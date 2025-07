i̇şinizi büyütmek için 10 ücretsiz özelleştirilebilir büyüme deneme şablonu

Başlangıç ve bitiş tarihlerini kullanarak her kampanyanın zaman aralığını tanımlayın. Bu, büyüme deneylerinizin genel zaman çizelgesini görselleştirmenize ve olası zamanlama çakışmalarını belirlemenize yardımcı olacaktır

Her kampanyayı daha küçük, eyleme geçirilebilir adımlara bölün ve her alt görev veya dönüm noktasına son teslim tarihi atayın. Şeffaflık ve hesap verebilirlik için her göreve bir sorumlu atayın