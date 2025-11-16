Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho StoryChief để nâng cao hiệu quả tiếp thị nội dung

StoryChief là một nền tảng tiếp thị nội dung mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp cho các nhóm muốn có một không gian tất cả trong một để viết, tối ưu hóa và xuất bản nội dung. Các tính năng đánh giá SEO và “Publish Everywhere” của nó là những lý do chính khiến nhiều nhà tiếp thị quan tâm đến nền tảng này ngay từ đầu.

Tuy nhiên, khi hoạt động nội dung phát triển, một số nhóm bắt đầu nhận ra những giới hạn — việc chỉnh sửa chậm chạp khi có nhiều người cộng tác, quản lý phiên bản phức tạp và chi phí có thể tăng cao khi nhóm mở rộng.

Đó thường là lúc các nhà tiếp thị bắt đầu so sánh các lựa chọn thay thế. Sau khi phân tích các nền tảng hàng đầu được các nhóm nội dung và tiếp thị sử dụng hiện nay, tôi đã tổng hợp 10 lựa chọn thay thế StoryChief tốt nhất (bao gồm ClickUp ) giúp giải quyết những thách thức đó và duy trì quy trình làm việc của bạn diễn ra suôn sẻ.

Hãy cùng tìm hiểu. 🎯

Các lựa chọn thay thế StoryChief hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các nền tảng quản lý mạng xã hội trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quản lý quy trình làm việc dự án và nội dung tất cả trong một Kích thước đội ngũ: Đội ngũ nội dung, bộ phận vận hành tiếp thị, các agency Trợ lý viết AI cho công việc, tài liệu, bảng trắng, mẫu, lịch và tự động hóa. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Planable Phê duyệt hợp tác + xuất bản đa nền tảng Kích thước nhóm: Các agency, đội ngũ truyền thông xã hội, các nhà tiếp thị làm việc trực tiếp với khách hàng Chế độ xem Dòng tin, Chế độ xem Lịch, phê duyệt dựa trên vai trò, bình luận chia sẻ. Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $39/tháng ContentStudio Lập lịch nội dung hỗ trợ AI + Báo cáo Kích thước nhóm: Các agency, freelancer, quản lý đa thương hiệu Phụ đề AI, phân tích, công cụ rút gọn liên kết, báo cáo nhãn trắng. Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $29/tháng Semrush Tối ưu hóa SEO và tiếp thị nội dung Kích thước đội ngũ: Chuyên gia tiếp thị tăng trưởng, chiến lược gia SEO Công cụ lập kế hoạch từ khóa, Nghiên cứu chủ đề, Kiểm tra nội dung, Phân tích đối thủ cạnh tranh Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $199/tháng Hootsuite Đăng tải trên mạng xã hội + đang theo dõi cảm xúc Kích thước đội ngũ: Doanh nghiệp, các agency, các nhóm đa chức năng OwlyGPT, Streams, theo dõi mạng xã hội, Hộp thư đến nâng cao Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $149/tháng Buffer Xuất bản đa nền tảng + chiến dịch liên kết trong bio Kích thước nhóm: Người tạo, startup, đội ngũ tiếp thị gọn nhẹ Bảng điều khiển Engage, Trang chủ, Nhập dữ liệu từ Canva, công cụ hợp tác Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $6/tháng Surfer SEO Tối ưu hóa SEO trên trang web bằng dữ liệu SERP Kích thước đội ngũ: Đội ngũ SEO, quản lý blog, nhà tiếp thị nội dung Trình chỉnh sửa nội dung, Công cụ phân tích SERP, Kiểm tra, Trí tuệ nhân tạo (AI) tối ưu hóa nội dung. Kế hoạch dịch vụ bắt đầu từ $99/tháng Jasper Tạo nội dung bằng AI quy mô lớn Kích thước nhóm: Đội ngũ nội dung, các agency, nhà tiếp thị thương mại điện tử Giọng điệu thương hiệu, Trò chuyện AI, Mẫu chiến dịch, Bộ công cụ hình ảnh AI Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $69/tháng CoSchedule Kế hoạch chiến dịch dựa trên lịch Kích thước nhóm: Đội ngũ tiếp thị, quản lý chiến dịch Lịch, ReQueue, Insights, Headline Studio Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $19/tháng Prismic Hệ thống quản lý nội dung không đầu (Headless CMS) + xây dựng trang web dựa trên thành phần Kích thước nhóm: Nhóm phát triển và tiếp thị, tổ chức có lượng nội dung lớn Slice Machine, bản địa hóa, chế độ xem trước, xuất bản theo lịch trình Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $15/tháng

Hầu hết các nhóm nội dung đều mắc một sai lầm lớn: họ không có một quy trình nội dung nhất quán. Đó là lý do tại sao quy trình làm việc của bạn trở nên lộn xộn, việc phê duyệt bị trì hoãn và việc xuất bản trở nên hỗn loạn. 🎥 Trong video này, bạn sẽ học cách xây dựng một quy trình nội dung thực sự có thể mở rộng - sử dụng năm bước đơn giản và một mẫu sẵn sàng sử dụng.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho StoryChief?

Khi tìm kiếm các giải pháp thay thế cho StoryChief, hãy bắt đầu bằng cách xác định những yếu tố đang cản trở quản lý nội dung, chẳng hạn như công cụ hợp tác nhóm giới hạn, quy trình làm việc cứng nhắc hoặc chi phí ngày càng tăng.

Dưới đây là một số tính năng khóa cần xem xét:

Công cụ quản lý nội dung linh hoạt: Hỗ trợ tài liệu, Hỗ trợ tài liệu, mẫu lịch nội dung và viết có sự hỗ trợ của AI để soạn thảo nhanh hơn và hợp tác hiệu quả.

Đăng tải đa kênh: Cho phép bạn đăng tải nội dung trên nhiều kênh khác nhau hoặc quản lý lịch trình nội dung mà không cần chuyển đổi công cụ.

Quản lý dự án mạnh mẽ: Tích hợp các công việc, phê duyệt và dòng thời gian trong một nền tảng duy nhất để đang theo dõi dự án tiếp thị hiệu quả hơn.

Trợ lý AI tích hợp: Không chỉ kiểm tra ngữ pháp, mà còn cung cấp khả năng tạo ý tưởng, tóm tắt nội dung, hỗ trợ chỉnh sửa theo ngữ cảnh và Không chỉ kiểm tra ngữ pháp, mà còn cung cấp khả năng tạo ý tưởng, tóm tắt nội dung, hỗ trợ chỉnh sửa theo ngữ cảnh và các mẫu viết nội dung

Phân tích và báo cáo nâng cao: Đo lường mức độ tương tác, hiệu suất SEO và ROI của chiến dịch theo thời gian thực.

Giá cả linh hoạt và tích hợp: Kết nối với các nền tảng khác như Slack, HubSpot và hồ sơ kinh doanh Google của bạn để phát triển một cách tiết kiệm cùng nhóm của bạn.

📮 ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể sử dụng trợ lý viết AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — đồng thời duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho StoryChief

Dưới đây là các lựa chọn thay thế hàng đầu cho StoryChief. 👇🏼

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý quy trình làm việc dự án và nội dung tất cả trong một)

Quản lý các dự án sáng tạo với nhiệm vụ ClickUp Tạo các nhiệm vụ ClickUp cho từng tài liệu tiếp thị nội dung để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nội dung nào.

Tôi đã sử dụng ClickUp cho nhiều dự án nội dung khác nhau, và thành thật mà nói, đây là công cụ mà tôi luôn quay lại sử dụng. Khác với StoryChief, vốn tập trung chủ yếu vào xuất bản và hợp tác, ClickUp đã cung cấp cho tôi một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho việc lập kế hoạch, tạo nội dung, xem xét và lên lịch đăng tải.

ClickUp for Content Marketers là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Dưới đây là cách các nhóm tiếp thị có thể sử dụng ClickUp. 🤩

Hệ thống phân cấp dự án của ClickUp giúp bạn thoát khỏi tình trạng "tất cả trong một thùng" và xây dựng cấu trúc với không gian, thư mục, Danh sách công việc, công việc và công việc con.

Các nhiệm vụ ClickUp ở đây tạo nền tảng cho dự án tiếp thị. Giả sử bạn có năm nhà văn, hai trình chỉnh sửa và một người phụ trách đồ họa. Bạn có thể tạo thẻ nhiệm vụ cho 'Bài viết blog A', giao nhiệm vụ cho nhà văn, liên kết công việc con và thêm cờ ưu tiên cao với ngày đáo hạn. Như vậy, thông tin được tập trung và bối cảnh được lưu trữ.

Tạo tài liệu một cách dễ dàng

Sau khi cấu trúc quản lý nội dung của bạn đã được cài đặt, đã đến lúc soạn thảo tài liệu, bản tóm tắt, kế hoạch nội dung và hướng dẫn phong cách. ClickUp Docs tích hợp viết, hợp tác và thực thi trong một nền tảng duy nhất.

Kết nối các bản tóm tắt nội dung với quá trình thực thi thông qua ClickUp Docs

Hỗ trợ hợp tác thời gian thực, công cụ cho phép nhà văn, trình chỉnh sửa và nhà thiết kế thực hiện công việc trên cùng một tài liệu mà không làm mất các chỉnh sửa của nhau. Ngoài ra, bình luận có thể trực tiếp chuyển thành các công việc. Ví dụ, nếu bạn để lại phản hồi như “Thêm nhiều hình ảnh vào phần này”, bạn có thể chuyển ghi chú đó thành công việc và giao cho nhà thiết kế mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Chèn danh sách kiểm tra, bảng biểu và thậm chí là chế độ xem trực tiếp các công việc hoặc bảng điều khiển tập trung. Điều đó có nghĩa là tài liệu chiến lược nội dung của bạn có thể bao gồm chế độ xem trực tiếp lịch biên tập của bạn!

Học cách đạt được mục tiêu tiếp thị cụ thể của bạn với ClickUp. 👀

Nhận sự hỗ trợ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Bước nhảy vọt tiếp theo về năng suất là sử dụng ClickUp Brain để thúc đẩy, ưu tiên và tự động hóa công việc. Nó kết nối các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn.

Sử dụng Trình Viết AI của ClickUp Brain trong ClickUp Tài liệu công việc mỗi khi bạn gặp khó khăn trong công việc viết!

Nó có ba trụ cột:

Quản lý Dự án Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tự động hóa các hoạt động quản lý dự án thường xuyên như đang theo dõi tiến độ, cuộc họp hàng ngày, cập nhật và tạo công việc.

Quản lý Kiến thức Trí tuệ Nhân tạo (AI Knowledge Manager), còn được gọi là còn được gọi là ClickUp Enterprise Search , cung cấp câu trả lời theo ngữ cảnh tức thì từ khắp không gian làm việc của bạn.

AI Writer for Công việc để viết các báo cáo, email, tài liệu và nhiều nội dung khác theo vai trò và ngữ cảnh cụ thể.

Dưới đây là một số gợi ý yêu thích của tôi cho trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo: Viết một đoạn giới thiệu blog dài 200 từ cho bản cập nhật sản phẩm mới của chúng tôi.

Tóm tắt tài liệu này thành ba điểm chính dành cho khách hàng.

Chuyển đổi ghi chú brainstorm này thành bản phác thảo nội dung.

Và vì nó được tích hợp vào quy trình làm việc trên mạng xã hội của bạn, nó hiểu rõ các dự án, thời hạn và mục tiêu của bạn để đảm bảo kết quả đầu ra chính xác và phù hợp.

ClickUp Brain cũng hỗ trợ các mô hình AI thế hệ mới nhất để loại bỏ sự phức tạp của AI, bao gồm ChatGPT, Claude Opus và Sonnet, cũng như Gemini.

Sử dụng các mẫu có cấu trúc sẵn

Khi tôi không muốn xây dựng các quy trình tiếp thị tùy chỉnh từ đầu, tôi chỉ cần sử dụng các mẫu ClickUp.

Một trong những lựa chọn yêu thích của tôi là mẫu quản lý nội dung ClickUp.

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi nội dung đồng thời đo lường hiệu quả so với mục tiêu với mẫu Quản lý Nội dung ClickUp.

Nó cung cấp các trạng thái tùy chỉnh ClickUp như Concept, In Review, In Development và Published để theo dõi chính xác vị trí của từng nội dung trong quy trình. Các trường tùy chỉnh ClickUp như Channel, Budget, Campaign Name và Mockups giúp liên kết mọi công việc với chi tiết tiếp thị. Tôi cũng chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp như Bảng, Dòng thời gian hoặc Gantt để lập kế hoạch thời hạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Đặt và theo dõi các cột mốc nội dung: Xác định Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) cho tiếp thị nội dung , chia nhỏ chúng thành các mục tiêu có thể đo lường và đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Biến ý tưởng thành hành động: Sử dụng Sử dụng ClickUp Whiteboards để lập bản đồ các phiên brainstorming, biến các khái niệm thành sơ đồ có cấu trúc và liên kết trực tiếp với các công việc hoặc tài liệu.

Xem dòng thời gian trực quan: Đang theo dõi các cuộc họp, hạn chót và ngày xuất bản mà không cần chuyển đổi ứng dụng với Đang theo dõi các cuộc họp, hạn chót và ngày xuất bản mà không cần chuyển đổi ứng dụng với ClickUp Calendar

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại: Đặt các quy tắc kích hoạt dựa trên quy tắc để thực hiện các hành động một bước hoặc nhiều bước, giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại với Đặt các quy tắc kích hoạt dựa trên quy tắc để thực hiện các hành động một bước hoặc nhiều bước, giúp tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp Automations.

Giới hạn của ClickUp

Với nhiều tính năng được tích hợp trong một nền tảng, người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu trong việc làm quen.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Đánh giá trên G2 này nói lên tất cả:

Với tư cách là một nhà tiếp thị nội dung, hầu hết công việc của tôi được giao qua quản lý dự án, và ClickUp đã giúp quá trình đó trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Thay vì phải lục lọi email hoặc các chủ đề trên Slack để xác định ưu tiên, tôi có thể mở ClickUp và ngay lập tức thấy những gì đang chờ xử lý, những gì sắp tới và những gì đã quá hạn. Tôi thích cách mọi thứ được trình bày rõ ràng. Mỗi công việc đều đi kèm với tất cả thông tin cần thiết—bản tóm tắt, tệp đính kèm, hạn chót, bình luận—nên tôi không phải đi tìm thông tin hay băn khoăn về những gì được yêu cầu…

Với tư cách là một nhà tiếp thị nội dung, hầu hết công việc của tôi được giao qua quản lý dự án, và ClickUp đã giúp quá trình đó trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Thay vì phải lục lọi email hoặc các chủ đề trên Slack để xác định ưu tiên, tôi có thể mở ClickUp và ngay lập tức thấy những gì đang chờ xử lý, những gì sắp tới và những gì đã quá hạn.

Tôi thích cách mọi thứ được trình bày rõ ràng. Mỗi công việc đều đi kèm với tất cả thông tin cần thiết—bản tóm tắt, tệp đính kèm, hạn chót, bình luận—nên tôi không phải đi tìm thông tin hay băn khoăn về những gì được yêu cầu…

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa tự động hóa với ClickUp Autopilot Agents. Kích hoạt các agent đã được xây dựng sẵn như Team StandUp cho cập nhật, Weekly Project Update cho báo cáo nội dung, hoặc Answers Agent cho phản hồi trạng thái nhanh chóng. Bạn cũng có thể tạo các agent tùy chỉnh như Content Review, Campaign Monitoring hoặc Publishing Agents để phù hợp với quy trình làm việc của mình. Dưới đây là hướng dẫn ngắn gọn!

2. Planable (Phù hợp nhất cho việc phê duyệt nội dung trên mạng xã hội và xuất bản đa nền tảng)

qua Planable

Planable là phần mềm hợp tác nội dung được thiết kế để lập kế hoạch, phê duyệt và lên lịch đăng bài trên nhiều nền tảng. Bạn có thể xem các bài đăng chính xác như cách chúng sẽ hiển thị trên từng nền tảng, để lại bình luận, đề xuất hoặc chú thích. Điều này giúp tách biệt phản hồi của khách hàng khỏi các cuộc thảo luận nội bộ.

Tôi đặc biệt thích khả năng xem trước lưới Instagram và đảm bảo các bài đăng trông thống nhất, ngay cả khi nội dung được đăng tải bên ngoài công cụ xuất hiện trong bố cục. Đội ngũ của tôi tạo các không gian làm việc riêng biệt cho từng khách hàng, quản lý vai trò và quyền truy cập, đồng thời tùy chỉnh luồng phê duyệt để nội dung được chuyển đổi mượt mà từ bản nháp sang bài đăng cuối cùng.

Các tính năng nổi bật của Planable

Xem trước nội dung với Feed View để xem cách bài đăng của bạn hiển thị trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Lên lịch, duyệt và điều chỉnh bài đăng trong Chế độ xem Lịch , sử dụng tính năng kéo và thả với nhãn mã màu để tổ chức.

Giữ tất cả phản hồi tại một nơi, giải quyết các chủ đề nhanh chóng và chia sẻ liên kết một lần cho việc xem xét tạm thời với Comments & Suggestions

Tập trung nội dung với thư viện phương tiện tích hợp sẵn Media Library, nơi bạn có thể lưu trữ hình ảnh, video và các tài nguyên khác để truy cập dễ dàng.

Giới hạn của Planable

Phân tích dữ liệu không được bao gồm trong kế hoạch cơ bản và yêu cầu phí bổ sung.

Quản lý nhiều khách hàng hoặc các chiến dịch quy mô lớn có thể gặp nhiều thách thức.

Giá cả của Planable

Miễn phí

Gói Cơ bản: $39/tháng cho mỗi không gian làm việc

Pro: $59/tháng cho mỗi không gian làm việc

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Planable

G2: 4.6/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (300+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Planable?

Theo phản hồi của người dùng:

Planable là phần mềm lên lịch mạng xã hội đáng tin cậy nhất trong số các phần mềm chúng tôi đã thử nghiệm và chúng tôi đã sử dụng nó trong vài năm qua. […] Các tính năng như phân tích và cuộc hội thoại là những bổ sung tuyệt vời và cảm giác như chúng là những mảnh ghép còn thiếu, nhưng việc tính phí từng chút một đã ngăn chúng tôi thêm chúng vào phần mềm đã có chi phí khá cao.

Planable là phần mềm lên lịch mạng xã hội đáng tin cậy nhất trong số các phần mềm chúng tôi đã thử nghiệm và chúng tôi đã sử dụng nó trong vài năm qua. […] Các tính năng như phân tích và cuộc hội thoại là những bổ sung tuyệt vời và cảm giác như chúng là những mảnh ghép còn thiếu, nhưng việc tính phí từng chút một đã ngăn chúng tôi thêm chúng vào phần mềm đã có chi phí khá cao.

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain MAX tích hợp nhiều mô hình AI hàng đầu, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini. Đối tượng/kỳ/phiên bản, trong khi ChatGPT nổi trội trong việc tạo nội dung sáng tạo và brainstorming ý tưởng, Claude có thể phù hợp hơn trong việc xử lý các tác vụ phân tích dữ liệu phức tạp. Sử dụng ChatGPT trong ClickUp Brain MAX để giúp bạn tạo nội dung cho các chiến dịch của mình

3. ContentStudio (Tốt nhất cho kế hoạch nội dung hỗ trợ AI, lịch trình và theo dõi hiệu suất)

qua ContentStudio

Tôi đã sử dụng ContentStudio để quản lý và phát triển nhiều kênh mạng xã hội cùng lúc. Nền tảng này kết hợp các công cụ xuất bản, phân tích và trí tuệ nhân tạo (AI) cho mạng xã hội, giúp các nhà tiếp thị và agency đơn giản hóa quy trình làm việc hàng ngày và đạt được kết quả tốt hơn. Hộp thư đến cho phép bạn quản lý tất cả tương tác, giúp việc trả lời tin nhắn trực tiếp (DM) và bình luận trên mọi nền tảng trở nên dễ dàng.

Mọi thứ đều được tổ chức gọn gàng. Không gian làm việc chuyên dụng, bảng điều khiển tùy chỉnh và báo cáo tự động hóa giúp duy trì sự chuyên nghiệp cho thương hiệu và gây ấn tượng với khách hàng. Tôi có thể cài đặt Báo cáo thương hiệu được gửi tự động qua email, hoàn toàn tùy chỉnh với logo và dữ liệu của từng khách hàng.

Các tính năng nổi bật của ContentStudio

Tăng tốc quá trình tạo/lập nội dung với AI Powerpack để tạo chú thích, hashtag và ý tưởng bài đăng từ các gợi ý đơn giản.

Thiết kế một cách dễ dàng với công cụ AI Image Generator , biến ý tưởng thành những hình ảnh độc đáo và phù hợp với thương hiệu.

Theo dõi thành công trên mạng xã hội với Phân tích đối thủ cạnh tranh để so sánh hiệu suất và xác định xu hướng.

Tối ưu hóa quy trình onboarding khách hàng bằng EasyConnect, cho phép khách hàng kết nối tài khoản mạng xã hội mà không cần chia sẻ mật khẩu một cách bảo mật.

Giới hạn của ContentStudio

Thông báo nội bộ về tin nhắn chưa đọc có thể gây phiền nhiễu hoặc lặp đi lặp lại.

Các công cụ quản lý người ảnh hưởng cần được cải thiện cho các đối tượng niche, bao gồm quản lý tin nhắn trực tiếp (DM) và quản lý chiến dịch.

Giá cả của ContentStudio

Gói Tiêu chuẩn: $29/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $69/tháng cho hai người dùng

Agency Unlimited: $139/tháng (số lượng người dùng không giới hạn)

Đánh giá và nhận xét về ContentStudio

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ContentStudio?

Từ một đánh giá trên Capterra:

Với nhiều tính năng và hàm, ContentStudio thực sự là một nền tảng vững chắc cho bất kỳ ai muốn kiểm soát nội dung trực tuyến của mình và quản lý các chỉ số… Đối với những người không có kiến thức kỹ thuật, nền tảng này có thể hơi phức tạp. Một số người có thể cho rằng có quá nhiều tùy chọn và cần một chút thời gian để làm quen với nó. Tuy nhiên, tôi ưa thích việc kiểm soát và quản lý nội dung một cách chi tiết.

Với nhiều tính năng và hàm, ContentStudio thực sự là một nền tảng vững chắc cho bất kỳ ai muốn kiểm soát nội dung trực tuyến của mình và quản lý các chỉ số… Đối với những người không có kiến thức kỹ thuật, nền tảng này có thể hơi phức tạp. Một số người có thể cho rằng có quá nhiều tùy chọn và cần một chút thời gian để làm quen với nó. Tuy nhiên, tôi ưa thích việc kiểm soát và quản lý nội dung một cách chi tiết.

🧠 Thông tin thú vị: Nỗ lực tiếp thị nội dung đầu tiên được ghi nhận là vào năm 1732, khi Benjamin Franklin xuất bản Poor Richard’s Almanack để quảng bá cho kinh doanh in ấn của mình. Tác phẩm này kết hợp thông tin hữu ích với quảng cáo tinh tế.

📖 Xem thêm: Cách nhóm tiếp thị của ClickUp sử dụng ClickUp

4. Semrush (Tốt nhất cho SEO dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa tiếp thị nội dung)

qua Semrush

Semrush là một trong những nền tảng tiếp thị kỹ thuật số giàu dữ liệu nhất, được thiết kế để giúp các thương hiệu hiểu rõ thị trường của mình, tối ưu hóa hiển thị và vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. Ban đầu là một bộ công cụ SEO, Semrush đã phát triển thành một bộ công cụ đầy đủ với hơn 50 công cụ bao quát các lĩnh vực SEO, PPC, tiếp thị nội dung, nghiên cứu thị trường và quản lý mạng xã hội.

Tôi thích cách nó kết hợp thu thập dữ liệu quy mô lớn với các thuật toán học máy để cung cấp những thông tin chính xác, có thể hành động về những yếu tố thúc đẩy lưu lượng truy cập, chuyển đổi và thứ hạng. Nó được sử dụng để phân tích những từ khóa mà đối thủ cạnh tranh của tôi đang xếp hạng, nguồn lưu lượng truy cập của họ đến từ đâu, và những từ khóa hoặc liên kết ngược nào đang thúc đẩy hiệu suất của họ.

Các tính năng nổi bật của Semrush

Kiểm tra website tự động bằng các công cụ SEO kỹ thuật để phát hiện lỗi thu thập dữ liệu, liên kết hỏng và các vấn đề về hiệu suất.

Khám phá cơ hội sử dụng bộ công cụ Nghiên cứu Từ khóa để xác định các từ khóa có tác động cao và cạnh tranh thấp.

Tăng cường uy tín domain bằng các công cụ Xây dựng liên kết giúp xác định các liên kết ngược đáng tin cậy.

Tối ưu hóa nội dung hiện có bằng bộ công cụ Content Optimization, đảm bảo phù hợp với ý định tìm kiếm và tiêu chuẩn dễ đọc.

Giới hạn của Semrush

Các thông tin dữ liệu được hỗ trợ bởi AI thiếu tính minh bạch trong cách chúng được tạo ra.

Một số tính năng chuyên biệt (như Curated Topics hoặc đề cập LLM) có thể cần được làm rõ hơn hoặc bổ sung nguồn dữ liệu.

Giá cả của Semrush

Gói Starter: $199/tháng

Pro+: $299/tháng

Nâng cao: $549/tháng

Đánh giá và nhận xét về Semrush

G2: 4.5/5 (hơn 2.800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Semrush?

Người đánh giá này đã tóm tắt rất hay:

Semrush vô cùng dễ sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu, đồng thời vẫn cung cấp độ sâu và tính phức tạp cần thiết cho phân tích SEO và tiếp thị nâng cao. Giao diện của nền tảng này rất trực quan, và việc tích hợp với các công cụ khác (như Google Analytics hoặc Search Console) diễn ra nhanh chóng và mượt mà. […] Mặc dù nền tảng này rất mạnh mẽ, tôi đôi khi nghi ngờ về độ chính xác của một số tính năng AI mới và thông tin dữ liệu.

Semrush vô cùng dễ sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu, đồng thời vẫn cung cấp độ sâu và tính phức tạp cần thiết cho phân tích SEO và tiếp thị nâng cao. Giao diện của nền tảng này rất trực quan, và việc tích hợp với các công cụ khác (như Google Analytics hoặc Search Console) diễn ra nhanh chóng và mượt mà. […] Mặc dù nền tảng này rất mạnh mẽ, tôi đôi khi nghi ngờ về độ chính xác của một số tính năng AI mới và thông tin dữ liệu.

🔍 Bạn có biết? Email hàng loạt đầu tiên được gửi vào năm 1978 bởi Gary Thuerk của Digital Equipment Corp. đến 400 người nhận. Nó đã tạo ra $13 triệu doanh thu.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Semrush để nâng cao SEO của bạn

5. Hootsuite (Tốt nhất cho việc xuất bản, theo dõi và quản lý tương tác trên mạng xã hội tập trung)

qua Hootsuite

Hootsuite vẫn là phần mềm quản lý chiến dịch đáng tin cậy cho các doanh nghiệp và agency quản lý nhiều thương hiệu. Hootsuite Analytics cho phép tôi lập kế hoạch, xuất bản và phân tích tương tác trên mọi nền tảng chính như Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok và nhiều nền tảng khác, với các tiêu chuẩn tùy chỉnh và báo cáo cảm xúc.

Điều thực sự làm Hootsuite nổi bật đối với tôi là OwlyGPT, trợ lý AI tích hợp được đào tạo dựa trên xu hướng mạng xã hội thời gian thực. Nó cung cấp ý tưởng dựa trên các chủ đề hiện tại, phân tích cảm xúc của khán giả và đưa ra các đề xuất chiến lược nội dung được tùy chỉnh cho thương hiệu của tôi.

Các tính năng nổi bật của Hootsuite

Tự động hóa tương tác với khách hàng bằng các tính năng Advanced Inbox như trả lời đã lưu và phản hồi chat được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Khám phá thông tin về thương hiệu thông qua các công cụ Social Listening theo dõi đề cập, hashtag và sự thay đổi về cảm xúc.

Tối ưu hóa lịch đăng bài với Bản đồ nhiệt Thời gian Tốt nhất để Đăng , hiển thị thời điểm khán giả của bạn hoạt động tích cực nhất.

Mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách sử dụng Hootsuite Boost để tự động chuyển đổi các bài đăng organic có hiệu suất cao thành quảng cáo trả phí.

Giới hạn của Hootsuite

Phân tích cảm xúc gặp khó khăn trong việc phát hiện giọng điệu mỉa mai và ngôn ngữ lóng.

Trải nghiệm lỗi thời hoặc phân mảnh giữa các mô-đun như Planner, Streams và Analytics.

Giá cả của Hootsuite

Gói Tiêu chuẩn: $149/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $399/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2: 4.3/5 (hơn 6.800 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Hootsuite?

Dưới đây là nhận xét của người đánh giá trên Capterra:

Khả năng đăng bài lên nhiều trang web rất hữu ích. Việc cập nhật nội dung bài đăng cho từng trang cũng là một quy trình thuận tiện. Tôi cũng thích tính năng lên lịch đăng bài… Tuy nhiên, tôi thường gặp tình trạng bài đăng không được đăng tải và không nhận được thông báo nào về việc này, dẫn đến việc bỏ lỡ bài đăng. Ngoài ra, tôi cũng gặp tình trạng ứng dụng thường xuyên bị ngắt kết nối với nền tảng.

Khả năng đăng bài lên nhiều trang web rất hữu ích. Việc chỉnh sửa nội dung bài đăng cho từng trang cũng là một quy trình thuận tiện. Tôi cũng thích tính năng lên lịch đăng bài… Tuy nhiên, tôi thường gặp tình trạng bài đăng không được đăng tải và không nhận được thông báo nào về việc này, dẫn đến việc bỏ lỡ bài đăng. Ngoài ra, tôi cũng gặp tình trạng ứng dụng thường xuyên bị ngắt kết nối với nền tảng.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1900, Cẩm nang Michelin ra đời nhằm khuyến khích mọi người lái xe nhiều hơn. Anh em nhà Michelin đã tạo ra cẩm nang miễn phí này để cung cấp cho tài xế thông tin như bản đồ, địa điểm trạm xăng và cửa hàng sửa chữa. Điều này giúp việc di chuyển bằng ô tô trở nên dễ dàng và hấp dẫn hơn, và họ hy vọng rằng mọi người sẽ lái xe nhiều hơn, làm mòn lốp xe và cuối cùng cần thay thế.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Hootsuite

6. Buffer (Phù hợp nhất cho việc lên lịch đơn giản trên nhiều nền tảng và các chiến dịch liên kết trong bio có thương hiệu)

qua Buffer

Theo ý kiến của tôi, Buffer là lựa chọn đáng tin cậy cho các người tạo và các nhóm tiếp thị nhỏ muốn có cách đơn giản để lập kế hoạch, xuất bản và theo dõi hiệu suất nội dung mà không phức tạp. Nó cung cấp phạm vi tích hợp xuất bản, bao gồm Instagram, TikTok và thậm chí Bluesky. Tôi sử dụng nó để lên lịch bài đăng, xuất bản tự động hoặc nhận nhắc nhở khi đến giờ đăng bài.

Và nếu bạn muốn nâng cao tương tác, Buffer giúp bạn quản lý các cuộc hội thoại với khán giả và thậm chí thiết kế trang liên kết trong bio tùy chỉnh của riêng bạn để thu hút lưu lượng truy cập trở lại nội dung hoặc sản phẩm của bạn.

Các tính năng nổi bật của Buffer

Sắp xếp ý tưởng một cách trực quan với Chế độ Tạo , phân loại nội dung theo chủ đề, chiến dịch hoặc mục tiêu.

Kết nối với khán giả của bạn thông qua bảng điều khiển Engage để trả lời bình luận và tin nhắn trên Facebook và Instagram.

Xây dựng trung tâm thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng link-in-bio ( Trang Khởi Động ), một trang tùy chỉnh để giới thiệu các liên kết, video và sản phẩm với phân tích tích hợp.

Nhập phương tiện truyền thông một cách liền mạch từ Canva, Google Drive hoặc Dropbox để duy trì quy trình thiết kế và xuất bản trong một luồng công việc.

Giới hạn của Buffer

Không có hộp thư đến thống nhất hoặc các tính năng tương tác nâng cao để trả lời bình luận/tin nhắn, khác với các giải pháp thay thế Buffer

Các sự cố nhỏ hoặc lỗi tải lên bài đăng, đặc biệt là trên Instagram.

Giá cả của Buffer

Miễn phí

Cần thiết: $6/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Buffer

G2: 4.3/5 (hơn 1.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Buffer?

Dưới đây là cách một đánh giá trên G2 nhìn nhận về điều này:

Điều tôi thực sự yêu thích nhất ở Buffer là cách nó làm mọi thứ trở nên đơn giản và gọn gàng. Nó loại bỏ cảm giác choáng ngợp khi quản lý mạng xã hội…

Điều tôi thực sự yêu thích nhất ở Buffer là cách nó làm mọi thứ trở nên đơn giản và gọn gàng. Nó loại bỏ cảm giác quá tải trong quản lý mạng xã hội…

7. Surfer SEO (Tốt nhất cho kế hoạch nội dung SEO và tối ưu hóa trang web trực tiếp dựa trên dữ liệu SERP)

qua Surfer SEO

Surfer SEO là nền tảng tôi tin dùng cho bất kỳ ai muốn nâng cao thứ hạng trên Google. Nó phân tích những gì đang là công việc hiệu quả cho các đối thủ cạnh tranh hàng đầu và cung cấp cho tôi một lộ trình tiếp thị nội dung dựa trên dữ liệu để cải thiện các trang web của mình.

Công cụ trình chỉnh sửa nội dung phân tích hơn 500 yếu tố, từ mật độ từ khóa và cấu trúc đến số lượng từ và tiêu đề lớn, đảm bảo nội dung phù hợp với những gì các công cụ tìm kiếm (và bot AI) coi là giá trị.

Dựa trên kinh nghiệm của tôi, Surfer là công việc hiệu quả cho các nhà quản lý nội dung vì nó kết hợp giữa các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) với sự sáng tạo của con người. Với các công cụ như Content Planner, bạn có thể tạo bản đồ các cụm chủ đề để củng cố uy tín của mình theo thời gian, trong khi Content Audit giúp phát hiện các cơ hội bị bỏ lỡ trên các trang hiện có của bạn.

Các tính năng nổi bật của Surfer SEO

Phân tích chiến lược của đối thủ với công cụ SERP Analyzer , so sánh hơn 500 yếu tố xếp hạng ảnh hưởng đến hiệu suất.

AI Humanizer để tạo ra nội dung tự nhiên, dễ đọc và thân thiện với người đọc. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp thị nội dung với công cụđể tạo ra nội dung tự nhiên, dễ đọc và thân thiện với người đọc.

Tạo bản tóm tắt nội dung ngay lập tức với công cụ Outline Builder , hoàn thành với các tiêu đề lớn tối ưu hóa và câu hỏi.

Viết và tối ưu hóa nội dung bằng bất kỳ ngôn ngữ nào để tiếp cận đối tượng toàn cầu với các thông tin SEO được địa phương hóa.

Giới hạn của Surfer SEO

Đắt đỏ đối với freelancer và các nhóm nhỏ, đặc biệt là ở các kế hoạch mục nhập.

Hệ thống dựa trên tín dụng giới hạn lượng nội dung bạn có thể tạo ra cho mỗi kế hoạch.

Giá cả của Surfer SEO

Cần thiết: $99/tháng cho mỗi người dùng

Giá: $219/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $999/tháng trở lên (Thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Surfer SEO

G2: 4.8/5 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Surfer SEO?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Surfer rất dễ sử dụng, chính xác và có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời… Chỉ có điều là tôi không thể mua thêm tín dụng cho công cụ viết nội dung. Ngoài ra, mọi thứ đều tốt 🙂

Surfer rất dễ sử dụng, chính xác và có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời… Chỉ có điều là tôi không thể mua thêm tín dụng cho công cụ viết nội dung. Ngoài ra, mọi thứ đều tốt 🙂

🧠 Thông tin thú vị: Nội dung tương tác xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Kodak đã tương tác với khách hàng thông qua các cuộc thi nhiếp ảnh hàng năm, khuyến khích các nhiếp ảnh gia nghiệp dư gửi ảnh của họ để có cơ hội giành giải thưởng. Điều này đã tạo ra một cộng đồng những người đam mê nhiếp ảnh đồng thời quảng bá cho các máy ảnh của mình. Dưới đây là bức ảnh đoạt giải nhất (trị giá lên đến $2,500 vào năm 1929!): Nguồn

8. Jasper (Tốt nhất cho việc tạo/lập nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và viết nội dung nhất quán với thương hiệu trên các định dạng khác nhau)

qua Jasper

Jasper là nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh được thiết kế để hỗ trợ các nhà tiếp thị, agency và nhóm nội dung tạo ra nội dung văn bản và hình ảnh chất lượng cao với quy mô lớn. Nền tảng này cung cấp bộ công cụ giúp duy trì tính nhất quán của thương hiệu, tối ưu hóa quy trình làm việc cho các chiến dịch và cung cấp thông tin tiếp thị có giá trị thực tiễn.

Tôi rất ấn tượng với bộ công cụ AI Image Suite tiên tiến của nó, cho phép tôi tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh cho các chiến dịch chỉ trong vài giây. Từ việc loại bỏ nền, cắt xén hình ảnh, nâng cấp độ phân giải hàng loạt đến xóa văn bản, công cụ này giúp giảm thiểu các điểm nghẽn trong quy trình làm việc với nội dung hình ảnh.

Các tính năng nổi bật của Jasper

Bảo đảm tính nhất quán của thương hiệu bằng cách sử dụng Brand Voice và Brand IQ để đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với phong cách và giọng điệu của bạn.

Brainstorm và hợp tác với Jasper Trò Chuyện để phát triển ý tưởng, hoàn thiện và chỉnh sửa nội dung một cách tương tác.

Tự động hóa quy trình làm việc với Canvas và các Agents tùy chỉnh để xử lý nghiên cứu, tối ưu hóa và cá nhân hóa.

Tạo nội dung với các mẫu sẵn có cho bài viết blog, mạng xã hội, email và mô tả sản phẩm.

Giai đoạn giới hạn của Jasper

Người dùng phàn nàn rằng kết quả đầu ra vẫn tương tự dù đã sử dụng các lời nhắc tùy chỉnh.

Nội dung dạng ngắn do AI tạo ra không đáp ứng được kỳ vọng.

Giá cả của Jasper

Pro: $69/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Jasper

G2: 4.7/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Jasper?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Jasper Chat là một công cụ hỗ trợ viết tuyệt vời giúp tôi vượt qua tình trạng bí ý tưởng. Nó giúp thêm những ý tưởng sáng tạo và cho phép tôi luôn có những cách mới để giải quyết vấn đề. […] Thật lòng mà nói, nó không làm tốt trong việc sản xuất nội dung, và điều này có vẻ không chính xác lắm, đặc biệt là khi liên quan đến các vấn đề sự thật.

Jasper Chat là một công cụ hỗ trợ viết tuyệt vời giúp tôi vượt qua tình trạng bí ý tưởng. Nó giúp thêm những ý tưởng sáng tạo và cho phép tôi luôn có những cách mới để giải quyết vấn đề. […] Thật lòng mà nói, nó không làm tốt trong việc sản xuất nội dung, và điều này có vẻ không chính xác lắm, đặc biệt là khi liên quan đến các vấn đề sự thật.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Jasper AI

9. CoSchedule (Phù hợp nhất cho kế hoạch chiến dịch tiếp thị và phối hợp dựa trên lịch)

qua CoSchedule

Đứng thứ chín trong danh sách công việc của tôi, CoSchedule là một nền tảng quản lý lịch trình tiếp thị và dự án truyền thông xã hội được thiết kế để tổ chức các chiến dịch tiếp thị một cách hiệu quả.

Nền tảng này tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như đăng bài trên mạng xã hội với ReQueue, đang theo dõi hiệu suất chiến dịch và duy trì quy trình phê duyệt hiệu quả. Tôi có thể tổ chức dự án với các trường tùy chỉnh, bảng Kanban và quy trình làm việc hợp tác, giúp mọi thành viên trong nhóm đều nắm rõ tình hình và trách nhiệm của từng bước.

Các tính năng nổi bật của CoSchedule

Sử dụng Lịch để xem tổng quan tất cả dự án, công việc và bài đăng trên mạng xã hội.

Phát hành nội dung trên các kênh từ một bảng điều khiển duy nhất, bao gồm blog, email và mạng xã hội.

Phân tích chiến dịch bằng Insights Assistant để đang theo dõi hiệu suất trên các nền tảng theo thời gian thực.

Tối ưu hóa nội dung và tiêu đề bằng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như Headline Studio và Hire Mia.

Giới hạn của CoSchedule

Các tích hợp yếu hoặc không hoạt động với các nền tảng như Meta (Facebook) và không hỗ trợ X.

Không thông báo cho người dùng khi tài khoản mạng xã hội bị ngắt kết nối, dẫn đến việc đăng bài thất bại.

Giá cả của CoSchedule

Miễn phí

Lịch xã hội: $19/tháng cho mỗi người dùng

Lịch làm việc cho agency: $59/tháng cho mỗi người dùng

Lịch nội dung: Giá tùy chỉnh

Marketing Suite: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CoSchedule

G2: 4.5/5 (250+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá CoSchedule như thế nào?

Trích từ đánh giá trên G2:

Tiêu đề của tôi đang được cải thiện. Mọi người thực sự nhấp vào bài viết của tôi. Điều đó không chỉ về điểm số hay mẹo vặt. Đó là về sự tự tin mà nó mang lại cho tôi. Tôi không còn phải nghi ngờ từng lựa chọn từ ngữ nữa… Nó có thể không phù hợp hoàn hảo cho mọi ngành. Nếu bạn chỉ viết cho vui, một số tính năng nâng cao có thể quá phức tạp.

Tiêu đề của tôi đang được cải thiện. Mọi người thực sự nhấp vào bài viết của tôi. Điều đó không chỉ về điểm số hay mẹo vặt. Đó là về sự tự tin mà nó mang lại cho tôi. Tôi không còn phải nghi ngờ từng lựa chọn từ ngữ nữa… Nó có thể không phù hợp hoàn hảo cho mọi ngành. Nếu bạn chỉ viết cho vui, một số tính năng nâng cao có thể quá phức tạp.

🧠 Thông tin thú vị: Bằng chứng sớm nhất về từ 'quảng cáo' xuất hiện trong tác phẩm của William Shakespeare trước năm 1616.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế CoSchedule để nâng cao nỗ lực tiếp thị

10. Prismic (Phù hợp nhất cho việc xây dựng trang web không đầu (headless) với các thành phần do nhà phát triển định nghĩa)

qua Prismic

Tôi sử dụng Prismic như một hệ thống quản lý nội dung (CMS) không đầu và công cụ xây dựng trang web để triển khai các trang web và trang đích một cách nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến tính nhất quán của thương hiệu. Nó được xây dựng xung quanh Slices, là các thành phần mô-đun, có thể tái sử dụng, giúp duy trì một giao diện thống nhất trên nhiều trang. Chúng cũng giúp giảm đáng kể công việc phát triển lặp đi lặp lại.

Tôi đánh giá cao việc nó cung cấp Slice Machine, một công cụ để tạo các thành phần đã được phê duyệt trước và đẩy chúng vào các trình xây dựng trang tùy chỉnh. Điều này có nghĩa là nhóm của tôi có thể tập trung vào việc phát triển tính năng trong khi vẫn cho phép các nhà tiếp thị tự do triển khai hoặc cập nhật trang một cách độc lập.

Các tính năng nổi bật của Prismic

Sử dụng Page Builder để tạo và chỉnh sửa các trang hấp dẫn về mặt hình ảnh theo thời gian thực.

Tận dụng tích hợp sâu với các khung công tác như Next.js, Nuxt và SvelteKit.

Lên lịch Phát hành để đăng tải trang web hoặc các bản cập nhật nhóm vào thời điểm tối ưu.

Quản lý bản địa hóa bằng cách tạo và chỉnh sửa trang bằng nhiều ngôn ngữ một cách hiệu quả.

Giới hạn của Prismic

Các tùy chọn giới hạn để thêm vào 'Slices' của bạn

Tính năng tự động lưu không phải lúc nào cũng lưu nội dung, đặc biệt là trước khi bạn thoát khỏi trang.

Giá cả của Prismic

Miễn phí

Gói Starter: $15/tháng cho 3 người dùng

Gói Nhỏ: $30/tháng cho 7 người dùng

Medium: $180/tháng cho 25 người dùng

Platinum: $750/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Đánh giá và nhận xét về Prismic

G2: 4.3/5 (350+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Prismic?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá:

Tôi đã xây dựng toàn bộ trang đích tiếp thị của chúng tôi bằng Prismic và sử dụng nó hàng ngày trong khoảng một tuần. Prismic rất dễ sử dụng một khi bạn nắm vững các kiến thức cơ bản. […] Tài liệu hướng dẫn ban đầu khá sơ sài, vì vậy họ có thể cải thiện hướng dẫn Bắt đầu. Cụ thể, tôi cảm thấy bối rối về cách tận dụng các tính năng như Slices trong Tùy chỉnh Types.

Tôi đã xây dựng toàn bộ trang đích tiếp thị của chúng tôi bằng Prismic và sử dụng nó hàng ngày trong khoảng một tuần. Prismic rất dễ sử dụng một khi bạn nắm vững các kiến thức cơ bản. […] Tài liệu hướng dẫn ban đầu khá sơ sài, vì vậy họ có thể cải thiện hướng dẫn Bắt đầu. Cụ thể, tôi cảm thấy bối rối về cách tận dụng các tính năng như Slices trong Tùy chỉnh Types.

🔍 Bạn có biết? Kể chuyện trong tiếp thị nội dung không phải là điều mới mẻ. Năm 1885, John Deere bắt đầu xuất bản The Furrow, một tạp chí cung cấp các mẹo nông nghiệp để bán máy kéo. Nguyên tắc này vẫn áp dụng cho đến ngày nay: nội dung giá trị giúp xây dựng niềm tin trước khi đưa ra đề xuất.

Viết lại 'Câu chuyện' của bạn với ClickUp

Việc lựa chọn công cụ tiếp thị nội dung phù hợp là về việc xây dựng một quy trình hợp tác hiệu quả hơn để hỗ trợ sự phát triển của nhóm. StoryChief rất tuyệt vời cho việc tập trung nội dung, nhưng khi chiến lược của bạn mở rộng, bạn sẽ cần sự linh hoạt hơn, hợp tác thời gian thực hoặc tích hợp chặt chẽ hơn.

Tất cả các công cụ trong danh sách công việc của tôi đều có những ưu điểm riêng biệt.

Tuy nhiên, không có giải pháp nào thực sự kết nối mọi giai đoạn của hành trình nội dung như ClickUp. Từ việc phác thảo ý tưởng trong ClickUp Tài liệu, brainstorming và tự động hóa với ClickUp Brain, đến kế hoạch chiến dịch trong ClickUp Calendar, tất cả đều được tích hợp trong một không gian làm việc duy nhất.

Vậy nên, trước khi chu kỳ chiến dịch tiếp theo của bạn bắt đầu, hãy đăng ký ClickUp miễn phí và cảm ơn tôi sau nhé! 🚀

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tìm kiếm các tính năng như xuất bản đa kênh, hướng dẫn SEO tích hợp, hợp tác thời gian thực, quy trình phê duyệt và lịch trình nội dung. Tích hợp với các nền tảng mạng xã hội và CMS cũng là yếu tố khóa để phân phối nội dung một cách liền mạch.

Một số công cụ có chi phí thấp chỉ hỗ trợ một hoặc hai tính năng, như lên lịch đăng bài trên mạng xã hội hoặc kiểm tra SEO cơ bản, nhưng hiếm khi cung cấp đầy đủ bộ công cụ hợp tác, quy trình phê duyệt và tối ưu hóa SEO trên cùng một nền tảng.

Chi phí dao động từ $40-$450/tháng, phụ thuộc vào kích thước nhóm và số lượng kênh xuất bản. Các nhóm nhỏ có thể bắt đầu với mức phí thấp hơn, trong khi các agency hoặc các nhóm lớn hơn sẽ phải trả nhiều hơn cho các tính năng tích hợp mở rộng, số lượng người dùng được cấp phép và các tính năng phân tích.

Điều này rất quan trọng. Nếu không có phân tích, sẽ khó xác định nội dung nào thu hút, tối ưu hóa chiến dịch hoặc chứng minh hiệu quả đầu tư marketing (ROI). Theo dõi hiệu suất giúp đưa ra quyết định thông minh hơn và xây dựng chiến lược nội dung tốt hơn theo thời gian.