ürün yöneticilerinin 2025'te verimliliği artırması için 25'ten fazla AI komut istemleri

Ürün yöneticileri, ürün özetleri, paydaş güncellemeleri, kullanıcı hikayeleri ve daha fazlasını yazmak için çok zaman harcar. Buna araştırma, veri analizi ve sürekli bağlam değiştirme de eklenince, iş yükü çok ağır hale gelebilir.

Peki, kaliteden ödün vermeden bu işlerin bir kısmını devredebilseydiniz ne olurdu? 💭

Ürün yöneticileri için doğru AI istemleriyle rutin görevleri hızlandırabilir, düşünme sürecinizi iyileştirebilir ve yoğun iş döngüsüne takılmadan daha iyi kararlar alabilirsiniz.

Ürün stratejisi haritalandırırken veya liderliğe hızlı yanıt hazırlarken, işinizi daha hızlı yapmanıza yardımcı olacak 25'ten fazla AI komut istemini burada bulabilirsiniz. ⚡️

Ürün Yönetiminde AI Komutlarını Kullanmanın Avantajları

AI istemleri, ürün yöneticilerinin karmaşık zorlukların üstesinden gelmelerine, stratejilerini iyileştirmelerine ve her ürün yaşam döngüsü aşamasını geliştirmelerine olanak tanır.

AI komutlarını denemeniz için nedenler. 💁

Gelişmiş karar verme: Veri analizi ve trend tespiti için yapay zeka kullanarak ürün stratejisi ve önceliklendirme için net, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar

Verimli ürün geliştirme: Rutin görevleri otomatikleştirir, proje yol haritalarını iyileştirir ve görev önceliklendirmesini kolaylaştırır, böylece takımlar projeleri zamanında gerçekleştirebilir

Daha güçlü müşteri odaklılık: Ürün özelliklerinin hedef kitlelerle uyumlu olmasını sağlamak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanıcı geri bildirimlerini sürekli olarak toplar ve işler

Daha iyi risk yönetimi: Takımların zorlukları hızlı bir şekilde ele almasına ve büyük aksaklıkları önlemesine yardımcı olmak için yeni trendleri ve potansiyel sorunları gerçek zamanlı olarak izler

Daha fazla yenilik: Pazar içgörülerini ve rekabet analizlerini entegre ederek yeni özelliklerin geliştirilmesini teşvik ederek taze fikirler ortaya çıkarın

Daha akıllı kaynak tahsisi: İş yükü dağıtımını ve performans ölçütlerini analiz ederek takımın çabalarını optimize eder ve stratejik hedeflere etkili katkı sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? İş liderlerinin %72'si, AI uygulamalarının ürün ve hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracağına inanıyor.

Ürün Yöneticileri için En İyi ChatGPT Komutları

Ürün yöneticisi olarak, takımınızı doğru yolda tutarken strateji, yol haritaları ve paydaşların uyumunu sürekli olarak dengelersiniz. ChatGPT, fikir üretmenize, mesajlarınızı iyileştirmenize, kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmenize ve ürün özelliklerini daha hızlı taslak haline getirmenize yardımcı olur.

İşte her ürün yöneticisinin araç setinde bulunması gereken en iyi ChatGPT komutlarından bazıları. 🧰

Pazar araştırması

Pazar dinamiklerini ve müşteri ihtiyaçlarını anlamak, rekabetçi ürünler oluşturmak için çok önemlidir. Bu ipuçlarını kullanarak içgörüler toplayın, ürün yönetimi trendlerini belirleyin ve pozisyonunuzu iyileştirin. 👇

[Sektör] için mevcut pazar eğilimlerini analiz edin ve ortaya çıkan fırsatlar, potansiyel tehditler ve tüketici davranışlarındaki değişiklikler hakkında ayrıntılı bir rapor sunun. Destekleyici veriler, vaka çalışmaları ve bu değişikliklere başarıyla uyum sağlayan şirket örnekleri ekleyin Anahtar rakipleri, güçlü ve zayıf yönlerini, benzersiz satış noktalarını ve pazardaki pozisyonlarını listeleyerek [ürün kategorisi] için rekabet ortamını analiz edin. Farklılaşma fırsatları hakkında içgörüler sağlayın [Sektör]'de müşterilerin karşılaştığı en büyük zorlukları belirleyin. Bu içgörüleri mevcut müşteri yorumlarından, sosyal medya tartışmalarından ve sektör raporlarından elde edin. Yeni bir ürünün bu zorlukları aşabileceği potansiyel yollar sunun

clickUp Brain aracılığıyla

[Ürün] için bir hedef kitle profili geliştirin. Ayrıntılı demografik bilgiler, psikografik bilgiler, satın alma davranışları, sorunlu noktalar ve marka tercihlerini dahil edin. Benzer ürünleri nasıl keşfettiklerini, değerlendirdiklerini ve satın almaya karar verdiklerini açıklayın [Ürün kategorisi] için satın alma kararlarını etkileyen anahtar faktörleri listeleyin. Bunları önemlerine göre sıralayın ve bir ürün yöneticisinin ürün stratejisini bu müşteri motivasyonlarına nasıl uyarlayabileceğini açıklayın

chatGPT aracılığıyla

Kavramsallaştırma

Yenilikçi ürün fikirleri üretmek, yapılandırılmış beyin fırtınası ve yaratıcı düşünme gerektirir. Bu komut istemleri, gerçek dünya ihtiyaçlarına ve pazar uygunluğuna dayalı olarak ürün yönetimi ilkelerini iyileştirmeye yardımcı olur.

Mevcut trendlere, tüketici davranışlarına ve karşılanmamış ihtiyaçlara göre [sektör] için beş benzersiz ürün fikri üretin. Her fikir için kısa bir açıklama, hedef kitle ve potansiyel farklılaştırıcı faktörleri ekleyin [Kategori] içinde, sektördeki yaygın bir sorunu yenilikçi bir şekilde çözen varsayımsal bir ürünü tanımlayın. Anahtar özelliklerini, kullanıcı deneyimini ve müşterilere nasıl değer kattığını açıklayın

chatGPT aracılığıyla

[Sektör] içinde çözülmemiş veya yetersiz bir şekilde ele alınmış üç yaygın sorunu belirleyin. Bu sorunları çözmek için yaratıcı ürün çözümleri önerin ve her biri için kısa bir pazar fizibilite analizi sağlayın [Belirli sektör]'deki müşteri memnuniyetsizlik noktalarını temel alan bir ürün konsepti geliştirin. Mevcut alternatiflere kıyasla ürünün özelliklerini, temel işlevlerini ve benzersiz değer önerisini özetleyin AI ve otomasyonun [mevcut ürün]ün daha verimli bir sürümünü oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini açıklayın. Belirli kullanım örneklerini, kullanıcı deneyimindeki iyileştirmeleri ve olası sınırlamaları açıklayın

chatGPT aracılığıyla

🤝 Hatırlatıcı: Çalışanların %48'i, eğitimleri Gen AI'nın benimsenmesi için en önemli faktörlerden biri olarak sıralarken, neredeyse yarısı orta düzeyde veya daha az destek aldıklarını düşünüyor. Takımınızın AI'nın tüm potansiyelinden güvenle yararlanabilmesi için açık ve uygulamalı eğitim programlarına yatırım yaptığınızdan emin olun.

Ürün gereksinimleri belgesi (PRD)

İyi yapılandırılmış bir PRD, takımlar ve paydaşlar arasında uyumu sağlar. Bu komutlar, ayrıntılı bir PRD oluşturmanıza yardımcı olur.

Sorun açıklaması, hedefler, kullanıcı hikayeleri, işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler, başarı ölçütleri ve teknik kısıtlamalar dahil olmak üzere [ürün veya özellik] için eksiksiz bir PRD oluşturun [Ürün] için sahip olunması gereken ve olması iyi olan özelliklerin bir listesini oluşturun. Her seçimin ardındaki mantığı ve bunların kullanıcıların sorunlarını çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu açıklayın

chatGPT aracılığıyla

[Ürün]'ün birincil özelliği için bir kullanıcı hikayesi yazın, hedef kullanıcıyı, sorunlarını ve özelliğin bu sorunu sorunsuz bir şekilde nasıl çözdüğünü ayrıntılı olarak açıklayın [Özellik] için kabul kriterlerini tanımlayın ve başarılı bir şekilde uygulandığı kabul edilecek koşulları belirtin [Ürün veya özellik] için anahtar performans göstergelerini (KPI) belirleyin ve bunların iş hedefleri ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla nasıl uyumlu olduğunu açıklayın

chatGPT aracılığıyla

💡 Profesyonel İpucu: Yanlış anlaşılmaları önlemek için ürün yönetimi sözlüğüyle terminolojiyi standartlaştırın. Anahtar metrikleri ve kavramları tek bir yerde tanımlamak, takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasına ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Özellik sınırlamaları

Bir özelliğin olası dezavantajlarını değerlendirmek, lansman öncesinde riskleri azaltmaya yardımcı olur. Bu komut istemlerini kullanarak zayıf noktaları ve iyileştirilmesi gereken alanları ortaya çıkarın.

Özelliğin ölçeklenebilirlik, kullanıcı benimseme, güvenlik ve performans açısından sınırlarını analiz edin. Her sınırlama için olası çözümler veya geçici çözümler sağlayın [Özellik] için olası hata noktalarını listeleyin ve bunların kullanıcı deneyimini nasıl etkileyebileceğini değerlendirin. Olumsuz sonuçları en aza indirmek için iyileştirmeler önerin

chatGPT aracılığıyla

[Ürüne] [yeni özellik] eklemenin risklerini değerlendirin. Bunun teknik borç yaratma, bakım karmaşıklığını artırma veya kullanılabilirlik sorunları yaratma olasılığını açıklayın [Özelliği] rakip ürünlerdeki benzer özelliklerle karşılaştırın. Zayıf yönleri belirleyin ve ürünü daha cazip hale getirmek için iyileştirmeler önerin Farklı kullanıcı profillerinin [özellik] ile nasıl zorluklar yaşayabileceğini inceleyin ve erişilebilirliği ve kullanılabilirliği iyileştirmek için tasarım veya işlevsellik değişiklikleri önerin

chatGPT aracılığıyla

Hata ve yazılım testi

Yazılım kalitesini sağlamak için titiz testler gerekir. Bu komut istemleri, kapsamlı ve farklı yazılım test senaryoları ve hata ayıklama stratejileri oluşturmanıza yardımcı olur.

[Ürün veya özellik] için işlevsellik, kullanılabilirlik, güvenlik ve performans test senaryolarını kapsayan kapsamlı bir test planı geliştirin Üretimde beklenmedik arızaları önlemek için [özellik] için test edilmesi gereken kritik kenar durumlarını listeleyin [Yazılım türü] için uygulanabilecek otomatik test stratejilerini açıklayarak verimli ve ölçeklenebilir test kapsamı sağlayın

chatGPT aracılığıyla

[Kategori]'de kullanıcılar tarafından sıkça bildirilen sorunları belirleyin ve bu hataları geliştirme döngüsünün erken aşamalarında yakalamak için test senaryolarını nasıl tasarlayacağınızı açıklayın [Yazılım uygulaması]'ndeki performans sorunlarını belirlemek ve çözmek için yapılandırılmış bir hata ayıklama kontrol listesi oluşturun

chatGPT aracılığıyla

Müşteri görüşmeleri

Müşteri geri bildirimleri, ürünleri iyileştirmek için çok önemlidir. Bu AI komut şablonları, eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan görüşmelerin yapılandırılmasına yardımcı olur.

[Ürün veya özellik] hakkında müşteri geri bildirimi toplamak için bir görüşme kılavuzu hazırlayın. Sorunlu noktaları, kullanım kalıplarını ve iyileştirme alanlarını keşfetmek için açık uçlu sorular ekleyin Müşteri belirsiz veya genel geri bildirim sağladığında daha derin içgörüler elde etmek için beş adet sondaj amaçlı takip sorusu içeren bir liste oluşturun

chatGPT aracılığıyla

Müşteri görüşme verilerini analiz etmek ve ürün kararlarına rehberlik edecek kalıpları çıkarmak için önerilerde bulunun Anlamlı etkileşim ve içgörülü yanıtlar sağlayarak etkili müşteri görüşmelerini uzaktan nasıl gerçekleştireceğinizi açıklayın Ürün yöneticilerinin müşteri görüşmeleri sırasında yaptıkları en önemli hataları listeleyin ve bunları önlemek için stratejiler sunun

chatGPT aracılığıyla

🔍 Biliyor muydunuz? Kısa vadede, iş liderleri AI'nın düzeltici görevleri etkileyeceğine inanıyor. Verimlilik artışlarının yanı sıra, müşteri etkileşimi ve hizmet görevleri (%66), araştırma ve geliştirme (%53), yazılım geliştirme (%53) ve pazarlama (%44) alanlarının AI'nın önemli bir etki yaratacağı alanlar olduğunu düşünüyorlar.

Fiyatlandırma modelinin kesinleştirilmesi

Doğru fiyatlandırma stratejisini seçmek, karlılığı ve pazarın benimseme sürecini etkiler. Bu komutlar, dengeli bir yaklaşım belirlemenize yardımcı olur.

Freemium, abonelik, tek seferlik satın alma ve kullanıma dayalı modeller dahil olmak üzere [ürün] için fiyatlandırma modellerini karşılaştırın. Her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayın [Sektör]deki rakiplerin fiyatlandırma stratejilerini analiz edin ve [şirket]'in rekabet gücünü korurken fiyatlandırmasını nasıl farklılaştırabileceğini önerin [Ürün] için değer odaklı bir fiyatlandırma stratejisi geliştirin, fiyatı kullanıcılar için algılanan faydalar ve ROI ile uyumlu hale getirin

chatGPT aracılığıyla

[SaaS ürünü] için dönüşüm oranlarını artırabilecek psikolojik fiyatlandırma tekniklerini belirleyin Yeni müşteriler çekip dönüşümleri artırırken algılanan değeri koruyan bir indirim stratejisi oluşturun

chatGPT aracılığıyla

KPI'lar ve performans göstergeleri

Doğru başarı ölçütlerini tanımlamak, ürünün etkisini ölçmeye yardımcı olur. Bu komut istemleri, KPI örneklerinin seçimini ve yorumlanmasını kolaylaştırır.

[Ürün] için anahtar KPI'ları listeleyin ve her bir metriğin kullanıcı etkileşimi, elde tutma ve iş büyümesi hakkında nasıl içgörüler sağladığını açıklayın [Ürün kategorisi] için gerçek zamanlı performans ölçümlerini izlemek üzere bir gösterge paneli yapısı geliştirin KPI trendlerinde, potansiyel ürün sorunlarını büyük sorunlara dönüşmeden önce gösteren erken uyarı işaretlerini belirleyin

chatGPT aracılığıyla

Daha iyi karar alma için KPI verilerini etkili bir şekilde görselleştirme ve paydaşlarla paylaşma yöntemleri önerin A/B testlerinin, ürün değişikliklerinin anahtar performans göstergeleri üzerindeki etkisini ölçmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın

chatGPT aracılığıyla

Ürün Yönetiminde AI Kullanırken Karşılaşılan Zorluklar ve Dikkate Alınması Gerekenler

Yazılım takımları için AI, ürün yönetimini dönüştürüyor, iş akışlarını kolaylaştırıyor ve karar vermeyi geliştiriyor. Ancak AI etkileyici avantajlar sunarken, bazı zorlukları da beraberinde getiriyor.

AI'yı ürün yönetimine entegre ederken anahtar zorlukları ve dikkate alınması gerekenleri keşfedelim. 👀

Veri kalitesi: Yetersiz yapılandırılmış veya önyargılı veriler, yanlış içgörülere ve güvenilmez önerilere yol açar

Aşırı bağımlılık: Ürün yöneticileri, AI tarafından üretilen çıktıları körü körüne takip etmekten kaçınmak için otomasyon ile insan yargısını dengelemelidir

Etik kaygılar: Şeffaflık, adalet ve hesap verebilirlik, AI uygulamalarının temel ilkeleri olmalıdır

Sınırlı yorumlanabilirlik: Net açıklamalar olmadan, paydaşlar AI destekli içgörüler doğrultusunda harekete geçmekte tereddüt edebilir

Yüksek uygulama maliyetleri: Bütçe kısıtlamaları, gelişmiş AI özelliklerine erişimi sınırlar

Entegrasyon sorunları: AI araçları, ürün takımlarının mevcut süreçlerini karmaşıklaştırmak yerine tamamlayıcı nitelikte olmalıdır

🧠 İlginç Bilgi: 1931 yılında, Procter and Gamble'dan Neil H. McElroy bir notta "Marka Adamı" kavramını ortaya attı. Bu rol, bir ürünün reklam, tanıtım ve satışını yönetmeye odaklanarak modern ürün yönetiminin temellerini attı.

📖 Ayrıca okuyun: Ücretsiz Ürün Yönetimi Şablonları

ClickUp AI, Ürün Yönetimini Nasıl Geliştirebilir?

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Ürün yönetimi için özel bir şey mi arıyorsunuz? ClickUp Ürün Yönetimi Yazılımı her şeyi bir araya getirerek yol haritalarını yönetmeyi, fikirler üzerinde işbirliği yapmayı ve takımların uyum içinde çalışmasını kolaylaştırır. 🤩

ClickUp'ın yapay zeka destekli araçları günlük iş akışınızı nasıl destekleyebilir? 📂

Dağınık bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Bir ürün yöneticisinin günü, kullanıcı geri bildirimlerini incelemek, trendleri analiz etmek ve rakiplerin güncellemelerini takip etmekle geçer. Tüm bu bilgileri manuel olarak sıralamak saatler sürer ve karar verme sürecini yavaşlatır.

ClickUp Brain'i kullanarak müşteri geri bildirimlerini anında özetleyin

Platformun entegre AI asistanı ClickUp Brain, uzun içerikleri özetleyerek, kalıpları belirleyerek ve hatta sonraki adımları önererek bu süreci basitleştirir.

Son ürün güncellemesinden sonra yüzlerce müşteri desteği bileti sorunlardan bahsediyor diyelim. ClickUp Brain biletleri tarar, tekrarlayan sorunları vurgular ve öncelikli düzeltmeleri önerir.

ClickUp Brain ile özellik önerilerini hızlıca taslak haline getirin

Yapılandırılmış raporlar, mühendislik takımıyla anahtar bulguların paylaşımını kolaylaştırır.

ClickUp Brain, özellik taleplerini de iyileştirmeye yardımcı olur. Diyelim ki yeni bir ürün geliştirme düşünülüyor. AI, dağınık notları ve geçmiş tartışmaları incelemek için saatler harcamak yerine, ClickUp Belgeleri aracılığıyla kullanıcıların sorunlu noktaları, destekleyici veriler ve olası çözümleri içeren yapılandırılmış bir teklif oluşturur.

🧠 İlginç Bilgi: Hewlett-Packard, 1940'larda"ürün yöneticisi" rolünü resmi olarak oluşturarak karar verme sorumluluklarını mühendislerden ürün yöneticilerine devretti. Bu değişiklik, müşterilere yakın olmanın ve onların ihtiyaçlarını savunmanın önemini vurguladı.

İlk taslağınız hazır olduğuna göre, artık belgeleme alanına daha derinlemesine girme zamanı. Net belgeler, ürün kararlarının, özellik gereksinimlerinin ve toplantı notlarının kaybolmamasını sağlar.

Ürün stratejilerini belgelendirin ve ilgili görevleri ClickUp Belgeleri'nde birbirine bağlayın

ClickUp Belgeleri bu bilgileri merkezileştirerek ilgili herkesin erişimine açar. Örneğin, bir ClickUp Belgesi, ClickUp Brain tarafından hazırlanan özellik talebi belgesinin ana hatlarını çıkarabilir, teknik gereksinimleri ve yeni bir özelliğin piyasaya sürülmesinin beklenen etkisini bir araya getirebilir.

Ardından bu belgeyi takımla paylaşabilir ve belge üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak değişiklikler yapabilir ve özellikleri iyileştirebilirsiniz. Belgeler, ilgili görevleri doğrudan belge içinde bağlamanıza da olanak tanır, böylece geliştiriciler ve tasarımcılar birden fazla platformda arama yapmadan eylem öğelerine geçebilir.

Geri bildirimleri görevlere dönüştürmek için Belgelere ClickUp Yorumları Ekle'yi ekleyin

Ayrıca, ClickUp Assign Comments, her geri bildirimin net bir çözüme ulaşmasını sağlar.

Bir mühendisin özellik spesifikasyonunda eksik bir API gereksinimi fark ettiğini ve ClickUp Belgesine bir yorum bıraktığını varsayalım. Yorumun doğrudan mühendise atanması, onu bir göreve dönüştürür. Güncelleme yapıldığında, yorum çözüldü olarak işaretlenir ve belge temiz kalır.

Fikirlerinizi görsel olarak beyin fırtınası yapın ve haritalayın

Bazı fikirler görsel olarak haritalandığında daha hızlı şekillenir. ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası yapmak, iş akışlarını çizmek ve takımları yeni girişimler konusunda uyumlu hale getirmek için etkileşimli bir alan sağlar.

Örneğin, bir özellik sürümünü planlarken, beyaz tahta kullanıcı yolculuğunu özetleyebilir, bağımlılıkları haritalayabilir ve görevleri atayabilir; hepsi tek bir yerden.

Yapışkan notlar, ilgili fikirleri birbirine bağlayan oklarla anahtar dönüm noktalarını vurgulayabilir. Bu öğeleri görevlere dönüştürmek, bunların kaybolmamasını sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak ürün stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapın ve haritalandırın

Sprint geriye dönük değerlendirmeleri sırasında Beyaz Tahtalar, engelleri, takım geri bildirimlerini ve iyileştirme alanlarını görselleştirmeye de yardımcı olur. Zorluklardaki kalıpları görmek, iş akışlarını iyileştirmeyi kolaylaştırır.

💡 Profesyonel İpucu: Yinelemeli geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmak için Scrum ve Kanban gibi çevik metodolojileri benimseyin. Bu çerçeveler esnekliği teşvik ederek takımınızın değişen pazar taleplerine ve geri bildirimlere verimli bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır.

Odaklanmanızı kaybetmeden bilgilendirilmeye devam edin

Proje güncellemelerini takip etmek, sonsuz mesajları gözden geçirmek veya önemli ayrıntıları kaçırmaktan endişe etmek anlamına gelmemelidir. ClickUp Sohbet, tüm konuşmaları, görevleri ve kararları tek bir yerde tutar, böylece bildirimleri sürekli kontrol etmek zorunda kalmadan derinlemesine çalışmaya odaklanabilirsiniz.

Proje konuşmalarını ve görevlerini ClickUp Sohbet'te bağlantılı tutun

Örneğin, bir paydaş son dakika özellik değişikliği talep ederse, bunu Sohbet'te tartışmak ürün yönetimi takımının uyumlu çalışmasını sağlar. Brain konuşmayı özetler ve son tarihleri olan eyleme geçirilebilir bir görev oluşturur. Ayrıca, ürün ve mühendislik takımlarını etiketlemek konuşmanın odaklanmasını sağlar.

Daha da iyisi, ClickUp Sohbet, konuşmayı projeyle bağlantılı tutar. Böylece, bir geliştirici görevlerini kontrol ettiğinde, bağlamı anlamak için mesajları aramak zorunda kalmaz — her şey orada hazırdır.

ClickUp, ürününüzü geri getirir (backlog)

AI, ürün yönetimi sürecini değiştirerek karmaşık görevleri kolaylaştırıyor ve karar vermeyi hızlandırıyor. Doğru AI araçlarıyla, değişen önceliklere, müşteri geri bildirimlerine ve yol haritası ayarlamalarına ayak uydurmak çok daha kolay hale geliyor.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, AI destekli verimliliği tek bir sorunsuz çalışma alanına getirir. Ürün yöneticileri, dağınık içgörüler ve sonsuz görevler arasında uğraşmak yerine, akıllı otomasyon, anlık pazar verileri, kullanıcı davranış analizi ve ihtiyaçlarına uyum sağlayan mevcut çözümler gibi her şeyi tek bir yerde bulur.

Daha akıllı çalışın, daha hızlı hareket edin ve her ürün girişimini yolunda tutun. ClickUp'a bugün kaydolun! ✅