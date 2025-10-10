11 giải pháp thay thế tốt nhất cho Fibery trong quản lý công việc và hợp tác

Một số công cụ phù hợp ngay lập tức. Những công cụ khác cần dùng thử và điều chỉnh trước khi bạn nhận ra chúng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Nếu Fibery không là công việc cho nhóm của bạn—có thể nó quá phức tạp, thiếu các tính năng khóa hoặc đơn giản là không phù hợp—thì xác suất là bạn đang tìm kiếm một giải pháp tốt hơn.

Tin vui là gì? Có rất nhiều lựa chọn thay thế cho Fibery cung cấp sự linh hoạt và kết quả mà bạn cần mà không gây phiền toái.

Hãy cùng xem qua các lựa chọn tốt nhất. 👇

Fibery là gì?

Fibery là nền tảng quản lý công việc tích hợp các công việc, tài liệu, cơ sở dữ liệu và bảng trắng vào một không gian làm việc duy nhất.

Nó nổi trội trong thiết kế quy trình và quản lý kiến thức, được thiết kế cho các môi trường đòi hỏi tính linh hoạt. Công cụ này phù hợp cho các nhóm muốn tối ưu hóa hợp tác đồng thời duy trì tính linh hoạt trong công việc.

Ngoài ra, hệ thống liên kết linh hoạt của nền tảng cho phép người dùng đồng bộ công việc với ghi chú hoặc cơ sở dữ liệu với tài liệu, tạo ra một không gian làm việc có cấu trúc hơn.

giới hạn của Fibery*

Mặc dù Fibery là một công cụ quản lý dự án tuyệt vời, nó có thể không phù hợp với mọi loại quy trình làm việc. Dưới đây là những giới hạn phổ biến khiến người dùng phải tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Fibery:

*truy cập di động: Giới hạn người dùng cần truy cập, chỉnh sửa hoặc quản lý công việc khi không ở gần máy tính để bàn hoặc laptop

*giới hạn về báo cáo: Thiếu các công cụ báo cáo nâng cao như bảng điều khiển tùy chỉnh, bộ lọc chi tiết hoặc phân tích trực quan giúp các nhóm đang theo dõi hiệu suất trên các dự án

Giao diện quy mô lớn: Trở nên khó khăn khi quản lý nhiều công việc, cơ sở dữ liệu và các mục liên kết giữa các bộ phận hoặc dự án khác nhau

Nỗ lực onboarding: Yêu cầu thời gian và tài liệu nội bộ để giúp các thành viên mới hiểu cách hoạt động của hệ thống

Công cụ hợp tác: Chỉ bao gồm hàm bình luận cơ bản và không hỗ trợ thảo luận thời gian thực hoặc giao tiếp nhóm tập trung trong nền tảng

độ sâu tự động hóa: *Chỉ cung cấp một số tùy chọn tự động hóa tích hợp sẵn và thiếu các điều kiện, kích hoạt nâng cao và quy trình làm việc nhiều bước

🔍 Bạn có biết? Với chiều dài hơn 13.000 dặm, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đã mất hàng thế kỷ để hoàn thành, đòi hỏi sự phối hợp của nguồn lực và lực lượng lao động khổng lồ. Những thách thức logistics đã yêu cầu kỹ năng quản lý dự án tinh vi để duy trì tiến độ trong một dòng thời gian dài.

11 Phần mềm thay thế Fibery nổi bật

Trước khi đi vào chi tiết, đây là cái nhìn tổng quan về các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Fibery và những điểm mạnh của chúng trong việc hỗ trợ nhóm. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Các nhóm mọi kích thước đang tìm kiếm giải pháp quản lý dự án và công việc dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trong một ứng dụng duy nhất Tự động hóa tùy chỉnh; Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Trợ lý AI; Theo dõi thời gian và báo cáo tích hợp; Hơn 1.000 kết nối ứng dụng; Quản lý tài liệu và kiến thức tập trung; Nhiều chế độ xem Miễn phí vĩnh viễn; Có sẵn tùy chỉnh cho doanh nghiệp Coda Các nhóm kích thước nhỏ đến trung bình cần tài liệu linh hoạt và quy trình làm việc hiệu quả Tài liệu tương tác; Ghi chú; Tự động hóa quy trình làm việc; Mẫu tùy chỉnh Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Asana Các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ đang tìm kiếm quy trình quản lý dự án hiệu quả Dòng thời gian dự án trực quan với các mối quan hệ phụ thuộc; Tóm tắt công việc và phân tích quy trình làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo; Giao tiếp nhóm tích hợp; Báo cáo hiệu suất và tiến độ Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $13.49/tháng Notion Những người lao động trí óc đang tìm kiếm các giải pháp không gian làm việc linh hoạt Cơ sở dữ liệu và wiki kết nối; Tài liệu hợp tác với chỉnh sửa thời gian thực; Mẫu quy trình làm việc và hệ thống onboarding; Cơ sở kiến thức tập trung Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Airtable Các nhóm nhỏ và lớn cần một giải pháp kết hợp giữa bảng tính và cơ sở dữ liệu Chế độ xem cơ sở dữ liệu trực quan; Quy trình làm việc tự động hóa và đang theo dõi dự án; Không gian làm việc hợp tác giữa các nhóm; Báo cáo linh hoạt và bảng điều khiển Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $24/tháng Monday. com Các nhóm có kích thước trung bình đến lớn đang theo dõi dự án và hợp tác Bảng công việc và quy trình làm việc có thể tùy chỉnh; Bảng điều khiển thời gian thực cho khối lượng công việc và cột mốc; Báo cáo năng suất và hiệu suất Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Trello Các freelancer và nhóm nhỏ đang tìm kiếm giải pháp quản lý công việc đơn giản và trực quan Tự động hóa với quy tắc Butler; Bảng hợp tác và giao tiếp; Tính năng mở rộng với Power-ups; Dự án đang theo dõi trực quan Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/tháng Jira Các nhóm phát triển phần mềm đang theo dõi các dự án phức tạp Lập kế hoạch sprint và quy trình làm việc Agile; Đang theo dõi vấn đề và lỗi; Báo cáo nâng cao Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.53/tháng Basecamp Các nhóm nhỏ đang tìm kiếm giải pháp giao tiếp dự án toàn diện Giao tiếp tập trung; Bảng tin riêng cho từng dự án; Quản lý tài liệu và công việc đơn giản hóa Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $15/tháng Wrike Các doanh nghiệp cần giải pháp quản lý công việc toàn diện Quản lý phân bổ tài nguyên và khối lượng công việc; Báo cáo nâng cao; Mẫu có thể tái sử dụng Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $10/tháng Miro Các nhóm làm việc cần bảng trắng kỹ thuật số hợp tác Bảng vẽ hợp tác không giới hạn; Bảng brainstorming tương tác; Sơ đồ quy trình làm việc và công cụ lập bản đồ; Thư viện mẫu Miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Fibery cho quản lý công việc

Hãy cùng xem qua các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Fibery để duy trì quy trình làm việc của bạn diễn ra trơn tru. 🔄

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

*clickUp (Tốt nhất cho quản lý dự án và tác vụ tất cả trong một)

Nếu Fibery cảm thấy quá thiếu cấu trúc hoặc phức tạp, ClickUp là nhà cung cấp một cách tiếp cận trực quan hơn để quản lý công việc, tự động hóa quy trình làm việc và đang theo dõi tiến độ mà không làm mất đi tính linh hoạt.

Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện—tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Hãy cùng tìm hiểu cách thức:

*Tự động hóa và tăng tốc công việc của bạn

Thử nghiệm ClickUp tự động hóa Cài đặt ClickUp Automations để xử lý các công việc lặp đi lặp lại một cách dễ dàng

Một trong những thách thức lớn nhất mà các nhóm phải đối mặt là xử lý các công việc lặp đi lặp lại tốn nhiều thời gian.

ClickUp Tự động hóa giải quyết vấn đề này bằng cách tự động kích hoạt các hành động dựa trên các điều kiện cụ thể. Nó giao công việc khi trạng thái thay đổi, thông báo khi hạn chót sắp đến và duy trì các quy trình hoạt động trơn tru mà không cần can thiệp thủ công.

Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo các đại lý AI Autopilot tùy chỉnh của ClickUp

Bạn cũng có thể tận dụng các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) của ClickUp. Những trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) này tự động thực hiện nhiều tác vụ lặp lại, bao gồm:

Giao công việc dựa trên các tiêu chí đã được định trước của bạn

Cập nhật trạng thái công việc tự động

Trả lời các câu hỏi lặp lại trong các kênh trò chuyện của bạn

Tăng cường năng suất với quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Không phải tất cả các điểm nghẽn đều xuất phát từ quản lý tác vụ. Viết báo cáo và nội dung khác, tóm tắt cập nhật, và phân tích dữ liệu chiếm mất hàng giờ mà có thể dành cho công việc có tác động cao.

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các cập nhật khóa và tiết kiệm thời gian

ClickUp Brain, trợ lý AI của nền tảng, giúp tăng tốc các công việc này. Đây là trợ lý AI toàn diện giúp nâng cao năng suất của bạn bằng cách kết nối nhân viên, dự án, tài liệu và ứng dụng vào một không gian làm việc thông minh duy nhất. Điều này cho phép bạn:

Nhận câu trả lời ngay lập tức từ kho kiến thức trong không gian làm việc của bạn

Tạo báo cáo tự động, bảng biểu và cuộc họp đứng

Soạn thảo và chỉnh sửa tài liệu và email chỉ trong vài giây

Nhận các bản tóm tắt thông minh về các trò chuyện và công việc của nhóm

ClickUp Brain MAX, trợ lý AI thông minh trên desktop của bạn, mở khóa các tính năng AI tiên tiến để có những phân tích sâu sắc hơn, tự động hóa thông minh hơn và quản lý dự án mạnh mẽ hơn.

Trò chuyện với các mô hình AI mới nhất mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng Talk-to-Text với hơn 50 ngôn ngữ, bao gồm các đề cập có ngữ cảnh (@mentions) và liên kết

Nói tự nhiên để cập nhật lịch trình, giao công việc, gửi tin nhắn, soạn thảo tài liệu và nhiều hơn nữa

Giữ vững mục tiêu và công việc

Lập kế hoạch và điều chỉnh dự án một cách trực quan với biểu đồ Gantt của ClickUp

Đang theo dõi kế hoạch dự án quan trọng không kém việc quản lý các tác vụ hàng ngày. Biểu đồ Gantt của ClickUp cung cấp một dòng thời gian trực quan rõ ràng về dự án, hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và hạn chót trong một giao diện duy nhất. Nếu có sự chậm trễ ở một giai đoạn, các công việc phụ thuộc sẽ tự động được điều chỉnh, giúp tránh tình trạng hỗn loạn vào phút chót.

Fibery yêu cầu nhiều nỗ lực thủ công hơn để cấu trúc dòng thời gian, trong khi chế độ xem Gantt tương tác của ClickUp giúp việc điều chỉnh lịch trình trở nên dễ dàng.

Ngoài việc đang theo dõi công việc hàng ngày, các nhóm cũng cần một cách để đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu lớn hơn. ClickUp Goals giúp phân chia các mục tiêu cấp cao thành các bước hành động cụ thể, đảm bảo mọi thứ được đồng bộ hóa.

Theo dõi và đo lường mục tiêu một cách dễ dàng với ClickUp Goals

Các công việc cá nhân, giao dịch và cột mốc được liên kết trực tiếp với mục tiêu, và cập nhật tiến độ diễn ra theo thời gian thực. Điều này tạo ra sự minh bạch và trách nhiệm trong toàn nhóm mà không cần thêm công việc thủ công.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tạo tự động hóa tùy chỉnh: Sử dụng ClickUp Brain để xây dựng tự động hóa bằng cách mô tả những gì bạn cần, giúp tự động hóa quy trình làm việc trở nên dễ dàng hơn

*ghi chép và phân tích thời gian công việc: Theo dõi thời gian trực tiếp trong các công việc bằng ClickUp Time Tracking , giúp nhóm đo lường năng suất và phân bổ tài nguyên

xây dựng không gian làm việc tích hợp hoàn toàn: *Kết nối ClickUp với Google Drive, Jira và hơn 1.000 ứng dụng khác, đảm bảo hợp tác mượt mà giữa các công cụ

giữ tài liệu dự án được tổ chức gọn gàng: *Lưu trữ ghi chú cuộc họp, hướng dẫn dự án và tài liệu quy trình trong ClickUp Docs , với khả năng liên kết trực tiếp với các công việc

Quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả: Tạo cơ sở dữ liệu có cấu trúc bằng Tạo cơ sở dữ liệu có cấu trúc bằng ClickUp Bảng chế độ xem để dễ dàng điều hướng và tùy chỉnh

*tập trung và tổ chức kiến thức công ty: Lưu trữ tài liệu dự án, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOPs), ghi chú cuộc họp và nghiên cứu tại một nơi duy nhất với ClickUp Knowledge Management

*giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc

Giá cả của ClickUp

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là những gì một người đánh giá trên TrustRadius đã nói:

Nó thực sự đã đơn giản hóa năng suất làm việc của chúng tôi, và một phần lớn trong đó là nhờ vào tất cả các tích hợp và ClickApp mà ClickUp cung cấp. Các tính năng tự động hóa có thể giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và tập trung vào các dự án thực tế đang triển khai thực sự mang lại lợi ích cho chúng tôi và toàn bộ công ty.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân chia dự án thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý bằng cách sử dụng Cấu trúc Phân chia Công việc ( WBS ). Phân chia phân cấp này giúp phân công trách nhiệm, ước tính chi phí và đang theo dõi tiến độ chính xác hơn.

2. Coda (Phù hợp nhất cho các nhóm cần tài liệu linh hoạt và quy trình làm việc)

qua Coda

Coda cho phép bạn tạo các quy trình làm việc tùy chỉnh, cơ sở dữ liệu và tài liệu động trong một môi trường hợp tác duy nhất. Nhóm của bạn có thể duy trì mọi thứ kết nối, từ công việc đến trực quan hóa dữ liệu, mà không gặp rắc rối.

Với phương pháp tiếp cận sáng tạo của Coda, việc quản lý các dự án phức tạp trở nên dễ dàng. Nền tảng này cho phép người dùng không có kiến thức mã thiết kế các giải pháp mà không cần kiến thức mã sâu rộng, từ đó nâng cao sự hợp tác giữa các bộ phận.

Các tính năng nổi bật của Coda

Tạo các bảng điều khiển tương tác biến dữ liệu thành các câu chuyện trực quan, đang theo dõi tiến độ dự án và xu hướng

Tạo các nút tự động hóa tùy chỉnh để tối ưu hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại và kích hoạt các hành động thông minh

Thiết kế các mẫu tùy chỉnh phù hợp với nhiều loại dự án khác nhau và ghi lại các quy trình kinh doanh độc đáo

Tích hợp nhiều nguồn dữ liệu vào một không gian làm việc hợp tác duy nhất, loại bỏ các rào cản thông tin

Viết email, tạo bảng hoặc brainstorm ý tưởng bằng Coda AI

Giai đoạn giới hạn của Coda

Người dùng tích hợp Coda với các ứng dụng khác thông qua API của nó đã gặp phải vấn đề

Nó thiếu các công cụ tích hợp sẵn cho phân tích thống kê nâng cao

Giá của Coda

Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi tài liệu Maker

Nhóm: $36/tháng cho mỗi người dùng tài liệu Doc Maker

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coda

G2: 4.7/5 (460+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (95+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Coda?

Từ một đánh giá trên G2:

Tôi rất thích sự cân bằng giữa tính đơn giản và phức tạp khi triển khai các trang tuyệt vời có thể đáp ứng mọi nhu cầu mà chúng tôi đã có cho đến nay. Nó có các kết nối tuyệt vời như Google Maps giúp tạo ra những thứ phức tạp một cách rất dễ dàng… Tôi đã phải xem rất nhiều video hướng dẫn về Coda để hiểu cách sử dụng nó ở mức độ mong muốn, vì vậy việc tích hợp vào một số tài liệu tôi tạo ra khá khó khăn.

3. Asana (Phù hợp nhất cho các nhóm cần quy trình quản lý dự án tối ưu)

qua Asana

Asana giúp việc hợp tác nhóm trở nên dễ dàng bằng cách đơn giản hóa quản lý dự án và giữ mọi thứ được tổ chức gọn gàng trong một nền tảng duy nhất. Nền tảng trực quan và linh hoạt của Asana giúp các đội nhóm ở mọi kích thước chia nhỏ các dự án phức tạp thành các công việc rõ ràng, dễ quản lý, đồng thời duy trì kết nối và tiến độ công việc.

Với Asana, việc hợp tác trong dự án trở nên mượt mà. Bạn có thể giao công việc, đặt ưu tiên và đang theo dõi tiến độ mà không cần trao đổi qua lại nhiều lần. Từ việc điều phối một nhóm nhỏ đến quản lý nhiều bộ phận, Asana giúp đội ngũ của bạn duy trì sự tập trung và đồng bộ.

Các tính năng nổi bật của Asana

Tạo các dòng thời gian dự án trực quan để vẽ bản đồ các dự án phức tạp, hiển thị các mối phụ thuộc và các cột mốc quan trọng trên đường dẫn quan trọng

Sử dụng Asana AI để tạo tóm tắt tự động hóa và đề xuất nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

Tích hợp các kênh giao tiếp trực tiếp vào quản lý dự án, tập trung cuộc hội thoại và bối cảnh của nhóm

Tạo báo cáo chi tiết với phân tích về hiệu suất nhóm và tiến độ dự án

*giới hạn của Asana

Các công việc chỉ có thể được giao cho một người, giới hạn khả năng hợp tác

Nó thiếu các tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn, yêu cầu tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba để theo dõi thời lượng công việc

*giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

doanh nghiệp+: Giá tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 12.000 đánh giá)

4. Notion (Phù hợp nhất cho nhân viên làm việc với kiến thức cần giải pháp không gian làm việc linh hoạt)

qua Notion

Notion quản lý dự án kết hợp tài liệu, quản lý dự án và hợp tác trong một không gian làm việc linh hoạt. Đây là một trung tâm tùy chỉnh nơi các nhóm có thể tổ chức, đang theo dõi và kết nối công việc của họ tại một nơi duy nhất.

Thông tin được truyền tải mượt mà giữa các dự án, loại bỏ các rào cản thông tin và giúp hợp tác trở nên dễ dàng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Notion AI để tóm tắt ghi chú cuộc họp, soạn thảo đề xuất dự án, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện từ một khối văn bản hoặc tự động điền các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu dự án.

Các tính năng nổi bật của Notion

Tạo cơ sở dữ liệu liên kết để kết nối thông tin qua nhiều chiều dự án khác nhau

Thiết kế các trang wiki và cơ sở kiến thức tùy chỉnh để tập trung hóa việc học tập trong tổ chức

Xây dựng các mẫu nâng cao để tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc và quy trình onboarding

Soạn thảo bản tóm tắt dự án, cập nhật trạng thái hoặc thông báo giao tiếp với trí tuệ nhân tạo (AI)

Tạo tài liệu hợp tác với tính năng chỉnh sửa thời gian thực và kiểm soát phiên bản toàn diện

Giai hạn của Notion

Quản lý cơ sở dữ liệu phần mở rộng có thể khiến hệ thống hoạt động chậm chạp, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng và hiệu quả làm việc

Notion thiếu các tính năng cài đặt mục tiêu chuyên dụng, khác với một số lựa chọn thay thế cho Notion

Trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ được bao gồm trong các kế hoạch Kinh doanh và Enterprise

Giá của Notion

Miễn phí

Thêm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (2.495+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: 35% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết Monday là ngày ít năng suất nhất, trong khi 50% cho biết thứ Sáu là ngày có năng suất nhất. Biến những ngày Monday uể oải thành những ngày làm việc hiệu quả với các công cụ năng suất của ClickUp – từ lịch trình thông minh đến quản lý công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch tuần làm việc, ưu tiên các công việc khóa và duy trì tiến độ một cách dễ dàng.

5. Airtable (Phù hợp nhất cho các nhóm cần giải pháp kết hợp giữa bảng tính và cơ sở dữ liệu mạnh mẽ)

qua Airtable

Airtable giúp quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng bằng cách kết hợp sự quen thuộc của bảng tính với sức mạnh của cơ sở dữ liệu. Đây là một công cụ linh hoạt giúp các nhóm tổ chức, đang theo dõi và hợp tác mà không bị lạc trong các bảng tính lộn xộn hoặc hệ thống cứng nhắc.

Với các chế độ xem tùy chỉnh, trợ lý AI và giao diện dễ sử dụng, Airtable giúp bạn biến dữ liệu phức tạp thành những thông tin rõ ràng, có thể hành động.

Dù bạn đang quản lý dự án, đang theo dõi hàng tồn kho hay lập kế hoạch nội dung, nó sẽ thích ứng với quy trình làm việc của bạn, cung cấp cấu trúc cần thiết mà không gây phiền toái.

Các tính năng nổi bật của Airtable

Tạo chế độ xem cơ sở dữ liệu trực quan để chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị và có thể hành động

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại với các quy trình tự động hóa có thể tùy chỉnh và xây dựng các bảng điều khiển tương tác để dự án đang theo dõi theo thời gian thực

Phân tích tài liệu, tìm kiếm trên web và nhiều tính năng khác với AI Agents của Airtable

Xây dựng không gian làm việc hợp tác đồng bộ hóa thông tin trên nhiều nền tảng

Tạo ra các cơ chế báo cáo linh hoạt, phù hợp với nhiều nhu cầu kinh doanh khác nhau

*giới hạn của Airtable

Khả năng báo cáo giới hạn, thiếu phân tích chi tiết và báo cáo tùy chỉnh

Ngay cả trên các kế hoạch cao cấp, nó vẫn áp đặt giới hạn về số lượng bản ghi, số lần chạy tự động hóa và dung lượng lưu trữ, điều này có thể gây hạn chế cho các nhóm có kích thước trung bình đến lớn

Giá cả của Airtable

Miễn phí (giới hạn cho hai người dùng)

Nhóm: $24/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $54/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Airtable

G2: 4.6/5 (2.770+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.155+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Airtable?

Theo đánh giá của Capterra:

Tôi đã sử dụng Airtable cho nhiều dự án của mình chủ yếu như một cơ sở dữ liệu. Nó thực sự tiện lợi cho các dự án nhỏ và gói miễn phí rất hào phóng. Trong các phiên bản trước của Airtable, bạn có thể lưu trữ tài nguyên (hình ảnh, v.v.) trong các ô và Airtable cung cấp một URL vĩnh viễn cho chúng. Có vẻ như tính năng này đã bị loại bỏ và tôi thực sự thấy thiếu nó.

nhắc nhở quan trọng: *Proactively identify, assess, and mitigate risks from the project’s inception to completion. Developing a comprehensive risk management plan helps anticipate potential problems and implement strategies to address them, ensuring smoother project execution.

6. Monday.com (Phù hợp nhất cho các nhóm cần quản lý quy trình làm việc toàn diện)

Monday.com là phần mềm quản lý công việc biến các dự án thành trải nghiệm sinh động, được mã hóa màu sắc, giúp việc đang theo dõi công việc trở nên trực quan và thú vị. Người dùng có thể tạo các bảng tùy chỉnh đại diện cho mọi khía cạnh của môi trường hoạt động của đội ngũ.

Giao diện màu sắc sinh động và tính năng kéo thả giúp việc phối hợp dự án phức tạp trở nên đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Các nhóm có thể hình dung toàn bộ hệ sinh thái quy trình làm việc của mình với độ rõ ràng và chính xác chưa từng có.

Người dùng có thể cài đặt "công thức" để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như gửi thông báo khi trạng thái thay đổi, tạo các mục mới hoặc di chuyển công việc giữa các bảng.

monday.com - Tính năng nổi bật*

Sắp xếp các công việc, hạn chót và phụ thuộc theo cách giúp các quy trình làm việc phức tạp trở nên dễ dàng theo dõi

Nhận cập nhật thời gian thực về tiến độ dự án, khối lượng công việc của nhóm và các cột mốc khóa với bảng điều khiển không cần mã

Tạo báo cáo cung cấp cái nhìn rõ ràng về năng suất của nhóm, giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc và đạt được mục tiêu nhanh hơn

Hiển thị dữ liệu dự án bằng nhiều chế độ xem như Kanban, Gantt và lịch

giai đoạn giới hạn của Monday.com*

Tùy chỉnh giới hạn cho cài đặt bảng cho các nhóm người dùng khác nhau

Một số người dùng gặp khó khăn trong việc theo dõi thời gian và chi phí liên quan đến các công việc

giá của Monday.com*

Miễn phí (giới hạn cho hai người dùng)

Basic: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

đánh giá và nhận xét về Monday.com*

G2: 4.7/5 (12.870+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (5.385+ đánh giá)

7. Trello (Phù hợp nhất cho các nhóm cần quản lý công việc đơn giản và trực quan)

qua Trello

Trello giúp tổ chức dự án một cách dễ dàng với hệ thống thẻ trực quan, biến các quy trình làm việc phức tạp thành các bảng trực quan rõ ràng. Khác với các công cụ quản lý dự án AI truyền thống, giao diện kéo và thả của Trello giúp đang theo dõi công việc trở nên tự nhiên—không có đường cong học tập dốc, chỉ có tiến độ mượt mà và có tổ chức.

Cấu trúc linh hoạt của nó cho phép các nhóm chia nhỏ dự án thành các thành phần có thể quản lý và di chuyển được, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. Hợp tác diễn ra mượt mà với các bảng tương tác giúp mọi người đồng bộ hóa trong thời gian thực.

Các tính năng nổi bật của Trello

Phát triển các quy tắc tự động hóa tùy chỉnh bằng Butler để giảm thiểu việc quản lý công việc thủ công

Hợp tác với các thành viên trong nhóm bằng cách thêm bình luận, tệp tin và đề cập trực tiếp trên thẻ công việc

Tạo Power-ups để mở rộng hàm của nền tảng vượt ra ngoài việc đang theo dõi công việc cơ bản

Tạo bản tóm tắt nhanh về trạng thái dự án thông qua giao diện thẻ trực quan

Chế độ xem hạn chót và dòng thời gian dự án dưới định dạng lịch để đang theo dõi các mốc thời gian quan trọng

*giới hạn của Trello

Các dự án phức tạp có thể trở nên khó khăn trong việc quản lý

Vấn đề về khả năng mở rộng cho các tổ chức lớn và tích hợp cơ bản trong kế hoạch miễn phí

*giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $17,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

*đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (13.670+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.435+ đánh giá)

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Trong môi trường dự án động, việc áp dụng các phương pháp Agile giúp linh hoạt thích ứng với yêu cầu thay đổi. Công việc theo các chu kỳ lặp lại và liên tục thu thập phản hồi đảm bảo dự án phát triển phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan và điều kiện thị trường.

8. Jira (Phù hợp nhất cho các nhóm phát triển phần mềm đang theo dõi các dự án phức tạp)

qua Atlassian

Jira được thiết kế dành cho phát triển phần mềm và các nhóm Agile, cung cấp cho họ các công cụ để quản lý dự án với độ chính xác và kiểm soát cao. Đây là không gian làm việc nơi các nhà phát triển có thể lập kế hoạch, đang theo dõi và tối ưu hóa mọi giai đoạn của quá trình phát triển.

Đối với các nhóm kỹ thuật, Jira giúp quản lý các quy trình làm việc phức tạp một cách hiệu quả. Từ kế hoạch sprint đến đang theo dõi lỗi, nó giúp mọi thứ được tổ chức và minh bạch.

Ngoài ra, với các tính năng Agile tích hợp sẵn, các nhóm có thể duy trì sự linh hoạt, thích ứng nhanh chóng và đảm bảo các dự án tiếp tục tiến triển.

Các tính năng nổi bật của Jira

Phát triển các công cụ kế hoạch sprint nâng cao để tối ưu hóa năng suất làm việc của nhóm bằng cách tích hợp với Jira

Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với quy trình cụ thể của nhóm của bạn

Thiết kế hệ thống đang theo dõi vấn đề tùy chỉnh để ghi nhận các yêu cầu phức tạp của dự án

Tạo quy trình đang theo dõi và giải quyết lỗi chi tiết để có cái nhìn sâu sắc về các dự án kỹ thuật

Sử dụng các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để tóm tắt vấn đề, tạo nội dung và nhận các đề xuất thông minh

*giới hạn của Jira

Có thể phức tạp trong việc cài đặt và cấu hình, đặc biệt đối với các nhóm nhỏ

Chi phí có thể tăng lên, đặc biệt khi tính đến các tiện ích bổ sung và tích hợp

*giá cả của Jira

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $8.60/tháng cho mỗi người dùng (100 người dùng)

Premium: $17/tháng cho mỗi người dùng (100 người dùng)

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Jira

G2: 4.3/5 (6.270+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (15.100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá Jira như thế nào?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Với vai trò là Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật, Jira rất hữu ích trong việc tạo các vấn đề với nhóm kỹ thuật và đang theo dõi trạng thái của các phiếu yêu cầu. Nó cũng cho phép tôi đưa ra đề xuất trong trường hợp nhóm gặp khó khăn. Tôi có thể tạo quy trình làm việc và có nhiều sự linh hoạt trong quá trình nâng cấp và theo dõi lỗi.

Với vai trò là Kỹ sư Hỗ trợ Kỹ thuật, Jira rất hữu ích trong việc tạo các vấn đề với nhóm kỹ thuật và đang theo dõi trạng thái của các phiếu yêu cầu. Nó cũng cho phép tôi đưa ra đề xuất trong trường hợp nhóm gặp khó khăn. Tôi có thể tạo quy trình làm việc và có nhiều sự linh hoạt trong quá trình nâng cấp và theo dõi lỗi.

9. Basecamp (Phù hợp nhất cho các nhóm nhỏ cần giao tiếp toàn diện về dự án)

qua Basecamp

Basecamp tạo ra một không gian nơi các nhóm có thể hợp tác, thảo luận và đẩy mạnh tiến độ dự án mà không bị lạc trong các giao diện phức tạp. Với công cụ đơn giản này, giao tiếp trở thành trung tâm của quản lý dự án.

Với Basecamp, các nhóm khám phá một phương pháp hợp tác mới mẻ, tập trung vào sự rõ ràng và tương tác có ý nghĩa. Nó loại bỏ những phức tạp không cần thiết, tập trung vào những gì quan trọng nhất.

Mỗi dự án có một màn hình chính hiển thị các nhiệm vụ, hạn chót và sự kiện tại một nơi, và menu Hey! tập trung tất cả thông báo lại với nhau.

Các tính năng nổi bật của Basecamp

Gom các công việc, bảng tin, trò chuyện, tệp tin và lịch trình lại với nhau để mọi thứ không bị phân tán khắp các ứng dụng

Tạo bảng tin cho các dự án cụ thể để thay thế cho chuỗi email kéo dài

Theo dõi tiến độ dự án với Lineup, Mission Control và Hill Charts

Thiết kế kho lưu trữ tài liệu dự án toàn diện để đơn giản hóa quy trình quản lý tài liệu

*giới hạn của Basecamp

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn, chẳng hạn như cài đặt thông báo cá nhân hóa

Không cung cấp các tính năng nâng cao như báo cáo chi tiết, dòng thời gian Gantt và phụ thuộc giữa các công việc

*giá cả của Basecamp

Miễn phí

Thêm: $15/tháng cho mỗi người dùng

Pro Không giới hạn: $299/tháng (thanh toán hàng năm)

*đánh giá và nhận xét về Basecamp

G2: 4. 1/5 (5.320+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (14.480+ đánh giá)

người dùng thực tế nói gì về Basecamp?*

Theo đánh giá của một người dùng Reddit:

Chuyển sang Basecamp một thời gian trước để quản lý dự án cho nhóm marketing của chúng tôi (5 người). Ấn tượng với sự đơn giản và giao diện gọn gàng. Hoàn hảo cho quản lý công việc cơ bản và đang theo dõi các cuộc hội thoại.

10. Wrike (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp cần quản lý công việc toàn diện)

qua Wrike

Wrike là phần mềm quản lý công việc có thể tùy chỉnh, phù hợp với các yêu cầu đa dạng của các ngành nghề, giúp kết nối các hàm khác nhau của nhóm. Các doanh nghiệp tìm thấy một công cụ mạnh mẽ trong khả năng tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa quản lý công việc của Wrike.

Công cụ này cho phép quản lý theo dõi ai đang quá tải và điều chỉnh lại phân công công việc trước khi tình hình trở nên tồi tệ. Theo dõi thời gian và bảng điều khiển tùy chỉnh cung cấp thêm lớp hiển thị, giúp phát hiện sớm các điểm nghẽn hoặc rủi ro, từ đó tránh tình trạng dự án bị đình trệ.

Với giao diện thân thiện nhưng vẫn chuyên nghiệp, phần mềm tự động hóa quy trình công việc này giúp loại bỏ rào cản giữa các bộ phận trong tổ chức và tạo ra môi trường làm việc minh bạch, hợp tác.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Lưu các công việc lặp lại, dự án và thư mục dưới dạng mẫu để có thể sao chép nhanh chóng lần sau

Sử dụng các công cụ quản lý phân bổ tài nguyên và khối lượng công việc tiên tiến

Phân tích các ghi chú công việc sơ bộ của bạn và tự động chuyển chúng thành các mục con

Sử dụng Wrike AI để dự đoán các trì hoãn tiềm ẩn, đánh dấu các công việc có nguy cơ và đề xuất tự động hóa để giảm bớt công việc quản trị viên

Kết nối với các công cụ của bên thứ ba như Microsoft Teams, Google Không gian Làm việc và Slack

*giới hạn của Wrike

Chức năng theo dõi thời gian chỉ có sẵn cho các kế hoạch cao cấp, và các tính năng lịch trình không mạnh mẽ như một số người dùng có thể yêu cầu

Hệ thống quản lý công việc thiếu các tính năng ưu tiên toàn diện

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Pinnacle: Giá tùy chỉnh

*đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (3.760+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (2.785+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Wrike?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Wrike rất dễ sử dụng. Sau khi cấu trúc đã được thiết lập, đây là công cụ tuyệt vời để quản lý và đang theo dõi các dự án tiếp thị cũng như điều hành nhóm tiếp thị. Tôi đã sử dụng cả phiên bản trả phí và phiên bản miễn phí của Wrike. […] Việc tích hợp hệ thống vào các tổ chức mà tôi đã triển khai rất dễ dàng.

🧠 Thú vị: Đường sắt xuyên lục địa (thập niên 1860) là một trong những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn đầu tiên áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án chính thức. Các kỹ sư phải phối hợp hàng nghìn công nhân trên phạm vi rộng lớn, đang theo dõi vật liệu, điều kiện thời tiết và thời hạn.

11. Miro (Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc trực quan cần trải nghiệm bảng trắng hợp tác)

qua Miro

Miro cung cấp một không gian làm việc cộng tác không giới hạn để brainstorm, kế hoạch và thực hiện các dự án phức tạp một cách trực quan. Nền tảng này hoạt động như một bảng trắng kỹ thuật số, cho phép các nhóm làm việc từ xa tương tác như thể họ đang ở cùng một phòng.

Tư duy trực quan trở thành công cụ quản lý dự án mạnh mẽ khi các nhóm khám phá ý tưởng, lập bản đồ chiến lược và kết nối các khái niệm trong thời gian thực. Miro biến những ý tưởng trừu tượng thành các bản đồ dự án cụ thể.

Miro AI được tích hợp sâu vào giao diện để tăng tốc công việc và giảm bớt nỗ lực thủ công. Nó có thể tạo sơ đồ từ các lệnh văn bản, tóm tắt các cuộc thảo luận phức tạp được ghi chú trên giấy dán, và tự động phân loại ý tưởng theo từ khóa hoặc cảm xúc.

Các tính năng nổi bật của Miro

Tạo không gian hợp tác trực quan rộng lớn thay thế cho các cuộc họp truyền thống

Tạo bảng brainstorming tương tác với nhiều phương thức nhập liệu và chỉnh sửa trực tiếp

Tự động hóa việc tạo/lập sơ đồ và tóm tắt bằng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Thiết kế sơ đồ quy trình làm việc để tạo thành bản đồ các quy trình tổ chức phức tạp

Xây dựng thư viện mẫu cho các nhu cầu lập kế hoạch chiến lược đa dạng

Tích hợp với hơn 160 ứng dụng để tập trung thông tin dự án

*giới hạn của Miro

Việc trình bày bảng cho khách hàng có thể gặp khó khăn, với một số người dùng cho rằng quy trình này cồng kềnh và thiếu chuyên nghiệp

Người dùng đã báo cáo trải nghiệm trái chiều với ứng dụng di động của Miro, cho thấy nó có thể không hoàn toàn tái hiện trải nghiệm trên máy tính để bàn

Giá của Miro

Miễn phí

Gói Starter: $8/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $16/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Miro

G2: 4.7/5 (7.755+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.620+ đánh giá)

🔍 Bạn có biết? Biểu đồ Gantt, được tạo ra vào năm 1910, đã cách mạng hóa việc lập kế hoạch dự án. Nó giới thiệu một cách trực quan để theo dõi các công việc theo thời gian và vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp ngày nay. Ngay cả việc xây dựng đập Hoover vào những năm 1930 cũng dựa vào các phiên bản đầu tiên của biểu đồ Gantt.

