Chúng tôi tin tưởng vào mã: Cách tạo danh sách kiểm tra đánh giá mã

Như bất kỳ nhà phát triển nào cũng biết, việc xem xét mã là rất quan trọng để phát hiện lỗi trước khi chúng xuất hiện trong quá trình sản xuất.

Nếu không xem xét mã, bạn có nguy cơ gặp phải tình trạng hỗn loạn khi gỡ lỗi các vấn đề quan trọng trong quá trình sản xuất, dẫn đến sự chậm trễ, người dùng thất vọng và danh tiếng bị tổn hại.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo danh sách kiểm tra đánh giá mã để đảm bảo mã của bạn sạch, an toàn và sẵn sàng để triển khai. Hãy bắt đầu. 🎢

Danh sách kiểm tra đánh giá mã có cấu trúc tốt tăng tính nhất quán và tính toàn diện. Danh sách này có thể giúp đảm bảo mã tuân thủ các quy ước đặt tên nhất quán trong toàn bộ dự án và tất cả các tình huống xử lý lỗi được quản lý một cách toàn diện.

Những người đánh giá tuân theo danh sách kiểm tra sẽ ít bỏ sót các yếu tố quan trọng hơn, chẳng hạn như xác thực đầu vào của người dùng hoặc giải quyết các lỗ hổng bảo mật. Dưới đây là một số lợi ích chung của việc sử dụng danh sách kiểm tra đánh giá mã:

Cuối cùng, danh sách kiểm tra giúp quy trình đánh giá mã trở nên có hệ thống và đáng tin cậy hơn, góp phần tạo ra phần mềm mạnh mẽ, dễ bảo trì và chất lượng cao.

Chuẩn bị hiệu quả cho việc xem xét mã bao gồm một số bước khóa để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Trước khi bắt đầu với danh sách kiểm tra, bạn phải:

Trước khi bắt tay vào mã, bạn phải nắm rõ bối cảnh, phạm vi và những thay đổi gần đây của mã. Điều này bao gồm hiểu mục đích, chức năng và cách mã phù hợp với dự án lớn hơn.

Làm quen với tài liệu mã liên quan hoặc các mẫu thiết kế để đảm bảo mã tuân thủ các mục tiêu tổng thể của dự án và các tiêu chuẩn mã hóa.

Thu thập tất cả các tài liệu liên quan trước khi bắt đầu đánh giá. Điều này có thể bao gồm chi tiết yêu cầu hợp nhất, các vấn đề liên quan và các nhận xét đánh giá trước đó. Sử dụng phần mềm và công cụ phù hợp có thể rất hữu ích trong trường hợp này.

Ví dụ: phần mềm đảm bảo chất lượng giúp theo dõi các trường hợp thử nghiệm và đảm bảo bạn đã bao quát tất cả các khía cạnh của mã, trong khi phần mềm theo dõi lỗi ghi lại các vấn đề đã biết và cách giải quyết. Thông tin này cung cấp chế độ xem toàn diện về tác động của mã và giúp xác định các lĩnh vực tiềm ẩn cần quan tâm.

Tạo danh sách kiểm tra đánh giá mã hiệu quả giống như cài đặt sân khấu cho một kết quả hoàn hảo — mọi yếu tố phải được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao nhất.

Mỗi khía cạnh của danh sách kiểm tra đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng cao và đảm bảo mã sẵn sàng cho sản xuất. Dưới đây là tóm tắt nhanh về quy trình này!

Bây giờ, hãy xem xét chi tiết từng bước sau: 🔍

Trước khi kiểm tra mã, hãy xác nhận rằng mã đó đáp ứng các yêu cầu tính năng được chỉ định và hoàn thành tất cả các câu chuyện hoặc phiếu yêu cầu của người dùng. Bạn cũng có thể sử dụng các biểu mẫu khác nhau dành cho các nhóm phần mềm để thu thập dữ liệu từ nhóm, khách hàng hoặc khách hàng của bạn. Điều này đảm bảo mã phù hợp với mục tiêu và chức năng dự kiến của dự án

Mã phải rõ ràng, có tổ chức và dễ hiểu. Kiểm tra xem luồng logic có tự nhiên không và các nhận xét và tài liệu được sử dụng phù hợp.

Các thuật toán phức tạp nên được chia nhỏ thành các hàm rõ ràng, dễ quản lý với các nhận xét mô tả mục đích của chúng. Với sự trợ giúp của các công cụ phát triển phần mềm hiệu quả, bạn có thể luôn nắm vững tiến độ dự án.

⚡️Mẹo:

Xác minh rằng mã tuân thủ các tiêu chuẩn và quy ước mã hóa đã thiết lập, bao gồm thụt lề, khoảng cách và vị trí dấu ngoặc đúng. Sự nhất quán này giúp duy trì cơ sở mã thống nhất và giúp các nhà phát triển dễ dàng hợp tác và xem xét hơn.

Tất cả các biến và hàm phải được định dạng theo hướng dẫn phong cách của nhóm. Điều này giúp tránh sự khác biệt không cần thiết giữa các tệp.

⚡️Mẹo:

Tên rất quan trọng — chúng phải mang tính mô tả và có ý nghĩa. Đảm bảo rằng các biến, hàm và lớp có tên truyền tải mục đích và chức năng của chúng.

⚡️Mẹo: Sử dụng tên biến có ý nghĩa (ví dụ: userEmail thay vì ue)

Ví dụ: một hàm tính điểm của người dùng nên được đặt tên là calculateUserScores thay vì calcScores, để ý nghĩa của hàm này trở nên rõ ràng ngay lập tức.

Mã có được ghi chép đầy đủ với các nhận xét có ý nghĩa không? Tài liệu tốt giúp các nhà phát triển trong tương lai hiểu và sửa đổi mã.

⚡️Mẹo: Sử dụng các docstring có ý nghĩa và bình luận trong mã nguồn

Ví dụ

Đánh giá tính mô đun của mã và sự tuân thủ các nguyên tắc thiết kế như nguyên tắc trách nhiệm duy nhất và phân tích hướng đối tượng.

⚡️Nguyên tắc trách nhiệm duy nhất (SRS): Không đặt nhiều hơn một trách nhiệm vào một lớp hoặc hàm; tái cấu trúc thành các lớp và hàm riêng biệt.

Ví dụ: nếu mã xử lý xác thực người dùng và xử lý dữ liệu, hãy xem xét tái cấu trúc mã thành các mô-đun riêng biệt để tăng tính rõ ràng và khả năng bảo trì.

Hiệu suất và hiệu quả là yếu tố thiết yếu cho một mã được tối ưu hóa. Mã hiệu quả chạy nhanh hơn và sử dụng ít tài nguyên hơn, giúp ứng dụng có thể mở rộng.

Đánh giá mã bằng các trình chỉnh sửa mã tốt nhất để phát hiện các vấn đề về hiệu suất, chẳng hạn như thuật toán không hiệu quả hoặc rò rỉ bộ nhớ, đồng thời xác minh rằng mã đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả.

Kiểm tra xem có bất kỳ vòng lặp không cần thiết, tính toán trùng lặp hoặc các thao tác tốn kém nào không.

⚡️Mẹo: Sử dụng danh sách hiểu thường hiệu quả hơn vòng lặp trong Python

Ví dụ:

Mã không hiệu quả ⤵️

Mã được tối ưu hóa ⤵️

my_list = [x for x in my_list if x not in arr]