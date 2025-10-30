ChatGPT vs. Chế độ AI của Google: Cái nào tốt hơn cho năng suất và nghiên cứu?

Có những ngày, cảm giác như bộ não của bạn đang chạy marathon. Nhảy từ việc soạn thảo báo cáo sang tìm kiếm thông tin, tất cả trong khi cố gắng không mất tập trung vào công việc chính.

Đó chính là lúc AI có thể giúp bạn thư giãn. Nhưng bạn sẽ chọn ChatGPT, trợ lý AI tạo sinh có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh và hỗ trợ phát triển ý tưởng, hay Google AI Mode, trợ lý tìm kiếm thông tin với câu trả lời cập nhật nhất?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh ChatGPT và Google AI Mode để xem chúng phù hợp như thế nào với quy trình làm việc của bạn, tác động của chúng đối với năng suất và nghiên cứu, cũng như cách ClickUp kết hợp sức mạnh của cả hai, và nhiều hơn nữa, dưới một mái nhà. 💪

So sánh ChatGPT và Google AI Mode trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh các công cụ tìm kiếm AI này:

Khả năng ChatGPT Chế độ AI của Google (Gemini trong Không gian Làm việc) Hàm chính Trí tuệ nhân tạo (AI) cuộc hội thoại cho việc viết, brainstorming, mã và hỏi đáp. Trợ lý AI tích hợp sẵn trong các ứng dụng Google Quản lý công việc Không có trình quản lý công việc tích hợp sẵn, nhưng có thể tạo danh sách công việc/danh sách kiểm tra. Có thể tự động tạo các mục công việc từ email/tài liệu, nhưng không phải là trình quản lý công việc đầy đủ. Lịch trình Đề xuất lịch trình nhưng không kết nối trực tiếp với lịch. Tích hợp với Lịch Google để đề xuất thời gian cuộc họp, đặt nhắc nhở và tự động lên lịch sự kiện. Hợp tác Các cuộc trò chuyện và tài liệu có thể chia sẻ, nhưng không có tính năng chỉnh sửa thời gian thực hoặc các tính năng hợp tác nhóm tích hợp sẵn. Hợp tác sâu rộng trong Không gian Làm việc; chỉnh sửa thời gian thực, đề xuất phản hồi, ghi chú nhóm. Tích hợp Các plugin và API cho công cụ bên ngoài; yêu cầu thiết lập. Được kết nối natively với Gmail, Lịch, Drive, Cuộc họp và Tài liệu; tích hợp bên ngoài bị giới hạn. Khả năng AI Mạnh mẽ trong việc tạo nội dung sáng tạo (nội dung, mã nguồn, brainstorming) với nhiều mô hình AI khác nhau. Hỗ trợ theo ngữ cảnh trong Google Không gian Làm việc (tóm tắt, soạn thảo, ghi chú cuộc họp, phản hồi thông minh) Giá cả* Phiên bản miễn phí, phiên bản trả phí bắt đầu từ $20/tháng cho mỗi người dùng. Phiên bản miễn phí, phiên bản trả phí bắt đầu từ $19.99/tháng cho mỗi người dùng.

ChatGPT là gì?

ChatGPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến được phát triển bởi OpenAI, được đào tạo để hiểu và tạo ra văn bản giống con người bằng cách sử dụng học sâu và các kỹ thuật AI khác. ChatGPT là một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến được phát triển bởi OpenAI, được đào tạo để hiểu và

qua ChatGPT

Nó có thể trả lời câu hỏi, hỗ trợ soạn thảo nội dung, brainstorm ý tưởng, đơn giản hóa các chủ đề phức tạp, thậm chí viết mã hoặc dịch giữa các ngôn ngữ, khiến nó trở thành một trợ lý đa năng cho cả năng suất và sáng tạo.

Được hỗ trợ bởi các mô hình như GPT-4o và GPT-5, nó thích ứng với ngữ cảnh và giọng điệu để cung cấp các phản hồi có cảm giác tự nhiên và thông minh một cách đáng ngạc nhiên.

Tính năng của ChatGPT

Hãy cùng khám phá ba tính năng nổi bật và độc đáo nhất của nó.

Tính năng #1: Nhập và xuất đa phương thức

Phân tích tệp tin và giải thích hình ảnh với ChatGPT

ChatGPT cho phép người dùng nhập văn bản, tải lên hình ảnh, tệp tin như PDF và CSV, hoặc trò chuyện trực tiếp với giao diện. Nó có thể phân tích biểu đồ, trích xuất thông tin từ tài liệu, phân tích bảng tính và tạo hoặc giải thích nội dung hình ảnh.

Khả năng đa phương thức này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng như trình bày báo cáo chi tiết, đơn giản hóa các bài thuyết trình chứa nhiều dữ liệu và hỗ trợ trong các phiên phân tích dữ liệu động.

Tính năng #2: Bộ nhớ, GPT tùy chỉnh và giọng nói cá nhân hóa

Sử dụng bộ nhớ của ChatGPT trong các cuộc hội thoại của bạn

ChatGPT thích ứng với phong cách công việc của bạn. Bộ nhớ của nó có thể đang theo dõi sở thích của bạn, ghi nhớ tên và lưu trữ chi tiết về các dự án đang diễn ra để các phản hồi phù hợp với ngữ cảnh của bạn.

Bạn cũng có thể cài đặt các GPT tùy chỉnh hoạt động như trợ lý chuyên biệt cho các công việc cụ thể, chẳng hạn như hướng dẫn viết hoặc hỗ trợ mã. Nếu bạn sử dụng ứng dụng di động, tính năng nhập và xuất giọng nói giúp cuộc hội thoại trở nên tự nhiên hơn và cho phép bạn tương tác mà không cần dùng tay.

Tính năng #3: Duyệt web, suy luận và tích hợp công cụ

Lựa chọn các chế độ tìm kiếm khác nhau để tinh chỉnh câu trả lời trong ChatGPT

Sử dụng ChatGPT cho nghiên cứu bằng cách thu thập thông tin cập nhật và yêu cầu nguồn tham khảo. Bạn cũng có thể tin tưởng vào nó cho các công việc như suy luận logic, tóm tắt và dịch ngôn ngữ.

Ngoài ra, các tính năng nâng cao như thực thi mã và khả năng làm việc với các công cụ khác nhau cho phép bạn xử lý các quy trình làm việc phức tạp hơn.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu quy mô lớn cho thấy các nhà nghiên cứu sử dụng AI đã công bố nhiều hơn 67% bài báo, nhận được gấp 3 lần số trích dẫn và trở thành trưởng nhóm sớm hơn khoảng 4 năm so với đồng nghiệp không sử dụng công cụ AI.

Giá cả của ChatGPT

Kế hoạch miễn phí

Thêm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $30/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: $200/tháng cho mỗi người dùng

Google AI Mode là gì?

Google AI Mode là công cụ tìm kiếm thông minh tích hợp sẵn trong Google, được thiết kế để xử lý các truy vấn phức tạp, giàu ngữ cảnh một cách dễ dàng như cuộc hội thoại.

qua Google

Được hỗ trợ bởi các phiên bản nâng cao của Gemini, nó phân tích các câu hỏi phức tạp, thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và cung cấp các câu trả lời tổng hợp, chính xác trực tiếp trong giao diện tìm kiếm, mà không bắt bạn phải nhấp qua các trang.

Có sẵn qua Search Labs ở nhiều khu vực, nó hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói, hình ảnh và văn bản để việc tìm kiếm trở nên mượt mà, thông minh và phản hồi nhanh hơn.

Các tính năng của Google AI Mode

Dưới đây là những tính năng nổi bật của nó.

Tính năng #1: Trí tuệ nhân tạo đa phương thức và suy luận thích ứng

Xem các nguồn tham khảo trực tiếp từ chế độ xem kết quả tìm kiếm của bạn

Nói, gõ hoặc hướng camera, và Chế độ AI sẽ xử lý tất cả. Dù bạn hỏi qua văn bản, giọng nói hay hình ảnh (hoặc tải lên PDF), nó đều hiểu và tổng hợp thông tin từ các định dạng khác nhau.

Sử dụng khả năng đa phương thức của Google Gemini và chiến lược "truy vấn fan-out", nó chia các yêu cầu phức tạp thành các câu hỏi con, tìm kiếm chúng song song và tổng hợp kết quả trong một bản tóm tắt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng khung thời gian cụ thể để đảm bảo câu trả lời luôn phù hợp. Hỏi về những thay đổi giữa năm 2019 và 2023 hoặc chỉ định các phát triển sau đại dịch. Điều này giúp mô hình tránh trộn lẫn thông tin cũ và mới mà không phân biệt rõ ràng.

Tính năng #2: Canvas và không gian làm việc liên tục

Đính kèm tệp đính kèm để có khả năng tìm kiếm chi tiết hơn

Bảng điều khiển bên cạnh 'Canvas' của AI Mode hoạt động như một không gian làm việc động, lý tưởng cho việc lập kế hoạch, thực hiện các công việc đa giai đoạn hoặc nghiên cứu thị trường với AI. Bạn có thể soạn thảo kế hoạch, tải lên tài liệu, tinh chỉnh ý tưởng thông qua các câu hỏi tiếp theo và quay lại sau để tiếp tục từ nơi đã dừng.

Nó chuyển đổi tìm kiếm Google từ một lần tra cứu đơn lẻ thành một phiên làm việc hợp tác phát triển theo thời gian.

Tính năng #3: Tìm kiếm trực tiếp và tích hợp Chrome

Gửi các truy vấn tìm kiếm thông qua Google Lens tích hợp

Cần giúp đỡ để hiểu những gì đang hiển thị trước mắt? Chế độ AI tích hợp Google Lens với trí tuệ nhân tạo thời gian thực thông qua 'Search Live'. Chỉ cần hướng camera điện thoại của bạn vào một đối tượng hoặc sơ đồ để hỏi về nó.

Trên máy tính để bàn, tùy chọn mới 'Hỏi Google về trang này' của Chrome cho phép bạn khám phá nội dung trang web trong một thanh bên nhạy cảm với ngữ cảnh.

Giá của Google AI Mode

Kế hoạch miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Google AI Ultra: $249,99/tháng cho mỗi người dùng

🔍 Bạn có biết? AI có thể tự động hóa khoảng 57% các công việc tạo ý tưởng. Các nhà nghiên cứu hàng đầu tận dụng điều này để tập trung vào việc đánh giá và hoàn thiện các đề xuất, dẫn đến tăng 44% số phát hiện, 39% số bằng sáng chế và 17% số sản phẩm mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mỗi khi bạn đặt câu hỏi, hãy thêm một mệnh đề như ‘và giải thích tại sao điều đó quan trọng đối với kinh doanh’ hoặc ‘và những tác động thực tế là gì’. Điều này giúp công cụ tìm kiếm LLM vượt ra ngoài kiến thức bề mặt.

ChatGPT vs. Chế độ AI của Google: So sánh tính năng

ChatGPT gây ấn tượng với khả năng nhập/xuất đa phương thức thực sự, tính năng bộ nhớ, các tác nhân tự động và các công cụ năng suất phong phú.

Trong khi đó, Google AI Mode và AI Overviews nổi bật với khả năng suy luận thích ứng, tích hợp mượt mà với Chrome/Tìm kiếm, các công cụ kế hoạch nâng cao như Canvas và tích hợp sâu vào hệ sinh thái.

Hãy so sánh chúng trực tiếp:

Tính năng #1: Tùy chỉnh và linh hoạt

Cả Google AI Mode và ChatGPT đều cho phép người dùng tùy chỉnh trải nghiệm, nhưng hai nền tảng này tiếp cận vấn đề theo cách khác nhau.

ChatGPT

ChatGPT cho phép bạn tùy chỉnh tìm kiếm theo ý muốn. Bạn có thể tạo Custom GPTs mà không cần mã, tinh chỉnh mô hình bằng dữ liệu của riêng bạn và tích hợp với các công cụ của bên thứ ba như Canva, Notion và HubSpot.

Đối với các nhà phát triển, ChatGPT cung cấp API và kết nối, cho phép tự động hóa sâu hơn và các giải pháp tùy chỉnh cho các ngành cụ thể.

Chế độ AI của Google

Google AI Mode, mặt khác, tập trung vào tùy chỉnh thông qua AI Studio, nơi các nhà phát triển có thể tạo mẫu với các mô hình Gemini và xuất công việc của họ thành các ứng dụng. Mặc dù điều này hữu ích cho các nhóm kỹ thuật, người dùng thông thường không có được sự linh hoạt "cắm và chạy" mà các Custom GPT của ChatGPT cung cấp.

🏆 Người chiến thắng: ChatGPT, vì đã mang tính cá nhân hóa đến gần hơn với cả cá nhân và kinh doanh.

Tính năng #2: Công cụ và tự động hóa linh hoạt

Tự động hóa là lĩnh vực mà hai công nghệ này khác biệt rõ rệt nhất.

ChatGPT

ChatGPT đã ra mắt các trợ lý có thể thực hiện các công việc phức tạp một cách độc lập, chẳng hạn như nghiên cứu, viết mã, tạo bài thuyết trình hoặc điều hướng giao diện người dùng web.

Các tính năng như ChatGPT Agent và Deep Research tool không chỉ trả lời câu hỏi mà còn thực hiện các công việc, giúp tiết kiệm thời gian cho các nhóm cần sự hỗ trợ chủ động.

Chế độ AI của Google

Chế độ AI của Google tập trung vào việc hỗ trợ nghiên cứu và tổ chức hơn là tự động hóa.

Canvas giúp bạn tạo kế hoạch học tập có cấu trúc, tổ chức ghi chú hoặc tóm tắt tài liệu PDF. Đây là một công cụ hỗ trợ lập kế hoạch mạnh mẽ, nhưng không thể sánh được với khả năng tự động hóa quy trình làm việc của ChatGPT.

🏆 Người chiến thắng: ChatGPT, nhờ khả năng tự động hóa không cần can thiệp và cá nhân hóa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng vòng lặp câu hỏi: hỏi, tinh chỉnh, phản biện và cô đọng. Đến lượt thứ tư hoặc thứ năm, bạn sẽ nhận được phản hồi có chất lượng gần với sự tổng hợp chuyên gia hơn là kết quả bề mặt.

Tính năng #3: Bảo mật và kiểm soát bộ nhớ

Các nền tảng này đang cải thiện tính cá nhân hóa đồng thời giải quyết các vấn đề về dữ liệu, nhưng với các triết lý khác nhau.

ChatGPT

ChatGPT cho phép bạn bật hoặc tắt tính năng bộ nhớ, thêm hướng dẫn tùy chỉnh và kiểm soát cách dữ liệu của bạn được lưu trữ. Mặc dù nó cung cấp tính minh bạch, các tính năng bộ nhớ của nó vẫn đang phát triển và đôi khi yêu cầu quản lý thủ công.

Chế độ AI của Google

Công cụ tìm kiếm nội bộ này có lập trường mạnh mẽ hơn về bảo mật thân thiện với người dùng.

Nó cung cấp các trò chuyện tạm thời tự động xóa sau 72 giờ, bộ nhớ ngữ cảnh cá nhân có thể tùy chọn và các điều khiển hoạt động rõ ràng hơn. Các tính năng này đảm bảo tính cá nhân hóa mà không gây lo ngại về dữ liệu lâu dài và cung cấp cho người dùng các cài đặt bảo mật đơn giản hơn.

🏆 Người chiến thắng: Google AI Mode, vì là nhà cung cấp các tùy chọn bộ nhớ trực quan hơn và ưu tiên bảo mật.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các đại lý tự động (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Việc áp dụng thấp của các trợ lý và đại lý có thể là do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn cả hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi nhiều trường hợp sử dụng ChatGPT. Mặt khác, các AI Agents trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu mô hình đề cập đến một thuật ngữ bạn không biết, hãy thách thức nó. Hỏi nguồn gốc của thuật ngữ đó, liệu nó có được chấp nhận rộng rãi hay không, hoặc có tranh cãi gì xung quanh nó không. Bạn sẽ duy trì sự sắc bén và tránh xây dựng đối số dựa trên thông tin không chính xác.

ChatGPT so với Chế độ AI của Google trên Reddit

Chúng tôi đã phân tích các tính năng và so sánh khả năng của hai công cụ, nhưng người dùng thực tế nghĩ gì về ChatGPT và Google AI Mode?

Để có chế độ xem khách quan, chúng tôi đã tham khảo Reddit, nơi những người dùng sớm chia sẻ trải nghiệm thực tế của họ với cả hai công cụ.

Dưới đây là những gì người dùng Reddit chia sẻ về ChatGPT:

Đối với tôi, ChatGPT vượt trội ở mọi khía cạnh. Tôi đã thử sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác, nhưng ChatGPT luôn đứng đầu. Nó có cơ sở người dùng lớn nhất, và các mô hình ngôn ngữ lớn cần điều đó để tiếp tục học hỏi. Tôi cảm thấy ChatGPT cung cấp gói dịch vụ hoàn thành. Mỗi khi tôi tìm kiếm thông tin hoặc cần hỗ trợ, ChatGPT luôn đưa ra câu trả lời tốt nhất, kèm theo giải thích rõ ràng và trình tự logic của các ý tưởng. Tôi đã thử Gemini 2.5 Pro (hiện tại là tốt nhất) nhưng cách nó trình bày và giải thích vấn đề có phần kỳ lạ.

Và những điều người dùng nhận thấy về Chế độ AI của Google:

Chế độ AI mới trông giống ChatGPT hoặc Gemini hơn là các trang kết quả tìm kiếm truyền thống (SERPs). Không có các trang được xếp hạng SEO, chỉ có các liên kết đến nguồn mà mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã trích xuất… Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) trung bình của tìm kiếm truyền thống của Google là ~8-9%, trong khi các công cụ tìm kiếm AI báo cáo tỷ lệ 3%-7%. Người dùng dường như ít có xu hướng nhấp vào các liên kết trong kết quả tìm kiếm AI hơn.

Một số chuyên gia cho biết cả hai công cụ này vẫn còn ở giai đoạn đầu trong hành trình phát triển AI và tìm kiếm:

Trí tuệ nhân tạo (AI) và tìm kiếm là một ngành công nghiệp mới và đầy tiềm năng… OpenAI hiện nay tương đương với AskJeeves. Google đang trên con đường trở thành IBM.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy thử đưa ra yêu cầu với một mâu thuẫn trong đầu. Ví dụ, sau khi nhận được định nghĩa, hãy hỏi: ‘Định nghĩa này sẽ gặp vấn đề gì trong thực tế?’ Điều này buộc mô hình phải suy nghĩ vượt ra ngoài sách giáo khoa.

Cuộc họp ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho ChatGPT và Google AI Mode

ChatGPT rất phù hợp cho việc tạo/lập nội dung đa phương tiện, trong khi Google AI Mode có lợi cho khả năng suy luận thích ứng và tích hợp với Chrome.

Tuy nhiên, cả hai công cụ đều chia sẻ một giới hạn quan trọng: chúng hoạt động như các trợ lý độc lập. Chúng không trực tiếp quản lý dự án, tập trung kiến thức hoặc chuyển đổi thông tin thành quy trình làm việc. Điều này dẫn đến tình trạng phân tán công việc, nơi người dùng phải chuyển đổi giữa các công cụ, ứng dụng hoặc trang web khác nhau chỉ để hoàn thành công việc của mình.

ClickUp tiếp cận theo cách khác bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Đây là hệ thống AI công việc hoàn thành nhất trên thế giới.

Hỏi ClickUp Brain để nhận cập nhật tiến độ từ khắp không gian làm việc của bạn

Với ClickUp Brain, bạn có thể kết hợp tạo nội dung, tìm kiếm doanh nghiệp, quản lý kiến thức và tự động hóa trong một nền tảng duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt, bạn có một trợ lý AI kết nối với các công việc, tài liệu và dự án của bạn, giúp nó hòa nhập một cách tự nhiên vào quy trình làm việc của bạn.

Ngoài ra, người dùng ClickUp Brain có thể truy cập các mô hình AI bên ngoài cao cấp như ChatGPT, Gemini và Claude ngay từ Không gian Làm việc ClickUp, đảm bảo các phản hồi luôn phù hợp với ngữ cảnh và hoàn toàn bảo mật.

Dưới đây là cái nhìn chi tiết về những điểm nổi bật của phần mềm tìm kiếm doanh nghiệp này.

ClickUp’s One Up #1: Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa

ClickUp Brain hiểu bối cảnh của không gian làm việc của bạn, có nghĩa là nội dung nó tạo ra sẽ kết nối trực tiếp với các dự án đang được triển khai.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo bản đồ cho các chiến dịch quảng cáo

Khi bạn yêu cầu nó tạo bản tóm tắt khởi động chiến dịch, nó sẽ lấy các deliverables từ các công việc, hướng dẫn về giọng điệu từ tài liệu ClickUp và thời hạn từ bản đồ đường dẫn. Bản nháp sẽ xuất hiện trong không gian làm việc nơi nhóm đã hợp tác, giúp thông tin luôn chính xác và có thể thực hiện được.

Hãy lấy ví dụ về một quản lý marketing đang công việc ra mắt sản phẩm. Thay vì bắt đầu từ đầu, AI kết nối sẽ tạo ra một thông cáo báo chí đã phản ánh các ghi chú sản phẩm, ngôn ngữ đã được phê duyệt từ cơ sở kiến thức và các mốc thời gian mà nhóm đã commit. Quản lý sẽ dành thời gian để hoàn thiện nội dung thay vì thu thập thông tin.

Xem video này để tìm hiểu cách ClickUp AI tích hợp với mọi khía cạnh công việc của bạn:

Giữ được luồng trong các dự án phức tạp

Chuyển đổi giữa ClickUp Brain, Gemini và ChatGPT trong Brain MAX để hoàn thành các công việc

ClickUp Brain MAX mở rộng các tính năng đó thành một trợ lý desktop đầy đủ. Nó tích hợp dữ liệu ClickUp, các ứng dụng kết nối và kết quả tìm kiếm web vào một không gian AI duy nhất.

Tập trung vào hỗ trợ sâu hơn cho các dự án phức tạp, biến nó thành hơn một công cụ viết theo yêu cầu.

Một điểm khác biệt quan trọng là tính linh hoạt: người dùng có thể chuyển đổi giữa ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude và các mô hình ngôn ngữ lớn được hỗ trợ khác mà không cần rời khỏi ứng dụng. Điều đó có nghĩa là bạn không bị giới hạn bởi một mô hình AI duy nhất; bạn có thể chọn mô hình phù hợp nhất cho nhiệm vụ cụ thể.

Hãy tưởng tượng một nhà quản lý dự án đang chuẩn bị báo cáo đánh giá rủi ro cho ban lãnh đạo. Brain MAX phân tích dòng thời gian công việc, ghi chú các mối phụ thuộc và xác định các rào cản được đánh dấu trong các bản cập nhật gần đây. Sau đó, nó tạo ra một báo cáo có cấu trúc đầy đủ kèm theo các tệp hỗ trợ. Báo cáo này phản ánh trạng thái thực tế của dự án, không phải là một tóm tắt tĩnh.

Thậm chí tốt hơn? Brain MAX hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói thông qua tính năng Talk to Văn bản, giúp nó phù hợp với các quy trình làm việc yêu cầu tương tác rảnh tay. Xem video này để tìm hiểu thêm về sức mạnh của Brain MAX:

Giữ cho các dự án tiến triển mà không bị trì hoãn.

Chọn từ hơn 100 mẫu tự động hóa ClickUp để đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Tính năng Tự động hóa của ClickUp loại bỏ các bước lặp đi lặp lại thường làm chậm tiến độ của nhóm. Các quy trình tự động hóa sẽ kích hoạt các hành động dựa trên các điều kiện như thay đổi trạng thái, ngày đáo hạn hoặc trường tùy chỉnh, đảm bảo dự án tiến triển mà không cần can thiệp thủ công.

Ví dụ, khi nhóm phát triển hoàn thành một tính năng và chuyển công việc sang trạng thái ‘Sẵn sàng cho QA’, một tự động hóa có thể giao công việc cho trưởng nhóm QA, cài đặt thời hạn kiểm thử và thông báo cho người kiểm thử. Nếu QA phát hiện ra một vấn đề cản trở, cùng một quy trình tự động hóa có thể mở lại công việc, gắn thẻ nhà phát triển và thông báo cho quản lý sản phẩm. Quy trình làm việc tiếp tục một cách liền mạch, giảm thiểu nguy cơ bỏ sót việc chuyển giao hoặc công việc bị đình trệ trong phần mềm quản lý kiến thức.

ClickUp’s One Up #2: Tìm kiếm doanh nghiệp

Tìm câu trả lời nhanh hơn với ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search mang đến chức năng tìm kiếm thống nhất, được hỗ trợ bởi AI, trên toàn bộ hệ sinh thái của bạn, bao gồm Drive, Notion, Slack, Gmail và tài liệu và nhiệm vụ ClickUp.

Dưới đây là một số tính năng cụ thể của công cụ tìm kiếm cơ sở kiến thức này:

Tìm kiếm kết nối: Trích xuất thông tin vượt ra ngoài tên tệp để cung cấp câu trả lời hoàn thành, các mục hành động và tóm tắt chi tiết.

Tìm kiếm sâu: Khám phá nội dung khó tìm trong ClickUp—các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện—kể cả những nội dung bị ẩn hoặc đã cũ nhiều năm.

Hỏi đáp và tóm tắt theo ngữ cảnh: Xem xét toàn bộ ngữ cảnh để tóm tắt các cuộc họp, trích xuất thông tin từ các công việc và bình luận, và hiển thị chúng ngay lập tức.

Tìm kiếm web mở rộng các truy vấn lên internet, vì vậy kết quả nghiên cứu và thông tin cạnh tranh sẽ hiển thị cùng với kiến thức nội bộ của bạn trong cùng một chế độ xem.

📣 Phản hồi từ khách hàng: Victoria Berryman từ Seequent chia sẻ: Việc lưu trữ tài liệu quy trình và quản lý công việc của nhóm trong một nền tảng duy nhất giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin. Điều này cũng cung cấp cho chúng tôi một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy. Việc lưu trữ tài liệu quy trình và quản lý công việc của nhóm trong một nền tảng duy nhất giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin. Điều này cũng cung cấp cho chúng tôi một nguồn thông tin duy nhất và đáng tin cậy

ClickUp’s One Up #3: Quản lý kiến thức

Biến các tài liệu rời rạc thành câu trả lời tức thì với ClickUp AI Knowledge Management

ClickUp AI Knowledge Management cho phép các nhóm tạo wiki, xây dựng cơ sở kiến thức và liên kết chúng trực tiếp với các công việc. Điều này có nghĩa là các kết quả do AI tạo ra được lấy từ các nguồn tài nguyên được công ty phê duyệt thay vì thông tin không liên quan.

Ví dụ, một đội ngũ hỗ trợ khách hàng duy trì một tài liệu hướng dẫn trong Docs có thể liên kết nó với các phiếu hỗ trợ. Khi ClickUp Brain tạo ra phản hồi cho khách hàng, nó tự động tham chiếu đến tài liệu hướng dẫn. Các phản hồi luôn tuân thủ tiêu chuẩn của công ty, và các cập nhật cho tài liệu hướng dẫn sẽ cải thiện các kết quả trong tương lai.

Các tích hợp của ClickUp giúp kết nối các nền tảng bên ngoài và dễ dàng đưa kiến thức lịch sử vào không gian làm việc.

Tích hợp kiến thức của nhóm bằng cách nhập dữ liệu từ các công cụ khác thông qua ClickUp Integrations

Các công cụ nhập liệu tích hợp sẵn cho phép các nhóm nhập bảng tính và tài liệu từ các công cụ khác một cách bảo mật. Tất cả dữ liệu được chuyển sang cùng định dạng, do đó kiến thức quý giá không bị mất mát trong quá trình chuyển đổi.

Giả sử một nhóm quản lý yêu cầu sản phẩm trong Google Trang tính và lưu trữ chính sách trong Confluence. Sử dụng các công cụ nhập liệu của ClickUp, họ có thể chuyển cả hai vào ClickUp và giữ chúng liên kết với các công việc đang hoạt động. Như vậy, khi các tính năng tự động hóa hoặc AI hoạt động, chúng sẽ sử dụng cùng một nguồn kiến thức trước đây được lưu trữ trong các công cụ riêng lẻ. Kết hợp với các tích hợp như Slack hoặc Figma, điều này đảm bảo cả công việc mới và kiến thức cũ đều được lưu trữ trong một không gian kết nối duy nhất.

⚙️ Bonus: Để giúp các nhóm bắt đầu nhanh chóng, ClickUp cung cấp các mẫu cơ sở kiến thức với cấu trúc sẵn có cho các trường hợp sử dụng phổ biến.

Loại bỏ các silo tìm kiếm với ClickUp

ChatGPT nổi bật với các câu trả lời rõ ràng, có cấu trúc tốt, trong khi Google AI Mode đang cách mạng hóa tìm kiếm với các tóm tắt, nhưng vẫn chưa thực sự thu hút người dùng.

Cả hai đều hữu ích, nhưng chúng vẫn cảm giác như những "công cụ bổ sung" thay vì là một phần của công việc hàng ngày của bạn.

ClickUp, mặt khác, là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp các tác vụ, tài liệu, mục tiêu và hợp tác trong một nền tảng duy nhất.

Với ClickUp Brain và Brain Max, AI được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn, tìm kiếm qua các công cụ của bạn, trả lời trong ngữ cảnh và tự động hóa mà không bị giới hạn bởi các silo.

Đăng ký ClickUp và trải nghiệm cảm giác công việc khi AI thực sự là một phần của không gian làm việc của bạn.