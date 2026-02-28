10 Ücretsiz AI Kullanım Politikası İş Akışı Şablonu

Takımınız üretken AI konusunda heyecanlı, ancak herkes farklı araçlar kullanıyor ve hiçbir denetim yok. Net kurallar olmadan, şirketinizi AI'nın yayılmasına maruz bırakıyorsunuz — denetim, strateji veya kontrol olmadan AI araçlarının, modellerinin ve platformlarının plansız bir şekilde yayılması.

Bu durum, çalışanların bilmeden gizli bilgileri halka açık AI modellerine girmesi nedeniyle veri gizliliği risklerine, tutarsız iş kalitesine ve önemli uyumluluk sorunlarına yol açar.

Ortaya çıkan hesap verebilirlik boşluklarının giderilmesi zor ve zaman alıcıdır. Kurumsal işletmelerin %69'u, çalışanlarının yasaklanmış AI araçlarını kullandığından şüpheleniyor veya buna dair kanıtlara sahip.

Bu makale, yazılı yönergelerinizi uygulanabilir, izlenebilir süreçlere dönüştüren 10 ücretsiz AI kullanım politikası ş Akışı şablonunu adım adım anlatır.

10 Ücretsiz AI Kullanım Politikası Ş Akışı Şablonu Bir Bakışta

AI Kullanım Politikası Nedir?

AI kullanım politikası, kaosu önleyen resmi bir belgedir. Çalışanların işlerinde AI araçlarını nasıl kullanabileceklerini ve kullanamayacaklarını tam olarak özetleyen tek bir doğru kaynak niteliğindedir. Bu, sıradan bir gayri resmi kılavuz değildir; kuruluşunuzu koruyan, belgelenmiş ve uygulanabilir bir standarttır.

Şirketler için etkili bir AI politikası genellikle aşağıdaki konuları ele alır:

Onaylanmış AI araçları: Kullanımı onaylanmış platformların açık bir listesi

Yasaklanmış kullanımlar: Özel müşteri verilerini halka açık bir sohbet robotuna girmek gibi açıkça yasaklanmış faaliyetler

Veri işleme: AI sistemleriyle hangi tür bilgilerin paylaşımının yapılabileceğine ilişkin kurallar

Çıktı incelemesi: AI tarafından oluşturulan içeriği kullanmadan önce insan gözetimi gereklilikleri

Sorumluluk: Politika uygulamasından kimin sorumlu olduğu ve talepleri kimin işlediği konusunda net bir emir komut zinciri

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %88'i kişisel görevleri için AI kullanıyor, ancak %50'den fazlası iş yerinde AI kullanmaktan çekiniyor. Üç ana engel nedir? Sorunsuz entegrasyon eksikliği, bilgi eksikliği veya güvenlik endişeleri. Peki ya AI çalışma alanınıza entegre edilmiş ve zaten güvenliyse? ClickUp Brain, ClickUp'ın yerleşik AI asistanı, bunu gerçeğe dönüştürür. Basit dildeki komutları anlar, AI'nın benimsenmesiyle ilgili üç endişeyi de ortadan kaldırırken, sohbetlerinizi, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi çalışma alanı genelinde birbirine bağlar. Tek bir tıklama ile cevapları ve içgörüleri bulun!

Takımınızın AI Kullanım Politikası Ş Akışına Neden İhtiyacı Var?

AI kabul edilebilir kullanım politikası yazdınız. Sorun şu ki, bu politika şu anda paylaşımlı bir sürücüde duruyor ve dijital toz topluyor. Kimsenin okumadığı bir politika, hiç politika olmaması ile aynıdır ve riskli davranışlar kontrolsüz bir şekilde devam ederken yanlış bir güvenlik hissi yaratır.

İnsanların kuralları hatırlamasını ummak yerine, uyumluluğu doğrudan günlük operasyonlarına entegre etmelisiniz. Bu, etkili AI politikası uygulamasının anahtarıdır.

Bir iş akışı şablonu, politikanızı pasif bir belgeden aktif, otomasyonlu ve net faydalar sağlayan bir sürece dönüştürür:

Tutarlılık: Her takım üyesi, AI aracı talepleri, onayları ve olay raporlaması için tamamen aynı adımları izler

Görünürlük: Liderlik, AI'nın nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığına dair gerçek zamanlı, Liderlik, AI'nın nasıl, kim tarafından ve hangi amaçla kullanıldığına dair gerçek zamanlı, denetlenebilir bir izleme bilgisi elde eder.

Uyarlanabilirlik: AI düzenlemeleri değiştikçe, ş akışını bir kez güncelleyebilirsiniz ve yeni süreç, şirket çapında yeniden eğitim gerektirmeden anında herkese uygulanır.

Hesap verebilirlik: İncelemeler, istisna yönetimi ve uyumluluk denetimleri için net görev sahipliği sayesinde hiçbir şey gözden kaçmaz

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp, politika oluşturma, izleme ve işbirliğini AI proje ş akışlarıyla birlikte merkezileştirerek araç parçalanmasını azaltır ve yönetişimi geliştirir.

AI Kullanım Politikası Neleri İçermelidir?

Bir şablon seçmeden önce, iyi bir şablonun nasıl olması gerektiğini bilmeniz gerekir. Takımınız birkaç hızlı kural yazmak isteyebilir, ancak zayıf bir politika, hiç politika olmaması kadar sizi savunmasız bırakır. Kapsamlı bir AI işyeri politikası, AI'nın yayılması ve uyumluluk risklerine karşı ilk savunma hattınızdır.

Bu listeyi kullanarak politikanızın tüm kritik alanları kapsadığından emin olun.

Kapsam ve uygulanabilirlik: Politikanın hangi çalışanlar, yükleniciler ve departmanlar için geçerli olduğunu açıkça belirtin

Onaylanmış araçlar liste: Onaylanmış AI platformlarının dinamik bir listesini ve yeni platformları talep etme ve inceleme sürecini sürdürün

Yasaklanmış faaliyetler: Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII) veya gizli müşteri verilerinin halka açık AI araçlarına girilmemesi gibi net sınırlar tanımlayın.

Veri sınıflandırması: Çalışanların , hassasiyetine göre AI sistemlerinde hangi bilgilerin güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirlemeleri için basit bir çerçeve sağlayın.

İnsan denetimi gereklilikleri: AI tarafından üretilen çıktıların kullanımdan önce AI tarafından üretilen çıktıların kullanımdan önce bir insan tarafından ne zaman incelenip doğrulanması gerektiğini belirtin

Olay raporlama: Çalışanların Çalışanların politika ihlallerini veya potansiyel AI ile ilgili güvenlik endişelerini işaretlemeleri için basit bir süreç oluşturun

Eğitim ve onay: Çalışanların politika konusunda nasıl eğitileceklerini ve politikayı okuduklarını ve anladıklarını nasıl teyit edeceklerini belgelendirin.

İnceleme sıklığı: Yeni teknolojiler ve düzenlemelerle uyumlu kalmak için politikanın ne sıklıkla inceleneceğini ve güncelleneceğini tanımlayın

📮ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. İş ortamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar üretme riskini artırır. Bu nedenle, çalışma alanınız ve entegre üçüncü taraf araçlar arasında proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğini birbirine bağlayan AI olan ClickUp Brain'i geliştirdik. Seequent'teki müşterilerimiz gibi, geçiş vergisi olmadan bağlamsal yanıtlar alın ve iş verimliliğinde 2-3 kat artış yaşayın.

10 Ücretsiz AI Kullanım Politikası İş Akışı Şablonu

AI yönetişiminizi sıfırdan başlatmak önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir. Neyi dahil edeceğinizi, nasıl yapılandıracağınızı ve nasıl uygulanabilir hale getireceğinizi merak edersiniz. Bu da gecikmelere yol açarak şirketinizin riske maruz kalma süresini uzatır.

Bu AI kullanım politikası ş Akışı şablonları, kapsamlı bir yönetişim çerçevesini hızlı bir şekilde oluşturmak için ihtiyacınız olan yapıyı sağlar. Sıfırdan başlamak yerine, ister bir startup ister kurumsal bir işletme olun, bu şablonları kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde uyarlayın.

1. ClickUp™ tarafından hazırlanan Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu ile net beklentiler belirleyin ve çalışanlara işlerini nasıl yapacakları konusunda rehberlik edin.

ClickUp'ın Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu, yeni AI kullanım yönergeleriniz dahil olmak üzere tüm şirket politikalarını tek bir merkezi ve kolay erişilebilir konumda belgelemek için kapsamlı bir çerçevedir.

İlk resmi AI politikasını oluşturan veya dağınık kılavuzları tek bir yetkili el kitabında birleştiren kuruluşlar için mükemmeldir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Önceden oluşturulmuş politika bölümleri: Veri sınıflandırması, onaylanmış araç listeleri ve olay raporlamasını kapsayan 12 kullanıma hazır politika maddesi ile başlayın ve dilini sektörünüze uyacak şekilde özelleştirin.

Sürüm kontrolü: Yerleşik revizyon geçmişi ile AI politikanızdaki her güncellemeyi otomatik olarak izleyin, böylece neyin ne zaman değiştiğine dair her zaman net bir kayda sahip olun

Onay izleme: Hangi çalışanların politikayı doğrudan sistem içinde inceleyip kabul ettiğini izleyerek imza peşinde koşmayı bırakın

ClickUp Özel Alanlar: Politikaları departman, risk seviyesi veya bir sonraki inceleme tarihine göre etiketleyerek düzenleyin, böylece kolayca filtreleme ve raporlama yapabilirsiniz. Politikaları departman, risk seviyesi veya bir sonraki inceleme tarihine göre etiketleyerek düzenleyin, böylece kolayca filtreleme ve raporlama yapabilirsiniz.

📚 Ayrıca okuyun: AI Kullanım Politikaları için Sağlam Bir Bilgi Tabanı Oluşturun

2. ClickUp tarafından hazırlanan Şirket Politikası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Şirket Politikası Şablonunu kullanarak şirket politikalarınızı tek bir kolay ve erişilebilir konumda oluşturun ve yönetin

ClickUp'ın Şirket Politikası Şablonunu kullanarak, net bir yapıya ve yerleşik onay ş Akışlarına sahip, odaklanmış, bireysel bir AI kullanım politikası belgesi oluşturun.

Tam bir çalışan el kitabını yönetmenin karmaşıklığı olmadan, özel bir AI kabul edilebilir kullanım politikasına ihtiyaç duyan takımlar için idealdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Politika genel bakış bölümü: Politikanın amacını, kapsamını ve uygulanabilirliğini en üstte tanımlayın, böylece okuyucular kapsanan konuları hemen anlayabilirler.

Onay ş Akışı: Politikayı otomatik olarak hukuk, İK ve liderlik departmanlarına onay için yönlendiren yerleşik Politikayı otomatik olarak hukuk, İK ve liderlik departmanlarına onay için yönlendiren yerleşik ClickUp görevleri atamalarıyla e-posta alışverişini ortadan kaldırın.

Etkin tarih izleme: ClickUp Özel Alanlarını kullanarak bir politikanın ne zaman yürürlüğe girdiğini kaydedin ve bir sonraki gözden geçirme tarihi geldiğinde otomatik hatırlatıcılar ayarlayın

Bağlantılı kaynaklar: Eğitim materyallerini, SSS'leri veya harici uyumluluk belgelerini doğrudan politikaya ek dosya olarak ekleyerek her şeyi birbirine bağlı tutun

3. ClickUp tarafından hazırlanan Yönetişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yönetişim Planı Şablonu'nu kullanarak bir BT kaynağına erişirken şirketin politikaları ve prosedürleri için bir referans oluşturun.

ClickUp'ın Yönetişim Planı Şablonu, AI politikalarınızı zaman içinde oluşturmak, uygulamak ve güncellemek için gereken eksiksiz organizasyonel çerçeveyi oluşturmanıza yardımcı olan stratejik bir planlama şablonudur.

Tanımlanmış roller, sorumluluklar ve karar alma süreçleri ile resmi AI yönetişimi uygulayan kuruluşlar için en uygun seçenektir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yönetişim yapısı harita: Yönetici sponsorlardan departman düzeyindeki liderlere kadar AI politika kararlarının sahibi olan kişileri görsel olarak tanımlayın

Risk değerlendirme bölümleri: Potansiyel AI risklerini ve bunları ele almak için kullanacağınız risk azaltma stratejilerini belgelemek için merkezi bir depo oluşturun

Toplantı sıklığı izleyicisi: Tutarlı bir denetim sağlamak için tekrarlayan yönetişim komitesi incelemelerini planlayın ve yönetin

Karar günlüğü: Gelecekte başvurmak üzere, gerekçeleri ve sonuçları da dahil olmak üzere anahtar yönetişim kararlarının denetlenebilir bir kaydını tutun.

💡 Profesyonel İpucu: Kullanıcıların ClickUp'ta kendi kendilerine hizmet vermelerini ve politikaları bağımsız olarak anlamalarını sağlayın. ClickUpDocs ile tüm politikalarınızı tek bir merkezde birleştirin ve kritik olanları Wiki olarak işaretleyin. ClickUp'taki Kurumsal Arama, arama yapanların gerektiğinde hızlı bir şekilde cevapları ve AI özetlerini alabilmelerini sağlar. Belge Yönetimi ile Docs Hub Aşağıdaki video, AI'yı dahili arama aracı olarak nasıl kullanabileceğiniz göstermektedir.

4. ClickUp tarafından sunulan BT Güvenliği Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp BT Güvenlik Şablonu ile tüm BT güvenlik protokollerinizi görselleştirin ve yönetin

Erişim kontrollerini, veri koruma önlemlerini ve tedarikçi güvenlik protokollerini belgelendirerek AI yönetişiminizin teknik altyapısını ele alın. ClickUp'ın BT Güvenlik Şablonu, veri girişi kısıtlamaları ve araç inceleme gibi AI kullanımının teknik boyutlarına öncelik veren BT ve güvenlik takımları için tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

5. ClickUp tarafından hazırlanan Süreç ve Prosedürler Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp Süreç ve Prosedür Şablonunu kullanarak adım adım süreçleri net bir şekilde belgelendirin.

Üst düzey politika beyanlarınızı, çalışanların tahmin yürütmeden takip edebilecekleri somut ve tekrarlanabilir prosedürlere dönüştürün. ClickUp'ın Süreç ve Prosedür Şablonu, çalışanlara günlük işlerinde AI araçlarını nasıl talep edeceklerini, kullanacaklarını ve raporlayacaklarını tam olarak göstermesi gereken takımlar için mükemmeldir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Adım adım görev dökümleri: İlk talepten son çıktı incelemesine kadar AI aracı kullanım ş akışının her aşamasını tanımlayın

Rol atamaları: Karışıklığı ortadan kaldırmak ve hesap verebilirliği sağlamak için prosedürdeki her adımdan kimin sorumlu olduğunu netleştirin.

ClickUp Kontrol Listeleri: Her aşamada tamamlanması gereken iç içe geçmiş kontrol listelerini kullanarak uyumluluk kontrol noktalarını doğrudan prosedürlerinize yerleştirin Her aşamada tamamlanması gereken iç içe geçmiş kontrol listelerini kullanarak uyumluluk kontrol noktalarını doğrudan prosedürlerinize yerleştirin

Süreç akışı görselleştirme: Prosedürlerinizi diyagramlar kullanarak görsel olarak haritalandırın, böylece herkesin bir bakışta daha kolay anlayabilmesini sağlayın

6. ClickUp tarafından sunulan Uygulama Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Uygulama Yönetimi Şablonu, AI hizmetlerinizin uygulamasını tek bir yerden yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

AI politikasının uygulanmasını, açık dönüm noktaları, görevler ve son tarihler içeren resmi bir proje gibi ele alın, böylece uygulamaya geçirme sürecinde hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın. ClickUp'ın Uygulama Yönetimi Şablonu, yeni bir AI işyeri politikası başlatacak ve taslak hazırlamadan eğitime ve benimsemeye kadar tüm değişken unsurları yönetmesi gereken takımlar için oluşturulmuştur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Uygulama zaman çizelgesi: ClickUp Gantt grafikinde bağımlılıklar ve son tarihler açıkça görülebilen, aşamalı politika lansmanınızı planlayın.

Paydaş iletişim izleyicisi: Farklı departmanlarla yapılan tüm iletişimleri kaydedin ve onay durumlarını tek bir yerden izleyin

Eğitim görev yönetimi: İlgili tüm çalışanlar için AI politika eğitim oturumlarını atayın ve tamamlanmasını izleyin

Benimseme ölçütleri: ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak, lansmandan sonra kuruluş genelinde politika farkındalığı ve uyum oranlarını izleyin.

💡 Profesyonel İpucu: Sohbet Kanallarında bulunan önceden oluşturulmuş bir Otomatik Pilot Aracısı olan Ambient Answers, takımınızın sorularına ayrıntılı, doğru ve bağlamı dikkate alan yanıtlar sunar. ClickUp'taki AI Answers ile sorgulara hızlı çözümler bulun

7. ClickUp tarafından hazırlanan İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu ile kalite standartlarını garanti ederek çalışan ve müşteri korumasını geliştirin

ClickUp'ın İç Denetim Kontrol Listesi Şablonu ile şirketinizin AI kullanımını belirlediğiniz politikalara göre dönemsel olarak gözden geç irin. Bu şablon, düzenli olarak AI politika denetimleri gerçekleştirmesi gereken uyum, risk ve iç denetim takımları için tasarlanmıştır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Denetim kriterleri kontrol listesi: Her AI politika denetimi sırasında doğrulanacak önceden tanımlanmış öğelerle zaman kazanın ve incelemeler arasında tutarlılık sağlayın

Kanıt toplama: Destekleyici belgeleri, ekran görüntülerini veya günlükleri doğrudan her denetim öğesine ek dosya olarak ekleyerek eksiksiz ve savunulabilir bir kayıt oluşturun

Kategorizasyon bulma: Sorunları önem derecesine (ör. yüksek, orta, düşük) ve gerekli eyleme göre etiketleyerek düzeltme çabalarına öncelik verin.

Düzeltme izleme: Herhangi bir denetim bulgusu için düzeltici eylemler atayın ve bunlar tamamen çözülene kadar durumlarını izleyin

8. ClickUp tarafından hazırlanan İç Kontrol Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Bu ClickUp İç Kontrol Kontrol Listesi Şablonu ile uyumluluk ve risk yönetimini güçlendirin

AI güvenlik önlemlerinizin amaçlandığı gibi çalıştığını düzenli olarak doğrulayarak, reaktif denetimden proaktif kontrol izlemeye geçin. ClickUp'ın İç Kontrol Kontrol Şablonu, takımların AI politika ihlallerini sonradan tespit etmek yerine, gerçekleşmeden önce önlemelerine yardımcı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kontrol hedefleri: Her bir iç kontrolün neyi önlemek veya tespit etmek için tasarlandığını açıkça tanımlayın (ör. "Kişisel bilgilerin halka açık AI araçlarına girilmesini önlemek").

Test prosedürleri: Her bir kontrolün doğru çalıştığını doğrulamak için gereken adımları tam olarak belgelendirin.

Kontrol sahibi atamaları: Her bir güvenlik önlemini farklı departmanlardaki belirli bir kişiye veya takıma atayarak sorumlulukları netleştirin

İstisna günlüğü: Kontroller atlandığında bunu izlemek için resmi bir süreç oluşturun ve iş gerekçesini belgelendirin.

9. ClickUp tarafından hazırlanan Denetim Politikası Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Denetim Politikası Şablonu, benzersiz organizasyonel gereksinimlerinize uyarlanmış etkili ve birleşik bir denetim politikası oluşturmanızı kolaylaştırır.

AI politika denetimlerinizin nasıl, ne zaman ve kim tarafından yürütüleceğini resmileştirerek yönetişim programınızın meta katmanını oluşturun. ClickUp'ın Denetim Politikası Şablonu, belgelenmiş standartlar ve programlarla uyumluluk incelemelerine yaklaşımlarını standartlaştırmaya hazır kuruluşlar içindir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Denetim kapsamı tanımı: Denetim incelemelerinizin kapsamına giren AI faaliyetlerini, araçlarını ve takımları belirtin

Denetim sıklığı: Çeyrek yıllık, yıllık veya yeni bir aracın benimsenmesi gibi belirli etkinlikler tarafından tetiklenen, net bir inceleme sıklığı belirleyin.

Denetçi nitelikleri: AI politika denetimlerini yürütmeye yetkili kişiler için gerekli kriterleri ve eğitimi tanımlayın

Raporlama gereksinimleri: Denetim sonuçlarının belgelenme ve liderlik ve diğer paydaşlara iletilme biçimini standartlaştırın

💡 Profesyonel İpucu: İş yerinizdeki mevcut AI politikalarını değiştirmek için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain'in üretken AI'sı size yardımcı olabilir. Sadece talimat verin, o da metni istediğiniz şekilde değiştirsin. ClickUp Brain'i yazma asistanınız olarak kullanın

10. HubSpot'un Startuplar için AI Kullanım Politikası Şablonu

HubSpot aracılığıyla

HubSpot for Startups'ın AI Kullanım Politikası Şablonu ile sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan hızlı bir AI politikası edinin. Bu şablon, küçük takımlar ve girişimler için tasarlanmış, kullanıma hazır bir belgedir. Şu anda yönetişim kurması gereken ancak bu konuda uzman hukuk veya uyum personeli bulunmayan erken aşamadaki şirketler için mükemmel bir seçimdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Startup dostu dil: Politika, özel uyum uzmanlığı olmayan takımları göz önünde bulundurarak yazılmıştır.

Temel politika bölümleri: Kabul edilebilir kullanım, veri kısıtlamaları ve ifşa gereklilikleri dahil olmak üzere temel unsurları kapsar.

Özelleştirme kılavuzu: Şablon, farklı bölümlerin belirli sektörler veya iş modelleri için nasıl uyarlanacağına dair yararlı notlar içerir.

Hızlı dağıtım: Hızlı uygulama için tasarlanmıştır ve minimum revizyonla temel bir politika oluşturmanıza olanak tanır

ClickUp'ta AI'nın iş yerinde daha yüksek verimlilik sağlayan tüm yolları özetleyen kısa bir özet:

ClickUp ile Etkili AI Yönetişim Süreçleri Oluşturun

AI yönetişimi, statik bir belgeden daha fazlasını gerektirir; politikayı günlük operasyonlara, net sahiplik ve düzenli incelemelere entegre eden ş akışlarına ihtiyaç duyar. Yapılandırılmış politikalar olmadan AI'yı benimseyen takımlar, AI'nın yayılması, uyumluluk riskleri ve tutarsız uygulamalarla karşı karşıya kalır.

AI şablonları, sıfırdan oluşturmaya gerek kalmadan AI kullanımını yönetmek için gerekli altyapıyı sağlar. AI yetenekleri genişledikçe ve düzenlemeler sıkılaştıkça, belgelenmiş, uygulanabilir politikalara sahip kuruluşlar, yetişmek için çabalayan kuruluşlara göre daha hızlı uyum sağlayacaktır.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve AI kullanım politikası ş akışınızı bugün oluşturun.

Sık Sorulan Sorular

AI kullanım politikası, çalışanlar için günlük kuralları tanımlarken, AI yönetişim politikası, kuruluşunuzun AI riskini ve stratejisini nasıl yönettiğine ilişkin üst düzey bir çerçevedir. Kullanımı "ne" olarak, yönetişimi ise "nasıl ve neden" olarak düşünün.

İş akışı şablonları, politikanızı etkileşimli bir sürece dönüştürür. Uyumluluk kontrol noktalarını ve onayları doğrudan günlük görevlere yerleştirerek otomatik bir denetim izi oluşturur ve kuralların hafızaya güvenmeden uygulanmasını sağlar.

Kurumsal bir AI kullanım politikası, şirket sistemlerine veya verilerine erişen tüm çalışanları, yüklenicileri ve üçüncü taraf satıcıları kapsamalıdır. Esasen, kuruluş için yaptıkları iş sırasında AI araçlarını kullanabilecek herkesin bu politikaya dahil edilmesi gerekir.

Çoğu kuruluş, AI kullanım politikalarını üç ayda bir veya yeni bir AI aracının benimsenmesi, önemli bir düzenleme güncellemesi veya bir güvenlik olayı gibi önemli bir değişiklik olduğunda gözden geçirir. Politikanızın geçerliliğini korumak için tanımlanmış bir gözden geçirme sıklığı içermelidir.