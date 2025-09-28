Mẫu danh sách công việc quản lý dự án miễn phí để tổ chức công việc hiệu quả

Quản lý dự án giống như việc giữ thăng bằng ba quả bóng—thời gian, chi phí và chất lượng.

Nếu bạn từng cố gắng cân bằng ba việc đó, bạn biết rằng nói thì dễ hơn việc cần làm. Hạn chót đến bất ngờ, ngân sách bị cắt giảm, và dường như chất lượng đầu ra là điều đầu tiên bị ảnh hưởng.

Đó chính là lúc các mẫu danh sách công việc quản lý dự án phát huy tác dụng. Dù bạn đang dẫn dắt một chiến dịch ra mắt sản phẩm hay tổ chức một bữa tiệc văn phòng, chúng giúp bạn quản lý công việc, dòng thời gian và thành viên nhóm mà không gây áp lực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu danh sách công việc quản lý dự án tốt nhất cho nhu cầu cá nhân và kinh doanh của bạn.

🔎 Bạn có biết? Khoảng 76% nhân viên trải qua tình trạng kiệt sức tại một thời điểm nào đó trong công việc của họ.

*mẫu danh sách công việc quản lý dự án là gì?

mẫu danh sách công việc quản lý dự án là một khung sườn được xây dựng sẵn để lập kế hoạch, tổ chức và đang theo dõi các công việc dự án. Hãy xem nó như trung tâm điều hành của dự án, giúp cấu trúc quy trình làm việc từ đầu đến cuối. *

Dưới đây là các thành phần tiêu chuẩn của mẫu danh sách công việc dự án:

Danh sách công việc tiêu đề : Bao gồm danh sách các công việc cần hoàn thành cho dự án để tránh nhầm lẫn

Người được giao nhiệm vụ : Hiển thị ai là người chịu trách nhiệm cho từng công việc. Điều này giúp tránh trùng lặp và đảm bảo trách nhiệm của nhóm

Ngày đáo hạn : Nổi bật các hạn chót của công việc để nhóm của bạn có thể ưu tiên công việc và đảm bảo hoàn thành đúng hạn

Trạng thái : Hiển thị trạng thái của các công việc. Với việc đang theo dõi trạng thái chính xác, việc điều chỉnh trở nên dễ dàng

Phụ thuộc: Danh sách các tên công việc phụ thuộc vào nhau và làm nổi bật mối quan hệ giữa chúng để đảm bảo quy trình làm việc trơn tru

*những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh sách công việc quản lý dự án tốt?

Một mẫu danh sách công việc quản lý dự án tốt cần rõ ràng, có thể tùy chỉnh và dễ cập nhật. Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn mẫu:

Dễ người dùng : Tìm kiếm mẫu có định dạng sạch sẽ và trực quan

Chi tiết nhiệm vụ rõ ràng : Xem xét mẫu danh sách công việc quản lý dự án có thông tin liên quan, chẳng hạn như thời hạn, người phụ trách dự án và người được giao nhiệm vụ

Cập nhật thời gian thực : Chọn các mẫu cho phép chỉnh sửa và cập nhật thời gian thực. Điều này giúp mọi người luôn đồng bộ trên cùng một trang, đặc biệt là trong các nhóm làm việc từ xa và đa chức năng

Sắp xếp ưu tiên : Chọn mẫu giúp bạn đánh dấu và lọc các công việc khóa để các công việc có tác động lớn được ưu tiên xử lý trước

Hợp tác : Chọn các mẫu danh sách công việc quản lý dự án dễ dàng chia sẻ và chỉnh sửa cùng nhau

theo dõi trực quan*: Tìm kiếm các mẫu có chỉ báo tiến độ, chẳng hạn như ô đánh dấu hoặc thanh theo dõi phần trăm

Ghi chú và bình luận: Ưu tiên chọn mẫu có không gian dành cho ghi chú hoặc bình luận. Điều này giúp cải thiện giao tiếp và ghi lại bối cảnh

13 Mẫu danh sách công việc quản lý dự án

Bạn có bao giờ cảm thấy như các dự án đang điều khiển bạn thay vì ngược lại? Đó là một câu chuyện quen thuộc.

Đó chính là lý do tại sao phần mềm quản lý dự án chuyên dụng tồn tại. Khi nói đến việc đơn giản hóa công việc của bạn, ClickUp — ứng dụng tất cả trong một cho công việc — dẫn đầu với quy trình làm việc trực quan và các mẫu có cấu trúc.

Dưới đây là các mẫu danh sách công việc quản lý dự án hàng đầu để bạn thử:

1. Mẫu danh sách ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các lỗi đã được báo cáo và giải quyết trong dự án với mẫu danh sách ClickUp

Đối với các nhóm phải xử lý nhiều ưu tiên cùng lúc, mẫu danh sách ClickUp cung cấp một cách thức gọn gàng và trực quan để ghi chép, tổ chức và thực hiện các quy trình làm việc dựa trên công việc.

Mẫu này hỗ trợ phân cấp, đang theo dõi trạng thái và thẻ màu. Người dùng có thể chia nhỏ các dự án lớn thành các bước chi tiết trong khi vẫn duy trì khả năng hiển thị những gì cần hoàn thành, những gì tiếp theo và những gì bị khối.

Ngoài ra, với các tính năng nhắc nhở, tự động hóa và cảnh báo phụ thuộc, đang theo dõi trở nên liền mạch.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo danh sách công việc rõ ràng, có thể thu gọn để đang theo dõi từng giai đoạn của dự án

Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh để có cái nhìn tổng quan tốt hơn

Kết nối các tài liệu hoặc tệp tin hỗ trợ trong các công việc

🔑 Lý tưởng cho Quản lý dự án, đội ngũ IT và trưởng nhóm muốn có quy trình giải quyết lỗi có cấu trúc để duy trì tiến độ dự án.

📣 Phản hồi từ khách hàng: Dưới đây là chia sẻ của Philip Storry, Quản trị viên Hệ thống Cao cấp tại SYZYGY, về việc sử dụng ClickUp: Trước đây, chúng tôi đã sử dụng Jira cho một số quản lý dự án và nhiều công cụ khác ở cấp độ nhóm nhỏ, nhưng cần tìm một giải pháp linh hoạt như Jira mà không gây áp lực cho nhân viên không chuyên về công nghệ. ClickUp là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng, tính năng và sức mạnh. Trước đây, chúng tôi đã sử dụng Jira cho một số quản lý dự án và nhiều công cụ khác ở cấp độ nhóm nhỏ, nhưng cần tìm một giải pháp linh hoạt như Jira mà không gây áp lực cho nhân viên không chuyên về công nghệ. ClickUp là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng, tính năng và sức mạnh.

2. Mẫu danh sách việc cần làm đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo công việc dự án và đang theo dõi tiến độ với mẫu danh sách việc cần làm đơn giản ClickUp

Khóa thành công của dự án nằm ở việc có một kế hoạch tổ chức cho từng công việc. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều đó? Với mẫu danh sách việc cần làm đơn giản ClickUp. Giao diện tối giản của nó cho phép bạn ghi lại các công việc, đánh dấu hoàn thành và điều chỉnh ưu tiên một cách nhanh chóng.

Mẫu này có tính năng bố cục trực quan giúp bạn lập kế hoạch danh sách việc cần làm chi tiết. Định dạng danh sách kiểm tra giúp dễ dàng đánh dấu hoàn thành và đang theo dõi tiến độ. Ngoài ra, nó còn giúp bạn liên kết các trang và tài liệu tham khảo, đảm bảo mọi thứ đều dễ dàng truy cập.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Dễ dàng chuyển đổi giữa các mục đã hoàn thành và chưa hoàn thành

Đặt nhắc nhở công việc mà không cần cấu hình các quy trình làm việc phức tạp

Chèn các liên kết Google Trang tính, YouTube, Miro và các công cụ khác vào không gian làm việc để tra cứu nhanh chóng

Phân loại các công việc theo giai đoạn và loại dự án bằng cách sử dụng các trang và trang con

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và đội ngũ vận hành đang tìm kiếm một bố cục trực quan để theo dõi sự thành công của dự án.

💡 Bonus: Thử ClickUp Brain MAX — trợ lý AI trên desktop hiểu rõ bạn, vì nó nắm bắt công việc của bạn. Hãy từ bỏ sự phức tạp của các công cụ AI, sử dụng giọng nói để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm và hơn thế nữa. Đây là cách thực hiện: Tìm kiếm nhanh chóng trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn + trang web để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm tại địa điểm

Sử dụng lệnh giọng nói với Talk to Text để ghi chú, tạo công việc, cài đặt cuộc họp và hơn thế nữa, mà không cần dùng tay, giúp quản lý dự án nhanh chóng và hiệu quả hơn

Thay thế hàng chục công cụ AI không liên kết như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp

3. Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ các công việc dự án được tổ chức chi tiết với mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày ClickUp

Bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách đẩy mạnh dự án. Nhưng để đáp ứng tiến độ, nhóm của bạn cần hướng dẫn rõ ràng. Đó chính là lúc mẫu danh sách công việc hàng ngày ClickUp Daily Things To Do List Template sẽ giúp bạn.

Các phần chuyên dụng trong mẫu danh sách việc cần làm này cho phép bạn thêm địa điểm công việc, ghi chú chi tiết và các thông tin khác cho các công việc và dự án cụ thể.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo danh sách kiểm tra và cột mốc để lập kế hoạch và đang theo dõi một cách đơn giản

Xác định ưu tiên và phân công thành viên nhóm để hoàn thành công việc đúng hạn

Tạo bảng theo dõi để xem nhanh các công việc hoàn thành và công việc đang tiến độ

Sắp xếp các công việc theo giai đoạn dự án hoặc danh mục để duy trì sự rõ ràng

🔑 Phù hợp cho: Trưởng nhóm, quản lý dự án và thành viên nhóm đang tìm kiếm một định dạng có tổ chức để quản lý các công việc hàng ngày của dự án tại một nơi duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Brainstorm và tạo danh sách việc cần làm trực quan cho việc hoàn thành dự án với ClickUp Bảng trắng. Tính năng này giúp bạn: Biến các ý tưởng liên quan đến quản lý dự án của bạn thành các công việc có thể thực hiện được một cách trực quan cùng với nhóm của bạn

Đảm bảo sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm

Tạo quy trình làm việc mượt mà theo thời gian thực để nhóm có thể tuân theo Hợp tác trực quan với nhóm của bạn bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

4. Mẫu quản lý công việc hàng ngày ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho nhóm của bạn luôn tổ chức và các dự án luôn tiến triển đúng hướng với mẫu quản lý công việc hàng ngày ClickUp

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ Hàng ngày ClickUp được thiết kế dành cho những người có hiệu suất cao cần có cái nhìn tổng quan hàng ngày về tất cả các dự án, nhiệm vụ cần thực hiện và hạn chót.

Bảng trạng thái hiển thị các công việc hoàn thành, đang tiến độ hoặc đang chờ xử lý, giúp bạn luôn nắm rõ tình hình. Điểm nổi bật? Mẫu này giúp bạn nhận ra những gì đã hiệu quả và những điểm cần cải thiện, đảm bảo năng suất của bạn không bị ảnh hưởng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đang theo dõi chuỗi công việc hàng ngày như báo cáo cuối ngày (EOD) và các hoạt động lặp lại

Nhận cái nhìn tổng quan nhanh chóng với bảng điều khiển trực quan, biểu đồ, danh sách công việc, tài liệu và dấu trang

Tạo danh sách công việc riêng biệt cho các giai đoạn dự án và các loại công việc khác nhau

Thêm ghi chú để cung cấp bối cảnh hoặc chia sẻ phản hồi trực tiếp trong các công việc

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm đang khởi động dự án mới hoặc muốn tối ưu hóa quy trình hiện có.

5. Mẫu danh sách tác vụ quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với mẫu danh sách công việc quản lý dự án ClickUp

Mẫu danh sách tác vụ quản lý dự án ClickUp hỗ trợ phân công tác vụ với kiểm soát truy cập, đảm bảo chỉ những người phù hợp mới xử lý các tác vụ tương ứng. Các cột mốc đóng vai trò là tiêu chuẩn động viên, và chế độ xem bảng hiển thị trạng thái hoàn thành tác vụ. Ngoài ra, thanh tiến độ tích hợp sẽ cập nhật tự động khi bạn tiến hành công việc. Bên cạnh đó, bạn có thể đánh giá kỹ năng và khả năng sẵn sàng của các thành viên trong nhóm để phân công công việc một cách hiệu quả.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Danh sách công việc các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể cho từng dự án

Sử dụng bảng điều khiển ClickUp để báo cáo tình trạng dự án và trạng thái công việc

Thêm ước lượng thời gian và đang theo dõi thời gian để xác định khoảng trống và tối ưu hóa năng suất

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ, quản lý dự án và trưởng bộ phận vận hành đang tìm kiếm một mẫu chuyên dụng để quản lý dự án hiệu quả.

🧠 Thú vị: Các cột mốc (milestones) lần đầu tiên được người La Mã sử dụng dọc theo đường với các chi tiết bao gồm khoảng cách đến thành phố gần nhất, thời gian xây dựng đoạn đường và người tài trợ cho đoạn đường đó.

6. Mẫu quản lý công việc đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo danh sách việc cần làm, hiển thị các công việc và đang theo dõi tiến độ với mẫu quản lý công việc đơn giản ClickUp

Muốn giữ dự án của bạn đi đúng hướng và không gây căng thẳng? Mẫu Quản lý Nhiệm vụ Đơn giản ClickUp sẽ giúp bạn làm điều đó.

Nó cung cấp cho nhóm của bạn một lộ trình rõ ràng và các tiêu chuẩn để tuân theo. Các danh mục công việc, dựa trên trạng thái hoàn thành và giai đoạn dự án, giúp duy trì quy trình làm việc có cấu trúc. Với bình luận và nhãn, mỗi công việc đều có ngữ cảnh phong phú và có thể thực hiện được.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tùy chỉnh các trường với đánh giá, mức độ quan trọng của công việc và nhiều tính năng khác

Tạo dòng thời gian dự án để có cái nhìn tổng quan nhanh chóng và điều chỉnh linh hoạt

Sử dụng các thẻ tùy chỉnh và gán chúng cho các công việc liên quan

🔑 Phù hợp cho: Các đội ngũ vận hành, quản lý nhóm và nhân viên muốn duy trì các công việc dự án được tổ chức và đang theo dõi đúng hướng.

📣 Ý kiến của khách hàng: Đây là lý do tại sao Alfred Titus, Quản lý Hỗ trợ Hành chính tại Brighten A Soul Foundation, cho rằng ClickUp là một lựa chọn tuyệt vời để hợp tác trong các công việc: Đối với bất kỳ tổ chức nào đang gặp khó khăn trong việc quản lý dự án, ClickUp sẽ hỗ trợ hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ. Với phần mềm này, người dùng có thể theo dõi các mục trong danh sách việc cần làm và thực hiện các công việc đó trong thời gian quy định. Nó cũng giúp đội ngũ quản lý dự án đang theo dõi tiến độ tổng thể của dự án để đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ. Đối với bất kỳ tổ chức nào đang gặp khó khăn trong việc quản lý dự án, ClickUp sẽ hỗ trợ hợp tác trong việc thực hiện công việc. Với phần mềm này, người dùng có thể theo dõi các mục trong danh sách việc cần làm và thực hiện các công việc đó trong thời gian quy định. Nó cũng giúp đội ngũ quản lý dự án đang theo dõi tiến độ tổng thể của dự án để đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ.

7. Mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý danh sách việc cần làm theo lịch cho từng thành viên liên quan đến dự án với mẫu danh sách việc cần làm theo lịch ClickUp

Khi các hạn chót và ngày đáo hạn chiếm lĩnh ngày làm việc của bạn, mẫu danh sách việc cần làm trên lịch ClickUp mang lại sự rõ ràng trực quan. Bố cục dựa trên thời gian giúp xác định các điểm nghẽn và cân bằng khối lượng công việc của bạn.

Nó cung cấp hai chế độ xem lịch: một để theo dõi các công việc đang theo dõi theo giai đoạn hoặc loại dự án và một để xem các công việc được giao. Để tăng tính rõ ràng, nó giúp bạn thêm các tài nguyên cụ thể, tệp đính kèm và bình luận.

Ngoài ra, với biểu mẫu yêu cầu họp tùy chỉnh, nhóm của bạn có thể lên lịch các cuộc họp để thảo luận về tiến độ hoặc ý tưởng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân loại nhân viên theo vai trò và bộ phận để phân công công việc hiệu quả hơn

Đánh giá năng suất của từng thành viên trong nhóm để hỗ trợ lập kế hoạch và đang theo dõi hiệu suất

Bản đồ danh sách công việc trực tiếp lên lịch hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng

Danh sách công việc bao gồm cả tổng quan đầy đủ về các công việc hoàn thành và các công việc chi tiết, có thể thực hiện được cho nhóm

🔑 Lý tưởng cho Quản lý dự án và trưởng nhóm muốn đánh giá năng suất của đội ngũ và quản lý phân công và lập kế hoạch công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp Brain giúp bạn duy trì quy trình làm việc liền mạch để đảm bảo dự án luôn hoạt động trơn tru. Dưới đây là cách nó hỗ trợ: Tự động hóa các công việc lặp lại, chẳng hạn như nhắc nhở hoặc di chuyển công việc khi được đánh dấu là “hoàn thành”

Tạo bản tóm tắt nhanh về tiến độ dự án

Nhận các gợi ý để cải thiện kế hoạch dự án và đang theo dõi dự án Tạo và phân công các công việc và công việc con một cách liền mạch với ClickUp Brain

8. Mẫu danh sách việc cần làm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức dự án, ưu tiên các công việc cần làm và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan với mẫu ClickUp Work To Do

Dù bạn là nhà quản lý đang xử lý nhiều yêu cầu hay đang theo dõi các đầu ra, mẫu danh sách việc cần làm ClickUp Work To Do sẽ giúp bạn phản ánh chính xác khối lượng công việc thực tế của mình.

Nó giúp bạn ưu tiên các công việc theo mức độ quan trọng hoặc cấp bách, tổ chức công việc thành danh sách với các công việc con và ngày đáo hạn, và theo dõi tiến độ bằng cách sử dụng các chế độ xem Kanban hoặc Gantt.

Hơn nữa, với tính năng theo dõi thời gian tích hợp, bạn có thể ước tính số giờ lao động để lập kế hoạch dòng thời gian.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cài đặt tự động hóa để phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

Bảo gồm các trường như ngân sách, mức độ năng suất và điểm đánh giá thành công trong một chế độ xem hoàn chỉnh

Phân loại các công việc dự án theo ưu tiên hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng

Thêm các liên kết tham khảo, tệp tài nguyên và ghi chú để mọi thứ luôn dễ dàng truy cập

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhóm muốn tổ chức các công việc và khối lượng công việc để đảm bảo thành công của dự án.

9. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tìm khung quản lý công việc phù hợp và duy trì sự đồng bộ của nhóm với Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp

Mẫu Quản lý Công việc của ClickUp được thiết kế để giúp các nhóm duy trì sự tổ chức, tập trung và kiểm soát công việc hàng ngày. Với các danh sách tích hợp sẵn cho Nhiệm vụ Cần Thực Hiện, Ý Tưởng và Danh Sách Chờ, nó tạo ra một quy trình làm việc rõ ràng, đảm bảo các công việc được thực hiện suôn sẻ và không có gì bị bỏ sót.

Nó hỗ trợ các công việc cá nhân chi tiết và các sáng kiến toàn nhóm. Các chế độ xem và danh mục tùy chỉnh giúp nó phù hợp với hầu hết mọi quy trình làm việc. Ngoài ra, các ghi chú ngắn cho từng công việc cung cấp sự rõ ràng về ngữ cảnh.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng trạng thái, thẻ và bộ lọc để tổ chức các công việc và theo dõi tỷ lệ hoàn thành

Tích hợp với ClickUp Tài liệu và ClickUp Trò chuyện để có bối cảnh

Cài đặt tự động hóa cho các nhắc nhở, tính toán và các hàm khác để đảm bảo độ chính xác

Gán mối phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo quy trình làm việc trơn tru và không bị gián đoạn

🔑 Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và quản lý dự án muốn tổ chức các công việc dự án để có quy trình làm việc trơn tru.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem báo cáo hoàn thành công việc chỉ với một cái nhìn nhanh chóng thông qua Bảng điều khiển ClickUp. Tùy chỉnh báo cáo để phù hợp với quy trình làm việc của bạn, giúp việc đang theo dõi công việc dự án trở nên đơn giản. Dưới đây là những việc cần làm: Xem các công việc được giao, công việc hoàn thành và công việc trong tiến độ để xác định các điểm nghẽn

Nhận câu trả lời cho ước lượng thời gian và phụ thuộc để tối ưu hóa quy trình làm việc và kế hoạch dự án

Thêm thẻ để hiển thị các biểu đồ khác nhau, chẳng hạn như các công việc có rủi ro và nhiều hơn nữa

10. Mẫu danh sách hoạt động ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các hoạt động dự án và duy trì quy trình làm việc trơn tru với mẫu danh sách hoạt động ClickUp

Bạn đã có kế hoạch dự án, nhưng việc thực hiện suôn sẻ phụ thuộc vào việc tổ chức các chi tiết nhỏ. Mẫu Danh sách Hoạt động ClickUp giúp bạn chia nhỏ các công việc lớn thành các bước thực hiện cụ thể.

Với các tài liệu dự án tích hợp sẵn, nó giúp bạn brainstorm phạm vi công việc và xác định các bước thực hiện. Chế độ xem bảng giúp bạn tạo quy trình, từ đó dễ dàng nhận diện các lỗ hổng và điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, nó còn hữu ích cho các hoạt động lặp lại hoặc tuân thủ quy định.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Ghi chú mô tả, hạn chế, tài nguyên và giả định cho mỗi hoạt động

Tạo bản đồ phụ thuộc để duy trì quy trình làm việc trơn tru và kết nối

Theo dõi tiến độ công việc thông qua công cụ theo dõi, được cập nhật tự động khi công việc hoàn thành

Gắn thẻ thành viên, giao nhiệm vụ cho nhiều đồng nghiệp và chỉ định người chịu trách nhiệm

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý và nhóm vận hành đang tìm kiếm một phương pháp có cấu trúc để tổ chức chi tiết công việc.

📮 ClickUp Insight: Khi các công việc không hiển thị tích tụ, hậu quả là rất thực tế: 14% nhân viên cho biết điều này khiến việc tập trung vào công việc chính của họ trở nên 'khó khăn hơn', và 21% cảm thấy bị chậm lại và quá tải do áp lực thêm. Gánh nặng thầm lặng này không chỉ là một bất tiện—nó là một mối đe dọa trực tiếp đối với hiệu suất và sức khỏe của nhóm. Với ClickUp Brain, công việc ẩn không còn bị ẩn lâu. Nó có thể tự động hiển thị các công việc quá hạn, chưa được giao hoặc bị đình trệ, giúp các nhóm có thể hành động trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Hãy để ClickUp AI xử lý những công việc nặng nhọc — để nhóm của bạn có thể tập trung vào công việc tốt nhất của mình.

11. Mẫu quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các dự án và công việc đa chức năng một cách trơn tru với mẫu quản lý dự án ClickUp

Bạn đang tìm kiếm một khung làm việc để quản lý các dự án đa chức năng một cách hiệu quả? Mẫu Quản lý Dự án ClickUp mang lại sự rõ ràng trong quản lý tác vụ xuyên suốt các dòng thời gian, sản phẩm đầu ra và các nhóm làm việc.

Nó cung cấp chế độ xem tổng quan toàn diện, từ đang theo dõi rủi ro đến phân công công việc giữa các bộ phận. Các công việc ưu tiên và phụ thuộc được nhóm dưới tab ‘Công việc khẩn cấp’ để đơn giản hóa kế hoạch. Mẫu này cũng giúp tổ chức OKRs, giúp dễ dàng đồng bộ hóa công việc và mục tiêu.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tổ chức dự án với các cột mốc quan trọng cấp cao và chế độ xem dòng thời gian

Đang theo dõi nhiều dự án và quản lý tất cả chi tiết liên quan đến công việc tại một nơi duy nhất

Tạo biểu mẫu để thu thập thông tin, tài liệu để brainstorm và danh sách công việc để cấu trúc các công việc

Theo dõi tiến độ với các báo cáo trạng thái chi tiết để luôn cập nhật thông tin và đảm bảo tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, quản lý danh mục đầu tư và quản lý chương trình đang tìm kiếm một cách dễ dàng để quản lý dự án và công việc.

🧠 Thú vị: Có một bảo tàng về thất bại trưng bày những thất bại trong sáng tạo để bạn có thể học hỏi từ chúng. Bảo tàng này có hơn 100 sản phẩm và dịch vụ thất bại từ các công ty nổi tiếng như Colgate, Pepsico và nhiều công ty khác.

12. Mẫu Kế Hoạch Công Việc Dự Án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Có một kế hoạch dự án hoàn thành với mẫu kế hoạch công việc dự án ClickUp

Việc giữ tất cả các yếu tố của dự án trong một nơi duy nhất trở nên dễ dàng với mẫu kế hoạch công việc dự án ClickUp. Đây là một khung làm việc tuyệt vời để trực quan hóa dòng thời gian dự án dựa trên mối phụ thuộc giữa các công việc.

Chế độ xem dòng thời gian cho phép bạn lên lịch thời lượng công việc theo từng bộ phận. Tự động hóa tối ưu hóa mọi thứ để đảm bảo tiến độ, từ cập nhật tiến độ hoàn thành công việc đến các nhắc nhở kịp thời.

Ngoài ra, danh sách tất cả các hoạt động cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện, bao gồm lịch trình dự án, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, chậm trễ, các giai đoạn dự án và đánh giá nỗ lực.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo biểu mẫu nộp công việc để đảm bảo tính rõ ràng và đầy đủ trong việc ghi chép công việc

Chuyển đổi các công việc thành các cột mốc khóa để nhấn mạnh các thành tựu khóa và hạn chót

Thêm công thức để tính toán thời lượng các hoạt động và duy trì độ chính xác của dòng thời gian

Nhóm các công việc theo các giai đoạn của dự án để có cấu trúc và hiển thị tốt hơn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án và nhóm vận hành đang tìm kiếm một phương pháp có cấu trúc để tổ chức các hoạt động và dòng thời gian của dự án.

🔎 Bạn có biết? Hầu hết chúng ta hiện nay sử dụng các mẫu biểu đồ Gantt kỹ thuật số. Tuy nhiên, các biểu đồ Gantt đầu tiên được tạo ra trên giấy, điều này có nghĩa là phải vẽ lại toàn bộ biểu đồ ngay cả khi có những thay đổi nhỏ. Để tránh điều này, các quản lý dự án đã sử dụng các mảnh giấy để điều chỉnh khi cần thiết.

13. Mẫu ClickUp Getting Things Done

Tải miễn phí mẫu Nâng cao sự rõ ràng về các công việc và duy trì sự đồng bộ của dự án với mẫu ClickUp Getting Things Done

Mẫu ClickUp Getting Things Done (GTD) mang khung làm việc năng suất GTD của David Allen vào một định dạng kỹ thuật số gọn nhẹ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu và bất kỳ ai muốn nhanh chóng ghi chép, tổ chức và ưu tiên các công việc cần làm.

Tổ chức hộp thư đến, các hành động tiếp theo, danh sách chờ và các công việc "sẽ làm sau" hoặc "có thể làm" để tăng cường tập trung và ra quyết định tốt hơn. Các trường bối cảnh và bình luận cung cấp không gian cho ghi chú chi tiết, trong khi ước lượng thời gian giúp tối ưu hóa kế hoạch.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đánh giá mức độ ưu tiên cho từng công việc để duy trì sự tổ chức và đang theo dõi khối lượng công việc hiệu quả hơn

Tự động tính toán tổng, trung bình, phạm vi và nhiều hơn nữa cho ngân sách và thời gian

Kết nối tệp, tài liệu tham khảo và tài nguyên để truy cập dễ dàng

Thêm bối cảnh bằng các thẻ như bộ phận, mức độ ưu tiên hoặc giai đoạn quy trình làm việc

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án và người phụ trách dự án đang tìm kiếm một mẫu để giữ cho các công việc dự án được tổ chức gọn gàng.

tối ưu hóa quản lý dự án và tác vụ với ClickUp*

Quản lý dự án mà không có mẫu danh sách công việc giống như việc lắp ráp đồ nội thất IKEA mà không có hướng dẫn. Chắc chắn, bạn có thể hoàn thành được, nhưng không tránh khỏi việc thiếu ốc vít, uống thêm cà phê và một cuộc khủng hoảng nhỏ về ý nghĩa cuộc sống.

Với mẫu phù hợp, nhóm của bạn sẽ làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn, và ClickUp cung cấp điều đó cùng nhiều tính năng khác.

Với ClickUp Brain, mẫu, tài liệu và các công cụ hợp tác và kế hoạch khác, ClickUp giúp bạn duy trì mọi công việc dự án đang theo dõi.

Không còn bỏ sót công việc. Không còn phỏng đoán. Đăng ký ClickUp miễn phí ngay bây giờ và nhận được một lộ trình quản lý công việc rõ ràng.