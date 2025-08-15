10 lựa chọn thay thế Axosoft tốt nhất năm 2025 cho quản lý dự án Agile

Nếu bạn đang phải vật lộn với giao diện người dùng cồng kềnh, cập nhật chậm hoặc quy trình công việc cứng nhắc của Axosoft, bạn đã biết rằng nó không được thiết kế cho cách làm việc của các nhóm Agile hiện nay.

Có những công cụ tốt hơn. Những công cụ giúp bạn không cần phải lọc qua vô số menu thả xuống chỉ để cập nhật câu chuyện của người dùng. Những công cụ này cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực, bảng kéo thả trực quan, lập kế hoạch sprint hỗ trợ AI và tích hợp thực sự hoạt động mà không bị gián đoạn trong mỗi sprint.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi bỏ qua những phần không cần thiết và tập trung vào các lựa chọn thay thế Axosoft mang lại hiệu quả. Danh sách này dành cho bạn — những người quản lý dự án phải đối mặt với sự hỗn loạn giữa các bộ phận, trưởng nhóm phát triển cần bảng sprint rõ ràng hoặc nhà sáng lập startup đang tìm kiếm một giải pháp hoạt động hiệu quả. Hãy bắt đầu!

👀 Bạn có biết? Vào những năm 1990, các bộ phận phần mềm đẳng cấp thế giới thường nằm trong số những bộ phận có hiệu suất kém nhất — các dự án bị chậm tiến độ, vượt ngân sách và đôi khi thất bại hoàn toàn. Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2001 với sự ra đời của Tuyên ngôn Agile, khơi dậy một sự thay đổi mạnh mẽ từ các phương pháp quản lý cứng nhắc sang cách tiếp cận phát triển linh hoạt và hợp tác hơn.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Axosoft?

Axosoft không phải là một công cụ tồi, nhưng nó không phù hợp với quy trình làm việc Agile hiện đại. Dưới đây là lý do tại sao hầu hết các nhóm Agile đang từ bỏ nó:

Giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) lỗi thời: Giao diện cảm giác cồng kềnh và không trực quan so với các công cụ Agile hiện đại hơn

Đường cong học tập dốc : Quá trình đào tạo thành viên mới có thể chậm và gây frustrations

Tính năng cộng tác giới hạn : Chỉnh sửa thời gian thực, : Chỉnh sửa thời gian thực, công cụ cộng tác để phát triển , bình luận và tích hợp bị thiếu hoặc không hiệu quả

Quy trình làm việc cứng nhắc : Tùy chỉnh Axosoft để phù hợp với quy trình thực tế của nhóm thường tốn nhiều nỗ lực hơn mức cần thiết

Khả năng mở rộng kém : Quản lý nhiều nhóm hoặc các dự án quy mô lớn có thể nhanh chóng trở nên hỗn loạn

Thiếu các tính năng hiện đại: Không có quản lý công việc tồn đọng hỗ trợ AI, tự động hóa công việc giới hạn và ít mẫu tích hợp sẵn khiến việc sử dụng trở nên khó biện minh hơn

Các giải pháp thay thế Axosoft trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan nhanh về các trường hợp sử dụng và cấu trúc giá cho từng giải pháp thay thế Axosoft mà chúng tôi đề cập trong bài viết này:

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp • Bảng Agile với Sprint, backlog, Gantt, Tài liệu, Bảng điều khiển • Quản lý dự án và kiến thức AI với ClickUp Brain • Quy trình làm việc tùy chỉnh, tích hợp công cụ phát triển (ví dụ: GitHub, GitLab) Các nhóm quy mô vừa đến doanh nghiệp cần quản lý dự án Agile từ đầu đến cuối Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Jira • Bảng Scrum/Kanban, quy trình công việc tùy chỉnh • Lọc mạnh mẽ với JQL • Tích hợp phát triển bản địa với Confluence & Bitbucket Các nhóm Agile cỡ vừa đến lớn cần tùy chỉnh sâu và đang theo dõi Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 8,60 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp GitLab • DevOps + lập kế hoạch Agile thống nhất • CI/CD tích hợp, hợp nhất yêu cầu, kiểm tra bảo mật • Phiên bản mã + đang theo dõi Các nhóm DevSecOps từ tổ chức quy mô vừa đến doanh nghiệp Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Wrike • Chế độ xem công việc và khối lượng công việc, bảng điều khiển, biểu mẫu • Cập nhật thời gian thực, kiểm tra, theo dõi thời gian • Phân tích và báo cáo nâng cao Các nhóm đa chức năng quản lý dự án và khối lượng công việc một cách hợp tác Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 10 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Monday. com • Chế độ xem Kanban, Dòng thời gian, Gantt • Tự động hóa quy trình làm việc, bảng điều khiển • Mẫu Agile và tích hợp sẵn Các nhóm nhỏ đến vừa cần quy trình làm việc trực quan, có thể tùy chỉnh Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 12 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Asana • Chế độ xem dòng thời gian và khối lượng công việc, các phụ thuộc • Theo dõi mục tiêu, chế độ xem danh mục đầu tư • Tự động hóa và điều chỉnh OKR Các nhóm Agile trong các công ty khởi nghiệp và tổ chức quy mô vừa tập trung vào thực thi nhanh chóng Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 13,49 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Targetprocess • Hỗ trợ khung SAFe/LeSS/Nexus • Bản đồ giá trị, lộ trình • Điều chỉnh chiến lược và cấp độ nhóm Các nhóm Agile quy mô lớn sử dụng khung Agile dành cho doanh nghiệp Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Trello • Bảng Kanban kéo và thả • Tính năng nâng cao cho lịch, bỏ phiếu, trường tùy chỉnh • Trình tạo tự động hóa Butler Cá nhân và nhóm nhỏ quản lý quy trình làm việc Agile hoặc cá nhân đơn giản Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 6 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Zoho Sprints • Epic, backlog, lập kế hoạch sprint • Tích hợp bộ Zoho • Báo cáo và tổng kết Agile Các công ty khởi nghiệp và nhóm Agile nhỏ đang tìm kiếm giải pháp Agile giá cả phải chăng Gói trả phí bắt đầu từ 1 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp YouTrack • Scrum/Kanban, theo dõi thời gian, tự động hóa • Biểu đồ Gantt, tích hợp bộ phận trợ giúp • Quy trình công việc và tập lệnh tùy chỉnh Các nhóm kỹ thuật với bất kỳ kích thước nào quản lý công việc phát triển và theo dõi vấn đề Có gói miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ 4,40 USD/người dùng/tháng; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Top 10 giải pháp thay thế Axosoft tốt nhất để sử dụng

Dưới đây là các lựa chọn thay thế Axosoft hàng đầu và phần mềm tự động hóa công việc cho các nhóm Agile hiện đại:

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án Agile từ đầu đến cuối)

Bắt đầu quản lý sprint của bạn trong ClickUp Chạy các sprint Agile hiệu quả với Nền tảng quản lý sprint ClickUp để lập kế hoạch, theo dõi và xem xét mọi lần lặp lại với khả năng hiển thị hoàn toàn trong toàn bộ nhóm của bạn

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải chuyển đổi giữa hàng tá công cụ để quản lý sprint, công việc tồn đọng, tài liệu và dòng thời gian, ClickUp — ứng dụng tất cả trong một cho công việc — sẽ tập hợp tất cả vào một không gian gọn gàng, có thể tùy chỉnh.

Trải nghiệm Quản lý Sprint của ClickUp rất dễ dàng: Bạn có thể thiết lập thời lượng sprint, chỉ định điểm câu chuyện và theo dõi tốc độ hoặc chỉ số burndown với bảng điều khiển tích hợp được cập nhật tự động. Mỗi sprint có thể tự đóng, các nhiệm vụ có thể được lưu trữ tự động và bạn có thể hiển thị đầy đủ những gì đã hoàn thành và những gì còn tồn đọng.

Việc theo dõi công việc tồn đọng cũng diễn ra suôn sẻ. Thay vì các bảng tính hoặc công cụ lộn xộn, nơi các mục bị chôn vùi, ClickUp cho phép bạn kéo, thả, gắn thẻ và sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tồn đọng trên bảng Kanban với quyền kiểm soát hoàn toàn. Thêm công việc con, chỉ định phụ thuộc và liên kết các mục tồn đọng trực tiếp với các mục tiêu hoặc mục tiêu lớn. Mọi thứ luôn gọn gàng và có thể theo dõi để đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch sprint của bạn.

Hình dung dòng thời gian dự án một cách rõ ràng với Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp để lập bản đồ các nhiệm vụ, phụ thuộc và cột mốc theo cách giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và đi trước một bước

Và khi đến lúc cần vẽ bản đồ trực quan, Chế độ xem biểu đồ Gantt của ClickUp cung cấp dòng thời gian dự án hoàn chỉnh, cập nhật theo thời gian thực khi các phụ thuộc hoặc thời lượng thay đổi. Nó được thiết kế đặc biệt để tránh tình trạng hỗn loạn vào phút chót thường xảy ra khi dòng thời gian không rõ ràng.

Ghi lại mọi thứ từ kế hoạch dự án đến cơ sở kiến thức nội bộ với ClickUp Docs để tạo, cộng tác và kết nối nội dung trực tiếp với quy trình làm việc của bạn

Tài liệu là nơi mà nhiều nhóm Agile gặp khó khăn. Câu chuyện của người dùng nằm trong Jira. Thông số kỹ thuật ẩn trong các trang Confluence ngẫu nhiên. Ghi chú retro? Chôn vùi đâu đó trong các chủ đề Slack. ClickUp Docs thay đổi điều đó.

Các tài liệu được nhúng ngay trong quy trình làm việc của bạn, vì vậy các bản tổng kết sprint, danh sách công việc sản phẩm, ghi chú cuộc họp và kế hoạch thử nghiệm luôn chỉ cách các công việc liên quan một cú nhấp chuột. Bạn có thể @đề cập đến các thành viên trong nhóm hoặc Gán nhận xét để thu thập phản hồi từ họ, định dạng các khối mã, sắp xếp mọi thứ theo cấu trúc phát triển cùng với nhóm của bạn và thậm chí tạo Nhiệm vụ ClickUp từ văn bản chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không còn sự cô lập, không còn quá tải tab.

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại một cách dễ dàng với ClickUp Automations để tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và duy trì tiến độ dự án mà không cần kiểm tra thủ công

Để tiết kiệm thời gian hơn nữa, ClickUp Automations sẽ xử lý các công việc quản trị tẻ nhạt cho bạn. Bạn có thể thiết lập các tự động hóa không cần mã để di chuyển các công việc qua các giai đoạn dựa trên các kích hoạt được xác định trước, phân công lại thành viên nhóm hoặc gửi thông tin cập nhật ngay khi có thay đổi. Đối với các nhóm Agile có tốc độ lặp lại nhanh, điều này có nghĩa là hiệu quả cao hơn tới 12% và có nhiều thời gian hơn để đầu tư vào việc xây dựng phần mềm tuyệt vời.

Truy cập câu trả lời tức thì từ dữ liệu không gian làm việc của bạn, tạo nội dung và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc tốt hơn với ClickUp Brain

Và còn có ClickUp Brain — AI công việc hoàn chỉnh nhất thế giới giúp bạn lập kế hoạch, viết và xây dựng mà không cần rời khỏi ClickUp. Nó có thể lấy thông tin cập nhật từ các sprint của bạn, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc tồn đọng dựa trên những việc bị trễ và thậm chí trả lời các câu hỏi nội bộ bằng cách quét các tài liệu và công việc trong không gian làm việc của bạn.

Yêu cầu nó soạn thảo báo cáo lập kế hoạch sprint hoặc tóm tắt retro cuối cùng, và nó sẽ tạo ra một bản tổng quan chính xác.

Bạn thậm chí có thể chuyển đổi giữa các LLM hàng đầu, như ChatGPT, Gemini, DeepSeek và Claude, tùy thuộc vào kiểu đầu ra hoặc độ sâu bạn cần. Sự linh hoạt này là một điểm khác biệt lớn so với tất cả các công cụ khác, mang đến cho các nhóm nhiều quyền kiểm soát hơn, xử lý bối cảnh tốt hơn và kết quả chất lượng cao hơn — tất cả đều không cần rời khỏi ClickUp.

Chuyển đổi giữa nhiều LLM bằng ClickUp Brain và tối ưu hóa mô hình cho nhiệm vụ hiện tại

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn muốn tự động hóa báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần cho nhóm của mình? Điều đó thật đơn giản với các Tác nhân tự động lái sẵn có trong ClickUp! Chỉ cần đặt kích hoạt, xác định phạm vi (như nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc các yếu tố cản trở) và để tác nhân tạo và chia sẻ báo cáo — không cần theo dõi thủ công. Luôn cập nhật các công việc hàng ngày của bạn với các Tác nhân tự động lái sẵn có trong ClickUp

Mọi thứ được kết nối với nhau bằng giải pháp Quản lý dự án Agile của ClickUp . Giải pháp này hỗ trợ Kanban, Agile Scrum và quy trình làm việc kết hợp — bất kể nhóm của bạn cần gì — và giúp dễ dàng thiết lập bảng điều khiển trực quan, báo cáo và chu kỳ sprint lặp lại.

Điều này đã giúp các tổ chức hàng đầu như Stanley Security giảm tới 50% thời gian dành cho việc xây dựng và chia sẻ báo cáo .

Tải mẫu miễn phí Khởi động quy trình Agile của bạn nhanh hơn với Mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp để có được các quy trình công việc được xây dựng sẵn, phù hợp với các phương pháp Scrum, Kanban hoặc kết hợp

Phần hay nhất? Nếu bạn đang muốn bắt đầu sớm, Mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp là một trong những thiết lập sẵn có tốt nhất hiện nay.

Nó bao gồm bố cục bảng hoàn chỉnh cho câu chuyện và công việc của người dùng, danh sách công việc tồn đọng, sprint tích hợp và bảng điều khiển để theo dõi hiệu suất của nhóm — tất cả đều có thể tùy chỉnh. Nó không chỉ là plug-and-play; nó được xây dựng để giúp bạn mở rộng quy mô.

Xem video này để tìm hiểu thêm về cách xây dựng quy trình làm việc Agile trong ClickUp.

Đối với các nhóm phần mềm cần kết nối mọi thứ từ lập kế hoạch đến giao hàng, giải pháp Quản lý dự án nhóm phần mềm của ClickUp được trang bị đầy đủ các tính năng. Giải pháp này hỗ trợ các tính năng như epic, theo dõi tính năng, báo cáo lỗi và thậm chí là chuyển giao QA, đồng thời tích hợp với các công cụ phát triển như GitHub. Nhóm của bạn không cần phải chuyển đổi giữa ClickUp và Jira hoặc Confluence — mọi thứ đều ở một nơi, được thiết kế riêng cho phát triển.

Tổ chức các dự án phát triển phần mềm một cách thông minh với các công cụ Quản lý dự án nhóm phần mềm của ClickUp để theo dõi quá trình xây dựng, quản lý các bản phát hành và cộng tác

Ngoài ra, khác với Axosoft, nó được thiết kế cho sự hợp tác rộng hơn ngoài lĩnh vực kỹ thuật. Nó thích ứng tốt như nhau với các quy trình làm việc trong marketing, thiết kế, nhân sự, CNTT, v.v.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể gặp khó khăn khi làm việc trên nền tảng này lần đầu tiên

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (44,000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Điểm tốt nhất của ClickUp là khả năng tạo bảng điều khiển tùy chỉnh để ưu tiên các loại công việc nhất định. Bạn có thể dễ dàng sử dụng chế độ xem khối lượng công việc để phân công các công việc này cho các thành viên trong nhóm và chia sẻ các bảng điều khiển nói trên với khách hàng để họ có thể xem những gì quan trọng với họ trong một khu vực dành riêng. Hơn hết, nó tích hợp với các dịch vụ hiện có như GitHub và nếu bạn là nhà phát triển, bạn có thể dễ dàng tạo các tích hợp tùy chỉnh nếu đó là sở thích của bạn. Hiện tại, tôi sử dụng nó hàng ngày để quản lý tất cả các dự án của mình.

📮ClickUp Insight: 13% số người tham gia khảo sát của chúng tôi muốn sử dụng AI để đưa ra quyết định khó khăn và giải quyết các vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, chỉ 28% cho biết họ sử dụng AI thường xuyên trong công việc. Một lý do có thể: Mối quan tâm về bảo mật! Khách hàng có thể không muốn chia sẻ dữ liệu ra quyết định nhạy cảm với AI bên ngoài. ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách mang khả năng giải quyết vấn đề dựa trên AI trực tiếp đến Không gian Làm việc an toàn của bạn. Từ SOC 2 đến các tiêu chuẩn ISO, ClickUp tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu cao nhất và giúp bạn sử dụng công nghệ AI tạo ra nội dung một cách an toàn trong không gian làm việc của mình.

2. Jira (Tốt nhất cho các nhóm phát triển có quy trình làm việc phức tạp)

qua Jira

Nếu bạn đang chạy các quy trình Agile phức tạp, Jira là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất trong không gian này. Nó rất phù hợp để quản lý các chu kỳ sprint phức tạp, các công việc tồn đọng, các epic và các phụ thuộc, khiến nó trở thành một lựa chọn tốt cho các nhóm phát triển.

Bạn có thể tùy chỉnh hầu hết mọi phần của quy trình, từ quy trình công việc đến quy tắc tự động hóa, và liên kết các công việc trực tiếp với các bản phát hành. Sử dụng bảng Scrum hoặc Kanban tích hợp để trực quan hóa tiến độ công việc. Và tạo biểu đồ tốc độ hoặc biểu đồ burndown để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.

Các tính năng tốt nhất của Jira

Cấu trúc dự án với tính năng sắp xếp công việc tồn đọng, loại vấn đề tùy chỉnh và thông tin chi tiết về sprint

Cấu hình quy trình công việc với các nhánh, điều kiện, trình xác thực và hàm hậu xử lý

Tích hợp sâu với Bitbucket, Confluence và Figma để hiển thị toàn bộ vòng đời

Đặt quyền truy cập và mức độ bảo mật để kiểm soát truy cập chi tiết

Tìm kiếm và lọc bằng JQL trên các dự án quy mô lớn

Giới hạn của Jira

Có thể quá sức đối với các nhóm nhỏ hoặc không có kiến thức kỹ thuật

Việc thiết lập và tùy chỉnh cần có thời gian và kiến thức chuyên môn của quản trị viên

Giá Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn: 8,60 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 17 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá Jira

G2: 4.3/5 (6.300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Jira?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi thích khái niệm quản lý sprint linh hoạt mà Jira được thiết kế cho. Tôi thích cách sắp xếp công việc trên bảng công việc Jira… Giao diện người dùng có thể cải thiện, có thể mô-đun hóa hơn

3. GitLab (Tốt nhất cho các nhóm kết hợp DevOps và lập kế hoạch Agile)

qua GitLab

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi tìm kiếm các công cụ khác nhau cho kiểm soát nguồn, CI/CD, quét bảo mật và quản lý dự án, hãy chọn GitLab.

Nó loại bỏ hoàn toàn sự phân mảnh. Nó cung cấp cho bạn một ứng dụng duy nhất để lập kế hoạch, xây dựng, bảo mật và triển khai phần mềm. Bạn có thể quản lý các vấn đề, cộng tác đánh giá mã, thiết lập các quy trình tự động với giám sát thời gian thực và thậm chí thực thi các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ — tất cả mà không cần rời khỏi nền tảng.

Quy trình hợp nhất yêu cầu của GitLab, tích hợp Kubernetes và tính năng quét lỗ hổng bảo mật tích hợp cho phép các nhóm của bạn chuyển từ ý tưởng sang sản xuất mà không mất giám sát hoặc chất lượng. Nó rất mạnh mẽ cho các tổ chức lớn quản lý các đường ống DevSecOps phức tạp và muốn hiển thị nhóm nhất quán.

Các tính năng tốt nhất của GitLab

Liên kết các vấn đề với repo, commit và hợp nhất các yêu cầu để hiển thị DevOps và xác minh chúng

Tự động hóa triển khai và cập nhật mà không cần công cụ của bên thứ ba

Đồng bộ hóa quy trình làm việc với các epic, cột mốc và CI/CD trong một không gian làm việc

Giám sát năng suất với các chỉ số về thời gian chu kỳ, triển khai và hoàn thành

Theo dõi thời gian tự động thông qua ghi nhật ký dựa trên vấn đề và yêu cầu hợp nhất

Giới hạn của GitLab

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp và không trực quan đối với người không phải là nhà phát triển

Giá GitLab

Miễn phí

Premium: Giá tùy chỉnh

Ultimate: Giá tùy chỉnh

GitLab Dedicated: Giá tùy chỉnh

GitLab dành riêng cho chính phủ: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá GitLab

G2: 4.5/5 (820+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.180+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về GitLab

Một người dùng Reddit đánh giá:

GitLab gần như là một cửa hàng duy nhất cho toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm. Nó có kho lưu trữ git, theo dõi vấn đề, CI/CD, Wiki, kho lưu trữ container và nhiều tính năng khác được tích hợp trong một ứng dụng. Một số người không thích điều này vì nó khá nặng. Cá nhân tôi thích việc có một công cụ duy nhất để hỗ trợ và mọi thứ được tích hợp tốt với nhau…

👀 Bạn có biết? Chỉ 25% các công ty trong danh sách Fortune 500 có cách tiếp cận nhất quán, có cấu trúc để dự đoán và đối phó với những gián đoạn chiến lược, khiến hầu hết trong số họ dễ bị tổn thương trước những thay đổi bất ngờ.

4. Wrike (Tốt nhất cho các nhóm đa chức năng với tính năng theo dõi công việc chi tiết)

qua Wrike

Wrike cung cấp một giải pháp thay thế hiện đại cho Axosoft, đặc biệt là cho các nhóm muốn vượt ra ngoài việc theo dõi công việc tồn đọng cơ bản. Nó được xây dựng để xử lý công việc ở mọi cấp độ — cá nhân, nhóm hoặc doanh nghiệp — với quy trình công việc có thể tùy chỉnh, biểu mẫu yêu cầu động, bảng điều khiển thời gian thực và chế độ xem khối lượng công việc chi tiết.

Không giống như Axosoft, có thể cảm thấy cứng nhắc và lỗi thời, Wrike hỗ trợ kiểm tra sáng tạo, phân tích nâng cao và hợp tác đa chức năng, làm cho nó trở thành một lựa chọn linh hoạt cho cả quản lý dự án và giám sát hoạt động.

Các tính năng tốt nhất của Wrike

Xây dựng biểu mẫu yêu cầu và quy trình làm việc để hợp lý hóa việc tiếp nhận và điều chỉnh các quy trình

Đặt phụ thuộc công việc và bật cập nhật thời gian thực để ngăn chặn tắc nghẽn

Xem sức chứa của nhóm bằng biểu đồ khối lượng công việc để cân bằng tài nguyên và tránh tình trạng kiệt sức

Theo dõi hiệu suất với báo cáo và theo dõi thời gian để có thông tin chi tiết về dự án và ngân sách

Giới hạn của Wrike

Wrike chia sẻ DNA quản lý dự án của Axosoft nhưng nghiêng nhiều hơn về tiếp thị, hoạt động và các nhóm đa chức năng. Mặc dù hỗ trợ bảng Agile và các phụ thuộc, nhưng nó thiếu các chi tiết cụ thể về phát triển mà Axosoft cung cấp

Giá Wrike

Miễn phí

Nhóm: 10 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 25 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá Wrike

G2: 4.2/5 (4.270+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự thích các chế độ xem khác nhau, từ hộp thư đến, bảng điều khiển đến danh sách việc cần làm. Các chế độ xem này giúp tôi và nhóm của tôi theo dõi công việc và hợp tác hiệu quả hơn. Nó cũng cho phép chúng tôi làm việc với các nhóm khác nhau trong công ty.

5. Monday. com (Tốt nhất cho lập kế hoạch trực quan và hợp tác toàn nhóm)

Nếu giao diện người dùng của Axosoft quá cứng nhắc hoặc lỗi thời, Monday.com cung cấp một giải pháp thay thế mới mẻ và trực quan. Các bảng có thể tùy chỉnh của nó giúp lập kế hoạch Agile trở nên trực quan và hợp tác, với khả năng chuyển đổi dễ dàng giữa các chế độ xem Kanban, Dòng thời gian, Gantt và Lịch.

So với Axosoft, Monday.com giúp tự động hóa và tích hợp dễ dàng hơn, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật.

Monday. com tính năng tốt nhất

Xây dựng mẫu dự án với tự động hóa kéo và thả và kích hoạt tùy chỉnh

Nhóm các quy trình công việc trong bảng điều khiển được chia sẻ với dữ liệu thời gian thực từ nhiều bảng

Tự động hóa việc tạo/lập dự án, phân công công việc và nhắc nhở bằng các mẫu Agile

Đồng bộ hóa các bản cập nhật trên Slack, Teams và thông báo email tự động

Giới hạn của Monday.com

Báo cáo giới hạn trong các gói cấp thấp hơn

Giá có thể tăng lên khi kích thước nhóm tăng lên

Giá của Monday.com

Miễn phí

Cơ bản: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: 14 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monday.com

G2: 4.7/5 (12.800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (5.450+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Monday.com?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

monday. com cung cấp một không gian làm việc kỹ thuật số cho phép chúng tôi hợp nhất các nỗ lực và hợp tác trong các công việc của mình. Nó giúp chúng tôi dễ dàng thực hiện các hoạt động thường ngày bằng cách giúp chúng tôi lập kế hoạch trước.

📖 Xem thêm: Một ngày làm việc của một nhà phát triển phần mềm

6. Asana (Tốt nhất cho các nhóm Agile tập trung vào sự đơn giản và tốc độ)

qua Asana

Asana là lựa chọn tốt cho các nhóm Agile yêu thích tốc độ và sự đơn giản. Nó cung cấp bảng Agile, quy trình làm việc sprint, phụ thuộc công việc và cột mốc dự án mà không làm giao diện công cụ trở nên rườm rà.

Các nhóm có thể điều chỉnh các dự án của bộ phận theo OKR hàng quý và mục tiêu của công ty với phân cấp mục tiêu. Mọi thứ đều rõ ràng, nhanh chóng và được sắp xếp gọn gàng, lý tưởng cho các nhóm thích quy trình làm việc nhẹ nhàng hơn và quản lý công việc nhanh hơn.

Các tính năng tốt nhất của Asana

Tổ chức công việc với Danh mục đầu tư và Mục tiêu để hiển thị dự án điều hành theo thời gian thực

Kích hoạt các hành động tự động như phân công công việc hoặc di chuyển thẻ dựa trên tiến độ hoặc ngày đáo hạn

Ngăn chặn xung đột tài nguyên cho các dự án liên nhóm với tính năng Khối lượng công việc của Asana

Lập bản đồ và quản lý các sáng kiến một cách trực quan bằng chế độ xem Dòng thời gian và các đường phụ thuộc

Giới hạn của Asana

Báo cáo nâng cao chỉ có sẵn trong các gói cao hơn

Giá Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói khởi đầu: 13,49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: 30,49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá Asana

G2: 4.4/5 (11.420+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.410+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Một người dùng Reddit đánh giá:

Gần đây, tôi đã thử nghiệm Asana để kiểm tra khả năng, giá trị, tính dễ sử dụng và các tính năng tổng thể của nó. Mặc dù tôi thấy Asana là một giải pháp đắt hơn một số công cụ quản lý dự án khác trên thị trường, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đây là một sản phẩm tuyệt vời.

Gần đây, tôi đã thử nghiệm Asana để kiểm tra khả năng, giá trị, tính dễ sử dụng và các tính năng tổng thể của nó. Mặc dù tôi thấy Asana là một giải pháp đắt hơn một số công cụ quản lý dự án khác trên thị trường, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đây là một sản phẩm tuyệt vời.

7. Targetprocess (Tốt nhất để mở rộng Agile trên các nhóm doanh nghiệp)

qua Targetprocess

Nếu bạn đang chạy các chương trình Agile quy mô lớn như SAFe hoặc LeSS, Targetprocess là một trong số ít các công cụ được xây dựng cho mức độ điều phối đó. Nó thu hẹp khoảng cách giữa chiến lược và thực thi một cách tuyệt vời, cung cấp quản lý danh mục đầu tư và lập kế hoạch PI cùng với bảng công việc chi tiết.

Chế độ xem có thể tùy chỉnh, số liệu thời gian thực và lập kế hoạch chiến lược khiến nó trở nên phổ biến trong các doanh nghiệp quản lý hàng trăm nhóm Agile.

Các tính năng tốt nhất của Targetprocess

Hỗ trợ các khung Agile (SAFe, LeSS, Nexus) với bản đồ phân cấp

Liên kết các mục công việc giữa các nhóm, chương trình và dòng giá trị một cách trực quan

Điều chỉnh chế độ xem ở cấp độ nhóm, danh mục đầu tư hoặc giải pháp với bảng xoay và lộ trình

Điều chỉnh mục tiêu CNTT và kinh doanh với tính năng theo dõi từ Chiến lược đến Thực thi

Phân tích tiến độ, điểm nghẽn và xu hướng với các báo cáo có thể tùy chỉnh

Giới hạn của Targetprocess

Quá trình thiết lập có thể mất nhiều thời gian đối với các tổ chức phức tạp

Giao diện người dùng (UI) có vẻ hơi lỗi thời so với các công cụ Agile mới hơn

Giá cả của Targetprocess

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Targetprocess

G2: 4.3/5 (240+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (540+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Targetprocess?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Nó dễ sử dụng và cung cấp các tính năng theo dõi, lập kế hoạch và quản lý dự án.

8. Trello (Tốt nhất cho bảng Agile nhẹ và khởi động nhanh)

qua Trello

Trello cung cấp một cách tiếp cận đơn giản để quản lý dự án, có khả năng mở rộng đáng ngạc nhiên cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Đây là một trong những lựa chọn thay thế Axosoft nhẹ nhất.

Dựa trên nguyên tắc Kanban, người dùng có thể tạo bảng với danh sách và thẻ công việc dễ dàng điều chỉnh theo danh sách việc cần làm cá nhân, quy trình phát triển sản phẩm, lịch nội dung và hơn thế nữa.

Mặc dù giao diện cốt lõi vẫn gọn gàng và trực quan, nhưng các tính năng Power-Ups (tích hợp và tiện ích bổ sung) của Trello cho phép nó hỗ trợ các quy trình công việc nâng cao. Hãy nghĩ đến các tính năng như liên kết nhiều bảng, chế độ xem dòng thời gian, công việc định kỳ và trường tùy chỉnh.

Các tính năng tốt nhất của Trello

Tự động hóa việc phân công công việc, nhắc nhở ngày đáo hạn và sắp xếp thẻ với Butler

Thêm các tính năng nâng cao như Bỏ phiếu, Lịch, Thẻ cũ và TeamGantt vào bảng Trello

Mở rộng quy mô Kanban với các tính năng nâng cao như dòng thời gian và chế độ xem bảng điều khiển Agile trong Trello Premium

Theo dõi các chi tiết như ngân sách, ưu tiên hoặc giờ làm việc với các trường thẻ tùy chỉnh

Giới hạn của Trello

Nó có thể cảm thấy quá cơ bản để mở rộng quy mô các nhóm Agile

Tự động hóa bị giới hạn trừ khi được nâng cấp

Giá của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 12,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 17,50 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Xếp hạng và đánh giá Trello

G2: 4.4/5 (13.680+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.510+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Một người dùng Reddit đánh giá:

Tôi rất thích Trello và sử dụng nó cho rất nhiều việc – từ lập kế hoạch công việc tại nơi làm việc, đến lập kế hoạch công việc ngoài giờ làm việc, tổ chức các chuyến đi và dự án gia đình, lên kế hoạch bữa ăn… thực sự sử dụng nó cho tất cả mọi việc. Và một trong những điều tôi thích là ở cấp độ cơ bản, nó rất đơn giản – như bạn đã nói, một bảng kanban cơ bản với các danh sách công việc mà bạn có thể kéo thả.

9. Zoho Sprints (Tốt nhất cho các nhóm Agile nhỏ với ngân sách hạn hẹp)

qua Zoho Sprints

Nếu bạn muốn có chức năng Agile cốt lõi với ngân sách hạn hẹp, Zoho Sprints là lựa chọn phù hợp. Nó cung cấp tính năng theo dõi câu chuyện của người dùng, quản lý sản phẩm tồn đọng, sprint, báo cáo, bảng chấm công và quản lý cuộc họp — tất cả đều không yêu cầu ngân sách quy mô doanh nghiệp.

Nó đủ đơn giản cho các công ty khởi nghiệp nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để chạy một chu kỳ Agile hoàn chỉnh một cách hiệu quả.

Các tính năng tốt nhất của Zoho Sprints

Quản lý câu chuyện người dùng, công việc, lỗi và epic trong môi trường Agile cho SMB

Cải thiện ước lượng với biểu đồ burndown thời gian thực, theo dõi tốc độ và lập kế hoạch phát hành

Tích hợp lập kế hoạch sprint với Zoho Projects, CRM và các công cụ của bên thứ ba để hiển thị

Chạy các buổi tổng kết với các mẫu sẵn có và tính năng theo dõi mục hành động

Tùy chỉnh bảng scrum với các làn bơi, giới hạn WIP và trường mục tiêu sprint

Giới hạn của Zoho Sprints

Tích hợp giới hạn so với các công ty lớn hơn

Báo cáo có thể cảm thấy cơ bản đối với nhu cầu của doanh nghiệp

Giá Zoho Sprints

Gói Starter: 1 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Elite: 3 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premier: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xếp hạng và đánh giá Zoho Sprints

G2: 4.4/5 (160+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (280+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Zoho Sprints?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện người dùng/trải nghiệm người dùng (UI/UX) gọn gàng và trực quan giúp dễ dàng quản lý quy trình làm việc Agile. Tôi cũng đánh giá cao cách các nguyên tắc Agile được triển khai tốt trên nền tảng này. Các tùy chọn tùy chỉnh khá linh hoạt và chế độ xem toàn cầu cung cấp tổng quan hữu ích về nhiều dự án. Giá cả cũng rất cạnh tranh.

🧠 Thông tin thú vị: Hơn 90% tổ chức đã áp dụng các phương pháp Agile dưới một số hình thức để quản lý dự án và thúc đẩy quá trình phân phối nhanh hơn.

10. YouTrack (Tốt nhất để theo dõi vấn đề với quy trình công việc có thể tùy chỉnh)

qua YouTrack

YouTrack phản ánh cảm giác thân thiện với nhà phát triển của Axosoft, với bảng Agile, theo dõi vấn đề và quy trình làm việc điều khiển bằng bàn phím. Không giống như nhiều hệ thống cứng nhắc, nó cho phép bạn xác định quy trình làm việc tùy chỉnh, trường vấn đề và bảng Agile để phù hợp với quy trình tự nhiên của nhóm bạn.

Nó hỗ trợ Scrum, Kanban hoặc các phương pháp hỗn hợp, cùng với tính năng theo dõi vấn đề chi tiết, theo dõi thời gian và cơ sở kiến thức.

Điều quan trọng là YouTrack cung cấp các khả năng tự động hóa rộng rãi và các mẫu sản phẩm tồn đọng, từ các quy tắc tùy chỉnh đến kịch bản đầy đủ, cho phép các nhóm tự động hóa logic kinh doanh phức tạp trực tiếp trong công cụ.

Các tính năng tốt nhất của YouTrack

Tùy chỉnh quy trình công việc bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: “Sửa trước thứ Sáu, giao cho @John”)

Hỗ trợ quản lý dự án Agile và truyền thống ( quản lý dự án Scrum + Waterfall)

Kết hợp theo dõi dự án, hệ thống phiếu yêu cầu trợ giúp và cơ sở kiến thức trong một nền tảng duy nhất

Phân tích tình trạng dự án với các báo cáo tích hợp như Biểu đồ luồng tích lũy, Burndown và Gantt

Bản địa hóa không gian làm việc bằng nhiều ngôn ngữ và múi giờ cho các nhóm toàn cầu

Giới hạn của YouTrack

Giao diện người dùng có thể trông ít hiện đại hơn so với các công cụ mới hơn

Hệ sinh thái ứng dụng nhỏ hơn so với các công cụ khác trong danh sách này

Giá cả của YouTrack

Miễn phí

Phí: 4,40 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về YouTrack

G2 : 4.3/5 (50+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về YouTrack?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

…nó rất linh hoạt, có thể phù hợp với nhiều phong cách quy trình làm việc. Phần mềm này cũng khá nhẹ và nhanh…

Sẵn sàng vượt xa Axosoft? Hãy trở nên linh hoạt với ClickUp!

Nếu Axosoft bắt đầu cảm thấy như một rào cản thay vì một bệ phóng, thì không chỉ bạn và nhóm của bạn cảm thấy như vậy. Công cụ quản lý dự án của bạn nên giống như một phần mở rộng của bản năng tốt nhất của nhóm: linh hoạt, nhanh chóng và được xây dựng để hợp tác thực sự.

Mỗi giải pháp thay thế mà chúng tôi đề cập đều có điểm mạnh riêng, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp hoàn chỉnh và dễ thích ứng nhất, ClickUp là lựa chọn khó có thể đánh bại.

Từ việc xây dựng quy trình làm việc Agile hợp lý đến theo dõi mục tiêu, tự động hóa các nghi thức sprint và liên kết các nhiệm vụ trực tiếp với các sáng kiến lớn hơn, ClickUp tập hợp mọi thứ vào một nơi mà không làm bạn cảm thấy nặng nề. Nó được thiết kế cho các nhóm muốn di chuyển nhanh hơn mà không hy sinh sự rõ ràng hoặc kiểm soát.

Đăng ký ClickUp miễn phí và bắt đầu xây dựng quy trình làm việc tốt hơn ngay hôm nay.