Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa miễn phí để thu hút nhiều khách hàng hơn

Bạn có ý tưởng tuyệt vời nhưng không biết cách biến nó thành một đề xuất thành công?

Bạn chỉ có vài giây để thu hút sự chú ý của khách hàng – vì vậy bản đề xuất của bạn cần phải rõ ràng, có cấu trúc và thuyết phục ngay từ đầu. Nó phải bao gồm phạm vi dự án, lịch trình, sản phẩm/dịch vụ cung cấp và giá cả. Hãy xem bản đề xuất như một công cụ tiếp thị – đây là cơ hội của bạn để thể hiện giá trị của mình và thuyết phục khách hàng lựa chọn bạn thay vì đối thủ cạnh tranh.

Hãy khám phá những mẫu đề xuất thiết kế đồ họa hàng đầu để giúp bạn trình bày dịch vụ của mình một cách rõ ràng và tự tin.

*mẫu đề xuất thiết kế đồ họa là gì?

Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa là các tài liệu đã được định dạng sẵn, giúp bạn trình bày dịch vụ, hiểu biết về dự án, báo giá và dòng thời gian cho khách hàng tiềm năng một cách rõ ràng và chuyên nghiệp.

Dưới đây là các thành phần tiêu chuẩn của một mẫu đề xuất dự án:

Trang bìa: Tiêu đề dự án, tên khách hàng và nhà thiết kế, logo, và ngày nộp

Giới thiệu: Mô tả ngắn gọn về công ty của bạn và tầm nhìn của bạn

Tổng quan dự án: Tóm tắt yêu cầu của khách hàng và mục tiêu của dự án

phạm vi công việc:* Phân tích chi tiết về dịch vụ của bạn và các chỉ số thành công để đo lường kết quả

*dòng thời gian: Các cột mốc của dự án, thời hạn giao hàng và thời lượng dự kiến hoàn thành dự án

Cấu trúc giá: Phân tích chi tiết về cấu trúc chi phí và cấu trúc thanh toán

Mẫu công việc: Các dự án đã thực hiện dán với nhu cầu của khách hàng

Điều khoản và điều kiện: Xác định giới hạn sửa đổi, chi tiết quyền sở hữu, chính sách hủy bỏ và các điều khoản khóa khác

CTA: Các bước tiếp theo và thông tin liên hệ

Chữ ký: Không gian dành cho cả bạn và khách hàng ký tên và phê duyệt bản đề xuất

*những yếu tố làm nên một mẫu đề xuất thiết kế đồ họa tốt?

Một mẫu đề xuất thiết kế đồ họa tốt đóng vai trò như một hướng dẫn để trình bày ý tưởng, thể hiện kinh nghiệm và đặt ra kỳ vọng rõ ràng. Vì vậy, khi lựa chọn, hãy đảm bảo xem xét các yếu tố sau:

Cấu trúc và sự rõ ràng: Sử dụng các phần và bố cục được định nghĩa rõ ràng để giúp khách hàng dễ dàng điều hướng qua đề xuất của bạn

Thẩm mỹ thị giác: Chọn mẫu có kiểu chữ và không gian nhất quán để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong bản đề xuất

Tùy chỉnh được: Chọn các mẫu có thể tùy chỉnh theo thương hiệu và nhu cầu dự án của bạn — điều này giúp xây dựng uy tín và củng cố nhận diện thương hiệu

Yếu tố tương tác: Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa nên có các yếu tố tương tác, như menu thả xuống, để đề xuất của bạn nổi bật hơn

Cấu trúc toàn diện: Chọn mẫu có cấu trúc đầy đủ, bao gồm phần giới thiệu, đánh giá của khách hàng, yêu cầu dự án, dòng thời gian và nhiều hơn nữa. Điều này giúp truyền đạt thông tin đầy đủ để khách hàng đưa ra quyết định thông minh

Tổng quan về các mẫu đề xuất thiết kế đồ họa

Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa miễn phí để trình bày chuyên nghiệp như một chuyên gia

Sẵn sàng tạo/lập bản đề xuất thiết kế đồ họa một cách trơn tru? Dưới đây là danh sách công việc các mẫu bản đề xuất thiết kế đồ họa hàng đầu để giúp bạn tạo ra những bản đề xuất hấp dẫn và chuyên nghiệp:

1. Mẫu đề xuất dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp ý tưởng, tạo danh sách công việc và hợp tác với các bên liên quan bằng mẫu đề xuất dự án ClickUp

Một bản đề xuất toàn diện và chuyên nghiệp là chìa khóa để được phê duyệt bất kỳ dự án nào. Mẫu đề xuất dự án ClickUp giúp bạn tổ chức ý tưởng và các chi tiết quan trọng.

Mẫu này cho phép bạn làm nổi bật mục tiêu và thành tựu của dự án, đồng thời minh họa mối quan hệ giữa các công việc dự án, thành viên nhóm và các bên liên quan, từ đó nâng cao hiệu quả hợp tác.

Dù bạn đang chuẩn bị cho sự chấp thuận của ban lãnh đạo hay cố gắng giữ cho bản đề xuất dự án đầy đủ, mẫu này cung cấp một bảng trắng hợp tác để tổ chức thông tin.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Chỉnh sửa, làm nổi bật hoặc thêm thông tin bằng các hình dạng và ghi chú dán

Tối ưu hóa quy trình thiết kế với tính năng đang theo dõi công việc tích hợp, các giai đoạn được cấu trúc rõ ràng và hợp tác dễ dàng

Tăng cường hiệu quả bằng cách chèn hình ảnh để hỗ trợ nội dung

Kết nối các nguồn liên quan và thêm thông tin bổ sung với thẻ website và hộp văn bản

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế muốn truyền đạt thông tin đề xuất và bảo mật dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang gặp khó khăn với công việc lộn xộn? Sử dụng ClickUp Docs để liên kết tài liệu với công việc và duy trì sự hợp tác và năng suất. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Tạo bất kỳ tài liệu hoặc wiki nào đáp ứng yêu cầu của bản đề xuất thiết kế đồ họa

Gán bình luận và mục, tạo các công việc có thể theo dõi để hợp tác dễ dàng

Giữ tất cả tài nguyên được tổ chức gọn gàng

Bảo vệ tài liệu của bạn bằng các liên kết chia sẻ và quản lý quyền truy cập

2. Mẫu đề xuất cho công ty thiết kế sáng tạo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo cơ sở dữ liệu dự án, tổ chức nhóm và cài đặt thời hạn với mẫu đề xuất cho agency sáng tạo ClickUp

Quản lý nhiều đề xuất mà không có kế hoạch? Đó chỉ là việc đa nhiệm hỗn loạn kèm theo áp lực thêm. Mẫu đề xuất cho agency sáng tạo ClickUp giúp bạn sắp xếp và quản lý đề xuất mà không gây ra sự hỗn loạn thêm.

Với mỗi dự án, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhanh chóng về trạng thái phê duyệt, các lần chỉnh sửa, nhóm thực hiện, đối tượng dự án và chi phí cơ hội. Điều này giúp bạn tối ưu hóa quy trình quản lý đề xuất và phản hồi yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Đính kèm liên kết bản trình bày, để các bên liên quan có thể chế độ xem đề xuất với chế độ xem dễ dàng

Ghi chú các tác vụ phụ thuộc để xác định những việc cần làm trước khi bắt đầu bước tiếp theo, giúp nhóm làm việc đồng bộ

Phân loại loại chỉnh sửa để ưu tiên và lập kế hoạch hiệu quả

Trình bày ý tưởng của bạn một cách sinh động bằng hình ảnh, biểu đồ và đồ họa

🔑 Phù hợp cho: Chuyên gia marketing, công ty thiết kế và nhà thiết kế tự do muốn quản lý và tổ chức nhiều đề xuất cho khách hàng.

➡️ Xem thêm: Phần mềm và công cụ hợp tác thiết kế đồ họa tốt nhất

3. Mẫu yêu cầu đề xuất ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi ngày và hạn chót của RFP, tổ chức thông tin và tối ưu hóa giao tiếp với mẫu đề xuất RFP của ClickUp

Mẫu đề xuất yêu cầu của ClickUp giúp bạn duy trì sự tổ chức, tiến độ và phản hồi nhanh chóng. Nó cho phép bạn tạo danh sách công việc với thời hạn và ngày trao giải, đảm bảo các giai đoạn của quy trình được hoàn thành đúng hạn.

Ngoài ra, với các giai đoạn dự án tùy chỉnh như kế hoạch, soạn thảo, phân phối, xem xét và trao giải, bạn luôn nắm rõ giai đoạn của quy trình RFP. Hơn nữa, các công cụ trực quan tích hợp giúp bạn đang theo dõi và báo cáo để luôn kiểm soát tiến độ dự án.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Tạo danh sách kiểm tra cho từng giai đoạn của quy trình RFP để không bỏ sót bất kỳ bước nào hoặc chi tiết quan trọng

Theo dõi ngân sách được phân bổ cho từng bước và toàn bộ quy trình

Đính kèm và lưu trữ các tệp đính kèm liên quan tại một nơi duy nhất để truy cập, tham khảo và hợp tác dễ dàng

Danh sách công việc RFP và đánh dấu các mối phụ thuộc, tối ưu hóa quy trình lựa chọn đề xuất tốt nhất

🔑 Phù hợp cho: Nhóm mua sắm và doanh nghiệp nhỏ muốn tổ chức quy trình RFP cho các dự án sắp tới.

4. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo các bản đề xuất hấp dẫn, tổ chức các yếu tố và cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng với mẫu đề xuất thương mại ClickUp

Muốn chốt được dự án mơ ước? Hãy bắt đầu bằng một bản đề xuất thuyết phục. Mẫu đề xuất thương mại ClickUp sẽ giúp bạn làm điều đó. Nó cung cấp một định dạng có tổ chức để trình bày thông tin công ty và danh sách công việc mà bạn đã làm.

Hơn nữa, mẫu này cho phép bạn bao gồm các thông tin khóa như phạm vi dự án, dòng thời gian, phân bổ ngân sách và các sản phẩm đầu ra, giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan rõ ràng hơn. Điều này tiết kiệm thời gian, vì bạn không cần phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Trình bày vấn đề, dữ liệu để tạo cảm giác cấp bách và nguyên nhân gốc rễ

Hỗ trợ chi tiết và nâng cao chất lượng đề xuất bằng hình ảnh và biểu đồ

Cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ của bạn, kèm theo dự báo lợi nhuận và kết quả dự án

Đảm bảo tính rõ ràng bằng cách ghi rõ tất cả các điều khoản và điều kiện, phương thức thanh toán và thông tin bảo mật trong phần thỏa thuận

🔑Phù hợp cho: Các nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế muốn thu hút khách hàng tiềm năng một cách ấn tượng.

➡️ Xem thêm: Mẫu đề xuất ngân sách miễn phí trong Excel và ClickUp

5. Mẫu bản mô tả dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đặt đối tượng, tổ chức tài nguyên và tạo ra một câu chuyện thuyết phục với mẫu câu chuyện dự án ClickUp

Một câu chuyện thuyết phục và toàn diện là cài đặt cho một đề xuất dự án thành công. Mẫu Câu Chuyện Dự Án ClickUp giúp nhóm của bạn đồng bộ hóa và tập trung vào mục tiêu.

Mẫu này cung cấp một định dạng có cấu trúc để trình bày mục tiêu và lý do của dự án, kèm theo biểu đồ, sơ đồ và hình ảnh minh họa để làm cho nội dung trở nên sinh động và toàn diện hơn. Ngoài ra, mẫu này giúp bạn tổ chức tất cả thông tin tại một nơi duy nhất, dù là cho việc ra mắt sản phẩm mới hay cải thiện sản phẩm hiện có, đảm bảo hợp tác hiệu quả.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Thông tin rõ ràng về mục tiêu và kết quả mong đợi với mô tả súc tích và lý do cụ thể

Tạo dòng thời gian dự án để đảm bảo dự án đang theo dõi tiến độ

Cung cấp tổng quan về chi phí cho từng sản phẩm đầu ra

Thêm hình ảnh để giới thiệu nhóm của bạn và nêu rõ lĩnh vực chuyên môn của họ

🔑 Phù hợp cho: Nhóm dự án, nhà thiết kế tự do, công ty thiết kế và doanh nghiệp nhỏ muốn ghi chép mục tiêu và giải pháp dự án.

Dưới đây là chia sẻ của Matt Brunt, Nhà thiết kế đồ họa tại Creative Element, về việc sử dụng ClickUp:

Đặc biệt, tính năng công việc con và khả năng định nghĩa mối phụ thuộc giữa các tác vụ đã trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với chúng tôi, vì chúng tôi thường xuyên làm việc trên các dự án có nhiều thành phần, thường được thực hiện bởi các thành viên khác nhau trong nhóm của chúng tôi (hoặc của khách hàng). Ngoài ra, tab Home, cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về dự án, đã giúp chúng tôi tránh được những trì hoãn không cần thiết trong giao tiếp hoặc sản xuất.

🎨 Muốn xem cách các nhóm thiết kế sử dụng ClickUp trong thực tế? Video ngắn này sẽ hướng dẫn bạn cách tổ chức quy trình làm việc sáng tạo, xây dựng thư viện tài nguyên và tối ưu hóa mọi giai đoạn của dự án thiết kế - từ đầu đến cuối.

6. Mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đang theo dõi từng giai đoạn của hợp đồng và quản lý tài liệu quan trọng với mẫu quản lý hợp đồng ClickUp

Quản lý hợp đồng không có nghĩa là đối mặt với hỗn loạn và thông tin phân tán. Mẫu Quản lý Hợp đồng ClickUp cung cấp một trung tâm có cấu trúc với các không gian để lưu trữ tài liệu, quản lý quy trình làm việc và đang theo dõi dòng thời gian.

Mẫu đề xuất hiển thị dòng thời gian dự kiến và tỷ lệ tiến độ, giúp đang theo dõi từng giai đoạn một cách nhanh chóng. Để đang theo dõi trạng thái của từng bản nháp, bạn có thể cài đặt các trạng thái như Đang thực hiện, Bản nháp đầu tiên, Đang xem xét và Bản cuối cùng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Xem tổng quan về tất cả các hạn chót trong một kỳ tùy chỉnh để đang theo dõi và điều chỉnh nhanh chóng

Theo dõi tiến độ bằng công cụ đo lường tích hợp, cập nhật tự động khi các công việc được hoàn thành

Quản lý và tổ chức tất cả tài liệu trong chế độ xem Docs

Thảo luận và hợp tác với nhóm của bạn trong phần thảo luận

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế cần quản lý tài liệu liên quan cho các hợp đồng khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) như ClickUp Brain giúp tối ưu hóa quy trình tạo đề xuất và quản lý dự án khách hàng. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Nhận câu trả lời từ tài liệu, công việc và dự án mà không cần tìm kiếm thủ công

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại để tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất làm việc

Giữ luồng nhất quán trong bản đề xuất thiết kế đồ họa với các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Tối ưu hóa quy trình tạo đề xuất và quản lý dự án khách hàng với ClickUp Brain

7. Mẫu thiết kế đồ họa ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý tệp tin, ước lượng thời gian và trực quan hóa các công việc với mẫu thiết kế đồ họa ClickUp

Bạn có bao nhiêu tệp tin lộn xộn với tên như "Dự án 1", "Tệp cuối cùng", "Dự án 1 tệp cuối cùng 2", và tiếp tục? Mạng lưới thư mục và tệp tin cho từng khách hàng dẫn đến quy trình làm việc kém hiệu quả và hỗn loạn. Mẫu thiết kế đồ họa ClickUp mang lại trật tự cho sự hỗn loạn, với tất cả công cụ và tính năng giúp bạn tổ chức công việc một cách sáng tạo.

Mẫu này lý tưởng cho các nhà thiết kế tự do hoặc nhóm nhỏ muốn một thiết lập đơn giản, không rườm rà để quản lý dự án thiết kế. Phân chia công việc theo trạng thái xem xét (nội bộ/khách hàng/đang chờ), tập trung các yêu cầu và liên kết, và đang theo dõi các bản sửa đổi trong một luồng thiết kế có cấu trúc.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Tổ chức các liên kết brief, thiết kế và nội dung trong một nơi duy nhất

Phân chia công việc thành các giai đoạn rõ ràng để duy trì quy trình có cấu trúc và dễ quản lý

Theo dõi các bản sửa đổi theo từng giai đoạn dự án để đảm bảo phản hồi được thực hiện một cách suôn sẻ

Danh sách công việc phụ thuộc cho công việc, để bạn biết những gì cần hoàn thành trước tiên

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế đồ họa muốn tổ chức quy trình thiết kế đồ họa và tài liệu.

➡️ Xem thêm: Cách sử dụng AI trong thiết kế đồ họa

8. Mẫu thiết kế đồ họa nâng cao ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa quy trình làm việc từ đầu đến hoàn thành với mẫu thiết kế đồ họa nâng cao ClickUp

Đối với quy trình công việc của agency hoặc hợp tác giữa nhiều nhà thiết kế, các lớp mẫu thiết kế đồ họa nâng cao của ClickUp được sử dụng trong tự động hóa, phân loại tệp (PNG, PSD, v.v.) và xem trước tài sản trong chế độ xem bảng. Đây là lựa chọn lý tưởng khi bạn phải xử lý các dự án thương hiệu phức tạp, quản lý nhiều định dạng và làm việc đa chức năng.

Mẫu thiết kế đồ họa này cho phép bạn đính kèm tệp đính kèm các file thiết kế và hình ảnh để chúng hiển thị trong chế độ xem bảng, giúp đang theo dõi công việc dễ dàng hơn. Bạn có thể liệt kê các công việc liên quan trong danh sách công việc để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ công việc nào. Ngoài ra, mẫu này còn cho phép bạn tải lên các file liên quan để lưu trữ tất cả thông tin của từng công việc tại một nơi duy nhất.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Hình dung quy trình từ ý tưởng ban đầu đến thiết kế cuối cùng bằng sơ đồ luồng và các kết nối

Phân loại các công việc theo loại tệp PNG, PSD, RG, JPEG và GIF

Thêm bình luận để tham khảo bên cạnh các công việc

Danh sách công việc tất cả thông tin về màu sắc thương hiệu và phong cách thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế đồ họa tự do và các công ty thiết kế đồ họa muốn tổ chức chi tiết dự án để đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn hợp tác hiệu quả và thiết kế nhanh chóng? Sử dụng ClickUp Designs để quản lý quy trình thiết kế. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các nhân vật thiết kế, thành phần, hành trình người dùng, bản tóm tắt sáng tạo và nhiều hơn nữa

Sắp xếp thiết kế và cài đặt ưu tiên công việc để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Hiển thị khối lượng công việc của nhóm để lập kế hoạch đơn giản

Tăng cường hợp tác và tối ưu hóa phản hồi

9. Mẫu ý tưởng thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Brainstorm ý tưởng, tổ chức và ưu tiên chúng, đồng thời đang theo dõi tiến độ với mẫu ClickUp Design Ideation Template

Mẫu ý tưởng thiết kế ClickUp cung cấp khung làm việc phù hợp để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực. Nó cung cấp một phương pháp có cấu trúc để brainstorming với nhóm và đưa ra kế hoạch cụ thể – tương tự như cách một bảng ý tưởng giúp ghi chép và tổ chức ý tưởng tại một nơi trước khi biến chúng thành các bước hành động cụ thể.

Với tính năng tự động hóa, bạn có thể đảm bảo nhóm luôn làm việc hiệu quả. Ngoài ra, chế độ xem bảng trắng giúp dễ dàng xác định các điểm tắc nghẽn và tìm ra giải pháp. Mẫu này giúp bạn phân loại ý tưởng theo chủ sở hữu, giúp việc đang theo dõi trở nên đơn giản.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Hiển thị cho nhóm dự án cùng với hình ảnh của họ

Sử dụng ghi chú dán để tạo danh sách công việc tập trung vào quy trình, sản phẩm và con người

Giữ nhóm đang theo dõi hiệu quả với các tính năng tự động hóa

Thể hiện ý tưởng và quy trình một cách hiệu quả với Bản đồ Tư duy, kết nối và hình dạng

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế tự do, nhóm thiết kế đồ họa và các công ty thiết kế đang tìm kiếm cách thức để phát triển ý tưởng và tổ chức công việc.

10. Mẫu bản mô tả thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung dự án, xác định phạm vi và phương pháp tiếp cận với mẫu bản tóm tắt thiết kế ClickUp

Mục tiêu phân tán, mục tiêu không rõ ràng và trễ hạn? Đó chính là kết quả của một khởi đầu dự án lộn xộn.

Hoàn hảo để đồng bộ hóa ý tưởng với khách hàng, mẫu bản tóm tắt thiết kế ClickUp giúp xác định mục tiêu thương hiệu, tầm nhìn và đối tượng mục tiêu trong định dạng tài liệu. Đặt dòng thời gian, phân công công việc và đính kèm tệp đính kèm để tối ưu hóa giai đoạn kế hoạch ban đầu.

Mẫu này cũng cho phép bạn kiểm tra xem một công việc chỉ liên quan đến nhóm nội bộ, chỉ khách hàng, hay cả hai. Bạn cũng có thể cài đặt đối tượng đo lường được, giúp việc đang theo dõi trở nên đơn giản.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Danh sách công việc, thông tin thương hiệu và mục tiêu của khách hàng để lập kế hoạch hiệu quả

Xác định lộ trình dự án và hướng sáng tạo để định hướng luồng dự án

Ghi chú thông tin quan trọng như đối tượng mục tiêu, tài liệu tham khảo và ghi chú tham khảo trong một nơi duy nhất

Phân chia các công việc thành các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như định hướng và tầm nhìn, mục tiêu, đối tượng mục tiêu, xác định mục tiêu, thương hiệu và định hướng sáng tạo, để lập kế hoạch hiệu quả

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế muốn quản lý quy trình thiết kế và ý tưởng.

11. Mẫu bảng trắng bản tóm tắt thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định mục tiêu, hình dung quy trình thiết kế và nhận diện cơ hội tối ưu hóa với mẫu bảng trắng ClickUp Design Brief

Hoàn hảo để đồng bộ hóa ý tưởng với khách hàng, mẫu bảng trắng ClickUp Design Brief Whiteboard Template là một bảng trắng hợp tác và giúp xác định mục tiêu thương hiệu, tầm nhìn và đối tượng mục tiêu trong định dạng tài liệu. Giống như các công cụ bảng trắng tốt nhất, nó hỗ trợ hợp tác trực quan bằng cách cho phép các đội cài đặt dòng thời gian, giao công việc và đính kèm tệp đính kèm để tối ưu hóa giai đoạn lập kế hoạch ban đầu. Sử dụng ghi chú dán và hình dạng, bạn có thể tổ chức thông tin thành các phần khác nhau để tra cứu nhanh chóng. Bạn cũng có thể thêm biểu tượng và hình ảnh để hỗ trợ và tổ chức các yếu tố khóa.

Mẫu này còn giúp xác định các cơ hội tối ưu hóa để cải thiện quy trình làm việc. Ngoài ra, với chế độ xem bảng trắng, bạn có thể hợp tác với nhóm và chia sẻ ý tưởng để quản lý hiệu quả hơn.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Cung cấp tổng quan về dự án và hướng dẫn để đảm bảo tính rõ ràng

Danh sách công việc của khách hàng, điểm nổi bật của thương hiệu và thị trường mục tiêu để phát triển ý tưởng một cách có căn cứ

Thêm hướng dẫn và đối tượng tiếp thị để triển khai và đang theo dõi hiệu quả

Đính kèm các tài liệu tham khảo để xác minh thông tin và đảm bảo tính uy tín

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế đồ họa và các công ty thiết kế muốn tổ chức chi tiết dự án của từng khách hàng theo một luồng có cấu trúc.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Muốn biến ý tưởng thành hành động hợp tác? Sử dụng ClickUp Bảng trắng để thực hiện ý tưởng một cách hiệu quả hơn. Dưới đây là cách nó tối ưu hóa quy trình thiết kế đề xuất: Kết nối tài liệu, công việc và trò chuyện để giữ ý tưởng luôn được tổ chức gọn gàng

Phối hợp với nhóm và biến ý tưởng thành hành động

Sử dụng trò chuyện và hình dạng để xây dựng ý tưởng của bạn

12. Mẫu Danh mục Đầu Tư Thiết Kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý dự án, bao gồm các chi tiết khóa và chia sẻ cập nhật tiến độ với mẫu danh mục đầu tư thiết kế ClickUp

Danh mục đầu tư là chìa khóa vàng để thu hút sự chú ý của khách hàng, và mẫu danh mục đầu tư thiết kế ClickUp cung cấp khung sườn hoàn hảo để tạo ra một danh mục đầu tư chuyên nghiệp. Nó cho phép bạn theo dõi các thiết kế đã được phê duyệt và những thiết kế cần chỉnh sửa để quản lý các dự án khác nhau một cách hiệu quả.

Mẫu này giúp quản lý nhiều dự án và khách hàng một cách dễ dàng bằng cách lưu trữ chi tiết thiết kế, công việc, ngày đáo hạn, ưu tiên và danh mục trong một nơi duy nhất. Việc chia sẻ cập nhật với khách hàng trở nên đơn giản, đảm bảo mọi người đều nắm rõ tiến độ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Tạo các danh mục như nhận diện thương hiệu, ứng dụng web, ứng dụng di động, trang web và nhiều hơn nữa để tổ chức công việc một cách dễ dàng

Phác thảo quy trình thiết kế với các giai đoạn như đang chờ xử lý, ý tưởng, thiết kế, mẫu thử và bàn giao

Tải lên các tệp tin cho sản phẩm cuối cùng cùng với công việc dự án để dễ dàng tham khảo

Quản lý tài liệu dự án cho các yêu cầu, mục tiêu, chiến lược và chỉ số thành công để tránh nhầm lẫn

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế đồ họa muốn tổ chức và quản lý dự án của mình.

📮 ClickUp Insight: 74% nhân viên sử dụng hai hoặc nhiều công cụ để tìm kiếm thông tin cần thiết khi chuyển đổi giữa email, trò chuyện, ghi chú, công cụ quản lý dự án và tài liệu. Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục này gây lãng phí thời gian và làm giảm năng suất làm việc. Với vai trò là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp tích hợp tất cả công việc của bạn—email, trò chuyện, tài liệu, công việc và ghi chú—vào một Không gian Làm việc duy nhất, có thể tìm kiếm, giúp mọi thứ luôn ở đúng nơi bạn cần.

13. Mẫu bảng thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức quy trình thiết kế, hình dung ý tưởng và tạo không gian làm việc cộng tác với mẫu bảng thiết kế ClickUp

Theo dõi quá trình thiết kế không bao giờ nên là một thách thức. Mẫu bảng thiết kế ClickUp giúp bạn tổ chức mọi thứ để có thể theo dõi từng chi tiết một cách chính xác, từ giai đoạn kế hoạch đến khi ra mắt.

Dòng thời gian thiết kế cung cấp cái nhìn tổng quan về các công việc cần hoàn thành trong khung thời gian tùy chỉnh. Nó cũng cho phép bạn điều chỉnh nhanh chóng để đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Viết bình luận và ghi chú chỉnh sửa để tham khảo nhanh chóng khi cần thiết

Tạo các giai đoạn thiết kế dựa trên quy trình làm việc và phân loại công việc để dễ dàng lập kế hoạch và đang theo dõi

Đánh dấu tất cả các công việc phụ thuộc để ước tính thời hạn và lập kế hoạch quy trình làm việc

Đính kèm liên kết thiết kế cùng với công việc để tránh tình trạng file bị phân tán

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế đồ họa tự do và các công ty thiết kế muốn quản lý, tổ chức và theo dõi các dự án thiết kế.

14. Mẫu bảng trắng thiết kế wireframe ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung bố cục và hợp tác với nhóm bằng mẫu bảng trắng thiết kế sơ đồ ClickUp

Với mẫu bảng trắng thiết kế wireframe ClickUp, việc tạo bản thiết kế sơ bộ cho website sẽ trở nên đơn giản và trực quan. Chế độ xem bảng trắng của mẫu giúp bạn phác thảo từng bước để tối ưu hóa quy trình thiết kế.

Bố cục bảng trắng rõ ràng giúp nhóm của bạn brainstorm ý tưởng và hợp tác, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng hay ý tưởng nào. Ngoài ra, với các hình dạng đa dạng, mẫu thiết kế cho phép bạn tạo ra một quy trình làm việc trực quan và có tổ chức.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Hình dung quy trình bằng cách sử dụng các kết nối để vẽ bản đồ từng bước một cách rõ ràng

Hỗ trợ quá trình ra quyết định bằng cách bổ sung tài liệu tham khảo hoặc ghi chú quan trọng bằng sticky notes

Hình dung các bước và hành động bằng các biểu tượng đa dạng

Chèn hình ảnh để sử dụng làm tham khảo hoặc hỗ trợ quy trình làm việc

🔑Phù hợp cho: Nhóm thiết kế và nhà thiết kế tự do đang tìm kiếm công cụ hợp tác để brainstorm ý tưởng dự án.

➡️ Xem thêm: Mẫu và kỹ thuật brainstorming

15. Mẫu đánh giá thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp ý tưởng, chia sẻ phản hồi và hợp tác với mẫu đánh giá thiết kế ClickUp

Bạn phải kiểm tra bản mẫu trước khi ra mắt sản phẩm cuối cùng để phát hiện các lỗ hổng. Mẫu Kiểm Tra Thiết Kế ClickUp giúp ghi chép các vấn đề, tìm giải pháp và hoàn thiện quy trình thiết kế.

Mẫu này cung cấp quy trình nhất quán để đánh giá và phê duyệt thiết kế, đồng thời duy trì tài liệu đầy đủ cho từng sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể bao gồm tất cả thông tin liên quan, người đóng góp, chủ sở hữu, bản nháp, liên kết công việc và các thông tin khác để có cái nhìn tổng quan đầy đủ.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Ghi chép các vấn đề cùng với các chỉ số đo lường để đang theo dõi

Xây dựng kế hoạch thử nghiệm thiết kế hoàn thành, bao gồm bản thiết kế demo, kịch bản, thông tin đã biết và các điểm cần xác định

Xác định rõ các yêu cầu thiết kế cụ thể và các ý tưởng để giải quyết chúng

Biểu mẫu kế hoạch triển khai với các thông tin khóa như ngày thực hiện, loại kế hoạch, thị trường mục tiêu, ghi chú và các nhiệm vụ cần thực hiện

🔑 Phù hợp cho: Nhóm thiết kế đồ họa muốn thử nghiệm và cải thiện mẫu sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

➡️ Xem thêm: Các công cụ phản hồi trực quan tốt nhất để đơn giản hóa quá trình phản hồi

16. Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa cho freelancer của PandaDoc

qua PandaDoc

Bản đề xuất thiết kế đồ họa mà bạn gửi cho khách hàng sẽ cung cấp cho họ cái nhìn tổng quan về chất lượng dịch vụ, vì vậy nó cần phải hoàn hảo. Mẫu bản đề xuất thiết kế đồ họa cho freelancer của PandaDoc cung cấp một định dạng có tổ chức, nhấn mạnh tất cả các chi tiết quan trọng.

Với phần chuyên biệt, mẫu này giúp bạn cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về các dự án trước đây và lý do tại sao bạn là lựa chọn phù hợp cho dự án của khách hàng.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Giới thiệu nhóm của bạn và cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về bản đề xuất

Xây dựng uy tín bằng cách nổi bật các bằng cấp, đánh giá từ khách hàng và các công việc lựa chọn

Phân tích chi tiết cách thực hiện dự án và cấu trúc giá cả

Hướng dẫn khách hàng qua các bước tiếp theo với lời kêu gọi hành động mạnh mẽ

🔑 Phù hợp cho: Những nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế đồ họa nhỏ muốn tiếp cận và chinh phục khách hàng.

➡️ Xem thêm: Cách tạo kế hoạch triển khai dự án

17. Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa của Proposify

qua Proposify

Việc trình bày ý tưởng cho khách hàng sẽ trở nên có tổ chức hơn với mẫu đề xuất thiết kế đồ họa của Proposify.

Mẫu đề xuất bao gồm các không gian riêng biệt để cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về dịch vụ của bạn và cách bạn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mẫu này giúp bạn duy trì phong cách chuyên nghiệp và thu hút trong các đề xuất dự án.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Đính kèm hình ảnh bìa sạch sẽ và chuyên nghiệp cùng thư giới thiệu để thể hiện khả năng thiết kế của bạn

Danh sách công việc, sản phẩm đầu ra trong tương lai, quy trình, dòng thời gian và chi phí của dự án

Tăng cường niềm tin với các phần “Tại sao chọn chúng tôi”, “Đánh giá của khách hàng” và “Danh mục đầu tư”

Đã đóng cách thức tiến hành và thêm chữ ký điện tử để đẩy nhanh quá trình

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế đồ họa, công ty thiết kế và các agency muốn giới thiệu dịch vụ của mình

🔍 Bạn có biết? Khoảng 64% nhân viên cho biết rằng sự hợp tác kém hiệu quả khiến họ mất ít nhất 3 giờ mỗi tuần về năng suất.

18. Mẫu đề xuất thiết kế logo của Get Cone

via Get Cone

Logo định hình bản sắc thương hiệu, và khách hàng rất chú trọng đến điều này. Bản đề xuất của bạn cần thể hiện tại sao bạn là lựa chọn phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.

Mẫu đề xuất thiết kế logo của Get Cone giúp bạn trình bày chuyên nghiệp các thông tin khóa về dịch vụ của mình. Với cấu trúc toàn diện, mẫu đề xuất thiết kế tự do này cho phép bạn tùy chỉnh mọi khía cạnh, từ portfolio đến điều khoản thanh toán.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Giới thiệu ngắn gọn về công ty của bạn, cùng với các đối tác và đánh giá từ khách hàng

Bao gồm một phần giới thiệu về các dịch vụ bạn sẽ cung cấp và cấu trúc giá cả

Danh sách công việc và điều kiện cùng dòng thời gian dự án để đảm bảo sự rõ ràng

Thể hiện lòng biết ơn và cung cấp thông tin liên hệ cho bất kỳ truy vấn nào

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế logo và các công ty thiết kế đang muốn giới thiệu dịch vụ của mình đến khách hàng tiềm năng tùy chỉnh.

🧠 Thông tin thú vị: Bi ểu tượng logo đầu tiên được thiết kế là huy hiệu, sau này được sử dụng để đại diện cho các vùng lãnh thổ.

19. Mẫu bản trình bày thiết kế bởi Pitch

qua Pitch

Tạo một bản trình bày cho khách hàng yêu cầu bạn phải bao gồm tất cả các yếu tố thuyết phục khách hàng tại sao họ nên chọn bạn.

Mẫu này cung cấp khung sườn để xác định vấn đề, trình bày giải pháp, giới thiệu dịch vụ của bạn và cung cấp thông tin về thương hiệu. Điều này đảm bảo rằng khách hàng hiểu rõ cách bạn phù hợp với mục tiêu dự án.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Thêm các hình ảnh sáng tạo để thể hiện thương hiệu của bạn trong phần đầu tiên

Thêm các nghiên cứu trường hợp và ví dụ về công việc thiết kế để thể hiện cách bạn đã hỗ trợ các khách hàng khác

Danh sách công việc thông tin liên hệ và địa chỉ để giao tiếp thuận tiện

Tạo dòng thời gian chi tiết và bao gồm thông tin ngân sách để đảm bảo tính minh bạch

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế tự do và các công ty thiết kế đang tìm kiếm một định dạng toàn diện để giới thiệu dịch vụ của mình.

20. Mẫu đề xuất thiết kế website của Proposable

qua Proposable

Muốn bản đề xuất của bạn nổi bật? Mẫu đề xuất thiết kế web của Proposable có thể giúp bạn.

Định dạng có thể tùy chỉnh giúp bạn chỉnh sửa đề xuất cho các khách hàng khác nhau chỉ với vài cú nhấp chuột. Thêm chữ ký và các trường văn bản để hướng dẫn khách hàng qua các bước tiếp theo. Với các mục tùy chọn, số lượng và nhiều tính năng khác, duy trì định dạng chuyên nghiệp và dễ hiểu.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Thêm video và nội dung đa phương tiện để làm cho bài thuyết trình trở nên hấp dẫn hơn

Sắp xếp sản phẩm và dịch vụ trong catalog để tra cứu nhanh chóng

Đề cập đến thành viên trong nhóm hoặc chuyển giao quyền sở hữu để hợp tác hiệu quả

Nhận phân tích chi tiết để đang theo dõi xu hướng tương tác của từng người nhận

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế tự do, công ty thiết kế và kinh doanh muốn tạo ra một bản đề xuất độc đáo và sáng tạo

21. Mẫu đề xuất thiết kế đồ họa của Qwilr

via QWilr

Thu hút sự chú ý của khách hàng sẽ trở nên đơn giản với mẫu đề xuất thiết kế đồ họa của Qwilr.

Bằng cách tích hợp kể chuyện, mẫu này giúp bạn tạo ra các bản đề xuất ấn tượng và sáng tạo, phù hợp với dự án và nhu cầu thiết kế của khách hàng. Nó cho phép bạn nhấn mạnh các điểm mạnh độc đáo (USPs) và tầm nhìn nghệ thuật của mình để thu hút khách hàng và đạt được thành công.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó

Thêm các yếu tố tương tác để bản đề xuất của bạn trông chuyên nghiệp và nổi bật

Tùy chỉnh bản đề xuất theo thách thức, mục tiêu, ưu tiên và đánh giá hiện tại của khách hàng

Kết nối với hệ thống CRM để tạo bản trình bày và báo giá chỉ trong vài phút

Trình bày kết quả cho các khách hàng trước đây trong ngành thiết kế và đưa ra lời kêu gọi hành động cuối cùng để chấp nhận đề xuất

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế tự do, công ty thiết kế và kinh doanh đang tìm kiếm một định dạng chuyên nghiệp và tương tác để giới thiệu dịch vụ của mình.

nâng cao thành công đề xuất thiết kế đồ họa với ClickUp*

Viết các bản đề xuất hấp dẫn để thu hút khách hàng có thể seem phức tạp và khó khăn, nhưng với mẫu phù hợp, bạn có thể tạo ra các bản đề xuất nổi bật.

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn tạo ra các bản đề xuất phản ánh đúng bản sắc thương hiệu và cách nó phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Dù bạn làm việc độc lập với tư cách freelancer hay trong một nhóm tại công ty thiết kế, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn tạo ra các bản đề xuất hấp dẫn, theo dõi thành công dự án và quản lý danh mục đầu tư – tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Đừng để các bản đề xuất chưa hoàn chỉnh làm hỏng giao dịch. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay để tạo ra một bản đề xuất rõ ràng, súc tích và không thể bỏ qua với ClickUp! 🚀