Optimum Sonuçlar için Etkili LLM Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), yazılım uygulamaları için heyecan verici yeni olanaklar sunmaktadır. Bu modeller, her zamankinden daha akıllı ve dinamik sistemlerin oluşturulmasını mümkün kılmaktadır.

Ancak, bu yetenekleri ortaya çıkardıkça, bir zorluk ortaya çıkıyor: çıktılarının kalitesini büyük ölçekte nasıl güvenilir bir şekilde ölçebiliriz? Ayarlarda küçük bir değişiklik yapıldığında, aniden belirgin şekilde farklı çıktılarla karşılaşabilirsiniz. Bu değişkenlik, gerçek dünya kullanımı için bir model hazırlarken çok önemli olan performanslarını ölçmeyi zorlaştırabilir.

Bu makale, dağıtım öncesi testlerden üretime kadar en iyi LLM sistemi değerlendirme uygulamaları hakkında bilgiler paylaşacaktır. Öyleyse başlayalım!

Günümüzde en yaygın metriklerden bazıları, geri alma ile güçlendirilmiş üretim (RAG) görevlerinde bağlam hatırlama, sınıflandırmalar için tam eşleşmeler, yapılandırılmış çıktılar için JSON doğrulama ve daha yaratıcı görevler için anlamsal benzerlik ölçer.

Bu ölçümlerin her biri, LLM'nin belirli kullanım durumunuzun standartlarını karşıladığını benzersiz bir şekilde garanti eder.

Büyük dil modelleri (LLM'ler) artık çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Modellerin beklenen standartları karşıladığından ve amaçlarına etkili bir şekilde hizmet ettiğinden emin olmak için modellerin performansını değerlendirmek çok önemlidir.

Şöyle düşünün: LLM'ler, müşteri desteği sohbet robotlarından yaratıcı araçlara kadar her şeyi destekliyor ve daha da gelişirken daha fazla yerde ortaya çıkıyor.

Bu, bunları izlemek ve değerlendirmek için daha iyi yöntemlere ihtiyacımız olduğu anlamına gelir; geleneksel yöntemler, bu modellerin üstlendiği tüm görevleri yerine getiremez.

Değerlendirmeler, modelin yeteneklerini incelemek için benzersiz bir bakış açısı sağlar. Her tür, çeşitli kalite yönlerini ele alarak güvenilir, güvenli ve verimli bir dağıtım modeli oluşturmanıza yardımcı olur.

Büyük dil modellerini (LLM) değerlendirmek iki ana yaklaşımı içerir: model değerlendirmeleri ve sistem değerlendirmeleri. Her biri LLM'nin performansının farklı yönlerine odaklanır ve bu modellerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için aradaki farkı bilmek çok önemlidir.

Model değerlendirmeleri, geliştiricilerin LLM'nin genel yeteneklerini ve sınırlarını anlamalarına yardımcı olarak iyileştirmelere yön verir. Sistem değerlendirmeleri, LLM'nin belirli bağlamlarda kullanıcı ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığına odaklanarak daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Bu değerlendirmeler bir araya gelerek LLM'nin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları hakkında eksiksiz bir tablo sunar ve gerçek uygulamalarda daha güçlü ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Şimdi, LLM Değerlendirmesi için belirli metrikleri inceleyelim.

Güvenilir ve popüler değerlendirme ölçütlerinden bazıları şunlardır:

Perplexity, bir dil modelinin bir dizi kelimeyi ne kadar iyi tahmin ettiğini ölçer. Esasen, cümlenin bir sonraki kelimesi hakkında modelin belirsizliğini gösterir. Perplexity puanı düşükse, model tahminlerinde daha kendinden emin demektir ve bu da daha iyi performans anlamına gelir.

BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) puanı, öncelikle makine çevirisini değerlendirmek ve metin oluşturmayı ölçmek için kullanılır.

Çıktıda bir veya daha fazla referans metindeki n-gramların (belirli bir metin örneğinden alınan n öğenin ardışık dizileri) kaç tanesinin çakıştığını ölçer. Puan aralığı 0 ile 1 arasındadır ve puan ne kadar yüksekse performans o kadar iyidir.

📌 Örnek: Modeliniz "The quick brown fox jumps over the lazy dog" cümlesini oluşturur ve referans metin "A fast brown fox leaps over a lazy dog" ise, BLEU paylaşılan n-gramları karşılaştırır.

Yüksek puan, oluşturulan cümlenin referansla yakından eşleştiğini gösterirken, düşük puan oluşturulan çıktının iyi uyum sağlamadığını gösterebilir.