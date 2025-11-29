10 Chiến lược tiếp thị video cho sự phát triển của startup

Bạn đang lướt qua dòng tin của mình thì một đoạn video 15 giây thu hút sự chú ý của bạn. Nó kể một câu chuyện mà bạn quan tâm. Nó khiến bạn tò mò, muốn khám phá trang đó nhiều hơn, và trước khi bạn nhận ra, bạn đã dành cả giờ đồng hồ để theo dõi tài khoản đó.

Tiếp thị video hiệu quả khiến người xem dừng lại, xem và ghi nhớ.

Đó là lý do tại sao không có gì ngạc nhiên khi 93% các nhà tiếp thị cho biết tiếp thị video đã mang lại cho họ tỷ suất lợi nhuận trên đầu tư (ROI) tốt.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các chiến lược tiếp thị video phù hợp để giúp startup thành công, biến vài giây chú ý thành mối quan hệ khách hàng bền vững. 🤩

🔍 Bạn có biết? Video tiếp tục mang lại hiệu quả cao, với hai phần ba số người tham gia nghiên cứu cho biết ROI đang cải thiện hoặc duy trì ổn định. Gần 50% nhà tiếp thị báo cáo kết quả tốt hơn, trong khi 44% chuyên gia bán hàng cũng có cùng nhận định.

Tại sao tiếp thị video là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của startup

Khi xây dựng một công ty, sự chú ý là tiền tệ quý giá nhất, và video là một trong những cách nhanh nhất để thu hút sự chú ý.

Dưới đây là lý do tại sao bạn cần thiết lập quy trình sản xuất video:

Tăng cường tương tác bằng cách kết hợp hình ảnh và âm thanh để tạo ra những thông điệp đáng nhớ và gợi cảm xúc.

Đơn giản hóa các ý tưởng phức tạp thông qua thông qua video giải thích giúp khán giả nhanh chóng hiểu rõ các sản phẩm kỹ thuật hoặc sáng tạo.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi bằng cách sử dụng video trên trang đích của bạn, biến khách truy cập thụ động thành khách hàng tích cực.

Nâng cao hiệu suất SEO khi các công cụ tìm kiếm ưu tiên các trang có video nhúng, giúp tăng lưu lượng truy cập tự nhiên đến trang web của bạn.

Mở rộng phạm vi tiếp cận và uy tín thông qua việc kể chuyện chân thực, dễ chia sẻ, giúp xây dựng niềm tin và tăng cường hiển thị trên các nền tảng.

Đa dạng hóa chiến lược nội dung bằng cách sử dụng video cho các video demo, video giải thích sản phẩm, video đánh giá, câu chuyện văn hóa hoặc video giáo dục cho từng giai đoạn của phễu tiếp thị.

Sử dụng nội dung ngắn gọn và nội dung do người tạo tạo ra để nhấn mạnh giá trị sản phẩm, thể hiện cá tính thương hiệu và tăng cường sự trung thành của khách hàng với ngân sách hạn chế.

Tạo ra tác động đo lường được thông qua việc tăng số lượng đăng ký, sự quan tâm đến sản phẩm và chia sẻ trên mạng xã hội.

🧠 Thực tế thú vị: Các định dạng video ngắn (như 'Shorts' trên YouTube) có số lượt xem và lượt thích trên mỗi lượt xem cao hơn so với video thông thường. Tuy nhiên, chúng cũng có ít bình luận hơn trên mỗi lượt xem và không hiệu quả bằng trong các danh mục giáo dục/chính trị.

📖 Xem thêm: Cách tạo lịch nội dung YouTube

10 Chiến lược tiếp thị video đã được chứng minh hiệu quả cho sự phát triển của startup

Bạn đã xây dựng được điều gì đó có ý nghĩa: một sản phẩm giải quyết vấn đề, một nhóm tin tưởng vào nó và một thị trường sẵn sàng cho nó. Bạn không thể chỉ ghép nối một đoạn video và hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp; bạn phải áp dụng các chiến lược đã được chứng minh để biến những chế độ xem thông thường thành người dùng trung thành.

Vậy… đó chính xác là những gì chúng ta có ở đây! 💁

1. Xác định mục tiêu tiếp thị video cho startup của bạn

Bắt đầu với định hướng trước khi sản xuất; đừng vội vàng bắt tay vào quay phim. Hãy tự hỏi mình, mục đích của video này là gì?

Trước khi bắt đầu quay video, hãy xác định rõ mục tiêu thành công của bạn. Bạn đang hướng đến việc tăng số lượng đăng ký, tăng lượt truy cập website hay giáo dục người dùng về sản phẩm của mình?

📌 Ví dụ: Một startup quản lý sản phẩm mới đặt mục tiêu tăng 15% yêu cầu demo trong 60 ngày thông qua loạt video giải thích ngắn. Mọi kịch bản và điểm kêu gọi hành động (CTA) đều hướng trực tiếp đến mục tiêu đó.

🔍 Bạn có biết? Ngay cả khái niệm về độ ngắn của một quảng cáo video cũng có lịch sử: thuật ngữ ‘blipvert’ (quảng cáo siêu ngắn) được đặt ra trong series truyền hình Max Headroom những năm 1980 để chỉ các quảng cáo có thể ngắn đến một giây.

2. Hiểu rõ đối tượng mục tiêu và sự phù hợp với nền tảng

Video của bạn dành cho một đối tượng mục tiêu cụ thể (và ở đúng nơi). Bắt đầu bằng cách xác định nơi người dùng mục tiêu của bạn thường xuyên lui tới và cách họ tiêu thụ nội dung tại đó.

📌 Ví dụ: Một startup SaaS B2B có thể nhận thấy đối tượng mục tiêu của mình hoạt động tích cực nhất trên LinkedIn, nơi các video ngắn gọn, giàu thông tin mang lại hiệu quả cao nhất. Trong khi đó, một startup ứng dụng phong cách sống có thể đạt được mức độ tương tác cao hơn trên Instagram Reels hoặc TikTok, nơi kể chuyện bằng hình ảnh và xu hướng chiếm ưu thế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo nhanh các nhân vật người dùng mục tiêu và liên kết chúng với các kế hoạch nội dung cụ thể cho từng nền tảng trong các mẫu nội dung mạng xã hội. Điều này sẽ giúp nhóm của bạn điều chỉnh giọng điệu, hình ảnh và độ dài video cho phù hợp.

3. Xây dựng một câu chuyện thương hiệu mạnh mẽ

Thay vì liệt kê các tính năng, hãy xây dựng một câu chuyện xoay quanh vấn đề bạn giải quyết và những người bạn giúp đỡ. Để đảm bảo bạn kể câu chuyện của mình, hãy tạo kịch bản và bản phác thảo cho mỗi video trước khi sản xuất.

Một câu chuyện thành công của một ban nhạc:

Nhấn mạnh vấn đề với một điểm đau dễ đồng cảm.

Giới thiệu giải pháp của bạn như một giải pháp hàng đầu.

Kết nối cảm xúc với mọi người

📌 Ví dụ: Một startup thời trang bền vững có thể mở đầu video bằng vấn đề rác thải từ thời trang nhanh, tiếp theo là cách họ thu mua nguyên liệu đạo đức, và kết thúc bằng lời kêu gọi 'mua sắm có ý thức'. Nó mang tính cảm xúc, đơn giản và có mục đích rõ ràng.

🚀 Mẹo nhanh: Quá trình brainstorming sáng tạo hiếm khi diễn ra theo cách tuyến tính. Bảng trắng ClickUp giúp bạn vẽ ra câu chuyện một cách trực quan và ghi lại ý tưởng khi chúng nảy sinh. Xác định cung truyện, thêm ghi chú dán cho các cảnh quan trọng và giao nhiệm vụ cho nhóm sáng tạo. Điều này đảm bảo mọi người, từ nhà văn đến trình chỉnh sửa, đều đồng bộ trên cùng một chủ đề truyện. Đồng bộ hóa quy trình sản xuất của bạn trên ClickUp Bảng trắng Lập kế hoạch chiến lược tiếp thị video hiệu quả cho các nền tảng mạng xã hội bằng Bảng trắng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp.

4. Lập kế hoạch lịch nội dung video của bạn

Sự nhất quán quan trọng hơn sự nỗ lực. Bạn không cần phải đăng video mỗi khi có cảm hứng; thay vào đó, hãy xây dựng lịch nội dung phù hợp với chu kỳ ra mắt sản phẩm, chiến dịch hoặc sự kiện của bạn. Đừng quên cân bằng các loại nội dung.

Kết hợp các video demo sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và clip hậu trường để thu hút các phân khúc khán giả khác nhau. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa việc phát hành video với các chiến dịch email, sự kiện hoặc khuyến mãi bán hàng để tăng cường phạm vi tiếp cận.

📌 Ví dụ: Một startup giao đồ ăn có thể lên kế hoạch cho các video 'Behind-the-Box' hàng tuần, giới thiệu các đầu bếp đang thực hiện công việc, đánh giá của khách hàng và mẹo sử dụng ứng dụng, giúp duy trì sự tương tác ổn định trên các nền tảng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mẫu Lịch Nội dung ClickUp được thiết kế để giúp bạn lập kế hoạch và đăng tải nội dung hiệu quả hơn. Mẫu này cung cấp giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng, cho phép bạn dễ dàng kéo và thả tệp, thêm bình luận và theo dõi tiến độ nội dung của mình. Tải miễn phí mẫu Hãy bỏ qua các bảng tính nhàm chán và sử dụng mẫu Lịch Nội dung của ClickUp để lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi nội dung suốt cả năm.

5. Tập trung vào các loại video có tác động cao

Khi ngân sách và nguồn lực của startup bị giới hạn, không phải video nào cũng xứng đáng được dành thời lượng hiển thị ngang nhau. Điểm mấu chốt là tập trung vào các định dạng video vừa đảm bảo độ phủ sóng vừa giữ chân người xem. Đó là sự cân bằng hoàn hảo giữa kể chuyện sáng tạo và hiệu quả đo lường được.

Bắt đầu với các ý tưởng video tự nhiên thu hút và giữ chân người xem: video giải thích, đánh giá của khách hàng và hướng dẫn. Các định dạng này giúp đơn giản hóa thông điệp giá trị của bạn đồng thời nhanh chóng xây dựng uy tín.

Dưới đây là những gì dữ liệu tương tác của Wistia cho thấy:

Điều quan trọng là: video càng dài, tỷ lệ tương tác càng thấp. Đó là cách hoạt động của sự chú ý con người. Nhưng ngắn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Một video hướng dẫn 10 phút đi sâu vào giá trị có thể vượt trội hơn một clip 1 phút về tổng thời gian xem.

Một dấu hiệu rõ ràng là: mọi người sẽ tiếp tục theo dõi khi họ đang học được điều hữu ích. Vì vậy, dù là một mẹo nhanh 60 giây hay một hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, hãy tập trung vào việc giảng dạy trước khi bán hàng.

📌 Ví dụ: Một startup có thể phát hành loạt video ngắn 2 phút giải thích các tính năng sản phẩm, kèm theo những đoạn chứng thực ngắn gọn. Những video nhỏ gọn, giàu giá trị này giúp xây dựng sự quen thuộc và thu hút sự quan tâm nhanh hơn so với một video giới thiệu dài.

📖 Xem thêm: Mẫu kế hoạch video miễn phí để tổ chức các buổi quay phim của bạn

6. Tối ưu hóa video để đạt được phạm vi tiếp cận tối đa

Xem khả năng tìm kiếm là một phần của quy trình tạo/lập nội dung. Làm cho video của bạn dễ tìm kiếm bằng cách sử dụng tiêu đề rõ ràng, từ khóa đơn giản và hình thu nhỏ thực sự hấp dẫn. Giữ định dạng và độ dài phù hợp với nền tảng để thuật toán không "nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ".

Chia sẻ video của bạn trên các nền tảng mạng xã hội để tăng thêm sức hút. Hãy nhớ, những điều chỉnh nhỏ = phạm vi tiếp cận rộng hơn mà không cần phức tạp.

Dưới đây là cách bạn có thể tối đa hóa phạm vi tiếp cận:

Sử dụng tiêu đề tối ưu hóa SEO: Tập trung vào ý định tìm kiếm (những gì khán giả thực sự nhập vào) và giữ tiêu đề dưới 60 ký tự để tránh bị cắt ngắn.

Viết mô tả giàu từ khóa: Đưa các từ khóa chính vào tự nhiên trong vài dòng đầu tiên và thêm dấu thời gian hoặc liên kết tài nguyên cho các video dài hơn.

Thiết kế hình thu nhỏ hấp dẫn: Sử dụng màu sắc tương phản, hình ảnh sinh động và ít văn bản, đồng thời duy trì sự nhất quán về thương hiệu.

Thêm các lời kêu gọi hành động (CTA) mạnh mẽ: Hướng dẫn người xem thực hiện bước tiếp theo, như đăng ký, truy cập hoặc tải xuống, thông qua các thông báo trên màn hình hoặc màn hình kết thúc.

Tối ưu hóa metadata và thẻ: Thêm các từ khóa chính xác, thẻ thương hiệu và các danh mục liên quan để giúp các thuật toán chỉ mục nội dung của bạn một cách chính xác.

Thêm phụ đề và bản chép lời: Nâng cao tính khả dụng, tăng cường SEO và giúp video của bạn có thể xem được mà không cần âm thanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sản xuất hàng loạt nhiều video ngắn, có tác động mạnh mẽ trong một phiên làm việc. Điều này giúp nội dung của bạn nhất quán, hiệu quả và sẵn sàng cho việc sử dụng trên nhiều nền tảng, đồng thời tối đa hóa từng giây sự chú ý của khán giả.

7. Tận dụng hiệu quả các kênh mạng xã hội

Mỗi nền tảng mạng xã hội có nhịp điệu riêng, và video của bạn cần được điều chỉnh cho phù hợp. Những gì thành công trên YouTube có thể thất bại trên Instagram, và những gì lan truyền trên LinkedIn có thể không hiệu quả trên TikTok. Bí quyết là gì? Phù hợp thông điệp với nền tảng.

Dưới đây là một số gợi ý:

Thích ứng định dạng video: Sử dụng video dọc (9:16) cho Instagram Reels và TikTok, và video ngang (16:9) cho YouTube và LinkedIn.

Thu hút ngay từ đầu: Thu hút sự chú ý trong ba giây đầu tiên, đặc biệt trên các nền tảng có nhiều thao tác cuộn như Instagram và TikTok.

Tùy chỉnh phụ đề của bạn: Viết phụ đề phù hợp với từng nền tảng: mang tính cuộc hội thoại trên Instagram, tập trung vào giá trị trên LinkedIn và nhạy bén với xu hướng trên TikTok.

Đăng vào thời điểm phù hợp: Kiểm tra phân tích để xác định thời điểm khán giả của bạn hoạt động tích cực nhất và lên lịch đăng video cho phù hợp.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Trả lời bình luận, chia sẻ các đoạn video do người dùng tạo và ghim các video tốt nhất của bạn để duy trì hiển thị.

💡 Bonus: Cần tìm kịch bản demo sản phẩm từ ba tuần trước hoặc bản cắt cuối cùng của video ra mắt? Với ClickUp Brain MAX, có những việc cần làm khác nữa: Tìm kiếm ngay lập tức trong ClickUp, Google Drive, Dropbox và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn để tìm các tệp video, kịch bản và bản tóm tắt sáng tạo chỉ trong vài giây — không còn phải lục lọi các thư mục hay hỏi “Ai có phiên bản mới nhất?”

Sử dụng Talk to Text để brainstorm ý tưởng video, giao công việc chỉnh sửa hoặc cập nhật dòng thời gian sản xuất bằng giọng nói — rảnh tay khi bạn đang xem lại footage hoặc chuẩn bị cho buổi quay tiếp theo.

Sử dụng các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Claude và Gemini trong một giải pháp duy nhất, có khả năng hiểu rõ mục tiêu tiếp thị video, giọng điệu thương hiệu và hiệu quả của các chiến dịch trước đây của bạn. Thử ClickUp Brain MAX để nghiên cứu sâu hơn và hiểu rõ bối cảnh. Thử ClickUp Brain MAX — trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ chiến lược video, sở thích của đối tượng mục tiêu và lịch trình nội dung của startup bạn. Hãy từ bỏ việc sử dụng quá nhiều công cụ AI ngay hôm nay.

8. Tái sử dụng và mở rộng quy mô các video hiện có

Việc tạo ra video mới mỗi tuần không phải là giải pháp bền vững cho hầu hết các startup, nhưng việc tái sử dụng video một cách thông minh thì có. Bạn đã có "kho báu" trong kho lưu trữ của mình; nó chỉ cần được "chải chuốt" lại.

Bạn có thể chia nội dung dài thành các đoạn ngắn, chẳng hạn như chuyển đổi webinar hoặc demo thành các clip dài 30-60 giây cho mạng xã hội. Ngoài ra, việc tái sử dụng bản chép lời của video dài thành nội dung văn bản thân thiện với SEO cho trang web của bạn là một ý tưởng tuyệt vời.

Nghe chia sẻ từ Trưởng nhóm Blog Quốc tế tại Wix:

Không bao giờ là thừa khi tái sử dụng nội dung dài thành các định dạng ngắn (như Instagram Reels, YouTube Shorts, v.v.) — và ngược lại. Bằng cách này, bạn có thể thu hút những người tiêu thụ thông tin theo các cách khác nhau. Đây là một kỹ thuật bất hủ giúp tối đa hóa giá trị của công việc của bạn.

Không bao giờ là thừa khi tái sử dụng nội dung dài thành các định dạng ngắn (như Instagram Reels, YouTube Shorts, v.v.) — và ngược lại. Bằng cách này, bạn có thể thu hút những người tiêu thụ thông tin theo các cách khác nhau. Đây là một kỹ thuật bất hủ giúp tối đa hóa giá trị của công việc của bạn.

🎥 Xem: Làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển của startup với các chiến lược tiếp thị mạnh mẽ?

📖 Xem thêm: Các công cụ tạo video AI tốt nhất

9. Theo dõi các chỉ số tương tác và hiệu suất.

Dữ liệu giúp bạn nhận biết những gì đang thu hút, những gì không hiệu quả và nơi cần đầu tư nỗ lực tiếp theo. Dưới đây là một số chỉ số hiệu suất mà bạn nên theo dõi trong phần mềm quản lý dự án cho sản xuất video:

Số lượt xem : Số lần video của bạn được xem; một chỉ số cơ bản về phạm vi tiếp cận.

Thời gian xem : Tổng thời gian người xem dành để xem video của bạn; có giá trị cao đối với các thuật toán của nền tảng.

Tỷ lệ xem hết video (VTR) : Tỷ lệ phần trăm người xem xem video của bạn đến hết.

Giữ chân khách hàng : Hiển thị nơi người xem rời khỏi video, giúp bạn xác định những điểm mạnh và yếu trong video của mình.

Thời lượng xem trung bình : Thời lượng trung bình mà người xem tương tác trước khi rời đi.

Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) : Đo lường số lượng người xem nhấp vào lời kêu gọi hành động, hình thu nhỏ hoặc liên kết sau khi xem video.

Tỷ lệ tương tác : Tổng số tương tác (thích, bình luận, chia sẻ, lưu) so với tổng số chế độ xem hoặc phạm vi tiếp cận.

Số lần chia sẻ trên mạng xã hội : Tần suất video của bạn được chia sẻ, giúp tăng cường khả năng hiển thị và phạm vi tiếp cận tự nhiên.

Tỷ lệ chuyển đổi: Số lượng người xem hoàn thành hành động mong muốn (đăng ký, mua hàng, tải xuống) sau khi xem video.

📌 Ví dụ: Nếu video demo sản phẩm của bạn có thời gian xem cao nhưng tỷ lệ nhấp chuột (CTR) thấp, có thể nút kêu gọi hành động (CTA) xuất hiện quá muộn; hãy thử đặt nó sớm hơn trong video.

🧠 Thực tế thú vị: Video thương hiệu đầu tiên thực sự lan truyền rộng rãi thường được cho là series ‘Will It Blend?’ của BlendTec (bắt đầu từ khoảng năm 2006). Ý tưởng đơn giản (CEO xay nhuyễn các đối tượng kỳ lạ như iPhone trên video) đã cho thấy cách kết hợp video + hài hước + khả năng chia sẻ = vàng trong marketing thời đại số.

10. Cải tiến dựa trên phản hồi và thông tin chi tiết.

Xem mỗi lần đăng tải như một thử nghiệm, học hỏi từ những thành công (và thất bại) để cải thiện lần tiếp theo. Sử dụng phản hồi của khán giả, biểu đồ thời gian xem, thử nghiệm A/B và phân tích nền tảng để hoàn thiện cách tiếp cận sáng tạo, nhịp độ, thông điệp và lời kêu gọi hành động của bạn.

Ngay cả những điều chỉnh nhỏ—như tinh chỉnh hình thu nhỏ, chỉnh sửa câu mở đầu hoặc thử nghiệm với các định dạng mới—cũng có thể mang lại những cải thiện đáng kể. Dưới đây là một số cách đơn giản để cải thiện dựa trên phản hồi:

Thử nghiệm các hình thu nhỏ, đoạn mở đầu hoặc lời kêu gọi hành động (CTA) khác nhau.

Khuyến khích bình luận, thăm dò ý kiến hoặc khảo sát.

So sánh các loại video, chủ đề và xu hướng hiệu suất hàng tháng.

Cập nhật chiến lược nội dung dựa trên hành vi của đối tượng mục tiêu và sự thay đổi của thuật toán nền tảng.

📌 Ví dụ: Nếu video giáo dục có hiệu quả hơn video văn hóa, hãy chuyển 60% lịch sản xuất sắp tới sang các video hướng dẫn hoặc hướng dẫn cách làm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo định dạng video định kỳ ngay từ sớm. Ngay cả những định dạng đơn giản như ‘Friday Fixes’ hoặc ‘Startup Snacks’ cũng giúp duy trì tính nhất quán, và tính nhất quán quan trọng hơn tính lan truyền để đạt được tầm ảnh hưởng lâu dài.

🧠 Thú vị: Chiến dịch "The Force" của Volkswagen vào năm 2011 được phát hành trên YouTube bốn ngày trước Super Bowl. Chiến dịch này thu hút 1,8 triệu chế độ xem vào sáng thứ Năm và 17 triệu chế độ xem trước khi trận đấu bắt đầu, thay đổi bản chất của quảng cáo Super Bowl từ "các spot TV đơn lẻ" thành các chiến dịch kỹ thuật số toàn diện.

Cách quản lý quy trình tiếp thị video một cách hiệu quả

Bạn biết video hiệu quả. Dữ liệu cho thấy rõ ràng—nội dung video tăng cường tương tác, xây dựng niềm tin và chuyển đổi tốt hơn so với chỉ văn bản.

Tuy nhiên, đối với các startup, khoảng cách giữa việc "chúng ta nên làm nhiều video hơn" và việc thực sự sản xuất nội dung video chất lượng, đều đặn dường như không thể vượt qua. Điều này dẫn đến tài nguyên bị phân tán trong các thư mục, phiên bản bị mất trong các chuỗi email cũ, hạn chót đến gần mà không được chú ý, và các nút thắt trong quá trình phê duyệt. Điều này được gọi là Work Sprawl. ClickUp đưa toàn bộ hoạt động tiếp thị video của bạn vào một nơi duy nhất với tư cách là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp tích hợp tất cả các ứng dụng làm việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Từ ý tưởng ban đầu đến khi phát hành cuối cùng, nhóm của bạn có thể lập kế hoạch lịch nội dung, hợp tác viết kịch bản, theo dõi dòng thời gian sản xuất, quản lý tài nguyên và phân tích hiệu suất mà không cần chuyển đổi công cụ.

Dưới đây là cách công cụ quản lý dự án sản xuất video tập trung quá trình lập ý tưởng, sản xuất và xuất bản trong một không gian làm việc duy nhất:

Phát triển ý tưởng sáng tạo với ClickUp Tài liệu

Mọi video xuất sắc đều bắt đầu từ một ý tưởng mạnh mẽ, và ClickUp Docs khơi nguồn sáng tạo này. Những tài liệu hợp tác, linh hoạt này cung cấp không gian để brainstorm ý tưởng chiến dịch, soạn thảo kịch bản và lưu trữ bản tóm tắt sáng tạo.

Tạo một tài liệu ClickUp có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để ghi chép ý tưởng cho chiến lược video của bạn một cách hợp tác

Bạn có thể định dạng ý tưởng của mình bằng tiêu đề, danh sách kiểm tra, nhúng nội dung và thậm chí đề cập đồng nghiệp (@mention) để nhận phản hồi ngay lập tức. Ngoài ra, vì tài liệu (Docs) được liên kết trực tiếp với nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể biến bất kỳ ý tưởng nào thành bước hành động cụ thể.

📌 Ví dụ: Nhóm tiếp thị của bạn soạn thảo ý tưởng video ‘Behind the Startup’ trong một tài liệu ClickUp. Từ chính tài liệu đó, bạn gắn thẻ người phụ trách thiết kế để thêm hình ảnh kịch bản, giao công việc cho người viết kịch bản video và liên kết ý tưởng hoàn chỉnh với lịch nội dung.

📮 ClickUp Insight: 45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ giữ các tab nghiên cứu liên quan đến công việc mở trong nhiều tuần. Đối với 23% còn lại, các tab quý giá này bao gồm các chủ đề trò chuyện chat AI chứa đầy thông tin bối cảnh. Thực tế, phần lớn người dùng đang phụ thuộc vào các tab trình duyệt dễ bị gián đoạn để lưu trữ thông tin và ngữ cảnh. Hãy nhớ: Tab không phải là cơ sở kiến thức. 👀 ClickUp Brain MAX thay đổi cuộc chơi ở đây. Ứng dụng AI đa năng này cho phép bạn tìm kiếm không gian làm việc, tương tác với nhiều mô hình AI và thậm chí sử dụng lệnh giọng nói để truy xuất ngữ cảnh từ một giao diện duy nhất. Vì MAX hoạt động trên máy tính của bạn, nó không chiếm dụng không gian tab và có thể lưu trữ cuộc hội thoại cho đến khi bạn xóa chúng!

Tạo quy trình làm việc dễ theo dõi cho các công việc.

Khi ý tưởng của bạn đã sẵn sàng, đã đến lúc biến sự sáng tạo thành một kế hoạch có cấu trúc. Phân chia từng dự án video thành các bước rõ ràng, có thể thực hiện được bằng cách sử dụng nhiệm vụ ClickUp với các công việc con và danh sách kiểm tra trong phần mềm tiếp thị video.

Tạo các nhiệm vụ ClickUp cụ thể để chia nhỏ các dự án video thành các công việc có thể thực hiện được

Bạn có thể giao quyền sở hữu, đặt ưu tiên, thêm các phụ thuộc (để việc chỉnh sửa không bắt đầu trước khi quay phim kết thúc) và sử dụng các mẫu công việc để tiết kiệm thời gian cho các loại video lặp lại, như demo sản phẩm hoặc đánh giá của khách hàng.

📌 Ví dụ: Nhóm tiếp thị của startup tạo một Công việc cho mỗi giai đoạn: Ý tưởng, Duyệt kịch bản, Quay phim, Chỉnh sửa và Phát hành, kèm theo thời hạn, người được giao và tài liệu hoặc clip đính kèm. Người quản lý dự án có thể ngay lập tức xem ai đang làm gì, gì đã quá hạn và gì đã sẵn sàng để xem xét.

Một khách hàng cũng chia sẻ:

Đặc biệt, tính năng công việc con và khả năng xác định các phụ thuộc dự án đã mang lại sự thay đổi đáng kể cho chúng tôi, vì chúng tôi thường làm việc trên các dự án có nhiều thành phần, thường được thực hiện bởi các thành viên khác nhau trong nhóm của chúng tôi (hoặc của khách hàng). Ngoài ra, tab Home, cung cấp cái nhìn tổng quan về dự án, đã giúp chúng tôi tránh được những trì hoãn không cần thiết trong giao tiếp hoặc sản xuất.

Đặc biệt, tính năng công việc con và khả năng xác định các phụ thuộc dự án đã mang lại sự thay đổi đáng kể cho chúng tôi, vì chúng tôi thường làm việc trên các dự án có nhiều thành phần, thường được thực hiện bởi các thành viên khác nhau trong nhóm của chúng tôi (hoặc của khách hàng). Ngoài ra, tab Home, cung cấp cái nhìn tổng quan về dự án, đã giúp chúng tôi tránh được những trì hoãn không cần thiết trong giao tiếp hoặc sản xuất.

Thêm tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với ClickUp Brain.

ClickUp Brain giúp đẩy nhanh quy trình tiếp thị video của bạn từ ý tưởng đến xuất bản.

Sử dụng nó để tạo kịch bản video dựa trên vị trí sản phẩm của bạn, brainstorm các ý tưởng thu hút cho các nền tảng khác nhau, hoặc soạn thảo mô tả video và phụ đề phù hợp với giọng điệu thương hiệu của bạn.

Cần chuyển đổi một webinar thành các đoạn video ngắn?

ClickUp Brain có thể đề xuất những khoảnh khắc quan trọng đáng chú ý và soạn thảo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội cho từng phân khúc. Bị mắc kẹt với tiêu đề video hoặc hình thu nhỏ? Hãy yêu cầu Brain phân tích nội dung hiệu quả nhất của bạn và đề xuất cách cải thiện để thu hút khán giả. Xem bên dưới cách bạn có thể tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất nội dung video với ClickUp AI.

Lợi thế thực sự: Brain hiểu bối cảnh của startup của bạn vì nó có quyền truy cập vào không gian làm việc kết nối của bạn. Nó đã nắm rõ các hướng dẫn thương hiệu, đối tượng mục tiêu, hiệu quả của các chiến dịch trước đây và thông điệp sản phẩm của bạn. Vì vậy, khi bạn yêu cầu nó hỗ trợ chiến lược video, bạn không nhận được lời khuyên tiếp thị chung chung—bạn nhận được các đề xuất được tùy chỉnh dựa trên những gì đã thực sự hiệu quả cho nhóm của bạn và phù hợp với mục tiêu hiện tại của bạn.

Ngoài ra, Brain cũng có thể trở thành trợ lý quản lý dự án của bạn. Ví dụ, khi bạn tạo công việc "Video demo sản phẩm", nó sẽ tự động tạo ra một khung công việc hoàn chỉnh, bao gồm các công việc con như viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa và đăng tải, mỗi công việc được giao cho người phụ trách phù hợp.

Bạn thậm chí có thể hỏi: “Trạng thái của đợt ra mắt video tiếp theo của chúng ta là gì?” hoặc “Những công việc video nào đang chậm tiến độ?” Trong vài giây, công cụ tiếp thị AI sẽ tóm tắt các cập nhật, phân công chủ sở hữu và chỉ ra các rào cản tiềm ẩn.

🧠 Thú vị: Vào ngày 1 tháng 7 năm 1941, một quảng cáo 10 giây cho Bulova đã được phát sóng trên đài truyền hình WNBT (nay là WNBC) của New York trước một trận bóng chày. Quảng cáo này có chi phí khoảng $9, hiển thị một chiếc đồng hồ trên bản đồ Hoa Kỳ và được công nhận rộng rãi là quảng cáo truyền hình trả tiền đầu tiên.

Đảm bảo quy trình phê duyệt trơn tru với ClickUp Clips

Khi nhóm của bạn cần giao tiếp bằng hình ảnh, ClickUp Clips biến các chủ đề bình luận dài dòng thành các thông điệp video sắc nét và rõ ràng.

Thay vì phải gõ ra phản hồi chi tiết về các bản chỉnh sửa video hoặc giải thích tầm nhìn của bạn cho tài sản tiếp thị tiếp theo, hãy ghi lại một đoạn chia sẻ màn hình ngắn gọn để thể hiện chính xác ý tưởng của bạn.

Đưa ra phản hồi về video tiếp thị để đảm bảo tính rõ ràng tối đa với ClickUp Clips

Ví dụ, giám đốc sáng tạo của bạn có thể ghi lại một video ngắn giới thiệu các tùy chọn hình thu nhỏ và giải thích lý do tại sao một trong số chúng hoạt động tốt hơn.

Mỗi Clip sẽ được lưu tự động vào Clips Hub của bạn, tạo thành một thư viện có thể tìm kiếm chứa phản hồi video, hướng dẫn sáng tạo và các cuộc thảo luận chiến lược mà nhóm của bạn có thể tham khảo bất cứ lúc nào. Các thành viên mới có thể xem lại các Clip trước đó để hiểu phong cách và tiêu chuẩn video của bạn, thay vì phải dán thông tin từ các tin nhắn Slack rời rạc.

🚀 Mẹo hữu ích: ClickUp Brain cung cấp cho bạn một trợ lý viết tích hợp có khả năng hiểu bối cảnh dự án, ví dụ về bộ nhận diện thương hiệu và quy trình làm việc của bạn. Với nó, bạn có thể soạn thảo kịch bản video, chú thích mạng xã hội, mô tả và thậm chí phác thảo quy trình làm việc. Ví dụ: Viết kịch bản 90 giây cho video chứng thực khách hàng tiếp theo của startup chúng tôi. Tông giọng: thân thiện nhưng chuyên nghiệp. Bao gồm lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để ‘thử bản demo miễn phí’ ở cuối. *

Tự động hóa tiến độ quy trình làm việc với ClickUp Automations

Khi video có tiến độ từ giai đoạn ý tưởng đến xuất bản, việc chuyển giao thủ công làm chậm quá trình. Tự động hóa ClickUp sử dụng Kích hoạt > Điều kiện > Tác động để di chuyển công việc, giao chủ sở hữu, thay đổi trạng thái và đăng bình luận tự động.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Ví dụ, khi trạng thái của công việc 'Quay phim' thay đổi thành 'Hoàn thành', các tính năng tự động hóa có thể tự động giao công việc 'Chỉnh sửa' cho trình chỉnh sửa của bạn, đặt ngày đáo hạn là +2 ngày và thông báo cho các bên liên quan. Nhờ vậy, quy trình sản xuất video của bạn vẫn diễn ra suôn sẻ ngay cả khi bạn đang bận rộn với 10 việc khác.

🚀 Mẹo nhanh: Trong khi các tính năng tự động hóa xử lý các tác vụ có quy tắc cố định, ClickUp Agents mang đến trí tuệ thích ứng cho quy trình làm việc của bạn. Chúng hiểu bối cảnh, phân tích mẫu và đưa ra quyết định thông minh. Ví dụ, nếu trình chỉnh sửa của bạn không kịp hoàn thành video demo sản phẩm đúng hạn, Ambient Agent có thể tự động điều chỉnh ưu tiên các công việc liên quan, thông báo cho quản lý dự án và thậm chí tóm tắt các cập nhật đang chờ xử lý. Thêm các trợ lý AI vào: Phát hiện các rào cản tiềm ẩn

Tạo các tóm tắt nhanh chóng cho tất cả các ví dụ video đào tạo có tiến độ thực hiện.

Phân công công việc một cách linh hoạt dựa trên khối lượng công việc hoặc kỹ năng của từng thành viên.

Quản lý lịch trình của bạn với ClickUp Calendar

Việc đăng tải nội dung đều đặn là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của startup. Lịch ClickUp cho phép bạn theo dõi mọi cột mốc quan trọng từ kịch bản, quay phim, chỉnh sửa đến đăng tải chỉ trong nháy mắt.

Sử dụng Lịch ClickUp để quản lý tiếp thị video cho startup

Với tính năng đồng bộ hai chiều với các lịch bên ngoài như Lịch Google, mọi thay đổi được thực hiện trong ClickUp sẽ được cập nhật tự động trên các nền tảng kết nối. Bạn có thể kéo và thả các công việc giữa các ngày hoặc tuần để điều chỉnh lịch trình ngay lập tức và lựa chọn giữa các bố cục hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để phù hợp với nhịp độ sản xuất của bạn.

Các công việc được đánh dấu màu sắc giúp dễ dàng xác định ưu tiên, ví dụ: đỏ cho ‘Chỉnh sửa’, xanh lá cho ‘Đã duyệt’ và xanh dương cho ‘Đã đăng’. Các công việc con có ngày đáo hạn cụ thể thậm chí xuất hiện như các sự kiện riêng biệt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi thời hạn gấp rút, các lời nhắc nhở tùy chỉnh giúp mọi người đồng bộ thông tin, nhắc nhở nhóm trước các buổi quay phim quan trọng, ra mắt video hoặc đánh giá nội dung.

Theo dõi và đo lường với bảng điều khiển ClickUp

Khi video đã được phát sóng, bạn cần theo dõi hiệu quả của chúng, và bảng điều khiển ClickUp cung cấp thông tin thời gian thực. Bạn có thể thêm thẻ cho các công việc trong quá trình sản xuất, thời gian trung bình từ kịch bản đến khi phát hành, khối lượng công việc của từng trình chỉnh sửa, hoặc các chỉ số hiệu suất như tương tác và chuyển đổi.

Thêm thẻ tùy chỉnh vào Bảng điều khiển ClickUp của bạn để theo dõi các chỉ số quan trọng

Ví dụ, bạn tạo một Bảng điều khiển có tên ‘Chỉ số sản xuất video’.

Một thẻ hiển thị tám video đang trong quá trình chỉnh sửa, trong khi thẻ khác cho thấy thời gian hoàn thành trung bình là 12 ngày (tăng từ 9 ngày so với quý trước).

🔍 Bạn có biết? 78% người tiêu dùng mong muốn các thương hiệu sử dụng video nhiều hơn để giao tiếp với họ. Và khi những video đó được cá nhân hóa, chúng có tác động mạnh mẽ hơn. Video cá nhân hóa có khả năng khiến ai đó trở thành hoặc duy trì là khách hàng cao gấp 3,5 lần so với video chung chung.

Những sai lầm phổ biến mà startup thường mắc phải trong tiếp thị video

Dưới đây là một số sai lầm phổ biến bạn có thể mắc phải trong tiếp thị video, cùng với các giải pháp thực tiễn cho từng trường hợp:

Những sai lầm phổ biến ✅ Giải pháp Không có mục tiêu rõ ràng hoặc chỉ số KPI Xác định mục tiêu video cụ thể trước khi sản xuất để định hướng nội dung. Đuổi theo sự lan truyền thay vì giá trị cốt lõi Tập trung vào việc tạo nội dung có sức ảnh hưởng sâu sắc đến các đối tượng mục tiêu cụ thể. Ngân sách phân bổ sai Đầu tư đủ cho chiến lược, viết kịch bản cho video và đảm bảo phân phối đa kênh, không chỉ tập trung vào thiết bị. Thiếu chiến lược phân phối Xây dựng kế hoạch rõ ràng cho việc sử dụng các kênh sở hữu, kênh thu hút và kênh trả phí. Truyền tải thông điệp tập trung vào tính năng Tập trung vào việc nhấn mạnh lợi ích và tác động cảm xúc thay vì chỉ liệt kê các tính năng sản phẩm. Thông điệp không rõ ràng hoặc gây nhầm lẫn Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, không dùng thuật ngữ chuyên ngành để truyền đạt rõ ràng thông điệp chính. Tốc độ chậm và móc câu yếu Thu hút sự chú ý trong vài giây đầu tiên và duy trì đà phát triển với một câu chuyện rõ ràng và chỉnh sửa chặt chẽ. Bỏ qua đối tượng mục tiêu Nghiên cứu và tùy chỉnh video phù hợp với sở thích, vấn đề và sở thích của một đối tượng mục tiêu được xác định rõ ràng.

‘Tạm dừng’ và ‘Phát’ một cách thông minh: Hãy sử dụng ClickUp

Tạo ra những video thực sự hiệu quả phụ thuộc vào cấu trúc, thời gian và thực thi thông minh. Khi kịch bản, chỉnh sửa và lịch đăng tải của bạn đều được quản lý trong một không gian làm việc duy nhất, tiếp thị video trở nên…dễ dàng (vâng, chúng tôi dám nói!).

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp tối ưu hóa mọi bước trong quy trình sản xuất video của bạn. Sử dụng ClickUp Docs để viết kịch bản video, Tasks để quản lý các giai đoạn sản xuất và Calendar để lên lịch ngày phát hành mà không bỏ lỡ bất kỳ bước nào.

Theo dõi tiến độ chiến dịch thông qua Bảng điều khiển và để ClickUp tự động hóa các bước lặp lại. Và tất nhiên, bạn luôn có ClickUp Brain tối ưu hóa mọi giai đoạn bằng cách tóm tắt cập nhật, ưu tiên công việc và biến dữ liệu thành thông tin hữu ích.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Các startup nên bắt đầu với các video ngắn gọn, súc tích để giải thích sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, chia sẻ câu chuyện thương hiệu hoặc của người sáng lập, và xây dựng niềm tin. Các loại video hiệu quả bao gồm video giải thích, đánh giá của khách hàng, demo sản phẩm, video hướng dẫn chuyên nghiệp và những cái nhìn hậu trường.

Với ngân sách hạn hẹp, các startup có thể tận dụng điện thoại thông minh hoặc máy ảnh giá rẻ cùng các công cụ chỉnh sửa miễn phí hoặc giá cả phải chăng. Tập trung vào việc kể chuyện chân thực thay vì chú trọng vào chất lượng sản xuất cao. Sử dụng nội dung sẵn có, như các đoạn video do người dùng tạo ra hoặc đánh giá của khách hàng, giúp tiết kiệm chi phí. Hợp tác với các freelancer hoặc sử dụng các hiệu ứng động đơn giản và mẫu có sẵn cũng là những giải pháp hiệu quả.

Tần suất đăng bài phụ thuộc vào nền tảng và đối tượng, nhưng lịch trình thực tế là từ ba đến bảy bài đăng mỗi tuần trên các nền tảng như Instagram và Facebook. TikTok hỗ trợ tần suất cao hơn với bốn bài đăng mỗi ngày; tuy nhiên, 3-5 lần mỗi tuần là hợp lý.

Đo lường ROI bao gồm theo dõi lượt xem video, chỉ số tương tác, tỷ lệ nhấp chuột và chuyển đổi, cũng như tỷ lệ giữ chân khán giả. Tích hợp phân tích video với hệ thống bán hàng hoặc CRM để xác định nguồn gốc của khách hàng tiềm năng hoặc doanh số từ nội dung video. Các chỉ số bổ sung bao gồm nhận thức thương hiệu, tuổi thọ và tạo khách hàng tiềm năng.

Các công cụ như Filmora, CapCut và iMovie giúp chỉnh sửa video với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một nền tảng để quản lý toàn bộ quy trình tạo/lập nội dung video, ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời. Nó cung cấp các công cụ toàn diện để hỗ trợ bạn ở mọi giai đoạn, từ giai đoạn ý tưởng và viết kịch bản trong ClickUp Tài liệu đến quay phim, chỉnh sửa và đăng tải thông qua ClickUp Calendar.