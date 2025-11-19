10 Mẫu tài liệu mô tả tính năng miễn phí để sử dụng

Bạn đã từng triển khai một tính năng mới chỉ để nhận được câu hỏi, “Chờ đã, tính năng này làm gì nhỉ?”

Tài liệu tính năng đảm bảo mọi người đều trên cùng một trang trước khi sản phẩm được triển khai. Nhưng phải tạo tài liệu từ đầu mỗi lần? Không, cảm ơn. 💭

Đây chính là lúc các mẫu tài liệu chất lượng phát huy tác dụng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 10 mẫu tài liệu mô tả tính năng ClickUp miễn phí để đồng bộ hóa các nhóm kỹ thuật, sản phẩm và thiết kế một cách dễ dàng. 💁

Mẫu tài liệu mô tả tính năng là gì?

Mẫu tài liệu mô tả tính năng là các tài liệu có cấu trúc mô tả các thông số kỹ thuật, hành vi và mục đích của một tính năng sản phẩm mới hoặc được cập nhật. Chúng đóng vai trò là nguồn thông tin chính xác duy nhất cho các nhà quản lý sản phẩm, nhà phát triển, nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và nhóm kiểm thử chất lượng (QA) để hiểu rõ tính năng đó hoạt động như thế nào, tại sao nó tồn tại, cách nó nên hoạt động và tiêu chí thành công là gì.

Các mẫu này thường bao gồm các phần cho

Câu chuyện người dùng,

Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chí chấp nhận

Trường hợp đặc biệt

Mong đợi của người dùng, và

Phụ thuộc

Chúng giúp đảm bảo giao tiếp nhất quán trong nhóm, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và giảm thiểu hiểu lầm trong quá trình phát triển. Các khung làm việc toàn diện này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển giao giữa các giai đoạn kế hoạch, thiết kế, kỹ thuật và kiểm thử.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu tài liệu tính năng tốt?

Hơn cả một danh sách kiểm tra, một mẫu tài liệu mô tả tính năng mạnh mẽ là một tài liệu công việc giúp loại bỏ sự mơ hồ, ngăn chặn sự mở rộng phạm vi và đẩy nhanh quá trình thực thi liên chức năng.

Dưới đây là những yếu tố làm nên sự khác biệt của một mẫu tài liệu kỹ thuật hiệu quả. 📑

Xác định mục đích: Giải thích tính năng này giải quyết vấn đề gì, dành cho ai và tại sao nó quan trọng trong chiến lược sản phẩm của bạn.

Xác định các phụ thuộc và giới hạn: Ghi lại các hạn chế kỹ thuật, điểm tiếp xúc hệ thống và các rào cản tiềm ẩn ngay từ đầu.

Ba gồm các trường hợp đặc biệt: Danh sách công việc hiếm gặp hoặc phức tạp để các kỹ sư phát triển và kiểm thử chất lượng không phải đoán mò.

Phân tích luồng người dùng: Cung cấp sơ đồ wireframe, đường dẫn logic hoặc các bước thực hiện chi tiết để đồng bộ hóa giữa UX, phát triển và kiểm thử.

Bản đồ tiêu chí chấp nhận với câu chuyện người dùng: Kết nối trực tiếp các hành vi mong đợi với các điều kiện đo lường được để phê duyệt.

Hỗ trợ nhập liệu hợp tác: Cho phép quản lý dự án, kỹ sư và nhà thiết kế bình luận, gắn thẻ và theo dõi các thay đổi phiên bản trong không gian chia sẻ để cải tiến liên tục.

Giữ các công việc và thông số kỹ thuật liên quan dễ dàng truy cập: Tập trung các tài liệu, vé liên quan và tài liệu tham khảo liên kết để tra cứu nhanh chóng.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Không phải mọi thứ đều cần được tài liệu hóa. Trong tài liệu mô tả tính năng của bạn, hãy bỏ qua các chi tiết giao diện người dùng không quan trọng, hình ảnh chụp màn hình đã lỗi thời hoặc bất kỳ điều gì mà người dùng không cần phải lo lắng.

Các mẫu tài liệu tính năng hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là một số mẫu tài liệu mô tả tính năng hàng đầu:

Mẫu tài liệu mô tả tính năng

Nếu bạn muốn ghi lại những điều quan trọng cho sản phẩm của mình mà không bỏ sót chi tiết, ClickUp sẽ hỗ trợ bạn.

Dưới đây là 10 mẫu tài liệu sản phẩm được thiết kế để giúp bạn ghi chép tính năng nhanh hơn và hợp tác hiệu quả hơn. ⚒️

1. Mẫu Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD) của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định phạm vi MVP và vẽ bản đồ luồng người dùng với mẫu Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm ClickUp.

Mẫu Tài liệu Yêu cầu Sản phẩm (PRD) của ClickUp ghi lại các yếu tố "ai, gì, tại sao, khi nào và như thế nào" đằng sau mỗi tính năng hoặc sáng kiến sản phẩm, giúp tài liệu PRD liên tục được cập nhật và phát triển theo sự trưởng thành của dự án. Mỗi phần trong mẫu tài liệu yêu cầu sản phẩm này đều có thể tùy chỉnh.

Các trang có cấu trúc có thể giúp xây dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn giữa các bộ phận sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật. Trang Tiêu chí phát hành nổi bật, hướng dẫn bạn thông qua các câu hỏi gợi ý giúp xác định các điều kiện quan trọng và có thể kiểm tra được, chẳng hạn như ‘Người dùng có thể cập nhật phương thức thanh toán mà không gặp trở ngại không?’ Nhờ vậy, bạn không để việc xác thực phụ thuộc vào may rủi.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Biến ý tưởng thành các yêu cầu rõ ràng, có thể kiểm thử với hướng dẫn tích hợp để xác định tiêu chí thành công.

Kết nối các nhóm bằng cách sử dụng các trang có cấu trúc như Personas , User Stories và Designs .

Giữ cho quá trình xác thực đang theo dõi với các gợi ý hiển thị các tình huống thực tế của người dùng và các trường hợp đặc biệt.

Dễ dàng điều chỉnh các phần theo độ phức tạp của sản phẩm mà không làm mất đi sự rõ ràng hay luồng.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm đang có kế hoạch phát hành tính năng phức tạp và quản lý quy trình tài liệu sản phẩm yêu cầu sự đóng góp từ các bộ phận khác nhau.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát của chúng tôi cho thấy nhân viên văn phòng duy trì trung bình 6 kết nối hàng ngày tại nơi làm việc. Điều này có xác suất bao gồm nhiều lượt trao đổi qua lại qua email, trò chuyện và các công cụ quản lý dự án. Nếu bạn có thể tập trung tất cả các cuộc hội thoại này vào một nơi duy nhất thì sao? Với ClickUp, bạn có thể làm được điều đó! Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất – tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn và nhóm làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

2. Mẫu Yêu cầu Sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hệ thống tương tác với Mẫu Yêu cầu Sản phẩm ClickUp

Nếu bạn đang phải xử lý các yêu cầu tính năng từ năm nhóm khác nhau và không ai nhớ lý do tại sao quyết định đó được đưa ra trong sprint trước, mẫu yêu cầu sản phẩm ClickUp chính là giải pháp. Nó cung cấp các không gian tùy chỉnh cho mô tả tính năng, mục đích, vấn đề của người dùng, giá trị cho người dùng và giả định.

Khác với mẫu tài liệu sẵn sàng sử dụng trước đó, đây là một không gian ClickUp sẵn sàng sử dụng, nơi bạn có thể cài đặt toàn bộ quy trình làm việc. Điều đó có nghĩa là thay vì gom tất cả thông tin vào một tài liệu duy nhất, bạn đang tạo ra một hệ thống động, giúp duy trì sự đồng bộ giữa các quyết định sản phẩm, kế hoạch phát hành và sự phối hợp giữa các bộ phận.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chuyển đổi các đầu vào sản phẩm phân tán thành một không gian làm việc kết nối, phát triển cùng với mỗi bản phát hành.

Giữ cho quá trình ra quyết định minh bạch với các chế độ xem có tổ chức, trạng thái và trường tùy chỉnh cho từng giai đoạn.

Dễ dàng xem lại các lựa chọn trước đây và phát triển dựa trên chúng mà không làm mất đi bối cảnh lịch sử.

Giữ sự đồng bộ của nhóm bằng cách liên kết các yêu cầu, cập nhật và kế hoạch phát hành trong một nền tảng chia sẻ.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm cần ghi chép các yêu cầu sản phẩm cấp cao kèm theo bối cảnh hỗ trợ, chẳng hạn như câu chuyện người dùng, tiêu chí chấp nhận và mục tiêu kinh doanh.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Tích hợp tự động hóa, tra cứu kiến thức và viết thông minh thành một trải nghiệm liền mạch với ClickUp Brain. Nó kết nối các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, nhân sự và kiến thức tổ chức từ ClickUp và các ứng dụng kết nối, giúp bạn tìm kiếm câu trả lời tại một nơi duy nhất. Chuyển đổi ghi chú thô thành tài liệu tính năng chuyên nghiệp với ClickUp Brain Nó hiểu rõ vai trò, quy trình làm việc và bối cảnh của bạn, vì vậy mọi tài liệu đầu ra đều cảm giác như được viết bởi một thành viên trong nhóm của bạn. Bạn có thể soạn thảo tài liệu mô tả tính năng, hoàn thiện bản cập nhật cho các bên liên quan, viết ghi chú phát hành hoặc tạo tài liệu chuẩn bị. Chỉ cần yêu cầu trình viết AI bằng ngôn ngữ tự nhiên để: Soạn thảo bản ghi chú khởi động dự án cho việc ra mắt tính năng mới.

Chuyển đổi các ghi chú sơ bộ này thành một phần PRD có cấu trúc.

Viết hướng dẫn người dùng cho tính năng tùy chỉnh bảng điều khiển.

Xem video này để học cách viết tài liệu tính năng nhanh hơn với ClickUp Brain:

3. Mẫu tài liệu kỹ thuật ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Tài liệu Kỹ thuật ClickUp để truyền đạt thông tin sản phẩm quan trọng.

Mẫu tài liệu kỹ thuật ClickUp đi kèm với các phần đã được thiết kế sẵn cho mọi thứ từ thiết lập, quy trình làm việc đến các mẹo an toàn và khắc phục sự cố. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho các nhà viết nội dung SaaS và quản lý sản phẩm khi tạo tài liệu hướng dẫn người dùng, hướng dẫn sản phẩm hoặc tài liệu nội bộ.

Bạn sẽ tìm thấy Hướng dẫn an toàn, bao gồm các hướng dẫn chung và cảnh báo cụ thể cho sản phẩm để đảm bảo người dùng được thông tin đầy đủ và an toàn. Phần Thành phần và Phụ tùng trong mẫu tài liệu thiết kế kỹ thuật này có tính năng văn bản và sơ đồ có nhãn để dễ dàng nhận diện và lắp ráp.

Mẫu tài liệu kỹ thuật cũng cung cấp bảng Thông số kỹ thuật để truy cập nhanh các chi tiết về kích thước, yêu cầu nguồn điện và vật liệu. Phần Bảo Hành và Hỗ Trợ mô tả dịch vụ sau bán hàng, trong khi phần Ghi Chú cung cấp không gian cho các điều khoản miễn trừ trách nhiệm, biến thể mô hình hoặc cập nhật tùy chỉnh.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo tài liệu chuyên nghiệp, hoàn chỉnh mà không cần bắt đầu từ trang trống.

Giữ cho các chi tiết kỹ thuật, hình ảnh và thông tin an toàn được tổ chức gọn gàng.

Giúp người dùng tìm câu trả lời nhanh hơn với các phần rõ ràng dành cho thông số kỹ thuật, linh kiện và thông tin hỗ trợ.

Dễ dàng tùy chỉnh bố cục để phù hợp với phong cách sản phẩm và giọng điệu thương hiệu của bạn.

📌 Phù hợp cho: Nhà văn kỹ thuật và nhà phát triển tạo các bản tóm tắt hệ thống nội bộ, tài liệu tham khảo API và sách hướng dẫn kỹ thuật yêu cầu định dạng rõ ràng và điều hướng nhanh chóng.

Học cách viết tài liệu kỹ thuật tại đây:

4. Mẫu danh sách yêu cầu tính năng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho danh sách yêu cầu tính năng luôn được cập nhật với mẫu danh sách yêu cầu tính năng ClickUp.

Mẫu Danh sách công việc Tính năng ClickUp cung cấp một không gian trung tâm, có cấu trúc để thu thập ý tưởng của người dùng, đánh giá chúng một cách khách quan và chuyển đổi chúng thành các công việc phát triển có thể thực hiện được.

Được tích hợp trong ClickUp Forms, nó thu thập đề xuất từ bất kỳ nguồn nào và giúp bạn phân loại chúng ngay lập tức theo tác động, nỗ lực và giá trị chiến lược bằng cách sử dụng các trường tùy chỉnh như Ưu tiên, Ước tính nỗ lực và Điểm giá trị.

Sử dụng mẫu này để tài liệu hóa các tính năng của phần mềm tự động hóa hoặc thậm chí lập kế hoạch nâng cấp cho các công cụ nội bộ chưa bao giờ vượt qua danh sách công việc chờ xử lý. Cần phối hợp với nhiều nhóm? Gán yêu cầu trực tiếp dưới dạng công việc, thiết lập phụ thuộc và sử dụng thông báo để luôn cập nhật.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Biến phản hồi phân tán thành một hệ thống có tổ chức, tập trung vào những gì thực sự quan trọng.

So sánh các ý tưởng tính năng một cách khách quan với các trường tích hợp sẵn cho nỗ lực, giá trị và ưu tiên.

Giữ cho các nhóm chịu trách nhiệm bằng cách giao quyền sở hữu và đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực.

Tối ưu hóa quá trình ra quyết định với các chế độ xem trực quan giúp chuyển đổi yêu cầu từ ý tưởng đến phiên bản phát hành.

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm đang theo dõi các ý tưởng tính năng do người dùng đề xuất qua nhiều kênh khác nhau và ưu tiên chúng dựa trên tác động và mục tiêu của lộ trình phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu với một phần giới thiệu ngắn gọn về tính năng, sau đó cung cấp phần 'Quick Start' (Khởi động nhanh) cho những ai chỉ muốn bắt đầu sử dụng ngay. Tiếp theo là các khái niệm và định nghĩa cơ bản, sau đó đi sâu vào các hướng dẫn chi tiết, quy trình làm việc và lời khuyên khắc phục sự cố.

5. Mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ưu tiên và triển khai phát triển tính năng với mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp.

Trong khi mẫu trước đó được thiết kế để thu thập, tổ chức và đánh giá các đề xuất tính năng mới, mẫu Ma trận Tính năng Sản phẩm ClickUp giúp đánh giá, ưu tiên và lập kế hoạch cho các tính năng cần phát triển.

Tại cốt lõi, ma trận này giúp bạn đánh giá và xếp hạng các tính năng thông qua các chỉ số được định nghĩa và có thể theo dõi, chẳng hạn như tác động, giá trị, loại khách hàng và nỗ lực. Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh, chẳng hạn như Chế độ xem Tính năng Phần mềm hoặc Chế độ xem Tính năng Phần cứng, để ưu tiên các nhiệm vụ cạnh tranh giữa các bộ phận và tập trung vào những gì phù hợp với từng nhóm.

Ngoài ra, các trạng thái tùy chỉnh như Hoàn thành, Tính năng phần cứng, Mẫu mới, và Tính năng phần mềm cho phép bạn đang theo dõi giai đoạn và loại của từng tính năng. Mẫu này cũng cung cấp các công cụ hợp tác trực tuyến để phối hợp hiệu quả với các nhóm làm việc từ xa.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đánh giá và xếp hạng các tính năng sản phẩm dựa trên các chỉ số rõ ràng, có cơ sở dữ liệu như giá trị, tác động và nỗ lực.

Cung cấp cho mỗi nhóm một chế độ xem tập trung với các bố cục chuyên dụng cho phần mềm, phần cứng và dòng sản phẩm.

Theo dõi quá trình phát triển một cách trơn tru với các trường và trạng thái tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Giảm bớt sự phức tạp không cần thiết trong quá trình ra quyết định bằng một ma trận có cấu trúc giúp ưu tiên được hiển thị rõ ràng và đồng bộ.

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ tiếp thị và chiến lược sản phẩm so sánh khả năng sản phẩm nội bộ với đối thủ cạnh tranh hoặc lập bản đồ bộ tính năng cho các cấp độ người dùng khác nhau để đảm bảo thành công của sản phẩm.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng AI để tạo tài liệu kỹ thuật? Thay thế các công cụ AI phân tán và loại bỏ tình trạng "AI Sprawl" bằng ứng dụng AI trên desktop thống nhất và có ngữ cảnh sâu: ClickUp Brain MAX. Kết quả đầu ra có ngữ cảnh của nó được xây dựng dựa trên lộ trình của nhóm, tài liệu, ghi chú sprint, chỉ số bảng điều khiển, vấn đề GitHub và thậm chí cả tệp Google Drive của bạn. Loại bỏ sự phình to của AI và chọn công cụ AI tốt nhất cho quy trình phát triển sản phẩm của bạn với ClickUp Brain MAX Dưới đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng nó: Một trung tâm thống nhất: Một AI tìm kiếm, viết, lập kế hoạch, tự động hóa, trả lời câu hỏi và soạn thảo quy trình làm việc của bạn.

Quy trình làm việc dựa trên giọng nói: Chỉ cần nói chuyện với nó, nó sẽ chuyển đổi giọng nói thành công việc, tóm tắt, cập nhật và tự động hóa bằng ClickUp Talk-to-Text , giúp bạn công việc nhanh hơn 400%.

Trí tuệ nhân tạo đa mô hình: Chuyển đổi giữa ChatGPT, Claude và Gemini trong cùng một ứng dụng, phụ thuộc vào công việc cụ thể.

📖 Xem thêm: Các công cụ viết AI tốt nhất cho nội dung

6. Mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Kết nối mục tiêu kinh doanh với các sản phẩm đầu ra của từng dự án bằng mẫu tài liệu yêu cầu kinh doanh ClickUp.

Mẫu Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh (BRD) của ClickUp được thiết kế để ngăn chặn sự mở rộng phạm vi không mong muốn. Nó cung cấp cho nhóm của bạn một không gian tập trung để xác định nhu cầu của doanh nghiệp, lý do tại sao chúng quan trọng và cách đo lường thành công. Mẫu này đặt ra những câu hỏi đúng đắn, như “Yếu tố thúc đẩy kinh doanh là gì?” hoặc “Những giới hạn pháp lý là gì?” để phát hiện những điểm mù.

Ghi lại mục tiêu dài hạn, nhu cầu của các bên liên quan không kỹ thuật, tiêu chí tuân thủ, các yếu tố phụ thuộc và hạn chế về ngân sách/tài nguyên. Với 10 trang con có thể tùy chỉnh, bạn cũng có thể tạo tài liệu dự án, yêu cầu chức năng và không chức năng, tác động tài chính và quy trình phê duyệt.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Chuyển đổi mục tiêu kinh doanh thành các yêu cầu có cấu trúc, có thể đo lường được để hướng dẫn từng giai đoạn của công việc.

Phát hiện sớm các điểm mù với các gợi ý tích hợp sẵn về các phụ thuộc, hạn chế và chỉ số thành công.

Giữ các bên liên quan đồng bộ thông qua các phần tổ chức để ghi chép về tài chính, tuân thủ và phê duyệt.

Tiêu chuẩn hóa tài liệu trên các dự án với các trang con linh hoạt được tùy chỉnh theo quy trình làm việc của bạn.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đa hàm thống nhất về phạm vi, ngân sách và kỳ vọng của các bên liên quan cho các dự án quy mô lớn trước khi bắt đầu phát triển.

7. Mẫu định vị sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo trải nghiệm thương hiệu sản phẩm có cấu trúc với Mẫu Định vị Sản phẩm ClickUp.

Đang cố gắng thống nhất thông điệp, thương hiệu và chiến lược tiếp thị xung quanh một tầm nhìn sản phẩm? Mẫu Định vị Sản phẩm ClickUp có thể giúp bạn. Nó tập hợp tất cả các nhóm (tiếp thị, thiết kế, sản phẩm và hơn thế nữa) vào một không gian làm việc chung để câu chuyện sản phẩm của bạn luôn nhất quán và sắc nét từ giai đoạn ý tưởng đến khi ra mắt.

Bạn bắt đầu với Đánh giá Vị trí Sản phẩm, một cái nhìn có cấu trúc nêu rõ các yếu tố quan trọng như đề xuất giá trị, phân khúc thị trường, mục tiêu ra mắt và điểm đau của khách hàng. Sau khi các thông tin đầu vào được gửi, chế độ xem dạng danh sách Sản phẩm sẽ chuyển đổi các phản hồi thành các công việc có thể thực hiện, sẵn sàng để phân công, ưu tiên và nhóm theo tiến độ.

Chế độ xem Bảng ClickUp mang đến sự tiện lợi hơn với thiết lập Kanban kéo và thả, hoàn hảo để di chuyển từng công việc vị trí qua các trạng thái như Kế hoạch, Đang tiến độ hoặc Đang tạm dừng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Giữ tất cả thông tin sản phẩm, như đề xuất giá trị và đối tượng mục tiêu, tại một nơi duy nhất.

Chuyển đổi ý kiến của nhóm thành các công việc rõ ràng để đảm bảo sự đồng bộ giữa marketing, thiết kế và sản phẩm.

Chế độ xem tiến độ một cách nhanh chóng với bảng Kanban kéo và thả đơn giản.

Hợp tác mượt mà bằng cách kết nối mục tiêu, thông điệp và kế hoạch ra mắt trong một không gian làm việc duy nhất.

📌 Phù hợp cho: Những người làm marketing sản phẩm đang phát triển khung thông điệp và chiến lược vị trí để phản ánh các vấn đề của đối tượng mục tiêu và phân khúc thị trường.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Loại bỏ công việc thủ công, giảm thời gian phản hồi và duy trì tiến độ dự án mà không cần giám sát liên tục với ClickUp AI Agents. Bạn có thể lựa chọn giữa: Các trợ lý được xây dựng sẵn: Các trợ lý sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể kích hoạt trong Không gian, Danh sách công việc hoặc Trò chuyện.

Các đại lý tùy chỉnh: Tạo các đại lý của riêng bạn bằng công cụ xây dựng không cần mã với các trình kích hoạt, điều kiện, hành động và hướng dẫn được định nghĩa sẵn. Tạo một ClickUp Agent tùy chỉnh để quản lý các công việc lặp lại trong quy trình làm việc sản phẩm của bạn. Giả sử đội ngũ hỗ trợ của bạn thường bỏ lỡ các báo cáo lỗi quan trọng vì các bản cập nhật bị ẩn trong các chuỗi bình luận dài. Bạn có thể tạo một đại lý tùy chỉnh với: Kích hoạt: Một bình luận chứa các cụm từ như ‘lỗi’, ‘vấn đề’, ‘cấp bách’

Điều kiện: Nhiệm vụ ClickUp là một phần của danh sách ‘Phản hồi của khách hàng’

Hành động: Thẻ tự động cho công việc là Ưu tiên cao Giao công việc cho trưởng nhóm kỹ thuật Tạo tóm tắt nhanh về vấn đề bằng ClickUp Brain

Tự động gắn thẻ công việc là Ưu tiên cao

Giao nhiệm vụ này cho trưởng nhóm kỹ thuật.

Tạo bản tóm tắt nhanh về vấn đề bằng ClickUp Brain Tự động gắn thẻ công việc là Ưu tiên cao

Giao nhiệm vụ này cho trưởng nhóm kỹ thuật.

Tạo bản tóm tắt nhanh về vấn đề bằng ClickUp Brain Tạo trợ lý AI ClickUp đầu tiên của bạn bằng cách xem demo nhanh này:

8. Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phát triển tính năng sản phẩm dựa trên nhu cầu của người dùng với mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp.

Mẫu Khảo sát Phản hồi Sản phẩm ClickUp cung cấp cho bạn một hệ thống sẵn có để thu thập phản hồi có cấu trúc về tính dễ sử dụng của sản phẩm, hiệu suất tính năng, nhận thức về giá cả và mức độ hài lòng.

Điểm nổi bật của mẫu này là hệ thống tổ chức tích hợp sẵn. Các chế độ xem như Đánh giá tổng thể, Đánh giá sản phẩm và Bài nộp/gửi cho phép bạn phân loại phản hồi theo khu vực sản phẩm, giai đoạn sử dụng hoặc mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Điều này giúp nhóm của bạn xác định các tính năng cần cải thiện trải nghiệm người dùng, nhận diện các khu vực có khoảng cách về hiệu suất hoặc khi nhận thức về giá cả không khớp với giá trị thực tế.

Hơn nữa, bạn có thể liên kết phản hồi trực tiếp với các công việc cải tiến, tạo ra một vòng phản hồi đã đóng giữa người dùng và nhóm sản phẩm.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập và phân loại phản hồi theo tính năng, giai đoạn hoặc mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Xác định các lỗ hổng về tính thân thiện với người dùng và cơ hội cải thiện trong thời gian thực.

Kết nối kết quả khảo sát trực tiếp với các công việc có thể thực hiện để giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn.

Giữ liên lạc phản hồi liên tục giữa người dùng và nhóm sản phẩm.

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX và các nhóm sản phẩm thu thập phản hồi có cấu trúc từ người dùng thực tế để xác định các điểm cần cải thiện và vấn đề gặp phải.

Dưới đây là lý do tại sao Ansh Prabhakar, Chuyên viên Cải tiến Quy trình Kinh doanh tại Airbnb, khuyến nghị sử dụng ClickUp cho lập kế hoạch dự án và hợp tác:

ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong một nền tảng duy nhất như quản lý dự án, các tùy chọn brainstorming, quản lý công việc, kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó đã giúp công việc trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ giao diện người dùng (UI) được thiết kế tốt, dễ sử dụng và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc hiệu quả hơn, đang theo dõi và báo cáo công việc một cách dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai cũng trở nên đơn giản.

ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong một nền tảng duy nhất như quản lý dự án, các tùy chọn brainstorming, quản lý công việc, kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó đã giúp công việc trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ giao diện người dùng (UI) được thiết kế tốt, dễ sử dụng và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc hiệu quả hơn, đang theo dõi và báo cáo công việc một cách dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai cũng trở nên đơn giản.

📖 Xem thêm: Phần mềm tài liệu kỹ thuật tốt nhất

9. Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ cho các thông số kỹ thuật sản phẩm, mục tiêu và ghi chú phát triển được thống nhất với mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp.

Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp giống như một bản thiết kế có sẵn để điền vào, giúp phác thảo rõ ràng mọi yếu tố quan trọng cần thiết để bắt đầu quá trình phát triển. Từ việc xác định mục tiêu và vấn đề của người dùng đến liệt kê các giải pháp đề xuất, tài liệu này giúp mọi người hiểu rõ sản phẩm đang được xây dựng, lý do tại sao và cách đo lường thành công.

Điểm mạnh của mẫu này là tính linh hoạt cho phép mở rộng thành các trang con. Bạn có thể thêm nghiên cứu kỹ thuật, bản thiết kế demo, vòng phản hồi hoặc lịch sử quyết định, tất cả đều nằm trong cùng một tài liệu. Mẫu này tự nhiên phát triển thành cơ sở kiến thức nội bộ của nhóm phát triển và tài liệu chính thức về kỹ thuật phần mềm.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Liệt kê các chi tiết khóa của dự án như mục tiêu, nhu cầu của người dùng và các giải pháp đề xuất.

Thêm các trang con cho nghiên cứu kỹ thuật, bản thiết kế demo hoặc ghi chú đánh giá.

Hợp tác dễ dàng với bình luận, thẻ và cập nhật tài liệu trực tiếp.

Xây dựng một trung tâm kiến thức chia sẻ phát triển cùng với mỗi lần cập nhật sản phẩm.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm muốn thống nhất các nhóm, bao gồm nhà phát triển, nhà thiết kế và bộ phận tiếp thị, xung quanh một tài liệu chi tiết duy nhất trước khi triển khai sản phẩm hoặc tính năng mới.

🧠 Thú vị: Các nghiên cứu cho thấy nếu bạn không chủ động duy trì tài liệu của mình, chất lượng của chúng có xu hướng giảm dần với mỗi bản phát hành mới. Vì vậy, đúng vậy, ngay cả tài liệu của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng (và kiểm soát phiên bản).

10. Mẫu tài liệu mô tả hàm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giảm thiểu sự mơ hồ về sản phẩm với mẫu tài liệu thông số kỹ thuật chức năng ClickUp.

Bạn đang băn khoăn không biết cách viết thông số kỹ thuật sản phẩm?

Mẫu tài liệu mô tả chức năng ClickUp này mô tả chi tiết cách sản phẩm nên hoạt động từ góc độ người dùng, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự diễn giải chủ quan.

Các phần được định nghĩa rõ ràng cho thiết kế hệ thống, cấu trúc cơ sở dữ liệu, hành vi giao diện và nhiều nội dung khác giúp đội ngũ kỹ thuật, kiểm thử chất lượng (QA) và các bên liên quan đồng bộ hóa. Mẫu này phân tích cả yêu cầu chức năng và phi chức năng với ưu tiên và mối quan hệ phụ thuộc rõ ràng, hỗ trợ việc ưu tiên tính năng ở mọi cấp độ và kết nối tất cả với các câu chuyện người dùng cho các nhóm Agile.

Phần Simple Agile User Story chuyển đổi yêu cầu thành các mục tiêu tập trung vào người dùng, chuyển trọng tâm sang nhu cầu thực tế và khuyến khích các nhóm suy nghĩ từ góc độ của người dùng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định hành vi hệ thống và luồng người dùng dưới dạng có cấu trúc và có thể kiểm thử.

Phân biệt rõ ràng giữa yêu cầu hàm và yêu cầu không hàm.

Hỗ trợ phát triển linh hoạt với các yêu cầu dựa trên câu chuyện người dùng.

Nâng cao khả năng truy vết bằng cách liên kết các thông số kỹ thuật với kết quả kiểm tra và đảm bảo chất lượng.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm Kỹ thuật và Kiểm thử Chất lượng (QA) chuyển đổi yêu cầu kinh doanh thành tài liệu kỹ thuật chi tiết như thông số kỹ thuật, luồng logic và quy tắc xác thực cho quá trình phát triển.

🔍 Bạn có biết? Bộ luật Hammurabi (1754) được coi là một trong những tài liệu có cấu trúc sớm nhất, hoàn thành với kiểm soát phiên bản (bảng đá), tiêu chí chấp nhận và quy tắc tiêu chuẩn hóa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi tài liệu hóa một tính năng, hãy luôn trả lời các câu hỏi sau: Tính năng này làm gì, tại sao nó quan trọng, dành cho ai, cách sử dụng và khi nào nó phù hợp. Bạn cũng sẽ nhận được điểm cộng từ người dùng nếu cung cấp các ví dụ thực tế!

Tạo tài liệu tính năng dễ dàng với ClickUp

Tài liệu tính năng không cần phải nằm rải rác ở nhiều nơi hoặc phụ thuộc vào trí nhớ, ảnh chụp màn hình và ý định tốt. ClickUp cho phép bạn kết nối các công cụ quan trọng như biểu mẫu, tài liệu, phản hồi và tác vụ phát triển trực tiếp trong một không gian làm việc được tổ chức gọn gàng, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Mẫu phù hợp sẽ tích hợp vào hệ sinh thái rộng lớn của nền tảng, từ bản tóm tắt sản phẩm đến công cụ theo dõi phản hồi. Với mỗi mẫu, bạn còn được trang bị các tính năng nâng cao như trang con, liên kết công việc, phụ thuộc, chuỗi chủ đề bình luận và tự động hóa để hỗ trợ bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và quản lý quy trình sản phẩm của bạn trên một nền tảng duy nhất! 🏁