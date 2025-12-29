Super Agents™'ı tanıtıyoruz: Dünyanın ilk insan benzeri AI ajanları

Süper Ajanlar, ClickUp içinde yaşayan insan benzeri yapay zeka takım arkadaşlarıdır.

Bağımsız AI araçlarından farklı olarak, işinizin görevler, Belgeler, Sohbet, toplantılar, programlar ve bağlantılı araçlar arasında nasıl bağlantı olduğunu tam olarak görür ve anlarlar. Tıpkı sizin ve takımınızın yaptığı gibi.

Tam bağlamla, Süper Ajanlar 24 saat boyunca ş akışlarını yürütebilir, takım arkadaşlarıyla işbirliği yapabilir ve şirketinizin bilgisi, izinleri ve koruma önlemleri dahilinde çalışabilir.

Bu yazıda, bunların nasıl işlediği, temel mimarinin neden önemli olduğu ve bunları gördüğünüz diğer ajanlardan temel olarak neyin farklı kıldığı açıklanmaktadır.

Geleneksel AI Ajanları Neden Henüz Sonuç Vermedi?

Çoğu yapay zeka girişimi birkaç basit nedenden dolayı durma noktasına gelir:

Gerçek bağlam yok : Sohbet robotları ve genel ajanlar işinizi gerçekten bilmezler. Projelerinizi, özel müşterilerinizi veya kararlarınızı değil, bir komut istemini görürler.

Bağlantısı kesik araçlar : Görevleriniz, belgeleriniz, biletleriniz, e-postalarınız ve analizleriniz farklı uygulamalarda bulunur. Yapay zekanın hepsinde çalışmasını sağlamak zordur.

Kırılgan otomasyonlar : Tek seferlik ş akışları için komut dosyası oluşturabilirsiniz, ancak süreçleriniz veya araçlarınız değiştiği anda bunlar bozulur.

İnsan düzeyinde işbirliği yok: Onlara iş atayamaz, konuşmalarda @bahsetmezsiniz veya geçen hafta olanları "hatırladıklarına" güvenemezsiniz.

Sonuç: tonlarca yapay zeka denemesi, çok az sürdürülebilir etki.

Süper Ajanlar Nedir?

ClickUp'taki Süper Ajanlar, ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilmiş yapay zeka iş arkadaşlarıdır. Tıpkı takım arkadaşları gibi görünürler, çünkü arka planda gerçek kullanıcılar gibi modellenmişlerdir.

Şunları yapabilirsiniz:

Onlara görevler atayın : Tekrarlayan işlerin, projelerin veya tüm ş akışlarının sahipliğini onlara verin.

Onları istediğiniz yerde @bahsetme ile etiketleyin : Bağlam eklemek, soruları yanıtlamak veya işi ilerletmek için onları Belgeler, görevler veya Sohbetler'e ekleyin.

Onlara doğrudan DM gönderin : Takım arkadaşlarınızla yaptığınız gibi yardım isteyin, yoğun işleri delege edin veya güncellemeleri alın.

Onları programlara ve tetikleyicilere ekleyin: Her sabah raporlar hazırlamalarını, yeni talepleri geldikçe sıralamalarını veya arka planda ş akışlarını izlemelerini sağlayın.

Proje Yöneticisi Ajanı, proje yönetimi akışlarını baştan sona yönetmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Super Agents, sadece komutlara yanıt vermekle kalmaz, insanlar ile birlikte ş Akışınıza katılır. Bunu sürekli, proaktif bir şekilde ve yaptıkları işlere tam görünürlük sağlayarak yaparlar.

Süper Ajanların Üç Temel Gücü

Süper Ajanların temelinde üç temel unsur bulunur: Bağlam, Ortam Yapay Zekası ve Güvenlik.

1. Bağlam: Her zaman akıllı

Süper Ajanlar, Çalışma Alanınızdan ve bağlı uygulamalardan gerçek zamanlı olarak bağlam bilgilerini alır ve size özel yardım sunar.

Süper Ajanlar, gerçek insan düzeyinde hafıza ve bağlama sahip ilk ajanlardır. Bunlar:

Tüm dosyalarınıza, uygulamalarınıza ve verilerinize bağlanın : Süper Ajanlar, Çalışma Alanınıza ve bağlı araçlarınıza bağlanarak, dağınık bilgi parçaları yerine tek bir şirket zekası katmanı oluşturur.

İnsanlar gibi iş yapın : Görevler, belgeler, sohbetler, toplantılar ve güncellemeler rastgele metinler değildir. Bunlar, Süper Ajanınızın gezinebileceği ve üzerinde işlem yapabileceği yapılandırılmış, canlı bağlamlardır.

Farklı türde bellekleri depolayın ve kullanın , bunlar arasında şunlar bulunur: Son bellek: Bir görev, konuşma veya ş Akışında az önce neler olduğu Tercihler: Takımınızın işlerin nasıl yapılmasını istediği – üslup, biçimlendirme, yönlendirme kuralları ve daha fazlası Uzun vadeli ve epizodik bellek: Herhangi bir işbirlikçinin inceleyip iyileştirebileceği, Docs'ta depolanan anahtar kararlar, modeller ve proje geçmişi

Süper Ajanlar, Çalışma Alanınızda yapılan güncellemeleri sürekli olarak alır. Bu sayede zaman içinde doğru, güvenilir ve gerçekten yardımcı olmaya devam ederler.

2. Ortam Yapay Zekası: Her zaman iş yapar

Süper Ajanlar özelleştirilebilir ve minimum yapılandırma ile sizin için son derece spesifik ş akışlarını üstlenebilirler.

Çoğu yapay zeka, sizin bir soru sormanızı bekler. Süper Ajanlar ise tam tersini yapar: arka planda iş yapar, böylece sizin çalışmanıza gerek kalmaz.

Bu zeka şunları sağlar:

7/24 çalışır : Süper Ajanlar, sizin belirlediğiniz programlara göre iş yapar ve sorulan sorular, oluşturulan yeni görevler veya gönderilen formlar gibi tetikleyicileri dinler.

Gerçek iş becerilerini kullanır : Sadece API'yi çağırmazlar. Takımınız bugün kullandığı araçları kullanarak belgeler hazırlayabilir, görevleri güncelleyebilir, e-postalar gönderebilir, biletleri yönetebilir, toplantıları özetleyebilir ve daha fazlasını yapabilirler.

Takım arkadaşı gibi davranır : Tek seferlik yardım için onlara DM gönderebilir ve hatta bir belgenin içinde @bahseterek beyin fırtınasını net bir plana dönüştürebilirsiniz.

Proaktif olarak devreye girer: Süper Ajanlar, siz farkına bile varmadan sorunları üst düzeye taşıyabilir, içgörüler ortaya çıkarabilir ve riskleri vurgulayabilir.

Normalde bir kişiye atadığınız ve günlerce beklediğiniz herhangi bir iş var mı? Artık bu işi bir Süper Ajan'a devredebilir ve arka planda çalışmasını izleyebilirsiniz.

3. Güvenlik: Her zaman güvenli

Ayrıntılı izin ayarları sayesinde, Süper Ajanlarınızın tam olarak nerede ve nasıl çalışacağını belirleyin

Süper Ajanlar, Çalışma Alanınızda birinci sınıf kullanıcılardır. Güvenlik modellerini farklı kılan da budur.

Takımınızla aynı kullanıcı düzeyinde izinlere sahiptirler, böylece şunları yapabilirsiniz:

Her bir Süper Ajanın tam olarak neyi görebileceğini ve neyi göremeyeceğini belirleyin.

Süper Ajanı kimlerin görebileceğini, tetikleyebileceğini veya yönetebileceğini kontrol edin.

Müşteri verilerini, dahili belgeleri ve hassas projeleri güvenle koruyun.

Süper Ajan'ın yaptığı her eylem gerçek zamanlı denetim günlüklerinde kaydedilir, böylece neyin ne zaman ve neden olduğunu her zaman bilirsiniz.

Önemli kararlar söz konusu olduğunda ise Super Agents, insanları sürecin içinde tutar ve göndermeden önce e-posta taslağını incelemenizi istemek gibi büyük etki yaratan eylemler gerçekleştirmeden önce onayınızı alır. Siz kontrolü elinizde tutarken, onlar zor işleri halleder.

Süper Ajanlar Nasıl Çalışır: Adım Adım İş Akışı

Süper Ajanı takımınıza dahil etmenin nasıl bir şey olduğunu inceleyelim.

1. İşi tanımlayın

Başlamak için ajan ş akışı ihtiyaçlarınızı doğal dilde yazın

Super Agent Studio ile ş akışları tasarlamanıza, hızlı bir uzman olmanıza veya kod yazmanıza gerek kalmaz.

Siz sadece şunu açıklayın:

Ajanın yapması gereken iş

Otomasyonu gerçekleştirmek istediğiniz ş akışı

Devretmek istediğiniz yoğun işler

Buradan yola çıkarak stüdyo, doğru becerileri, araçları ve koruyucu önlemleri yapılandırır. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, ClickUp tarafından önceden ayarlanmış, kanıtlanmış şablonlar ve önerilen Süper Ajanlar arasından seçim yapabilirsiniz.

2. Doğru bağlamı bağlayın

Süper Ajanınızı doğru belgelere ve Çalışma Alanı konumlarına eşleyin, böylece her zaman doğru bağlamda çalışsın

Ardından, ajanlarınızın erişebileceği bilgi kaynaklarını iyileştirebilirsiniz:

ClickUp'taki Listeler, Klasörler veya Alanlar

İşleri için önemli olan belgeler ve Wiki'ler

E-posta, takvimler veya destek araçları gibi bağlı uygulamalar

Süper Ajanlar, insanlarla aynı kullanıcı modelini paylaştıkları için, Çalışma Alanınızdaki genel bilgilere örtük erişim ve daha fazla paylaşım yapmak istediğiniz her yere açık erişim elde ederler. Yüzlerce ayrı bilgi tabanını mikro düzeyde yönetmenize gerek yoktur.

3. Ne zaman ve nasıl hareket etmesi gerektiğine karar verin

Ş Akışları için kriterler tanımlayın, böylece Süper Ajanınız ne zaman harekete geçmesi gerektiğini tam olarak bilir

Her bir ajanı şuraya yerleştirebilirsiniz:

Programlar ("Her hafta içi saat 8'de, dünkü işleri özetleyin ve bir rapor gönderin". )

Tetikleyiciler ("Yüksek öncelikli bir hata oluştuğunda, bunu sınıflandırın ve doğru takımı bilgilendirin". )

İsteğe bağlı ş akışları ("Bir görevde sizi bahsettiğimde, açıklamayı temizleyin ve net bir eylem planı ekleyin". )

Buradan itibaren, ajan saat gibi çalışır, görevlerde, Belgelerde ve Sohbette takımınızla işbirliği yapar ve bir insanın müdahale etmesi gerektiğinde durumu üst düzeye taşır.

Süper Ajanlar Takımınızda Neler Yapılacak?

Gerçek ş akışlarınız üzerine inşa edildiği için, Süper Ajanlar neredeyse her takıma uyum sağlar.

İşte birkaç örnek:

Operasyon ve proje liderleri için

Durum raporlamasını otomasyonla gerçekleştirin : Her sabah, Süper Ajanınız anahtar projelerdeki güncellemeleri toplar, riskleri vurgular ve paydaşlara net bir özet gönderir.

Oyun kitaplarını uygulayın : Yeni bir istek geldiğinde, işinizi sürecinize göre etiketler, yönlendirir ve yapılandırır.

Projeleri yolunda tutun: Son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve engelleri izler, ardından ögeler gecikmeden önce sahiplerine bildirim gönderir.

Pazara giriş ve destek takımları için

Gelen talepleri sınıflandırma : Biletleri, müşteri e-postalarını veya form gönderilerini otomatik olarak sınıflandırın, önceliklendirin ve yönlendirin.

Kişiselleştirilmiş yanıtlar taslağı : Bilgi tabanınızı ve geçmiş konuşmalarınızı kullanarak, takımınızın hızlıca inceleyip gönderebileceği yanıtlar önerin.

CRM ve Çalışma Alanlarını senkronizasyon altında tutun: Takımlarınızın çalıştığı her yerde önemli güncellemeleri, notları ve takipleri kaydedin.

Ürün ve mühendislik için

Geri bildirimleri eyleme dönüştürün : Görevlerden, Belgelerden ve sohbetlerden gelen geri bildirimleri net temalar ve öncelikli birikmiş işler halinde toplayın.

Sürümleri izleyin : Hata sinyallerini, müşteri yorumlarını ve benimseme verilerini izleyin, ardından dikkat edilmesi gerekenleri ortaya çıkarın.

Tekrarlayan bakım işlemlerini gerçekleştirin: Birikmiş işleri düzenlemekten sürüm notlarını güncellemeye kadar, ajanlar tekrarlayan işleri üstlenebilir.

Liderler için

İşletmenizin nabzını canlı olarak alın : Bir Süper Ajan'a anahtar girişimlerle ilgili en son bilgileri sorun ve gerçek görevleriniz, belgeleriniz ve tartışmalarınıza dayalı yanıtlar alın.

Aksi takdirde gözden kaçırabileceğiniz kalıpları tespit edin: Hangi tür işlerin takımların hızını yavaşlattığını, hangi projelerin sürekli ertelendiğini ve yapay zekanın insanların yükünü hafifletebileceği alanları görün.

Her durumda hedef aynıdır: insanlar yargı, yaratıcılık ve ilişkiler üzerine odaklanır. Super Agents ise diğer her şeyi halleder.

Süper Adil Faturalandırma Politikası

Biz optimize ettiğimizde, siz tasarruf edersiniz.

Takımlarımız yapay zeka maliyetlerinden tasarruf ettiğinde, bu tasarrufu size aktarıyoruz. Yeni modeller veya diğer değişikliklerin sonuçları olarak yapay zeka maliyetlerinde ani artışlar meydana geldiğinde, kredi kullanımınızda ani artışlar görmemeniz için bu maliyetleri sübvanse ediyoruz.

Süper Ajanlarla İnsanların Yeni Çağı

ClickUp Süper Ajanları ile şunları yapabilirsiniz:

Durum güncellemeleri, yönlendirme ve tekrarlayan görevlere daha az zaman harcayın.

Her takım üyesine, işlerini gerçekten anlayan kendi AI iş arkadaşlarını verin.

Kimse panoyu izlemiyor olsa bile işlerin ilerlediği bir sistem oluşturun.

Siz odaklanacağınız konuyu seçersiniz. Super Agents geri kalanını halleder.

İlk Süper Ajanınızla Başlayın

Başlamak için veri bilimi takımına, altı aylık bir uygulamaya veya bir dizi komut dosyasına ihtiyacınız yoktur.

Ücretsiz oluşturucumuzla, verimliliğinizi gerçekten en üst düzeye çıkarmak için her adımda size rehberlik eden Super Agents'ı kelimenin tam anlamıyla herkes oluşturabilir.

AI iş arkadaşlarıyla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu görmek ister misiniz?

ClickUp Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgi edinin ve ilk ajanınızı bugün oluşturun.