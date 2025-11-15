Kiểm tra mã nguồn: nơi duy nhất mà 'LGTM' có thể có nghĩa là 'trông ổn với tôi'… hoặc 'vui lòng hợp nhất mã này trước khi tôi suy nghĩ lại mọi thứ.'

Khi quy trình kiểm tra mã nguồn hoạt động hiệu quả, lỗi sẽ được phát hiện và khắc phục trước khi gây phiền toái cho người dùng, các nhóm sẽ duy trì sự đồng bộ, và kiến thức sẽ được lan truyền nhanh hơn trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Và khi các công việc này không hiệu quả? Yêu cầu Hợp nhất (pull request) của bạn sẽ nằm đó hàng ngày. Người đánh giá đôi khi biến mất hoàn toàn hoặc để lại những bình luận mơ hồ như “hmm” rồi lại biến mất. Một nhóm yêu cầu giải thích chi tiết cho mọi dấu chấm phẩy, nhóm khác chấp nhận mọi thứ miễn là nó biên dịch được, và không ai có thể thống nhất về các tiêu chuẩn cơ bản.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách các nhà phát triển có thể tối ưu hóa quy trình kiểm tra mã nguồn giữa các nhóm để thoát khỏi tình trạng lộn xộn và đưa ra sản phẩm mà người dùng có thể sử dụng.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách ClickUp tích hợp vào quy trình làm việc này. 📝

Lợi ích của quy trình kiểm tra mã tiêu chuẩn hóa

Các quy trình kiểm tra tiêu chuẩn giúp phát hiện các vấn đề một cách nhất quán, bất kể ai thực hiện việc kiểm tra. Danh sách kiểm tra mã nguồn giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật, vấn đề hiệu suất và các thay đổi gây ảnh hưởng đến hệ thống một cách có hệ thống.

Dưới đây là một số lợi ích tích lũy theo thời gian. 📈

Kiểm tra nhanh hơn: Tác giả đã biết rõ yêu cầu trước khi viết mã, do đó các yêu cầu kéo (PR) thường được chấp nhận ngay lần đầu tiên.

Học tập hiệu quả hơn: Các nhà phát triển mới vào nghề tiến bộ nhanh hơn khi phản hồi xây dựng tuân theo các nguyên tắc nhất quán thay vì sở thích cá nhân của từng người đánh giá.

Giảm thiểu rào cản: Không ai phải lãng phí thời gian tranh luận về định dạng khi công cụ kiểm tra mã (linter) của bạn đã tự động áp dụng nó.

Kết quả dự đoán được: Các nhà phát triển tập trung vào việc viết mã chất lượng cao thay vì lo lắng về việc sẽ được phân công cho người đánh giá nào.

🔍 Bạn có biết? Thuật ngữ ‘pull request’ chỉ trở nên phổ biến sau khi GitHub ra mắt vào năm 2008. Họ đã giới thiệu Mẫu Yêu Cầu Hợp Nhất (PRT) để giúp các nhà phát triển chỉnh sửa yêu cầu hợp nhất một cách phù hợp và nhất quán. Trước đó, các nhà phát triển sử dụng chủ đề email hoặc tệp bản vá để đề xuất và thảo luận về các thay đổi.

Những thách thức phổ biến trong quá trình kiểm tra mã nguồn giữa các nhóm

Quá trình kiểm tra mã giữa các nhóm thường thất bại khi ranh giới tổ chức gây ra sự nhầm lẫn về trách nhiệm, làm gián đoạn công việc tập trung hoặc tạo ra những kỳ vọng mâu thuẫn.

Dưới đây là những vấn đề thường gặp:

Các phong cách mã khác nhau gây xung đột , biến quá trình đánh giá thành các cuộc tranh luận về định dạng thay vì logic.

Vấn đề giao tiếp nảy sinh khi các nhóm sử dụng các công cụ khác nhau hoặc sử dụng thuật ngữ kỹ thuật. Một câu hỏi đơn giản có thể mất hàng ngày để trả lời, khối toàn bộ yêu cầu hợp nhất (pull request) của bạn.

Không ai biết người ra quyết định khi có nhiều nhóm tham gia. Bạn sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, chờ đợi sự phê duyệt từ ai đó cho rằng đó không phải trách nhiệm của họ.

Múi giờ gây ra vấn đề chờ đợi khi mỗi vòng phản hồi mất cả ngày, biến một cuộc hội thoại 30 phút thành một cuộc trao đổi kéo dài cả tuần.

Các cuộc đánh giá mã nguồn chính thức bị bỏ qua vì công việc của bạn không phải là ưu tiên của nhóm khác. Họ tập trung vào các mốc thời gian của riêng mình trong khi mã nguồn của bạn vẫn đang chờ trong hàng đợi.

Người kiểm tra mã nguồn thiếu bối cảnh về lý do tại sao các phần mã trong kho mã của bạn là công việc. Họ có thể đánh dấu một thứ gì đó là sai khi xử lý một trường hợp biên đã biết, hoặc bỏ qua các vấn đề thực sự vì họ không hiểu lĩnh vực của bạn.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain cung cấp cho nhóm phát triển bối cảnh còn thiếu khiến hầu hết các quá trình kiểm tra mã nguồn bị chậm trễ. Vì trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này hiểu rõ không gian làm việc của bạn, nó có thể giải thích tại sao một hàm cụ thể tồn tại hoặc một đoạn logic được thiết kế để xử lý điều gì. Loại bỏ khoảng cách thông tin khi quản lý quá trình kiểm tra mã nguồn và tiết kiệm thời gian với ClickUp Brain Giả sử ai đó đánh dấu một dòng mã trong luồng thanh toán của bạn. Trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các nhóm phần mềm có thể thông báo cho họ rằng đó là một phần của bản sửa lỗi trường hợp đặc biệt từ sprint trước đó, đồng thời trích xuất các tài liệu và công việc liên quan từ không gian làm việc để cung cấp bối cảnh bổ sung. Nhờ vậy, các nhà đánh giá sẽ mất ít thời gian hơn để đoán ý định. 📌 Thử gợi ý này: Giải thích mục đích của logic thử lại trong API thanh toán và cho biết liệu nó có liên quan đến lỗi hoặc cập nhật tính năng trước đó hay không.

Các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa quá trình kiểm tra mã nguồn giữa các nhóm

Quá trình kiểm tra mã nguồn thường làm giảm năng suất của nhà phát triển khi có nhiều nhóm tham gia. Dưới đây là cách các nhà phát triển có thể tối ưu hóa quá trình kiểm tra mã nguồn giữa các nhóm và duy trì năng suất. 👇

Viết mô tả chi tiết cho các yêu cầu kéo (PR).

Ngừng viết "Sửa lỗi trong luồng thanh toán" và bắt đầu giải thích điều gì đã bị hỏng và tại sao bản sửa lỗi của bạn hoạt động. Bạn cũng muốn:

Ghi chú liên kết vé, các bước để tái hiện vấn đề ban đầu và những gì bạn đã kiểm tra.

Danh sách công việc các nhóm bạn đã tham khảo ý kiến khi thay đổi hạ tầng chia sẻ.

Thêm phần "Tập trung đánh giá tại đây" để chỉ ra 50 dòng mã quan trọng trong yêu cầu hợp nhất (pull request) của bạn có 300 dòng.

Khi người đánh giá có thể hiểu được thay đổi của bạn trong hai phút thay vì 20 phút, bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh hơn và chất lượng hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi đề xuất thay đổi, hãy giải thích tại sao thay đổi đó quan trọng. Điều này tạo ra một chuỗi kiến thức giúp giảm bớt các câu hỏi lặp lại và hỗ trợ cho các nhà đánh giá trong tương lai.

Xác định rõ quyền sở hữu.

Thêm tệp CODEOWNERS để tự động gắn thẻ đúng người.

Thêm một bảng vào tệp README: ‘Thay đổi mã xác thực → @security-team bắt buộc, @backend-team tùy chọn.’ Khi ai đó mở một yêu cầu kéo (PR) ảnh hưởng đến mã của năm nhóm, họ sẽ biết chính xác ai cần chờ đợi và ai chỉ tham gia để chia sẻ kiến thức.

Áp dụng thời gian phản hồi và giải quyết các vấn đề cản trở công việc.

Hạn chót không dừng lại chỉ vì ai đó bận rộn, vì vậy việc cả nhóm coi phản hồi đánh giá là một phần của quy trình làm việc bình thường sẽ rất hữu ích.

Nếu chưa nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ, hãy liên hệ lại với họ. Nếu đã quá 48 giờ, hãy nâng cấp vấn đề lên người quản lý của họ hoặc tìm một người đánh giá khác. Và nếu người đánh giá để lại mười bình luận mang tính triết lý, bạn có thể yêu cầu họ "tham gia một cuộc gọi nhanh trong 10 phút" và thảo luận trực tiếp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gán nhãn trước cho các yêu cầu kéo (PR) theo mức độ rủi ro và phạm vi. Thẻ cho mỗi PR là rủi ro thấp, rủi ro trung bình hoặc rủi ro cao, và ghi chú xem nó có ảnh hưởng đến nhiều nhóm hay không. Cách này giúp quá trình đánh giá đồng nghiệp diễn ra nhanh chóng hơn, đảm bảo người đánh giá ngay lập tức biết nơi cần tập trung sự chú ý, và các thay đổi có rủi ro cao được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Ghi lại các quyết định về kiến trúc

Khi bạn đưa ra một quyết định không rõ ràng, như sử dụng Redis thay vì Postgres cho việc lưu trữ cache, hãy ghi lại quyết định đó trong Bản ghi Quyết định Kiến trúc (ADR) hoặc wiki của nhóm. Và đảm bảo bạn liên kết đến nó trong pull request của mình.

Với quy trình này, các nhà đánh giá bên ngoài sẽ không còn đặt câu hỏi về các quyết định đã được thảo luận và thông qua. Ngoài ra, các thành viên mới trong nhóm sẽ tránh được việc lặp lại những sai lầm tương tự.

Tạo các ví dụ yêu cầu kéo (PR) mẫu cho các mẫu phổ biến.

Khi ai đó thực hiện một pull request (PR) xuất sắc giữa các nhóm (mô tả chi tiết, mã nguồn được tổ chức tốt, xử lý tất cả các trường hợp đặc biệt), hãy đánh dấu nó. Chia sẻ nó với những người mới và tham khảo nó khi đánh giá.

‘Đây là cách chúng tôi thường xử lý xác thực giữa các dịch vụ’ kèm theo liên kết sẽ hiệu quả hơn việc giải thích từ đầu mỗi lần. Xây dựng một thư viện các ví dụ tốt mà tổ chức của bạn có thể học hỏi.

Dưới đây là các công cụ hàng đầu để cải thiện quá trình kiểm tra mã giữa các nhóm. 🧑‍💻

ClickUp (Phù hợp nhất cho việc đánh giá mã nguồn và giao tiếp tập trung giữa các nhóm)

Tạo nhiệm vụ ClickUp cho các yêu cầu kéo (PRs) Quản lý mỗi yêu cầu kéo (PR) như một nhiệm vụ ClickUp để có hiển thị theo thời gian thực về hàng đợi kiểm tra của bạn.

Giải pháp Quản lý Dự án Phần mềm của ClickUp là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện - tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Đối với các nhóm phát triển quản lý nhiều yêu cầu kéo (pull requests), chu kỳ đánh giá và cập nhật tài liệu, nó mang lại cấu trúc và trách nhiệm cho từng giai đoạn của quy trình đánh giá mã nguồn.

Dưới đây là cách thức giúp quá trình đánh giá diễn ra suôn sẻ và giao tiếp rõ ràng giữa các nhóm. 💻

Giữ cho quá trình đánh giá minh bạch và diễn ra suôn sẻ.

Nhiệm vụ ClickUp cung cấp một không gian làm việc chuyên biệt cho mỗi yêu cầu hợp nhất (pull request). Mỗi công việc ghi lại bối cảnh của quá trình kiểm tra, phân công người kiểm tra và tiến độ trong một nơi duy nhất, đảm bảo không có yêu cầu hợp nhất nào bị lạc hoặc bị bỏ quên. Các nhóm có thể lọc các công việc kiểm tra theo sprint, kho lưu trữ hoặc trạng thái để nhanh chóng xem những gì đang chờ xử lý.

Giả sử nhà phát triển backend đẩy một PR để tối ưu hóa phản hồi API. Họ tạo một công việc có tên ‘Tối ưu hóa bộ nhớ đệm API cho các điểm cuối sản phẩm’ và liên kết PR. Công việc bao gồm kết quả kiểm thử, thẻ đánh giá và danh sách kiểm tra ngắn gọn về các khu vực cần tập trung. Các nhà đánh giá ghi chú trực tiếp vào công việc, cập nhật trạng thái thành ‘Yêu cầu thay đổi’ và chuyển giao lại cho nhóm DevOps.

Tự động hóa mọi thứ làm chậm tiến độ của bạn

ClickUp Tự động hóa loại bỏ các bước thủ công tốn thời gian thường gây trì hoãn quá trình đánh giá. Chúng tự động xử lý các tác vụ lặp lại như phân công người đánh giá, theo dõi tiến độ công việc và thông báo cho nhóm, giúp kỹ sư tập trung vào việc cung cấp phản hồi thực tế.

Tạo các quy tắc tự động hóa ClickUp thông minh để đảm bảo quá trình kiểm tra mã diễn ra kịp thời và có tổ chức

Bạn có thể tạo các quy tắc tự động hóa như:

Gán người đánh giá tự động dựa trên loại tệp hoặc nhóm (ví dụ: tất cả các yêu cầu kéo (PR) của frontend được gán cho người đánh giá UI).

Thông báo cho trưởng nhóm phát triển nếu một yêu cầu kéo (PR) không được xem xét trong hơn 48 giờ.

Tạo các công việc con cho kiểm thử QA hoặc tài liệu sau khi yêu cầu kéo (PR) được hợp nhất.

Biến sự hỗn loạn trong phản hồi thành các hành động rõ ràng.

ClickUp Brain, một công cụ AI dành cho nhà phát triển, giúp việc theo dõi quá trình đánh giá trở nên dễ dàng. Nó tóm tắt ngay lập tức phản hồi của người đánh giá, xác định các rào cản và chuyển tất cả thành các công việc có thể thực hiện được với người chịu trách nhiệm và thời hạn.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt tiến độ của nhóm và trích xuất các công việc có thể thực hiện ngay lập tức

Hãy tưởng tượng một chủ đề yêu cầu kéo (PR) với 300 bình luận đầy những nhận xét như ‘chi tiết nhỏ’, ‘sửa sau’ và ‘cần kiểm thử’. Với một lệnh đơn giản, ClickUp Brain sẽ tóm tắt các vấn đề khóa, tạo các công việc con như ‘Cập nhật xử lý lỗi API’ hoặc ‘Thêm kiểm thử đơn vị cho phân trang’, và giao chúng cho các nhà phát triển phù hợp.

✅ Thử các gợi ý sau: Tổng hợp tất cả phản hồi về công việc này và phân công các mục cần thực hiện.

Tạo bản cập nhật dự án từ tất cả các bình luận liên quan đến PR trong tuần này.

Danh sách các rào cản được đề cập trong các chủ đề đánh giá mã nguồn gần đây.

Ghi lại các bước tiếp theo trước khi chúng biến mất.

Các cuộc thảo luận trong quá trình đánh giá thường phát hiện ra các cải tiến tiềm năng trong tương lai, chẳng hạn như các thay đổi nhỏ trong cấu trúc mã, tối ưu hóa hiệu suất hoặc nhu cầu kiểm thử. Các trợ lý AI của ClickUp tự động xử lý những điều này, biến các thông tin từ quá trình đánh giá thành các công việc có thể theo dõi mà không cần nhập liệu thủ công.

Hãy để các Trợ lý AI của ClickUp chuyển đổi phản hồi lặp lại thành các công việc kỹ thuật có thể thực hiện được

Bạn có thể sử dụng Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) để:

Phát hiện các vấn đề lặp lại (ví dụ: thiếu bài kiểm tra) và tạo các công việc theo dõi cho chúng.

Gán các mục trong danh sách công việc chưa hoàn thành (backlog) một cách tự động dựa trên các mẫu thảo luận.

Xác định và ghi lại các lỗi phổ biến được báo cáo trong quá trình đánh giá.

Ví dụ, nhiều yêu cầu kéo (PR) chỉ ra việc thiếu các bài kiểm tra đơn vị trong cùng một mô-đun. Một tác nhân AI có thể tạo một công việc mới có tên ‘Thêm bài kiểm tra đơn vị cho UserService.js’, giao nó cho bộ phận QA và liên kết tất cả các PR liên quan.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba: Kết nối các kho lưu trữ như GitHub, GitLab và Bitbucket vào không gian làm việc của bạn. Mỗi lần commit, PR và branch sẽ đồng bộ với nhiệm vụ tương ứng trong ClickUp thông qua Kết nối các kho lưu trữ như GitHub, GitLab và Bitbucket vào không gian làm việc của bạn. Mỗi lần commit, PR và branch sẽ đồng bộ với nhiệm vụ tương ứng trong ClickUp thông qua tích hợp ClickUp

Giữ các tiêu chuẩn lập trình dễ tiếp cận: Lưu trữ các hướng dẫn lập trình, danh sách kiểm tra của người đánh giá và các đoạn mã có thể tái sử dụng trong một Lưu trữ các hướng dẫn lập trình, danh sách kiểm tra của người đánh giá và các đoạn mã có thể tái sử dụng trong một tài liệu ClickUp Doc hợp tác để tránh tình trạng công việc lan rộng

Bảo đảm tài liệu rõ ràng: Yêu cầu ClickUp Brain’s AI Writer for Work tóm tắt các PR dài, trích xuất các phần liên quan hoặc Yêu cầu ClickUp Brain’stóm tắt các PR dài, trích xuất các phần liên quan hoặc soạn thảo tài liệu mã theo phong cách của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Các tùy chọn tùy chỉnh phong phú có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ đánh giá)

📮 ClickUp Insight: Khi hệ thống gặp sự cố, nhân viên thường tìm cách sáng tạo để giải quyết—nhưng điều đó không phải lúc nào cũng tốt. 17% nhân viên phải dựa vào các giải pháp cá nhân như lưu trữ email, chụp ảnh màn hình hoặc ghi chú cẩn thận để đang theo dõi công việc. Trong khi đó, 20% nhân viên không thể tìm thấy thông tin cần thiết và phải nhờ đồng nghiệp giúp đỡ — làm gián đoạn thời gian tập trung của cả hai bên. Với ClickUp, bạn có thể chuyển email thành công việc có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với công việc, nhận câu trả lời từ AI và nhiều tính năng khác trong cùng một không gian làm việc! 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm như QubicaAMF đã tiết kiệm được hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

2. Gerrit (Phù hợp nhất cho độ chính xác trong đánh giá cấp độ commit)

qua Gerrit

Gerrit hoạt động trên hệ thống kiểm tra dựa trên bản vá, trong đó mỗi commit được xem là một thay đổi riêng biệt cần được phê duyệt trước khi hợp nhất. Người kiểm tra gán nhãn như Code-Review +2 hoặc Verified +1, tạo ra hệ thống bỏ phiếu xác định tính sẵn sàng hợp nhất. Phương pháp này ngăn chặn vấn đề "phê duyệt và quên" thường gặp trong các công cụ khác.

Các tính năng nổi bật của Gerrit

Sử dụng các máy chủ SSH và HTTPS hỗ trợ Git để thực hiện công việc một cách liền mạch cùng với quy trình làm việc Git hiện có của bạn.

Thực hiện các bản vá riêng lẻ qua nhiều phiên bản mà không làm rối lịch sử kho lưu trữ.

Đảm bảo mỗi dòng mã đều phải trải qua cùng một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt với quy ước nhánh refs/for.

Giới hạn của Gerrit

Việc giải quyết xung đột hợp nhất trực tiếp từ nền tảng có thể gặp khó khăn vì nền tảng đôi khi tự động đăng xuất.

Giá cả của Gerrit

Bronze: $13.000/năm (tối đa 100 người dùng)

Bạc: $18.000/năm (tối đa 100 người dùng)

Gold: $39.000/năm (tối đa 100 người dùng)

Platinum: $90,000/năm (tối đa 100 người dùng)

Đánh giá và xem xét mã nguồn trên Gerrit

G2: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Nhiều dự án mã nguồn mở, như Linux, vẫn phụ thuộc nặng nề vào quy trình kiểm tra dựa trên bản vá (patch-based review workflows ) tương tự như những năm 1970.

3. GitHub (Phù hợp nhất cho việc kiểm tra mã nguồn phân tán và không đồng bộ)

qua GitHub

Yêu cầu Hợp nhất (Pull requests) là biểu mẫu của quy trình kiểm tra mã nguồn trên GitHub, tạo ra các chủ đề hội thoại xung quanh các thay đổi đề xuất. Các nhà phát triển có thể đề xuất các chỉnh sửa cụ thể trên từng dòng mã mà tác giả có thể áp dụng trực tiếp từ giao diện, loại bỏ việc trao đổi qua lại với các bình luận kiểu "hãy thử cách này thay thế". Ngoài ra, tính năng đang theo dõi giải quyết chủ đề đảm bảo không có phản hồi nào bị lạc trong các cuộc hội thoại kéo dài.

Các tính năng nổi bật của GitHub

Sử dụng GitHub Copilot để có được các đánh giá mã nguồn được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) khi các nhà phát triển viết mã.

Tự động hóa việc phân phối với 'người xem xét bắt buộc' và CODEOWNERS, đảm bảo những người có liên quan sẽ xem các thay đổi ảnh hưởng đến lĩnh vực của họ.

Sử dụng mô hình không đồng bộ của GitHub để đảm bảo quá trình đánh giá diễn ra liên tục.

Giới hạn của GitHub

Các cài đặt và quyền truy cập gây nhầm lẫn, đặc biệt đối với các tổ chức doanh nghiệp quản lý nhiều kho lưu trữ.

Giá cả của GitHub

Miễn phí

Nhóm: $4/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $21/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét trên GitHub

G2: 4.6/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (6.140+ đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Khái niệm về kiểm tra mã nguồn có nguồn gốc từ những năm 1950, khi các lập trình viên trong công việc trên các máy tính chủ đầu tiên như IBM 704 sẽ kiểm tra thủ công các thẻ đục lỗ của nhau để tìm lỗi trước khi chạy các tác vụ.

4. SonarQube (Phù hợp nhất cho quy trình quét bảo mật tự động hóa)

qua SonarQube

SonarQube thực hiện các đánh giá tự động hóa thông qua phân tích tĩnh, áp dụng hơn 6.500 quy tắc trên 35+ ngôn ngữ lập trình để phát hiện lỗi, lỗ hổng bảo mật và các vấn đề an ninh. Trình trợ lý AI cho lập trình tích hợp vào quy trình CI/CD của bạn và hoạt động như một bộ lọc trước khi mã nguồn được chuyển đến các nhà đánh giá con người.

Các tính năng nổi bật của SonarQube

Sử dụng các cổng kiểm soát chất lượng (quality gates) để đặt ngưỡng đỗ/trượt dựa trên độ bao phủ kiểm thử, độ trùng lặp và đánh giá bảo mật.

Hãy để công cụ Kiểm tra Bảo mật Ứng dụng Tĩnh (SAST) phát hiện các lỗ hổng bảo mật và cung cấp hướng dẫn sửa lỗi trước khi bắt đầu quá trình kiểm thử.

Hiển thị sự tích tụ nợ kỹ thuật theo thời gian để quyết định công việc refactoring nào quan trọng nhất.

Giới hạn của SonarQube

Nó phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, nhưng không thể đánh giá liệu logic kinh doanh của bạn có hợp lý hay không.

Giá cả của SonarQube

Miễn phí

Nhóm: $32/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SonarQube

G2: 4.5/5 (120+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 60 đánh giá)

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Khuyến khích người đánh giá dành 30-60 phút cho mỗi phiên. Các phiên kéo dài có thể làm giảm sự tập trung và tăng khả năng bỏ sót các lỗi nhỏ.

5. CodeTogether (Phù hợp nhất cho việc đánh giá cặp đồng bộ)

qua CodeTogether

CodeTogether mang quy trình kiểm tra mã nguồn hợp tác thời gian thực trực tiếp vào trình chỉnh sửa mã nguồn của bạn, biến quy trình kiểm tra mã nguồn không đồng bộ thông thường thành các phiên lập trình cặp trực tiếp. Các nhà phát triển có thể tham gia từ Eclipse, IntelliJ hoặc VS Code. Thực tế, khách tham gia thậm chí không cần sử dụng cùng IDE với chủ nhà và có thể tham gia thông qua trình duyệt.

Các tính năng nổi bật của CodeTogether

Sử dụng tính năng trò chuyện bằng giọng nói, video và văn bản được tích hợp sẵn trong môi trường phát triển phần mềm.

Giữ nguyên các tùy chọn trình chỉnh sửa, chủ đề và phím tắt của bạn khi làm công việc trên mã chia sẻ.

Ghi lại các phiên làm việc cho mục đích tài liệu hoặc đào tạo trong công cụ.

Giai đoạn giới hạn của CodeTogether

Không hỗ trợ chế độ offline và có thể không tương thích với phần mềm cũ hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình.

Giá cả của CodeTogether

Kế hoạch Starter: $10/tháng cho mỗi người dùng

Gói Doanh nghiệp: $49/tháng cho mỗi người dùng

Gói Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CodeTogether

G2: Không đủ số lượng đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Chiến lược hợp tác giữa các nhóm

Dưới đây là cách xây dựng sự hợp tác hiệu quả dù có khoảng cách địa lý, lịch trình khác nhau và các ưu tiên cạnh tranh. 🪄

Thiết kế cho async ngay từ đầu

Khả năng cao là các nhà đánh giá giữa các nhóm của bạn sẽ không trực tuyến cùng lúc với bạn. Thay vì cố gắng sắp xếp một cuộc gọi nhanh, đây là cách tốt hơn:

Đặt tất cả thông tin quan trọng trong phần mô tả pull request: Viết như thể người xem xét đang ở một bán cầu khác và sẽ không phản hồi trong 12 giờ. Vấn đề bạn đang giải quyết là gì? Bạn đã thử gì mà không thành công? Phần nào là khó khăn nhất?

Ghi lại video cho bất kỳ nội dung phức tạp nào: Hướng dẫn qua các thay đổi của bạn trong một Hướng dẫn qua các thay đổi của bạn trong một ClickUp Clip ; điều này hiệu quả hơn so với 20+ tin nhắn trò chuyện rải rác trong hai ngày. Người xem có thể xem với tốc độ 2x và hiểu rõ những gì bạn đã xây dựng.

Trả lời các câu hỏi cơ bản: Đảm bảo các câu hỏi như, ‘Tại sao bạn không sử dụng dịch vụ UserService hiện có?’ được giải đáp trong mô tả của bạn.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Kiểm tra mã nguồn không đồng bộ chỉ hiệu quả khi giao tiếp rõ ràng và dễ theo dõi. ClickUp Trò chuyện giữ cho các cuộc hội thoại kết nối trực tiếp với công việc, giúp các cập nhật không bị lạc mất qua đêm. Sử dụng ClickUp Trò Chuyện trên thiết bị ưa thích của bạn để tập trung thông tin Bạn có thể chia sẻ liên kết yêu cầu kéo (pull request), cung cấp thông tin bối cảnh nhanh chóng và gắn thẻ các thành viên trong nhóm cần xem xét. Các tính năng này cũng tương thích với thiết bị di động.

Đừng coi tài liệu như bài tập về nhà

Viết tài liệu mã nguồn là một phần của việc triển khai tính năng. Mỗi yêu cầu kéo (PR) giữa các nhóm nên:

Liên kết đến tài liệu kiến trúc giải thích lý do tại sao dịch vụ của bạn tồn tại và cách nó hoạt động cùng nhau.

Cập nhật tài liệu hướng dẫn triển khai khi bạn thay đổi cách thức triển khai hoặc mở rộng quy mô của một tính năng.

Thêm sơ đồ cho bất kỳ trường hợp nào liên quan đến việc hai dịch vụ trở lên tương tác với nhau.

Hiện tại, đây là những gì thường xảy ra: lần đầu tiên thực hiện PR giữa các nhóm thường gặp khó khăn vì không có tài liệu hướng dẫn, và bạn phải viết tài liệu đó như một phần của PR đó. Năm PR tiếp theo diễn ra suôn sẻ vì các nhà đánh giá có thể tự thực hiện. Đến PR thứ 10, các thành viên mới trong nhóm có thể đánh giá mã nguồn của bạn một cách tự tin vì kiến thức đã được chia sẻ ra ngoài đầu óc của bạn.

Việc chuyển đổi ngữ cảnh thủ công là nguyên nhân khiến quá trình đánh giá bị ảnh hưởng. Kết nối mọi thứ:

Các yêu cầu kéo (PRs) tự động liên kết với các vé (tickets) để người xem xét có thể xem bối cảnh kinh doanh.

Các ticket được liên kết với các pull request (PR), giúp các nhà quản lý sản phẩm có thể theo dõi những gì đã được triển khai.

CI/CD cung cấp phản hồi cả khi triển khai thành công hoặc thất bại.

Mục tiêu là chỉ cần nhấp vào một liên kết là bạn có thể nắm bắt toàn bộ thông tin.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể tích hợp các công cụ của mình, loại bỏ tình trạng phân tán AI. Tính năng tìm kiếm toàn diện theo ngữ cảnh cho phép bạn truy cập các yêu cầu pull, vé hỗ trợ và tài liệu liên quan từ ClickUp, GitHub và thậm chí Google Drive chỉ trong vài giây. Sử dụng lệnh giọng nói để tạo hoặc cập nhật vé hỗ trợ mà không cần chuyển tab, trong khi tự động hóa được hỗ trợ bởi AI đảm bảo các cập nhật được luồng trên toàn hệ sinh thái của bạn.

Kiểm tra cặp các phần mã không thể gây lỗi.

Một người đánh giá cho việc refactoring? Được. Một người đánh giá cho các thay đổi về xác thực ảnh hưởng đến mọi microservice? Bạn đang tự rước lấy một sự cố vào lúc 2 giờ sáng. Đối với các hệ thống quan trọng:

Giao ít nhất hai người đánh giá; một người phát hiện lỗi logic, người kia phát hiện các vấn đề bảo mật.

Hãy làm rõ trong kênh ‘Codeowners’ của bạn những đường dẫn nào cần được xem xét cặp.

Đừng ngại việc kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Lần đầu tiên kiểm tra cặp phát hiện một lỗi có thể gây sập hệ thống sản xuất, nó sẽ mang lại giá trị gấp trăm lần so với chi phí ban đầu.

Đúng, nó chậm, nhưng các sự cố sản xuất còn chậm hơn.

🔍 Bạn có biết? Michael Fagan, khi làm việc tại IBM vào những năm 1970, đã phát triển hệ thống đánh giá mã nguồn đồng nghiệp chính thức đầu tiên: Fagan Inspection. Quy trình có cấu trúc này xác định các vai trò và bước như lập kế hoạch, chuẩn bị, cuộc họp đánh giá, sửa chữa và theo dõi để phát hiện lỗi sớm trong chu kỳ phát triển phần mềm.

Luân phiên nhiệm vụ kiểm tra mã nguồn giữa các nhóm

Việc cùng một người kiểm tra mọi yêu cầu kéo (PR) từ bên ngoài có thể trở thành điểm nghẽn, dẫn đến tình trạng kiệt sức. Đây là hình ảnh của một kịch bản lý tưởng:

Chỉ định một người đánh giá hàng tuần cho công việc liên nhóm trên tất cả các nhóm.

Đặt nó vào lịch chia sẻ để mọi người biết ai đang trực.

Hãy tính toán nó trong kế hoạch sprint; nhiệm vụ đánh giá không phải là 'thêm vào', mà là một phần của công việc.

Luân phiên mỗi tuần hoặc hai tuần để kiến thức được lan tỏa.

Người chịu trách nhiệm luân phiên biết rằng họ là người giải quyết vấn đề trong tuần đó. Trong khi đó, mọi người khác đều biết rằng họ có thể tập trung vào công việc của mình.

Thực hiện các buổi đánh giá lại quy trình kiểm tra mã nguồn hàng quý.

Ở đây, chúng ta đang nói cụ thể về việc đánh giá mã nguồn giữa các nhóm:

Hiển thị yêu cầu kéo (PR) tồi tệ nhất từ quý trước và thảo luận về những yếu tố khiến nó trở nên khó khăn.

Nổi bật các yêu cầu kéo (PR) tốt nhất và biến nó thành mẫu mà mọi người có thể sao chép.

Bỏ phiếu để quyết định vấn đề nào cần ngừng tranh luận, sau đó ghi chép lại quyết định.

Phát hiện các trường hợp suýt xảy ra lỗi nghiêm trọng mà quá trình kiểm tra gần như không phát hiện ra.

Đây là nơi bạn biến "chúng ta nên viết các yêu cầu kéo (PR) tốt hơn" thành "đây chính xác là cách một PR tốt trông như thế nào cho nhóm của chúng ta."

Đánh giá thành công của quy trình đánh giá mã được tối ưu hóa

Trở thành một lập trình viên giỏi hơn là điều khó khăn nếu bạn không đo lường. Tuy nhiên, hầu hết các nhóm đều đang theo dõi các chỉ số hào nhoáng không cho thấy liệu các cuộc đánh giá có hiệu quả hay không.

Đây là những điều quan trọng. 📊

Thời gian hoàn thành đánh giá (nhưng đang theo dõi đúng cách)

Nếu bạn chỉ đo lường các giá trị trung bình, bạn phải nhớ rằng những giá trị này che giấu các yêu cầu kéo (PR) bị bỏ quên trong một tuần trong khi tính năng của bạn đang gặp vấn đề. Đây là những gì bạn cần xem xét:

Thời gian đến lần đánh giá đầu tiên: Tiêu chuẩn ngành là 24 giờ. Nếu của bạn là ba ngày, đó chính là điểm nghẽn của bạn.

Thời gian hợp nhất: Nên dưới 72 giờ cho hầu hết các yêu cầu hợp nhất (PR), từ khi mở đến khi triển khai.

Thời gian P95, không phải trung bình: Nếu trung bình là hai ngày nhưng phần trăm thứ 95 là hai tuần, thì một nửa nhóm của bạn luôn bị khối.

Lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm tra so với lỗi trong môi trường sản xuất

Mục đích chính của việc kiểm tra mã nguồn là phát hiện lỗi trước khi khách hàng cần làm. Theo dõi:

Có bao nhiêu sự cố P0/P1 có nguồn gốc từ mã nguồn vừa được hợp nhất? Nếu tỷ lệ này vượt quá 10%, quy trình kiểm tra mã nguồn của bạn không hiệu quả.

Các loại lỗi nào được phát hiện qua quá trình kiểm tra? Lỗ hổng SQL injection? Tốt. Thiếu dấu chấm phẩy? Công cụ linter của bạn nên xử lý điều đó.

Những loại lỗi nào lọt vào sản xuất? Nếu quá trình kiểm tra phát hiện các vấn đề về phong cách nhưng bỏ qua các điều kiện đua, bạn đang kiểm tra những thứ sai.

🔍 Bạn có biết? Lo lắng về đánh giá mã nguồn không chỉ giới hạn ở các nhà phát triển mới vào nghề. Một nghiên cứu cho thấy các nhà phát triển ở mọi trình độ kinh nghiệm đều có thể trải qua lo lắng liên quan đến đánh giá mã nguồn. Điều này thách thức quan niệm phổ biến rằng chỉ những nhà phát triển ít kinh nghiệm mới bị ảnh hưởng.

Sự hài lòng của nhà phát triển

Nhóm của bạn sẽ cho bạn biết nếu quy trình kiểm tra mã nguồn không là công việc, nhưng chỉ khi bạn hỏi mỗi quý:

Kiểm tra mã nguồn có hữu ích hay chỉ là thủ tục hành chính? (Thang điểm 1-10)

Bạn có cảm thấy bị khối khi phải chờ đợi các cuộc đánh giá không?

Những bình luận này có mang tính xây dựng hay chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt?

Bạn có lo lắng về việc cần làm là yêu cầu đánh giá mã nguồn giữa các nhóm không?

Nếu mức độ hài lòng đang giảm sút, các chỉ số của bạn có thể trông ổn, nhưng quy trình phát triển của bạn đang gặp vấn đề. Có thể các nhà đánh giá đang tập trung vào việc đặt tên biến một cách chi tiết mà bỏ qua các vấn đề kiến trúc. Có thể các cuộc đánh giá giữa các nhóm cảm thấy không thân thiện. Số không cho bạn biết điều này, mà chính nhóm của bạn mới là người cho bạn biết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo vòng phản hồi hàng quý bằng biểu mẫu ClickUp để hiểu cảm nhận của nhóm về quy trình đánh giá. Sử dụng mẫu phát triển phần mềm, bạn có thể tạo nhanh một cuộc khảo sát với các câu hỏi tập trung, như đánh giá về tính hữu ích của quá trình đánh giá, liệu chúng có gây ra các rào cản hay không, hoặc phản hồi có mang tính xây dựng hay không.

Tốc độ (nhưng hãy thông minh khi áp dụng)

Việc tối ưu hóa quy trình đánh giá có thực sự giúp bạn triển khai sản phẩm nhanh hơn không?

Số điểm câu chuyện hoặc tính năng mỗi sprint trước và sau khi thay đổi

Thời gian từ commit đến sản xuất trên toàn bộ quy trình.

Nhưng cũng cần theo dõi báo cáo lỗi ; nếu tốc độ phát triển tăng gấp đôi nhưng sự cố sản xuất tăng gấp ba, bạn đã "tối ưu hóa" bản thân vào một cuộc khủng hoảng chất lượng.

Mục tiêu ở đây là đạt được tốc độ bền vững đồng thời duy trì chất lượng. Đo lường cả hai, nếu không bạn chỉ đang đo lường tốc độ mà bạn có thể phát hành lỗi.

Xây dựng một bảng điều khiển mà mọi người có thể xem.

Tạo bảng điều khiển ClickUp để theo dõi mọi yêu cầu kéo, người đánh giá và kết quả trong một nơi duy nhất và xem điều gì đang làm chậm chu kỳ phát hành của bạn.

Hiển thị tốc độ sprint, luồng tích lũy và khối lượng công việc trên bảng điều khiển ClickUp

Tạo các thẻ cài đặt nổi bật:

Các yêu cầu kéo (PRs) chờ đợi quá 48 giờ kèm theo tên chủ sở hữu (không gì thúc đẩy hiệu quả bằng trách nhiệm công khai)

Thời gian kiểm tra trung bình theo từng nhóm, giúp các điểm nghẽn trở nên rõ ràng.

Số lượng đánh giá hoàn thành trên mỗi người để phát hiện những người không đóng góp miễn phí.

Lỗi được phát hiện so với lỗi thoát ra như một kiểm tra chất lượng

Dán nó lên bảng trong văn phòng hoặc chia sẻ trong cuộc họp standup vào Monday. Khi các chỉ số được hiển thị, chúng trở nên quan trọng.

Xem video này để tìm hiểu cách tạo bảng điều khiển cho quản lý dự án phần mềm:

Bạn cũng có thể lên lịch báo cáo trong ClickUp để đảm bảo những người liên quan nhận được thông tin này tự động. Chỉ cần thêm địa chỉ email của họ, chọn tần suất định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng), và họ sẽ nhận được bản tóm tắt PDF.

Lên lịch báo cáo trong ClickUp để đồng bộ hóa thông tin về hiệu suất và tiến độ trên cùng một trang

Sau đó, bạn có thể dễ dàng xem xét các mẫu bình luận:

Số bình luận trung bình trên mỗi PR: Nếu con số này là 30 hoặc cao hơn, có vấn đề. PR quá lớn? Tiêu chuẩn không rõ ràng? Người đánh giá đang tranh cãi về chi tiết không quan trọng?

Số vòng sửa đổi: Nếu các yêu cầu kéo (PR) trung bình qua bốn vòng, điều đó có nghĩa là bạn chưa làm rõ những thay đổi cần thực hiện.

Phê duyệt không có bình luận: Nếu mọi thứ được phê duyệt mà không có phản hồi, quá trình kiểm tra mã chỉ là hình thức.

Dưới đây là chia sẻ của Teresa Sothcott, Quản lý Dự án (PMO) tại VMware, về ClickUp:

Bảng điều khiển ClickUp thực sự là một bước đột phá đối với chúng tôi vì giờ đây chúng tôi có chế độ xem thời gian thực về những gì đang diễn ra. Chúng tôi có thể dễ dàng xem công việc đã hoàn thành và cũng có thể dễ dàng xem công việc đang tiến độ.

Bảng điều khiển ClickUp thực sự là một bước đột phá đối với chúng tôi vì giờ đây chúng tôi có chế độ xem thời gian thực về những gì đang diễn ra. Chúng tôi có thể dễ dàng xem công việc đã hoàn thành và cũng có thể dễ dàng xem công việc đang trong tiến độ.

Cân bằng đánh giá giữa các nhóm

Có phải một số nhóm đang làm hết công việc cần làm trong khi các nhóm khác lại không tham gia?

Số lượt yêu cầu đánh giá so với số lượt đánh giá do nhóm thực hiện: Nếu nhóm của bạn gửi 50 yêu cầu và hoàn thành 5 lượt đánh giá, điều đó là không bền vững.

Tỷ lệ phản hồi: Những nhóm nào thường xuyên bỏ qua các yêu cầu kéo (PR) giữa các nhóm?

Sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh hoặc chính thức hóa kỳ vọng. ‘Chúng tôi xem xét mã của bạn, bạn xem xét mã của chúng tôi’ nên được nêu rõ ràng, không nên chỉ hy vọng.

Git trong luồng làm việc với ClickUp

Quy trình kiểm tra mã nguồn hiệu quả giúp các nhóm tiến bộ. Chúng biến phản hồi thành sự hợp tác, ngăn chặn những bất ngờ vào phút chót và giúp mỗi nhà phát triển cảm thấy tự tin trước khi thực hiện hợp nhất. Khi quy trình diễn ra trơn tru, toàn bộ chu kỳ phát hành trở nên nhẹ nhàng hơn.

ClickUp mang đến một bước nâng cấp đáng kể cho luồng này. Nó kết nối các công việc kiểm tra, cập nhật của nhóm và thảo luận trong một không gian kết nối, trong khi ClickUp Brain giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Yêu cầu kiểm tra tự động tìm đúng người, bình luận được chuyển thành tác vụ có thể thực hiện, và mọi yêu cầu hợp nhất luôn hiển thị mà không cần theo dõi cập nhật.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và xem quy trình kiểm tra mã có thể diễn ra nhanh chóng như thế nào khi mọi thứ (và mọi người) đều hoạt động ăn ý. ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Để tối ưu hóa quy trình kiểm tra mã nguồn, hãy tập trung vào việc giữ cho các yêu cầu hợp nhất (pull requests) dễ quản lý bằng cách giới hạn số dòng mã thay đổi trong mỗi lần khoảng 200-400 dòng. Thiết lập danh sách kiểm tra rõ ràng và cung cấp phản hồi kịp thời. Tự động hóa, chẳng hạn như linting, phân tích tĩnh và tích hợp CI/CD, có thể xử lý các kiểm tra chất lượng định kỳ.

Giao nhiệm vụ đánh giá cho các chuyên gia phù hợp và sử dụng công cụ hợp tác để tập trung các bình luận. ClickUp có thể hỗ trợ bằng cách liên kết các yêu cầu kéo (PR) với các công việc, giúp mọi người biết ai đang đánh giá gì và thời hạn được hiển thị trên các múi giờ khác nhau.

Áp dụng các tiêu chuẩn lập trình, chạy các bài kiểm tra tự động hóa và sử dụng các công cụ phân tích tĩnh để nâng cao chất lượng mã nguồn. Thực hiện các cuộc đánh giá đồng nghiệp thường xuyên và có cấu trúc, ưu tiên mã nguồn sạch, dễ đọc và được kiểm thử kỹ lưỡng. Bảng điều khiển ClickUp có thể đang theo dõi các chỉ số chất lượng, duy trì danh sách kiểm tra cho người đánh giá và tạo báo cáo để theo dõi sức khỏe mã nguồn.

Các nền tảng như GitHub, GitLab và Bitbucket rất phù hợp cho việc đánh giá mã nguồn giữa các nhóm. Các công cụ đánh giá mã nguồn như Danger hoặc SonarQube có thể tự động hóa các kiểm tra. Ngoài ra, tích hợp đang theo dõi yêu cầu kéo (PR) vào ClickUp giúp mọi người đồng bộ hóa và giảm thiểu các điểm nghẽn.

Thông thường, hai đến ba người đánh giá là công việc tốt nhất. Một người nên am hiểu về khu vực mã nguồn, trong khi người còn lại có thể là nhà cung cấp góc nhìn mới mẻ. Đối với các thay đổi thường xuyên hoặc nhóm nhỏ, một người đánh giá có thể đủ, trong khi các thay đổi quan trọng hoặc quy mô lớn yêu cầu hơn ba người.

Tự động hóa có thể chạy các bài kiểm tra, kiểm tra phong cách mã nguồn, phát hiện lỗ hổng bảo mật và gửi nhắc nhở cho các đánh giá đang chờ xử lý. Khả năng tự động hóa của ClickUp có thể gán các yêu cầu kéo (PR), cập nhật trạng thái và thông báo cho người đánh giá, giúp quá trình này nhanh chóng và nhất quán hơn.