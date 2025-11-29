Các giải pháp thay thế WorkMax tốt nhất cho quản lý lực lượng lao động tại trường

Mặt trời vừa ló dạng, đội ngũ của bạn đã có mặt tại công trường và mọi người đang chờ đợi chỉ đạo. Bạn mở Workmax, xem bảng chấm công, kiểm tra các biểu mẫu và bắt đầu xem xét nhật ký tài sản. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt lại làm chậm tiến độ của bạn.

Đó có thể là các vấn đề về hàng rào địa lý, bảng chấm công cồng kềnh, bộ lọc mã công việc giới hạn và tự động hóa không đủ. Và sớm thôi, những "vấn đề nhỏ" này sẽ trở thành những vấn đề thực sự. Hãy tưởng tượng chi phí tăng cao, đội ngũ nhân viên bực bội, lương bị chậm trễ và hàng giờ công việc quản trị mà bạn không bao giờ có kế hoạch phải làm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số giải pháp thay thế WorkMax tốt nhất cho nhu cầu quản lý nhân lực tại hiện trường của bạn, giúp giải quyết trực tiếp các vấn đề nan giải này. Hãy bắt đầu ngay! 🎯

Các giải pháp thay thế WorkMax hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các giải pháp thay thế WorkMax trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Giải pháp quản lý dự án toàn diện, thực thi công việc và phối hợp hoạt động tại hiện trường cho các nhóm nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn. Các công việc và trường tùy chỉnh, chế độ xem linh hoạt (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), Bảng trắng, Tài liệu, Bảng điều khiển, theo dõi thời gian tích hợp, lập kế hoạch công việc và tài nguyên, trò chuyện và Clips tích hợp, trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp và tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ. Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Connecteam Lập lịch làm việc cho nhân viên di động, giao tiếp và các hoạt động hàng ngày cho các nhóm nhỏ tại hiện trường. Các công cụ ưu tiên di động, bao gồm công việc nhanh, lịch trình công việc, đồng hồ chấm công có hàng rào địa lý và mẫu ca làm việc. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/tháng cho 30 người dùng. Clockify Theo dõi thời gian đơn giản, nhật ký hoạt động và báo cáo giờ làm việc tính phí cho các nhóm muốn có bảng chấm công chính xác. Theo dõi thời gian dễ dàng với công cụ theo dõi thời gian, chế độ bảng chấm công, kiosk, theo dõi GPS, dự án và công việc, cùng với tính năng chặn thời gian trên lịch. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.99/tháng cho mỗi người dùng. Bitrix24 Hệ thống CRM tích hợp, quản lý công việc và trung tâm giao tiếp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa phải. Một bộ công cụ cung cấp các tính năng như quản lý quy trình bán hàng (CRM), nhóm làm việc, mẫu công việc, theo dõi thời gian và chấm công, dòng hoạt động và hệ thống điện thoại. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $61/tháng cho 5 người dùng. Wrike Tự động hóa quy trình làm việc, theo dõi dự án có cấu trúc và phối hợp giữa các nhóm cho các tổ chức quản lý công việc và phê duyệt với khối lượng lớn. Các công cụ dự án nâng cao như quy trình làm việc tùy chỉnh, bản vẽ kỹ thuật, theo dõi thời gian, báo cáo thời gian thực, biểu mẫu yêu cầu và phê duyệt. Dùng thử miễn phí 14 ngày, kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Jibble Nhận diện khuôn mặt để chấm công, theo dõi GPS và bảng chấm công tự động hóa cho các công ty yêu cầu chấm công chính xác và nhóm vận hành doanh nghiệp. Theo dõi chấm công chính xác bằng đồng hồ chấm công nhận diện khuôn mặt, ghi nhận địa điểm GPS, bảng chấm công, theo dõi hoạt động, lịch công việc, cài đặt giờ làm thêm và xuất dữ liệu. Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.99/tháng cho mỗi người dùng. QuickBooks Time Theo dõi thời gian dựa trên địa điểm, đồng bộ hóa bảng lương và tính toán chi phí công việc cho các nhóm sử dụng QuickBooks cho kế toán và theo dõi lao động. Các công cụ tính toán chi phí công việc và quản lý lương, bao gồm trình theo dõi thời gian GPS, trình chỉnh sửa bảng chấm công, cảnh báo làm thêm giờ, đồng bộ hóa lương và theo dõi dựa trên đội ngũ. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14/tháng cho mỗi người dùng. Buddy Patch Công cụ chấm công trực tuyến, quy tắc tùy chỉnh và quản lý nghỉ phép cho các nhóm muốn theo dõi sự tham gia. Các công cụ quản lý chấm công linh hoạt với tính năng làm tròn giờ chấm công, ảnh webcam, đang theo dõi tích lũy ngày nghỉ phép, nghỉ giải lao tự động và mã bộ phận. Dùng thử miễn phí 14 ngày, kế hoạch trả phí bắt đầu từ 5,49 USD/tháng cho mỗi người dùng. Rippling Quản lý nhân sự, lương thưởng, thiết bị và lực lượng lao động thống nhất cho các tổ chức đang tìm kiếm một hệ thống quản lý nhân viên. Nền tảng quản lý nhân lực tích hợp, kết hợp hồ sơ nhân viên thống nhất, quản lý thời gian và chấm công, tính lương, chính sách và quyền truy cập. Giá cả tùy chỉnh ClockShark Theo dõi thời gian, tính toán chi phí công việc và lập lộ trình có tích hợp GPS cho các nhóm xây dựng và dịch vụ tại hiện trường. Các tính năng tập trung vào hoạt động ngoài hiện trường như theo dõi thời gian bằng GPS, KioskClock, theo dõi đội ngũ, kiểm tra bảng chấm công và báo cáo chi phí công việc. Dùng thử miễn phí 14 ngày, các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi người dùng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho WorkMax?

Khi tìm kiếm một giải pháp thay thế cho WorkMax, mục tiêu là khắc phục các lỗ hổng trong hoạt động hàng ngày khiến các nhóm tại hiện trường bị chậm trễ. Dưới đây là những yếu tố quan trọng nhất:

Theo dõi địa điểm đáng tin cậy: Ngăn chặn việc chấm công không chính xác và giảm thiểu các chỉnh sửa thủ công do lỗi vùng địa lý.

Quy tắc thời gian linh hoạt: Hỗ trợ cấu trúc làm thêm giờ tùy chỉnh cho các công đoàn, loại công việc và yêu cầu khu vực.

Trải nghiệm di động đơn giản: Giảm thiểu sự cố Giảm thiểu sự cố ứng dụng bảng chấm công , bỏ lỡ chấm công và gián đoạn liên quan đến cập nhật cho đội ngũ làm việc tại hiện trường.

Lựa chọn mã công việc chính xác: Giúp nhân viên chọn đúng mã công việc hoặc mã chi phí với các bộ lọc và tùy chọn đã được cài đặt sẵn.

Phê duyệt kỹ thuật số: Cho phép nhân viên xem xét và ký xác nhận bảng chấm công, thời gian nghỉ và giờ làm thêm trước khi chạy bảng lương.

Tùy chọn tự động hóa: Giảm bớt các công việc quản trị viên lặp đi lặp lại như dọn dẹp bảng chấm công, xác minh thời gian nghỉ và ghi chép chuyển đổi công việc.

Xuất dữ liệu dễ dàng và báo cáo tùy chỉnh: Chia sẻ dữ liệu bảng chấm công với bộ phận lương, kế toán hoặc khách hàng mà không cần ảnh chụp màn hình hoặc xây dựng lại thủ công.

Tích hợp linh hoạt: Kết nối với các công cụ kế toán, lịch trình, quản lý tài sản và nhân sự mà bạn đang sử dụng.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 40% nhân viên dành ít hơn một giờ mỗi tuần cho các công việc không rõ ràng tại công việc, thì có tới 15% đang mất 5+ giờ mỗi tuần, tương đương với 2,5 ngày mỗi tháng! Vấn đề này tuy nhỏ bé nhưng vô hình có thể đang dần làm suy giảm năng suất của bạn. ⏱️ Sử dụng tính năng Theo dõi Thời gian và Trợ lý AI của ClickUp để xác định chính xác những giờ làm việc không được ghi nhận đang biến mất ở đâu. Xác định các điểm yếu kém, để AI tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và lấy lại thời gian quan trọng!

Các giải pháp thay thế WorkMax tốt nhất

Dưới đây là danh sách được chọn lọc các giải pháp thay thế WorkMax hàng đầu giúp cải thiện tự động hóa lịch trình, lập kế hoạch tài nguyên và hiệu quả hoạt động. 🎯

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án toàn diện, thực thi công việc và phối hợp hoạt động tại hiện trường)

Các nhóm chuyển sang sử dụng các giải pháp thay thế WorkMax vì nhiều lý do khác nhau. Một số cần tích hợp tốt hơn với hệ thống kế toán hoặc CRM. Những nhóm khác muốn có sự linh hoạt hơn trong việc theo dõi giờ làm việc của nhân viên tại các công trường.

Và thành thật mà nói, thách thức không chỉ là tìm một công cụ theo dõi thời gian khác—mà là tìm một nền tảng kết nối quản lý nhân lực với phần còn lại của các hoạt động kinh doanh của bạn.

Nâng cao sự phối hợp của nhóm và tiến độ công trường với ClickUp dành cho các nhóm xây dựng.

ClickUp cho nhóm xây dựng tích hợp các quy trình công việc này thành không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình công việc.

Theo dõi thời gian được kết nối trực tiếp với các công việc và dự án, do đó giờ làm việc của nhân viên được gắn với các công việc và khách hàng cụ thể.

ClickUp loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách cung cấp 100% thông tin chi tiết trên một nền tảng đám mây duy nhất, nơi các nhà quản lý có thể theo dõi phân bổ nhân lực theo thời gian thực, tiến độ dự án và tình trạng sẵn có của tài nguyên.

Dưới đây là cách quy trình làm việc của bạn có thể trông như thế nào với ClickUp:

Tạo nhiệm vụ ClickUp từ biểu mẫu

ClickUp Forms cho phép bạn thu thập dữ liệu tại hiện trường theo thời gian thực, tập trung phản hồi và chuyển các phản hồi đến các nhóm phù hợp, tất cả đều được kết nối với quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh mọi phần của biểu mẫu với Trường bắt buộc, Logic điều kiện và Tải lên tệp để đảm bảo thu thập dữ liệu chính xác, hoàn hảo cho:

Báo cáo công việc hàng ngày, nhật ký sự cố hoặc danh sách kiểm tra kiểm tra.

Kiểm tra an toàn, yêu cầu thiết bị và phiếu bảo trì.

Hãy để ClickUp Biểu mẫu thu thập yêu cầu, dữ liệu và chi tiết để chuyển đổi chúng thành các nhiệm vụ ClickUp ngay lập tức

Mỗi lần gửi biểu mẫu sẽ tự động trở thành một nhiệm vụ ClickUp, kèm theo tệp đính kèm, bình luận và thông tin người được giao nhiệm vụ để thực hiện ngay lập tức. Bạn thậm chí có thể kéo và thả các Trường Tùy chỉnh ClickUp để thêm văn bản, menu thả xuống, ô chọn, tệp đính kèm và nhiều hơn nữa để thu thập dữ liệu chính xác mỗi lần.

Ghi lại giờ làm việc tại hiện trường với ClickUp theo dõi thời gian

Với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp, bạn có thể ghi lại chính xác từng phút công việc, dù nhóm của bạn đang làm việc tại hiện trường, tại văn phòng hay chuyển đổi giữa các công việc.

Đặt ước lượng thời gian để cung cấp cho các nhóm hiện trường kỳ vọng rõ ràng và đảm bảo mọi dự án được thực hiện đúng tiến độ với tính năng Theo dõi Thời gian Dự án của ClickUp

Ghi lại thời gian trực tiếp từ máy tính để bàn, ứng dụng di động hoặc trình duyệt web bằng phần mở rộng Chrome của ClickUp. Bạn có thể bắt đầu hoặc dừng đồng hồ bấm giờ từ bất kỳ thiết bị nào với ClickUp’s Global Timer, hoặc ghi lại thời gian thủ công sau ca làm việc.

Sau khi đã ghi lại thời gian, hãy giữ cho nó được tổ chức gọn gàng và dễ đọc:

Thêm ghi chú để ghi rõ công việc bạn đã thực hiện.

Ghi nhận thời gian tính phí cho việc lập hóa đơn cho khách hàng.

Sắp xếp và lọc theo ngày, thẻ hoặc ưu tiên để phân tích thời gian được sử dụng như thế nào.

Tổng hợp thời gian qua các công việc và công việc con để xem tổng nỗ lực đã dành.

Xem xét, chỉnh sửa và phê duyệt các mục nhập thời gian trong bảng chấm công chi tiết theo ngày, tuần hoặc phạm vi tùy chỉnh.

Ứng dụng di động ClickUp mở rộng tất cả các tính năng này ra trường, cho phép việc theo dõi thời gian của nhân viên được hoàn thành trực tiếp từ điện thoại di động và thậm chí khi offline, với tính năng đồng bộ tự động khi kết nối lại với mạng.

Tối ưu hóa công việc tại hiện trường với ClickUp Brain

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của nền tảng, kết nối mọi khía cạnh của không gian làm việc của bạn. Nó hiểu rõ công việc đang diễn ra và giúp bạn quản lý dự án, tóm tắt cập nhật và đưa ra những thông tin hữu ích.

Tạo báo cáo tiến độ tức thì với ClickUp Brain để giữ cho các giám sát viên được thông tin và đội ngũ nhân viên luôn đúng tiến độ trên tất cả các công trường

Dưới đây là những việc cần làm với ClickUp Brain:

Tạo tóm tắt AI cho bất kỳ dự án hoặc công việc nào để xem những thay đổi đã xảy ra.

Sử dụng Cập nhật Tiến độ AI để tóm tắt những gì đã hoàn thành trong ngày qua, tuần qua hoặc phạm vi tùy chỉnh.

Trích xuất các công việc cần thực hiện từ ghi chú cuộc họp, báo cáo hiện trường hoặc từ ghi chú cuộc họp, báo cáo hiện trường hoặc tài liệu ClickUp , và chuyển đổi chúng thành các công việc hoặc công việc con.

Tạo các buổi họp AI StandUp để tóm tắt tiến độ gần đây và các bước tiếp theo của nhóm.

Ví dụ, nếu bạn đang quản lý ba công trường hoạt động trong tuần này. Thay vì chờ đợi báo cáo cuối ngày, bạn chỉ cần hỏi ClickUp Brain, ‘Điều gì đang làm chậm tiến độ của Công trường A?’ Nó sẽ quét mọi công việc, ghi chú hiện trường và cập nhật của đội ngũ để cho bạn biết chính xác nơi nào đang chờ phê duyệt.

Và khi hai nhóm ghi chép các sửa chữa thiết bị tương tự, công cụ AI sẽ phát hiện sự trùng lặp, giúp bạn loại bỏ các mục nhập trùng lặp.

Theo dõi các hoạt động tại công trường trong bảng điều khiển ClickUp

Khi bạn cần một cái nhìn tổng quan cập nhật về tình hình tại các công trường, bảng điều khiển ClickUp sẽ tổng hợp thông tin về lao động, tài sản, tiến độ, chậm trễ và báo cáo trường vào một nơi duy nhất.

Mỗi bảng điều khiển tự động làm mới mỗi 30 phút, đảm bảo rằng các giám sát viên và nhân viên hiện trường luôn xem được dữ liệu mới nhất. Điều này đặc biệt hữu ích khi cần đưa ra quyết định nhanh chóng tại các công trường đang hoạt động.

Dưới đây là một số ví dụ về bảng điều khiển dữ liệu mà bạn có thể xây dựng:

Thời gian ghi lại (thông qua Thẻ theo dõi thời gian )

Tiến độ công việc (sử dụng Danh sách công việc hoặc Thẻ biểu đồ tròn )

Phân phối khối lượng công việc để cân bằng nhiệm vụ và ngăn ngừa tình trạng quá tải.

Phản hồi biểu mẫu để hiển thị báo cáo hiện trường ngay khi chúng được gửi đến.

Theo dõi tài sản hoặc an toàn thông qua tích hợp Thẻ tùy chỉnh và Bản đồ.

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa việc phân bổ tài nguyên và công việc đang tiến độ với các cập nhật tích hợp từ ClickUp Brain

Được tích hợp trong bảng điều khiển ClickUp, ClickUp Brain cung cấp cho bạn cập nhật nhanh về giờ làm việc, giúp xác minh trạng thái công việc và cho phép theo dõi các cập nhật khẩn cấp khi di chuyển giữa các địa điểm. Đội ngũ làm việc tại hiện trường có thể yêu cầu nó hiển thị các công việc ưu tiên hoặc thay đổi lịch trình mà không cần chờ cập nhật từ văn phòng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể thêm bình luận, gắn thẻ nhóm và trò chuyện trực tiếp từ máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc trình duyệt. Như vậy, mọi người đều có thông tin chi tiết về công việc và giao tiếp vẫn được duy trì một cách cụ thể.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tự động hóa quy trình làm việc tại hiện trường: Kích hoạt phân công công việc, gửi thông báo và cập nhật trạng thái sau khi nộp biểu mẫu hoặc thực hiện mục nhập thời gian với Kích hoạt phân công công việc, gửi thông báo và cập nhật trạng thái sau khi nộp biểu mẫu hoặc thực hiện mục nhập thời gian với ClickUp Automations

Kết nối các hệ thống của bạn: Đồng bộ hóa dữ liệu về lương, GPS, lịch trình và quản lý tài sản giữa các công cụ thông qua Đồng bộ hóa dữ liệu về lương, GPS, lịch trình và quản lý tài sản giữa các công cụ thông qua tích hợp ClickUp.

Tìm kiếm mọi thứ ngay lập tức: Truy xuất công việc, bình luận, tệp tin và thông tin công trường trước đây với tính năng Truy xuất công việc, bình luận, tệp tin và thông tin công trường trước đây với tính năng Tìm kiếm Enterprise ClickUp ).

Công việc trên bất kỳ thiết bị nào: Ghi chép thời gian, nộp biểu mẫu và cập nhật công việc mọi lúc mọi nơi với Ứng dụng Di động ClickUp.

Quản lý dự án theo cách của bạn: Chuyển đổi giữa Chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp như Dòng thời gian, Calendar, Khối lượng công việc, Danh sách công việc và nhiều chế độ khác.

Giới hạn của ClickUp

Với phạm vi tính năng đa dạng và các tùy chọn tùy chỉnh phong phú, ClickUp có thể mất một thời gian để các nhóm làm quen và sử dụng thành thạo.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 tóm tắt rất tốt:

ClickUp là công cụ quản lý dự án linh hoạt và mạnh mẽ nhất mà tôi từng sử dụng. Với tư cách là người sáng lập WRKSTN, tôi giúp các agency và nhóm sáng tạo tối ưu hóa hoạt động — và ClickUp là trung tâm của điều đó. Khả năng tùy chỉnh mọi thứ từ loại công việc đến tự động hóa, kết hợp với các công cụ như bảng điều khiển, biểu mẫu và giờ là ClickUp Brain, cho phép tôi xây dựng các hệ thống có thể mở rộng và hiệu quả cho bất kỳ quy trình làm việc nào. Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với tốc độ phát triển liên tục của nền tảng này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tự động hóa ClickUp giúp loại bỏ công việc quản trị viên lặp đi lặp lại, giúp bạn tập trung vào việc giám sát thực tế tại hiện trường. Cài đặt các điều kiện kích hoạt để tự động thông báo cho quản lý khi giờ làm việc của nhân viên vượt quá thời gian đã lên lịch, chuyển yêu cầu nghỉ phép đến người phê duyệt đúng, hoặc di chuyển công việc sang trạng thái “Hoàn thành” khi đội ngũ ghi lại giờ làm việc cuối cùng. Sử dụng ClickUp tự động hóa để theo dõi tiến độ, quản lý công việc và đảm bảo các dự án xây dựng của bạn được thực hiện đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách. Bạn cũng có thể tạo các quy trình tự động hóa để giao công việc theo dõi khi có sự cố an toàn được báo cáo hoặc kích hoạt việc tạo/lập hóa đơn khi công việc đạt đến các trạng thái nhất định — tất cả đều sử dụng logic "nếu điều này thì làm điều kia" đơn giản mà không cần sự hỗ trợ của bộ phận CNTT.

2. Connecteam (Phù hợp nhất cho lịch trình nhân viên di động và hoạt động hàng ngày)

qua Connecteam

Connecteam là giải pháp quản lý nhân lực dành cho các nhóm không sử dụng bàn làm việc. Nó kết hợp theo dõi thời gian, lập lịch, quản lý công việc và danh sách kiểm tra kỹ thuật số. Nhóm có thể chấm công, xem chi tiết công việc, nộp biểu mẫu, xem lại quy trình an toàn và nhận cập nhật ca làm việc trực tiếp từ điện thoại của họ.

Nền tảng cho phép bạn tạo ca làm việc với các mẫu theo dõi thời gian, và nhân viên hiện trường có thể hoàn thành biểu mẫu bằng nhập liệu giọng nói, dịch các cập nhật sang ngôn ngữ ưa thích của họ hoặc truy cập các mô-đun đào tạo giữa ca làm việc mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Giao tiếp cũng diễn ra trong cùng một ứng dụng; bạn có thể trò chuyện trong nhóm, theo dõi tin tức công ty, tham gia khảo sát và nhiều tính năng khác.

Các tính năng nổi bật của Connecteam

Tạo lịch trình thông minh với Auto Scheduling , tự động phân công nhân sự phù hợp dựa trên vai trò, khả năng sẵn sàng và yêu cầu của công trường.

Theo dõi chính xác giờ làm việc thông qua tính năng GPS tích hợp trong ứng dụng Time Clock để giám sát sự có mặt và chuyển đổi giờ làm việc chính xác thành bảng chấm công sẵn sàng cho việc tính lương.

Tạo biểu mẫu kỹ thuật số với Forms & Checklists để thu thập chữ ký, hình ảnh và dấu GPS cho báo cáo tại trường.

Tăng tốc quá trình đào tạo với Người tạo Course AI để biến bất kỳ quy trình hoặc yêu cầu an toàn nào thành các mô-đun học tập sẵn sàng cho thiết bị di động.

Giới hạn của Connecteam

Dữ liệu từ các biểu mẫu ở phía sau không nhất quán và thiếu cấu trúc ổn định, khiến việc trích xuất và tự động hóa dữ liệu trở nên khó khăn.

Người dùng nâng cao thường phải tạo các giải pháp thủ công do thiếu khả năng tích hợp liền mạch giữa các mô-đun, khác với các giải pháp thay thế Connecteam.

Giá cả của Connecteam

Miễn phí

Gói Cơ bản: $35/tháng cho 30 người dùng

Nâng cao: $59/tháng cho 30 người dùng

Chuyên gia: $119/tháng cho 30 người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Connecteam

G2: 4.6/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Connecteam?

Một đánh giá tóm tắt như sau:

Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay và được tập trung tại một địa điểm duy nhất, điều này mang lại sự tiện lợi vô cùng. Nền tảng này có giao diện chuyên nghiệp và dễ dàng quản lý […] Tuy nhiên, đôi khi các quy trình cảm thấy bị hạn chế vì chúng ta không thể sao chép hoàn toàn các hoạt động hiện tại, nhưng thành thật mà nói, điều này không phải là vấn đề lớn.

🧠 Thực tế thú vị: Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ cần nhận thức về một đồng hồ đếm giờ cũng có thể tăng cường sự tập trung và độ chính xác. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng mốc thời gian.

Xem: Trong video này, chúng tôi đánh giá phần mềm quản lý dự án xây dựng tốt nhất để giúp bạn duy trì tiến độ, ngân sách và thời gian.

3. Clockify (Phù hợp nhất cho việc theo dõi thời gian đơn giản và báo cáo giờ làm việc tính phí)

qua Clockify

Clockify là nền tảng đám mây được thiết kế dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ hiện trường và các ngành nghề khác có hoạt động đòi hỏi nhiều thời gian. Nền tảng này cung cấp tính năng đồng hồ bấm giờ, chế độ kiosk và đang theo dõi ngoại tuyến. Nhân viên có thể chấm công từ các thiết bị được chia sẻ, theo dõi công việc trên thiết bị di động hoặc điền bảng chấm công hàng tuần khi cần thiết.

Ngoài việc theo dõi thời gian làm việc cơ bản của nhân viên, nó cung cấp các quy trình làm việc như lập ngân sách dự án, mã hóa chi phí, lập lịch trình và quản lý thời gian nghỉ phép.

Và vì nó đồng bộ hóa trên các thiết bị, bao gồm web, ứng dụng di động, máy tính để bàn và phần mở rộng trình duyệt, Clockify vẫn đáng tin cậy cho các nhóm làm việc ở khu vực xa xôi hoặc chuyển đổi giữa môi trường văn phòng và hiện trường.

Các tính năng nổi bật của Clockify

Theo dõi ngân sách dự án để kiểm soát rủi ro chi tiêu quá mức trên các khách hàng và công việc bằng cách sử dụng Dự toán và Cảnh báo .

Quản lý chi phí lao động để tính toán thu nhập, chi phí và lợi nhuận với Tỷ lệ và Mã chi phí

Hiển thị thời gian theo dõi qua lịch, chế độ xem bảng điều khiển và chế độ xem báo cáo để nâng cao năng suất và quản lý lịch trình.

Phân loại các mục nhập thời gian bằng thẻ, Trường Tùy chỉnh và cấu trúc phân cấp dựa trên dự án.

Giới hạn của Clockify

Thiếu các tính năng quản lý nâng cao và một số tính năng phê duyệt cần thiết, khác với các giải pháp thay thế của Clockify.

Các hành động webhook và tùy chọn tự động hóa bị giới hạn, gây hạn chế cho việc tùy chỉnh quy trình làm việc hoặc tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

Giá cả của Clockify

Miễn phí

Gói Cơ bản: $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise : $14,99/tháng cho mỗi người dùng

Bộ công cụ Năng suất: $15.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Clockify

G2: 4.5/5 (180+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (9.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Clockify?

Từ một người dùng đã xác minh:

Điều tôi thích nhất ở Clockify là cách nó đơn giản và tiện lợi trong việc theo dõi thời gian. Tôi sử dụng nó hàng ngày, và nó nhanh chóng trở thành một phần tự nhiên trong thói quen của tôi. Giao diện sạch sẽ và dễ sử dụng, nên việc ghi lại giờ làm việc hoặc chuyển đổi giữa các công việc chỉ mất vài cú nhấp chuột. […] Ứng dụng di động đôi khi có thể gặp lỗi. Ngoài ra, việc tùy chỉnh và xuất báo cáo chi tiết không phải lúc nào cũng trực quan và có thể được thiết kế tốt hơn.

4. Bitrix24 (Tốt nhất cho CRM tích hợp và quản lý công việc)

qua Bitrix24

Bitrix24 cung cấp bộ công cụ cho quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý công việc, giao tiếp nhóm và tự động hóa quy trình làm việc. Đối với giám sát viên dịch vụ tại hiện trường và quản lý xây dựng, nó cho phép truy cập vào các cuộc hội thoại với khách hàng, cập nhật công việc, tài liệu làm việc và tiến độ công việc.

Các công cụ tự động hóa quy trình làm việc không cần mã nguồn tích hợp sẵn giúp đẩy các cơ hội kinh doanh qua các giai đoạn khác nhau. Ví dụ: tạo công việc khi nhận được cập nhật từ khách hàng và thông báo cho nhân viên khi tiến độ công việc tăng lên.

Công nghệ Tự động hóa Quy trình Robot (RPA) cho phép bạn tối ưu hóa các công việc lặp đi lặp lại, không đòi hỏi kỹ thuật cao, như tự động phê duyệt tài liệu, tạo công việc và kích hoạt email.

Các tính năng nổi bật của Bitrix24

Quản lý quy trình bán hàng và theo dõi khách hàng tiềm năng từ giai đoạn tiếp nhận đến hoàn thành công việc với các công cụ quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Thanh toán qua Thanh toán trực tuyến , tích hợp trực tiếp với báo giá và hóa đơn.

Hướng dẫn các yêu cầu của khách hàng thông qua trung tâm liên lạc đa kênh (omnichannel contact center) trên các kênh trò chuyện, email, điện thoại và mạng xã hội.

Tạo nội dung tiếp thị với AI CoPilot cho email, bản ghi cuộc gọi, ý tưởng và hoàn thành trường CRM.

Giới hạn của Bitrix24

Thiếu các tính năng nâng cao cho báo cáo, phân tích và công cụ quản lý dự án, khác với các giải pháp thay thế khác cho WorkMax.

Hiệu suất có thể bị chậm lại khi xử lý các tập dữ liệu rất lớn hoặc trong thời gian sử dụng cao điểm.

Giá cả của Bitrix24

Gói Cơ bản: $61/tháng cho 5 người dùng

Gói Tiêu chuẩn: $124/tháng cho 50 người dùng

Gói Chuyên nghiệp: $249/tháng cho 100 người dùng

Enterprise: $499/tháng cho 250 người dùng

Đánh giá và nhận xét về Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bitrix24?

Theo đánh giá của Capterra:

Đây là một công cụ quản lý tác vụ, giao tiếp nhóm và theo dõi dự án rất tốt. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích như trò chuyện & cuộc gọi video, cuộc họp, lịch, theo dõi thời gian, nhắc nhở công việc, chia sẻ tài liệu. […] Giao diện người dùng phức tạp khiến người mới bắt đầu khó hiểu. Đây là một chương trình đắt tiền với ít tùy chọn tùy chỉnh.

🔍 Bạn có biết? Khái niệm 'giờ làm việc tính phí ' có nguồn gốc từ những năm 1900 tại các công ty luật. Ban đầu, nó được xem là một hệ thống 'công bằng', chỉ tính phí cho khách hàng dựa trên thời gian công việc, nhưng sau này trở thành một chỉ số đo lường năng suất trong nhiều ngành nghề.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Bitrix24

5. Wrike (Tốt nhất cho tự động hóa quy trình làm việc và theo dõi dự án có cấu trúc)

qua Wrike

Wrike tự định vị là nền tảng quản lý công việc được thiết kế cho việc lập kế hoạch, thực thi và báo cáo trong các nhóm làm việc nhanh chóng. Các nhóm tại hiện trường có thể thu thập công việc mới thông qua các biểu mẫu yêu cầu chi tiết, phân công công việc bằng các quy tắc tự động hóa và sử dụng Wrike Spaces để cấu hình tập trung.

Các bảng điều khiển của nó, được trang bị các tiện ích, biểu đồ và dữ liệu thời gian thực, hiển thị tiến độ, mô hình khối lượng công việc và các sự cố chậm trễ liên quan đến an toàn ngay lập tức.

Trong khi biểu đồ Gantt và công cụ quản lý tài nguyên cung cấp sự rõ ràng về thứ tự thực hiện và sức chứa. Truy cập qua thiết bị di động cho phép các giám sát viên tại hiện trường cập nhật công việc, xem xét dòng thời gian và phê duyệt tài liệu mọi lúc mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Ghi nhận yêu cầu công việc có cấu trúc bằng các biểu mẫu yêu cầu tùy chỉnh với câu hỏi điều kiện và tự động hóa định tuyến.

Wrike AI Copilot , công cụ này tóm tắt các cập nhật, ưu tiên công việc và tạo nội dung. Nâng cao năng suất của nhóm di động thông qua, công cụ này tóm tắt các cập nhật, ưu tiên công việc và tạo nội dung.

Ghi mục nhập thời gian theo lô hoặc chỉnh sửa/xóa các mục nhập đã ghi trước đó khi cần thiết để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Phân tích ngân sách dự án, cột mốc và hiệu suất nhóm với các báo cáo động và tích hợp trí tuệ kinh doanh.

Giới hạn của Wrike

Việc ưu tiên công việc hiện chỉ giới hạn ở cờ ưu tiên cao, thiếu các cài đặt ưu tiên chi tiết để hướng dẫn quy trình làm việc một cách hiệu quả.

Thiếu các công cụ quản lý thời gian nâng cao như theo dõi GPS, hàng rào địa lý và phân biệt giờ làm thêm, khác với các giải pháp thay thế của Wrike

Giá cả của Wrike

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Kế hoạch miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 2.800 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Theo một người dùng đã xác minh:

Wrike là một trong những nền tảng quản lý dự án dễ dàng nhất để thiết lập và bắt đầu sử dụng. Nó giúp chúng tôi tổ chức các dự án theo thời hạn, khách hàng, chủ đề và tùy chỉnh quy trình làm việc của mình. […] Wrike hoàn thành công việc nhưng giao diện có vẻ quá phức tạp đối với một nhóm nhỏ đang tìm kiếm một nền tảng đơn giản. Một số tính năng như thay đổi dòng thời gian và cài đặt mối quan hệ phụ thuộc có thể mất thời gian và gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu.

🧠 Thú vị: Chiếc đồng hồ chấm công cơ học đầu tiên được phát minh vào năm 1888 bởi Willard Bundy, một thợ kim hoàn đến từ New York. Chiếc 'đồng hồ chấm công' của ông đã đánh dấu sự khởi đầu của quá trình tự động hóa theo dõi thời gian. Đây là ông cùng với nó! Nguồn

📚 Xem thêm: Phần mềm lập lịch làm việc cho đội ngũ tốt nhất

6. Jibble (Tốt nhất cho nhận diện khuôn mặt và tự động hóa bảng chấm công)

qua Jibble

Jibble Positions là nền tảng theo dõi thời gian được thiết kế dành cho các đội ngũ di chuyển từ công trường này sang công trường khác. Nền tảng này ghi nhận giờ công việc trực tiếp từ hiện trường thông qua các thiết bị di động, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn. Tất cả dữ liệu sẽ được đồng bộ tự động khi kết nối được khôi phục.

Nền tảng kết hợp tính năng chấm công đơn giản với các lớp xác minh nâng cao như nhận diện khuôn mặt và định vị GPS. Nhờ đó, bạn có thể đảm bảo rằng mọi bản ghi đều phản ánh chính xác ai có mặt tại công trường, thời gian đến và vị trí thực hiện công việc.

Jibble cũng tính toán giờ làm thêm theo quy tắc của bạn, gắn giờ làm việc vào các dự án hoặc khách hàng cụ thể và tạo bảng chấm công sẵn sàng cho việc tính lương.

Các tính năng nổi bật của Jibble

Phân tích giờ làm việc theo địa điểm, hoạt động, ngành nghề hoặc nhà thầu, phát hiện ca làm việc thiếu nhân lực hoặc xác định khoảng trống năng suất của nhân viên thông qua công cụ báo cáo của hệ thống.

Hạn chế việc chấm công tại các địa điểm cụ thể và chặn các lần chấm công ngoài phạm vi thông qua công nghệ geofencing.

Đảm bảo ghi chép chính xác thời gian dành cho các công việc và dự án bằng các công cụ theo dõi dự án và hoạt động của nó.

Giới hạn của Jibble

Các tùy chọn tùy chỉnh và biểu đồ báo cáo giới hạn, như bảng điều khiển hoặc biểu đồ.

Ứng dụng di động mất thời gian để đồng bộ hóa dữ liệu khi chuyển đổi mạng.

Giá cả của Jibble

Miễn phí

Gói Premium: $4.99/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jibble

G2: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (1.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jibble?

Như một người dùng đã chia sẻ:

Jibble cung cấp giao diện sạch sẽ, trực quan, giúp việc chấm công vào/ra trở nên vô cùng dễ dàng, dù bạn đang làm việc tại văn phòng hay di chuyển. Ứng dụng di động phản hồi nhanh và đáng tin cậy, điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhóm làm việc từ xa hoặc tại hiện trường. […] Mặc dù chức năng cốt lõi mạnh mẽ, các tùy chọn tùy chỉnh vẫn còn giới hạn, đặc biệt là về bộ lọc báo cáo và định dạng xuất dữ liệu.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

📖 Xem thêm: Các giải pháp thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Timely

7. QuickBooks Time (Phù hợp nhất cho việc ghi nhận thời gian dựa trên địa điểm và đồng bộ hóa bảng lương)

QuickBooks Time là lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ đã sử dụng QuickBooks để quản lý lương hoặc hóa đơn. Nó loại bỏ một trong những vấn đề lớn nhất mà bạn có thể gặp phải: nhập giờ làm việc thủ công.

Với bảng chấm công tự động hóa, ghi nhận vị trí GPS, công cụ theo dõi thời gian và quy trình phê duyệt tích hợp, bạn sẽ tiết kiệm thời gian thu thập giờ làm việc. Kế hoạch Elite bao gồm theo dõi quãng đường, so sánh ước tính dự án với thực tế, định vị địa lý và nguồn cấp dữ liệu hoạt động chi tiết.

Điều này cung cấp chế độ xem rõ ràng về cách thời gian ảnh hưởng đến ngân sách và thời hạn. Và vì nó là một phần của hệ sinh thái QuickBooks rộng lớn, các doanh nghiệp có thể sử dụng một quy trình làm việc kết nối để theo dõi giờ làm việc, tính lương, xuất hóa đơn cho khách hàng và đảm bảo tuân thủ quy định.

Các tính năng nổi bật của QuickBooks Time

Tạo, điều chỉnh và chia sẻ ca làm việc bằng các tùy chọn lập lịch cho nhóm được tích hợp sẵn trong phần mềm kế toán.

Cài đặt thiết bị Time Kiosk chia sẻ cho các đội ngũ tại hiện trường.

So sánh nỗ lực thực tế với kỳ vọng thông qua Dự toán dự án so với kết quả thực tế

Theo dõi chuyển động tại hiện trường tự động bằng tính năng Theo dõi quãng đường

Giới hạn của QuickBooks Time

Nhân viên không thể truy cập dữ liệu bảng chấm công vượt quá hai kỳ lương, giới hạn khả năng tham khảo lịch sử để theo dõi thời gian.

Thiếu các tùy chọn báo cáo và không thể lưu trữ công việc, dẫn đến sự kém hiệu quả.

Giá dịch vụ QuickBooks Time

Time Premium: $20/tháng cho mỗi người dùng

Time Elite: $40/tháng cho mỗi người dùng

Time Premium + Payroll Premium: $88/tháng cho mỗi người dùng

Time Elite + Payroll Elite: $134/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (hơn 1.400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 6.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về QuickBooks Time?

Dưới đây là đánh giá của một người dùng về nền tảng này:

Tôi thích rằng QB Time tích hợp với phần mềm quản lý thực hành của chúng tôi và QBO. Tuy nhiên, có một số tính năng còn thiếu có thể ảnh hưởng lớn hơn đối với những người đang theo dõi thời gian cho các công việc cụ thể. […] Tôi không thích rằng các công việc không thể được lưu trữ trong QuickBooks. Chúng tôi phải cuộn qua hàng năm công việc cũ để theo dõi thời gian.

📖 Xem thêm: Mẫu bảng chấm công Tài liệu Google

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hoạt động dịch vụ tại hiện trường tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, tích lũy nhanh chóng. Việc phân tích và xử lý toàn bộ dữ liệu này đồng thời điều phối đội ngũ tại nhiều địa điểm khác nhau là một thách thức lớn. ClickUp Brain MAX biến dữ liệu đó thành thông tin có giá trị để đưa ra quyết định. Dưới đây là cách thức hoạt động: Cập nhật bằng giọng nói từ hiện trường : Sử dụng : Sử dụng tính năng "Nói thành văn bản" để ghi lại giờ làm việc của nhân viên, cập nhật trạng thái công việc, báo cáo vấn đề với thiết bị hoặc giao công việc mà không cần dùng tay khi di chuyển giữa các công trường hoặc đi bộ trong cơ sở.

Tìm kiếm nhanh chóng trên tất cả hệ thống của bạn : Tìm kiếm các biểu mẫu kiểm tra an toàn, ước tính công việc, tài liệu hướng dẫn thiết bị hoặc hợp đồng khách hàng bằng cách tìm kiếm đồng thời trên ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối.

Trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ hoạt động của bạn: Truy cập nhiều mô hình AI như ChatGPT, Claude và Gemini đã hiểu rõ dòng thời gian của đội ngũ, tiến độ dự án và phân bổ tài nguyên. Khám phá những thông tin thông minh từ không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain MAX

qua Buddy Punch

Buddy Punch là phần mềm theo dõi thời gian được thiết kế dành cho các nhà tư vấn. Nó cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để chấm công từ hiện trường, văn phòng hoặc kiosk chia sẻ. Sau đó, nó tích hợp các công cụ để ngăn chặn gian lận thời gian, tuân thủ lịch trình và đảm bảo giờ làm việc chính xác của nhân viên.

Các tính năng như nhận diện khuôn mặt, chụp ảnh khi chấm công, dấu GPS, hàng rào địa lý và khóa IP loại bỏ sự phỏng đoán về việc chấm công. Các cảnh báo thời gian thực giúp quản lý phát hiện các trường hợp đến muộn, bỏ qua chấm công và ra về sớm trước khi chúng trở thành vấn đề về lương.

Các tính năng nổi bật của Buddy Punch

Đo lường nỗ lực theo công việc bằng cách sử dụng Mã công việc cho việc theo dõi thời gian dựa trên dự án.

Tự động hóa tính toán thời gian với Quy tắc làm thêm giờ , Làm tròn và Theo dõi thời gian nghỉ .

Thực hiện thanh toán lương nhanh hơn với tính năng tính giờ tự động, tích hợp trực tiếp và xuất báo cáo.

Xem trạng thái nhân lực theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển Who’s Working Dashboard

Giới hạn của Buddy Punch

Chế độ xem lịch và hiển thị ca làm việc gặp vấn đề về bố cục, như không gian thừa và giới hạn tùy chọn để đánh dấu các điều kiện ca làm việc cụ thể.

Việc đăng lịch ca cần được hoàn thành cho tất cả các ca cùng một lúc. Nó không có khả năng đăng lịch ca cụ thể riêng lẻ.

Giá cả của Buddy Punch

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Gói Starter: $5.49/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $11.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Buddy Punch

G2: 4.8/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Buddy Punch?

Theo phản hồi của người dùng:

Phần mềm này khá thân thiện với người dùng. Tôi đánh giá cao việc nó thông báo cho chúng tôi về các ca làm việc trễ, sớm hoặc bị bỏ lỡ, và tôi cũng thích rằng có tùy chọn tắt tất cả các cảnh báo nếu cần thiết. […] Tôi mong rằng phiên bản máy tính sẽ dễ dàng hơn khi điền vào các ô trống khi lập lịch. Mặc dù tôi thích tính năng kéo và thả, nhưng nó trở nên khá chậm và tốn thời gian khi tôi cần di chuyển các ca làm việc đến thành viên phù hợp.

🧠 Thú vị: Khái niệm 'geofence' đã xuất hiện từ những năm 1990 trong các hệ thống đang theo dõi động vật và logistics trước khi trở nên phổ biến trong các ứng dụng quản lý nhân lực. Nó ban đầu được sử dụng để tạo ra 'rào cản ảo' cho gia súc.

9. Rippling (Phù hợp nhất cho quản lý nhân sự, lương bổng, thiết bị và lực lượng lao động)

qua Rippling

Rippling là nền tảng quản lý dịch vụ hiện trường được thiết kế để tích hợp các chức năng nhân sự, lương bổng, công nghệ thông tin, tài chính và tuân thủ. Mô hình dữ liệu Employee Graph của nó kết nối mọi thứ lại với nhau, từ lịch trình và dữ liệu địa điểm đến mã công việc, mức lương và cấu trúc tổ chức.

Như vậy, hệ thống theo dõi thời gian, chấm công và tính lương sẽ đồng bộ tự động. Hệ thống theo dõi thời gian kết nối trực tiếp với chính sách của công ty, cho phép tự động hóa quá trình tính toán giờ làm thêm, kiểm tra vị trí địa lý, quy trình onboarding, kiểm toán và nhiều tính năng khác. Các nhà quản lý có thể hiển thị thời gian thực về nhân viên đang làm việc tại hiện trường, ai đến muộn và liệu số giờ làm việc có phù hợp với kế hoạch nhân sự hay không.

Các tính năng nổi bật của Rippling

Cấu hình các chính sách tùy chỉnh cho lịch trình, tuân thủ, làm thêm giờ và quy tắc quản lý nhân sự.

Xây dựng các quy trình tự động hóa nâng cao với Workflow Studio bằng cách sử dụng dữ liệu thời gian thực của nhân viên và ứng dụng.

Đăng ký nhân viên trong vài phút với tính năng tự động cấp quyền, hợp đồng, quyền truy cập và thiết lập thiết bị.

Giảm thiểu rủi ro tuân thủ với các cập nhật tự động về luật lao động, yêu cầu đào tạo và kiểm toán.

Giới hạn của Rippling

Nhiều tính năng quan trọng được cung cấp dưới dạng các tiện ích bổ sung trả phí, dẫn đến sự phình to không mong muốn của các công cụ.

Khả năng báo cáo thiếu các hàm nâng cao như bảng pivot, xem chi tiết và xem trước trong nền tảng, khác với các giải pháp thay thế Rippling

Giá cả linh hoạt

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét tích cực

G2: 4.8/5 (hơn 11.000 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rippling?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi rất thích tính năng hỗ trợ và trò chuyện, tôi nghĩ ngay cả tùy chọn AI cũng rất toàn diện, nhưng có thể trò chuyện với nhân viên hỗ trợ một cách nhanh chóng, với những người rất nhiệt tình. Luôn có sự theo dõi sau khi sử dụng tính năng hỗ trợ. […] Tôi mong có tích hợp với Docusign để các thư mời làm việc chúng tôi gửi có thể tích hợp. Tôi cũng không thích số lượng email hàng ngày, làm đầy hộp thư đến của tôi.

🔍 Bạn có biết? Con người nổi tiếng là kém trong việc đánh giá thời gian cần thiết cho các công việc. Hiện tượng "lỗi trong kế hoạch" giải thích điều này. Não bộ của chúng ta thường giả định mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, bỏ qua các trì hoãn, sự phân tâm và vô số công việc nhỏ lẻ xuất hiện. Chúng ta hình dung phiên bản lý tưởng của một dự án, chứ không phải phiên bản thực tế.

10. ClockShark (Tốt nhất cho việc theo dõi thời gian và tính toán chi phí công việc có hỗ trợ GPS)

qua ClockShark

ClockShark là phần mềm theo dõi thời gian và tính phí cho các đội ngũ làm việc di động. Thay vì dựa vào trí nhớ vào cuối ngày, ứng dụng di động sẽ nhắc nhở nhân viên lựa chọn công việc và công việc ngay khi họ bắt đầu làm việc.

Mỗi phút đang được theo dõi sẽ tự động đồng bộ với mã chi phí lao động chính xác, giúp bạn có được tính toán chi phí công việc chính xác, dữ liệu lương chính xác và hồ sơ rõ ràng về ai đã thực hiện công việc ở đâu.

Crew Clock giúp các nhà quản lý dễ dàng chấm công cho toàn bộ nhóm, trong khi các công cụ lập lịch cho phép bạn phân công công việc, thêm hướng dẫn và thông báo ngay lập tức cho nhóm về các thay đổi. Với hỗ trợ offline, nhắc nhở dựa trên vị trí và tích hợp sâu với QuickBooks, Sage, Xero, ADP và Paychex, ClockShark giúp các hoạt động của bạn diễn ra trơn tru.

Các tính năng nổi bật của ClockShark

Ghi nhận sự hiện diện chính xác với Đang theo dõi GPS , Dấu vết di chuyển và Ai đang thực hiện công việc hiện tại .

Lưu trữ chi tiết công việc, ghi chú và hướng dẫn bằng các công cụ Quản lý Công việc Không Giấy tờ.

Tạo báo cáo và bảng điều khiển theo thời gian thực về thời gian, chấm công, năng suất và tài chính để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Giới hạn của ClockShark

Thiếu khả năng theo dõi thời gian làm việc offline, điều này có thể gây khó khăn cho các công trường có kết nối internet yếu hoặc không có.

Nó chỉ cho phép một tích hợp hoạt động tại một thời điểm, điều này có thể gây hạn chế cho các doanh nghiệp kinh doanh sử dụng nhiều hệ thống.

Giá cả của ClockShark

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày

Tiêu chuẩn: $49/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $71/tháng mỗi người dùng $11/tháng mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về ClockShark

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClockShark?

Người đánh giá này đã tóm tắt rất tốt:

Tất cả nhân viên của tôi đều sử dụng một ứng dụng duy nhất. Tôi có thể xem lịch trình của họ, thêm lịch hẹn, theo dõi vị trí hiện tại và lịch sử di chuyển trong ngày, và nhân viên có thể gửi ghi chú cho tôi. […] Tôi mong có tính năng ghi thời gian để theo dõi thời điểm lịch hẹn được tạo ban đầu hoặc khi ghi chú được nhập.

Quản lý toàn bộ hoạt động ngoài trường với ClickUp

Đôi khi, không phải những vấn đề lớn khiến đội ngũ của bạn chậm trễ; mà là những rắc rối liên tục. Nếu những phiền toái hàng ngày với WorkMax đã trở thành thói quen, đó là dấu hiệu cho thấy nền tảng tiếp theo của bạn cần cung cấp dữ liệu chính xác hơn, quy trình mượt mà hơn và khả năng hiển thị rõ ràng hơn trên mọi công trường.

Các công cụ trong danh sách công việc giải quyết các hạn chế của WorkMax theo những cách khác nhau.

Nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp thống nhất toàn bộ hoạt động ngoài hiện trường, bao gồm các công việc, theo dõi thời gian, biểu mẫu, giao tiếp và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), ClickUp là lựa chọn nổi bật.

Với ClickUp Theo dõi thời gian để ghi chép công việc chính xác, ClickUp Biểu mẫu để thu thập dữ liệu tại hiện trường trên thiết bị di động và ClickUp Brain để cung cấp câu trả lời theo ngữ cảnh, bạn sẽ có một không gian làm việc duy nhất loại bỏ hoàn toàn các rào cản thông tin.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ⚓