10 Ücretsiz AI Komut Akışı Şablonu

Günümüzde birçok takım AI araçlarına güveniyor. Ancak standartlaştırılmış komutlar olmadan, takımlar, kapsamlı bir yeniden çalışma gerektiren son derece tutarsız çıktılar elde ettiklerini bildiriyor.

Deloitte'un AI Durumu raporu bunu doğruluyor: Kuruluşların %37'si hâlâ yüzeysel düzeyde AI kullanıyor ve süreçlerinde çok az değişiklik ya da hiç değişiklik yapmıyor.

Bu makale, AI komut şablonlarının gerçekte ne olduğunu ve neden takımınız ile güvenilir AI çıktısı arasında eksik olan halka olduğunu ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Ayrıca içerik, proje yönetimi, mühendislik, İK, finans ve daha fazlasını kapsayan 10 kullanıma hazır seçeneği de adım adım anlatmaktadır.

AI komut ş Akışı şablonu nedir?

AI komut ş Akışı şablonu, test edilmiş bir komut yapısını, bu yapıyı çevreleyen ş Akışı adımlarıyla birleştiren, yeniden kullanılabilir bir belgedir. Rol, bağlam, kısıtlamalar ve çıktı biçimi gibi öğeler için yer tutucular içerir; böylece AI çıktısına her ihtiyaç duyduğunuzda komutları sıfırdan yazmak zorunda kalmazsınız.

Standartlaştırma yapılmadığında, aynı istek olan "proje güncelleme e-posta yaz"ın, tonu ve ayrıntı düzeyi birbirinden çok farklı, 50 ila 500 kelime arasında değişen alalıkta çıktılar ürettiği takımlar gördük. Hangi komutların gerçekten işe yaradığını kimse bilmiyor.

İyi bir AI komut ş Akışı şablonu, üç unsuru bir araya getirir:

Komut iskeleti: Hedef kitle, üslup ve çıktı türü gibi değişkenler için açık boşluklar içeren yapılandırılmış bir biçim

Ş Akışı bağlamı: Tetikleyici nedir, çıktıyı kim inceler ve sonuç daha sonra nereye gönderilir?

İterasyon notları: Ne değişti ve neden, böylece şablon zamanla daha iyi hale gelir

🎥 Ş Akışı şablonlarına geçmeden önce, AI'ya etkili bir şekilde soru sormanın temellerini anlamak faydalı olacaktır. Bu videoda, AI araçlarından daha iyi yanıtlar almak için gerekli temel teknikler anlatılmaktadır:

AI Komut Şablonları Neden Takımların Zamanından Tasarruf Sağlar?

Günümüzde her takım iş yerinde AI kullanıyor. Ancak çoğu, AI'nın nasıl kullanılacağı konusunda mutabık kalma adımı atlıyor. McKinsey'in araştırmasına göre, kuruluşların üçte birinden azı, AI'nın benimsenmesi ve ölçeklendirilmesi konusunda doğru uygulamaları takip ediyor.

AI komut şablonlarını kullanmanın birçok avantajı vardır:

Tutarlı çıktı kalitesi: Herkes aynı komut iskeletini kullandığında, yeni işe alınan bir çalışan da kıdemli bir takım üyesi ile aynı kalitede taslaklar üretir

Daha hızlı değişiklikler: Net yer tutucular sayesinde, sıfırdan yeniden yazmak yerine hedef kitleyi, üslubu veya çıktıyı saniyeler içinde değiştirebilirsiniz

Kalıcı bilgi: İyi istemler çok değerlidir. Şablonlar, bir kişinin gizli formülünü, personel değişiminden etkilenmeyen ortak bir kaynağa dönüştürür

Daha az araç değiştirme: Komut şablonlarınız, projeleri ve görevleri yönettiğiniz Çalışma Alanının içinde yer aldığında, uygulamalar arasında gidip gelmenin yarattığı sürtüşmeyi ortadan kaldırırsınız

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların yarısı AI'nın benimsenmesi konusunda zorluk yaşıyor; %23'ü nereden başlayacağını bilmezken, %27'si daha gelişmiş işlemler yapmak için daha fazla eğitime ihtiyaç duyuyor. ClickUp, tıpkı metin mesajlaşması gibi hissettiren tanıdık bir sohbet arayüzüyle bu sorunu çözer. Takımlar basit sorular ve isteklerle hemen işe başlayabilir, ardından pek çok kişiyi engelleyen zorlu öğrenme sürecine girmeden, ilerledikçe daha güçlü otomasyon özelliklerini ve ş Akışlarını doğal bir şekilde keşfedebilir.

En İyi 10 AI Komut Akışı Şablonu

Bu şablonların bazıları ClickUp için, bazıları ChatGPT veya Copilot için oluşturulmuştur; bir tanesi ise Microsoft Lists kullanarak komutları düzenler. Sistem yapılandırmanıza uygun olanı seçin. 👀

1. ClickUp'tan Blog Yazıları için AI Komut ve Kılavuz

ClickUp tarafından sunulan bu Blog Yazıları için AI Komut ve Kılavuz Şablonu, içerik takımlarına blog taslakları, taslaklar ve özetler için tekrarlanabilir bir komut akışı sağlar.

👀 Örnek komut: “Siz kıdemli bir içerik stratejistisiniz. [HEDEF KİTLE]'yi hedefleyen [KONU] için 1.200 kelimelik bir blog yazısı taslağı hazırlayın. Konuşma dilini kullanın. Bir H1, beş H2 bölümü ve [EYLEM]'e yönlendiren bir sonuç CTA'sı ekleyin. Teoriye göre eyleme geçirilebilir tavsiyelere öncelik verin. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Konu, hedef kitle, üslup, SEO anahtar kelimeleri ve CTA için önceden doldurulmuş alanlar, komutlarla ilgili tahmin yürütme ihtiyacını ortadan kaldırır

ClickUp görevleri ile bağlantılıdır, böylece her gönderi taslak, inceleme ve yayın aşamalarından geçerken izlenir

Rol atama ve çıktı kısıtlamaları gibi komut mühendisliğinin temel unsurlarını içerir, böylece ilk taslaklar genel nitelikte değil, kullanıma hazır olur

🚀 İdeal kullanım alanı: Düzenli yayın programı olan içerik pazarlama takımları.

2. Proje Yönetimi için ChatGPT Komutları

ClickUp’ın Proje Yönetimi için ChatGPT Komutları Şablonu, proje özetleri yazmak, durum güncellemelerini özetlemek, risk kayıtları oluşturmak ve epikleri görevlere ayırmak için önceden oluşturulmuş ChatGPT komutları sunar. Her komutta proje adı, zaman çizelgesi, takım büyüklüğü ve teslim edilecekler için boşluklar bulunur.

👀 Örnek komut: “Bir proje yöneticisi gibi davranın. Aşağıdaki proje güncellemesini yönetici kitlesi için üç madde halinde özetleyin. Vurgulayın: (1) dönüm noktalarına göre ilerleme, (2) en büyük risk, (3) gelecek haftanın önceliği. Proje güncellemesi: [GÜNCELLEMEYİ YAPıştır]. ”

Yapılandırılmış boşluklar, AI'ya ihtiyaç duyduğu bağlamı sağlamanızı zorunlu kılar; bu da ilk çıktının belirsiz ve genel bir nitelikte değil, kullanılabilir olması anlamına gelir. Ayrıca, kopyala-yapıştır adımı tamamen atlamak isterseniz, ClickUp Brain mevcut görev verilerinden doğrudan özetler ve görev dökümleri oluşturabilir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

PM yaşam döngüsünün tamamını kapsar: brifingler, güncellemeler, risk kayıtları ve epik dökümler

Projeye özgü ayrıntılar için boşluklar, komut dizisinin daha az sayıda düzeltme turu gerektirmesini sağlar

Yönlendirmeler, uzun ve dağınık paragraflar yerine, yöneticilere sunulmaya hazır çıktılar elde edilecek şekilde yapılandırılmıştır

Görev verilerini otomatik olarak almak istiyorsanız, ClickUp Brain ile doğal bir şekilde eşleşir

🚀 İdeal kullanım alanı: Proje yönetimi araçlarıyla birlikte ChatGPT'yi kullanan proje yöneticileri ve takım liderleri

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain ile boşlukları tamamen atlayın. Bu listedeki her şablonda, proje adı, hedef kitle, zaman çizelgesi ve teslim edilecekler gibi manuel olarak doldurmanız gereken [BOŞLUKLAR] bulunur. Bu yöntem işe yarar, ancak yavaştır ve bağlamı kendiniz toplamak zorunda kalırsınız. ClickUp Brain, görev adlarınızı, atanan kişileri, son teslim tarihlerini, açıklamaları ve bağlı uygulamalardan gelen verileri zaten bilir. Brain, bağlamı bir komut istemine yapıştırmak yerine doğrudan Çalışma Alanınızdan alır. ChatGPT'de kopyala-yapıştır işlemiyle beş dakika süren bir durum güncelleme komut istemi, ClickUp'ta bağlam zaten mevcut olduğu için saniyeler sürer. ClickUp Brain'in bağlamsal AI'sı ile çalışma alanınızda saniyeler içinde yanıtlar alın

3. Ürün Yönetimi için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın Ürün Yönetimi için ChatGPT Komut Şablonu, PRD'leri ( ürün gereksinim belgeleri ), kullanıcı hikayesi taslaklarını, müşteri geri bildirim temalarını ve sürüm notlarını kapsar. Komutlar ürün yaşam döngüsü aşamalarına göre düzenlenmiştir, böylece doğru olanı bulmak için düz bir listeyi kaydırmanıza gerek kalmaz.

Her komut isteminde rol bağlamı yerleşik olarak bulunur ve "Bir... olarak... istiyorum... Böylece..." kullanıcı hikayesi biçimi, ürün yöneticileri için AI komut istemlerinde zaten bir standarttır. Bunu şablona yerleştirmek, çıktının takımınızın halihazırda kullandığı bir yapıda gelmesi anlamına gelir; yeniden biçimlendirme gerekmez.

👀 Örnek komut: “Bir ürün yöneticisisiniz. [ÖZELLİK TANIMI] özelliğine yönelik olarak ‘Bir [kullanıcı türü] olarak, [sonuç] elde etmek için [eylem] istiyorum’ biçiminde beş kullanıcı hikayesi taslağı hazırlayın. Tahmini kullanıcı etkisine göre önceliklendirin.”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yönlendirmeler, keşif, tanımlama, geliştirme ve lansman gibi gerçek ürün aşamalarına eşleştirilir

Kullanıcı hikayesi çıktıları, kullanıma hazır olarak endüstri standardı biçimini izler

Sadece belge yazmakla kalmayıp, müşteri geri bildirim temalarını sentezlemek için komutlar içerir

Her komutta rol bağlamı, AI'nın genel ve yüzeysel cevaplar vermesini engeller

🚀 İdeal kullanım alanları: Backlog'ları ve yol haritalarını yöneten ürün yöneticileri ve ürün operasyon takımları.

🚀 Este AI komutları, ürün yöneticilerinin daha iyi düşünmelerine, daha hızlı hareket etmelerine ve her seferinde sıfırdan başlamaktan kaçınmalarına yardımcı olur.

4. Mühendislik için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın Mühendislik için ChatGPT Şablonu, kod inceleme kontrol listelerini, teknik belgeleri, hata raporu şablonlarını ve mimari karar kayıtlarını kapsar. Her komut, dil, çerçeve ve hedef kitlenin teknik seviyesi için boşluklar içerir, böylece çıktı gerçek yığınınızla eşleşir.

Aşağıdaki gibi istemlerdeki numaralı çıktı kısıtlaması, uzun metinler yerine taranabilir ve eyleme geçirilebilir geri bildirimleri zorunlu kılar. İşte bu, gerçekten kullandığınız AI çıktısı ile gözden geçirip kapattığınız AI çıktısı arasındaki farktır.

👀 Örnek komut: “[LANGUAGE] için aşağıdaki kod parçasını inceleyin. Şunları belirleyin: (1) olası hatalar, (2) performans sorunları, (3) okunabilirlik iyileştirmeleri. Her bulguyu tek cümleyle açıklayın. Kod: [KODU YAPıştır]. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yönlendirmeler, kod inceleme, belgeler, hata raporları ve ADR'ler dahil olmak üzere mühendislik ş akışının tamamını kapsar

Dil ve çerçeve boşlukları, çıktının yığınınızla alakalı olmasını sağlar

Numaralı çıktı kısıtlamaları, AI geri bildirimlerini kolayca taramayı ve bunlara göre hareket etmeyi sağlar

Hedef kitle düzeyindeki ayarlar, mühendisler veya teknik olmayan paydaşlar için belgeler oluşturmanıza olanak tanır

🚀 İdeal kullanım alanları: Yazılım mühendisleri, mühendislik yöneticileri ve DevOps takımları.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile her yerden (sesli komutla bile) komut verin. Komut şablonları, yalnızca ilham geldiğinde ulaşabiliyorsanız yararlıdır; sadece doğru tarayıcı sekmesi açık olduğunda değil. Brain MAX, sistem tepsisinde bulunan ve tek bir kısayol tuşuyla başlatılan bir masaüstü AI yardımcısıdır. Bunu kullanarak komutları çalıştırın, ClickUp ve Google Drive, GitHub ve SharePoint gibi bağlı uygulamalarda arama yapın ve pencereler arasında geçiş yapmadan yanıtlar alın. Ayrıca, ayrıntılı bir metin yazmak size zahmetli geliyorsa, Brain MAX’ın Talk to Text özelliği sayesinde metinleri doğal bir şekilde dikte edebilirsiniz. Görevi bir iş arkadaşınıza açıklayacağınız gibi konuşun, gerisini AI halleder.

5. İK için ChatGPT Komutları

ClickUp tarafından sunulan bu ChatGPT İnsan Kaynakları Şablonu, iş tanımları, mülakat soru bankaları, işe alım kontrol listeleri ve çalışan anket özetleri gibi temel insan kaynakları süreçlerini yönetir. Şablon, "Cinsiyet ayrımı yapmayan bir dil kullanın" ve "Rol için kesinlikle gerekli olmayan şartlardan kaçının" gibi kılavuz ilkeler içerir.

Önyargı önleme talimatı, AI'nın ön tanımlı dışlayıcı dil kalıplarına yönelmesini önleyerek yaygın AI zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur; bu, söz konusu talimat olmadan sandığınızdan daha sık meydana gelen bir durumdur.

👀 Örnek komut: “[ŞİRKET BOYUTU] [SEKTÖR] şirketinde bir [ROL BAŞLIĞI] için iş tanımı yazın. Şunları dahil edin: rol özeti, beş anahtar sorumluluk, gerekli nitelikler ve tercih edilen nitelikler. Metin boyunca cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dil kullanın.”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

İnsan Kaynakları Operasyonları döngüsünün tamamını kapsar: işe alım, işe başlama, bağlılık ve işten ayrılma

Önyargı önleme koruma önlemleri, ön tanımlı olarak komutlara entegre edilmiştir

Mülakat soruları, sadece rol göre değil, yetkinliğe göre yapılandırılmıştır

Anket özeti istemleri, çalışanların geri bildirimlerini hızlı bir şekilde temalara dönüştürmenize yardımcı olur

🚀 İdeal kullanım alanları: İK yöneticileri, işe alım uzmanları ve İnsan Kaynakları Operasyonları takımları.

6. Finans için ChatGPT Komutları

ClickUp’ın Finans için ChatGPT Komut Şablonu, bütçe sapma açıklamalarını, yönetici özetlerini, gider kategorizasyon kurallarını ve tedarikçi karşılaştırma matrislerini yönetir. Her şablonda raporlama dönemi, para birimi ve hedef kitlenin kıdem düzeyi için boş alanlar bulunur.

Aşağıdaki gibi istemlerdeki paragraf bazında çıktı talimatı, takımların halihazırda liderlik ekibine sunduğu proje yönetimi biçimini yansıtmaktadır. Bir AI metin bloğunu sunuma uygun hale getirmek için yeniden düzenlemek yerine, doğrudan sunumunuza ekleyebileceğiniz yapılandırılmış bir anlatım elde edersiniz.

👀 Örnek komut: “Aşağıdaki üç aylık bütçe verilerini üç paragraflık bir yönetici özetine dönüştürün. 1. Paragraf: genel performans ile planın karşılaştırılması. 2. Paragraf: en önemli üç sapma nedeni. 3. Paragraf: önerilen eylemler. Veriler: [VERİLERİ YAPıştırIN]. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yönlendirmeler, ham veri yığınları değil, yönetici kitlesi için yapılandırılmıştır

Raporlama dönemi, para birimi ve kıdem için boş alanlar, çıktının sunuma hazır olmasını sağlar

Satıcı karşılaştırma komutları, metin yerine yan yana matrisler oluşturur

Varyans açıklaması istemleri, sayıların ardındaki "neden"i anlatmanıza yardımcı olur

🀗 İdeal kullanım alanları: Finans analistleri, kontrolörler ve FP&A takımları.

💟 Bonus: En iyi komutunuzu her zaman hazır olan bir Süper Ajan'a dönüştürün! Haftalık durum özeti veya hata sınıflandırma kontrol listesi gibi işe yarayan bir komut bulduğunuzda, bunu manuel olarak çalıştırmayı bırakın. Bunun yerine, bunun etrafında bir ClickUp Süper Ajanı oluşturun. Süper Ajanlar, ClickUp içinde tam Çalışma Alanı bağlamıyla çalışan, AI destekli ekip arkadaşlarıdır. Görev durumundaki değişiklikler, zamanlamalar veya basit bir @bahsetme ile tetiklenen çok adımlı ş Akışlarını 7/24 çalıştırabilirler. Hangi araçlara ve veri kaynaklarına erişeceklerini, kimlerin tetikleyici olarak kullanabileceklerini ve hangi sınırlar içinde çalışacaklarını siz kontrol edersiniz. Bu, kullanmayı hatırladığınız bir komut ile asla unutmayan otonom bir süreç arasındaki farktır. Super Agents hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz 👇

7. Yazma için ChatGPT Komutları

ClickUp'ın Yazma Şablonu için ChatGPT Komutları, temel içerik oluşturmanın ötesine geçerek e-postaları, sosyal medya metinlerini, şirket içi notları ve teklif metinlerini kapsar. Bu şablon, markanızın sesini yansıtan bir örneği yapıştırıp AI'dan buna uymasını istediğiniz bir "stil taklit" modeli içerir.

Stil taklidi, AI ile marka bilinirliği oluşturmak için en az kullanılan yöntemdir. Sesinizi "profesyonel ama samimi" gibi soyut terimlerle tanımlamak yerine, AI'ya nasıl bir şey olduğunu gösterirsiniz. Çıktı, ilk taslaktan itibaren markaya daha yakındır.

👀 Örnek komut: “[HEDEF KİTLE] için [KONU] hakkında bir [BIÇIM: e-posta / LinkedIn gönderisi / şirket içi not] yazın. Ton: [TON]. Uzunluk: [KELİME SAYISI]. Bu örneğin yazım stiline uyun: [ÖRNEĞİ YAPİŞTIR]. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

E-posta, sosyal medya gönderileri, notlar ve teklifler gibi tüm yaygın iş biçimlerini kapsar

Stil taklit eden istemler, uzun ton açıklamalarına gerek kalmadan markanıza uygun çıktılar elde etmenizi sağlar

Biçim, hedef kitle ve kelime sayısı alanları, çıktının özlü ve hedef odaklı olmasını sağlar

Sadece pazarlama değil, yazım işiyle uğraşan her takım için uygundur

🚀 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, iletişim uzmanları ve iş yerinde yazım yapan herkes.

8. ClickUp'tan Gemini Komutları

ClickUp tarafından sun ulan Gemini Prompts Şablonu, iş fonksiyonlarına göre düzenlenmiş, Google Gemini için önceden yazılmış 600 komut içeren, kullanıma hazır bir ClickUp belgedir.

Pazarlama metinleri, veri analizi, proje planlaması veya müşteri iletişimi konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, sıfırdan yazmak yerine kullanabileceğiniz bir komut hazırdır.

Ayrıca, bu şablonlar ClickUp belgeinde bulunduğundan, takımınız iş akışlarınız için en uygun komutları ortaklaşa düzenleyebilir, notlar ekleyebilir ve geliştirebilir.

👀 Örnek komut: “Aşağıdaki müşteri geri bildirim verilerini analiz edin ve en sık tekrarlanan beş temayı belirleyin. Her tema için tek cümlelik bir özet verin ve duyarlılığını olumlu, tarafsız veya olumsuz olarak derecelendirin. Veriler: [GERİ BİLDİRİMİ YAPıştır]. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Birden fazla iş fonksiyonuna yönelik 600 komut, böylece hiçbir zaman boş bir sayfadan başlamak zorunda kalmazsınız

ClickUp belge olarak sunulur, böylece takımınızla paylaşım, düzenleme ve özelleştirme kolaydır

Kullanıma hazır, yeni başlayanlar için uygun komutlar; komut mühendisliği deneyimi gerekmez

ClickUp Brain ile doğal bir şekilde entegre olur ve tek bir Çalışma Alanı'nda (Gemini dahil) birden fazla AI modeline erişim sağlar

🚀 Şunlar için idealdir: Google Gemini kullanan ve zaman içinde özel hale getirebilecekleri büyük, düzenli bir komut kütüphanesi isteyen takımlar.

9. ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu

Bu ClickUp Şablonu ile E-posta Otomasyonu, AI komut iş akışlarını ClickUp Otomasyonları ile birleştirir. Otomasyonlar tetikleyiciler, koşullar ve eylemler üzerine kuruludur ve bu şablon, e-posta otomasyonunu mevcut görev akışınıza nasıl entegre edeceğinizi gösterir. ✨

Bir görevin durumu Tamamlandı olarak değiştiğinde, bir otomasyon görevin adını, atanan kişiyi ve açıklamasını bağlam olarak kullanarak ClickUp Brain'i tetikler ve taslak e-posta, inceleme için bağlantılı bir ClickUp belgeye gönderilir.

Durum değiştiğinde güncelleme e-postası kendiliğinden yazıldığı için kimse bunu yazmayı hatırlamak zorunda kalmaz.

👀 Örnek komut: “Aşağıdaki görev adı, atanan kişi, tamamlanma tarihi ve açıklamayı kullanarak profesyonel bir müşteri güncelleme e-posta taslağı hazırlayın. Tamamlandığını teyit edin, teslim edilenleri özetleyin ve bir sonraki dönüm noktasını belirtin. Ton: sıcak ama profesyonel. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bir görev "Tamamlandı" durumuna geldiği anda e-postalar kendiliğinden taslak olarak oluşturulur

Gerçek görev verilerini (ad, atanan kişi, açıklama) otomatik olarak komut istemine aktarır

Taslaklar, gönderilmeden önce inceleme için bağlantılı bir belgeye aktarılır, böylece hiçbir şey kontrol edilmeden gönderilmez

Müşteri iletişiminin en çok unutulan adımı ortadan kaldırır: güncellemeyi yazmak

🚀 İdeal kullanım alanları: Tekrarlayan güncelleme e-postaları gönderen müşteri ilişkileri takımları ve hesap yöneticileri

10. Microsoft'un Copilot Komut Galerisi

Microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft'un Copilot Prompt Galerisi, Microsoft 365 Copilot için kullanıma hazır komutların yer aldığı, ş akışı (Güncelleme, Oluşturma, Analiz, Kodlama, Yürütme, Planlama ve daha fazlası) ve göz atılabilen bir kütüphanedir. Boş bir sohbet kutusuna bakmak yerine, görev tabanlı bir komut seçersiniz ve Copilot bunu e-postalarınız, toplantılarınız, belgeleriniz ve projelerinizle karşılaştırır.

Bu istemler, Microsoft 365 verilerinizden bağlamı otomatik olarak alır. "Toplantı özetini al" istemi, gerçek takviminizdeki kararları ve eylem öğelerini özetler. "Yanıt bekleyen e-postaları al" istemi, gerçek gelen kutunuzu tarar. İstemler, sizin için bağlamı toplar.

👀 Örnek komut: “Önemli kararlar, eylem ögeleri ve sonraki adımlar dahil olmak üzere son toplantılarda kaçırdıklarımı öğrenmeme yardımcı ol. ”

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yönlendirmeler ş akışına göre (güncelleme, oluşturma, analiz etme, kod vb.) düzenlenmiştir, böylece ihtiyacınız olanı hızlıca bulabilirsiniz

Her komut, Microsoft 365 verilerinizden (e-postalar, toplantılar, belgeler ve projeler) canlı bağlam bilgilerini alır

Haftalık özetler ve e-posta ön elemeden kod çevirisi ve rakip analizine kadar çok çeşitli görevleri kapsar

Galeri yapıyı hallettiği için komut mühendisliği gerekmez; sadece tıklayın ve başlayın

🚀 İdeal kullanım alanı: Halihazırda SharePoint veya Microsoft 365 kullanan kuruluşlar.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarına güveniyor. Bu araçların tanıdık sohbet robotu arayüzü ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapma gibi çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, bir kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, bununla ilişkili anahtar geçiş yükü ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum farklı. Doğrudan Çalışma Alanınızda yer alır, ne üzerinde çalıştığınızı bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı yanıtlar sunar! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

AI Komut Akışları için En İyi Uygulamalar

Şablonlarınız hazır. Şimdi bunları takımınızda nasıl etkili bir şekilde uygulayacağınızı öğrenin. 👀

Yönlendirmelerinizi sürümleyin: Her şablona bir sürüm sayısı ve değişiklik günlüğü verin. ClickUp Belgelerinde her düzenleme, sürüm geçmişi aracılığıyla otomatik olarak izlenir; böylece yeni bir sürüm beklenen performansı göstermezse geri alabilirsiniz

Bir komut sahibi atayın: Her şablonun bakımını birinin üstlenmesi gerekir. Sahiplik olmazsa, komutlar güncelliğini yitirir. Şu satırı ekleyin: “Sahiplik: [Ad]. Son inceleme tarihi: [Tarih]”

AI modelleri arasında test edin: GPT-4o'da başarılı olan bir komut, Claude veya Gemini'de başarısız olabilir. Takımınızın kullandığı modeller arasında test yapın ve hangi kombinasyonların en iyi sonuç verdiğini not edin

Önce ş akışını tasarlayın: Önce Önce ş otomasyonunuzu tasarlayın: Tetikleyiciyi neyin tetikleyeceğine, çıktıyı kimin inceleyeceğine ve çıktının bundan sonra nereye gideceğine karar verin. ClickUp Automations ile tetikleme ve yönlendirme adımlarını otomatikleştirin, böylece insanlar sadece incelemeyi yapsın

Yanlış çıktıya karşı plan yapın: Her şablon, AI'nın hedefi ıskaladığı durumlarda kullanıcıya yapılacakları belirtmelidir — bir yedek komut, bir insan denetçisi veya yeniden oluşturma adımı gibi.

Yaptırıcıları işin yapıldığı yerde saklayın: Ayrı bir uygulamadaki bir yaptırıcı kütüphanesi, Ayrı bir uygulamadaki bir yaptırıcı kütüphanesi, araçların dağınık hale gelmesine neden olur; bu da çaba israfına ve kuruluşunuzun AI ayak izine ilişkin görünürlüğün tamamen kaybolmasına yol açar. Yaptırıcıyı bir araçta bulur, başka bir araçta çalıştırır ve çıktıyı üçüncü bir araca yapıştırırsınız. Maksimum verimlilik için, yaptırıcıları işinizle bağlantılı tutun.

💡 Profesyonel İpucu: Sohbet pencereniz ile proje panonuz arasında bağlam değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırın — komutları ClickUp Belgeleri'nde saklayın, ClickUp Görevleri'ne bağlayın ve ClickUp Brain ile çalıştırın; hepsi tek bir Çalışma Alanı'nda.

Komut Vermeyi Bırakın. Ş Akışları Oluşturmaya Başlayın.

Komut şablonları harika bir başlangıç noktasıdır, ancak yine de manuel işlem gerektirir. Asıl dönüşüm, komutlarınızın bağlamı içermesi, bellek yerine tetikleyicilerle çalışması ve her adımı tek tek takip etmenize gerek kalmadan birbirine zincirlenmesi ile gerçekleşir.

İşte burada ClickUp’ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı öne çıkıyor.

ClickUp Brain, iş bağlamınızı otomatik olarak alır, böylece komutlar ilk çıktıda bile daha akıllı olur. Brain MAX, bunları masaüstünüzün herhangi bir yerinden, klavye veya sesle çalıştırmanıza olanak tanır. Tekrarlamaya değer bir komut bulduğunuzda, Super Agents onu her zaman aktif olan bir takım arkadaşına dönüştürür; böylece siz gerçekten insan müdahalesi gerektiren işlere odaklanırken, o tüm ş akışlarını yürütür.

AI'nın benimsenmesiyle ilgili zorlukları aşan takımlar, en gelişmiş modellere sahip olanlar değildir. Bunlar, AI ile nasıl iletişim kuracaklarını standartlaştırmış ve bunu işin yapıldığı yere entegre etmiş takımlardır.

AI Komut Ş Akışı Şablonları Hakkında Sık Sorulan Sorular

AI komut şablonu ile komut kütüphanesi arasındaki fark nedir?

Bir komut şablonu, belirli bir görev için doldurmanız gereken yer tutucular içeren, tek bir yeniden kullanılabilir yapı sunarak AI komutlarını yazmanıza yardımcı olur. Komut kütüphanesi, takımların her türlü kullanım senaryosu için doğru şablonu bulabilmeleri amacıyla düzenlenmiş ve kategorize edilmiş çok sayıda şablondan oluşan bir koleksiyondur; bu, dosya dolabı ile içindeki tek tek belgeler arasındaki farka benzetilebilir.

Evet. Çoğu şablon araçtan bağımsızdır ve ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude veya ClickUp Brain ile çalışır. İş verilerine başvururken manuel kopyala-yapıştır işlemlerini ortadan kaldırmak için veri girişi otomasyonunu kullanın. ClickUp Brain, görevlerinize, belgelerinize ve proje bağlamınıza tam erişimle Çalışma Alanınızın içinde çalışır.

AI komut ş akışlarını birden fazla departman arasında nasıl paylaşım yapabilirim?

Şablonları, ClickUp belge veya Microsoft Lists Prompt Library Template gibi her departmanın erişebileceği paylaşılan, merkezi bir konumda depolayarak ölçeklenebilir bir bilgi aktarım süreci oluşturun. Her şablonu departmana ve kullanım durumuna göre etiketleyin, böylece kullanıcılar kendileriyle alakalı olanları filtreleyebilsin.

AI komut şablonlarının performansı, AI modeline göre farklılık gösterir mi?

Çoğu iş görevi için etkili AI komut teknikleri, model seçiminden daha önemlidir; ancak bazı modeller, tablolar, kod veya uzun metinler gibi belirli biçimleri diğerlerinden daha iyi işler. Şablonlarınızı farklı modellerde test edin ve sonuçları şablonun içinde belgelendirin.