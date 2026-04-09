Çoklu LLM Deneyleri için En İyi 10 ClickUp Şablonu

Üç sağlayıcı, on iki komut varyasyonu ve en iyi sonuçlarınızı tekrarlama imkanı yok — izleme sistemi olmadan çoğu çoklu LLM deneyi işte bu noktada son bulur.

Bu ClickUp şablonları, takımınıza çoklu LLM deneylerini planlamak, yürütmek ve karşılaştırmak için ortak ve tutarlı bir çerçeve sunar. En iyi yanı ne mi? Hipotez kaydı ve kalite puanlamasından paydaş onayı ve nihai araştırma raporlarına kadar her şeyi kapsıyorlar.

Hadi başlayalım! 👀

Çoklu LLM İzleme Şablonlarına Genel Bakış

İşte bu kılavuzda ele alınan çoklu LLM deney izleme şablonlarına ilişkin kısa bir genel bakış:

📚 Ayrıca okuyun: AI Şekil Akışları için ClickUp PromptOps Şablonları

Çoklu LLM İzleme Nedir?

Çoklu LLM izleme, iki veya daha fazla büyük dil modelinden gelen çıktıları aynı komutlar veya değerlendirme kriterlerine göre sistematik olarak kaydetme, karşılaştırma ve analiz etme uygulamasıdır. Hangi LLM'yi kullanacağına karar veren veya farklı görevler için modelleri birleştiren her takım, neler olduğunu, neyin işe yaradığını ve nedenini kaydetmek için tekrarlanabilir bir yönteme ihtiyaç duyar.

Yapı olmadan, takımlar çeşitli araçlarda dağınık notlarla kalır. Hangi model sürümünün hangi komutla test edildiğini kimse bilemez ve odada bulunmayan kişilerle paylaşım tahmin yürütmeye dönüşür.

Bu AI yayılımı —denetim veya strateji olmaksızın AI araçlarının, modellerinin ve platformlarının plansız bir şekilde çoğalması —birleştirilmiş bir Çalışma Alanı olmadan birden fazla AI aracıyla uğraşan her takımı etkiliyor.

Çoklu LLM izleme şunlara odaklanır:

Bileşen Örnekler Modeller ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Komut Satırları Sistem istemleri, kullanıcı istemleri, az sayıda örnek Parametreler Sıcaklık, maksimum belirteç sayısı, top-p Çıktılar Ham yanıtlar, gecikme süresi, belirteç kullanımı Değerlendirme Metrikleri Doğruluk, BLEU/ROUGE puanları, insan değerlendirmeleri, maliyet Meta veriler Zaman damgaları, veri kümesi sürümleri, ortam bilgi

📝 Hızlı Not: Deney izleme ile ML gözlemlenebilirliği aynı şey değildir. İzleme, yapılandırılmış kayıt tutma katmanıdır. Gözlemlenebilirlik ise gerçek zamanlı izleme ve uyarı işlevlerini yerine getirir. Şablonlar, mühendislik kurulumuna gerek kalmadan izleme tarafını kapsar.

Çoklu LLM İzleme Şablonlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir şablon seçmeden önce net değerlendirme kriterlerine ihtiyacınız var. ✨

Yapılandırılmış deney alanları: Model adı, komut istemi sürümü, parametreler ve çıktı için özel alanlar — kendiniz oluşturmanız gereken boş bir belge değil

Yan yana karşılaştırma düzeni: Sekmeler arasında geçiş yapmadan aynı görünümde Model A ile Model B'nin sonuçlarını karşılaştırın

Değerlendirme metriklerinin izleme süreci: Doğruluk, alaka düzeyi, gecikme süresi, belirteç başına maliyet ve halüsinasyon oranını puanlamak için yerleşik sütunlar

Durum ve karar ş Akışı: Deneyleri planlanmış, ilerliyor, tamamlandı veya reddedildi olarak işaretleyin, böylece herkes durumun ne olduğunu görebilsin

İşbirliği özellikleri: Yorumlar, bahsetmeler ve atanan kişiler, deneyci ile karar vericinin senkronizasyonunu sağlar

Gösterge paneli veya raporlama katmanı: Liderlik incelemeleri için tek tek sonuçları bir Liderlik incelemeleri için tek tek sonuçları bir özet görünümünde bir araya getirin

Farklı deney türleri için esneklik: Yeniden tasarım yapmaya gerek kalmadan hem iki model karşılaştırmalarını hem de tek model komut varyasyonlarını yönetin

🧠 İlginç Bilgi: Transformer, şimdiye kadarki en iddialı makale başlıklarından biri olan “Attention Is All You Need” ile tanıtıldı. Makale, tamamen dikkat mekanizmalarına dayanan, tekrarlama ve evrişimi tamamen ortadan kaldıran bir model önerdi ve bu mimari, modern LLM'lerin temelini oluşturdu.

📚 Ayrıca okuyun: Ücretsiz AI Komut Şablonları

Çoklu LLM deney izleme şablonları

Burada listelenen tüm şablonlar, ClickUp'ın Şablon Kitaplığı'nda bulunur. Her birini özel alanlar, durumlar, görünümler, otomasyonlar ve çok daha fazlasıyla özelleştirebilirsiniz.

1. ClickUp Deney Planı ve Sonuç Şablonu

ClickUp Deney Planı ve Sonuçları Şablonu ile model deneylerini karşılaştırın ve kararlarınızı koruyun

Çoklu LLM deneylerini yürütmek kolaydır, ancak daha sonra yorumlamak çok daha zordur. Bir sonuç o anda umut verici görünebilir, ancak takım neyin test edildiğini, hangi ayarların kullanıldığını veya nihai kararın nasıl verildiğini izleyemediğinde, bu sonuç hızla değerini yitirir.

ClickUp Deney Planı ve Sonuçları Şablonu, takımlara deneyi çalıştırmadan önce tanımlayabilecekleri ve deneyden sonra kanıtları toplayabilecekleri tek bir yer sunar. Bu sayede, nihai kararın ardındaki mantığı kaybetmeden deneyler arasında modelleri, komut istemlerini ve yapılandırmaları karşılaştırmak daha kolay hale gelir.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hipotez alanı: Onay önyargısını önlemek için herhangi bir testi çalıştırmadan önce tahmininizi belirtin

Test yapılandırma bölümü: ClickUp Özel Alanları ile sağlayıcıyı, model sürümünü ve sıcaklık ayarını kaydedin

Karar günlüğü: ClickUp Brain'in sonuç verilerinden deney özetlerini otomatik olarak oluşturmasını sağlayın

✅ En uygun kullanım alanı: Yapılandırılmış LLM değerlendirmeleri yürüten AI ürün yöneticileri.

💡 Profesyonel İpucu: Çoklu LLM deneyleri, kısa sürede çok büyük miktarda çıktı üretebilir. ClickUp Brain, bulguları özetleyerek, çıkarımları standartlaştırarak ve sonuçları tek bir birleştirilmiş Çalışma Alanı’nda izlenebilir işlere dönüştürerek bunları anlamanıza yardımcı olur. Böylelikle deney, bir yığın cevapla sonlanmaz. Takımınızın inceleyebileceği, üzerine harekete geçebileceği ve üzerine inşa edebileceği bir şey olarak sonuçlanır.

2. ClickUp Büyüme Deneyleri Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp Büyüme Deneyleri Beyaz Tahta Şablonunu beyin fırtınası yapmak, öncelik belirlemek ve fikirleri görevlere dönüştürmek için kullanın

Ekibinizin gerçekleştirebileceğinden daha fazla deney fikri olduğunda, zorluk test etmekten seçmeye kayar. Bir komut isteminin karşılaştırılması üç tane daha fazlasına yol açar, farklı sağlayıcılar yeni değişkenler ortaya çıkarır ve kısa sürede birikmiş işler, takımın değerlendirebileceğinden daha hızlı artmaya başlar.

ClickUp Büyüme Deneyleri Beyaz Tahta Şablonu, erken aşamadaki düşüncelerinizi düzenlemeniz için görsel bir alan sunar. Görsel bir tuval üzerine inşa edilen bu şablon, takımların fikirleri haritalandırmasına, en güçlü karşılaştırmaları tespit etmesine ve en iyilerini hayata geçirmesine yardımcı olur.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görsel deney birikimi: ClickUp Beyaz Tahtalar ile serbest biçimli bir tuval üzerinde testleri kullanım senaryosuna veya sağlayıcıya göre gruplandırın

Önceliklendirme oylaması: Takım üyelerinin hangi karşılaştırmaların en önemli olduğuna oy vermesini sağlayın

AI beyin fırtınası: ClickUp Brain'i kullanarak deney fikirleri üretin veya hipotezleri yeniden şekillendirin

✅ En uygun kullanım alanı: Yüksek hacimli deney birikimini yöneten proje yöneticileri ve araştırma liderleri.

3. ClickUp Elektronik Tablo Şablonu

ClickUp E-Tablo Şablonunu kullanarak deneyleri puanlar ve notlarla izleyin

Takımınız deneyleri Google E-Tablolar veya Excel'de kaydediyorsa, ClickUp E-Tablo Şablonu size son derece tanıdık gelecektir. Bu şablon, ClickUp Tablo Görünümü'ne dayanmaktadır.

Her satır bir deney çalıştırmasıdır (model + komut istemi + parametreler) ve sütunlar çıktıları, puanları, gecikmeyi, maliyeti ve notları içerir; ancak bunlara işbirliği ve otomasyon da dahildir.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yazılabilir, filtrelenebilir sütunlar: Açılır menüler (model sağlayıcı), sayılar (gecikme süresi) ve derecelendirmeler (kalite puanı) için ClickUp Özel Alanlarını kullanın

Toplu sıralama ve filtreleme: Herhangi bir alana göre yüzlerce deney çalışmasını, elektronik tablo performans sorunları yaşamadan sıralayın

Otomatik bildirimler: ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak bir deneyin durumu "Tamamlandı" olarak değiştiğinde uyarılar tetikleyin

✅ En uygun kullanım alanı: Tekrarlanabilir deney günlüklerini yöneten AI operasyon takımları.

🧠 İlginç Bilgi: Sinir ağları, "AI" teriminden daha eskidir. 1943'te Warren McCulloch ve Walter Pitts, yapay bir nöronun ilk matematiksel modelini yayınladı.

4. ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu

ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu ile LLM sağlayıcılarını ortak kriterlere göre karşılaştırın

Başlangıçta araçları ortak kriterlere göre değerlendirmek için tasarlanan ClickUp Yazılım Karşılaştırma Şablonu, LLM sağlayıcılarını bire bir karşılaştırmak için mükemmel bir şekilde çalışır.

Satıcılar yerine, OpenAI, Anthropic, Google ve Mistral'ı çıktı kalitesi, hız, maliyet, bağlam penceresi boyutu ve güvenlik özellikleri açısından karşılaştırıyorsunuz.

Farklı nedenlerle birden fazla model güçlü görünüyorsa, bu şablon aynı karar kriterlerine göre bunları karşılaştırmanıza ve nihai kararı daha güvenli bir şekilde vermenize yardımcı olur.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sağlayıcıların artılarını ve eksilerini farklı açılardan inceleyin: ClickUp Görünümleri'ni kullanarak karşılaştırma biçimleri arasında geçiş yapın

Görsel karşılaştırma grafikleri: ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak verileri, paydaş sunumları için grafiklere veya özet kartlarına dönüştürün

AI destekli sentez: ClickUp Brain'in mevcut deney belgelerinden bağlam bilgilerini alıp karşılaştırma notlarını doldurmasını sağlayın

✅ En uygun kullanım alanı: Güvenlik veya tedarik paydaşlarıyla modelin artılarını ve eksilerini gözden geçiren ürün ve mühendislik liderleri.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %45'i, işle ilgili araştırma sekmelerini haftalarca açık tuttuklarını söylüyor. Diğer %23'ü için ise bu değerli sekmeler, bağlamla dolu AI sohbet konularını içeriyor. Temelde, büyük çoğunluk bellek ve bağlamı kırılgan tarayıcı sekmelerine dış kaynak olarak aktarıyor. Bizimle birlikte tekrarlayın: Sekmeler bilgi tabanı değildir. 👀 ClickUp Brain MAX burada oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu AI süper uygulaması, tek bir arayüzden Çalışma Alanınızı aramanıza, birden fazla AI modeliyle etkileşim kurmanıza ve hatta sesli komutlar kullanarak bağlam bilgilerini almanıza olanak tanır. MAX, bilgisayarınızda çalıştığı için sekme alanı kaplamaz ve siz silene kadar konuşmaları saklayabilir!

5. ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu

ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu ile farklı sağlayıcılar arasında deney durumunu ve sonuçlarını izleyin

Dört sağlayıcıda 50'den fazla deney çalışmasını yönetirken, tek tek görev görünümleri yeterli olmaz. ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu, deney görevlerinizden gelen verileri bileşenlerde toplar ve hepsini tek bir ekranda görselleştirir.

Bu, deney programınız birkaç tek seferlik testin ötesine geçmeye başladığında son derece kullanışlı hale gelir. Her çalışmayı tek tek incelemek yerine, tüm test sürecinin durumunu izleyebilir ve ivmenin nerede yavaşladığını tespit edebilirsiniz.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Deney durum dağılımı: Planlanan, ilerleyen veya tamamlanan deneylerin sayısını bir bakışta görün

Model sağlayıcısına göre sonuçlar: Tamamlanan tüm deneylerde hangi modelin öne çıktığını karşılaştırın

İş yükü görünürlüğü: ClickUp İş Yükü Görünümü ile takımınızda deney görevleriyle aşırı yüklenmiş olan kişileri izleyin

✅ En uygun kullanım alanı: Araştırmacılar, komut satırı mühendisleri ve gözden geçirenler arasında deney verimini yöneten uygulamalı AI liderleri.

🔮 Bonus: Görünürlük, çoklu LLM deneylerini ölçeklendirmenin sadece bir parçasıdır. ClickUp Süper Ajanları, takımınıza doğrudan mesaj gönderilebilen, iş atanabilen ve kendi bilgi ve hafızalarıyla yapılandırılabilen AI iş arkadaşları sağlar. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın:

6. ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu

Güncellemeleri, ilerlemeyi, yaklaşan işleri ve engelleri özetlemek için ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonunu kullanın

ClickUp Haftalık Durum Raporu Şablonu, tamamlanan testleri ve ilk bulguları izlemek için kullanışlıdır. Ayrıca, API erişimindeki gecikmeler, eksik veri kümeleri veya gözden geçirenlerin geri bildirimlerini bekleme gibi engelleri tespit etmenize yardımcı olur.

Proje genel bakışı, önemli başarılar ve haftalık güncellemeler gibi bölümler, her seferinde raporu yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan ilerlemeyi göstermenizi kolaylaştırır.

Deneyler hızla ilerlerken ve liderlik ekibinin bu hafta nelerin değiştiğine dair net bir bilgiye ihtiyaç duyduğunda, bu şablonlar inanılmaz derecede iyi iş yapar.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Otomatik olarak oluşturulan rapor görevleri: ClickUp otomasyonlarını kullanarak önceden uygulanmış şablonla her hafta yeni bir rapor görevı oluşturun

AI tarafından hazırlanan özetler: ClickUp Brain'in tamamlanan görevlerden verileri almasını sağlayın ve ClickUp Brain'in tamamlanan görevlerden verileri almasını sağlayın ve durum özetini dakikalar içinde hazırlayın

Engelleme izleme: Bağımlılıkları işaretleyin, böylece yönetim ekibi hangi engellerin kaldırılması gerektiğini bilsin

✅ En uygun kullanım alanı: Komut istemleri, sağlayıcılar ve kullanım senaryoları arasında tekrarlayan test döngüleri yürüten değerlendirme takımları.

💟 Bonus: Daha akıllı çalışın — deneyleriniz için günlük durum raporlarını hazırlama işini bir Süper Ajan'a bırakın! İşte bunu yapmak için yapılacaklar hakkında bir video.

7. ClickUp Etkinlik Raporu Şablonu

ClickUp Etkinlik Raporu Şablonu ile deney geçmişini ve sonraki adımları izleyin

Bir model değişikliği devreye girer. İki hafta sonra, birisi komut isteminin neden revize edildiğini, yeni sürümü kimin onayladığını ve takımın sonucun herhangi bir yere kaydedildiğini sorar. Bu geçmiş, yorumlar, görevler ve dağınık notlar arasında yer alıyorsa, cevap verilmesi olması gerekenden daha uzun sürer.

ClickUp Etkinlik Raporu Şablonu, takımlara bir deney döngüsü boyunca neler olduğunu net bir şekilde kaydeder. Bu şablonu kullanarak tamamlanan ve bekleyen görevleri, sonraki adımları, küçük başarıları ve süreç sorunlarını tek bir yerde kaydedebilirsiniz. Düzenlemelere tabi ortamlarda çalışan veya izlenebilirlik gerektiren herhangi bir ş Akışı'nda çalışan takımlar için bu kayıt çok önemlidir.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Otomatik olarak doldurulan denetim izi: ClickUp'ın yerleşik etkinlik izleme özelliği ile görev değişikliklerini, yorum eklemelerini ve durum güncellemelerini otomatik olarak kaydedin

Raporlama sürecini okunabilir tutun: ClickUp Belgeleri kullanarak teslim edilen işleri, bekleyen öğeleri, sonraki adımları ve süreç notlarını tek bir kayıtta toplayın

Zaman damgalı kayıtlar: Tam izlenebilirlik için her girişin tarih ve saat damgası taşıdığından emin olun

✅ En uygun kullanım alanı: Deney döngüleri boyunca komut, model ve onay geçmişini inceleyen AI yönetişim takımları.

💡 Profesyonel İpucu: Çoklu LLM deneyleri yürütmek genellikle çok fazla sekmeyle uğraşmak anlamına gelir. ClickUp Brain MAX, ChatGPT, Claude ve Gemini'yi tek bir masaüstü uygulamasında bir araya getirir; böylece notlarınızı, sorularınızı ve takip işlerinizi farklı araçlara bölmeden modeller arasında geçiş yapabilirsiniz. ClickUp Brain MAX ile tek bir arayüzden birden fazla AI modeline erişin

8. ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile başlatmadan önce deney kurulumunun kalitesini gözden geçirin

Tek bir hatalı kurulum, temiz bir model karşılaştırmasını mahvedebilir. Gözden kaçan bir sıcaklık ayarı, değiştirilen bir komut satırı veya çok geç tanımlanan bir puanlama ölçeği, farkına bile varmadan sonucu çarpıtabilir. Bu durumda, deney kağıt üzerinde tamamlandı gibi görünse de bulgulara güvenmek zorlaşır.

ClickUp Kalite Kontrol Kontrol Listesi Şablonu, deney ilerlemeden önce takımlara kurulum kalitesini gözden geçirmek için yapılandırılmış bir yol sunar. ClickUp Liste Görünümünde, her deneyin kendi ClickUp Kontrol Listesi olabilir; böylece komut tutarlılığı, parametre incelemesi, puanlama hazırlığı ve nihai onay sağlanır.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Parametre tutarlılık kontrolleri: Test edilen tüm modellerde komut istemlerinin, sıcaklığın, maksimum belirteç sayısının ve diğer parametrelerin birbiriyle uyumlu olduğunu doğrulayın

Değerlendirme ölçeği onayı: Çıktılar incelenmeden önce puanlama kriterlerinin tanımlandığından emin olun

Durum kontrolü: ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak tüm kontrol listesi öğeleri işaretlenene kadar bir deneyin "Tamamlandı" durumuna geçmesini engelleyin

✅ En uygun kullanım alanı: Model karşılaştırmaları için tekrarlanabilir bir lansman öncesi kontrolüne ihtiyaç duyan AI QA liderleri.

9. ClickUp UAT Onay Şablonu

ClickUp UAT Onay Şablonu ile model önerilerini ve nihai onayları belgelendirin

Bir model deneyi kazanmış olsa bile, üretim aşamasına hazır olmayabilir. Birinin öneriyi onaylaması, bilinen riskleri gözden geçirmesi ve uygulamaya geçirilmesini onaylaması gerekir.

ClickUp UAT Onay Şablonu, takımlara bu boşluğu kapatmak için resmi bir yol sunar. Deney özetini, önerilen model kurulumunu, anahtar sonuçları, bilinen sınırlamaları ve nihai onayları tek bir yerde belgelemek için bu şablonu kullanın.

Bu, nihai kararın sadece sözlü bir "evet"ten daha fazlasını gerektirdiği çoklu LLM programları için çok işe yarar.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Onaylayıcı durum izleme: ClickUp Özel Alanları aracılığıyla her bir paydaşın kararını (onaylandı, reddedildi, beklemede) kaydedin

Otomatik onay bildirimleri: ClickUp Otomasyonları'nı kullanarak onay gerektiğinde tetikleyici uyarılar oluşturun

Son karar öncesinde bağlam ekleyin: ClickUp Clips'i kullanarak kazanan modelin çıktıları, sınır durumları veya kısıtlamaları hakkında kısa bir tanıtım kaydı yapın; böylece değerlendiriciler kararı daha hızlı değerlendirebilir

✅ En uygun kullanım alanı: Etkisi büyük AI değişiklikleri için belgelenmiş onay sürecine ihtiyaç duyan ürün, mühendislik ve uyum sorumluları.

10. ClickUp Araştırma Raporu Şablonu

ClickUp Araştırma Raporu Şablonu ile deney bulgularını ve önerileri belgelendirin

Güçlü bir LLM deney turunu tamamlayabilirsiniz, ancak takımın ne öğrendiğini açıklamakta yine de zorlanabilirsiniz. Veriler görevlerde, puan kartlarında, gösterge panellerinde ve yorumlarda bulunabilir. Öneri ise başka bir yerde olabilir. Bu durum incelemeyi yavaşlatır ve işin daha sonra yeniden kullanılmasını zorlaştırır.

ClickUp Araştırma Raporu Şablonu, deneysel işlerinizi net bir rapor haline getirmenizi sağlar. ClickUp Docs üzerine inşa edilen bu şablon, yönetici özeti, metodoloji, sonuçlar, referanslar ve daha fazlasını içeren bölümler barındırır.

Bu, takımların bir modelin neden test edildiğini, nasıl puanlandığını ve sonuçların ne gösterdiğini belgelemesi gereken iç değerlendirmeler için çok işe yarar.

✨ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Rapor girdilerini yürütmeyle bağlantılı tutun: ClickUp görevlerini kullanarak deney çalıştırmalarını, sahiplerini, durumlarını ve sonuç verilerini nihai rapora bağlayın

AI destekli taslak oluşturma: ClickUp Brain'in tamamlanan deney görevlerinden verileri almasını ve sonuçları özetlemesini sağlayarak raporlama süresini önemli ölçüde kısaltın

Ortak düzenleme: Doğrudan belge içinde yorumlar ve bahsetmeler yoluyla geri bildirim alın

✅ En uygun kullanım alanı: Metodolojiyi, bulguları ve uygulamaya yönelik önerileri yönetime sunan AI araştırmacıları veya ürün liderleri.

Çoklu LLM Deneylerinizi İzlemeye Başlayın

Takımınız bir veya iki LLM'yi değerlendirmeden, kullanım senaryoları genelinde çoklu model stratejilerini yönetmeye geçerken, yapılandırılmış izleme oldukça vazgeçilmez hale gelir.

Her şablonun deney yaşam döngüsünün farklı bir bölümünü nasıl ele aldığını gördünüz. Bir sonraki model karşılaştırmanız için Deney Planı ve Sonuçları şablonuyla başlayın, ardından ölçeklendirme yaparken Gösterge Paneli şablonunu ekleyin.

Yararlı deney izlemesinin önündeki asıl engel, test ettiklerinizi, bulduklarınızı ve nihayetinde karar verdiklerinizi kaydetmek için ortak bir yapının olmamasıdır. Bu veriler not defterlerine, sohbet konularına ve kişisel hesap tablolarına dağılmış olduğunda, takımınız geçmiş testlerden ders çıkaramaz ve model kararlarını güvenle veremez.

İşte bu noktada ClickUp’ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı devreye girer. Deney görevlerinizi, verilerinizi ve takım konuşmalarınızı tek bir yerde tutarak ve hepsini AI ile birbirine bağlayarak, ClickUp takımınıza ihtiyaç duydukları birleşik yapıyı sunar.

Çoklu LLM Deneyleri Hakkında Sık Sorulan Sorular

Şablonlar, deneyleri belgelemek için yapılandırılmış çerçeveler sunarak gelecekteki analizler için tüm önemli ayrıntıların kaydedilmesini sağlar. Öte yandan, gözlemlenebilirlik araçları, sistem performansının gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar; bu araçlar, üretim ortamları için uygun otomatik anomali uyarıları ve kapsamlı telemetri verileri sunar. Birçok takım, şablonların düzenli yaklaşımını gözlemlenebilirlik araçlarından elde edilen anlık içgörülerle birleştirerek her iki aracı birlikte kullanır.

Aynı ClickUp şablonunda OpenAI, Anthropic ve açık kaynaklı LLM sağlayıcılarındaki deneyleri izlemeyi gerçekleştirebilir miyim?

Evet, elbette! ClickUp'ta, her deney girişi için sağlayıcıya özgü meta verileri tanımlamanıza olanak tanıyan Özel Alanlar mevcuttur. Bu sayede, araçlar arasında geçiş yapmadan herhangi bir sağlayıcının sonuçlarını kaydedebilir ve karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca, her deneyin daha iyi ve genel bir görünümünü elde etmek için Gösterge Panellerini katmanlayabilirsiniz.

ClickUp'ta birden fazla LLM'yi yan yana karşılaştırırken hangi metrikleri kaydetmeliyim?

ClickUp'ta birden fazla LLM'yi karşılaştırırken, günlüğe kaydedilmesi gereken anahtar metrikler dört alanı kapsar: performans (gecikme süresi, saniye başına belirteç sayısı, bağlam penceresi kullanımı), kalite (doğruluk, halüsinasyon oranı, alaka düzeyi puanı ve talimatlara uyma tutarlılığı), maliyet (giriş/çıkış belirteç sayıları ve istek başına maliyet) ve güvenilirlik (hata oranı, yeniden deneme sayısı ve zaman aşımları). Göreve özel değerlendirmeler için, özetleme için BLEU/ROUGE puanlarını, kod üretimi için Pass@k'yi veya ajans görevleri için araç çağrı doğruluğunu da dahil edin.

ClickUp'ta çoklu LLM deney izlemesini kurmak için mühendislik uzmanlığına ihtiyacım var mı?

Hayır — ClickUp'taki şablonlar önceden yapılandırılmış olarak gelir, böylece deneyleri hemen kaydetmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca ClickUp Brain, alanları özel hale getirmenize ve doğal dil kullanarak otomasyonlar kurmanıza yardımcı olabilir.