.

11. GitHub Copilot (Tốt nhất cho tự động hóa liền mạch trong IDE và chỉnh sửa mã nguồn)

qua GitHub

Viết các khối mã lặp đi lặp lại, gỡ lỗi các hàm của người khác hoặc chỉ cố gắng theo kịp các yêu cầu hàng ngày có thể làm mất tập trung của bạn.

GitHub Copilot giúp giảm bớt gánh nặng bằng cách hoạt động như một đồng đội luôn sẵn sàng bên trong IDE của bạn.

Dù bạn đang viết mã từ đầu hay chỉnh sửa trên nhiều tệp, công cụ AI dành cho nhà phát triển này cung cấp đề xuất thời gian thực, tự động phát hiện tác động dây chuyền và cho phép bạn phê duyệt thay đổi chỉ với một cú nhấp chuột, trực tiếp trong môi trường làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của GitHub Copilot

Cung cấp đề xuất mã nguồn theo thời gian thực, học hỏi phong cách lập trình của bạn trong công việc.

Kích hoạt chế độ đại lý để lập kế hoạch, viết, kiểm thử và gửi yêu cầu hợp nhất (pull requests) một cách tự động.

Cho phép các lời nhắc trong trình chỉnh sửa cho việc chỉnh sửa nhiều tệp và thay đổi nhất quán trên toàn dự án.

Tích hợp với các IDE phổ biến như VS Mã, Visual Studio, Xcode, JetBrains và Neovim.

Hỗ trợ nhiều tùy chọn mô hình, bao gồm Claude Sonnet, GPT-4.1 và Gemini 2.5 Pro.

Cung cấp khả năng kiểm tra mã nguồn để phát hiện lỗi và đề xuất các giải pháp sửa chữa trước khi thực hiện kiểm tra chất lượng (QA) thủ công.

Giới hạn của GitHub Copilot

Yêu cầu cơ sở mã nguồn có cấu trúc để đạt hiệu suất tối ưu.

Tạo ra các đề xuất vẫn cần sự xem xét của con người.

Không mang lại nhiều giá trị cho các nhà phát triển độc lập tự viết và hiểu toàn bộ mã nguồn của mình.

Giới hạn số lần hoàn thành trong kế hoạch miễn phí (2.000/tháng)

Giá của GitHub Copilot

Miễn phí

Pro : $10/tháng cho mỗi người dùng

Pro+: $39/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về GitHub Copilot

G2 : 4.5/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về GitHub Copilot

Không chỉ cung cấp tính năng hoàn thành mã nhanh chóng, nó còn tích cực cải thiện quy trình làm việc của tôi bằng cách đề xuất các giải pháp tối ưu, có cấu trúc và hướng đến hiệu suất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biết Python hoặc JavaScript là chưa đủ. Cuốn sách "How to Become a Better Programmer " tiết lộ cách nâng cao kỹ năng lập trình thông qua giải quyết vấn đề thực tế, sáng tạo và học tập liên tục để nổi bật trong thế giới công nghệ phát triển nhanh chóng ngày nay.

12. Tabnine (Tốt nhất cho trợ lý mã nguồn AI bảo mật và riêng tư)

qua Tabnine

Các nhà phát triển thường gặp khó khăn với các vấn đề về bảo mật, đặc biệt khi chia sẻ mã nhạy cảm với các công cụ AI. Mỗi kỹ sư đều từng trải qua khoảnh khắc lo lắng không biết liệu đề xuất tự động hoàn thành tiếp theo có thể tiết lộ logic độc quyền hay không.

Tabnine được thiết kế để giải quyết những lo ngại đó. Nó cung cấp một giải pháp tại chỗ, cách ly hoàn toàn, giúp bạn giữ mã chính xác ở nơi bạn muốn.

Với các mô hình được đào tạo độc quyền trên mã có quyền truy cập mở, Tabnine là đối tác đáng tin cậy của bạn cho các đề xuất mã thông minh, nhạy bén với ngữ cảnh, giúp tăng năng suất làm việc của nhà phát triển.

Các tính năng nổi bật của Tabnine

Hỗ trợ triển khai hoàn toàn riêng tư, không kết nối mạng (air-gapped) với chính sách không lưu trữ dữ liệu.

Tạo và giải thích mã nguồn với các đề xuất thông minh, phù hợp với ngữ cảnh và được tùy chỉnh cho các dự án của bạn.

Xây dựng các tác nhân AI cho việc kiểm thử, tài liệu và triển khai Jira.

Kiểm tra mã nguồn theo tiêu chuẩn nội bộ bằng các công cụ kiểm tra tùy chỉnh.

Sử dụng nhiều mô hình LLM hoặc tinh chỉnh các mô hình Tabnine trên kho lưu trữ của riêng bạn.

Giới hạn của Tabnine

Các tính năng bị giới hạn trong các kế hoạch miễn phí hoặc cơ bản.

Có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống hơn trong quá trình thực thi mô hình cục bộ.

Yêu cầu thiết lập và hỗ trợ CNTT cho triển khai cấp doanh nghiệp.

Giá cả của Tabnine

Tabnine Agentic Platform: $59/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Tabnine

G2 : 4.0/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Tabnine

Đánh giá này trên G2 chia sẻ:

Tôi thực sự ấn tượng với cách nó cung cấp mã như mong đợi. Đôi khi nó khiến tôi ngạc nhiên, đặc biệt là trong quá trình luyện tập DSA, nó xác định được vấn đề, bao gồm cả giới hạn phức tạp về thời gian và không gian, và cung cấp mã phù hợp.

🧠 Bạn có biết: Đến năm 2025, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể tự động hóa gần 50% tất cả công việc kỹ thuật số. Hướng dẫn "Cách đánh giá hiệu quả mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để đạt kết quả tối ưu" sẽ hướng dẫn bạn cách thử nghiệm và tinh chỉnh chúng để đạt hiệu suất ổn định và đáng tin cậy trong thực tế.

13. WizardLM (Tốt nhất cho việc tuân thủ hướng dẫn và suy luận trong các công việc mã phức tạp)

qua WizardLM

Viết mã sạch đã là một thách thức khi phải giải thích và kiểm thử nó. Hãy tránh áp lực thêm từ việc duy trì mã mỗi khi có thể.

WizardLM bước vào như một mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở được tinh chỉnh đặc biệt cho việc tuân thủ hướng dẫn và suy luận logic, giúp nó trở thành trợ lý mã mạnh mẽ cho các nhà phát triển muốn có sự rõ ràng hơn trong các công việc phức tạp mà không phụ thuộc vào các hệ thống độc quyền.

Các tính năng nổi bật của WizardLM

Hiểu và giải thích các yêu cầu mơ hồ hoặc trừu tượng bằng cách suy luận logic, từng bước.

Thực hiện các hướng dẫn phức tạp cho các công việc mã nhiều bước.

Phân tích logic mã nguồn lồng nhau theo định dạng rõ ràng, dễ đọc.

Hỗ trợ hỏi đáp mở và giải thích mã nguồn trên nhiều ngôn ngữ.

Cho phép triển khai ngoại tuyến, bảo mật dưới dạng giải pháp mã nguồn mở hoàn toàn.

Giới hạn của WizardLM

Hiệu suất có thể không bằng các mô hình độc quyền như GPT-4 hoặc Claude 3.5.

Gặp khó khăn với các cơ sở mã nguồn chuyên sâu về lĩnh vực cụ thể mà không cần tinh chỉnh.

Tốc độ suy luận chậm hơn trên các mô hình lớn hơn trừ khi được tối ưu hóa.

Giá của WizardLM

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về WizardLM

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về WizardLM

Bài đánh giá trên Reddit này đã nhấn mạnh:

Nó cung cấp các câu trả lời chính xác và hoàn thành cho các câu hỏi dựa trên kiến thức và không có mô hình nào khác mà tôi đã thử nghiệm có thể sánh được trong các lĩnh vực suy luận và giải quyết các vấn đề toán học.

📖 Xem thêm: Các công cụ phần mềm phát triển ứng dụng tốt nhất

Dưới đây là ba công cụ LLM khác cho mã hóa không được đề cập trong bài viết nhưng có mục đích và hàm tương tự:

Amazon CodeWhisperer : Cung cấp đề xuất mã nguồn được tùy chỉnh cho các dịch vụ AWS, quét bảo mật tích hợp để phát hiện lỗ hổng và tích hợp mượt mà với các IDE như VS Code và JetBrains.

Cody by Sourcegraph : Tích hợp sâu với cơ sở mã nguồn của bạn để trả lời các câu hỏi về mã, tạo ra các giải thích và tối ưu hóa logic.

Magic.dev : Cho phép bạn mô tả phần mềm bằng ngôn ngữ tự nhiên và trả về các khung mã nguồn đầy đủ có thể triển khai.

LLM(e) Tiết lộ bí mật: Mã trở nên dễ dàng hơn với ClickUp

LLMs đã hoàn thành thay đổi cách các nhóm hiện đại tiếp cận phát triển phần mềm.

Tuy nhiên, như hướng dẫn này đã chỉ ra, không phải tất cả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đều như nhau.

Một số chương trình giỏi trong việc suy luận nhưng gặp khó khăn trong việc hợp tác thời gian thực. Những chương trình khác cung cấp đề xuất mã nhanh chóng nhưng thiếu tích hợp với quy trình phát triển thực tế của bạn. Hầu hết yêu cầu các nhà phát triển phải chuyển đổi giữa các IDE, chatbot và công cụ quản lý công việc chỉ để có được một kết quả sạch sẽ.

ClickUp nổi bật trong lĩnh vực này.

Bằng cách tích hợp các tính năng được hỗ trợ bởi LLM trực tiếp vào không gian làm việc dự án của bạn, ClickUp cho phép các nhóm tạo mã, quản lý công việc và hợp tác trong một nền tảng duy nhất. ClickUp loại bỏ nhu cầu sử dụng các lệnh rời rạc — không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Nếu chuỗi công cụ hiện tại của bạn đang làm chậm tiến độ, có thể đã đến lúc đăng ký ClickUp!