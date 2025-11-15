13 Công cụ phần mềm theo dõi khách hàng tùy chỉnh tốt nhất

Sam Walton, đồng sáng lập Walmart, từng nói: “Chỉ có một người chủ, đó là khách hàng.”

Và thực sự, đó chính là cốt lõi của mọi kinh doanh: xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Tuy nhiên, việc phục vụ khách hàng tốt không còn đơn giản như trước đây. Thực tế, 86% nhân viên dịch vụ và 74% nhân viên làm việc di động cho biết kỳ vọng của khách hàng ngày càng tăng 📈.

Một cách để luôn dẫn đầu là theo dõi sát sao cách khách hàng di chuyển qua hành trình của họ.

Khi bạn hiểu rõ hành vi, câu hỏi và thói quen của họ, bạn có cơ hội hiểu họ sâu sắc hơn và giải quyết vấn đề trước khi họ nhận ra. Đó chính là loại dịch vụ chu đáo mà khách hàng thường nhớ đến.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số phần mềm dịch vụ khách hàng tốt nhất để giúp bạn đang theo dõi tương tác của khách hàng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng của mình.

Các phần mềm theo dõi khách hàng tùy chỉnh hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh nhanh các giải pháp theo dõi khách hàng tùy chỉnh hàng đầu để giúp bạn chọn lựa phù hợp:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả ClickUp Quản lý luồng công việc và hợp tác nhóm Bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI, mẫu CRM, biểu mẫu & tự động hóa, cảnh báo khách hàng Gói Miễn phí vĩnh viễn. Có các gói trả phí. Hotjar Đang theo dõi hành vi và phản hồi của khách hàng Bản đồ nhiệt, tái hiện phiên làm việc, phản hồi thời gian thực, khảo sát, phân tích phễu. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi người dùng. Fullstory Dữ liệu hành vi và thông tin chi tiết về phiên làm việc Tự động ghi lại phiên làm việc, phân tích đường dẫn và phễu, tóm tắt bằng AI, phân đoạn người dùng, hợp tác trong ứng dụng. Giá cả tùy chỉnh Mixpanel Phân tích sản phẩm và xu hướng khách hàng Theo dõi sử dụng theo thời gian thực, nhóm khách hàng giữ chân, bảng điều khiển tự phục vụ, liên kết phát lại, tích hợp với kho dữ liệu. Giá cả tùy chỉnh Crazy Egg Hành vi truy cập website đang theo dõi Bản đồ nhiệt & bản đồ cuộn, ghi lại phiên làm việc, thử nghiệm A/B, phân đoạn lưu lượng truy cập, thiết lập trình quản lý thẻ dễ dàng Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. ChurnZero Đội ngũ thành công của khách hàng và tỷ lệ giữ chân Đánh giá sức khỏe, kịch bản tự động hóa, khảo sát tích hợp sẵn, cảnh báo thời gian thực, tích hợp sâu với CRM. Giá cả tùy chỉnh Userpilot Tương tác người dùng trong ứng dụng và quá trình onboarding Hướng dẫn tương tác theo ngữ cảnh, phân tích sản phẩm, ghi lại phiên làm việc, khảo sát trong ứng dụng & NPS, tích hợp đồng bộ dữ liệu. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $299/tháng cho mỗi người dùng. Intercom Hỗ trợ được hỗ trợ bởi AI và tin nhắn chủ động Fin AI agent, trò chuyện trực tiếp & hộp thư đến, quy trình làm việc không cần mã, tin nhắn mục tiêu, báo cáo chi tiết Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $39/tháng cho mỗi người dùng. Sprinklr Các doanh nghiệp lớn cần quản lý trải nghiệm khách hàng (CX) thống nhất. Dịch vụ đa kênh & mạng xã hội, giám sát chất lượng bằng AI, lắng nghe mạng xã hội, tự động hóa quy trình làm việc, hỗ trợ hơn 30 kênh. Giá cả tùy chỉnh Zendesk Dịch vụ khách hàng đa kênh với tự động hóa Hệ thống vé đa kênh, trợ lý ảo AI, quy trình làm việc tùy chỉnh, phân tích dữ liệu, hơn 1.000 tích hợp. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $25/tháng cho mỗi người dùng. HubSpot Hệ thống CRM tất cả trong một với CMS và phân tích Dịch vụ lưu trữ CMS, bảng điều khiển tùy chỉnh, chatbot và trò chuyện trực tiếp, tự động hóa tiếp thị, công cụ nội dung AI. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $45/tháng cho mỗi người dùng. Richpanel Các thương hiệu thương mại điện tử muốn giảm chi phí hỗ trợ Dịch vụ tự phục vụ AI, hộp thư đến thống nhất, tự động hóa quy trình làm việc, báo cáo tác động doanh thu, trung tâm hỗ trợ thương hiệu. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $69/tháng cho mỗi người dùng. Pipedrive Đội ngũ bán hàng đang theo dõi mọi giao dịch Giao diện trực quan, tự động hóa các bước theo dõi, dự báo, tích hợp với hơn 500 ứng dụng, và các tiện ích bổ sung tùy chọn cho quản lý khách hàng tiềm năng và tài liệu. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. Churn360 Các nhóm SaaS tập trung vào phân tích dữ liệu giữ chân khách hàng Điểm sức khỏe theo thời gian thực, phân đoạn dựa trên hành vi, bảng điều khiển tùy chỉnh, khảo sát, đồng bộ dữ liệu CRM Giá cả tùy chỉnh

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm theo dõi tùy chỉnh?

Với các công cụ như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và Hệ thống Quản lý Mối quan hệ Khách hàng (CRM), việc tiếp cận thông tin về hành vi và sở thích của khách hàng chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Tuy nhiên, việc đang theo dõi các chỉ số CRM phù hợp và rút ra những thông tin có giá trị từ dữ liệu khách hàng của bạn phụ thuộc chặt chẽ vào việc bạn biết mình muốn cải thiện điều gì.

Như JD Rico, trình chỉnh sửa và đối tác đầu tư tại Digitalist Hub, đã nói: “Khi bạn hiểu khách hàng của mình tốt hơn, bạn có thể phục vụ họ tốt hơn.” Hiểu rõ những gì khách hàng của bạn thích (cũng như những gì họ không thích) giúp bạn tránh gửi cùng một chiến dịch email marketing hoặc cuộc gọi điện thoại cho tất cả mọi người.

Dưới đây là những việc cần làm của một công cụ theo dõi khách hàng tùy chỉnh lý tưởng:

✅ Quản lý khách hàng tiềm năng, hồ sơ liên hệ, đang theo dõi tương tác của khách hàng và chế độ xem lịch sử giao tiếp tại một nơi duy nhất.

✅ Sử dụng phần mềm đang theo dõi khách hàng và CRM để theo dõi quản lý quy trình bán hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng và giao dịch, và có chế độ xem rõ ràng về quy trình bán hàng.

✅ Xử lý phiếu hỗ trợ, tự động hóa phản hồi và quản lý giao tiếp với khách hàng.

✅ Thu thập thông tin khách hàng tập trung và báo cáo dễ dàng về hành vi và mức độ tương tác của khách hàng tùy chỉnh.

✅ Truy cập báo cáo thời gian thực và tích hợp mượt mà với công cụ CRM, tự động hóa tiếp thị hoặc công cụ quản lý quy trình làm việc của bạn.

Phần mềm theo dõi khách hàng tùy chỉnh tốt nhất

Dưới đây là 13 phần mềm theo dõi khách hàng tùy chỉnh tốt nhất hiện có trên thị trường. Hãy cùng điểm qua ưu nhược điểm của từng phần mềm để xem liệu chúng có phù hợp với nhóm của bạn hay không.

Hotjar (Phù hợp nhất để đang theo dõi hành vi và phản hồi của khách hàng)

qua Hotjar

Không ai muốn đoán lý do tại sao khách truy cập rời khỏi trang web của mình. Và với 73% người tiêu dùng sẵn sàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh sau chỉ vài trải nghiệm xấu, bạn không có nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân. Đó là lúc Hotjar phát huy tác dụng.

Công cụ này cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về cách người dùng di chuyển trên trang web của bạn, nơi họ nhấp chuột, nơi họ do dự và nơi họ rời đi.

Với các công cụ như bản đồ nhiệt, ghi lại phiên làm việc và phản hồi thời gian thực, Hotjar giúp nhóm của bạn phát hiện vấn đề sớm và khắc phục trước khi khách hàng nghĩ đến việc làm mới trang hoặc rời đi.

Các tính năng nổi bật của Hotjar

Cho phép các nhóm theo dõi tương tác của khách hàng theo thời gian thực thông qua bản đồ nhiệt và bản ghi hoạt động của người dùng.

Thu thập phản hồi trực tiếp thông qua các cuộc khảo sát và nút phản hồi mà không làm gián đoạn trải nghiệm của khách hàng.

Phát hiện các điểm sụt giảm trong quy trình bán hàng thông qua phân tích phễu và đang theo dõi hành vi.

Nhà cung cấp các đề xuất và phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện các chiến dịch tiếp thị.

Tích hợp với các công cụ như HubSpot, Slack và Zendesk để đơn giản hóa tự động hóa quy trình làm việc.

Giới hạn của Hotjar

Quá trình cài đặt có thể phức tạp đối với những người không phải là nhà phát triển.

Một số người dùng báo cáo rằng phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng chậm.

Các skript đang theo dõi có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải trang web.

Giá cả của Hotjar

Miễn phí : Miễn phí vĩnh viễn

Growth : $49/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : Giá cả tùy chỉnh

Quy mô: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hotjar

G2 : 4.3/5 (310+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (530+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Hotjar

Đánh giá của G2 đã nhấn mạnh:

Hotjar là công cụ tốt nhất để đang theo dõi trải nghiệm người dùng trên trang web. Điều tôi thích nhất ở Hotjar là xem video phiên làm việc của người dùng thực tế.

Hotjar là công cụ tốt nhất để đang theo dõi trải nghiệm người dùng trên trang web. Điều tôi thích nhất ở Hotjar là xem video phiên làm việc của người dùng thực tế.

📖 Xem thêm: Công cụ phần mềm giữ chân khách hàng tùy chỉnh

2. Fullstory (Tốt nhất cho dữ liệu hành vi và thông tin chi tiết về phiên làm việc)

qua Fullstory

Đôi khi, việc cần làm của người dùng trên trang web của bạn nói lên nhiều hơn bất kỳ cuộc khảo sát nào. Fullstory giúp bạn nắm bắt những khoảnh khắc không nói ra bằng cách ghi lại chính xác cách mọi người di chuyển, nhấp chuột, cuộn trang hoặc gặp khó khăn.

Với dữ liệu hành vi thời gian thực, bản ghi lại phiên làm việc và các phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm đang theo dõi quản lý khách hàng này cung cấp cho nhóm của bạn cái nhìn rõ ràng về hành trình của khách hàng.

Từ việc phát hiện các điểm gây khó khăn đến hiểu rõ điều gì khiến khách hàng quay lại, Fullstory giúp các đội ngũ sản phẩm, thiết kế và hỗ trợ công việc một cách tự tin. Phần mềm này cũng tự động ghi lại mọi tương tác, giúp bạn phân tích sâu các phiên làm việc của người dùng mà không cần gắn thẻ trước.

Các tính năng nổi bật của Fullstory

Ghi lại mọi tương tác của người dùng một cách tự động với tính năng tái tạo phiên làm việc nâng cao.

Phân tích bản đồ hành trình và phễu để hiểu rõ toàn bộ hành trình của khách hàng.

Sử dụng tóm tắt được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để có cái nhìn nhanh về hành vi của khách hàng.

Phân đoạn người dùng theo hành vi, thiết bị hoặc tín hiệu khó chịu để phân tích tập trung.

Hợp tác giữa các nhóm thông qua ghi chú, đánh dấu và tính năng chia sẻ trực tiếp.

Giới hạn của Fullstory

Giá có thể cao đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Một số tín hiệu hành vi, như nhấp chuột giận dữ, có thể thiếu độ chính xác.

Thỉnh thoảng gặp tình trạng tải dữ liệu chậm khi xử lý các tập dữ liệu lớn.

Giá cả của Fullstory

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Fullstory

G2 : 4.5/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 60 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Fullstory

Đánh giá của Capterra chia sẻ:

Giúp xác định hành vi phân khúc thị trường cụ thể, điều này đã giúp chúng tôi xác định những gì thị trường của chúng tôi đang thiếu. Đây là công cụ hữu ích để hiểu hành vi của người dùng và cách thích ứng với nhu cầu của họ, từ đó cải thiện trải nghiệm của họ một cách đáng kể.

Giúp xác định hành vi phân khúc thị trường cụ thể, điều này đã giúp chúng tôi xác định những gì thị trường của chúng tôi đang thiếu. Đây là công cụ hữu ích để hiểu hành vi của người dùng và cách thích ứng với nhu cầu của họ, từ đó cải thiện trải nghiệm của họ một cách đáng kể.

👀 Thông tin thú vị: Khái niệm “bản đồ hành trình khách hàng” thực tế xuất phát từ thiết kế dịch vụ vào những năm 1990, chứ không phải từ bán hàng hay tiếp thị. Nó lần đầu tiên được các hãng hàng không và nhóm dịch vụ khách sạn sử dụng để cải thiện trải nghiệm làm thủ tục và lên máy bay.

3. Mixpanel (Phù hợp nhất cho phân tích sản phẩm và xu hướng khách hàng)

qua Mixpanel

Một chuyện là nghe khách hàng nói gì về sản phẩm của bạn. Một chuyện khác là xem họ thực sự làm gì với nó – đó chính là việc cần làm. Mixpanel giúp bạn làm chính xác điều đó.

Nó cho bạn biết cách mọi người sử dụng sản phẩm của bạn, những tính năng họ yêu thích, nơi họ ngừng sử dụng và cách hành vi của họ thay đổi theo thời gian. Bằng cách kết hợp dữ liệu khách hàng, phân tích sản phẩm và bản ghi lại phiên làm việc, Mixpanel giúp các nhóm đưa ra quyết định thông minh hơn mà không cần chờ đợi báo cáo.

Các tính năng nổi bật của Mixpanel

Theo dõi hành động của khách hàng, việc sử dụng sản phẩm và xu hướng trong thời gian thực.

Phân tích tỷ lệ giữ chân khách hàng thông qua báo cáo nhóm và đang theo dõi hành vi.

Dễ dàng chia sẻ thông tin với các bảng điều khiển tự phục vụ cho toàn bộ nhóm.

Kết nối bản ghi phiên làm việc với phân tích sản phẩm để có chế độ xem toàn diện về hành trình của khách hàng.

Tích hợp với kho dữ liệu, phần mềm CRM và các công cụ tự động hóa tiếp thị của bạn.

Giới hạn của Mixpanel

Chi phí có thể tăng cao khi có lượng sự kiện lớn.

Có thể mất thời gian để làm quen đối với người dùng mới.

Một số tính năng nâng cao yêu cầu sự hỗ trợ từ đội ngũ dữ liệu.

Giá cả của Mixpanel

Miễn phí vĩnh viễn

Tăng trưởng : Miễn phí

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1.160+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (140+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Mixpanel

Đánh giá của G2 ghi chú:

Mixpanel cung cấp khả năng phân tích mạnh mẽ, giúp kinh doanh hiểu sâu về hành vi người dùng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Khả năng đang theo dõi và phân tích tương tác của người dùng theo thời gian thực trên các nền tảng kỹ thuật số khác nhau của Mixpanel đặc biệt ấn tượng.

Mixpanel cung cấp khả năng phân tích mạnh mẽ, giúp kinh doanh hiểu sâu về hành vi người dùng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Khả năng đang theo dõi và phân tích tương tác của người dùng theo thời gian thực trên các nền tảng kỹ thuật số khác nhau của Mixpanel đặc biệt ấn tượng.

📖 Xem thêm: Các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu tùy chỉnh tốt nhất

4. Crazy Egg (Tốt nhất cho việc đang theo dõi hành vi người dùng trên website một cách trực quan)

qua Crazy Egg

Hơn một nửa số người tiêu dùng cho biết dịch vụ xuất sắc quan trọng hơn giá cả họ phải trả. Điều này tạo ra áp lực lớn cho các nhóm đang cố gắng giành được sự trung thành của khách hàng. Nhưng với Crazy Egg, bạn không cần phải đoán xem điều gì đang là công việc trên trang web của mình.

Crazy Egg cho bạn thấy chính xác cách khách truy cập di chuyển, nhấp chuột và cuộn trang trên trang web của bạn. Với bản đồ nhiệt, ghi lại phiên làm việc và thử nghiệm A/B, nó giúp bạn phát hiện các điểm gây khó khăn, khắc phục vấn đề và tạo ra trải nghiệm mượt mà hơn trước khi các vấn đề nhỏ trở thành khách hàng mất đi.

Các tính năng nổi bật của Crazy Egg

Hiển thị các cú nhấp chuột, cuộn trang và mức độ tương tác tùy chỉnh thông qua bản đồ nhiệt và bản đồ cuộn trang.

Theo dõi hành trình thực tế của người dùng thông qua bản ghi phiên để phát hiện các điểm khó khăn.

Thực hiện các thử nghiệm A/B để xác định thiết kế nào mang lại tương tác tùy chỉnh tốt hơn.

Phân đoạn lưu lượng truy cập theo thiết bị, nguồn hoặc chiến dịch để có được những thông tin chi tiết có mục tiêu.

Tích hợp với các nền tảng như Google Tag Manager, Shopify và WordPress để thiết lập dễ dàng.

Giới hạn của Crazy Egg

Một số người dùng cho biết độ sâu phân tích giới hạn so với các đối thủ cạnh tranh.

Giá cả chỉ áp dụng theo năm và có thể gây nhầm lẫn cho người dùng lần đầu.

Thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể chậm.

Giá cả của Crazy Egg

Gói cơ bản : $29/tháng cho mỗi người dùng

Plus : $99/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $249/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $499/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Crazy Egg

G2 : 4.1/5 (110+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (80+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Crazy Egg

Đánh giá của Capterra này có tính năng:

Tôi nhận được dữ liệu cụ thể, có thể đo lường về cách đối tượng mục tiêu của tôi sử dụng trang web của tôi hàng ngày. Tôi nhận được bản ghi lại các lượt truy cập thời gian thực từ khách hàng. Tôi có chức năng thử nghiệm A/B xuất sắc với phân tích chi tiết mà tôi có thể sử dụng để tùy chỉnh nội dung cho khách truy cập của mình.

Tôi nhận được dữ liệu cụ thể, có thể đo lường về cách đối tượng mục tiêu của tôi sử dụng trang web của tôi hàng ngày. Tôi nhận được bản ghi lại các lượt truy cập thời gian thực từ khách hàng. Tôi có hàm thử nghiệm A/B xuất sắc với phân tích chi tiết mà tôi có thể sử dụng để tùy chỉnh nội dung cho khách truy cập của mình.

📮 ClickUp Insight: Khoảng 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác thích biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem khối lượng công việc. Thách thức? Hầu hết các công cụ buộc bạn phải sử dụng một chế độ xem duy nhất. Và khi chế độ xem không phù hợp với cách làm việc của bạn, nó chỉ làm chậm tiến độ của bạn. ClickUp cho phép bạn chuyển đổi giữa các biểu đồ Gantt được hỗ trợ bởi AI, bảng Kanban, bảng điều khiển ClickUp hoặc chế độ xem khối lượng công việc bất cứ lúc nào. Ngoài ra, với trợ lý AI của ClickUp, ClickUp Brain, bạn có thể tạo các chế độ xem hoặc tóm tắt tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng người dùng. Với các thẻ và bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp, các thông tin cần thiết luôn sẵn sàng cho bạn. 💫 Kết quả thực tế: CEMEX đã giảm thời gian trễ trong giao tiếp từ 24 giờ xuống còn vài giây và ra mắt sản phẩm nhanh hơn 15% nhờ ClickUp.

5. ChurnZero (Phù hợp nhất cho nhóm thành công của khách hàng và giữ chân khách hàng)

qua ChurnZero

Không ai muốn mất khách hàng vì những điều họ không lường trước được.

Thay vì chờ đợi các vấn đề nảy sinh, bạn sẽ biết chính xác thời điểm cần bước vào và củng cố mối quan hệ với khách hàng thông qua ChurnZero.

ChurnZero giúp bạn luôn dẫn đầu bằng cách cung cấp cho nhóm thành công khách hàng những thông tin thời gian thực về sức khỏe, mức độ tương tác và sự hài lòng của khách hàng.

Điều này giúp các nhóm đang theo dõi các mẫu sử dụng, thu thập phản hồi và thậm chí dự đoán việc gia hạn.

Các tính năng nổi bật của ChurnZero

Theo dõi tương tác và sức khỏe của khách hàng tùy chỉnh với hệ thống đánh giá dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Tự động hóa các quy trình thành công, gia hạn đang theo dõi, và quy trình onboarding.

Thu thập phản hồi thời gian thực với các công cụ khảo sát tích hợp (NPS, CSAT, CES)

Nhận cảnh báo tức thì về các hành động khóa của khách hàng hoặc các rủi ro tiềm ẩn.

Tích hợp với các công cụ như Slack, Salesforce và Snowflake để tăng cường sự đồng bộ trong nhóm.

Giới hạn của ChurnZero

Việc thiết lập và tùy chỉnh có thể mất nhiều thời gian đối với người dùng mới.

Một số người dùng cho biết có độ khó nhất định khi sử dụng các tính năng nâng cao.

Các bản cập nhật giao diện người dùng (UI) đôi khi ảnh hưởng đến tính năng sử dụng.

Giá cả của ChurnZero

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChurnZero

G2 : 4.7/5 (1.420+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (120+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ChurnZero

Đánh giá này trên G2 đã ghi nhận:

ChurnZero đã cung cấp cho chúng tôi các công cụ để đang theo dõi chính xác cảm nhận của khách hàng cả về mặt khách quan và chủ quan. Với tư cách là quản trị viên, tôi đã thu thập được lượng lớn dữ liệu từ việc tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh, giúp tôi đưa ra các quyết định có căn cứ ảnh hưởng đến khách hàng và thành viên nhóm.

ChurnZero đã cung cấp cho chúng tôi các công cụ để theo dõi chính xác cảm nhận của khách hàng cả về mặt khách quan và chủ quan. Với tư cách là Quản trị viên, tôi đã thu thập được lượng lớn dữ liệu từ việc tạo các bảng điều khiển tùy chỉnh, giúp tôi đưa ra các quyết định có căn cứ ảnh hưởng đến khách hàng và thành viên đội ngũ.

📖 Xem thêm: Các công cụ phân tích khách hàng tùy chỉnh tốt nhất để hiểu rõ khách hàng

6. Userpilot (Phù hợp nhất cho tương tác người dùng trong ứng dụng và quá trình onboarding)

qua Userpilot

Các công ty đặt khách hàng lên hàng đầu phát triển nhanh hơn 41% so với những công ty không làm việc cần làm. Nhưng làm thế nào để đảm bảo mỗi khách hàng cảm thấy được quan tâm và được giá trị? Bạn có thể đạt được kết quả như vậy bằng cách cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng của mình.

Userpilot giúp bạn thực hiện chính xác việc cần làm.

Với các tin nhắn trong ứng dụng, luồng hướng dẫn người dùng mới và công cụ phản hồi, phần mềm này cho phép bạn hỗ trợ và hướng dẫn người dùng ngay trong sản phẩm của mình.

Các tính năng nổi bật của Userpilot

Hướng dẫn người dùng thông qua quy trình onboarding có ngữ cảnh, hộp thoại hướng dẫn và tour sản phẩm.

Theo dõi hành vi người dùng thông qua phân tích sản phẩm và xu hướng sử dụng.

Phát lại các phiên làm việc để phát hiện các vấn đề về trải nghiệm người dùng và hiểu rõ hành trình của người dùng.

Thu thập phản hồi của người dùng thông qua các cuộc khảo sát trong ứng dụng và công cụ NPS.

Tích hợp với hệ thống công nghệ của bạn để đồng bộ dữ liệu và phân đoạn.

Giới hạn của Userpilot

Các tính năng nâng cao như ghi lại phiên làm việc và tương tác trên thiết bị di động là các tiện ích bổ sung.

Yêu cầu thời gian để cài đặt các luồng cá nhân hóa và phân tích.

Giá mục nhập có thể cao đối với các nhóm nhỏ.

Giá cả của Userpilot

Gói cơ bản : $299/tháng cho mỗi người dùng

Tăng trưởng : Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Userpilot

G2 : 4.6/5 (hơn 800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 60 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Userpilot

Đánh giá của G2 ghi chú:

Công cụ này đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho chúng tôi, giúp giảm thời gian và chi phí onboarding, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng, phân tích hoạt động của người dùng, thu thập phản hồi của họ và đánh giá NPS.

Công cụ này đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho chúng tôi, giúp giảm thời gian và chi phí onboarding, tăng tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân khách hàng, phân tích hoạt động của người dùng, thu thập phản hồi của họ và đánh giá NPS.

7. Intercom (Tốt nhất cho hỗ trợ dựa trên AI và tin nhắn chủ động)

qua Intercom

Khi khách hàng liên hệ, họ thường mong đợi hai điều đơn giản: sự hỗ trợ nhanh chóng và phản hồi từ con người khiến họ cảm thấy được giá trị.

Intercom kết hợp những tính năng này với các công cụ dịch vụ khách hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như Fin AI Agent.

Với tự động hóa thông minh, trò chuyện trực tuyến thân thiện và một nền tảng duy nhất để quản lý cuộc hội thoại, Intercom giúp các nhóm đang phát triển duy trì sự cá nhân hóa, ngay cả khi họ mở rộng quy mô.

Các tính năng nổi bật của Intercom

Cung cấp hỗ trợ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với Fin AI Agent để giải quyết các câu hỏi phổ biến một cách tự động.

Sử dụng trò chuyện trực tiếp và hộp thư đến chia sẻ để theo dõi các cuộc hội thoại của khách hàng.

Tạo quy trình làm việc tùy chỉnh và tự động hóa các công việc thường xuyên mà không cần mã.

Gửi tin nhắn chủ động, hướng dẫn sản phẩm và cập nhật có mục tiêu dựa trên hành vi của khách hàng.

Truy cập các phân tích chi tiết và báo cáo tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất hỗ trợ và mức độ tương tác.

Giới hạn của Intercom

Có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới do có phạm vi rộng của tính năng.

Giá có thể cao đối với các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là với các giải pháp AI được tính phí theo lần sử dụng.

Giá cả của Intercom

Có dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Intercom

G2 : 4.5/5 (hơn 3.400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.120+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Intercom

Bài đánh giá của Capterra đã nhấn mạnh:

Tổng thể, Intercom đã mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Nó giải quyết nhu cầu chính của doanh nghiệp chúng tôi, đó là cung cấp hỗ trợ liên tục và nhanh chóng cho người dùng.

Tổng thể, Intercom đã mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Nó giải quyết nhu cầu chính của doanh nghiệp chúng tôi, đó là cung cấp hỗ trợ liên tục và nhanh chóng cho người dùng.

👀 Thông tin thú vị: Việc sử dụng vòng phản hồi (feedback loops) cho trải nghiệm khách hàng lần đầu tiên xuất hiện trong ngành sản xuất Nhật Bản vào những năm 1960, với khái niệm “Kaizen” khuyến khích nhân viên tuyến đầu đề xuất các cách cải thiện kết quả cho khách hàng.

8. Sprinklr (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn cần quản lý trải nghiệm khách hàng thống nhất)

qua Sprinklr

Khi kinh doanh của bạn hoạt động trên nhiều kênh và tiếp xúc với hàng nghìn khách hàng mỗi ngày, việc duy trì sự đồng bộ cho mọi hoạt động không phải là một công việc nhỏ.

Đó chính là lúc Sprinklr bước vào. Sprinklr tích hợp dịch vụ khách hàng, tiếp thị, mạng xã hội và phân tích vào một nền tảng mạnh mẽ duy nhất. Bạn có thể quản lý các cuộc hội thoại trên mạng xã hội, truy vấn của khách hàng, thông tin thị trường và các chiến dịch mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Các tính năng nổi bật của Sprinklr

Quản lý dịch vụ khách hàng tùy chỉnh, tương tác trên mạng xã hội và tiếp thị từ một nền tảng thống nhất.

Sử dụng công nghệ AI để theo dõi chất lượng và phân tích cuộc hội thoại nhằm nâng cao trải nghiệm tùy chỉnh.

Nắm bắt thông tin thị trường, sản phẩm và khách hàng thông qua phân tích và lắng nghe mạng xã hội tiên tiến.

Tự động hóa quy trình làm việc dịch vụ và nâng cao năng suất của nhân viên với các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Hỗ trợ tương tác khách hàng trên 30 kênh kỹ thuật số và thoại trở lên.

Giới hạn của Sprinklr

Đường cong học tập có thể khá dốc do độ sâu và phức tạp của nền tảng.

Giá cả tùy chỉnh có thể khiến các nhóm nhỏ gặp khó khăn trong việc đánh giá tính khả thi về mặt tài chính ngay từ đầu.

Giá cả của Sprinklr

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sprinklr

G2 : 4.1/5 (1.120+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (80+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Sprinklr

Đánh giá của G2 chia sẻ:

Sprinklr thực sự đã thay đổi cách chúng tôi đang theo dõi và quản lý các nỗ lực truyền thông xã hội. Ngay từ ngày đầu tiên, thiết kế thân thiện với người dùng của nó đã giúp nhóm của chúng tôi dễ dàng bắt đầu—không có đường cong học tập dốc, chỉ là quá trình triển khai mượt mà.

Sprinklr thực sự đã thay đổi cách chúng tôi đang theo dõi và quản lý các nỗ lực truyền thông xã hội. Ngay từ ngày đầu tiên, thiết kế thân thiện với người dùng của nó đã giúp nhóm của chúng tôi bắt đầu một cách vô cùng dễ dàng—không có đường cong học tập dốc, chỉ là quá trình triển khai mượt mà.

📖 Xem thêm: Các ví dụ về phần mềm CRM tốt nhất và các trường hợp sử dụng để tăng năng suất.

9. Zendesk (Phù hợp nhất cho dịch vụ khách hàng đa kênh với các tính năng tự động hóa mạnh mẽ)

qua Zendesk

Zendesk đã lâu là một thương hiệu đáng tin cậy cho các kinh doanh muốn cung cấp hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy trên nhiều kênh. Nó giúp các nhóm quản lý các yêu cầu hỗ trợ từ email, trò chuyện, mạng xã hội và cuộc gọi điện thoại, tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Các đại lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của họ là công việc của các nhóm nhân viên để giải quyết các truy vấn phổ biến ngay lập tức, trong khi các tính năng tự động hóa giúp giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại và đảm bảo các trung tâm hỗ trợ hoạt động trơn tru. Zendesk cũng hỗ trợ dịch vụ cho nhân viên, giúp các nhóm nội bộ quản lý yêu cầu với cùng mức độ hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Zendesk

Tập trung hỗ trợ khách hàng với hệ thống vé đa kênh và tin nhắn thời gian thực.

Sử dụng các đại lý AI và công cụ tự động hóa để giảm thời gian giải quyết và nâng cao hiệu quả.

Tùy chỉnh quy trình làm việc, các tác vụ kích hoạt và tự động hóa để phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Nhận thông tin chi tiết với các bảng điều khiển có sẵn, công cụ phân tích và báo cáo.

Tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng, bao gồm Microsoft Teams và Salesforce.

Giới hạn của Zendesk

Giá cả có thể đắt đỏ đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Chất lượng hỗ trợ khách hàng và thời gian phản hồi đã nhận được những đánh giá trái chiều.

Giá cả của Zendesk

Suite Team : $25/tháng cho mỗi người dùng

Suite Growth : $69/tháng cho mỗi người dùng

Suite Professional : $149/tháng cho mỗi người dùng

Suite Doanh nghiệp: $219/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Zendesk

G2 : 4.3/5 (6.220+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zendesk

Bài đánh giá của Capterra đã chỉ ra:

Tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên. Từ việc phải trả lời từng khách hàng riêng lẻ qua Gmail và không thể so sánh các phản hồi hoặc dễ dàng tìm lại các tương tác trước đây, đến việc có thể quản lý mọi thứ và mọi người trong một nơi duy nhất với chức năng tìm kiếm tuyệt vời là điều thật sự ấn tượng.

Tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên. Từ việc phải trả lời từng khách hàng riêng lẻ qua Gmail và không thể so sánh các phản hồi hoặc dễ dàng tìm kiếm các tương tác trước đó, đến việc có thể quản lý mọi thứ và mọi người trong một nơi duy nhất với hàm tìm kiếm tuyệt vời là điều thật sự ấn tượng.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý giao tiếp tùy chỉnh khách hàng tốt nhất

10. HubSpot (Phù hợp nhất cho các kinh doanh muốn sử dụng một hệ thống CRM tất cả trong một kết hợp với CMS và phân tích)

qua HubSpot

Việc điều hành một kinh doanh đã đủ khó khăn mà không cần phải loay hoay với nhiều công cụ khác nhau cho nội dung, dịch vụ khách hàng và báo cáo. HubSpot tập trung tất cả vào một nền tảng duy nhất.

Công cụ này cung cấp cho nhóm của bạn một không gian duy nhất để quản lý tiếp thị, bán hàng, hỗ trợ khách hàng và quản lý website.

Bạn có thể quản lý liên hệ, tạo báo cáo, tự động hóa công việc và thậm chí tạo nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo mà không cần phải chuyển đổi giữa các nền tảng.

Các tính năng nổi bật của HubSpot

Cung cấp dịch vụ lưu trữ website bảo mật với hệ thống quản lý nội dung (CMS) tích hợp sẵn.

Tạo các bảng điều khiển và báo cáo tùy chỉnh cho toàn bộ nhóm của bạn.

Quản lý trò chuyện với khách hàng thông qua chat trực tuyến, công cụ tạo chatbot và email đang theo dõi.

Tự động hóa quản lý khách hàng tiềm năng và quy trình tiếp thị.

Sử dụng các công cụ miễn phí như trình tạo trang đích, trình lên lịch cuộc họp và trình tạo nội dung AI.

Giới hạn của HubSpot

Chi phí có thể tăng khi bạn chuyển sang các kế hoạch cao cấp.

Việc cài đặt các báo cáo chi tiết và quy trình làm việc có thể cần một chút thời gian để làm quen.

Giá cả của HubSpot

Gói cơ bản : $45/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : $270/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $900/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về HubSpot

G2 : 4.4/5 (12.700+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 4.400 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về HubSpot

Đánh giá của G2 này có tính năng:

Tôi đánh giá cao cách các mẫu email của HubSpot giúp đơn giản hóa các công việc lặp đi lặp lại và đảm bảo tính nhất quán trong thương hiệu qua các kênh giao tiếp. Khả năng đang theo dõi các chỉ số tương tác—như số lần mở, số lần gửi và số lần bị trả lại—đã đặc biệt hữu ích trong việc hoàn thiện chiến lược và hiểu rõ hành vi của đối tượng mục tiêu.

Tôi đánh giá cao cách các mẫu email của HubSpot giúp đơn giản hóa các công việc lặp đi lặp lại và đảm bảo tính nhất quán trong thương hiệu qua các kênh giao tiếp. Khả năng đang theo dõi các chỉ số tương tác—như số lần mở, số lần gửi và số lần bị trả lại—đã đặc biệt hữu ích trong việc hoàn thiện chiến lược và hiểu rõ hành vi của đối tượng mục tiêu.

Học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho dịch vụ khách hàng:

11. Richpanel (Phù hợp nhất cho các thương hiệu thương mại điện tử muốn giảm chi phí hỗ trợ)

qua Richpanel

Khi một thương hiệu thực hiện cá nhân hóa đúng cách, khách hàng sẽ nhận ra. Thực tế, các công ty làm tốt điều này có khả năng tăng cường lòng trung thành của khách hàng cao hơn 71%. Tuy nhiên, việc duy trì dịch vụ cá nhân hóa không hề dễ dàng, đặc biệt khi các đội ngũ hỗ trợ phải xử lý lượng công việc lớn hàng ngày.

Richpanel giúp công việc trở nên dễ dàng hơn.

Bằng cách kết hợp các tùy chọn tự phục vụ với tự động hóa thông minh, phần mềm này giúp các thương hiệu thương mại điện tử giải quyết các truy vấn thường gặp đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên hỗ trợ khách hàng kết nối với khách hàng theo cách ý nghĩa hơn bằng cách cung cấp không gian cho họ.

Các tính năng nổi bật của Richpanel

Cung cấp hỗ trợ khách hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua tự động hóa và các luồng tự phục vụ.

Quản lý các cuộc hội thoại qua email, trò chuyện, mạng xã hội, tin nhắn SMS và điện thoại từ một hộp thư đến duy nhất.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với bot, phân công công việc và phản hồi do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển.

Cung cấp báo cáo chi tiết về các cuộc hội thoại, hoạt động của nhóm và tác động đến doanh thu.

Tùy chỉnh quy trình làm việc với công cụ xây dựng không cần mã và trung tâm hỗ trợ có thương hiệu.

Giới hạn của Richpanel

Yêu cầu thời gian và hỗ trợ để cài đặt các luồng tự phục vụ phức tạp.

Các tính năng dành cho doanh nghiệp như quản lý nhiều cửa hàng và thương hiệu chỉ có sẵn trong các kế hoạch cao cấp.

Các tùy chọn báo cáo có phần mở rộng nhưng có thể khiến người dùng cảm thấy choáng ngợp ban đầu.

Giá cả của Richpanel

Pro : $69/tháng cho mỗi người dùng

Pro Max : $99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Richpanel

G2 : 4.7/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Richpanel

Đánh giá của G2 chia sẻ:

Richpanel đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi hiểu và tương tác với khách hàng. Cách phần mềm này tổng hợp dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn và kênh khác nhau thực sự là một bước đột phá.

Richpanel đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi hiểu và tương tác với khách hàng. Cách phần mềm này tổng hợp dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn và kênh khác nhau thực sự là một bước đột phá.

📖 Xem thêm: Mẫu bản đồ hành trình khách hàng miễn phí

12. Pipedrive (Phù hợp nhất cho các nhóm bán hàng muốn theo dõi mọi giao dịch)

qua Pipedrive

Khi nhóm bán hàng của bạn đang phải xử lý hàng chục khách hàng tiềm năng, dễ dàng bỏ sót các chi tiết quan trọng. Pipedrive giúp bằng cách tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Từ việc theo dõi đến dự báo, phần mềm này cung cấp cho nhóm của bạn chế độ xem rõ ràng về mọi giao dịch và những gì cần chú ý. Với giao diện trực quan đơn giản và các gợi ý AI thân thiện, Pipedrive giúp quá trình bán hàng trở nên dễ quản lý, ngay cả vào những ngày bận rộn nhất.

Điều làm nên sự khác biệt của nó chính là sự tập trung. Pipedrive không cố gắng trở thành một công cụ đa năng. Nó đơn giản giúp các nhóm bán hàng duy trì sự tổ chức, tự động hóa các công việc và đóng nhiều giao dịch hơn mà không gặp rắc rối thêm.

Các tính năng nổi bật của Pipedrive

Quản lý và đang theo dõi các giao dịch với sơ đồ trực quan các giai đoạn của quy trình bán hàng

Tự động hóa các hoạt động theo dõi và nhắc nhở cho các cơ hội kinh doanh và công việc.

Truy cập các báo cáo rõ ràng, dự báo và thông tin chi tiết về hiệu suất.

Tích hợp với hơn 500 ứng dụng, bao gồm các công cụ email và nhắn tin.

Sử dụng các tiện ích bổ sung như LeadBooster và Smart Tài liệu để tăng tính linh hoạt.

Giới hạn của Pipedrive

Báo cáo nâng cao và dự báo chỉ có sẵn trên các kế hoạch cao cấp.

Hỗ trợ qua điện thoại chỉ có sẵn với các gói đăng ký cao cấp.

Giá cả của Pipedrive

Lite : $19/tháng cho mỗi người dùng

Growth : $34/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $64/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $89/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Pipedrive

G2 : 4.3/5 (2.560+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Pipedrive

Bài đánh giá của Capterra đã nhấn mạnh:

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về một khách hàng tiềm năng, bao gồm màu mắt, món ăn yêu thích, nơi bạn gặp họ, và thậm chí ghi chú chi tiết về một điểm quan trọng trong cuộc hội thoại của bạn với họ để có thể sử dụng lại trong cuộc hội thoại tiếp theo.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về một khách hàng tiềm năng, bao gồm màu mắt, món ăn yêu thích, nơi bạn gặp họ, và thậm chí ghi chú chi tiết về một điểm quan trọng trong cuộc hội thoại của bạn với họ, mà bạn có thể sử dụng trong cuộc hội thoại tiếp theo.

13. Churn360 (Phù hợp nhất cho các nhóm SaaS tập trung vào việc giữ chân khách hàng và phân tích dữ liệu)

qua Churn360

Tỷ lệ churn là mối lo ngại thầm lặng của mọi công ty SaaS. Churn360 bước vào với sứ mệnh rõ ràng: giúp các nhóm phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với khách hàng của họ.

Công cụ này thực hiện điều này bằng cách cung cấp cho các nhà quản lý thành công chế độ xem toàn diện về mọi tài khoản, đang theo dõi điểm số sức khỏe và giúp họ dễ dàng hành động trước khi quá muộn.

Nền tảng này đặc biệt nổi bật nhờ các phân tích chi tiết và cách thức tích hợp dữ liệu tùy chỉnh từ nhiều nguồn khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Churn360

Theo dõi điểm sức khỏe khách hàng tùy chỉnh và mức độ tương tác trong thời gian thực.

Phân đoạn khách hàng tùy chỉnh dựa trên hành vi và xu hướng tương tác.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số trải nghiệm khách hàng quan trọng.

Gửi các chiến dịch cá nhân hóa và khảo sát khách hàng.

Tích hợp với các hệ thống CRM và nhập dữ liệu khách hàng tùy chỉnh vào một chế độ xem.

Giới hạn của Churn360

Tính năng tự động hóa giới hạn so với các công cụ quản lý thành công khách hàng khác.

Một số người dùng có thể thấy giao diện phức tạp ban đầu.

Các tính năng báo cáo có thể cảm thấy cơ bản đối với các nhu cầu nâng cao.

Giá cả của Churn360

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Churn360

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Những đánh giá của người dùng về Churn360

Đánh giá của Capterra ghi chú:

Churn360 giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ bằng cách thông báo cho bạn biết những khách hàng nào có nguy cơ rời bỏ. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể quản lý nhiều khách hàng hơn so với khi không sử dụng Churn360, từ đó tăng doanh thu.

Churn360 giúp giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ bằng cách thông báo cho bạn biết những khách hàng có nguy cơ rời bỏ. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể quản lý nhiều khách hàng hơn so với khi không sử dụng Churn360, từ đó tăng doanh thu.

Hầu hết các công cụ theo dõi khách hàng đều nổi trội trong một lĩnh vực cụ thể, dù là đang theo dõi phiên, phân tích sản phẩm, thu thập phản hồi hay cung cấp thông tin về thành công của khách hàng.

Nhưng khi các nhóm phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng chỉ để có được cái nhìn tổng quan, bối cảnh bị mất, các hoạt động theo dõi bị bỏ sót và câu chuyện thực sự của khách hàng vẫn còn rời rạc.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp - không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới ✅.

Thay vì đang theo dõi các phần khác nhau của hành trình khách hàng qua nhiều công cụ không liên kết (hay còn gọi là "work sprawl"), ClickUp tập trung mọi thứ vào một không gian làm việc linh hoạt. Từ việc ghi lại phản hồi của khách hàng, theo dõi điểm số sức khỏe, tự động hóa các bước theo dõi sau và đồng bộ hóa cập nhật CRM, ClickUp cung cấp cho nhóm của bạn một cách thức có cấu trúc nhưng linh hoạt để theo dõi và quản lý mọi tương tác với khách hàng.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết và xem cách bạn có thể tối ưu hóa quy trình tùy chỉnh theo dõi khách hàng của mình:

Ghi lại các vấn đề và phản hồi của khách hàng bằng ClickUp biểu mẫu và nhiệm vụ ClickUp

Biểu mẫu và tác vụ đi đôi với nhau trong ClickUp.

Giả sử đội ngũ hỗ trợ của bạn muốn một cách đơn giản để khách hàng ghi lại các vấn đề. Bạn có thể cài đặt một biểu mẫu ClickUp để chuyển mỗi lần gửi thành một công việc trong quy trình hỗ trợ của bạn.

Thu thập phản hồi về trải nghiệm người dùng (UX) và biến nó thành hành động bằng cách sử dụng ClickUp biểu mẫu.

ClickUp Tasks giúp dễ dàng phân công quyền sở hữu, theo dõi tiến độ và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nếu khách hàng đánh giá trải nghiệm của họ kém trong biểu mẫu phản hồi, ClickUp có thể đánh dấu nó là tác vụ theo dõi cho người quản lý tài khoản.

Các nhóm phụ trách quá trình onboarding cũng có thể làm việc cần làm tương tự, biến mỗi bước thành một công việc có thể theo dõi, từ cuộc gọi khởi động đến cuộc họp bàn giao.

Kết nối đơn giản giữa các biểu mẫu và công việc giúp duy trì luồng công việc và đảm bảo mọi điểm tiếp xúc với khách hàng đều được theo dõi và xử lý đầy đủ.

📖 Xem thêm: Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng miễn phí

Giữ cho các cuộc hội thoại nội bộ rõ ràng với ClickUp Comments và ClickUp Chat

Ghi chú chi tiết về các cập nhật, phản hồi và quyết định tùy chỉnh của khách hàng trực tiếp trong phần bình luận của công việc bằng ClickUp Assign Comments

ClickUp cung cấp hai cách để giao tiếp thời gian thực: bình luận cấp công việc và trò chuyện nhóm. Mỗi tính năng đều có mục đích riêng trong quy trình theo dõi khách hàng.

Sử dụng ClickUp Assign Comments khi bạn muốn ghi lại các cuộc thảo luận liên quan đến một công việc tùy chỉnh của khách hàng.

📌 Ví dụ: Nếu một phiếu hỗ trợ cần sự tham gia của bộ phận kỹ thuật, nhân viên hỗ trợ có thể bình luận trực tiếp trên công việc, gắn thẻ nhà phát triển phù hợp và ghi chép các bước giải quyết. Mọi cập nhật đều được gắn làm tệp đính kèm với công việc, vì vậy nếu trường hợp được nâng cấp sau này, bất kỳ ai liên quan đều có thể chế độ xem toàn bộ lịch sử mà không cần phải tìm kiếm email.

ClickUp trò chuyện, mặt khác, hoạt động như một kênh chia sẻ cho các cuộc hội thoại thời gian thực trong toàn nhóm.

Hãy tưởng tượng một tình huống mà đội ngũ quản lý tài khoản và hỗ trợ cần đồng bộ nhanh chóng khi một tài khoản khóa báo cáo vấn đề. Thay vì tạo một chủ đề hoặc thông báo riêng biệt, họ có thể tương tác trực tiếp trong không gian làm việc, xác định các bước tiếp theo và ngay lập tức giao công việc hoặc theo dõi.

Tạo bảng điều khiển sức khỏe khách hàng tùy chỉnh với ClickUp Dashboards

Tập hợp tất cả các chỉ số KPI của khách hàng vào một chế độ xem duy nhất với bảng điều khiển tùy chỉnh của ClickUp

Đối với các nhóm thành công của khách hàng, quản lý sản phẩm và trưởng bộ phận hỗ trợ, việc dự đoán rủi ro thường phụ thuộc vào việc có dữ liệu chính xác trước mắt—mà không cần phải lục lọi qua các báo cáo rời rạc.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng, tùy chỉnh về các chỉ số khách hàng thực sự có tác động.

Bạn có thể dễ dàng xác định các thông tin khóa như tài khoản có nguy cơ, xu hướng hài lòng của khách hàng hoặc thời hạn theo dõi—mà không cần phải có chuyên gia phân tích dữ liệu sẵn sàng hỗ trợ.

📌 Ví dụ: Một quản lý thành công SaaS có thể tạo một bảng điều khiển hiển thị điểm sức khỏe khách hàng dưới một ngưỡng nhất định, phản hồi NPS trực tiếp và các công việc onboarding quá hạn—tất cả đều theo thời gian thực. Thay vì chuyển đổi giữa các công cụ, họ có được một chế độ xem duy nhất giúp họ can thiệp trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Giữ cho luồng các cảnh báo và công việc tùy chỉnh luôn được xử lý trơn tru với ClickUp Automations và các trợ lý AI

Tự động hóa các hoạt động theo dõi định kỳ và cảnh báo tùy chỉnh để tiết kiệm thời gian thông qua ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa giúp các nhóm phản hồi nhanh chóng mà không cần thêm công việc quản trị viên. Hãy tưởng tượng: điểm sức khỏe của khách hàng giảm xuống dưới ngưỡng đã đặt, đang được theo dõi thông qua một trường tùy chỉnh.

ClickUp có thể tự động tạo công việc cho quản lý tài khoản, thông báo cho người phụ trách hỗ trợ và thậm chí gửi cập nhật qua Slack. Bạn cũng có thể cài đặt nhắc nhở cho việc gia hạn, theo dõi các cuộc khảo sát hoặc đánh dấu các phiếu yêu cầu chưa được trả lời trong thời gian quá lâu.

ClickUp Brain và ClickUp Agents giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn cho nhóm của bạn. Phần mềm này hỗ trợ bằng cách tổng hợp các cập nhật của khách hàng, đề xuất các việc cần làm tiếp theo bạn có thể thực hiện và thậm chí trả lời các câu hỏi nhanh về tài khoản của bạn — ngay trong ClickUp.

Thêm một lớp thông minh vào quy trình làm việc của bạn với ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp việc theo dõi khách hàng trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Với tích hợp sâu rộng trên hệ thống CRM, email, phiếu hỗ trợ và công cụ quản lý dự án, Brain MAX liên tục đang theo dõi tương tác, phản hồi và mức độ tương tác của khách hàng theo thời gian thực. Nó sử dụng nhiều mô hình AI hàng đầu để phân tích cuộc hội thoại, phát hiện sự thay đổi về cảm xúc và xác định các xu hướng quan trọng - như các vấn đề lặp lại hoặc cơ hội có giá trị cao - để bạn có thể phản hồi một cách chủ động. Bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để ghi chép nhanh các cập nhật của khách hàng, chỉ định các hành động theo dõi hoặc yêu cầu Brain MAX tóm tắt hoạt động gần đây của khách hàng. Phần mềm này tự động tổ chức thông tin, liên kết với tài khoản hoặc dự án phù hợp và thậm chí có thể kích hoạt các quy trình tự động hóa — như gửi nhắc nhở cho các hành động theo dõi hoặc nâng cấp các vấn đề khẩn cấp. Với các thông tin có ngữ cảnh và thông báo thông minh, Brain MAX đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ những thời điểm quan trọng của khách hàng, giúp bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn, phát hiện rủi ro sớm và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn.

Kết nối ClickUp với hệ thống CRM và bộ công cụ hỗ trợ của bạn

Cuối cùng, với hơn 1.000 tích hợp, ClickUp trở nên hữu ích hơn bao giờ hết cho nhóm của bạn và các quy trình làm việc hiện có của họ.

Nếu nhóm của bạn sử dụng Intercom, Zendesk hoặc HubSpot, bạn có thể đồng bộ dữ liệu để các luồng cuộc hội thoại với khách hàng, cập nhật giao dịch hoặc phiếu hỗ trợ được tự động chuyển vào ClickUp.

Đồng bộ dữ liệu khách hàng từ CRM hoặc hệ thống hỗ trợ khách hàng của bạn vào ClickUp để có chế độ xem toàn diện và thời gian thực về khách hàng

📌 Ví dụ: Khi một vé được tạo trong Zendesk, một công việc tương ứng có thể xuất hiện trong ClickUp để đang theo dõi và hợp tác nhóm. Nhờ vậy, các nhóm công việc với cùng một thông tin.

Mẫu CRM của ClickUp đưa điều này lên một bước tiếp theo bằng cách cung cấp cho các nhóm một không gian làm việc có cấu trúc, sẵn sàng sử dụng để quản lý mối quan hệ khách hàng từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi gia hạn.

Tải mẫu miễn phí Tránh bỏ sót các cuộc theo dõi, quên các cơ hội tiềm năng và cập nhật trạng thái thủ công với mẫu CRM của ClickUp.

Giá trị thực sự? Nó loại bỏ những thông tin không cần thiết. Đây là cách thức hoạt động:

Tập trung các cơ hội, liên hệ và quy trình giao dịch trong một không gian làm việc có tổ chức để các nhóm luôn có đầy đủ thông tin về khách hàng tùy chỉnh.

Ưu tiên các công việc theo giai đoạn bán hàng và nhu cầu của khách hàng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cơ hội hay việc theo dõi nào.

Kết nối thông tin liên hệ, cuộc hội thoại và cập nhật trực tiếp với các công việc, giúp hợp tác giữa các nhóm bán hàng, hỗ trợ và tài khoản trở nên liền mạch.

👀 Thông tin thú vị: Các nhà bán lẻ như IKEA đã quan sát cách khách hàng di chuyển trong bố cục cửa hàng, nhận ra rằng các lối đi dài và uốn lượn giúp tăng cường sự tiếp xúc với sản phẩm — một ví dụ offline về việc theo dõi hành trình khách hàng đã ảnh hưởng đến thiết kế cửa hàng trên toàn thế giới.

Dưới đây là ba công cụ theo dõi khách hàng bổ sung giúp đang theo dõi hành vi và nâng cao thành công của khách hàng:

Amplitude : Giúp các nhóm hiểu rõ hành vi người dùng, tỷ lệ giữ chân và tỷ lệ chuyển đổi thông qua phân tích nhóm người dùng nâng cao.

Freshdesk : Cung cấp hệ thống vé hỗ trợ, hỗ trợ đa kênh và tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn hảo cho các quy trình hỗ trợ đơn giản hóa.

Heap : Tự động ghi lại tất cả tương tác của người dùng trên trang web hoặc ứng dụng của bạn mà không cần gắn thẻ sự kiện thủ công.

Biến các điểm tiếp xúc tùy chỉnh thành các điểm kiểm tra ClickUp

Dịch vụ tốt không chỉ là việc khắc phục vấn đề sau khi chúng xảy ra, mà còn là việc phát hiện vấn đề trước khi chúng phát sinh.

Đó chính là những gì công cụ theo dõi khách hàng giúp bạn làm. Chúng cho phép bạn nhận diện các xu hướng, phát hiện sớm các dấu hiệu của việc khách hàng rời bỏ và thực sự hiểu rõ những gì khách hàng cần từ bạn.

Với công cụ phù hợp, bạn đang kết nối. Đây là nơi ClickUp nổi bật một cách tinh tế. 🌟

ClickUp là một không gian linh hoạt nơi các nhóm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể theo dõi phản hồi, theo dõi các vấn đề, tự động hóa các bước theo dõi và công việc cùng nhau mà không mất đi cái nhìn tổng quan.

Nếu bạn sẵn sàng tập trung tất cả các hoạt động theo dõi và quản lý khách hàng vào một nền tảng duy nhất, hãy đăng ký ngay trên ClickUp!

Câu hỏi thường gặp

Một số lựa chọn phần mềm quản lý khách hàng hàng đầu bao gồm Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly và Bitrix24. Các nền tảng này cung cấp phạm vi tính năng như quản lý quy trình bán hàng, giao tiếp với khách hàng, tự động hóa quy trình làm việc và tích hợp. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào kích thước kinh doanh và nhu cầu cụ thể của bạn. Ví dụ, Salesforce nổi tiếng với các tính năng mạnh mẽ và tích hợp, trong khi HubSpot CRM và Zoho CRM được ưa chuộng nhờ giao diện thân thiện với người dùng và các kế hoạch miễn phí.

CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) tập trung vào việc quản lý các tương tác của công ty với khách hàng hiện tại và tiềm năng, bao gồm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ. CSM (Quản lý thành công khách hàng), mặt khác, tập trung vào việc đảm bảo khách hàng đạt được kết quả mong muốn với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Trong khi CRM tập trung vào việc tổ chức và đang theo dõi mối quan hệ và dữ liệu, CSM lại chủ động, tập trung vào việc onboarding, đào tạo và tối đa hóa giá trị và tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Các ứng dụng hàng đầu để đang theo dõi khách hàng bao gồm ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM và Pipedrive. HubSpot CRM cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý liên hệ, giao dịch và công việc, với các tính năng như theo dõi email và lịch trình cuộc họp. Zoho CRM cung cấp tự động hóa bán hàng và giao tiếp đa kênh, trong khi Pipedrive nổi tiếng với quản lý quy trình bán hàng trực quan. ClickUp tập hợp tất cả công cụ của bạn vào một không gian làm việc tập trung để mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Đúng vậy, có nhiều tùy chọn CRM miễn phí sẵn có. ClickUp cung cấp gói miễn phí vĩnh viễn với các tính năng AI. HubSpot CRM cung cấp phiên bản miễn phí mạnh mẽ với quản lý liên hệ, đang theo dõi email và trò chuyện trực tuyến. Zoho CRM cung cấp gói miễn phí cho tối đa ba người dùng, bao gồm quản lý khách hàng tiềm năng và giao dịch. Bitrix24 cũng cung cấp gói miễn phí với CRM, quản lý công việc và công cụ giao tiếp, tuy nhiên có thể có đường cong học tập dốc hơn.