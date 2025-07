10 công cụ phản hồi trực quan tốt nhất để đơn giản hóa phản hồi vào năm 2025

Hãy tưởng tượng: nhà thiết kế của bạn gửi cho bạn bản nháp của một trang đích mới. Bạn phát hiện ra một vài điểm cần chỉnh sửa — màu sắc của nút không phù hợp, khoảng cách trông không hợp lý và hình ảnh băng rôn không nổi bật.

Giờ đây, bạn không còn phải mất thời gian gõ những email dài dòng để mô tả chính xác những gì cần sửa chữa.

Đây là lúc các công cụ phản hồi trực quan có thể giúp bạn. Từ công cụ theo dõi lỗi đến công cụ phản hồi trang web tốt nhất, phần mềm này giúp nhà thiết kế, nhà phát triển hoặc quản lý dự án cung cấp phản hồi rõ ràng, có thể thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột, tiết kiệm thời gian cho mọi người.

Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về các tính năng chính và giá cả của các công cụ phản hồi trực quan tốt nhất để giúp bạn đưa ra quyết định.

Công cụ phản hồi trực quan cho phép người dùng chỉ ra vấn đề trực tiếp trên thiết kế, ảnh chụp màn hình, phần mềm hoặc trang web. Thay vì giải mã những mô tả mơ hồ như "Nút ở trên cùng bên phải không hoạt động", bạn sẽ nhận được những gợi ý trực quan chính xác, giúp loại bỏ việc phỏng đoán. Chúng thu hẹp khoảng cách giữa người dùng và nhóm, giúp hợp tác nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Dưới đây là những yếu tố bạn nên xem xét để tìm ra công cụ phù hợp nhất với nhu cầu của mình:

🖌️ Dễ sử dụng: Tìm kiếm giao diện đơn giản và trực quan, đảm bảo mọi người có thể bắt đầu sử dụng ngay mà không cần thời gian học tập lâu

⏱️ Cộng tác thời gian thực: Một công cụ tốt nên cho phép bạn chia sẻ và thực hiện các đề xuất ngay lập tức, giảm thiểu sự chậm trễ trong quá trình ra quyết định

🔗 Tích hợp liền mạch: Công cụ phản hồi trực quan của bạn nên cung cấp khả năng tích hợp với các phần mềm khác như nền tảng quản lý dự án, công cụ thiết kế và ứng dụng giao tiếp để đảm bảo dự án hoặc quy trình thiết kế đồ họa diễn ra suôn sẻ

📊 Phân tích mạnh mẽ: Thông tin chi tiết như bản đồ nhiệt, xu hướng bình luận và hành vi người dùng có thể giúp bạn nhanh chóng biến phản hồi thành những cải tiến có thể thực hiện được

🔒 Bảo mật dữ liệu mạnh mẽ: Phản hồi thường chứa thông tin nhạy cảm. Ưu tiên các công cụ bảo vệ dữ liệu người dùng và tuân thủ các quy định về bảo mật

Hãy cùng xem 10 công cụ phản hồi trực quan tốt nhất để truyền đạt phản hồi một cách rõ ràng.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án trực quan và hợp tác nhóm)

Quản lý các nhiệm vụ thiết kế và phản hồi trực tiếp với ClickUp cho các nhóm thiết kế

Bạn gửi một tin nhắn dài giải thích những thay đổi cần thiết, nhưng thành viên trong nhóm của bạn lại cảm thấy bối rối và đặt ra những câu hỏi tiếp theo. Giờ đây, bạn phải chụp ảnh màn hình, cố gắng làm rõ mọi thứ và trước khi bạn nhận ra, vòng lặp phản hồi đã kéo dài hàng ngày.

Với ClickUp, bạn không cần phải qua lại nhiều lần. Đây là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp quản lý dự án, giao tiếp trực quan và quản lý công việc trong một nền tảng duy nhất.

ClickUp cho Nhóm Thiết kế giúp bạn động não ý tưởng, chia sẻ mô hình và nhận phản hồi ngay lập tức. ClickUp cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ thu thập phản hồi của khách hàng và khách hàng hiệu quả cũng như quản lý dự án thiết kế.

Bắt đầu bằng cách phân công nhiệm vụ cho các dự án thiết kế hoặc hợp tác sáng tạo khác nhau bằng cách sử dụng Nhiệm vụ ClickUp. Khi bản mô phỏng đã sẵn sàng, các nhà thiết kế có thể đính kèm tệp để tìm kiếm phản hồi.

Thông qua tính năng Gán nhận xét và @đề cập, các thành viên trong nhóm có thể để lại phản hồi trực tiếp trên tệp thiết kế, giúp quá trình phản hồi trở nên nhanh chóng và liền mạch.

Gán nhận xét dễ dàng vào các dự án thiết kế bằng ClickUp Comments và @mentions

Để phản hồi hiệu quả hơn, hãy sử dụng tính năng Proofing của ClickUp. Tính năng này giúp bạn thêm nhận xét trực tiếp vào hình ảnh, video và tệp PDF. Mở tệp đính kèm từ phần hoạt động của nhiệm vụ, chọn Add Comment (Thêm nhận xét) ở góc trên bên phải và chia sẻ phản hồi của bạn. Bạn có thể gán nhận xét cho các thành viên trong nhóm để đảm bảo trách nhiệm.

Chú thích video, hình ảnh và tệp PDF bằng tính năng Proofing của ClickUp

Phần hay nhất? Bạn có thể trực quan hóa ý tưởng, lập kế hoạch chiến lược và thu thập phản hồi của nhóm trong thời gian thực với Bảng trắng ClickUp tương tác. Nhấp vào các yếu tố cụ thể trên bảng trắng để giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm của bạn. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn nhúng nhiệm vụ và tài liệu trực tiếp để bạn có thể cung cấp phản hồi theo ngữ cảnh.

Hình dung ý tưởng và cộng tác trong các nhiệm vụ thiết kế theo thời gian thực với Bảng trắng ClickUp

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain trong Bảng trắng để tạo hình ảnh AI và chia sẻ tài liệu tham khảo trực quan.

Tạo hình ảnh AI với ClickUp Brain để chia sẻ tham chiếu hình ảnh

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Có đường cong học tập dốc do phạm vi tính năng rộng

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

ClickUp Brain: Thêm vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/thành viên/tháng

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Việc chia sẻ thông tin và hợp tác giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi tất cả các nhóm đều làm việc từ xa. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ thông tin cập nhật về dự án và đưa ra phản hồi cho các thành viên trong nhóm. Chúng tôi có thể theo dõi công việc và dự án của các nhóm và cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực.

Việc chia sẻ thông tin và hợp tác giờ đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi tất cả các nhóm đều làm việc từ xa. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ thông tin cập nhật về dự án và đưa ra phản hồi cho các thành viên trong nhóm. Chúng tôi có thể theo dõi các công việc và dự án của các nhóm và cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực.

Tìm hiểu cách sử dụng ClickUp Clips để chia sẻ phản hồi chi tiết!👇

2. MarkUp. io (Tốt nhất cho phản hồi hợp tác trên tài sản kỹ thuật số)

MarkUp. io là một nền tảng bình luận trực quan cho phép cộng tác thời gian thực trên các trang web và hình ảnh trực tiếp. Nó hỗ trợ chú thích cho 30 loại tệp, bao gồm trang web, hình ảnh, PDF và video, đơn giản hóa quá trình phản hồi cho các nhà thiết kế, nhà phát triển và nhóm tiếp thị.

Bạn có thể nhập URL, tải lên nội dung hoặc kéo và thả tệp để thêm nhận xét. MarkUp. io cũng cung cấp phần mở rộng Chrome để chú thích trang web trên Google Chrome.

Các tính năng tốt nhất của MarkUp.io

Mời số lượng cộng tác viên không giới hạn tham gia với tư cách thành viên nhóm hoặc khách mà không cần đăng ký

Để lại nhận xét theo ngữ cảnh trực tiếp trên nội dung thông qua các chủ đề và @đề cập

Lọc hoặc tìm kiếm bình luận để tìm phản hồi liên quan, giúp dễ dàng giải quyết các vấn đề cụ thể

Giới hạn của MarkUp.io

Người dùng đã báo cáo các trường hợp tải chậm và không phản hồi, điều này có thể làm gián đoạn quá trình phản hồi

Một số người dùng đã bày tỏ sự thất vọng với việc Markup. io không hỗ trợ tệp .fig từ Figma

Giá cả của MarkUp. io

Miễn phí

Pro: $79/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên MarkUp. io

G2: 4.8/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về MarkUp. io?

Dễ sử dụng để cung cấp phản hồi QA cho các dự án sáng tạo. Các chú thích và ảnh chụp màn hình/trang rất tuyệt vời, và dữ liệu kỹ thuật rất hữu ích. Môi trường đa người dùng rất tốt. Tôi thích thiết lập tự phục vụ và không có quy trình bán hàng dài dòng. Dữ liệu được khóa trong nền tảng và không thể xuất ra ngoài.

Dễ sử dụng để cung cấp phản hồi QA cho các dự án sáng tạo. Các chú thích và ảnh chụp màn hình/trang rất tuyệt vời, và dữ liệu kỹ thuật rất hữu ích. Môi trường đa người dùng rất tốt. Tôi thích thiết lập tự phục vụ và không có quy trình bán hàng dài dòng. Dữ liệu được khóa trong nền tảng và không thể xuất ra ngoài.

3. Pastel (Phù hợp nhất cho việc thu thập phản hồi về website)

qua Pastel

Pastel là một công cụ phản hồi trực quan được thiết kế để làm trơn tru quá trình xem xét và phê duyệt cho các nhóm tiếp thị làm việc trên các trang web trực tiếp. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ trang web nào thành một khung vẽ trực tiếp và để lại nhận xét trực tiếp trên các tài sản kỹ thuật số.

Pastel cũng cho phép bạn ghim từng chú thích vào một yếu tố cụ thể, có thể ghi lại thông tin như độ phân giải màn hình và loại trình duyệt để hoàn thành việc sửa đổi trang web. Với Pastel, bạn thậm chí có thể tạm dừng bình luận và kiểm soát thời điểm nhận phản hồi.

Các tính năng tốt nhất của Pastel

Bình luận trực tiếp trên các trang web trực tiếp trên mọi thiết bị để cung cấp phản hồi trực quan theo thời gian thực

Tích hợp công việc một cách liền mạch bằng cách tự động tạo phiếu yêu cầu trong các công cụ như Trello và Asana

Thêm nhãn, chẳng hạn như 'lỗi' hoặc 'đang tiến hành' vào nhận xét để sắp xếp và theo dõi phản hồi một cách hiệu quả

Giới hạn của màu phấn

Giá của Pastel có thể được coi là cao so với các tính năng mà nó cung cấp, đặc biệt là đối với những người dùng không sử dụng nền tảng này nhiều

Giao diện có thể gây nhầm lẫn ban đầu

Giá cả linh hoạt

Miễn phí

Solo: $35/tháng

Studio: $119/tháng

Enterprise: 450 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét bằng thang điểm Pastel:

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.5/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Pastel?

Pastel là một công cụ tuyệt vời, được thiết kế tốt và có giao diện người dùng tối giản đẹp mắt. Giá thành khá cao so với những gì nó cung cấp và cuối cùng chúng tôi không sử dụng nó nhiều.

Pastel là một công cụ tuyệt vời, được thiết kế tốt và có giao diện người dùng tối giản đẹp mắt. Giá cả khá đắt so với những gì nó cung cấp và chúng tôi không sử dụng nó nhiều vào cuối cùng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phương pháp phản hồi 'theo lớp', trong đó các thành viên khác nhau trong nhóm thêm phản hồi theo từng lớp hoặc từng giai đoạn, thay vì tất cả cùng một lúc. Phương pháp này cho phép tập trung hơn vào các khía cạnh cụ thể của thiết kế hoặc dự án, từ đó mang lại những thông tin chi tiết có mục tiêu và khả thi hơn

4. Filestage (Phù hợp nhất cho quy trình xem xét và phê duyệt đơn giản)

qua Filestage

Filestage là một nền tảng hiệu đính trực tuyến cho phép bạn thêm nhận xét vào tài liệu, hình ảnh, video, trang web và tệp âm thanh chỉ bằng một lần nhấn. Bạn có thể gắn thẻ đồng nghiệp để làm rõ hơn và đính kèm tệp vào nhận xét để chia sẻ tài liệu tham khảo.

Filestage cũng tích hợp tính năng kiểm soát phiên bản mạnh mẽ, cho phép người dùng so sánh nhiều phiên bản của một tệp song song. Nó tự động đánh dấu các thay đổi trong phiên bản mới. Khi chủ sở hữu dự án đã đưa ra phản hồi, bạn có thể thay đổi trạng thái thành màu xanh lá cây để phê duyệt các thay đổi hoặc thay đổi thành màu cam để yêu cầu thay đổi thêm.

Các tính năng tốt nhất của Filestage

Cho phép thêm nhận xét và chú thích chính xác, có ghi thời gian trực tiếp trên nội dung trực quan, đảm bảo mọi phản hồi đều phù hợp với ngữ cảnh và liên quan đến các phần cụ thể của tệp

Đặt quy trình phê duyệt nhiều giai đoạn, trong đó các tệp được xem xét theo trình tự xác định, đảm bảo các bên liên quan có thể phê duyệt hoặc từ chối nội dung theo từng giai đoạn

Tải lên nhiều phiên bản của một tệp và so sánh chúng một cách trực quan, giúp dễ dàng theo dõi các bản sửa đổi và quản lý các thay đổi

Gửi thông báo thời gian thực về phản hồi, cập nhật và thay đổi trạng thái phê duyệt, đảm bảo các nhóm luôn đồng bộ và không bỏ lỡ bất kỳ thời hạn quan trọng nào

Hỗ trợ nhiều loại tệp, bao gồm video, hình ảnh, tài liệu, trang web, HTML tương tác và tệp âm thanh, giúp nó trở nên linh hoạt cho các nhu cầu dự án khác nhau

Giới hạn của Filestage

Filestage không hỗ trợ chỉnh sửa tệp trực tiếp

Giá cả của Filestage

Miễn phí

Gói Cơ bản: $129/tháng

Chuyên nghiệp: $369/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Filestage

G2 : 4.6/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Filestage?

Điều tôi đặc biệt thích ở Filestage. io là khả năng để lại nhận xét trực tiếp tại các điểm cụ thể trong video. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình sửa đổi, vì tôi có thể làm việc từng bước một từ điểm này sang điểm khác với tư cách là trình chỉnh sửa mà không bị mất dấu. Việc đánh dấu trực quan các điểm được đánh dấu đảm bảo rằng không có nhận xét nào bị bỏ qua. Các khách hàng của chúng tôi, những người chưa từng làm việc với nền tảng này trước đây, ban đầu cảm thấy bối rối và gặp khó khăn trong việc điều hướng các tính năng.

Điều tôi đặc biệt thích ở Filestage. io là khả năng để lại nhận xét trực tiếp tại các điểm cụ thể trong video. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình sửa đổi, vì tôi có thể làm việc từng bước một từ điểm này sang điểm khác với tư cách là trình chỉnh sửa mà không bị lạc hướng. Việc đánh dấu trực quan các điểm được đánh dấu đảm bảo rằng không có nhận xét nào bị bỏ sót. Các khách hàng của chúng tôi, những người chưa từng làm việc với nền tảng này trước đây, ban đầu cảm thấy bối rối và gặp khó khăn trong việc điều hướng các tính năng.

5. Miro (Phù hợp nhất cho thiết kế mẫu tương tác và hợp tác thiết kế)

qua Miro

Miro là công cụ hợp tác trực quan và động não giúp hợp lý hóa quy trình thiết kế cho các nhóm. Bạn có thể sử dụng khung vẽ của Miro để tạo bản tóm tắt thiết kế, tạo mẫu thử nghiệm và chia sẻ chúng với khách hàng hoặc thành viên nhóm để nhận phản hồi. Công cụ này cũng cho phép bạn chia sẻ phản hồi video hoặc âm thanh đã ghi lại mà bất kỳ ai cũng có thể phát trên bảng Miro. Muốn nhận phản hồi ngay lập tức? Bắt đầu cuộc gọi trực tiếp trên canvas. Ngoài ra, bạn có thể tạo ghi chú trực quan và kéo thả nội dung bảng vào ghi chú để chia sẻ phản hồi thiết kế chi tiết.

Các tính năng tốt nhất của Miro

Biến ý tưởng thành văn bản có cấu trúc

Nhận phản hồi rõ ràng thông qua bỏ phiếu bằng chấm, thăm dò ý kiến và công cụ ước tính

Thêm ghi chú dán trên bảng trắng để chia sẻ ý tưởng hoặc phản hồi

Tích hợp với Jira hoặc các công cụ quản lý dự án khác để chuyển phản hồi thành công việc

Giới hạn của Miro

Đã sử dụng và gặp vấn đề về hiệu suất và thời gian tải chậm

Hệ thống phiên bản của nền tảng này có thể không luôn phản ánh những thay đổi mới nhất, dẫn đến sự nhầm lẫn và lỗi tiềm ẩn trong quá trình thiết kế

Giá cả của Miro

Miễn phí

Gói cơ bản : $8/tháng

Kinh doanh: 16 USD/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên Miro

G2: 4.7/5 (5.700+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.600+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Miro?

Tôi sử dụng Miro để tổ chức thông tin liên quan đến một dự án. Ảnh chụp màn hình, liên kết, sơ đồ luồng, chi tiết cạnh tranh, dòng thời gian – mọi thứ đều được đưa vào bảng Miro KHỔNG LỒ, nơi tôi có thể dễ dàng tìm thấy những gì mình cần và chia sẻ hiệu quả với những người khác.

Tôi sử dụng Miro để tổ chức thông tin liên quan đến một dự án. Ảnh chụp màn hình, liên kết, sơ đồ luồng, chi tiết cạnh tranh, dòng thời gian – mọi thứ đều được đưa vào một bảng Miro KHỔNG LỒ, nơi tôi có thể dễ dàng tìm thấy những gì mình cần và chia sẻ hiệu quả với những người khác.

📮ClickUp Insight: Một nhân viên tri thức điển hình phải kết nối với trung bình 6 người để hoàn thành công việc. Điều này có nghĩa là hàng ngày phải liên hệ với 6 kết nối cốt lõi để thu thập thông tin cần thiết, thống nhất các ưu tiên và thúc đẩy dự án tiến triển. Đó là một thách thức thực sự — việc liên tục theo dõi, nhầm lẫn phiên bản và hiển thị không rõ ràng làm giảm năng suất của nhóm. Một nền tảng tập trung như ClickUp, với Tìm kiếm kết nối và Trình quản lý kiến thức AI, giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp bối cảnh ngay lập tức trong tầm tay bạn.

6. Usersnap (Tốt nhất cho phản hồi của người dùng và đang theo dõi lỗi)

qua Usersnap

Usersnap là công cụ phản hồi trang web giúp thu thập phản hồi trực tiếp từ người dùng dưới dạng ảnh chụp màn hình, chú thích và ghi lại màn hình mà không cần giấy phép bổ sung hoặc đào tạo phức tạp.

Nhúng tiện ích phản hồi của Usersnap vào trang web hoặc ứng dụng web của bạn, cho phép người dùng chụp ảnh màn hình hoặc ghi âm và chia sẻ vấn đề một cách dễ dàng. Nó giúp tạo ra một vòng phản hồi nhanh chóng và hiệu quả để thử nghiệm sản phẩm, xác thực tính năng và theo dõi vấn đề.

Các tính năng tốt nhất của Usersnap

Thu thập phản hồi trực quan trực tiếp trong trình duyệt, bao gồm ảnh chụp màn hình có chú thích hoặc bản ghi màn hình

Tạo và khởi chạy khảo sát với các câu hỏi có điều kiện để tính điểm NPS (Net Promoter Score) và nhận phân tích chi tiết về hành vi của người dùng

Tiến hành thử nghiệm người dùng trên nhiều trình duyệt bằng cách chụp và so sánh ảnh chụp màn hình để đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán trên các nền tảng khác nhau

Tận hưởng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của nền tảng dựa trên đám mây mà không tốn chi phí bảo trì

Giới hạn của Usersnap

Một số người dùng cảm thấy việc thiết lập ban đầu và tùy chỉnh các nút phản hồi và tiện ích hơi phức tạp

Giá của Usersnap có thể cao đối với các nhóm nhỏ hoặc công ty khởi nghiệp, với các tính năng nâng cao chỉ có trong các gói cao cấp hơn

Giá cả của Usersnap

Gói cơ bản: $51. 19/tháng (€49/tháng)

Gói Growth: $113.87/tháng (€109/tháng)

Chuyên nghiệp: $207.89/tháng (€199/tháng)

Premium: $406. 38/tháng (€389/tháng)

Đánh giá và nhận xét của Usersnap

G2: 4.5/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Usersnap?

Các tiện ích trong ứng dụng của Usersnap cung cấp một cách tuyệt vời để thu thập phản hồi và tin nhắn từ người dùng của bạn. Ngoài ra, tích hợp Slack cũng rất hữu ích, có nghĩa là báo cáo lỗi và các tin nhắn phản hồi khác sẽ đến với bạn ngay lập tức.

Các tiện ích trong ứng dụng của Usersnap cung cấp một cách tuyệt vời để thu thập phản hồi và tin nhắn từ người dùng của bạn. Ngoài ra, tích hợp Slack cũng rất hữu ích, có nghĩa là báo cáo lỗi và các tin nhắn phản hồi khác sẽ đến với bạn ngay lập tức.

7. Ziflow (Tốt nhất để đẩy nhanh chu kỳ đánh giá sáng tạo)

qua Ziflow

Ziflow đơn giản hóa quy trình phản hồi và phê duyệt cho các nhóm sáng tạo, cho phép đánh dấu chính xác đến từng khung hình và từng pixel. Công cụ này cung cấp các công cụ chú thích phong phú, quy trình làm việc tự động hóa và tích hợp với nhiều ứng dụng sáng tạo, tất cả trong một môi trường an toàn.

Ziflow cung cấp chế độ 'bên cạnh nhau' để so sánh thủ công hoặc chế độ 'từng pixel' để làm nổi bật sự khác biệt giữa các phiên bản với các tùy chọn màu sắc có thể tùy chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng một loạt các hình dạng chú thích, bao gồm hình vuông, hình tròn, mũi tên, đường thẳng, vẽ tự do và lựa chọn văn bản, để cung cấp phản hồi chi tiết.

Các tính năng tốt nhất của Ziflow

Chú thích video bằng các bình luận được mã hóa thời gian chính xác để hợp tác và xem lại nội dung video dễ dàng hơn

Đặt bình luận của bạn ở chế độ riêng tư hoặc chỉ hiển thị cho những người đánh giá được chọn ở các giai đoạn nhất định, đảm bảo tính bảo mật

Cho phép người quản lý bản thử nghiệm tải lên các phiên bản mới và duy trì kiểm soát phiên bản trong suốt quá trình đánh giá

Kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox và Google Drive, đồng thời thiết lập tự động hóa quy trình làm việc để hỗ trợ quá trình đánh giá của bạn

Giới hạn của Ziflow

Người dùng nhận được nhiều thông báo qua email, điều này có thể trở nên quá tải

Quá trình thiết lập Ziflow có thể khó khăn, đặc biệt là đối với những người ít am hiểu về công nghệ

Giá cả của Ziflow

Miễn phí

Tiêu chuẩn : $249/tháng

Pro: $399/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Ziflow

G2: 4.5/5 (900+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (400+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Ziflow?

Việc ghi chú, thêm nhận xét, gắn thẻ đồng nghiệp và tải lên/xem lại bản thử là rất dễ dàng và vô cùng hữu ích. Tôi rất hiếm khi gặp vấn đề về hiển thị khi tải lên tệp in hoặc tệp PPT. Đôi khi, tệp in sẽ hiển thị bị chồng chéo hoặc tệp PPT không tải lên được nếu bạn có phông chữ nhúng.

Việc ghi chú, thêm nhận xét, gắn thẻ đồng nghiệp và tải lên/xem lại bản thử là rất dễ dàng và vô cùng quý giá. Tôi rất hiếm khi gặp vấn đề hiển thị khi tải lên tệp in hoặc tệp PPT. Đôi khi, tệp in sẽ hiển thị bị in chồng hoặc tệp PPT sẽ không tải lên hoàn toàn nếu bạn có phông chữ nhúng.

8. Hotjar (Tốt nhất cho phân tích và hiểu biết về hành vi người dùng)

qua Hotjar

Hotjar giúp bạn hình dung hoạt động của người dùng trên trang web của bạn theo thời gian thực bằng bản đồ nhiệt. Nó hiển thị vị trí người dùng nhấp, cuộn hoặc di chuyển trên trang web của bạn để bạn có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. Không giống như các nền tảng phân tích truyền thống chỉ theo dõi dữ liệu định lượng, Hotjar đi sâu hơn bằng cách nắm bắt "lý do" đằng sau hành động của người dùng thông qua Bản đồ nhấp chuột giận dữ.

Thông qua sự kết hợp giữa bản đồ nhiệt, ghi lại phiên, khảo sát và phản hồi của người dùng, Hotjar giúp bạn phân tích các mẫu tương tác của người dùng.

Các tính năng tốt nhất của Hotjar

Thu thập ý kiến người dùng theo thời gian thực thông qua tiện ích phản hồi dễ tích hợp và thu thập thông tin chi tiết khi người dùng tương tác với các yếu tố cụ thể trên trang web của bạn

Xem bản ghi phiên thời gian thực để phát hiện các mẫu hành vi, xác định các điểm mâu thuẫn gây ra sự thất vọng cho người dùng và giải quyết các vấn đề

Nhanh chóng khởi chạy khảo sát để thu thập phản hồi của khách hàng, đảm bảo bạn hiểu được suy nghĩ đằng sau hành động của họ

Giới hạn của Hotjar

Quá trình ghi lại phiên có thể tải chậm

Có thể khó tùy chỉnh chế độ xem bảng điều khiển

Giá cả của Hotjar

Cơ bản: Miễn phí

Ưu đãi: $39/tháng

Kinh doanh: 99 USD/tháng

Giá: $213/tháng

Đánh giá và nhận xét của Hotjar

G2: 4.3/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (530+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Hotjar?

Hotjar cực kỳ trực quan, cung cấp bản đồ nhiệt, bản ghi phiên và các công cụ phản hồi hữu ích giúp chúng tôi hiểu rõ hơn hành vi của người dùng và cải thiện hiệu suất trang web. Đôi khi, bản ghi phiên tải chậm.

Hotjar cực kỳ trực quan, cung cấp bản đồ nhiệt, bản ghi phiên và các công cụ phản hồi hữu ích giúp chúng tôi hiểu rõ hơn hành vi của người dùng và cải thiện hiệu suất trang web. Đôi khi, bản ghi phiên tải chậm.

9. BugHerd (Tốt nhất để theo dõi lỗi trực quan và quản lý công việc)

qua Bugherd

BugHerd chuyên về phản hồi trực quan và theo dõi lỗi cho phát triển trang web. Công cụ này phổ biến trong giới phát triển web và thiết kế web đang tìm kiếm cách hiệu quả để thu thập phản hồi, đặc biệt là phản hồi về trang web theo ngữ cảnh từ những người không có kiến thức kỹ thuật.

Khách hàng có thể dễ dàng thả một ghim để thêm nhận xét bằng cách truy cập liên kết dự án, mà không cần đăng nhập hoặc tạo tài khoản. Tính năng này tự động chụp màn hình để thêm chi tiết kỹ thuật và phản hồi chính xác hơn. Ngoài ra, các nhận xét được tự động tạo thành công việc trên bảng Kanban để dễ dàng theo dõi.

Các tính năng tốt nhất của BugHerd

Tích hợp với LambdaTest để báo cáo lỗi một cách liền mạch

Thu thập và tổ chức phản hồi trên các tài sản sáng tạo khác nhau với công cụ kiểm duyệt

Thu thập phản hồi công khai bằng cách cho phép khách truy cập trang web chia sẻ ý kiến về các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như liên kết bị hỏng hoặc lỗi trang

Giới hạn của BugHerd

Nó không cung cấp các tùy chọn để lọc phản hồi

Giá cả của BugHerd

Tiêu chuẩn: 49 USD/tháng cho 5 thành viên

Studio: 79 USD/tháng cho 10 thành viên

Premium: 149 USD/tháng cho 25 thành viên

Tùy chỉnh: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của BugHerd

G2: 4.8/5 (140+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (60+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về BugHerd?

Bugherd giúp bạn dễ dàng nhập một lượng lớn các chỉnh sửa trên trang web và, với tư cách là người quản lý dự án, nó thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu của khách hàng và ngôn ngữ phát triển. Có một số vấn đề với việc không chụp ảnh màn hình khi thêm nhanh các chỉnh sửa hàng loạt và thường thì điểm ghim bị đặt sai vị trí khi công việc được gửi đi. Ngoài ra, phần mở rộng này đôi khi bị hỏng, khiến bạn phải gỡ cài đặt và cài đặt lại chương trình, rất phiền phức.

Bugherd giúp bạn dễ dàng nhập một lượng lớn các chỉnh sửa trên trang web và, với tư cách là người quản lý dự án, nó thu hẹp khoảng cách giữa yêu cầu của khách hàng và ngôn ngữ phát triển. Có một số vấn đề với việc không chụp ảnh màn hình khi thêm nhanh các chỉnh sửa hàng loạt và thường thì điểm ghim bị đặt sai vị trí khi công việc được gửi đi. Ngoài ra, phần mở rộng đôi khi bị hỏng, khiến bạn phải gỡ cài đặt và cài đặt lại chương trình, rất phiền phức.

10. Frame. io (Tốt nhất cho hợp tác và phản hồi video thời gian thực)

Được Adobe mua lại, Frame. io là một công cụ quản lý quy trình thiết kế phổ biến, giúp thêm phản hồi vào các khung video dễ dàng hơn. Các thành viên trong nhóm có thể thêm nhận xét, tải lên hình ảnh và video tham khảo, đồng thời sử dụng biểu tượng cảm xúc để hợp lý hóa quy trình sản xuất video.

Frame. io cũng cho phép xem toàn màn hình, thu phóng và điều khiển phát lại để mang lại trải nghiệm xem lại chân thực. Bạn có thể nhóm các tài sản, chỉ định người đánh giá cụ thể và thông báo cho mọi người để nhận phản hồi nhanh chóng.

Các tính năng tốt nhất của Frame.io

Thêm nhận xét theo ngữ cảnh và ghi chú trên màn hình với Frame.io để phản hồi hiệu quả hơn

Sắp xếp các bản đánh giá bằng cách tự động xếp chồng các phiên bản tài sản và cho phép so sánh song song để theo dõi tiến độ

Quản lý phản hồi một cách liền mạch bằng cách trả lời các chủ đề bình luận trực tiếp trong các ứng dụng Creative Cloud được tích hợp với Frame.io

Bảo mật tài sản với các tính năng nâng cao như SSO/2FA, Storage Connect và quyền truy cập chính xác để tải lên/tải xuống, chỉ bình luận hoặc chỉ xem

Giới hạn của Frame.io

Một số người dùng đã báo cáo gặp khó khăn khi khách hàng truy cập và bình luận về video, đặc biệt là khi khách hàng phải tạo tài khoản

Nó có giới hạn lưu trữ và thiếu tùy chọn xuất hàng loạt, điều này có thể gây hạn chế cho các dự án lớn hơn

Giá cả của Frame. io

Miễn phí

Pro: 15 USD/tháng cho mỗi thành viên

Nhóm: 25 USD/tháng cho mỗi thành viên

Enterprise: Giá tùy chỉnh (cho nhiều nhóm)

Đánh giá và nhận xét trên Frame. io

G2: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Frame.io?

Frame. io đã giúp chúng tôi hợp nhất các ghi chú, nhận phản hồi chính xác và tổ chức công việc tốt hơn. Giao diện người dùng rất đơn giản và chỉ mất vài giây để giải thích cho những người chưa quen sử dụng. Ứng dụng Transfer của họ giúp tải lên và tải xuống nhanh chóng và dễ dàng. Tôi sử dụng nó hàng ngày! Tôi muốn có một cách để tạo lối tắt cho dự án, giống như Finder/File Explorer có cách ghim các dự án hiện tại của bạn.

Frame. io đã giúp chúng tôi hợp nhất các ghi chú, nhận phản hồi chính xác và tổ chức công việc tốt hơn. Giao diện người dùng rất đơn giản và chỉ mất vài giây để giải thích cho những người chưa quen sử dụng. Ứng dụng Transfer của họ giúp tải lên và tải xuống nhanh chóng và dễ dàng. Tôi sử dụng nó hàng ngày! Tôi muốn có một cách để tạo lối tắt dự án, giống như Finder/File Explorer có cách ghim các dự án hiện tại của bạn.

