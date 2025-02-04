2025 için En İyi 12 Çalışan Takdir Yazılımı

"The Office" dizisindeki Pam'in en beyaz spor ayakkabıları için Dundie Ödülü'nü kazandığını hatırlıyor musunuz? Ya da Toby'nin "aşırı iticilik" ödülünü kazandığını?

Bilmeyenler için, yıllık Dundies töreni, TV dizisindeki kurgusal kağıt şirketi Dunder Mifflin'in çalışanlarının moralini yükseltmek amacıyla düzenleniyordu.

Dundies ödülleri her açıden bakıldığında saçma ve bazı ödüller (Toby'nin ödülü gibi) pek çekici gelmeyebilir, ancak çalışanların takdir edilmesinin ve takım ruhunun geliştirilmesinin özünü yakalamışlardır. Ancak hibrit ve uzaktan çalışmanın norm haline gelmesiyle, saçma olsun ya da olmasın, herhangi bir ödül töreni düzenlemek artık pek mantıklı gelmiyor.

Neyse ki, eski usul "sırt sıvazlama" veya altın yıldız yerine teknolojiye uygun bir yaklaşım sunan çalışan takdir yazılımları var. ⭐️

Bu kılavuzda, ister ofiste ister dünyanın dört bir yanında olsunlar, takımınızın bağlarını güçlendirmesine, moralini yükseltmesine ve motivasyonunu korumasına yardımcı olabilecek en iyi 12 çalışan takdir uygulaması'nı inceleyeceğiz!

Çalışan Takdiri Nedir?

Çalışan takdir, personelinize ara sıra "Hey, iyi iş çıkardın!" demekle sınırlı değildir. Çalışanın çabasını açıkça kabul etmek, takdir etmek ve ödüllendirmek anlamına gelir.

Sohbet görünümü, takdirinizi hızlı bir şekilde paylaşmak ve herhangi bir konuşmayı bulmak için tüm yorumlarınızı ClickUp'ta saklar

Çalışan takdir kavramı, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi teorisine dayanır. Bu teori, bir kişinin fizyolojik ihtiyaçları (yiyecek ve barınma gibi) karşılandığında, doğal olarak öz saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldiğini ima eder.

Olumlu geri bildirim

Akran takdir

Artan sorumluluk

Maaş artışları ve ikramiyeler

İş açısından bakıldığında, çalışan takdir programları aidiyet duygusunu artırır ve bireysel performansı iyileştirir, en iyi takım üyelerinizin kendilerini tatmin hissetmelerini sağlar ve çalışanların işyerinde kalma oranını artırır.

Çalışan takdir yazılımının anlamı ve faydaları

Çalışan takdir yazılımı, İK yöneticilerinin ve takım liderlerinin işyeri teşvik programlarını yönetmelerine yardımcı olan teknoloji tabanlı bir çözümd ür. Takım hedeflerine ve en iyi İK uygulamalarına göre çalışanların katkılarını ve çalışan bağlılığını ölçme sürecini kolaylaştırır.

Takımın, iş arkadaşlarının haftanın en önemli hedeflerini görebilmesi için ClickUp'ta Haftalık Puan Kartları oluşturun

Çoğu personel takdir platformu, çalışanların bağlılığını artırmak, bireysel ilerlemeleri görüntülemek ve rozetler ve hediye kartları gibi ödülleri yönetmek için özelliklere sahiptir. Bu araçların işyerine sağladığı faydalar şunlardır:

Olumlu şirket kültürü : Çalışanlar ödül sistemine genel bir bakışa sahip olur ve sistemin önyargı veya ayrımcılık içermediğinden emin olabilirler

Verimlilik artışı: Takım üyeleri, bir sonraki başarıya doğru ilerlemelerini izlediklerinde daha çok çaba gösterme eğiliminde olurlar

Takım oluşturma: Uzaktan ve ofiste çalışanlar, birleşik bir platform sayesinde daha iyi bağlantı kurduklarını ve daha bağlı hissettiklerini belirtmektedir

Değerlere dayalı davranış: Çalışanların davranışları, ekstra çaba gerektirmeden şirketin misyonu ve değerleriyle uyumludur

Çalışan Takdir Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Çalışan takdir yazılımı seçeneklerini incelerken dikkat etmeniz gerekenler:

Kullanıcı dostu arayüz : Tüm çalışanlar için kolay gezinme ve erişilebilirlik

Hedef belirleme: Tanımlanmış ve Tanımlanmış ve ölçülebilir hedefler ve KPI'lar belirlemenize yardımcı olan özellikler

Özelleştirme : Şirket değerlerine uygun ödül ve takdirleri özelleştirme seçenekleri

Diğer araçlarla entegrasyon : Mevcut İK veya : Mevcut İK veya takım işbirliği araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Analitik ve raporlama: Hangi takım üyesine ödül verileceğine karar vermenize yardımcı olan performans eğilimleri ve çalışan bağlılığı düzeyleri hakkında içgörüler

ClickUp İş Yükü Görünümü, bir adım önde olmak için proje metrikleriniz hakkında içgörüler sağlar

en İyi 12 Çalışan Takdir Yazılımı

Takımınızı kutlamak ve motive etmek için takdir programınızı tamamlayacak mükemmel aracı bulalım. Çeşitli ihtiyaçlara ve bütçelere uygun en iyi 12 çalışan takdir yazılımı aracını özenle seçtik.

ClickUp içinde bireysel veya takım hedefleri oluşturun ve ilerlemeyi izlemek için net hedefler belirleyin

ClickUp, İK dostu bir takım yönetimi aracı arıyorsanız en iyisidir. Bu platform, çalışan bağlılığını ve takdirini yönetmek için sunduğu zengin özellikleriyle öne çıkıyor.

ClickUp, Hedefler özelliği ile sizi başlangıçtan itibaren doğru yola sokar ve bireysel çalışanlar için ölçülebilir hedefler ve KPI'lar belirlemenizi sağlar. Otomatik ilerleme izleme ve haftalık çalışan puan kartları ile net başarıları tanımlayabilir ve ödüllendirebilirsiniz! ✌️

ClickUp, Sohbet görünümü ile hareket halindeyken bireysel katkıların katılımını ve kutlanmasını teşvik eder. Bu uygulama içi mesajlaşma özelliği, takımınızın konuşma konularını merkezileştirir ve bunları konu, görev veya gruba göre kategorize eder. Ayrıca, emoji tepkileri ve @bahsedilenler, meslektaşların takdirini anında hissetmelerini sağlar!

Sohbet görünümüne ek olarak, çalışanlarınızı daha iyi izleyebilmeniz ve ayrıntılı raporlar oluşturabilmeniz için 15'ten fazla başka görünüm de mevcuttur. Örneğin, İş Yükü görünümü, her bir çalışanınızın kapasitesini belirlemenizi ve zaman, görevler ve puanlar gibi kriterlere göre çaba düzeylerini izlemenizi sağlar. Ayrıca, kritik görevleri Dönüm Noktaları altında gruplandırabilir ve çalışanlarınız önemli ilerleme aşamalarını geçtikçe onları ödüllendirebilirsiniz!

Dağıtılmış veya uzaktaki takımların bağlantısını sürdürmek konusunda endişeli misiniz? Platform, yerleşik dijital beyaz tahta yazılımı, işbirliğine dayalı belge düzenleyici ve daha fazlasını içeren çok yönlü iş akışı araçlarıyla takım işbirliğini ve katılımını kolaylaştırır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Tüm çalışan bağlılığı özellikleri ücretsiz planda mevcut değildir

Çok sayıda esnek özellik, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için : Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Awardco

Awardco, şirketlerin hizmet dönüm noktalarını kutlamasına yardımcı olan otomatik ödül yönetimi platformu. Amazon'un resmi çalışan takdir ortağıdır ve yöneticilere geniş bir ödül seçenekleri havuzu sunar.

Awardco ile çalışanların faizlerini hediye bütçeniz ve şirket değerlerinizle uyumlu hale getirmek çok kolay. Çalışanlar kendi ödüllerini de seçebilirler, böylece deneyim daha da kişiselleşir.

Awardco, çalışanların katkıları için puan kazanmalarını ve bu puanları hediyelere dönüştürmelerini sağlar. Ayrıca doğum günleri, işe giriş ve hizmet yıl dönümleri için özel ödüller ayarlayabilirsiniz.

Awardco'nun en iyi özellikleri

Her boyuttaki kuruluş için çoklu takdir programları

Bonus Box'lar veya özel bakım paketleri ile özel kutlamalar

Belirli çalışan davranışlarını teşvik etmek için özel teşvik programları

Canlı programlar, puan kullanımı ve performans ayrıntıları hakkında kapsamlı bilgiler

Awardco sınırlamaları

Platformun kurulumu zaman alıcı olabilir

Bazı kullanıcılar Amazon ile entegrasyonu biraz garip buluyor

Awardco fiyatlandırması

Lite : 2.500 $/yıl

Go : 4.000 $/yıl

Core, Plus ve Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Awardco puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Nectar

Nectar, eşler arası tanıma sürecini desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir platformdur. Yöneticilerin ve çalışanların değer temelli takdirlerini paylaşmalarını sağlayarak takım üyeleri arasında bağlar oluşturulmasına yardımcı olur ve bu takdirler Nectar Puanlarına dönüştürülür. Harika! 🐝

Takım üyeleriniz, Amazon ürünleri, şirket markalı ürünler ve sağlık girişimleri dahil olmak üzere geniş bir ödül yelpazesinden seçim yapma imkanı ile kendilerini gerçekten değerli ve önemsenmiş hissedecekler.

Nectar, sağlıklı yaşam yarışmalarına katılan çalışanları ödüllendirmenize olanak tanıyarak çalışanların takdirine sağlık bilinci boyutunu da ekler. Platform, Slack ve Microsoft Teams gibi popüler işbirliği araçlarıyla entegre olabilir.

Nectar'ın en iyi özellikleri

Ödül seçenekleri olarak yüzlerce hediye kartı

Sağlık odaklı ödülleri destekler

Anlık anketler ile takip edilebilir çalışan bağlılığı

Özelleştirilebilir programlar

Nectar sınırlamaları

ABD dışındaki ülkelerde sınırlı ödül kapsamı.

Bazı kullanıcılar yorum bırakma konusunda sorunlar yaşadığını bildirmiştir

Nectar fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 2,75 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 4,00 $

Özel: Fiyatlandırma, iletişime geçildiğinde verilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Nectar puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

4. Bonusly

Büyük bir takımda çalışan memnuniyetini artırmak gibi bir misyonunuz varsa, Bonusly tam size göre olabilir. Platformu kurmak ve ödülleri otomatikleştirmek çok kolaydır; bu çalışan takdir aracıyla her şeyin sorunsuz çalışması için genellikle ayda yaklaşık 1,5 saat yeterlidir.

Platform, görsel olarak hoş, sosyal medya benzeri bir arayüzle katılımı artırır. Verimlilik, performans ve anketlere ve sağlık programlarına katılımı teşvik edebilirsiniz. Çeşitli ödül kataloğu, hediye kartları (düzinelerce ülkeden), hayır kurumlarına bağışlar ve ücretli izin günleri içerir! 🏖️

Slack ile entegrasyonundan Android ve iOS desteğine kadar Bonusly, herkes için ve her cihazda son derece erişilebilir olmaya devam ediyor. Hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ek indirim de sunuyor.

Bonusly'nin en iyi özellikleri

Zaman kazandıran ödül yönetimi seçenekleri

Dünya çapında ve birçok dilde mevcuttur

Bilgilendirici analiz gösterge paneli

15'ten fazla entegrasyon

Bonusly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar gezinme sorunları bildirmiştir

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Bonusly fiyatlandırma

Temel : Kullanıcı başına aylık 3 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Özel: Fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin

Bonusly puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

5. Guusto

Takımınızın moralini yükseltmek için pratik bir yol mu arıyorsunuz? Üstün performans gösteren çalışanlarınızı takdir etmek ve ödüllendirmek için Guusto'nun esnek ve son derece kapsayıcı platformunu inceleyin. Tek yapmanız gereken ücretsiz bir hesap oluşturmak ve büyüdükçe ihtiyacınız olan kadar ödeme yapmak.

Guusto ile hem ön saflarda çalışanların hem de ofis çalışanlarının katkılarını takdir edebilirsiniz. Ödüller ve puanlar, puan yerine gerçek dolar değerini vurgular, yani platformda 1 dolar, gerçek dünyada 1 dolara eşittir.

Sürdürülebilirliğe odaklanan Guusto, tüm hediyelerini dijital olarak sunarak plastik atıkları azaltır. Platform, gönderilen her hediyeyle temiz su girişimlerine de katkıda bulunur. 🌊

Guusto, 160'tan fazla ülkede global ödüller sunar. Minimum tutar, ek ücret, kargo ücreti veya gizli ücretler olmadan, her kuruluş için şeffaf ve erişilebilir bir seçimdir!

Guusto'nun en iyi özellikleri

Sınırsız alıcıya sahip ölçeklenebilir platform

Ödemeyi başkasına aktarma seçeneği, ödülü alanların ödüllerini başka birine aktarmasına olanak tanır

60.000'den fazla ticari konum

Guusto sınırlamaları

Sınırlı satıcı seçeneği

Seçilen hediyeler değiştirilemez

Guusto fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 35 kişilik bir takım için aylık 80 $ + ek üye başına aylık 2,25 $

Premium: 100 kişilik bir takım için aylık 350 $ + her ek üye için aylık 3,50

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Guusto puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (1.000'den fazla yorum)

6. Snappy

Eğlenceli ve sezgisel bir hediye platformu olan Snappy, takdir çabalarını kişisel ve anlamlı hale getirmeye odaklanır. Özel hediyeler, otomatik ödüller ve adaylıklar ile çalışanlarınızın takdirinizi hissetmelerini sağlayın ve çalışan bağlılığını artırın. ❤️‍🔥

Seçilmiş koleksiyonlar, hediye alışverişi seçenekleri ve bütçe planlaması için özel araçlar gibi özellikleriyle Snappy, doğum günleri, yıl dönümleri veya özel günler için benzersiz bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Snappy'nin AI Gifting Assistant ile hediye seçerken tahminde bulunmaya son verin ve çalışanların profillerine göre hediyeler seçin!

Snappy'nin en iyi özellikleri

Raporlar, işyerindeki en son hediye verme trendleri hakkında içgörüler sağlar

Kişiselleştirilmiş takdir mesajları

300'den fazla şirketin ürünlerini, deneyimlerini ve kaçamaklarını içeren çok yönlü katalog

Hediye seçmek için AI Hediye Asistanı

Snappy sınırlamaları

İlk veri girişi zor olabilir

Hediye kartı seçeneği yok

Hızlı fiyatlandırma

Temel : Ücretsiz, yalnızca talep edilen hediyeler için ödeme yapın

Elevated : 999 $/yıl, sadece talep edilen hediyeler için ödeme yapın

Enterprise: İletişime geçerek özel fiyat teklifi alabilirsiniz

Hızlı puanlamalar ve yorumlar

G2 : 4,9/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

7. Cooleaf

Cooleaf, iki temel fonksiyona sahip, kullanıcı dostu bir çalışan takdir platformudur: ödülleri (geziler, ürünler ve restoran kuponları gibi) kolayca erişilebilir hale getirmek ve öğrenme ve sağlık girişimlerini teşvik etmek.

Anlamlı işleri sergilemek ve takım üyelerinin ilham almasına yardımcı olmak için kamuoyu takdirini kullanın. Performansı ve çalışanların refahını gözden geçirmek için gösterge panelleri ve hazır metrikler elde edersiniz.

Coolleaf'in en güncel özel veri toplama ve sağlık anketleri, çalışanların geri bildirimlerini ve duygularını anında yakalamanıza yardımcı olarak, sorunlu konuları ve iyileştirilmesi gereken alanları daha iyi anlamanızı sağlar.

Cooleaf'in en iyi özellikleri

Katılım puanlarını artırmak için veriye dayalı öneriler

Her iş yıldönümü için otomatik ve özelleştirilebilir ödüller

Uzaktan çalışan takımlar için sanal takım oluşturma etkinlikleri

Çalışan sağlığı ve refahı için ölçütler

Cooleaf sınırlamaları

Doğrudan mesajlaşma seçeneği yok

Sizi "takdir eden" kişiyi bulmak zor mu?

Cooleaf fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

Cooleaf puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

8. HeyTaco

Takım çalışması felsefeniz "Herkes tacoyu hak eder" ise, dualarınız kabul oldu!

HeyTaco, ödül puanları yerine eğlenceli ve ilgi çekici bir para birimi olan "Tacos" kullanarak çalışan takdir yazılımı kurulumuna hoş bir dokunuş getiriyor. Modern işgücüyle iyi uyum sağlayan canlı ve neşeli bir takım takdir kültürü oluşturur.

Çalışanlar sanal tacolar verip alır, birbirlerinin başarılarını kutlar ve oyunlaştırılmış bir liderlik tablosunda yükselir. 🌮

Bu ödül platformu, taco verme ve alma eğilimlerini ve kalıplarını takip etmenize yardımcı olacak yerleşik analiz özelliklerine sahiptir.

HeyTaco'nun en iyi özellikleri

HeyTaco botu, çalışanların dostane bir sohbet arayüzü ile meslektaşlarını takdir etmelerini sağlar

Tacos hiyerarşisi, Super Tacos ve Jalapeno Sos dahil olmak üzere kademeli başarılar elde etmenizi sağlar

Çeşitli deneyimsel ödüller için yerleşik katalog

Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar

HeyTaco sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü çok karmaşık buluyor

Ara sıra meydana gelen teknik sorunlar gezinme deneyimini etkileyebilir

HeyTaco fiyatlandırması

Takım : Manuel olarak eklenen her kullanıcı için aylık 3,00 $

Herkes: Otomatik olarak eklenen her kullanıcı için aylık 3,00 $

HeyTaco puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 5/5 (2 yorum)

9. Kudos

Kudos, meslektaşlar arası takdirleri ön plana çıkaran ve benzersiz danışmanlık hizmetleri sunan, uluslararası ve etkileşimli bir çalışan takdir yazılımıdır.

Öne çıkan özellikleri arasında, en çok eyleme geçirilebilir insan analitiği raporlarını beğendik. Çalışanların moralini izlemenize ve önümüzdeki aylarda personel değişim oranını tahmin etmenize yardımcı olur.

Kudos'un en iyi özellikleri

Sekiz dilde mevcuttur, bu da uluslararası takımlar için son derece uyarlanabilir olmasını sağlar

Web ve mobil sürümlerde eksiksiz takdir araçları paketi

Kudos sınırlamaları

Çalışanlar, nakit olarak kullanmak için önemli sayıda puan toplamalıdır

Kudos fiyatlandırması

Özel: Fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin

Kudos puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (900'den fazla yorum)

10. Mo

"Merhaba Bobby, işindeki on yılını kutlarım, al sana bir hediye kartı. Hoşça kal!"

Zorunlu ve mekanik ödül sistemlerinden hoşlanmıyorsunuz mu? Mo, takdir sürecini daha düşünceli ve kişisel hale getirmeye odaklanmıştır.

Mo, hediye kartları gibi maddi ödüller sunarken, asıl odak noktası haftalık başarıları izlemek ve değerli takım arkadaşlarınızla paylaşılan deneyimleri veya "anları" kutlamaktır. Bu çalışan takdir yazılımının ardındaki fikir, takımınıza onları gerçekten önemsediğinizi göstermek.

En iyi özellikler

Asistan aracı, işverenlere önemli çalışan etkinliklerini ve başarılarını otomatik olarak hatırlatarak takdirlerini paylaşmaları için onları teşvik eder

Çok sayıda özel ödül

Sınır yok

Bazı kullanıcılar gezinme düzenini çok karmaşık buluyor

Mo fiyatlandırma

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 3 $

Seviye Atlama : Kullanıcı başına aylık 5 $

Özel: Fiyatlandırma, iletişime geçildiğinde verilir

Mo değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (60'tan fazla yorum)

11. Slack

Slack, öncelikle bir iletişim platformu olsa da, profesyonel başarıları kutlamak için özel kanallar oluşturarak çalışan takdir yazılımı olarak da kullanılabilir. Bu, takım üyelerinin birbirlerini açıkça takdir etmelerini ve şirket kültürünü güçlendirmelerini sağlar.

Slack'in en iyi özellikleri

Slack, takım takdir uygulamalarıyla entegre olarak Slack ortamına liderlik tabloları, aday gösterme ve ödüller gibi işlevler ekler

Konu başlıklı konuşmalar, tartışmaları düzenli tutar

Slack sınırlamaları

Mesajlar ve övgüler yoğun bir çalışma alanında izlenmesi zor olabilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Business+ : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise Grid: Fiyat teklifi için satış ekibiyle iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Slack derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (31.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

12. Bucketlist

Bucketlist, sürekli ürün iyileştirmeleri ve programları iş akışınıza göre özelleştirme yeteneği ile tanınan, hızla büyüyen bir çalışan takdir platformudur. Gizli park yerleri ve bir ay boyunca şirket arabasını kullanma gibi hem maddi hem de maddi olmayan ödüller sunar!

Bucketlist'in en iyi özellikleri

Pazarlık edilebilir fiyat planları

Takım oluşturma için yüz yüze ve sanal toplantılar planlamak için bir etkinlik platformu sunar

Bucketlist sınırlamaları

İş yıldönümleri için sunulan düşük puanlar

Bucketlist fiyatlandırması

Özel: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

Bucketlist puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

En Üst Düzey Büyüme Hilesi: Takdir ve Minnettarlık Kültürü Oluşturun

Harvard Business Review tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zehirli ofis davranışları stresli bir çalışma alanının belirgin işaretleridir. Minnettarlık uygulamaları takım içi sürtüşmeleri azaltmaya, performansı artırmaya ve çalışanların zihinsel sağlığını iyileştirmeye büyük ölçüde yardımcı olur.

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

Takımınızın en iyi yanlarını ortaya çıkarmak için tasarlanmış 12 harika çalışan takdir yazılımı seçeneğini inceledik. Listemizdeki birçok seçenek ücretsiz planlar ve deneme seçenekleri sunuyor, bu yüzden tereddüt etmeyin, hemen inceleyin ve daha mutlu bir iş yeri takdir kültürü oluşturmaya başlayın! 🍀

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Listenin en üstünden başlayın — bugün ClickUp'a kaydolun ve takımınıza geri ödeme yapmaya başlayın.