Cách tự động hóa quy trình bán hàng bằng AI để tăng tốc độ chuyển đổi

Với tư cách là một chuyên gia bán hàng, bạn không tham gia vào công việc này để phải theo dõi các lời mời lịch, cập nhật CRM hay viết cùng một email theo dõi năm lần một ngày. Nhưng quá thường xuyên, ngày làm việc của bạn bị chiếm dụng bởi những công việc lặp đi lặp lại này.

Tin vui là gì? Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn tập trung vào những gì bạn giỏi nhất: xây dựng mối quan hệ và chốt đơn hàng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa quy trình bán hàng bằng AI thông qua ClickUp. 💁

Tính năng mẫu Mẫu quy trình bán hàng của ClickUp giúp bạn dễ dàng quản lý toàn bộ quy trình bán hàng từ đầu đến cuối. Đang theo dõi khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn khác nhau, quản lý thông tin giao dịch trong cơ sở dữ liệu không cần lập trình và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Tải miễn phí mẫu Tổ chức quy trình bán hàng của bạn với mẫu quy trình bán hàng ClickUp

Tại sao nên tự động hóa quy trình bán hàng của bạn?

Giữa việc theo đuổi các khách hàng tiềm năng mới, viết bài thuyết trình bán hàng và nhập thông tin vào hệ thống CRM, nhân viên bán hàng dành nhiều thời gian cho việc quản lý công việc hơn là thực sự bán hàng. Đó chính là lúc phần mềm tự động hóa bán hàng phát huy tác dụng, giúp bạn làm việc nhanh hơn và ít sai sót hơn.

Dưới đây là những gì bạn có thể đạt được với các công cụ tự động hóa bán hàng. 👇

Giảm thiểu nỗ lực thủ công: Tự động hóa việc mục nhập dữ liệu khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng, theo dõi và nhắc nhở để tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần

Dữ liệu CRM sạch hơn: Loại bỏ các mục nhập không nhất quán bằng AI giúp làm giàu, xác thực và tự động điền thông tin khách hàng tiềm năng

thời gian phản hồi nhanh hơn:* Sử dụng chatbot và đề xuất của AI để tương tác với khách hàng tiềm năng ngay lập tức, ngay cả ngoài giờ kinh doanh

Ưu tiên khách hàng tiềm năng thông minh hơn: Đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng dựa trên hành vi, mức độ tương tác và khả năng chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn: Phát hiện cơ hội bán hàng bổ sung và bán hàng chéo dựa trên phân tích AI từ các giao dịch mua hàng trước đó

tăng cường sự phối hợp giữa marketing và bán hàng: *Tự động đồng bộ quá trình chuyển giao giữa các nhóm thông qua việc đánh giá khách hàng tiềm năng bằng AI

🔍 Bạn có biết? Các nhóm bán hàng tại Hoa Kỳ và Canada đang dành hơn một phần ba thời gian của họ cho tất cả các việc cần làm, ngoại trừ bán hàng. Giữa việc cập nhật CRM và xử lý công việc quản trị viên, các nhân viên bán hàng đang mất đi những giờ quý giá mỗi ngày mà lẽ ra có thể dành để trò chuyện với khách hàng.

Các công việc bán hàng khóa mà bạn có thể tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo

Một ngày làm việc của quản lý bán hàng đi kèm với chi phí ẩn: thời gian, sự chú ý và cơ hội bị bỏ lỡ. Các công cụ AI giúp giảm thiểu những tổn thất này bằng cách tự động hóa các công việc không yêu cầu sự can thiệp của con người.

Dưới đây là các công việc bán hàng mà nó có thể xử lý một cách dễ dàng.

Tạo và đánh giá khách hàng tiềm năng: Sử dụng học máy để phân tích hoạt động trong quá khứ, đặc điểm dân số và hành vi để xác định và ưu tiên các khách hàng tiềm năng có khả năng chuyển đổi cao nhất

tiếp cận bán hàng tự động đa kênh: *Tự động hóa email, mạng xã hội và tin nhắn SMS dựa trên hành vi của khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa thời gian gửi để đạt hiệu quả tương tác cao nhất

*ghi chép cuộc gọi và cập nhật CRM: Ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc gọi bán hàng đồng thời ghi lại các chi tiết khóa trực tiếp vào CRM

Dự báo bán hàng: Phân tích xu hướng bán hàng lịch sử và hành vi mua hàng để dự đoán doanh thu tương lai và hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược

Tạo/lập đề xuất: Tạo các đề xuất cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng các giao dịch trước đó, sở thích của khách hàng và Tạo các đề xuất cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu bằng cách sử dụng các giao dịch trước đó, sở thích của khách hàng và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong bán hàng

Phân tích cảm xúc của khách hàng tùy chỉnh: Theo dõi đánh giá, khảo sát và mạng xã hội để đánh giá cảm xúc và điều chỉnh thông điệp cho phù hợp

Mục tiêu bán hàng bổ sung và bán chéo: Đề xuất các sản phẩm bổ sung bằng cách phân tích lịch sử mua hàng và thói quen mua sắm

🧠 Thú vị: Ý tưởng về phễu bán hàng ra đời vào năm 1898 khi nhà lý thuyết quảng cáo E. St. Elmo Lewis đề xuất mô hình AIDA — chú ý, quan tâm, mong muốn và hành động.

Cách tự động hóa quy trình bán hàng của bạn bằng AI

Quy trình bán hàng thủ công có nhiều nguy cơ gây trì hoãn—bỏ lỡ các cuộc theo dõi, quên công việc, ghi chú lộn xộn và bảng tính lỗi thời. AI có thể khắc phục điều đó, nhưng chỉ khi mọi thứ được tập trung tại một nơi duy nhất.

ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn. Với phần mềm quản lý dự án bán hàng ClickUp, bạn có các công cụ tích hợp sẵn để quản lý quy trình bán hàng và tự động hóa các tác vụ hành chính trong một không gian làm việc thống nhất.

Hãy cùng tìm hiểu các bước khóa để áp dụng AI trong bán hàng và cách ClickUp có thể hỗ trợ. 💼

Bước #1: Tạo bản đồ quy trình bán hàng của bạn

Trước khi áp dụng tự động hóa hoặc AI, hãy xác định hành trình mà khách hàng tiềm năng trải qua, từ lần tiếp xúc đầu tiên đến khi chốt đơn hàng. Bắt đầu bằng cách xác định các giai đoạn sau:

➡️ Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

➡️ Xác định tiêu chí

➡️ Khám phá

➡️ Đề xuất

➡️ Đàm phán

➡️ Kết thúc

Đối với mỗi giai đoạn, xác định các hành động cần thực hiện, người chịu trách nhiệm và thông tin cần thu thập để nâng cao năng suất bán hàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hình dung quy trình bán hàng đã được lập bản đồ bằng cách tạo Trạng thái Nhiệm vụ trong ClickUp cho từng giai đoạn bán hàng mà bạn đã xác định trước đó (ví dụ: Khách hàng tiềm năng mới, Cuộc gọi khám phá, Đề xuất đã gửi) và sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp như Giá trị giao dịch, Nguồn khách hàng tiềm năng, Kích thước công ty và Ngày dự kiến hoàn tất để theo dõi thông tin bán hàng khóa. Tùy chỉnh trạng thái tác vụ trong ClickUp

Bước #2: Tự động hóa việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

Mục nhập thủ công là một trong những nguyên nhân chính gây mất thời gian cho nhóm bán hàng. Dưới đây là một số cách để tự động hóa việc thu thập thông tin khách hàng tiềm năng bằng AI:

Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng ngay lập tức với biểu mẫu thông minh và chatbot , giúp ghi nhận thông tin của họ trực tiếp vào hệ thống CRM của bạn

Trích xuất các thông tin khóa như tên, công ty và số điện thoại bằng các công cụ phân tích email

Đưa các khách hàng tiềm năng từ chiến dịch quảng cáo trực tiếp vào hệ thống của bạn thông qua tích hợp với các nền tảng quảng cáo

Tự động điền thông tin công ty hoặc liên hệ còn thiếu thông qua các công cụ làm giàu dữ liệu do AI điều khiển như Clearbit hoặc ZoomInfo

🤩 Bonus: Để tiêu chuẩn hóa việc mục nhập khách hàng tiềm năng, hãy sử dụng ClickUp Forms để tự động chuyển đổi các bài nộp/gửi thành nhiệm vụ ClickUp. Bạn có thể kéo và thả các trường như Email, Tên công ty, Ngân sách và Lĩnh vực dịch vụ quan tâm bằng Trường Tùy chỉnh và áp dụng lógica điều kiện để tùy chỉnh câu hỏi dựa trên câu trả lời (ví dụ: chỉ hiển thị ‘Kích thước đội ngũ’ nếu họ chọn ‘Doanh nghiệp’). Sử dụng các Trường Tùy chỉnh của ClickUp để thu thập thông tin khóa về khách hàng

🧠 Thú vị: Khái niệm về kịch bản bán hàng hiện đại có thể truy nguyên từ những năm 1880, khi Công ty Máy Đếm Tiền Quốc Gia (National Cash Register Company) đào tạo nhân viên bán hàng của mình bằng cách sử dụng các chuỗi bài thuyết trình được ghi nhớ.

Bước #3: Phân công và ưu tiên khách hàng tiềm năng tự động

Có khách hàng tiềm năng mới? Đã đến lúc tự động hóa việc phân công để đảm bảo nhân viên phù hợp sẽ liên hệ ngay lập tức. Dưới đây là những việc cần làm:

Giao nhiệm vụ cho nhân viên bán hàng tự động dựa trên các quy tắc phân bổ khách hàng tiềm năng (lead routing rules) theo khu vực, kích thước giao dịch hoặc dòng sản phẩm

Xếp hạng khách hàng tiềm năng bằng các mô hình đánh giá AI/ML đánh giá mức độ tương tác, sự phù hợp hoặc ý định

Xác định các tài khoản có khả năng chuyển đổi cao nhất với phân tích dự đoán

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp để tự động phân công nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí (ví dụ: Giá trị giao dịch, Nguồn). Bạn thậm chí có thể cài đặt quy tắc ưu tiên tự động để các khách hàng tiềm năng cấp doanh nghiệp được đánh dấu là Ưu tiên cao. Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh phù hợp với quy trình bán hàng độc đáo của bạn

📮 ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa từng thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% những người đã áp dụng AI cho biết nó đã giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự chênh lệch này có thể không chỉ là khoảng cách công nghệ. Trong khi những người tiên phong đang đạt được những lợi ích đo lường được, đa số có thể đang đánh giá thấp mức độ biến đổi mà AI có thể mang lại trong việc giảm tải công việc trí óc và lấy lại thời gian. 🔥 ClickUp Brain giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tích hợp AI một cách mượt mà vào quy trình làm việc của bạn. Từ việc tóm tắt các chủ đề, soạn thảo nội dung, phân tích các dự án phức tạp đến tạo ra các công việc con, AI của chúng tôi có thể làm tất cả. Không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bắt đầu lại từ đầu. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ có thể miễn phí tập trung ít hơn vào việc định dạng và nhiều hơn vào việc dự báo.

Bước #4: Kích hoạt các nhắc nhở và theo dõi

Theo dõi đúng thời điểm thường quyết định thành công hay thất bại của một giao dịch. AI có thể đảm bảo không có khách hàng tiềm năng nào bị bỏ lỡ bằng cách:

Tạo các nhắc nhở tự động sau cuộc gọi hoặc cuộc họp

Gửi email tự động dựa trên hoạt động hoặc sự không hoạt động của khách hàng tiềm năng

Đánh dấu các giao dịch bị đình trệ chưa tiến triển qua giai đoạn nào trong khung thời gian đã đặt ra

Nhiều công cụ, từ các tiện ích bổ sung của Gmail đến các hệ thống CRM chuyên dụng, hiện nay đều cung cấp các gợi ý AI hoặc các nhắc nhở thông minh đề xuất thời điểm và cách thức để tái tương tác.

📍 Ví dụ về tự động hóa: Nếu trạng thái thay đổi từ Discovery → Tạo công việc con: Gửi email theo dõi sau ba ngày

Nếu không có thay đổi trạng thái trong vòng 5 ngày → Đăng bình luận: ‘Này, hãy theo dõi khách hàng tiềm năng này!’

Nếu ngày đáo hạn là hôm nay → Di chuyển công việc sang 'Urgent' và thông báo cho người được giao nhiệm vụ

Bước #5: Sử dụng AI để soạn thảo email, tóm tắt cuộc gọi và đánh giá khách hàng tiềm năng

Bạn không cần phải dành hàng giờ mỗi ngày để soạn thảo tin nhắn và ghi chú. AI có thể ngay lập tức nâng cao năng suất và tiết kiệm thời gian.

Không biết bắt đầu từ đâu? Hãy thử những ý tưởng sau:

*tự động hóa việc soạn thảo email: Sử dụng các công cụ AI (ví dụ: Copy.ai, Lavender, ClickUp Brain) để cá nhân hóa email tiếp cận ban đầu, email theo dõi và email tiếp thị, sau đó thực hiện thử nghiệm A/B để đánh giá hiệu quả của phiên bản

Tóm tắt cuộc gọi tự động: Ghi âm và chuyển đổi văn bản các cuộc họp bằng các công cụ như Ghi âm và chuyển đổi văn bản các cuộc họp bằng các công cụ như ClickUp AI Notetaker , Gong, Chorus hoặc Otter; trích xuất các tín hiệu mua hàng, đối tượng và các bước tiếp theo

Xác định khách hàng tiềm năng nhanh hơn: Áp dụng các mô hình đánh giá dựa trên AI để xếp hạng khách hàng tiềm năng theo ý định, sự phù hợp hoặc mức độ tương tác

Tối ưu hóa công việc sau cuộc gọi: Tự động cập nhật CRM, tạo công việc và kích hoạt các bước theo dõi bằng các công cụ như Hints AI hoặc Zapier workflows, hoặc đơn giản là tự động hóa các quy trình này bằng ClickUp Brain

Huấn luyện với thông tin từ AI: Phân tích dữ liệu từ các cuộc hội thoại bán hàng để xác định các hành vi thành công và cải thiện thông điệp

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Lo lắng về việc chuyển đổi giữa quá nhiều công cụ và quy trình làm việc bị gián đoạn? ClickUp Brain mang sức mạnh của AI trực tiếp vào không gian làm việc bán hàng của bạn, hoạt động xuyên suốt các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại để loại bỏ công việc bị phân mảnh và giúp nhóm của bạn đóng giao dịch nhanh hơn. Trong bất kỳ công việc nào, hãy sử dụng AI Writer để tạo ra ngay lập tức: Thông điệp tiếp cận khách hàng tiềm năng

Email theo dõi

Kịch bản xử lý đối tượng Tạo email theo dõi hoặc kịch bản thông cáo báo chí với ClickUp Brain

🚀 Thử các gợi ý như: Viết email tiếp thị ban đầu giới thiệu mô hình định giá mới của chúng tôi đến các startup SaaS tại Hoa Kỳ. Tóm tắt cuộc gọi khám phá này và nhấn mạnh các tín hiệu mua hàng, lo ngại và các bước tiếp theo Danh sách các mục cần thực hiện từ cuộc gọi bán hàng này và phân công các công việc con dựa trên mức độ cấp bách

Bước #6: Tối ưu hóa quản lý đề xuất và hợp đồng

Việc tạo đề xuất và hợp đồng có thể lặp đi lặp lại và dễ xảy ra lỗi, nhưng bạn có thể thay đổi điều này bằng cách:

Tự động tạo bản nháp hợp đồng với các điều khoản và điều kiện đã được phê duyệt

Xác định dữ liệu thiếu trước khi gửi đề xuất

Cảnh báo ngôn ngữ có rủi ro cần được xem xét pháp lý

đang theo dõi* lịch sử phiên bản để tuân thủ quy định

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Tài liệu để lưu trữ các đề xuất, hợp đồng và nội dung hỗ trợ bán hàng, giúp truy cập dễ dàng và tiêu chuẩn hóa thông tin trên toàn nhóm. Tạo, chỉnh sửa và phân công các công việc hợp đồng bằng ClickUp Tài liệu Bạn có thể: Sử dụng trang con để tổ chức theo loại khách hàng, dòng dịch vụ hoặc giai đoạn giao dịch

Hợp tác thời gian thực bằng cách gắn thẻ thành viên nhóm, để lại bình luận cho bộ phận pháp lý hoặc tài chính, và giao nhiệm vụ trực tiếp trong tài liệu

Sử dụng lệnh slash để thêm bảng, nút, băng rôn và thậm chí các tệp đính kèm, giúp mỗi đề xuất trở nên phong phú, có cấu trúc và phù hợp với thương hiệu

Để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể thử các mẫu tùy chỉnh của ClickUp.

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các cơ hội bán hàng qua mọi giai đoạn của quy trình bán hàng với mẫu quy trình bán hàng ClickUp

Mẫu quy trình bán hàng ClickUp có thể tích hợp tất cả các bước vào một quy trình làm việc thống nhất, hợp tác mà toàn bộ nhóm của bạn có thể tuân theo. Mẫu kế hoạch bán hàng sẵn sàng sử dụng này giúp bạn:

Lưu trữ thông tin khóa quan trọng về giao dịch và liên hệ bằng cơ sở dữ liệu không cần lập trình, cho phép hợp tác

Hiển thị hoạt động của nhân viên bán hàng, dòng thời gian và sự di chuyển của quy trình bán hàng thông qua biểu đồ, lịch và bảng điều khiển

Giúp việc đào tạo nhân viên mới trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp cho họ một lộ trình rõ ràng, có thể lặp lại để tuân theo

Bước #7: Dự báo doanh số và hiệu suất

Dự báo chính xác giúp bạn lập kế hoạch trước, đặt mục tiêu thực tế và duy trì tiến độ. Tuy nhiên, việc dự đoán hiệu suất bán hàng trở nên khó khăn khi dữ liệu của bạn bị phân tán.

Sử dụng bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI để đạt được mục tiêu bán hàng của bạn:

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và tốc độ giao dịch

Xác định các tài khoản có nguy cơ cao hoặc dấu hiệu churn

Mô hình hóa* các kịch bản doanh thu tốt nhất, xấu nhất và khả năng cao nhất

Nhiều hệ thống CRM hiện nay tích hợp các tính năng dự báo tiên đoán được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, giúp các nhà lãnh đạo bán hàng có hiển thị tốt hơn.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp cung cấp báo cáo thời gian thực để đang theo dõi mọi giai đoạn của quy trình bán hàng. Theo dõi tiến độ giao dịch, hoạt động của nhân viên bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi—tất cả trong một nơi—để dự báo doanh thu với bảng điều khiển bán hàng của bạn. Đang theo dõi các chỉ số bán hàng quan trọng và mức độ hài lòng của khách hàng với bảng điều khiển ClickUp Dashboards Với các bảng điều khiển trực quan này, bạn có thể thêm các thẻ như: Số lượng công việc theo trạng thái (để theo dõi luồng của quy trình)

Tổng giá trị giao dịch (cho tổng doanh thu trong ống dẫn)

Các công việc theo người được giao (để theo dõi khối lượng công việc của nhân viên bán hàng)

xu hướng hoàn thành công việc *(để theo dõi tiến độ)

Dưới đây là một số công cụ AI hàng đầu dành cho nhóm bán hàng:

Gong sử dụng trí tuệ cuộc hội thoại để phân tích các cuộc gọi bán hàng và đưa ra các thông tin hướng dẫn. Nó giúp nhân viên bán hàng hiểu rõ những gì là công việc (và những gì không phải là công việc) trong các cuộc hội thoại Lavender là trợ lý bán hàng AI giúp nhân viên bán hàng viết email tiếp cận khách hàng tiềm năng có tỷ lệ chuyển đổi cao. Nó cung cấp phản hồi thời gian thực, điều chỉnh giọng điệu và gợi ý cá nhân hóa để tăng tỷ lệ phản hồi Clari tập trung vào trí tuệ doanh thu, sử dụng AI để dự đoán kết quả giao dịch và sức khỏe của đường ống bán hàng với độ chính xác cao. Nó cung cấp cho các nhà lãnh đạo bán hàng hiển thị cần thiết để quản lý rủi ro và đưa ra quyết định thông minh hơn

🧠 Thực tế thú vị: Các công ty sử dụng công cụ được hỗ trợ bởi AI đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về ROI, với một số báo cáo tăng trưởng từ 10-20%.

Tại sao nên chọn ClickUp?

Trong khi tất cả các công cụ tự động hóa bán hàng đều giải quyết các phần cụ thể của quy trình bán hàng, ClickUp là nơi mọi thứ được tích hợp hoàn hảo.

Dưới đây là lý do tại sao ClickUp nổi bật và tại sao nhóm của bạn sẽ yêu thích sử dụng nó. 😍

Chế độ xem và quản lý các hoạt động tiếp cận khách hàng thông qua Danh sách trong ClickUp

🔍 Bạn có biết? Năm 1911, Frederick Winslow Taylor đã giới thiệu các nguyên tắc quản lý khoa học vào lĩnh vực bán hàng công nghiệp. Phương pháp của ông nhấn mạnh việc đang theo dõi dữ liệu và tiêu chuẩn hóa quy trình, tạo nền tảng cho các quy trình bán hàng có cấu trúc vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Giữ cho các giao dịch luôn tiến triển với ClickUp

Quá trình bán hàng không bao giờ chậm lại, vậy tại sao quy trình của bạn lại phải như vậy?

Đúng vậy, có rất nhiều công cụ AI sẵn có để xử lý các giai đoạn khác nhau của chu kỳ bán hàng. Nhưng bạn có thể tiếp tục chuyển đổi giữa các tab và ghép nối các quy trình làm việc trong bao lâu nữa? Sự phình to của AI là có thật và đang gây áp lực lên nhóm!

ClickUp tích hợp nhiều tính năng của các công cụ AI vào một nền tảng duy nhất, đồng thời cung cấp bối cảnh đầy đủ về công việc của bạn. Với ClickUp, bạn có thể tối ưu hóa mọi giai đoạn của quy trình bán hàng bằng cách sử dụng AI và tự động hóa tích hợp sẵn.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, theo dõi khách hàng tiềm năng và cập nhật quy trình bán hàng với ClickUp Automations. Sử dụng ClickUp Brain để soạn thảo nhanh chóng các nội dung tiếp cận khách hàng, tóm tắt ghi chú khách hàng hoặc tạo ra các bước tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi hiệu suất của nhân viên bán hàng, tiến độ giao dịch và khối lượng công việc của đội ngũ với các bảng điều khiển tùy chỉnh.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!