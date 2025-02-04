2025 için En İyi 12 Çalışan Takdir Yazılımı

"The Office" dizisindeki Pam'in en beyaz spor ayakkabıları için Dundie Ödülü'nü kazandığını hatırlıyor musunuz? Ya da Toby'nin "aşırı iticilik" ödülünü kazandığını?
Bilmeyenler için, yıllık Dundies töreni, TV dizisindeki kurgusal kağıt şirketi Dunder Mifflin'in çalışanlarının moralini yükseltmek amacıyla düzenleniyordu.
Dundies ödülleri her açıden bakıldığında saçma ve bazı ödüller (Toby'nin ödülü gibi) pek çekici gelmeyebilir, ancak çalışanların takdir edilmesinin ve takım ruhunun geliştirilmesinin özünü yakalamışlardır. Ancak hibrit ve uzaktan çalışmanın norm haline gelmesiyle, saçma olsun ya da olmasın, herhangi bir ödül töreni düzenlemek artık pek mantıklı gelmiyor.
Neyse ki, eski usul "sırt sıvazlama" veya altın yıldız yerine teknolojiye uygun bir yaklaşım sunan çalışan takdir yazılımları var. ⭐️
Bu kılavuzda, ister ofiste ister dünyanın dört bir yanında olsunlar, takımınızın bağlarını güçlendirmesine, moralini yükseltmesine ve motivasyonunu korumasına yardımcı olabilecek en iyi 12 çalışan takdir uygulaması'nı inceleyeceğiz!
Çalışan Takdiri Nedir?
Çalışan takdir, personelinize ara sıra "Hey, iyi iş çıkardın!" demekle sınırlı değildir. Çalışanın çabasını açıkça kabul etmek, takdir etmek ve ödüllendirmek anlamına gelir.
Çalışan takdir kavramı, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisine dayanır. Bu teori, bir kişinin fizyolojik ihtiyaçları (yiyecek ve barınma gibi) karşılandığında, doğal olarak öz saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğini ima eder.
- Olumlu geri bildirim
- Akran takdir
- Artan sorumluluk
- Maaş artışları ve ikramiyeler
İş açısından bakıldığında, çalışan takdir programları aidiyet duygusunu artırır ve bireysel performansı iyileştirir, en iyi takım üyelerinizin kendilerini tatmin hissetmelerini sağlar ve çalışanların işyerinde kalma oranını artırır.
Çalışan takdir yazılımının anlamı ve faydaları
Çalışan takdir yazılımı, İK yöneticilerinin ve takım liderlerinin işyeri teşvik programlarını yönetmelerine yardımcı olan teknoloji tabanlı bir çözümd ür. Takım hedeflerine ve en iyi İK uygulamalarına göre çalışanların katkılarını ve çalışan bağlılığını ölçme sürecini kolaylaştırır.
Çoğu personel takdir platformu, çalışanların bağlılığını artırmak, bireysel ilerlemeleri görüntülemek ve rozetler ve hediye kartları gibi ödülleri yönetmek için özelliklere sahiptir. Bu araçların işyerine sağladığı faydalar şunlardır:
- Olumlu şirket kültürü: Çalışanlar ödül sistemine genel bir bakışa sahip olur ve sistemin önyargı veya ayrımcılık içermediğinden emin olabilirler
- Verimlilik artışı: Takım üyeleri, bir sonraki başarıya doğru ilerlemelerini izlediklerinde daha çok çaba gösterme eğiliminde olurlar
- Takım oluşturma: Uzaktan ve ofiste çalışanlar, birleşik bir platform sayesinde daha iyi bağlantı kurduklarını ve daha bağlı hissettiklerini belirtmektedir
- Değerlere dayalı davranış: Çalışanların davranışları, ekstra çaba gerektirmeden şirketin misyonu ve değerleriyle uyumludur
Çalışan Takdir Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Çalışan takdir yazılımı seçeneklerini incelerken dikkat etmeniz gerekenler:
- Kullanıcı dostu arayüz: Tüm çalışanlar için kolay gezinme ve erişilebilirlik
- Hedef belirleme: Tanımlanmış ve ölçülebilir hedefler ve KPI'lar belirlemenize yardımcı olan özellikler
- Özelleştirme: Şirket değerlerine uygun ödül ve takdirleri özelleştirme seçenekleri
- Diğer araçlarla entegrasyon: Mevcut İK veya takım işbirliği araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
- Analitik ve raporlama: Hangi takım üyesine ödül verileceğine karar vermenize yardımcı olan performans eğilimleri ve çalışan bağlılığı düzeyleri hakkında içgörüler
en İyi 12 Çalışan Takdir Yazılımı
Takımınızı kutlamak ve motive etmek için takdir programınızı tamamlayacak mükemmel aracı bulalım. Çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere uygun en iyi 12 çalışan takdir yazılımı aracını özenle seçtik.
1. ClickUp
ClickUp, İK dostu bir takım yönetimi aracı arıyorsanız en iyisidir. Bu platform, çalışan bağlılığını ve takdirini yönetmek için sunduğu zengin özellikleriyle öne çıkıyor.
ClickUp, Hedefler özelliği ile sizi başlangıçtan itibaren doğru yola sokar ve bireysel çalışanlar için ölçülebilir hedefler ve KPI'lar belirlemenizi sağlar. Otomatik ilerleme izleme ve haftalık çalışan puan kartları ile net başarıları tanımlayabilir ve ödüllendirebilirsiniz! ✌️
ClickUp, Sohbet görünümü ile hareket halindeyken bireysel katkıların katılımını ve kutlanmasını teşvik eder. Bu uygulama içi mesajlaşma özelliği, takımınızın konuşma konularını merkezileştirir ve bunları konu, görev veya gruba göre kategorize eder. Ayrıca, emoji tepkileri ve @bahsedilenler, meslektaşların takdirini anında hissetmelerini sağlar!
Sohbet görünümüne ek olarak, çalışanlarınızı daha iyi izleyebilmeniz ve ayrıntılı raporlar oluşturabilmeniz için 15'ten fazla başka görünüm de mevcuttur. Örneğin, İş Yükü görünümü, her bir çalışanınızın kapasitesini belirlemenizi ve zaman, görevler ve puanlar gibi kriterlere göre çaba düzeylerini izlemenizi sağlar. Ayrıca, kritik görevleri Dönüm Noktaları altında gruplandırabilir ve çalışanlarınız önemli ilerleme aşamalarını geçtikçe onları ödüllendirebilirsiniz!
Dağıtılmış veya uzaktaki takımların bağlantısını sürdürmek konusunda endişeli misiniz? Platform, yerleşik dijital beyaz tahta yazılımı, işbirliğine dayalı belge düzenleyici ve daha fazlasını içeren çok yönlü iş akışı araçlarıyla takım işbirliğini ve katılımını kolaylaştırır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Üyelerin katkılarına ilişkin içgörüler için hedefler, gösterge panelleri ve haftalık çalışan puan kartları
- Doğrudan mesajlar aracılığıyla anında akran onayı için sohbet görünümü
- İşbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri, takımla çakışmadan düzenleme yapın, bilgi paylaşımını kolaylaştırın ve daha uyumlu bir iş ortamı yaratın
- Çalışanların yanıtlarını izlemek için anketler ve talepler için özelleştirilebilir formlar
- Takım katılımını artırmak için 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon ( Çalışan Katılımı Eylem Planı ve Takım Anketi şablonları gibi)
- Kullanışlı uzaktan işbirliği araçları
- Çalışanların işe alım ve gelişimine destek
- 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegrasyonlar
ClickUp sınırlamaları
- Tüm çalışan bağlılığı özellikleri ücretsiz planda mevcut değildir
- Çok sayıda esnek özellik, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Awardco
Awardco, şirketlerin hizmet dönüm noktalarını kutlamasına yardımcı olan otomatik ödül yönetimi platformu. Amazon'un resmi çalışan takdir ortağıdır ve yöneticilere geniş bir ödül seçenekleri havuzu sunar.
Awardco ile çalışanların faizlerini hediye bütçeniz ve şirket değerlerinizle uyumlu hale getirmek çok kolay. Çalışanlar kendi ödüllerini de seçebilirler, böylece deneyim daha da kişiselleşir.
Awardco, çalışanların katkıları için puan kazanmalarını ve bu puanları hediyelere dönüştürmelerini sağlar. Ayrıca doğum günleri, işe giriş ve hizmet yıl dönümleri için özel ödüller ayarlayabilirsiniz.
Awardco'nun en iyi özellikleri
- Her boyuttaki kuruluş için çoklu takdir programları
- Bonus Box'lar veya özel bakım paketleri ile özel kutlamalar
- Belirli çalışan davranışlarını teşvik etmek için özel teşvik programları
- Canlı programlar, puan kullanımı ve performans ayrıntıları hakkında kapsamlı bilgiler
Awardco sınırlamaları
- Platformun kurulumu zaman alıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar Amazon ile entegrasyonu biraz garip buluyor
Awardco fiyatlandırması
- Lite: 2.500 $/yıl
- Go: 4.000 $/yıl
- Core, Plus ve Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Awardco puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (4.000'den fazla yorum)
3. Nectar
Nectar, eşler arası tanıma sürecini desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Yöneticilerin ve çalışanların değer temelli takdirlerini paylaşmalarını sağlayarak takım üyeleri arasında bağlar oluşturulmasına yardımcı olur ve bu takdirler Nectar Puanlarına dönüştürülür. Harika! 🐝
Takım üyeleriniz, Amazon ürünleri, şirket markalı ürünler ve sağlık girişimleri dahil olmak üzere geniş bir ödül yelpazesinden seçim yapma imkanı ile kendilerini gerçekten değerli ve önemsenmiş hissedecekler.
Nectar, sağlıklı yaşam yarışmalarına katılan çalışanları ödüllendirmenize olanak tanıyarak çalışanların takdirine sağlık bilinci boyutunu da ekler. Platform, Slack ve Microsoft Teams gibi popüler işbirliği araçlarıyla entegre olabilir.
Nectar'ın en iyi özellikleri
- Ödül seçenekleri olarak yüzlerce hediye kartı
- Sağlık odaklı ödülleri destekler
- Anlık anketler ile takip edilebilir çalışan bağlılığı
- Özelleştirilebilir programlar
Nectar sınırlamaları
- ABD dışındaki ülkelerde sınırlı ödül kapsamı.
- Bazı kullanıcılar yorum bırakma konusunda sorunlar yaşadığını bildirmiştir
Nectar fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 2,75 $
- Artı: Kullanıcı başına aylık 4,00 $
- Özel: Fiyatlandırma, iletişime geçildiğinde verilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Nectar puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
4. Bonusly
Büyük bir takımda çalışan memnuniyetini artırmak gibi bir misyonunuz varsa, Bonusly tam size göre olabilir. Platformu kurmak ve ödülleri otomatikleştirmek çok kolaydır; bu çalışan takdir aracıyla her şeyin sorunsuz çalışması için genellikle ayda yaklaşık 1,5 saat yeterlidir.
Platform, görsel olarak hoş, sosyal medya benzeri bir arayüzle katılımı artırır. Verimlilik, performans ve anketlere ve sağlık programlarına katılımı teşvik edebilirsiniz. Çeşitli ödül kataloğu, hediye kartları (düzinelerce ülkeden), hayır kurumlarına bağışlar ve ücretli izin günleri içerir! 🏖️
Slack ile entegrasyonundan Android ve iOS desteğine kadar Bonusly, herkes için ve her cihazda son derece erişilebilir olmaya devam ediyor. Hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ek indirim de sunuyor.
Bonusly'nin en iyi özellikleri
- Zaman kazandıran ödül yönetimi seçenekleri
- Dünya çapında ve birçok dilde mevcuttur
- Bilgilendirici analiz gösterge paneli
- 15'ten fazla entegrasyon
Bonusly sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar gezinme sorunları bildirmiştir
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
Bonusly fiyatlandırma
- Temel: Kullanıcı başına aylık 3 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Özel: Fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin
Bonusly puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)
5. Guusto
Takımınızın moralini yükseltmek için pratik bir yol mu arıyorsunuz? Üstün performans gösteren çalışanlarınızı takdir etmek ve ödüllendirmek için Guusto'nun esnek ve son derece kapsayıcı platformunu inceleyin. Tek yapmanız gereken ücretsiz bir hesap oluşturmak ve büyüdükçe ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmak.
Guusto ile hem ön saflarda çalışanların hem de ofis çalışanlarının katkılarını takdir edebilirsiniz. Ödüller ve puanlar, puan yerine gerçek dolar değerini vurgular, yani platformda 1 dolar, gerçek dünyada 1 dolara eşittir.
Sürdürülebilirliğe odaklanan Guusto, tüm hediyelerini dijital olarak sunarak plastik atıkları azaltır. Platform, gönderilen her hediyeyle temiz su girişimlerine de katkıda bulunur. 🌊
Guusto, 160'tan fazla ülkede global ödüller sunar. Minimum tutar, ek ücret, kargo ücreti veya gizli ücretler olmadan, her kuruluş için şeffaf ve erişilebilir bir seçimdir!
Guusto'nun en iyi özellikleri
- Sınırsız alıcıya sahip ölçeklenebilir platform
- Ödemeyi başkasına aktarma seçeneği, ödülü alanların ödüllerini başka birine aktarmasına olanak tanır
- 60.000'den fazla ticari konum
Guusto sınırlamaları
- Sınırlı satıcı seçeneği
- Seçilen hediyeler değiştirilemez
Guusto fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 35 kişilik bir takım için aylık 80 $ + ek üye başına aylık 2,25 $
- Premium: 100 kişilik bir takım için aylık 350 $ + her ek üye için aylık 3,50
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Guusto puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (1.000'den fazla yorum)
6. Snappy
Eğlenceli ve sezgisel bir hediye platformu olan Snappy, takdir çabalarını kişisel ve anlamlı hale getirmeye odaklanır. Özel hediyeler, otomatik ödüller ve adaylıklar ile çalışanlarınızın takdirinizi hissetmelerini sağlayın ve çalışan bağlılığını artırın. ❤️🔥
Seçilmiş koleksiyonlar, hediye alışverişi seçenekleri ve bütçe planlaması için özel araçlar gibi özellikleriyle Snappy, doğum günleri, yıl dönümleri veya özel günler için benzersiz bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Snappy'nin AI Gifting Assistant ile hediye seçerken tahminde bulunmaya son verin ve çalışanların profillerine göre hediyeler seçin!
Snappy'nin en iyi özellikleri
- Raporlar, işyerindeki en son hediye verme trendleri hakkında içgörüler sağlar
- Kişiselleştirilmiş takdir mesajları
- 300'den fazla şirketin ürünlerini, deneyimlerini ve kaçamaklarını içeren çok yönlü katalog
- Hediye seçmek için AI Hediye Asistanı
Snappy sınırlamaları
- İlk veri girişi zor olabilir
- Hediye kartı seçeneği yok
Hızlı fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz, yalnızca talep edilen hediyeler için ödeme yapın
- Elevated: 999 $/yıl, sadece talep edilen hediyeler için ödeme yapın
- Enterprise: İletişime geçerek özel fiyat teklifi alabilirsiniz
Hızlı puanlamalar ve yorumlar
- G2: 4,9/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2 yorum)
7. Cooleaf
Cooleaf, iki temel fonksiyona sahip, kullanıcı dostu bir çalışan takdir platformudur: ödülleri (geziler, ürünler ve restoran kuponları gibi) kolayca erişilebilir hale getirmek ve öğrenme ve sağlık girişimlerini teşvik etmek.
Anlamlı işleri sergilemek ve takım üyelerinin ilham almasına yardımcı olmak için kamuoyu takdirini kullanın. Performansı ve çalışanların refahını gözden geçirmek için gösterge panelleri ve hazır metrikler elde edersiniz.
Coolleaf'in en güncel özel veri toplama ve sağlık anketleri, çalışanların geri bildirimlerini ve duygularını anında yakalamanıza yardımcı olarak, sorunlu konuları ve iyileştirilmesi gereken alanları daha iyi anlamanızı sağlar.
Cooleaf'in en iyi özellikleri
- Katılım puanlarını artırmak için veriye dayalı öneriler
- Her iş yıldönümü için otomatik ve özelleştirilebilir ödüller
- Uzaktan çalışan takımlar için sanal takım oluşturma etkinlikleri
- Çalışan sağlığı ve refahı için ölçütler
Cooleaf sınırlamaları
- Doğrudan mesajlaşma seçeneği yok
- Sizi "takdir eden" kişiyi bulmak zor mu?
Cooleaf fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
Cooleaf puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
8. HeyTaco
Takım çalışması felsefeniz "Herkes tacoyu hak eder" ise, dualarınız kabul oldu!
HeyTaco, ödül puanları yerine eğlenceli ve ilgi çekici bir para birimi olan "Tacos" kullanarak çalışan takdir yazılımı kurulumuna hoş bir dokunuş getiriyor. Modern işgücüyle iyi uyum sağlayan canlı ve neşeli bir takım takdir kültürü oluşturur.
Çalışanlar sanal tacolar verip alır, birbirlerinin başarılarını kutlar ve oyunlaştırılmış bir liderlik tablosunda yükselir. 🌮
Bu ödül platformu, taco verme ve alma eğilimlerini ve kalıplarını takip etmenize yardımcı olacak yerleşik analiz özelliklerine sahiptir.
HeyTaco'nun en iyi özellikleri
- HeyTaco botu, çalışanların dostane bir sohbet arayüzü ile meslektaşlarını takdir etmelerini sağlar
- Tacos hiyerarşisi, Super Tacos ve Jalapeno Sos dahil olmak üzere kademeli başarılar elde etmenizi sağlar
- Çeşitli deneyimsel ödüller için yerleşik katalog
- Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar
HeyTaco sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arayüzü çok karmaşık buluyor
- Ara sıra meydana gelen teknik sorunlar gezinme deneyimini etkileyebilir
HeyTaco fiyatlandırması
- Takım: Manuel olarak eklenen her kullanıcı için aylık 3,00 $
- Herkes: Otomatik olarak eklenen her kullanıcı için aylık 3,00 $
HeyTaco puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 5/5 (2 yorum)
9. Kudos
Kudos, meslektaşlar arası takdirleri ön plana çıkaran ve benzersiz danışmanlık hizmetleri sunan, uluslararası ve etkileşimli bir çalışan takdir yazılımıdır.
Öne çıkan özellikleri arasında, en çok eyleme geçirilebilir insan analitiği raporlarını beğendik. Çalışanların moralini izlemenize ve önümüzdeki aylarda personel değişim oranını tahmin etmenize yardımcı olur.
Kudos'un en iyi özellikleri
- Sekiz dilde mevcuttur, bu da uluslararası takımlar için son derece uyarlanabilir olmasını sağlar
- Web ve mobil sürümlerde eksiksiz takdir araçları paketi
Kudos sınırlamaları
- Çalışanlar, nakit olarak kullanmak için önemli sayıda puan toplamalıdır
Kudos fiyatlandırması
- Özel: Fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin
Kudos puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (900'den fazla yorum)
10. Mo
"Merhaba Bobby, işindeki on yılını kutlarım, al sana bir hediye kartı. Hoşça kal!"
Zorunlu ve mekanik ödül sistemlerinden hoşlanmıyorsunuz mu? Mo, takdir sürecini daha düşünceli ve kişisel hale getirmeye odaklanmıştır.
Mo, hediye kartları gibi maddi ödüller sunarken, asıl odak noktası haftalık başarıları izlemek ve değerli takım arkadaşlarınızla paylaşılan deneyimleri veya "anları" kutlamaktır. Bu çalışan takdir yazılımının ardındaki fikir, takımınıza onları gerçekten önemsediğinizi göstermek.
En iyi özellikler
- Asistan aracı, işverenlere önemli çalışan etkinliklerini ve başarılarını otomatik olarak hatırlatarak takdirlerini paylaşmaları için onları teşvik eder
- Çok sayıda özel ödül
Sınır yok
- Bazı kullanıcılar gezinme düzenini çok karmaşık buluyor
Mo fiyatlandırma
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 3 $
- Seviye Atlama: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Özel: Fiyatlandırma, iletişime geçildiğinde verilir
Mo değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)
11. Slack
Slack, öncelikle bir iletişim platformu olsa da, profesyonel başarıları kutlamak için özel kanallar oluşturarak çalışan takdir yazılımı olarak da kullanılabilir. Bu, takım üyelerinin birbirlerini açıkça takdir etmelerini ve şirket kültürünü güçlendirmelerini sağlar.
Slack'in en iyi özellikleri
- Slack, takım takdir uygulamalarıyla entegre olarak Slack ortamına liderlik tabloları, aday gösterme ve ödüller gibi işlevler ekler
- Konu başlıklı konuşmalar, tartışmaları düzenli tutar
Slack sınırlamaları
- Mesajlar ve övgüler yoğun bir çalışma alanında izlenmesi zor olabilir
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $
- Business+: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Enterprise Grid: Fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Slack derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (31.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)
12. Bucketlist
Bucketlist, sürekli ürün iyileştirmeleri ve programları iş akışınıza göre özelleştirme yeteneği ile tanınan, hızla büyüyen bir çalışan takdir platformudur. Gizli park yerleri ve bir ay boyunca şirket arabasını kullanma gibi hem maddi hem de maddi olmayan ödüller sunar!
Bucketlist'in en iyi özellikleri
- Pazarlık edilebilir fiyat planları
- Takım oluşturma için yüz yüze ve sanal toplantılar planlamak için bir etkinlik platformu sunar
Bucketlist sınırlamaları
- İş yıldönümleri için sunulan düşük puanlar
Bucketlist fiyatlandırması
- Özel: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin
Bucketlist puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
En Üst Düzey Büyüme Hilesi: Takdir ve Minnettarlık Kültürü Oluşturun
Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zehirli ofis davranışları stresli bir çalışma alanının belirgin işaretleridir. Minnettarlık uygulamaları takım içi sürtüşmeleri azaltmaya, performansı artırmaya ve çalışanların zihinsel sağlığını iyileştirmeye büyük ölçüde yardımcı olur.
Takımınızın en iyi yanlarını ortaya çıkarmak için tasarlanmış 12 harika çalışan takdir yazılımı seçeneğini inceledik. Listemizdeki birçok seçenek ücretsiz planlar ve deneme seçenekleri sunuyor, bu yüzden tereddüt etmeyin, hemen inceleyin ve daha mutlu bir iş yeri takdir kültürü oluşturmaya başlayın! 🍀
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